10 beste AI-tools voor IT-professionals in 2024

Stel je voor dat je kostbare tijd besteedt aan het verzamelen van dagelijkse statusrapporten van elk team dat aan een project werkt, aan het compileren van die gegevens, aan het maken van rapporten en aan het delen ervan met belanghebbenden. Door dit hele proces blijft er geen tijd over voor strategische Taken.

Met automatisering echter verzamelt een tool de gegevens, compileert en formatteert ze, genereert rapporten en realtime dashboards en stuurt notificaties naar belanghebbenden. Je hebt meteen meer tijd voor project abonnementen, brainstormen en team besprekingen.

Dit is precies waarom ik voortdurend op zoek ben naar tools die de efficiëntie en productiviteit van teams verhogen!

Van alle AI-tools die ik specifiek voor IT-professionals heb getest, sprongen er maar een paar uit. Hier is een lijst van AI-tools voor IT-professionals, gebaseerd op mijn ervaring en het grondige onderzoek van het ClickUp team. Deze tools kunnen je helpen met alles van het stroomlijnen van workflows tot het beheren van complexe IT-projecten.

Laten we beginnen!

Wat moet je zoeken in AI-tools voor IT-professionals?

In dit technologische tijdperk moeten IT-professionals AI-tools gebruiken die de efficiëntie en besluitvorming verbeteren.

Hier zijn een paar belangrijke functies die je moet overwegen bij het kiezen van een AI-tool voor je IT-team:

Integratiemogelijkheden: Controleer of de AI-aangedreven tool integreert met je bestaande tech stack en IT-infrastructuur. Houd er ook rekening mee hoe eenvoudig de tool te implementeren is. Sommige AI-tools versnellen de implementatie met ingebouwde sjablonen, terwijl andere aangepaste tools vereisen voor specifieke doeleinden

Controleer of de AI-aangedreven tool integreert met je bestaande tech stack en IT-infrastructuur. Houd er ook rekening mee hoe eenvoudig de tool te implementeren is. Sommige AI-tools versnellen de implementatie met ingebouwde sjablonen, terwijl andere aangepaste tools vereisen voor specifieke doeleinden Schaalbaarheid: Kies een tool voor kunstmatige intelligentie die toenemende gegevensvolumes aankan zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de prestaties. Evalueer de architectuur en functies van de tool, zoals automatisch schalen

Kies een tool voor kunstmatige intelligentie die toenemende gegevensvolumes aankan zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de prestaties. Evalueer de architectuur en functies van de tool, zoals automatisch schalen Gegevensbeveiliging: Beoordeel de AI-tools op functies voor privacy en gegevensbeveiliging. Voldoet het aan industrienormen zoals HIPAA en GDPR? Biedt het platform end-to-end-encryptie tijdens het analyseren en delen van gegevens? Beoordeel ook functies zoals toegangscontrole en toestemming

Beoordeel de AI-tools op functies voor privacy en gegevensbeveiliging. Voldoet het aan industrienormen zoals HIPAA en GDPR? Biedt het platform end-to-end-encryptie tijdens het analyseren en delen van gegevens? Beoordeel ook functies zoals toegangscontrole en toestemming Aanpassing: Ga na of de artificial intelligence tool flexibel is voor jouw use case. Kun je werkstromen aanpassen aan je branche en SOP's? Op deze manier voldoet de tool aan de toekomstige behoeften van je groeiende bedrijf en kun je hem in verschillende situaties gebruiken

De 10 beste AI-tools voor IT-professionals in 2024

Hier zijn mijn topkeuzes voor jou:

1. ClickUp: Het beste voor automatisering van IT Taken en projectmanagement

iT-taken en -processen automatiseren met ClickUp_

Of ik nu een IT-project plan, beheer of oplever, ik kan het allemaal doen vanaf één enkel platform. Ik hou van ClickUp om een eenvoudige reden: het maakt mijn werk eenvoudig en soepel. Mijn dag als IT-manager draait om Taakbeheer. ClickUp's alles-in-één oplossing voor IT en PMO maakt het beheren van meerdere taken en projecten een fluitje van een cent.

Met ClickUp-taak taken toewijzen aan dagelijkse of complexe projecten gaat snel en efficiënt. Ik kan individuele taken toewijzen aan leden van een team, subtaken en aangepaste velden toevoegen, taken koppelen en taaktypes definiëren.

Bovendien is het fantastisch dat ik Taken rechtstreeks vanuit de ClickUp chatten . Deze functie brengt de communicatie van mijn team onder één dak. Ik kan updates, links en bronnen in één keer delen met mijn hele team. Ik kan ook @mentions en commentaren gebruiken om iedereen aan gesprekken toe te voegen en de actie items in beweging te houden. ClickUp's tijdsregistratie functie zorgt ervoor dat ik alle projecten op tijd aflever. Het vereenvoudigt het plannen van projecten door tijdlijnen, schattingen en tijdsinschattingen te bieden, waardoor ik taken efficiënt kan delegeren.

houd de bestede tijd bij per dag, week, maand of elk aangepast bereik met de ClickUp tijdmanagement app_

Ik gebruik ook ClickUp Automatiseringen om aangepaste functies te maken die repetitieve taken automatiseren, zoals het verzenden van herinneringen, e-mails, verzenden van formulieren en planningsprocessen.

Bovendien is ClickUp's IT sjablonen stellen me in staat om werkstromen te standaardiseren zonder ze vanaf nul op te bouwen. Hier zijn een paar ClickUp sjablonen waar ik dol op ben:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ITSM-Template.png Standaardiseer IT-processen om de kwaliteit van de service te garanderen met het ITSM sjabloon van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349780&department=engineering-product Deze sjabloon downloaden /cta/ ClickUp ITSM sjabloon Darktrace is een platform voor veiligheid dat gebruik maakt van zelflerende kunstmatige intelligentie om cyberrisico's te beperken en bedreigingen te voorkomen. Deze AI-tool voor IT-professionals bewaakt en beschermt digitale activa in ecosystemen.

Ik ben vooral te spreken over de AI-functies van Darktrace, waarmee IT-analisten kwaadwillende insiders vroegtijdig kunnen detecteren, zodat bedrijven eerder actie kunnen ondernemen. Zo voorkomt de tool de ongekende impact van cyberaanvallen, vermindert het de reactietijd en -kosten van incidenten en verbetert het de winstgevendheid.

Darktrace beste functies

Detectie, neutralisatie en reactie op bedreigingen automatiseren met AI-aangedreven immuunsysteem voor ondernemingen

Reageer in realtime op cyberaanvallen met een autonome reactieoplossing

Bekijk geïdentificeerde bedreigingen en krijg suggesties met een bedreigingsvisualisator

Darktrace beperkingen

De geavanceerde zoekfunctie is niet goed gedefinieerd

Het hulpprogramma kan vals-positieve waarschuwingen produceren die wijzen op potentiële bedreigingen die onschadelijk zijn

Darktrace prijzen

**Klein: $30.000 [tot 300 Mbps gemiddelde bandbreedte, 200 hosts]

Medium: $60.000 ¤[Tot 2 Gbps gemiddelde bandbreedte, 1000 hosts]]

$60.000 ¤[Tot 2 Gbps gemiddelde bandbreedte, 1000 hosts]] Groot: 100.000 dollar [tot 5 Gbps gemiddelde bandbreedte, 10.000 hosts]

Darktrace beoordelingen en recensies

G2 : 4.4 van 5 (20+ beoordelingen)

: 4.4 van 5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Rasa: Het beste voor het bouwen van aangepaste AI-bots

via Rasa Rasa is een open-source platform waarmee je aangepaste AI-chatbots en virtuele assistenten voor je business kunt bouwen. Het beschikt over een futuristische AI-engine en een no-code interface die het makkelijk maakt om bots te bouwen, zelfs voor iemand zonder codeerervaring.

Met de AI-technologie van Rasa kun je bots aanpassen voor gegevensanalyse en rapportage, query's van klanten oplossen, gepersonaliseerde herinneringen sturen voor deadlines en nog veel meer.

Rasa sleutel functies

Bouw unieke aangepaste AI chatbot- en gespreksassistenten met voltooide controle over gegevens, uiterlijk en functies

Stimuleer efficiënte samenwerking in teams met intuïtieve drag-and-drop no-code UI

Verwerk grote hoeveelheden gebruikers en gesprekken zonder de prestaties te beïnvloeden dankzij het schaalbare ontwerp

Rasa beperkingen

De navigatie van de tool is niet gebruikersvriendelijk

Het is niet de beste AI-tool voor het bouwen van LLM-modellen; het heeft meer ondersteuning nodig voor complexe databases

Rasa prijzen

Uitgave voor ontwikkelaars : Gratis starten

: Gratis starten Groei : Vanaf $35000

: Vanaf $35000 Enterprise: Aangepaste prijzen

Ra beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. GitHub Copilot: Het beste voor softwareontwikkeling

via gitHub_ GitHub Copilot is een AI-ontwikkelaarstool die het softwareontwikkelingsproces versnelt. Op basis van natuurlijke taalverwerking geeft het gepersonaliseerde aanbevelingen en lost query's op met betrekking tot bugs, consistentie van code, het ontwerp van nieuwe functies en meer.

De AI-functies van GPT-3 verhogen de productiviteit van teams door realtime suggesties voor code te bieden en repetitieve taken zoals boilerplate-code te automatiseren. Het heeft ook een gebruiksvriendelijke interface waarmee beginners meerdere programmeertalen kunnen proberen.

GitHub Copilot sleutel functies

Detecteer kwetsbare LLM-patronen en verbeter het codeerproces, de codekwaliteit en de veiligheid met een preventiesysteem voor kwetsbaarheden

Met de geavanceerde AI-modellen krijg je antwoord op alles wat je vraagt - van algemene programmeervragen tot specifieke codebase query's met Copilot chatten

Verhoog uw codeerervaring en verbeter de codekwaliteit met op kunstmatige intelligentie gebaseerde suggesties en automatische voltooiing van code in realtime

GitHub Copilot limieten

Soms begrijpt de AI de instructies niet goed, wat resulteert in herhalende resultaten

Soms geeft de tool onnauwkeurige resultaten. Er zijn soms opeenvolgende aanwijzingen nodig om de gewenste resultaten te krijgen

GitHub Copilot prijzen

Copilot Individueel : $10 per maand

: $10 per maand Copilot Business : $19 per maand/gebruiker

: $19 per maand/gebruiker Copilot Enterprise: $39 per maand/gebruiker

GitHub Copilot beoordelingen en recensies

G2 : 4.5 uit 5 (130+ beoordelingen)

: 4.5 uit 5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (20+ beoordelingen)

5. CrowdStrike Falcon: de beste voor veiligheid van gegevens

via verversingsservice_ Freshservice van Freshworks is een van de AI-tools voor IT-professionals die IT-activiteiten automatiseert. De AI-tool biedt ingebouwde AI en automatisering van de werkstroom om je te helpen repetitieve taken te mechaniseren en je te concentreren op kritieke taken.

Met de functies voor servicebeheer van Freshservice en de ingebouwde AI-tools bespaart u tijd door routinequery's te automatiseren, selfservice voor klanten op te bouwen en managers, agents en andere teamleden snelle oplossingen en inzichten te bieden.

De belangrijkste functies van Freshservice

Krijg een eenduidige weergave van meerdere kanalen zoals tekst, tickets en e-mails

Gebruik voorspellende analyses om incidenten te voorspellen, case samenvattingen te genereren, hoofdoorzaakanalyses uit te voeren en herhaling van incidenten te voorkomen met AI

Projecten uitvoeren op één platform om waardevolle inzichten te krijgen inIT doelen en werklast, voortgang bijhouden en projectmanagement verbeteren

Vernieuwde service limieten

Gebrek aan belangrijke functies zoals versiebeheer, geavanceerde formattering, back-up en herstel, enz.

Rapporten voor gegevensanalyse zijn beperkt. Ze zijn slechts beschikbaar in drie categorieën: incidenten, wijzigingen en bedrijfsmiddelen

Vernieuwde service prijzen

Starter: $29/maand per agent

$29/maand per agent Groei: $59/maand per agent

$59/maand per agent Pro: $115/maand per agent

$115/maand per agent Enterprise: $145/maand per agent

Vernieuwde service beoordelingen en recensies

G2: 4.6 van 5 (1100+ beoordelingen)

4.6 van 5 (1100+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (500+ beoordelingen)

7. Tabnine: Het beste voor automatisering van codering

via Tabnine Tabnine is een persoonlijke AI assistent voor code. Het genereert hoogwaardige en betrouwbare codes voor ontwikkelaars en automatiseert terugkerende taken op het gebied van codering. Het platform omvat alles van code-uitleg, code aanmaken en code testen tot het genereren van documenten, bugfixes en app ontwikkeling. Het begrijpt hoe men codes schrijft en beveelt voltooidingen aan die overeenkomen met de codevoorkeuren.

Tabnine sleutel functies

Krijg contextbewuste suggesties van kunstmatige intelligentie op basis van je codeerstijlen en -patronen

Bouw een aangepast AI-model getraind op uw codebase

Profiteer van zero-code retentie met geavanceerde veiligheid en privacy

Tabnine beperkingen

Alleen de betaalde abonnementen bevatten suggesties voor het voltooien van hele regels en functies in code

AI-suggesties zijn niet altijd waardevol en soms zijn de autocomplete suggesties onjuist

Tabnine prijzen

Basis : $0

: $0 Pro : $12/gebruiker/maand [90 dagen gratis]

: $12/gebruiker/maand [90 dagen gratis] Enterprise: $39/gebruiker/maand [jaarlijks gefactureerd]

Tabnine beoordelingen en recensies

G2 : 4.2 van 5 (40 beoordelingen)

: 4.2 van 5 (40 beoordelingen) Capterra: Te weinig recensies

8. Mist: Het beste voor netwerkbeheer en monitoring

via rubrik_ Rubrik is een van de beste apps voor veiligheid en beheer van gegevens. Het automatiseert gegevensanalyse, back-up, herstel en bescherming in verschillende omgevingen met behulp van machine learning-algoritmen.

Het platform biedt een back-up van virtuele machines, fysieke servers en het hele datacenter, waardoor je de flexibiliteit hebt om gegevens overal vandaan te herstellen. De tool biedt ook het bijhouden van bedrijfsmiddelen, activabeheer, gegevensanalyse, IT-beheer en compliance in clouds en datacenters.

Rubrik sleutel functies

Back-up van hardware- en softwarecomponenten in één platform

Reactie op cyberincidenten automatiseren om te focussen op problemen met de veiligheid met een hoge prioriteit en essentiële gegevens herstellen met de AI-gebaseerde oplossing

Gebruikers identificeren en waarschuwen voor mogelijke cyberaanvallen met geavanceerde anomaliedetectie

Rubrik limieten

De opties voor aangepaste rapportage zijn beperkt

Gebruikers gaven aan dat het licentiemodel voor alle functies erg ingewikkeld is. Het is moeilijk te begrijpen welke functies zijn inbegrepen in de basisaankoop

Rubrik prijzen

Niet beschikbaar op de website

Rubrik beoordelingen en recensies

G2 : 4.6 van 5 (80+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (40+ beoordelingen)

10. AppDynamics: Beste voor prestatiebewaking van applicaties

via AppDynamics AppDynamics van Cisco is een full-stack observability platform dat real-time monitoring van de prestaties van cloud applicaties mogelijk maakt. Het helpt bij het bijhouden, analyseren, configureren en oplossen van problemen met de uitvoering van code met behulp van AI-algoritmen.

Met AppDynamics agents en controllers, heb ik zichtbaarheid op codeniveau. Met AppDynamics agents en controllers, heb ik zichtbaarheid op codeniveau op de app naast inzicht in prestatiemetingen. Bovendien automatiseert de tool het verzamelen van metrics voor probleemoplossing, waardoor tijd wordt bespaard voor strategische taken.

AppDynamics sleutel functies

Monitor de prestaties, het gedrag en de runtime van de code van apps met Smart AppDynamics

Visualiseer prestaties met AI-gebaseerde auto-discovery van verkeersaanvragen en het genereren van topologie kaarten

Los problemen op voordat klanten er iets van merken met anomaliedetectie en automatisering van waarschuwingen

Implementeer de software snel door deze te integreren met CI/CD pipelines en bestaande cloud platforms

AppDynamics limieten

AppDynamics heeft een complexe installatie; het vereist specifieke expertise

De agent upgrades van het platform zijn handmatig. Er is geen functie om agents te upgraden vanaf de controller

AppDynamics prijzen

Infrastructuur monitoring editie: $6/maand per CPU Core

$6/maand per CPU Core Premiumeditie: $33/maand per CPU Core

$33/maand per CPU Core Enterprise editie: $50/maand per CPU Core

$50/maand per CPU Core Enterprise editie voor SAP® oplossingen: $95/maand per CPU Core

$95/maand per CPU Core Echte gebruikersmonitoring: $.06/maand per 1000 tokens

$.06/maand per 1000 tokens Beveiligde toepassing van Cisco: $13,75/maand per CPU Core

AppDynamics beoordelingen en reviews

G2: 4.3 van 5 (350+ beoordelingen)

4.3 van 5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (30+ beoordelingen)

Beheer uw IT projecten effectief met ClickUp

Terwijl andere AI-tools zorgen voor veiligheid van gegevens, aangepaste AI-assistenten helpen bouwen en IT-ondersteuning ondersteunen, zal een projectmanagementtool zoals ClickUp u helpen resultaten te leveren, efficiënt en effectief.

Van het creëren van individuele taken, het instellen van doelen, het beheren van werklasten en het krijgen van real-time feedback tot het automatiseren van IT-taken, ClickUp vereenvoudigt uw project end-to-end. Probeer ClickUp gratis uit om de efficiëntie van uw IT team te verbeteren!