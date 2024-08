Hoe je productiviteit verhogen met Bullet Journaling

Je wordt elke ochtend energiek en gefocust wakker, klaar om je dag haarscherp aan te pakken. Je voelt je niet langer overweldigd door eindeloze takenlijsten en versnipperde prioriteiten. Kun je je dat niet voorstellen? Nou, maak je klaar!

Dit is de realiteit voor miljoenen mensen die de kracht van bullet journaling hebben ontdekt.

Het bullet journal systeem - ook wel BuJo genoemd - is een productiviteitspraktijk die traditioneel noteren combineert met to-do lijstjes. Sommige mensen op sociale media noemen BuJo de spirituele neef van KonMari. Terwijl de laatste je helpt om je fysieke ruimte te organiseren, helpt de eerste je om je geest op te ruimen.

Door iets monotoons als taakbeheer te combineren met creatieve expressie, is bullet journaling een productiviteitstrend geworden die samengaat met enkele van de belangrijkste zelfzorgpraktijken van de jaren 2000, waaronder mindfulness, yoga en een andere praktijk voor het bijhouden van dagboeken, de ochtendpagina.

Een simpele zoekopdracht op YouTube of Instagram onthult duizenden video's en posts van de bullet journal gemeenschap die uitleggen hoe je bullet journal spreads maakt, met details over wat je in je bullet journal notities kunt opnemen. Zo populair is het geworden!

Met zoveel fans is het zeker een productiviteitsmethode die het proberen waard is.

Wat is bullet journaling?

Bullet journaling is een analoge organisatiemethode die gebruik maakt van een eenvoudig notitieboekje om je to-dos bij te houden , plannen en gedachten, zodat u uw dag en leven met intentie en focus kunt doorlopen.

Een innovatieve draai aan projectmanagement en journaling, het introduceert concepten zoals:

Snel loggen: Een stenografische methode om snel aantekeningen te maken met behulp van symbolen en afkortingen

Een stenografische methode om snel aantekeningen te maken met behulp van symbolen en afkortingen Verzamellijsten: Thematische lijsten voor dingen zoals te kijken films of te lezen boeken

Thematische lijsten voor dingen zoals te kijken films of te lezen boeken Toekomstlogboek: Speciale secties voor het stellen van doelen en het plannen van toekomstige gebeurtenissen

Dit aanpasbare systeem helpt je de overvloed aan informatie te overwinnen door taken, ideeën en overpeinzingen op één plek te consolideren, zoals een maandkalender, waardoor stress vermindert en de productiviteit toeneemt.

Volgens Ryder Caroll, de uitvinder van de methode, is het bullet journal "deels organisatie, deels soul-searching, deels dream-weaving".

Geschiedenis van bullet journaling

Volgens zijn website lanceerde Ryder Carroll een korte video over het bullet journal methode in 2013. Al snel begonnen onder andere LifeHack.org en FastCo te praten over de video, die viraal was gegaan.

In 2014 lanceerde Carroll een Kickstarter-campagne om zijn website (bulletjournal.com) te financieren en gaf elke backer een Leuchtturm notitieboek dat was ontworpen voor de bullet journal-methode.

In 2017 was het concept zo populair geworden dat Carroll er zelfs een TEDx-talk over gaf. In 2018 bracht hij het boek The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, dat al snel een internationale bestseller werd.

Dit leidde ertoe dat Caroll in 2021 een begeleidend notitieboek lanceerde.

Vandaag de dag heeft de bullet journaling gemeenschap op Reddit, r/bujo, meer dan 375.000 abonnees. Fans delen regelmatig YouTube video's en sociale berichten over hun bullet journals.

Aanbevolen lectuur: The Bullet Journal door Ryder Carroll

Om meer te leren over de bullet journaling methode en hoe het je leven kan verbeteren, lees dan The Bullet Journal Method: Volg het verleden, orden het heden, ontwerp de toekomst door Ryder Carroll.

via Amazon Het boek is verkrijgbaar in meer dan 28 talen en wordt door iedereen in de productiviteitsgemeenschap geprezen. Maar niemand kan de stelling beter uitleggen dan de auteur zelf:

Elk Bullet Journal wordt een ander deel in het verhaal van je leven. Geeft het het leven weer dat je wilt leiden? Zo niet, gebruik dan de lessen die je hebt geleerd om het verhaal in het volgende deel te veranderen.

Ryder Carroll

Het boek gaat in op het concept van 'intentioneel leven', waarbij je je richt op wat het belangrijkst is en een leven creëert dat in lijn is met je waarden. Het boek is verdeeld in drie delen:

Het verleden volgen : Het maken van een verslag van je gedachten, taken en prestaties

: Het maken van een verslag van je gedachten, taken en prestaties Het heden ordenen: Een systeem ontwikkelen om je dagelijkse taken te beheren en duidelijkheid te vinden

Een systeem ontwikkelen om je dagelijkse taken te beheren en duidelijkheid te vinden Ontwerp de toekomst: Zinvolle doelen stellen en ze opdelen in uitvoerbare stappen

Het boek bevat ook veel handige tips, zoals snel loggen (om snel notities te maken) en het dagboek personaliseren om je eigen systeem te creëren.

Over het algemeen kan het een geweldig boek zijn voor iedereen die meer wil weten over het oorspronkelijke concept van bullet journaling voordat sociale media en productiviteitsgoeroes het aanpasten tot de meer mainstream versie die tegenwoordig populair is.

De belangrijkste onderdelen van bullet journaling

Bullet journaling is gebaseerd op een paar basiselementen - sommige worden dagelijks gebruikt voor organisatie en overzichten, terwijl andere een jaarlijks stappenplan bieden.

Verzamelingen: Dit is een themalijst van taken of een set pagina's gewijd aan specifieke onderwerpen, zoals een doel, hobby of project Index: Dit werkt als een inhoudsopgave, met een lijst van al uw belangrijke pagina's en de bijbehorende paginanummers, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden Toekomstlogboek: Dit biedt een jaaroverzicht voor het bijhouden van komende gebeurtenissen, verjaardagen en deadlines in de verschillende maanden Maandelijks logboek: Dit is voor een uitsplitsing van de huidige maand, meestal met een kalenderrooster voor gebeurtenissen en een lijst met meer gedetailleerde taken en doelen Dagelijks logboek: Dit is je dagelijkse planner waar je de dagelijkse taken en prioriteiten opsomt

Carroll stelt ook voor om deze symbolen te gebruiken om de status of prioriteit van een taak aan te geven:

Een opsommingsteken (-) om een taak te markeren

Een kruisje (x) om aan te geven dat een taak is voltooid

Een sterretje (*) om een belangrijke taak te markeren

Een cirkel (o) om een onderscheid te maken tussen een taak en een gebeurtenis

Een groter dan-teken (>) om aan te geven dat je de taak verplaatst naar de volgende dag of week

Een kleiner dan-teken (<) om aan te geven dat je een taak verplaatst naar de vorige dag of week

Dit zijn de basisbouwstenen van een bullet journal, maar je kunt het ook verder aanpassen met een aantal trackers of mini-journals. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Dankbaarheid tracker

Maaltijdplanner

Budget en uitgaven bijhouden

Huidverzorgingsroutine

Gewoonte tracker

De opties zijn eindeloos.

Voordelen van Bullet Journaling

Het beste aan bullet journaling is dat het een holistische tracker plus een zelfzorgritueel is. Het is niet zo tijdrovend als elke dag vijf pagina's bijhouden en het behandelt zowel je praktische doelen als je emotionele gezondheid op één plek.

Britse levenscoach en oprichter van Life Clubs Nina Grunfeld zegt:-

Je hoofd leegmaken met iets als een bullet journal helpt je te focussen en rustiger te blijven.

Nina Grunfeld

Hier zijn enkele manieren waarop de BuJo methode je leven kan verbeteren:

Gepersonaliseerd systeem : BuJo geeft je de vrijheid om je eigen persoonlijkheid toe te voegen aan de takenlijst, zodat je een systeem kunt creëren dat voor jou werkt

: BuJo geeft je de vrijheid om je eigen persoonlijkheid toe te voegen aan de takenlijst, zodat je een systeem kunt creëren dat voor jou werkt Meer duidelijkheid : Omdat bullet journaling je helpt om grote doelen op te splitsen in hapklare brokken, helpt het je te focussen op wat echt belangrijk is

: Omdat bullet journaling je helpt om grote doelen op te splitsen in hapklare brokken, helpt het je te focussen op wat echt belangrijk is Tijdmanagement : Tussen werk, boodschappen en doem-scrollen door, kan het beheren van tijd een strijd zijn. Bullet journaling kan je helpen je taken en deadlines te visualiseren, zodat je je dag kunt plannen en last-minute scrambles kunt voorkomen

: Tussen werk, boodschappen en doem-scrollen door, kan het beheren van tijd een strijd zijn. Bullet journaling kan je helpen je taken en deadlines te visualiseren, zodat je je dag kunt plannen en last-minute scrambles kunt voorkomen Gewoonte bijhouden : Of je nu begint met een nieuwe fitnessles of een taal leert, je kunt in je bullet journal een systeem maken om je voortgang bij te houden en gemotiveerd te blijven. Bovendien geeft je bullet journal je geen schuldgevoel

: Of je nu begint met een nieuwe fitnessles of een taal leert, je kunt in je bullet journal een systeem maken om je voortgang bij te houden en gemotiveerd te blijven. Bovendien geeft je bullet journal je geen schuldgevoel Bronnenbibliotheek : Een BuJo kan ook een geweldige plek zijn om je leeslijsten bij te houden, zoals boeken, artikelen en andere bronnen die je wilt bewaren voor later. Als je bijvoorbeeld marketeer bent, wil je misschien eensjabloon voor het schrijven van inhoud of een positioneringsraamwerk opslaan waarnaar u later kunt verwijzen

: Een BuJo kan ook een geweldige plek zijn om je leeslijsten bij te houden, zoals boeken, artikelen en andere bronnen die je wilt bewaren voor later. Als je bijvoorbeeld marketeer bent, wil je misschien eensjabloon voor het schrijven van inhoud of een positioneringsraamwerk opslaan waarnaar u later kunt verwijzen Dagelijkse reflecties: Bullet journaling kan een ruimte zijn om te reflecteren en in te checken met jezelf. Wekelijkse beoordelingen kunnen je helpen om verbeterpunten te identificeren en je doelen bij te stellen - een mindfulness-booster in minder dan 15 minuten per dag

Laten we je nu een paar tips geven over hoe je je reis met bullet journaling kunt beginnen.

Tips voor effectief bullet journaling

Net als bij alle zelfzorgmethoden is het bij bullet journaling zo dat je met oefening beter wordt. Maar hier zijn een paar hacks om je op weg te helpen met je nieuwe bullet journal.

Plan tijd in voor ochtend- en avondoverzichten

Integreer je bullet journal in je dagelijkse routine om consistentie op te bouwen. Beoordelingssessies kunnen hierbij heel nuttig zijn.

Ochtendoverzicht (5-10 minuten)

Bekijk je dagelijkse logboek (en wekelijkse logboek) voor de komende dag

Geef prioriteit aan taken en markeer wat belangrijk is

Blokkeer wat gerichte tijd voor belangrijke taken

Avondoverzicht (5-10 minuten)

Denk na over je dag. Heb je al je taken afgerond?

Migreer onafgemaakte taken naar het logboek van de volgende dag of week

Noteer eventuele notities, ideeën of overpeinzingen van de dag

Vul je trackers en je dankbaarheidsdagboek in (als je er een hebt)

Lay-outs aanpassen

Bespaar tijd en moeite door lay-outs te maken die je gemakkelijk in een leeg dagboek kunt gebruiken. Ze kunnen uw dagboekproces verbeteren en u hoeft niet voor elke maand of lay-out een nieuw ontwerp, thema of idee te bedenken. Je kunt ook printables van online bronnen gebruiken.

Wil je het zelf doen? Ontwerp één sjabloon voor elk van je maandelijkse logboeken, wekelijkse logboeken, dagelijkse logboeken en verschillende trackers. Scan het en hergebruik het voor alle maanden. Aan het einde van het jaar kun je het inbinden in een notitieboek.

Een ander idee is om voorgeformatteerde bullet journals te kopen. Deze kunnen echter flexibiliteit missen.

Investeer in schrijfwaren van goede kwaliteit

Omdat bullet journaling een analoog proces is, kan het juiste gereedschap een groot verschil maken in je bullet journaling-ervaring. Dit is wat je moet overwegen:

Notitieboek: Kies een notitieboek met goede kwaliteit, aflopend papier dat pennen, markeerstiften en schetsen aankan. Een notitieboek met een raster kan je ook helpen om strakke en uitgelijnde lay-outs te maken zonder liniaal

Kies een notitieboek met goede kwaliteit, aflopend papier dat pennen, markeerstiften en schetsen aankan. Een notitieboek met een raster kan je ook helpen om strakke en uitgelijnde lay-outs te maken zonder liniaal Schrijfpennen en markeerstiften: Kies voor pennen die soepel schrijven en niet door het papier heen schieten. Markeerstiften kunnen je helpen om taken te categoriseren of belangrijke informatie visueel te onderscheiden.

Kies voor pennen die soepel schrijven en niet door het papier heen schieten. Markeerstiften kunnen je helpen om taken te categoriseren of belangrijke informatie visueel te onderscheiden. Andere artistieke elementen : Leg een voorraad washi tape aan,plakbriefjesstickers en kleurpotloden zodat je je dagboek mooi kunt maken als je dat wilt

: Leg een voorraad washi tape aan,plakbriefjesstickers en kleurpotloden zodat je je dagboek mooi kunt maken als je dat wilt Een etui: Voeg een zakje toe aan de achterkant van je dagboek om ticketstompjes, notities of andere memorabilia in te bewaren als aandenken

Begin klein

Bullet journaling draait allemaal om het creëren van een systeem dat voor u werkt. Probeer geen uitgebreide spreads te kopiëren die je online ziet. Voor de meeste van die mensen is bullet journaling meer een baan dan een zelfzorgpraktijk.

Hier lees je hoe je het jezelf gemakkelijk kunt maken:

Begin met een basis toekomstlogboek en maandlogboek

Volg elke dag een paar essentiële taken

Voeg geleidelijk trackers of andere elementen toe naarmate je vertrouwd raakt met het systeem

Vergeet niet dat je bullet journal een persoonlijk hulpmiddel is, dus je kunt het naar hartenlust aanpassen!

Populair gebruik en voorbeelden van Bullet Journaling

Dit is hoe echte beoefenaars van de bullet journal de techniek beoefenen en verfijnen. Dit geeft je ideeën om je eigen bullet journal te personaliseren.

Maandelijkse spreiding

Een eenvoudige, leuke spread die gemakkelijk te maken is en er goed uitziet. Bovendien heb je geen extra kunstbenodigdheden nodig.

via Pinterest Wil je iets minimalers? Hier is een supersimpel broodbeleg zonder franje dat je in minder dan vijf minuten kunt maken.

via Pinterest

Wekelijkse lay-out

Deze eenvoudige weekindeling met taken, projecten en zelfs een kalender kan een geweldige (en ongecompliceerde) aanvulling zijn op je BuJo-sjablonen.

via Pinterest Maar als je je creatief voelt, kun je dit ook proberen:

Nu we de basis hebben behandeld, zijn hier enkele trackers die je kunt toevoegen om je bullet journal meer jou te maken.

1. Gewoonte bijhouden

Een gewoonte tracker helpt je om je gewoonte trends te visualiseren, zoals wanneer je productief bent en wanneer niet. Je kunt het ook combineren met een mood tracker om te zien hoe je stemmingen je gewoonten beïnvloeden.

via PinterestClickUp's sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten kan ook van pas komen als je op zoek bent naar een digitaal gewoontetracker-alternatief. Deze sjabloon downloaden

2. Maaltijdplanner

Een andere populaire toevoeging van BuJo is de maaltijdplanner. Het maakt het beantwoorden van de vraag 'wat te eten vandaag' makkelijker en kan je ook helpen bij het plannen van je boodschappen.

via PinterestClickUp's sjabloon voor maaltijdplanning kan een geweldig hulpmiddel zijn om uw maaltijden van tevoren te plannen en gezonder te eten.

Stroomlijn boodschappen doen, recepten organiseren en maaltijden bereiden met ClickUp's sjabloon voor maaltijdplanning

De sjabloon bevat ruimte om uw maaltijden voor de week te plannen, een boodschappenlijst te maken en ingrediënten bij te houden. Je kunt het ook gebruiken om met anderen samen te werken bij het plannen van maaltijden. Deze sjabloon downloaden

3. Onkostentracker

Laten we dit gedeelte afronden met de zeer nuttige uitgavencalculator. De sjabloon hieronder helpt je bijvoorbeeld om je uitgaven te categoriseren in vast en variabel en geeft je een pagina om je besparingen bij te houden.

via PinterestClickUp's Persoonlijk Budget Sjabloon kan u ook helpen uw inkomsten en uitgaven nauwkeuriger bij te houden, u laten zien op welke gebieden u kunt bezuinigen en u aanmoedigen om te sparen voor uw doelen.

Houd uw financiën bij en boek vooruitgang op weg naar meer financiële onafhankelijkheid met ClickUp's persoonlijke budgetsjabloon

Gebruik het om aan de slag te gaan met het maken en bijhouden van een budget. Deze sjabloon downloaden

Uitdagingen bij het gebruik van Bullet Journaling

Hoewel de Bullet Journaling methode je een uitlaatklep geeft om je doelen bij te houden en jezelf creatief uit te drukken, is het niet zonder uitdagingen:

Het vinden van je systeem : Bullet journaling biedt veel flexibiliteit, wat in het begin overweldigend kan zijn. Het kan tijd kosten om te experimenteren met verschillende lay-outs en trackers - gewoonte, stemming, werk, dankbaarheid - om erachter te komen welke je moet opnemen in je dagboek

: Bullet journaling biedt veel flexibiliteit, wat in het begin overweldigend kan zijn. Het kan tijd kosten om te experimenteren met verschillende lay-outs en trackers - gewoonte, stemming, werk, dankbaarheid - om erachter te komen welke je moet opnemen in je dagboek Consequent blijven : Bullet journaling is een dagelijkse gewoonte met voordelen op de lange termijn, dus je moet je er dag na dag aan houden

: Bullet journaling is een dagelijkse gewoonte met voordelen op de lange termijn, dus je moet je er dag na dag aan houden Je spreiding vergelijken met anderen : Sociale media staan vol met ongelooflijk creatieve bullet journal spreads. Dit kan je dagboek het gevoel geven dat het niet goed genoeg is

: Sociale media staan vol met ongelooflijk creatieve bullet journal spreads. Dit kan je dagboek het gevoel geven dat het niet goed genoeg is Streven naar perfectie : De focus op esthetiek in de bullet journaling gemeenschap kan leiden tot veel do-overs. Vergeet niet dat het een functioneel hulpmiddel moet zijn, geen kunstwerk

: De focus op esthetiek in de bullet journaling gemeenschap kan leiden tot veel do-overs. Vergeet niet dat het een functioneel hulpmiddel moet zijn, geen kunstwerk De tijd bijhouden : Het opzetten en bijhouden van een bullet journal kan tijd kosten, vooral als je begint. Wees realistisch over hoeveel tijd je er elke dag aan kunt besteden. En begin klein met alleen de basis. De ingewikkelde lay-outs en trackers kun je later toevoegen

: Het opzetten en bijhouden van een bullet journal kan tijd kosten, vooral als je begint. Wees realistisch over hoeveel tijd je er elke dag aan kunt besteden. En begin klein met alleen de basis. De ingewikkelde lay-outs en trackers kun je later toevoegen Taken verplaatsen: Bullet journaling gaat over dingen opschrijven en herschrijven. Je zult waarschijnlijk gebeurtenissen overdragen van de jaarweergave naar de maandweergave naar de weekweergave en taken van de ene dag naar de andere verplaatsen, enzovoort. Dit kan vervelend zijn

Om deze uitdagingen te overwinnen, hebben we een oplossing die bullet journaling leuk kan maken.

Hoe bullet journaling implementeren in ClickUp

De prachtige spreads - met washi tapes, themalay-outs en stickers - die online worden getoond, kunnen een gevoel van druk creëren voor iedereen die nog nooit bullet journaling heeft gedaan (of die niet artistiek is aangelegd).

Plotseling richt je je meer op de esthetiek van je lay-out en het maken van uitgebreide bullet journals dan op het hoofddoel ervan, namelijk je leven organiseren. Bovendien kan het maand na maand maken van deze lay-outs veel tijd in beslag nemen.

via Reddit De oplossing voor dit dilemma? Ga naar digitaal met je dagboeken .

Een optie is om ClickUp te gebruiken, een productiviteits- en taakbeheerplatform. Het biedt een mobiele app, sjablonen en zelfs AI-hulp om je te helpen je leven beter te organiseren.

Bovendien hoef je met een tool als ClickUp taken niet telkens opnieuw op te schrijven als je ze opnieuw plant.

Hier laat Matt Ragland zien hoe hij bullet journaling gebruikt met ClickUp.

En wij laten u zien hoe u het ook kunt doen - in vier eenvoudige stappen.

1. Maak een hoofdtaaklijst (ook wel Brain Dump genoemd)

Je kunt naar ClickUp Taken en maak een lijst van alles wat je wilt doen. Voeg al je taken - groot, klein, hobby, werk - eraan toe. Het maakt niet uit over welk aspect van je leven het gaat of wanneer je van plan bent het te doen.

Voeg al uw taken met vervaldatums toe aan ClickUp Taken

U kunt ook een aparte sectie maken voor gebeurtenissen - verjaardagen, jubilea en uitstapjes. U kunt deze taken categoriseren op basis van prioriteit of hun aspect in uw leven met behulp van tags.

2. Taken verplaatsen naar de agendaweergave

Nu je voor elke taak een vervaldatum hebt toegevoegd, kun je overschakelen naar ClickUp kalenderweergave 's maandelijkse indeling. Eenvoudig, toch?

Bekijk uw taken als een maandelijkse lay-out in ClickUp met een kalenderweergave

3. Een dagelijks logboek instellen

Na het ordenen van uw maandelijkse takenlijst, is de volgende stap het aanmaken van een dagelijks logboek. U kunt de ClickUp Dagelijkse Planner Sjabloon om uw dagelijkse gewoonten bij te houden, samen met de specifieke taken die u voor de dag hebt toegevoegd.

Plan uw dag en blijf op schema met de ClickUp Dagplanner Sjabloon

Met deze sjabloon kunt u:

Terugkerende taken instellen voor gewoontes zoals sporten of vitaminen innemen

zoals sporten of vitaminen innemen Taken categoriseren met aangepaste tags zodat u snel kunt zien of een taak werkgerelateerd of persoonlijk is

zodat u snel kunt zien of een taak werkgerelateerd of persoonlijk is Bekijk alle taken in een kalender zodat u in vogelvlucht kunt zien hoe uw dag zal verlopen

zodat u in vogelvlucht kunt zien hoe uw dag zal verlopen Bewaak de voortgang van uw gewoonten met een voortgangstracker of zelfs mijlpaaldoelen

Het gebruik van deze sjabloon biedt ook verschillende voordelen:

Minder stress

Verbeterd tijdmanagement

Gemakkelijker prioriteiten stellen voor taken

Verbeterde communicatie en samenwerking

Hogere productiviteit

Binnen de sjabloon kun je ook aangepaste statussen (Open en Voltooid), aangepaste weergaven (Alle taken, Agenda en Begin hier) en aangepaste velden toevoegen om je dagelijkse taken bij te houden en georganiseerd te blijven. Wees gerust, deze sjabloon zal je productiever maken in je dagelijkse taken. Deze sjabloon downloaden

4. Oefen mindfulness met ClickUp Docs

Nu u de organisatorische aspecten hebt voltooid, is de volgende stap het toevoegen van uw dagboeken, zoals mindfulnesspagina's of dankbaarheidsdagboeken, aan ClickUp Documenten . U kunt een wiki maken in Docs met een nieuwe pagina voor elke invoer of u kunt gewoon een tabel gebruiken met de datum en uw dankbetuiging.

Voeg geneste pagina's toe om uw gedachten te noteren of dankbaarheid toe te voegen met ClickUp Docs

U kunt ook ClickUp Brein -ClickUp's ingebouwde AI-assistent om taken te zoeken of u zelfs te helpen met brainstormsjablonen en aanwijzingen of het analyseren van je dagboekaantekeningen.

Maak bullet journalling spraakzamer met ClickUp Brain

Daarnaast kunt u ClickUp Docs gebruiken voor zaken als snel loggen, uw onderwerpen opbouwen of verzamelingenlijst, en meer.

Digitaal bullet journalling met ClickUp

Als u de voorkeur geeft aan digitale hulpmiddelen boven analoge, maar toch wilt profiteren van bullet journalling, dan kan ClickUp u zeker helpen.

