10 Digitale Dagboek Apps voor Bullet Journaling in 2024

Journaling is vaak een krachtige manier om je observaties vast te leggen, inzicht te krijgen in je sterke punten en je voortgang in de loop van de tijd te meten. Met behulp van digitale dagboek apps is het gemakkelijker dan ooit om je digitale bullet journaling (of bujo) ervaring te creëren en volledig aan te passen.

Er zijn eindeloos veel journaling apps en dagboek apps voor alles wat je nodig hebt. Maar met zoveel keuze, hoe weet je welke app het beste bij je past?

Met deze gids geven we je het beste van het beste als het gaat om de overstap van een papieren dagboek naar een digitale journaling app.

Laten we op zoek gaan naar de perfecte digitale bullet journaling app voor jouw behoeften. 🖊️

Wat moet je zoeken in een Digital Journaling App?

Het is gemakkelijk om een dagboek te beginnen in elke app die aantekeningen maakt - je hebt alleen een lege pagina nodig. Journaling apps bieden echter functionaliteit, gebruiksgemak, tijdsregistratie en aanpasbaarheid.

Overweeg bij het vergelijken van de beste journaling apps:

Stijl: Spreekt de stijl van de app me aan?

Gebruiksgemak: Heeft de software een gebruiksvriendelijke interface voor het bijhouden van een dagboek of andere content op meerdere apparaten?

Features: Heeft deze digitale dagboek app alle gratis of premium functies die ik nodig heb?

Prijzen: Is er een gratis versie en heeft deze alles wat ik nodig heb?

Is er een gratis versie en heeft deze alles wat ik nodig heb? **Kan ik het ontwerp van mijn dagboek aanpassen? Kan ik kleuren, GIF's of stickers gebruiken om het leuker te maken?

Compatibiliteit: Is het een Mac app of compatibel met een Android apparaat? Kun je de iOS app op verschillende mobiele apparaten gebruiken (iPhone of iPad)? Is de app alleen beschikbaar in de Apple App Store of Google Play Store? Is er ook een web- of desktopversie?

Privacy: Biedt de app bescherming met Touch ID of een wachtwoord?

Iedereen zoekt iets anders in zijn app voor digitale dagboeken. Misschien wil je een gestroomlijnde interface zonder afleidingen. Andere gebruikers geven de voorkeur aan aanpassingsmogelijkheden, kleuren, digitale stickers en plakbriefjes .

Welke benadering je ook verkiest, er is een app voor het bijhouden van dagboeken voor jou.

De 10 beste digitale app voor dagboeken in 2024

Klaar om je digitale journaling ervaring te verbeteren? Hier is onze lijst met de beste apps van dit moment.

Elke app biedt je een veilige plek om je dagelijkse aantekeningen te maken, dus zoek naar de functies die voldoen aan jouw behoeften.

1. ClickUp #### Beste voor samen schrijven

Leg moeiteloos aantekeningen vast, bewerk ze met een uitgebreid format en zet ze om in traceerbare Taken die overal toegankelijk zijn in ClickUp-kladblok

Ingevoerde gegevens in het notitieblok worden in een handomdraai omgezet in bij te houden taken met deadlines - ideaal als u de voortgang van uw doelen wilt bijhouden, uzelf wilt motiveren om actie te ondernemen of als u uw ideeën wilt bijhouden je prioriteiten beheren .

ClickUp is niet alleen ideaal voor persoonlijke dagboeken, maar ook voor werk. U kunt het gebruiken als uw procesdocumentatiesoftware om SOP's en how-to gidsen bij te houden.

Thuis, op kantoor of onderweg, u kunt het doen met ClickUp. 🙌

ClickUp beste functies

Maak een dagelijks of wekelijks dagboek in ClickUp Docs

Pas uw invoer in het dagboek aan met rijke media en tekst format

Organiseer uw gedachten met kopteksten, bladwijzers en tags

Doorzoek tags om eerdere invoer in uw dagboek terug te vinden

Uw dagboek onderweg aanvullen met de ClickUp mobiele app

Andere functies integreren zoalsClickUp Doelen enClickUp-taak om van uw digitale dagboek een volledig functioneel productiviteitssysteem te maken

ClickUp limieten

Met zo veel functies en aanpassingsmogelijkheden kan het voor sommige gebruikers even duren voordat ze hun dagboek helemaal naar hun hand hebben gezet

ClickUp is een geweldige keuze voor gebruikers die zelf willen aanpassen hoe ze hun dagboek bijhouden, maar dit is misschien niet ideaal voor iemand die een kant-en-klare dagboekervaring wil

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.700+ beoordelingen)

4.7/5 (8.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Eerste dag

Beste voor dagelijkse overdenkingen

via Eerste dag Day One beschrijft zichzelf als "de

1 journaling app." De app is trots op het bekroonde moderne en minimalistische ontwerp. Gebruikers worden aangemoedigd om elke dag te dagboeken en de app te gebruiken als een hulpmiddel voor terugblikken dat je opnieuw kunt bezoeken om na te denken over vorige dagen. ✏️

Day One beste functies

Foto's, tekeningen, audio en video toevoegen aan invoer in dagboek

Meerdere dagboeken aanmaken in de app voor verschillende delen van je leven

Focus op veiligheid met wachtwoordcodes, biometrische veiligheid en end-to-end encryptie

Automatische back-up met de mogelijkheid om gegevens op elk moment eenvoudig te exporteren

Day One beperkingen

De app is ontworpen voor het bijhouden van dagboeken, dus gebruikers die doelen of gewoontes willen bijhouden zullen elders moeten zoeken

Day One is voornamelijk een iOS en Android app, dus de web versie is nog in bèta

Day One prijzen

Gratis

Premium: $2.92/maand

Day One beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Diaro

Beste voor privacy en veiligheid

via Reflecterend Reflectly beschrijft zichzelf als "het eerste intelligente dagboek ter wereld" vanwege de focus op mindfulness, geestelijke gezondheid en het bijhouden van stemmingen. Gebruikers krijgen toegang tot dagelijkse journaalprompts, bijhouden van voortgang, motivatiequotes en dagelijkse uitdagingen.

En als je van plan bent om een app voor digitaal journalen op het werk te introduceren, Reflectly for Work komt er binnenkort aan. 💭

Reflectly beste functies

Beantwoord dagelijks vragen over je stemming en welzijn

Laat je inspireren om te schrijven met dagelijkse dagboekprompts

Lees en reflecteer op eerdere invoer in uw dagboek

Houd uw stemming en gewoonten in de loop van de tijd bij

Reflecteer op beperkingen

De app is sterk gericht op mindfulness, dus misschien niet de beste optie voor een traditionele app voor digitaal dagboeken bijhouden

Reflectly is alleen beschikbaar in de App Store en de Google Play store, zonder web- of desktop-app

Reflectly prijzen

Gratis

Reflectly Premium: Vanaf $9,99/maand

Reflectly beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Vijf minuten dagboek

Het beste voor snel dagboeken

via Vijf minuten dagboek De Five Minute Journal app biedt een digitale versie van het populaire gedrukte dagboek. Het idee is om slechts vijf minuten te journalen en je gedachten voor die dag op te schrijven.

De app maakt deze hapklare invoer gemakkelijk met geleide journaling prompts, dagelijkse herinneringen, inspirerende citaten en wekelijkse uitdagingen om je gemotiveerd te houden. 🎉

Five Minute Journal beste functies

Gebruik het geleide proces om het bijhouden van een dagboek te vereenvoudigen

Navigeer met tijdlijn of kalender weergave

Houd je voortgang en patronen bij

Five Minute Journal is een privé journaling app met een veilige passcode, Touch ID, of Face ID

Five Minute Journal limieten

De Five Minute Journal app heeft geen web- of desktop-versie, dus gebruikers moeten een iOS- of Android-apparaat gebruiken om te kunnen dagboeken

Er is weliswaar een gratis versie, maar gebruikers hebben een betaald abonnement nodig om afbeeldingen of video's toe te voegen aan de dagelijkse logboekprompts

Prijzen van Five Minute Journal

Gratis

Premium: Vanaf $9.99/maand

Five Minute Journal beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Notion

Beste voor Aanpasbare sjablonen voor dagboeken

via NotionNotion is een digitale werkruimte en planner app met meerdere sjablonen voor dagboeken en gewoontes bijhouden, zodat je gemakkelijk een aangepast dagboek kunt maken. Of je nu gedachten en gevoelens of belangrijke ideeën verzamelt, deze geweldige dagboek app gebruikt een eenvoudig op tekst gebaseerd systeem zodat je iets uitgebreider kunt bouwen met databases om de voortgang van je invoer of taken in de loop van de tijd bij te houden. 📈

Notion beste functies

Begin vanaf een lege pagina of gebruik een sjabloon om je dagboek op te zetten

Pas de manier waarop je dagboek bijhoudt aan met kleuren, afbeeldingen, kopteksten, databases en functie-insluitingen

Organiseer foto's, video's en andere herinneringen uit je dagelijkse leven en vakanties

Maak meerdere dagboeken binnen één werkruimte

AI-mogelijkheden om je invoer in het dagboek samen te vatten, aanwijzingen te geven en meer

Notion limieten

Notion ziet er meer uit als een tekstverwerker dan als een zuivel app, wat visueel niet aantrekkelijk is voor persoonlijke journalisten

Sommige gebruikers vinden het bereik van functies binnen Notion in het begin overweldigend

Prijzen van Notion

Gratis

Plus: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.700+ beoordelingen)

4.7/5 (4.700+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (1.800+ beoordelingen)

7. Momento

Beste voor integratie van sociale media

via Momento Momento is een iOS-only digitaal dagboek app die dagelijks journaling aanmoedigt en automatisch content van je sociale media apps verzamelt. Momento gebruikt feeds om content te halen uit apps als Instagram, Spotify of Goodreads om je te helpen een beeld te schetsen van je leven in momenten. 🖼️

Momento beste functies

Organiseer al je invoer en herinneringen op één plek

Krijg een volledigere weergave van elke dag met feed integraties van sociale netwerken en entertainment apps

Kies ervoor om specifieke momenten met anderen te delen

Doorzoek en reflecteer eerdere invoer in je dagboek

Momento limieten

Momento is alleen beschikbaar op iOS, dus niet op Android, web of desktop

Verbeterde functies zoals passcodes of Touch ID zijn betaalde extra's met Momento

Momento prijzen

Gratis

Premium:Vanaf $14.99/maand

Momento beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Daylio

Beste voor het bijhouden van stemmingen en activiteiten

via Daglio Daylio promoot zichzelf als een digitale bullet journal app voor zelfzorg, met de nadruk op stemming, geluk en doelen bijhouden. Gebruikers worden gevraagd om hun stemming te selecteren, hun dag te beschrijven en doelen te stellen die ze in de loop van de tijd kunnen meten. 🌻

Daylio beste functies

Doe aan zelfzorg en mindfulness terwijl je dagboekt met een ingebouwde stemmingsmeter

Visualiseer je stemming en voortgang in de loop van de tijd met boeiende kalenderweergaven

Verkrijg geavanceerde statistieken en volg de voortgang van je doel in de loop van de tijd

Pas de ervaring aan met verschillende kleurenthema's

Daylio beperkingen

De dagboek app is vooral bedoeld voor mindfulness en zelfzorg, dus het is niet voor gebruikers die op zoek zijn naar standaard digitale bullet journaling apps

Daylio is niet beschikbaar als desktop-app of browser-app, dus je zult een iOS- of Android-apparaat moeten gebruiken

Daylio prijzen

Gratis

Premium:Vanaf $4.99/maand

Daylio beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Diarium

Best for Multimedia Journaling

via Diarium Diarium is een digitale app voor dagboeken in een meer traditionele stijl. Het is cross-platform, wat betekent dat het gemakkelijk is om je dagboek te starten en voort te zetten, waar je ook bent. Voeg foto's, video's en audio aantekeningen toe en gebruik rijke tekst om je invoer te personaliseren. 🙌

Diarium beste functies

Schrijf een dagelijks of wekelijks dagboek en blader door vorige invoer

Locaties en tags toevoegen om te zien waar je bent geweest op een kaartweergave

Notificaties krijgen over wat je op deze dag in een vorig jaar hebt gedaan

Pas je dagboek aan met kleuren, lettertypen, tags en slimme integraties

Diarium limieten

Diarium voelt meer aan als een traditioneel dagboek dan andere moderne, gestroomlijnde opties

Er is geen ingebouwd gewoonte- of doel bijhouden, dus wellicht geef je hiervoor de voorkeur aan een andere app

Diarium prijzen

**Gratis

Levenslang Pro : $7.99

Diarium beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

10. Roosterdagboek

Best for Visual Journaling

via Roosterdagboek Grid Diary is een moderne, gestroomlijnde manier om te beginnen met dagboeken. De app gebruikt reflecterende aanwijzingen en dagboek sjablonen om het proces efficiënter te maken . Het unieke grid format inspireert je om verschillende aspecten van je leven te overwegen. 📝

Grid Diary's beste functies

Overwin het blok van schrijvers met een begeleide schrijfervaring

Start meerdere dagboeken in één app

Gebruik ingebouwde aanwijzingen om dankbaarheid, reflectie en voortgang te stimuleren

Personaliseer je digitale dagboek met stickers, in-line afbeeldingen en tekst opmaak

Grid Diary's beperkingen

Sommige gebruikers geven de voorkeur aan een meer traditionele manier van dagboeken bijhouden in plaats van het unieke systeem

Er is geen webversie, dus je hebt een Android- of iOS-apparaat of een Mac nodig om de app te gebruiken

Grid Diary's prijzen

Gratis

Betaald: $2,99/maand

Grid Diary's beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Organiseer je met de beste apps voor digitale dagboeken

Digitaal journaling is gemakkelijker dan ooit en er zijn genoeg apps beschikbaar om je te motiveren en aan te moedigen om je dagelijks leven vast te leggen. Of je je nu richt op mindfulness, het schrijven van een dagboek of het bijhouden van gewoontes, er is een app in deze lijst die bij je doelen past.

Til je online dagboek naar een hoger niveau met je eigen gepersonaliseerde digitale productiviteitssysteem als je clickUp gratis probeert .

U krijgt een ruimte zonder afleiding en met alle functies om uw dagelijkse gedachten en gevoelens vast te leggen, en de kracht om die gedachten om te zetten in actie. ✨