Zo maak je een Checklist voor het inwerken van klanten (+Template)

Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.

Dit geldt nog meer als het gaat om het inwerken van nieuwe klanten. Een goed geplande inwerkervaring zet de toon voor vruchtbare en duurzame relaties. Het helpt de relatie met de klant te verbeteren, zet effectieve communicatiekanalen op en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit.

Veel bedrijven worstelen echter met het creëren van een efficiënte en effectieve onboardingworkflow. Een goed gestructureerde checklist voor het inwerken van klanten kan het verschil maken. Het kan ervoor zorgen dat je klanten zich vanaf de eerste dag gewaardeerd en geïnformeerd voelen.

In dit artikel doorlopen we elke essentiële stap van het inwerken van klanten . Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint, onze uitgebreide checklist, compleet met kant-en-klare sjablonen, zal je helpen om het inwerken te stroomlijnen, de klanttevredenheid te verhogen en de weg te bereiden voor blijvend succes.

**Waarom heb je een checklist voor het inwerken van klanten nodig?

Client onboarding is het proces van welkom nieuwe klanten en zorg ervoor dat ze zich op hun gemak voelen en vertrouwen hebben in je diensten. Een systematisch proces zorgt ervoor dat er geen essentiële stap over het hoofd wordt gezien, waardoor elke klant een consistente en professionele ervaring krijgt.

Het proces omvat het delen van informatie, het opzetten van communicatiekanalen, het vaststellen van workflows en het schetsen van verwachtingen. Omdat het een uitgebreid proces is, is het gebruik van checklist-sjablonen zorgt ervoor dat je geen enkele stap overslaat.

Het gebruik van een checklist heeft ook andere voordelen, zoals:

Grotere klanttevredenheid: Een soepel en efficiënt onboardingproces zorgt ervoor dat klanten zich gewaardeerd en begrepen voelen, waardoor hun algemene tevredenheid toeneemt

Een soepel en efficiënt onboardingproces zorgt ervoor dat klanten zich gewaardeerd en begrepen voelen, waardoor hun algemene tevredenheid toeneemt Verbeterde efficiëntie: Checklists stroomlijnen het onboardingproces, waardoor zowel je team als de klant tijd en middelen besparen

Checklists stroomlijnen het onboardingproces, waardoor zowel je team als de klant tijd en middelen besparen Consistente ervaring: Ze zorgen ervoor dat alle klanten dezelfde onboarding-ervaring van hoge kwaliteit krijgen, ongeacht wie hun account behandelt

Ze zorgen ervoor dat alle klanten dezelfde onboarding-ervaring van hoge kwaliteit krijgen, ongeacht wie hun account behandelt Betere klantenbinding: Een positieve eerste indruk en een goed beheerd proces vergroten de kans op klantenbinding op de lange termijn

Een positieve eerste indruk en een goed beheerd proces vergroten de kans op klantenbinding op de lange termijn Duidelijke documentatie: Het bijhouden van alle onboarding-taken en klantinteracties helpt bij het bijhouden van nauwkeurige gegevens en toekomstige referenties

De complete onboarding checklist voor nieuwe klanten

Dit zijn de stappen die uw onboarding checklist voor nieuwe klanten moet bevatten:

1. Voorbereiding op het inwerken

De fase voorafgaand aan het inwerken bepaalt de manier waarop uw klanten zullen ervaren hoe ze zullen worden behandeld als ze formeel bij u aan boord gaan. Daarom moet u grondig onderzoek doen. Begin met het leren kennen van hun bedrijf, branche en concurrenten. Begrijp hun marktpositie, doelgroep en belangrijkste uitdagingen.

Zodra je onderzoek hebt gedaan, houd je een interne teambriefing. Betrek alle relevante teamleden erbij om het profiel, de doelstellingen en de pijnpunten van de klant te bespreken.

2. Stel duidelijke verwachtingen

Het is tijd om de klanten te ontmoeten en hun verwachtingen te bepalen. Begin met een vergadering om hun lange- en kortetermijndoelen en gewenste resultaten te bespreken. Luister actief naar de eisen van de klant en verduidelijk hun twijfels.

Duidelijke communicatie is de sleutel tot effectieve klantenbeheer . Schets daarom je diensten, deliverables, tijdlijnen, betalingswijze en communicatiekalender. Introduceer de accountmanager en geef een duidelijke tijdslijn van wat u daarna kunt verwachten.

💡 Pro Tip: Transparantie in deze stap van het onboardingproces maakt de weg vrij voor een duurzame klantrelatie. Neem de tijd om te begrijpen aan welke manier, frequentie en kanaal van communicatie je klant de voorkeur geeft. Gebruik sjablonen voor communicatieplannen om consistentie te behouden.

3. Serviceovereenkomsten en -contracten

Het opstellen van een gedetailleerde dienstverleningsovereenkomst is cruciaal voor het formaliseren van klantrelaties. Dit document moet duidelijk de reikwijdte, voorwaarden en condities van het project schetsen, inclusief deliverables, communicatieschema, tijdlijnen, verantwoordelijkheden en andere cruciale aspecten van het project.

Bereid ook NDA's en andere contractuele documenten voor die u of uw klant nodig zou kunnen hebben, afhankelijk van uw processen en lokale regelgeving. Als je ze klaar hebt, deel ze dan met de klant en zorg ervoor dat ze ze grondig doornemen. Dit kan verschillende revisies en verduidelijkingen inhouden. Vergeet niet om een kopie van het ondertekende contract te bewaren.

Bewerk documenten in realtime en deel ze gemakkelijk met mensen met ClickUp Docs

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp Documenten om gedetailleerde overeenkomsten op te stellen met geavanceerde opmaakopties en AI-ondersteund schrijven. Eenmaal opgesteld, deelt u ze met de klant via ClickUp's functies voor eenvoudig delen voor samenwerking en feedback in realtime.

4. Betaling en facturering instellen

Bespreek met de klant de betalingsvoorwaarden en factureringscycli. Dit omvat het bepalen van de frequentie van facturen (bijv. maandelijks, driemaandelijks), geaccepteerde betalingsmethoden en vervaldata.

Zodra de betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, stel je de gegevens van de klant in je factureringssysteem in. Voer de benodigde informatie in, zoals contactgegevens, factuuradres en betalingsvoorwaarden. Als je facturerings- of boekhoudsoftware gebruikt, synchroniseer de gegevens van de klant om dit proces te stroomlijnen.

5. Soepel inwerken

Het inwerkproces is waar de klant begint met uw diensten. Begin daarom met het versturen van een welkomstpakket. Dit moet een introductie van uw team, een overzicht van uw diensten en belangrijke processen bevatten.

Benadruk de missie en waarden van je bedrijf en hoe je van plan bent de klant te ondersteunen bij het bereiken van zijn doelen. Om een persoonlijk tintje toe te voegen en de klant zich gewaardeerd te laten voelen, kun je een persoonlijke welkomstbrief of video van de CEO of bedrijfsleider meesturen.

6. Projectplanning

Maak een compleet projectplan waarin alle belangrijke mijlpalen, deadlines en deliverables voor de klant staan. Verdeel het project in beheersbare fasen en definieer specifieke taken voor elke fase. Je kunt een checklist voor projectbeheer om er zeker van te zijn dat je niets vergeet.

Vermeld ook wie verantwoordelijk is voor elke taak en stel duidelijke deadlines vast om de verantwoordelijkheid te behouden. Dit plan moet zo gedetailleerd mogelijk zijn om onduidelijkheid te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hij kan verwachten.

projecttijdlijnen en mijlpalen visualiseren met de ClickUp Gantt View_

U kunt robuuste projectmanagementsoftwarefuncties gebruiken, zoals ClickUp overzichten (Lijst, Gantt, Bord, enz.) en ClickUp Taakbeheer om de volledige projecttijdlijn in kaart te brengen, taken toe te wijzen en vervaldata in te stellen voor elke projectfase.

7. Kick-off bijeenkomst

De volgende stap is het houden van een startbijeenkomst. Dit zal je helpen om het projectteam voor te stellen en de rol en verantwoordelijkheden van elk lid uit te leggen. Neem het projectplan in detail door, inclusief mijlpalen, deadlines en deliverables. Verhelder eventuele vragen en zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft de projectdoelen en -verwachtingen.

💡 Pro Tip: Gebruik client onboarding software om een klantenportaal te maken waar de klant toegang heeft tot alle relevante documenten, tijdlijnen en communicatiedraden. Deze gecentraliseerde hub maakt het gemakkelijk voor hen om op de hoogte te blijven en een sterke werkrelatie te ontwikkelen

8. Essentiële documentatie en hulpmiddelen

Als alles geregeld en besproken is, vraag dan toegang tot alle benodigde systemen, tools of platforms die je nodig hebt om je diensten te leveren.

U hebt bijvoorbeeld toegang nodig tot het contentmanagementsysteem van de klant, software voor klantenrelatiebeheer, software voor klantendatabases of sociale media-accounts.

Vergeet niet om alle procedures en best practices te documenteren. Met een goed georganiseerde opslagplaats van informatie kan de klant ernaar terugverwijzen wanneer dat nodig is.

Met een tool als ClickUp kun je bijvoorbeeld alle relevante documenten op een centrale plek creëren en opslaan. U kunt in realtime samenwerken met uw klanten, mijlpalen van projecten bijhouden en ze integreren met 1000+ tools.

9. Post-onboarding follow-up

De post-onboarding periode is cruciaal voor het bepalen van de toekomst van de klant met u. Proactieve communicatie en voortdurende levering van waarde demonstreert uw betrokkenheid bij hun succes en houdt ze betrokken.

Plan daarom regelmatige check-in meetings om de voortgang te bespreken, eventuele problemen aan te pakken en ervoor te zorgen dat aan de behoeften van de klant wordt voldaan. Zorg ervoor dat je communicatie een duidelijk doel heeft.

Deze bijeenkomsten geven je de kans om de klant op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

10. Feedback verzamelen en voortdurende ondersteuning

Regelmatige follow-ups helpen u om feedback van de klant te verzamelen, de ervaring van de klant te begrijpen, eventuele pijnpunten te identificeren en potentiële verbeterpunten te vinden.

Gebruik de feedback om de nodige aanpassingen aan te brengen in uw processen en diensten. Zo laat je zien dat je de input van de klant waardeert en bereid bent om je aan te passen op basis van hun feedback.

volledig aanpasbare formulieren maken en onmiddellijk reacties vastleggen met ClickUp Forms_

Maak het proces gemakkelijk voor uw klanten door ze meerdere feedbackmethoden te bieden. U kunt vergaderingen plannen, formulieren delen of enquêtes houden.

Maak uitgebreide enquêtes, analyseer gegevens en zet reacties om in traceerbare taken voor uitgebreide feedbackverzameling met behulp van ClickUp's formulierweergave .

Dit zal u ook helpen om doorlopende ondersteuning te bieden aan de klant, hem op de hoogte en betrokken te houden en te voorkomen dat problemen escaleren.

ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek

Feedback van klanten verzamelen en organiseren is eenvoudig als u gebruik maakt van ClickUp's sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken gebruikt. Het helpt u om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen. De sjabloon is volledig aanpasbaar en biedt negen aangepaste velden, waaronder behulpzaamheid, duidelijkheid en feedback, vier verschillende weergaven en verschillende aangepaste statussen.

Gebruik ClickUp om uw klantintroductie naar een hoger niveau te tillen

Het creëren van een gestructureerd en consistent onboardingproces speelt een belangrijke rol bij het bieden van een positieve ervaring aan klanten. Het gebruik van een checklist voor het inwerken van klanten zorgt ervoor dat u tijdens het proces geen essentiële stappen overslaat.

Het maken van de checklist is echter slechts de eerste stap in het inwerken van klanten. Het eigenlijke proces kan gemakkelijk overweldigend worden als je niet beschikt over het juiste hulpmiddel.

Dit is waar ClickUp helpt. ClickUp is een onboarding- en retentiesoftware waarmee u de workflow voor het inwerken van klanten kunt centraliseren en uitgebreide checklists kunt maken, klanten en deliverables kunt beheren, mijlpalen kunt instellen en nog veel meer - alles op één platform.

Laten we eens kijken hoe ClickUp helpt:

Maak taakchecklists

Creëer checklists voor elke taak en organiseer ze met behulp van slepen en neerzetten

Met Checklist voor taken van ClickUp kunt u gemakkelijk checklists maken en beheren voor elke taak vanaf elk apparaat. Dit is wat u kunt doen:

Eenvoudige takenlijsten binnen een taak maken

Sub-items toevoegen voor elk item op de checklist

snel checklist-items toewijzen aan je teamleden_

Wijs een item direct toe aan een teamlid

Organiseer je checklist met slepen en neerzetten

Je kunt Checklist sjablonen van ClickUp om een sjabloon voor een controlelijst voor het inwerken van klanten te maken, consistente processen in te stellen en zelfs machtigingen in te stellen voor gasten die uw sjablonen gebruiken. ClickUp biedt vier soorten machtigingen: volledig, bewerken, commentaar en alleen bekijken.

Wilt u niet de stress van het definiëren van elke stap en het maken van een checklist? Geen zorgen, wij hebben ook iets voor u. Gebruik gewoon onze volledig aanpasbare sjablonen! Voor een sjabloon voor een onboarding checklist voor nieuwe klanten raden we je deze aan:

Klant onboarding sjabloon

ClickUp's inwerksjabloon voor klanten

ClickUp's sjabloon voor klantintegratie biedt een stapsgewijs proces voor het inwerken van een klant. Het helpt u om ervaringen op maat te leveren, het proces te stroomlijnen en het succes van uw onboardingproces te meten. Met de sjabloon kun je taken maken met aangepaste statuten, waaronder nieuwe klanten, onboardinggesprekken, vragenlijsten voor het inwerken van klanten, teamopdrachten, enz. Het biedt ook zeven verschillende weergaven en projectbeheer.

Sjabloon voor klantsuccesplan

ClickUp's sjabloon voor een succesplan voor klanten

ClickUp's sjabloon voor klantsuccesplan helpt u bij het maken van een effectief plan met specifieke succescriteria voor elke klant. U kunt de onboarding organiseren, klantverwachtingen definiëren en de voortgang afzetten tegen vooraf bepaalde doelen. Met deze sjabloon voor het inwerken van klanten kunt u sterkere klantrelaties bevorderen en loyaliteit opbouwen.

Sjabloon voor projectcontrolelijst

ClickUp Project Checklist Sjabloon

ClickUp's Project Checklist Sjabloon helpt uw team op schema te blijven met projecten. Hiermee kunt u de voortgang bijhouden, taken aan het team toewijzen, gedetailleerde lijsten maken en potentiële risico's identificeren. Je kunt ook taken brainstormen, deadlines stellen, de voortgang visualiseren en je efficiëntie maximaliseren. Bovendien kun je met deze sjabloon taken categoriseren en relevante attributen toevoegen om ze gemakkelijker te beheren.

Gebruik robuuste CRM-functies ClickUp CRM biedt functies zoals pijplijnvisualisatie, het volgen van accounts, realtime samenwerking en gestroomlijnde workflows om de klanttevredenheid te versnellen.

al uw oude en nieuwe klanten op één platform beheren met ClickUp CRM_

Hiermee kunt u:

Een gecentraliseerde klantendatabase creëren om al uw klantgegevens op te slaan en te analyseren

Uw klantgegevens op één plaats visualiseren met behulp van deClickUp Dashboards

al uw e-mails eenvoudig beheren met ClickUp_

GebruikClickUp's e-mailprojectbeheer voor meer gepersonaliseerde communicatie

Deel projectdetails met klanten en regel de toegang met een schaalbare hiërarchie van mappen en lijsten

Wijs opmerkingen toe aan klanten voor snelle goedkeuring en aan uw teamleden voor snelle actie vanaf elke locatie

Klantdocumenten, SOP's en kennisbanken maken met ClickUp Docs en mensen uitnodigen om mee te werken

Creëer aangepaste automatiseringen in ClickUp om uw onboardingprocessen efficiënter te maken

Automatiseer terugkerende taken zoals het wijzigen van prioriteiten en klantstatussen met behulp vanClickUp's meer dan 100 automatiseringen* Verzamel feedback, maak enquêtes en ontwikkel vragenlijsten met behulp van ClickUp's Form View

verminder verwarring over taken door iedereen op dezelfde pagina te houden met ClickUp Taakafhankelijkheden_

Onwil om te veranderen

Sommige klanten kunnen zich verzetten tegen veranderingen in hun gevestigde processen of systemen, waardoor het moeilijk wordt om nieuwe oplossingen effectief te implementeren.

Oplossing: Hier is het belangrijk om de klant voor te lichten over de voordelen van nieuwe systemen. Zorg voor trainingssessies en hulpmiddelen om klanten te helpen de veranderingen te begrijpen. Centraliseer uw training met ClickUp Docs en creëer een deelbare kennisbank. U kunt veranderingen ook stapsgewijs doorvoeren in plaats van allemaal tegelijk. Hierdoor kan de klant zich geleidelijk aanpassen en vermindert de weerstand.

Verwachtingen

Een van de grootste uitdagingen tijdens het inwerken is wanneer de verwachtingen van de klant niet overeenkomen met de diensten of resultaten die uw bedrijf kan leveren. Dit kan leiden tot ontevredenheid en frustratie.

Oplossing: Om deze uitdaging aan te gaan, communiceer je vanaf het begin duidelijk over je diensten, het verwachte resultaat en de tijdslijn. Plan verder regelmatige check-ins om er zeker van te zijn dat aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan en dat deze worden gemanaged. Blijf bovenop de communicatie met de klant met Terugkerende taken van ClickUp . Plan automatisch regelmatige check-ins om projecten op schema te houden.

Gebrek aan follow-up

Een andere veelvoorkomende uitdaging is het niet bieden van voldoende follow-up en ondersteuning aan klanten, wat kan leiden tot ontevredenheid bij klanten.

Oplossing: Plan regelmatige follow-upvergaderingen om de voortgang te bespreken, problemen aan te pakken en ervoor te zorgen dat aan de behoeften van de klant wordt voldaan. Bied continue ondersteuning via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon en live chat, om eventuele problemen snel op te lossen. Profiteer van ClickUp's Chatweergave om in realtime met de klant te communiceren en ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke details met betrekking tot een taak gemakkelijk beschikbaar zijn.

Automatiseer het inwerkproces van uw klanten met ClickUp

Effectieve onboarding legt de basis voor een succesvolle relatie. Het zorgt ervoor dat klanten zich gesteund en geïnformeerd voelen en vertrouwen hebben in hun beslissing om met uw bedrijf in zee te gaan.

Elke stap van het inwerkproces, van de voorbereiding tot de follow-up, is een kans om vertrouwen op te bouwen, uw waarde aan te tonen en uw diensten af te stemmen op de doelstellingen van de klant.

Het gebruik van een checklist voor het inwerken van klanten zorgt ervoor dat je al deze stappen voltooit. Het helpt je ook om de meest voorkomende onboarding-uitdagingen te overwinnen, zoals gebrek aan informatie, technische problemen en weerstand tegen verandering.

Met projectbeheertools zoals ClickUp kunt u het onboardingproces stroomlijnen. U kunt uitgebreide checklists maken, herinneringen instellen, enquêtes maken, in realtime samenwerken met klanten en nog veel meer. Gratis aanmelden vandaag nog!