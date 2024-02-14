Hoe begin je een digitaal marketingbureau? Een uitgebreide gids

Elke negen-tot-vijf in de digitale marketingindustrie droomt ervan om een digitaal marketingbureau te beginnen. Na alle verschillende aspecten van digitale marketing te hebben afgehandeld, is de logische volgende stap om zelf iets te beginnen.

Maar is het starten van een digitaal marketingbureau gemakkelijk of is het een utopie?

Het antwoord kan je verrassen.

Leer hoe je een digitaal marketingbureau start en bouw je bedrijf vanaf nul op met deze gids als uitgangspunt.

Zet je schrap!

Inzicht in de business van een digitaal marketingbureau

Online marketing is een harde noot om te kraken, vooral als je voor het eerst een ondernemer bent in het digitale marketinglandschap.

Maar dat is het met ondernemerschap - opgeven zit nooit in de kaarten, toch?

En digitale marketeers zijn voortdurend in de weer om het goede gevecht aan te gaan.

Het bewijs van de pudding zit in het laatste Gartner-onderzoek, dat beweert dat voor:

35% van de respondenten, het vinden van potentiële clients de grootste zakelijke uitdaging is in 2024

32% het trainen en bijscholen van werknemers in digitale marketingvaardigheden de op één na grootste hindernis is

29% het bereiken van marketing- en bedrijfsdoelstellingen moeilijk vindt

pulse en uitdagingen van het huidige digitale marketinglandschap_ via Gartner Ondanks de complexiteit vertoont digitale marketing geen tekenen van vertraging. De digitale advertentie-uitgaven zullen naar verwachting $667.58 miljard in 2024 - een stijging van 11% ten opzichte van 2023:

de gemiddelde individuele consumptie van sociale media in een mensenleven is zes jaar en acht maanden_ via Online financiën Luister goed: Mensen geven 145 minuten per dag op sociale media. Vergaderen waar uw klanten zijn is zowel zakelijk als financieel zinvol.

De winstgevendheid van een digitaal marketingbureau beoordelen

De eerste stap in het evalueren van de vraag naar uw digitale agentschap is het begrijpen van de verschillende soorten businessmodellen voor digitale agentschappen en voor welke u wilt gaan.

Gangbare modellen voor digitale bureaus zijn onder andere:

Full-service digitaal bureau: Dit soort digitaal bureau verzorgt alle digitale marketingdiensten, waaronder zoekmachineoptimalisatie, social media management, content marketing, zoekwoordenonderzoek voor zoekmachines, leadgeneratie, e-mailmarketing, enzovoort

Dit soort digitaal bureau verzorgt alle digitale marketingdiensten, waaronder zoekmachineoptimalisatie, social media management, content marketing, zoekwoordenonderzoek voor zoekmachines, leadgeneratie, e-mailmarketing, enzovoort Bureaus met één kanaal: Bureaus met één kanaal hebben specialisten aan boord die een specifiek aspect van digitale marketingservices aanpakken en zich richten op het domineren van één marketingkanaal

Bureaus met één kanaal hebben specialisten aan boord die een specifiek aspect van digitale marketingservices aanpakken en zich richten op het domineren van één marketingkanaal **Een multi-channel digitaal bureau biedt aanvullende diensten zoals social media management en social media advertenties of SEO-diensten en zoekwoordenonderzoek

Daarnaast is de winstgevendheid van uw digitale marketingbureau ook afhankelijk van de winstgevendheidsanalyse van het volgende:

Je locatie (wil je een bureau op afstand, op locatie of een hybride bureau opzetten?)

Aangeboden diensten (wilt u zich richten op één niche of wilt u alles doen?)

De manier waarop je leads genereert (maak je gebruik van de diensten van een lead gen expert of doe je het zelf?)

Kosten (welke apparatuur, tools, software en middelen heb je nodig?)

Toewijzing en optimalisatie van middelen (hoe ga je optimaal middelenbeheer stimuleren?)

Doelmarkt, projecten en potentiële clients (wat wil je ideale doelgroep?)

Aanpak voor het opbouwen van relaties (hoe ga je relaties met de client opbouwen?)

Niveau van gebruikte marketinginzichten (hoe ga je waardevolle marketinginzichten voor je clients verkrijgen?)

Prestatie-evaluatie (hoe ga je het succes van je bureau meten?)

Zodra u een gedetailleerd inzicht hebt in al deze elementen, zult u met meer vertrouwen aan uw digitale marketingreis beginnen.

Stappen om een digitaal marketingbureau te beginnen

Het grootste voordeel voor zelfstandige eigenaren van een digitaal marketingbureau is 100% vrijheid om de dingen te doen zoals zij dat willen - of het nu gaat om beslissen:

Wie hun ideale target doelgroep en potentiële clients moeten zijn

Wat voor soort marketingstrategie te gebruiken

Wat voor soort diensten aan te bieden als een digitale marketing consultant

Hoe een digitaal marketing team op te zetten om van te dromen

Hoe het prijsmodel en business model eruit zullen zien

In wat voor soort kantoorruimte te investeren

Toch kun je deze marketingstrategieën gebruiken om een full-service digitaal reclamebureau op te zetten dat andere bureaus zullen bewonderen.

##1. Bepaal de niche van uw digitale marketingbureau

De beslissing om een specifieke niche te kiezen, moet voortkomen uit de vraag of er al dan niet vraag is naar die niche.

Als er echt vraag naar is, volg dan deze tips om ideeën op te doen voor een populaire niche:

Beoordeel je sterke punten

Begin met te kijken waar je digitale marketing bedrijf zich op gaat richten - wordt het SEO, social media marketing, e-mail marketing, content marketing, zoekwoordenonderzoek, Google advertenties, enzovoort? Het idee is om je topvaardigheden te identificeren en een sjabloon voor marketingstappenplan voor teams om naar te kijken als het chaotisch wordt (en dat zal na verloop van tijd gebeuren)

Onderzoek de markt

Zoek uit waar vraag naar is door te kijken waar jouw vaardigheden een behoefte vervullen. Om dit beter te begrijpen, kun je kijken wat je concurrenten doen en beoordelen waar jij je kunt onderscheiden.

Ken uw target doelgroep

Zoek uit wie je ideale clients zijn door rekening te houden met factoren zoals de digitale marketingindustrie, grootte en locatie.

Bepaal uw unique selling point (USP)

Denk lang na over wat jou anders maakt. Misschien is het uw aanpak, een unieke vaardigheid of een laserfocus op een bepaalde branche - uw USP zal uw merkpersoonlijkheid zijn.

Bepaal je diensten

Op basis van je sterke punten en marktonderzoek, verfijn je je diensten om je te richten op wat je nichepubliek het meest nodig heeft - en bouw je aanbod daaromheen

2. Stel het juiste team samen voor uw digitale marketingbureau

Het valt niet te ontkennen dat het samenstellen van het juiste team het fundament is van een succesvol bureau.

Het opbouwen van een team moet beginnen met het samenstellen van een bekwaam en gemotiveerd team - een team dat is afgestemd op de doelen van uw bureau.

Gebruik deze tips om een sterk en capabel team samen te stellen:

Stel vast wat uw behoeften zijn

Bepaal de specifieke rollen en vaardigheden die je nodig hebt in je team en voeg ze toe aan je Business-abonnement. Denk aan gebieden als contentmarketing, leadgeneratie, webdesign, PPC-reclame, analyse en projectmanagement.

Bepaal je ideale teamleden

Maak profielen op basis van de vaardigheden, ervaring en persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn voor elke rol. Bedenk hoe elk lid van het team in de cultuur en werkomgeving van je bureau past.

Volg uw wervingsstrategie

Ontwikkel een wervingsstrategie waarin u aangeeft waar en hoe u potentiële kandidaten zult vinden, waaronder vacaturesites, accounts op sociale media, uw website, netwerkevenementen, enz.

Spendeer tijd aan je functiebeschrijvingen

Schrijf duidelijke en gedetailleerde functiebeschrijvingen met een overzicht van de verantwoordelijkheden, kwalificaties en verwachtingen voor elke rol. Benadruk wat uw bureau tot een geweldige plek om te werken maakt en waarom kandidaten enthousiast zouden moeten zijn om bij uw team te komen werken.

Doe een grondige screening

Screen cv's en portfolio's om een shortlist te maken van kandidaten die aan uw criteria voldoen door:

Grondige interviews af te nemen om hun vaardigheden, ervaring en culturele geschiktheid te beoordelen

Het gebruik van gedragsgerichte interviewvragen om te begrijpen hoe ze situaties hebben aangepakt die relevant zijn voor de rol

Beoordeling van vaardigheden om de praktische vaardigheden van elke kandidaat te evalueren

Te overwegen hoe elke nieuwe medewerker in uw bestaande team zal passen

Ontwikkel een effectief inwerkproces

Help nieuwe leden van uw team bij een soepele integratie in uw agentschap door ze te voorzien van de nodige training, online digitale marketingcursussen, hulpmiddelen en ondersteuning om ze klaar te stomen voor succes.

Moedig feedback en erkenning aan

Stimuleer doorlopend leren en ontwikkeling voor je team door:

Mogelijkheden aan te bieden voor het verbeteren van vaardigheden, branchecertificeringen en professionele groei, zodat je team voorop blijft lopen

Een cultuur van feedback en erkenning te creëren waarin teamleden worden aangemoedigd om openlijk feedback te geven en te ontvangen

Zich richten op teambuilding voor gelukkigere werknemers

Of u nu voltijdse of deeltijdse werknemers hebt, u moet de juridische, opleidings- en managementaspecten van het omgaan met werknemers begrijpen. Je moet ook initiatieven nemen om het mentale en emotionele welzijn van je team regelmatig te controleren.

Sleutelgereedschap voor het runnen van een succesvol digitaal marketingbureau

Het opzetten van een robuuste digitale marketing business betekent dat je je voortdurend zorgen moet maken over het binnenhalen van nieuwe clients terwijl je werk van hoge kwaliteit blijft.

Waarom niet investeren in software voor contentmarketing , inbound marketing tools of software voor marketingbureaus om de output te versnellen zonder afbreuk te doen aan de verwachtingen van uw client?

Een andere tool die het bekijken waard is, is de ClickUp marketing projectmanagement software, waarmee digitale marketingbureaus hard kunnen werken zonder zich in het zweet te werken.

Hier volgt een kort overzicht van alle waardevolle functies om marketingteams op weg te helpen:

ClickUp Kalenderweergave voor een 360-graden perspectief op wat er waar gebeurt

Als marketingbureau is het maken van een Business-abonnement voor meer clients één deel van de puzzel; je werk op schema houden is een ander deel dat balansvaardigheden vereist. ClickUp Kalender Weergave is een geweldige optie voor marketingmanagers die projecten willen organiseren, tijdlijnen willen plannen en het werk van het team willen visualiseren.

bekijk alle taken in vogelvlucht met de ClickUp kalenderweergave_

Vul uw Taken aan met ClickUp sjablonen voor inhoudskalenders en plan uw blogs, artikelen en andere content voor het hele jaar.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/content-calendar-clickup-1.png Zo ziet uw content kalender eruit in de ClickUp kalender weergave https://app.clickup.com/signup?template=t-90091332587&_gl=1*54igc6_gcl_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

ClickUp Gantt grafieken voor een beter begrip van de werklast van het team

Een winstgevende business krijgt nieuwe clients gebaseerd op de ideale target markt.

Maar een bureau dat de klant centraal stelt, stelt het team in staat om op de hoogte te blijven van wat er op elk moment van de marketingstrategie gebeurt. Dit is waar ClickUp Gantt Grafieken schijnen:

teams krijgen uit eerste hand account van wie waaraan werkt_

Iedereen is net zo betrokken als het executive team.

Een andere functie die uitstekend werkt voor het stimuleren van winstgevendheid, productiviteit en beheer van werklast in uw agentschap is ClickUp agentschap bronnen: Krijg direct toegang tot productiviteitsgidsen, ClickUp sjablonen en workflows, on-demand webinars van bureau-experts, how-to artikelen en best practices binnen handbereik.

ClickUp Doelen voor de instelling van doelen in real-time

Uw marketingbureau is slechts zo goed als uw marketingdoelen .

Let wel, er komt meer kijken bij de instelling van doelen dan alleen het vaststellen van het prijsmodel.

Gebruik apps voor digitale marketing om actuele digitale marketingtrends bij te houden, taken te consolideren, uw digitale marketingcampagnes te stroomlijnen, een casestudy te schrijven en nog veel meer.

stimuleer samenwerking met ClickUp 3.0 Documenten voor uw interne en externe teams_

Voeg subpagina's toe, deel de Docs-link, formatteer het document zoals nodig en verbind het met uw bestaande workflows:

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif ClickUp Docs verbinden met werkstromen /$$$img/

Connect ClickUp Docs to Workflows en laat geen ruimte voor verwarring

ClickUp Docs helpt uw team om hun ideeën onder woorden te brengen en blinde vlekken voor uw marketingcampagnes weg te nemen.

ClickUp Marketing Sjablonen om uw business soepel te laten draaien

Social media managers moeten de verwachtingen van hun target doelgroep, potentiële clients en het door het bureau geschetste businessmodel bijhouden en overtreffen.

Met zoveel bewegende delen wordt het maken van een apart document voor elk onderdeel een omslachtige aangelegenheid.

Enter: ClickUp Marketing Agency Business Sjabloon /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Marketing-Agency-Business-Template.png Maak een effectief marketing abonnement zonder moeite https://app.clickup.com/signup?template=t-90020010708&_gl=1\*uch3db*\_gcl_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Social media marketing bureaus die op zoek zijn naar een helpende hand om een marketingstrategie te bouwen moeten overwegen om aangepaste Sjablonen voor marketingplannen. Deze sjablonen bieden een stappenplan voor uw marketingcampagnes, van de instelling van doelen tot de selectie van de juiste cross-channelmix.

Start vandaag nog met uw digitale marketingbureau

gebruik de functie ClickUp Samenvatten om aantekeningen van vergaderingen in een handomdraai samen te vatten_

Uw digital marketing agency business mag niet worden behandeld als een bijzaak.

Natuurlijk is het verkrijgen van meer clients het doel van elk bureau. Maar houden van wat je doet is belangrijker. Je passie zal zich vertalen in je marketingcampagnes en de winst zal volgen.

Bovendien heb je als eigenaar van een bureau enorm veel voldoening in je werk. Om het meeste uit je tijd, investering en werk te halen, investeer je in ClickUp marketing software voor projectmanagement .

Verdubbel uw digitale marketingbehoeften, bereik potentiële clients van hoge kwaliteit en bouw een winstgevende business op-met ClickUp als uw vertrouwde digitale marketingplatform.

Veelgestelde vragen

1. Hoeveel kost het om een digitaal marketingbureau te beginnen?

De kosten voor de instelling van een digitaal marketingbureau kunnen variëren van $730 tot $30.000 (en meer). Dit is inclusief de kosten voor het inhuren van het juiste talent, het maken van de website van je digitale marketingbureau voor promotie, kantoorruimte, apparatuur, personeelssalarissen, enzovoort.

**2. Kun je een digitaal marketingbureau beginnen zonder ervaring?

Ja, een digitaal bureau beginnen zonder ervaring is mogelijk, maar het zal een uitdaging zijn. Er is genoeg om rekening mee te houden, zoals het genereren van leads, het promoten van je bureau op sociale mediaplatforms, het onderzoeken van marketinginzichten en digitale marketingtrends, het maken van een business-abonnement met een prijsmodel en nog veel meer.

Om jezelf in een voordeliger positie te plaatsen, kun je overwegen om als freelancer te beginnen of een baan te nemen in het veld van digitale marketing, in welke capaciteit dan ook. Er is geen vervanging voor praktijkervaring.

3. Welke soorten diensten bieden digitale marketingbureaus?

De meest voorkomende diensten die digitale marketingbureaus aanbieden zijn e-mailmarketing, contentmarketing, zoekmachineoptimalisatie, betaalde digitale reclame, webdesign, enz.