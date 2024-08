11 Beste contentschrijfdiensten in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Content is koning. Van e-mail marketingcampagnes tot landingspagina's, services voor het schrijven van content kunnen een groot verschil maken voor uw bedrijfsresultaten.

Professionele schrijvers beschikken over de vaardigheden en expertise om content op te stellen die uw publiek aanspreekt, organisch verkeer stimuleert en resultaten oplevert. ✅ ✍️

De truc is om services te vinden voor het schrijven van content waar je op kunt rekenen. Dat is waar wij om de hoek komen kijken!

We hebben de 11 beste services voor het schrijven van content (met de nadruk op SEO) voor je op een rijtje gezet, zodat je een content abonnement kunt uitvoeren waarmee je Nog te doen krijgt.

Wat moet je zoeken in Services voor het schrijven van content?

Met talloze bedrijven die content schrijven om uit te kiezen, hoe vind je de juiste? Hier is waar je op moet letten bij het schrijven van content van hoge kwaliteit:

SEO expertise: Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is een steeds veranderende set vaardigheden die je webinhoud zichtbaar maakt, dus zoek een service met deskundige schrijvers die gespecialiseerd zijn in SEO 📈

Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is een steeds veranderende set vaardigheden die je webinhoud zichtbaar maakt, dus zoek een service met deskundige schrijvers die gespecialiseerd zijn in SEO 📈 Unieke content : Kies voor op maat gemaakte content die uw unieke target doelgroep aanspreekt en bij hen betrekt

Kies voor op maat gemaakte content die uw unieke target doelgroep aanspreekt en bij hen betrekt Strikte doorlichting : Zoek naar services voor het schrijven van content die hun freelance schrijvers doorlichten om plagiaat te voorkomen en ervoor te zorgen dat u met betrouwbare professionals werkt

Zoek naar services voor het schrijven van content die hun freelance schrijvers doorlichten om plagiaat te voorkomen en ervoor te zorgen dat u met betrouwbare professionals werkt Snelle doorlooptijden : Zoek een service voor het schrijven van content die de doorlooptijden kan produceren die u nodig hebt om uw klanten tevreden te houdenproject abonnement op schema

Zoek een service voor het schrijven van content die de doorlooptijden kan produceren die u nodig hebt om uw klanten tevreden te houdenproject abonnement op schema Gratis revisies : U verdient content waar u tevreden over bent, dus zoek naar een service waarbij revisies zijn inbegrepen in de kosten van de content

De 11 beste services voor het schrijven van content om uw tekst op te frissen

Of je nu berichten voor sociale media, blogs of whitepapers nodig hebt, we hebben services voor het schrijven van content uitgelicht die hiervoor kunnen zorgen. Laten we eens duiken in 11 apps voor het aanmaken van content en websites waar je op kunt rekenen. 🙌

1. Schrijfstudio

via Samenstellen.ly Compose.ly is een service voor het schrijven van content en artikelen, gespecialiseerd in SEO en het schrijven van blogs. Het team van het bedrijf bestaat uit ondernemers en experts op het gebied van contentmarketing die samenhangend content projecten kunnen uitvoeren en blogartikelen produceren die hoog scoren voor concurrerende zoektermen. ⬆️

De beste functies van Compose.ly

Uitgebreide SEO abonnementen kunnen targetten op korte en lange zoekwoorden voor een tastbare toename in verkeer

Gratis steekproef van geschreven content voordat u een betaald abonnement toewijst

Een account management team garandeert directe toegang tot grondig doorgelichte schrijvers met ervaring in een bereik van specifieke industrieën

Geen langlopende contracten, alleen het schrijven van web content die binnen uw budget past 💰

Compose.ly limieten

Sommige gebruikers zeggen dat je geen favoriete schrijver voor webinhoud kunt vragen om je hele abonnement af te handelen

Recensenten rapporteren dat het enige tijd kan duren om de juiste merkstem te vinden in je blogartikelen

Compose.ly prijzen

Schrijven van content : $700+/maand

Compose.ly beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (10+ beoordelingen)

5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: N/A

3. InhoudSchrijvers

via ContentWriters ContentWriters is een copywritingplatform voor websitecontent dat je verbindt met gespecialiseerde schrijvers om je groeistrategie tot leven te brengen. 🌱

Maak verbinding met freelancers die op tijd aan je contentbehoeften kunnen voldoen, terwijl ze schrijven voor je target doelgroep en laten zien dat ze je onderwerp begrijpen.

ContentWriters beste functies

SEO-diensten stellen u in staat om te targetten op zoekwoorden en termen die de zichtbaarheid vergroten en uw site hoger laten scoren op de pagina's met zoekmachineresultaten

100% tevredenheidsgarantie voor content met revisies voor elk stuk content

Veilig platform waarmee u verbinding kunt maken met handgeselecteerde professionals

Accountbeheer en aangepaste content kalenders maken het gemakkelijker om uw SEO strategie uit te voeren

ContentWriters limieten

Geavanceerde functies voor contentbeheer zijn niet beschikbaar in het Self Service-abonnement; gebruikers moeten upgraden naar het Managed Services-abonnement

Reviews van gebruikers vermelden de noodzaak van een 12-maanden contract voor het Managed Services abonnement en er zijn geen kortere contracten beschikbaar

ContentWriters prijzen

Zelfbediening: $99+/stuk

$99+/stuk Beheerde services: Neem contact op voor prijzen

ContentWriters beoordelingen

G2: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: N/A

4. WordAgents

via WordAgents WordAgents is een bureau dat content schrijft en wordt gerund door een team van SEO-professionals die gespecialiseerd zijn in het verbeteren van zoekresultaten.

Maak verbinding met schrijvers die briefings kunnen omzetten in SEO-vriendelijke content. Ze helpen u uw merkbekendheid en leadgeneratie te verbeteren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over keyword stuffing of plagiaat.

WordAgents beste functies

Verbinding maken met SEO-schrijvers, editors en strategen die je kunnen helpen om te ranken en autoriteit op te bouwen in elke branche

Vertrouw op AI en SEO-artikelschrijftools om webpagina's en blogberichten te maken die conversies stimuleren

Bekijk voorbeelden van schrijfopdrachten voordat u iets betaalt, zodat u weet waar u voor tekent

WordAgents limieten

SEO Lite abonnement biedt geen door mensen geschreven content; gebruikers krijgen toegang tot AI-gegenereerde content die is bewerkt door mensen

Volledige marketingservices zijn beperkt tot het SEO Supreme abonnement

WordAgents prijzen

SEO Lite: $290/maand

$290/maand SEO Supreme: $890/maand

WordAgents beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Verblio

via Verblio Verblio is een SEO-contentschrijfservice die lage tarieven per woord biedt en content die is ontworpen om conversies te stimuleren. Krijg toegang tot een netwerk van meer dan 3000 gescreende SEO contentschrijvers die effectieve, tevredenheidsgegarandeerde tekst kunnen produceren voor bedrijven in elke branche.

Verblio beste functies

Gebruiksvriendelijke interface is gemakkelijk te navigeren

Services voor het schrijven van content gespecialiseerd voor startups, marketingbureaus, e-commercemerken, dienstverleners en digitale uitgeverijen

Diensten voor het schrijven van content omvatten het schrijven van startpagina's, blogartikelen, berichten in sociale media, marketing e-mails, whitepapers, persberichten en meer

Netwerk van in de VS gevestigde schrijvers en editors die Engels als hun eerste taal spreken

Verblio limieten

De meeste content wordt niet door mensen geschreven; klanten ontvangen AI-gecreëerde content met menselijke bewerking

Recensies vermelden dat voorkeursschrijvers vaak artikelen afwijzen, waardoor contentstrategieën vertraging kunnen oplopen totdat een andere geschikte schrijver is gevonden

Verblio prijsstelling

Zelfbediening: $49,50/maand plus $0,06/woord

$49,50/maand plus $0,06/woord Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Verblio beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. InhoudGroei

via InhoudGroei ContentGrow is een platform dat is ontworpen om freelance schrijftalent te koppelen aan clients met behulp van een eenvoudige workflow app. Elke schrijver wordt zorgvuldig doorgelicht via een proces dat uit meerdere stappen bestaat. Stel een team samen van freelance schrijvers die bestellingen voor content kunnen accepteren op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. ✨

ContentGrow beste functies

Krijg toegang tot een shortlist van projectgeschikte schrijvers om gemakkelijker verbinding te maken met het talent dat u nodig hebt

Vraag artikelpitches aan van een breed bereik aan schrijvers en betaal alleen voor content als u een goed idee voor een verhaal ontvangt

Chat met het ContentGrow-team als u vragen hebt over hoe u briefings maakt, pitches aanvraagt of verbinding maakt met freelancers

Ontvang snelle reactietijden en gegarandeerd werk naar tevredenheid

ContentGrow limieten

Geen vast abonnement; schrijvers kunnen de voorkeur geven aan clients die bereid zijn hogere prijzen per woord te betalen

Het aannameproces is gebaseerd op pitches van schrijvers voordat een artikel wordt geschreven, wat kan resulteren in tragere content-schrijfdiensten

ContentGrow prijzen

ContentGrow geeft geen prijsinformatie. Gebruikers geven echter aan dat clients voorkeurstarieven per woord kunnen instellen die schrijvers moeten accepteren voordat ze een project aannemen.

ContentGrow beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (2+ beoordelingen)

5/5 (2+ beoordelingen) Capterra: N/A

7. Expresschrijvers

via Schrijvers uitdrukken Express Writers is een SEO content writing service die tekst van hoge kwaliteit en toegang tot doorgewinterde professionals uit de branche biedt. Laat de schrijvers het zware werk doen en creatieve productie van content of je nu infographics, ebooks, blog posts of al het bovenstaande nodig hebt. 🏋️

De beste functies van Express Writers

Content Shop laat je verschillende soorten content en gemiddelde servicekosten bekijken voordat je een schrijver kiest

Betaal per woord om ervoor te zorgen dat uw content kalender binnen uw budget past

Schrijvers doen grondig onderzoek en controleren alle teksten op feiten om ervoor te zorgen dat je content van hoge kwaliteit krijgt

Revisies en proeflezen zijn inbegrepen in de prijzen per woord, zodat je elke keer publiceerbare content krijgt

Express Schrijvers limieten

Gebruikers rapporteren dat content soms onverwachte vertragingen oploopt, waardoor het moeilijk is om op schema te blijven

Sommige gebruikers zeggen dat ze moeite hebben met de consistentie van de kwaliteit tussen schrijvers, zelfs als ze een beroep doen op providers van expertniveau

Express Schrijvers prijzen

Zelfbediening: Flexibele prijzen per woord

Flexibele prijzen per woord Ondernemingen : Neem contact op voor prijzen

Express Schrijvers beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: N/A

8. Geschreven

via Gescript Scripted is een dienst voor het schrijven van content die AI-gebaseerde copywriting combineert met menselijke expertise, zodat je kunt genieten van het beste van twee werelden. Profiteer van flexibele prijsopties voor elk budget, plaats eenvoudig bestellingen en communiceer in realtime met schrijvers.

De beste functies vanScripted

Gratis toegang totAI-schrijftools zodat je content kunt opstellen die je interne teams kunnen bewerken en verbeteren

Toegang tot duizenden freelance schrijvers die gespecialiseerd zijn in verschillende branches, zodat je de expertise krijgt die je nodig hebt

Leden met een betaald abonnement kunnen met het Scripted-team werken aan een winnende contentstrategie (niet beschikbaar voor gebruikers van het gratis abonnement)

Maak verbinding met schrijvers via het Scripted-team voor consistente communicatie

Scripted beperkingen

Free abonnement biedt alleen toegang tot AI-gegenereerde content; de meeste abonnementen benadrukken AI-gegenereerde content met menselijke bewerking

Sommige gebruikers rapporteren dat het vinden van de juiste schrijvers voor hun behoeften tijdrovend is

Scripted pricing

Starter: Free

Free **Pro:199 $maand

Teams: $499/maand

$499/maand Enterprise Uitzendbureau: Neem contact op voor prijzen

Geschreven beoordelingen en recensies

G2: 3.1/5 (50+ beoordelingen)

3.1/5 (50+ beoordelingen) Capterra: N/A

9. Upwork

via Upwork Upwork is een freelance marktplaats met professionals uit een breed bereik van industrieën, waaronder een enorm netwerk van specialisten in het schrijven van content.

Vind talent, beheer contracten, verbeter samenwerking op de werkplek werk beoordelen en freelancers betalen, allemaal vanaf één veilig platform. 🔐🥇

De beste functies vanUpwork

Bekijk de profielen van freelancers, bekijk voltooide projecten, lees beoordelingen van eerdere clients en sorteer schrijvers op beoordeling

Veilig betalingsplatform beschermt u en de freelancer; u kunt tips toevoegen voor goed werk, projecten opdelen in mijlpalen of per uur betalen

Plaats vacatures voor schrijvers met specifieke vaardigheden, locaties, tijdzones en andere kwalificaties

Langdurige relaties opbouwen met schrijvers, editors en andere freelance professionals

Upwork limieten

Gebruikers rapporteren dat de kwaliteit van de content en de communicatie tussen freelancers varieert

Het beoordelingssysteem kan resulteren in lage beoordelingen op je account bij de client, waardoor toptalent wordt ontmoedigd om werk aan te nemen

Upwork prijzen

Basis: $49,99+/maand plus kosten voor content

$49,99+/maand plus kosten voor content Enterprise : $849/maand plus kosten voor content

Upwork beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.800+ beoordelingen)

4.6/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

10. Crowd Content

via Crowd content Crowd Content is een dienst voor het schrijven van content voor ondernemingen met een netwerk van meer dan 6.000 freelance tekstschrijvers. Gebruik het platform om verbinding te maken met schrijvers van het door jou gekozen vaardigheidsniveau en expertisegebied om je business te helpen groeien met targeted content. 🎯

De beste functies van Crowd Content

Projecten die een snelle doorlooptijd vereisen, worden vaak binnen 24-48 uur Voltooid

Flexibele prijsstelling stelt u in staat om het tarief per woord aan te passen aan het budget van uw project

Gebruiksvriendelijk platform maakt het gemakkelijk om bestellingen te plaatsen, freelancers te betalen en content te beoordelen

Meerdere content types, bereik van landing pagina's en blog artikelen tot social media posts en marketing e-mails

Beperkingen voor Crowd Content

Reviews vermelden dat het moeilijk is om freelancers te vinden die consistent werk van hoge kwaliteit leveren

Gebruikers zeggen dat het interne scoresysteem voor schrijvers en geschreven content verwarrend kan zijn

Crowd Content prijzen

Marktplaats: $0.035+/woord

$0.035+/woord Beheerde diensten: Neem contact op voor prijzen

Crowd Content beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

3.9/5 (10+ beoordelingen) Capterra: N/A

Mijn content vriend

Mijn content vriend voorziet je van stressvrije, goed onderzochte content. Ze hebben een strikt no AI-beleid en garanderen 100% door mensen gemaakte, SEO-geoptimaliseerde content die aansluit bij de unieke stem van uw merk en uw publiek.

My Content Pal is een van de weinige bureaus waar je rechtstreeks met de schrijver kunt werken. Ze voorzien je merk van een toegewijde schrijver die aan je campagnes werkt en direct met je team samenwerkt.

De beste functies van My Content Pal

Strikt geen AI-beleid: Elk stuk content wordt gemaakt door bekwame menselijke schrijvers, wat zorgt voor merkafstemming en authenticiteit.

Elk stuk content wordt gemaakt door bekwame menselijke schrijvers, wat zorgt voor merkafstemming en authenticiteit. SEO Success Manager: U profiteert van deskundige SEO-inzichten van een toegewijde SEO Success Manager.

U profiteert van deskundige SEO-inzichten van een toegewijde SEO Success Manager. Bouw een relatie op met uw schrijver: U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw toegewijde schrijver.

Loyaliteitsprogramma: Langdurige klanten ontvangen kredieten die ze kunnen gebruiken voor de bewerkingsservice of grafische ontwerpservices.

Langdurige klanten ontvangen kredieten die ze kunnen gebruiken voor de bewerkingsservice of grafische ontwerpservices. Affordable excellence: Je kunt premium content krijgen voor slechts $0.08 per woord.

Je kunt premium content krijgen voor slechts $0.08 per woord. Aanpasbare abonnementen: Koop woorden op basis van je eisen, van slechts 10.000 woorden tot 200.000 woorden.

My Content Pal limieten

Je kunt je schrijver niet zelf kiezen, maar ze vervangen de schrijver graag als het niet klikt

Recensenten rapporteren dat het even kan duren voordat je aan de slag kunt. My Content Pal heeft een lang maar grondig inwerkproces.

Content doorlooptijd van 72 uur voor Dedicated Writer clients

My Content Pal prijzen

My Content Pal biedt prijzen vanaf $0,08 per woord zonder verborgen kosten. Hun pakketten zijn schaalbaar om te voldoen aan unieke behoeften op het gebied van content. Ze bieden een volledige terugbetaling als je niet tevreden bent met de content.

My Content Pal beoordelingen en recensies

Trustpilot : 4.8/5 met 54 beoordelingen

: 4.8/5 met 54 beoordelingen Capterra: N/A

Wilt u nog geen tekstschrijver inhuren of een platform voor het schrijven van content toewijzen? Wilt u uw interne schrijvers de tools bieden die ze nodig hebben om te slagen? We hebben alles voor je, van sjablonen voor het schrijven van content tot toonaangevende AI-contentgeneratie.

ClickUp

De AI gebruiken schrijfassistent in ClickUp om blogberichten te genereren, ideeën te brainstormen, e-mails samen te stellen en meer

ClickUp is de toonaangevende software voor projectmanagement op de markt. Hoewel het platform geen diensten biedt voor het schrijven van content, heeft het verschillende tools om te helpen met persberichten, productbeschrijvingen en meer.

Wil je in een handomdraai geweldige content produceren? ClickUp AI kan e-mails, blog content, digitale marketing kopij, project briefings, vergadering agenda's en status rapporten genereren met eenvoudige prompts. Het kan ook samenvatten aantekeningen van vergaderingen en genereer action items, waardoor je team tijd en geld bespaart. 🤩

Klaar om uw content te verbinden met uw werkstromen? Gebruik ClickUp AI om content van hoge kwaliteit te creëren in ClickUp Documenten om naadloze samenwerking mogelijk te maken.

Gebruik ClickUp's Docs om prachtige documenten, wiki's en meer te maken en te verbinden voor een naadloze uitvoering van ideeën met uw team

Wilt u uw contentmarketingstrategie een facelift geven? Gebruik ClickUp's sjabloon voor contentbeheer om uw project abonnement in te stellen. ✅

ClickUp kan het allemaal. Serieus. Kijk eens wat u krijgt:

Sjablonen voor het schrijven van content ensjablonen voor communicatieplannen voor elk doel

Honderden AI-schrijftools speciaal gebouwd voor projectmanagement

Sjablonen voor kalenders voor content om je projecten bij te houden

Tools en functies ontworpen om de samenwerking op de werkplek te verbeteren ClickUp Teams Marketing maakt het gemakkelijk om contentmarketingcampagnes op alle platforms te brainstormen, te abonneren en uit te voeren. Gebruik het naast ClickUp AI om campagne-ideeën, content briefings, case studies en meer te genereren zonder het platform ooit te verlaten.

De beste functies van ClickUp

Software voor content kalenders om uw marketing- en SEO-abonnementen op punt te houden

HonderdenAI-tools om je te helpen content van hoge kwaliteit te produceren

Bibliotheek met meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen om elk project snel bij te houden

Software voor contentmarketing om uw zoekmachinemarketing te verbeteren en verkeer naar uw site te leiden

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers rapporteren een leercurve bij het vertrouwd raken met de tools van ClickUp (opgelost met gratis video tutorials en FAQ's)

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

Woorden die winnen

Deze lijst van de 11 beste services voor het schrijven van content weerspiegelt de evoluerende industrienormen in alle sectoren. Of je nu op zoek bent naar SEO-diensten voor het schrijven van content voor je e-commercesite of een freelancer nodig hebt voor het schrijven van socialemediaposts of whitepapers, je wilt gescreende professionals die originele en boeiende content van hoge kwaliteit kunnen leveren.

Ontdek wat andere tools voor het schrijven van content voor je kunnen doen. Ga vandaag nog gratis aan de slag en meld u aan voor ClickUp ! 🌞