10 beste alternatieven voor Fantastical in 2025

Als het gaat om het beheren van mijn agenda, zoek ik meer dan alleen een standaard kalender-app. Ik heb een organizer nodig die me helpt mijn taken bij te houden, me herinnert aan belangrijke afspraken en synchroniseert tussen verschillende apparaten. Daarom ben ik op zoek gegaan naar online agenda's die het plannen leuk en efficiënt maken.

Ik heb onlangs Fantastical geprobeerd en was behoorlijk onder de indruk van de innovatieve functies en het gebruiksvriendelijke ontwerp, waardoor het ook populair is onder Apple-gebruikers. De natuurlijke taalverwerking en de visueel aantrekkelijke interface combineren de gebruikelijke kalenderfuncties met geavanceerde functies.

Je moet je echter abonneren op de premiumversie om de krachtige functies van Fantastical te kunnen gebruiken, en de app is niet zo snel geëvolueerd als sommige AI-geïntegreerde kalender-apps.

Bovendien beperkt de focus op het Apple-ecosysteem het nut ervan op verschillende platforms. Ondanks deze beperkingen blijft Fantastical een betrouwbare optie voor Apple-gebruikers die op zoek zijn naar een goed ontworpen kalender-app.

Ik heb veel tijd besteed aan het testen van kalenderapplicaties en op basis van uitgebreid onderzoek hebben mijn team en ik de 10 beste alternatieven voor Fantastical samengesteld. Elk alternatief biedt unieke functies en voordelen, zodat u tijd kunt besparen en het meeste uit uw online kalender kunt halen!

Waar moet je op letten bij alternatieven voor Fantastical?

Takenlijsten, herinneringen, notificaties en kalenderintegratie: dit zijn functies die alle dagplanners die we hebben getest gemeen hebben. Als je echter een alternatief voor Fantastical zoekt, moet je op zoek gaan naar functies die verder gaan dan de basis.

Hier zijn een paar dingen om rekening mee te houden:

Compatibiliteit en ondersteuning voor verschillende platforms: Zorg ervoor dat het alternatief voor Fantastical compatibel is met verschillende apparaten en platforms (iOS, Android en web) voor een naadloze synchronisatie

Geavanceerde planningsfuncties: Zoek naar functies die het plannen gemakkelijker maken, zoals natuurlijke taalverwerking, meerdere kalenderweergaven, aanpasbare meldingen en integratie met meerdere apps, zoals taakbeheertools, e-mailclients of apps voor het maken van aantekeningen

Aanpassing: Zoek naar aanpassingsopties waarmee u uw kalenderinstellingen kunt personaliseren, zoals gebeurtenissen een kleur geven, terugkerende taken instellen en notificatievoorkeuren aanpassen

Samenwerkingsfuncties: Als u vaak samenwerkt, overweeg dan alternatieven die samenwerkingsfuncties bieden, zoals gedeelde kalenders, groepsplanning en taaktoewijzing om teamwork te vergemakkelijken

Veiligheid: Geef prioriteit aan veiligheidsfuncties zoals end-to-end-versleuteling, verificatie met twee factoren en back-up van gegevens om uw kalendergegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of verlies

Gebruikersinterface: Evalueer de gebruikersinterface op gebruiksgemak en visuele aantrekkelijkheid. Een overzichtelijke en intuïtieve interface kan de productiviteit en gebruikerservaring verbeteren

Prijzen: Evalueer de abonnementen van de alternatieven, rekening houdend met uw budget en de waarde van de functies die in elk abonnement zijn inbegrepen. Zoek naar gratis proefversies of freemium-opties om de app te testen voordat u zich vastlegt op een abonnement

Sommige apps bieden een paar van deze functies, terwijl andere meer bieden dan je nodig hebt. Kies de app die het beste bij je past en je helpt om dingen efficiënter gedaan te krijgen.

Hier zijn tien van onze favorieten.

De 10 beste alternatieven voor Fantastical

U vindt een beknopte beschrijving en vergelijking van elk Fantastical-alternatief dat de top 10 heeft gehaald. Ik heb de belangrijkste functies, beperkingen, prijzen en beoordelingen gemarkeerd om u te helpen de beste kalendertool voor uw bedrijf te kiezen.

Laten we beginnen met de favoriet van het huis: ClickUp!

1. ClickUp – De beste app voor dagelijkse agenda's

Houd maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse taken bij met de kalenderweergave van ClickUp

ClickUp is een krachtpatser als het gaat om productiviteit, en taakplanning en tijdblokken spelen daar een grote rol in.

Ik gebruik de ClickUp-kalenderweergave zowel voor persoonlijke als professionele instellingen. De intuïtieve interface met slepen en neerzetten en de aanpassingsopties zijn uitstekend om mijn planning op schema te houden. De gebruiksvriendelijke interface brengt taakbeheer, planning en terugkerende gebeurtenissen samen op één scherm.

ClickUp helpt me op schema te blijven met een in twee richtingen gesynchroniseerde kalender, het aanmaken van taken en andere functies. Met de mobiele app heb ik ook onderweg toegang tot mijn agenda, terugkerende herinneringen en gebeurtenissen in de kalender.

ClickUp is vooral handig als je leiding geeft aan of werkt binnen een team. De beste aanpasbare sjabloon, de kalenderplanningssjabloon van ClickUp, helpt ons taken te beheren en deadlines te halen zonder al te veel tijd te besteden aan het plannen van onze dagen en weken.

Download deze sjabloon Beheer uw werklast effectief en verdeel uw taken in behapbare stukken met behulp van de kalenderplanningssjabloon van ClickUp

De sjabloon voor kalenderplanning helpt ons:

Wijs taken toe aan teamleden en stel duidelijke deadlines in om ervoor te zorgen dat iedereen verantwoordelijk is en op de hoogte blijft

Gebruik de ClickUp-kalenderweergave voor een overzicht van gebeurtenissen, vergaderingen en deadlines voor het team

Splits grote projecten op in kleinere, behapbare taken, zodat ze minder overweldigend zijn en gemakkelijker bij te houden

Automatiseer herinneringen op basis van triggers voor taken en gebeurtenissen om het team op de hoogte te houden

Bekijk en pas de kalenderplanner aan om deze aan te passen aan veranderende prioriteiten, nieuwe projecten en onverwachte vertragingen

Bovendien kunt u werklasten en dagelijkse abonnementen visualiseren met meer dan 15 aanpasbare ClickUp-weergaven. Met deze weergaven kunnen we in- en uitzoomen op onze projecten en planningen – een uitstekende functie voor teamleiders en projectmanagers.

Plan en visualiseer project tijdlijnen met de kalender weergave van ClickUp

Met de filters kan ik alleen de taken weergeven waarin ik geïnteresseerd ben en mijn kalender delen met anderen. Deze functie maakt het beheren van mijn tijd en taken veel eenvoudiger en efficiënter.

De beste functies van ClickUp

Taken en nieuwe gebeurtenissen toevoegen met dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergave

Pas de weergave van je kalender aan om verschillende kalendertypen te maken, van contentkalenders tot mijlpalen voor sprints en meer

Maak takenlijsten en overzichten van voltooide taken met ClickUp Brain

Herschik elke gebeurtenis of taak direct met de functie slepen en neerzetten

Werk op één plek met tools voor projectmanagement

Deel kalenders met je team om gebeurtenissen te plannen en taken toe te wijzen

Splits grote taken op in overzichtelijke ClickUp-checklists en stel doelen

Verbeter de productiviteit met de functies voor tijdregistratie van ClickUp

Koppel andere werk-apps zoals Google Agenda, Microsoft Outlook en Time Doctor met ClickUp-integraties

Toegang tot ClickUp via iOS, Android, iPad, desktop of web-app

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen de uitgebreide array functies van ClickUp overweldigend vinden

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

Business: $ 12/gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain is beschikbaar in elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

2. Google Agenda – Het beste voor kalenderbeheer en planning

via Google Agenda

Voor wie in de Google-werkruimte werkt, maakt Google Agenda het organiseren en beheren van gebeurtenissen, het instellen van herinneringen en het uitnodigen van anderen een fluitje van een cent.

De tool is uitstekend geschikt voor het plannen van teamvergaderingen en gebeurtenissen en voor het blokken van tijd voor jezelf gedurende je werkdag. De kalender synchroniseert automatisch met Gmail, zodat je direct notificaties, herinneringen en updates ontvangt wanneer je gebeurtenissen veranderen.

Er zijn ook verschillende aanpassingsopties, van levendige thema's tot verschillende weergaveopties. Bovendien kunt u afzonderlijke kalenders maken en bijhouden op één scherm.

Een functie die ik erg waardeer, zijn de intelligente suggesties voor het blokkeren van tijd: op basis van de mensen die je voor je vergadering hebt uitgenodigd, zoekt de tool automatisch vrije tijdvakken in ieders kalender.

De beste functies van Google Agenda

Naadloze integratie met andere Google-apps zoals Gmail, Drive, Spreadsheets en Meet

Herinneringen versturen via e-mail, tekstbericht of pop-up notificaties

Deel je kalender (en beheer privacy en toegang) zodat anderen je geplande gebeurtenissen kunnen weergeven

Gebruik de Calendly-integratie van ClickUp om afspraken in je Google Agenda in te zetten

Beperkingen van Google Agenda

Moeilijkheden met het visualiseren van overlappende afspraken in hetzelfde tijdvak

Gebrek aan integratie met andere videoconferentietools dan Google Meet

Prijzen voor Google Werkruimte

Free

Business Starter: $7,20/gebruiker per maand

Business Standard: $14,40/gebruiker per maand

Business Plus: $ 21,60/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies voor Google Agenda

G2: Niet beschikbaar

Capterra: 4,8/5 (meer dan 3100 beoordelingen)

3. Motion — De beste app voor productiviteitsbeheer

via Motion

Motion is een app voor productiviteit met een geavanceerde AI-aangedreven kalender die is ontworpen om je productiever te maken. Ik vond het geweldig hoe het plannen en taakbeheer eenvoudiger werd met intuïtieve AI-gestuurde functies, zoals slimme planning, taakprioritering en tijdblokken.

Instance past bijvoorbeeld automatisch vergaderingen aan op basis van prioriteit en beschikbaarheid, terwijl de functie voor het prioriteren van taken AI gebruikt om ervoor te zorgen dat ik de meest kritieke taken eerst aanpak.

Bovendien biedt de tool voor het bijhouden van projecten realtime updates en voortgangsrapporten, waardoor ik mijn projecten op schema kan houden. Ik heb de integratiefunctie van Motion getest, die mijn Apple-, Outlook- en Google Agenda combineert in één gestroomlijnde interface.

Ik vond Motion een goed alternatief voor Fantastical. In tegenstelling tot Fantastical biedt Motion uitgebreide mogelijkheden voor taakbeheer en het bijhouden van projecten, waardoor het een geschiktere oplossing is voor bedrijven.

De beste functies van Motion

Automatiseer planning om de beste vergadermomenten te vinden die in ieders kalender passen

Geef taken prioriteit met behulp van AI, waardoor gebruikers zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is, waardoor de dagelijkse productiviteit wordt verbeterd

Vereenvoudig de samenwerking binnen teams door agenda's en taken te synchroniseren, wat zorgt voor betere communicatie en projectmanagement

Optimaliseer tijdbeheer met analyses, die inzicht geven in hoe individuen en teams hun tijd besteden

Beperkingen in beweging

De kosten van het abonnement vormen een drempel voor kleine bedrijven of particulieren die op zoek zijn naar voordelige oplossingen

Er kunnen problemen met platformcompatibiliteit optreden, vooral als Motion niet naadloos kan worden geïntegreerd met bestaande tools en software die al door een bedrijf worden gebruikt

Bewegende prijzen

Gratis proefversie

Individueel: $ 34/gebruiker per maand

Team: $ 20/gebruiker per maand

Bewegingsbeoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

4. Cron – De beste keuze voor gebruikers van Notion

via Cron

Cron, nu bekend als Notion Calendar, is een veelzijdige component van het veel grotere Notion-werkruimteplatform. Het is gemaakt om de productiviteit van organisaties te verbeteren door het taakbeheer voor professionals te stroomlijnen.

Voor mij gebeurt het wonder wanneer ik aantekeningen, taken, databases en herinneringen combineer in één uniforme kalender. Notion Calendar creëert een samenhangende omgeving voor planning en samenwerking die ongeëvenaard is. Ik ben vooral dol op de volledige integratie met andere Notion-elementen, waardoor ik mijn taken en aantekeningen kan koppelen aan gebeurtenissen en vergaderingen.

De mogelijkheid van Notion Calendar om volledig te integreren met de andere elementen van Notion geeft het een aanzienlijk voordeel ten opzichte van Fantastical.

In tegenstelling tot Fantastical, dat zich voornamelijk richt op kalenderfuncties, combineert Notion Calendar een uitgebreide reeks tools voor aantekeningen, taken en databases, net als ClickUp.

De beste functies van Cron

Naadloze integratie met andere Notion-componenten, waardoor gebruikers databases, aantekeningen en taken rechtstreeks in de kalender kunnen koppelen

Sjablonen aanpassen aan specifieke bedrijfsprocessen of projectbehoeften

Sleep taken om je agenda eenvoudig aan te passen, dagelijkse agenda's te beheren en langetermijnplanning te vereenvoudigen

Visualiseer de voortgang van projecten en beheer deadlines met tijdlijnweergaven

Synchroniseren tussen apparaten om alle teamleden in realtime op de hoogte te houden

Cron-beperkingen

Geen offline modus, waardoor de toegang tot de kalender en bijbehorende taken wordt beperkt wanneer er geen internetverbinding is

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 8/gebruiker per maand

Business: $15/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 5400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

5. Woven – De beste kalender en planningstool voor op kantoor

via Woven

Woven, nu geïntegreerd in Slack, is een goede kalender-app. Het staat bekend om het vereenvoudigen van planning en tijdbeheer. De intuïtieve interface en robuuste integratiemogelijkheden maken het een uitstekende keuze voor drukke professionals die hun agenda's willen stroomlijnen.

Door krachtige tools zoals slimme sjablonen, planningslinks en groepspeilingen te integreren, vereenvoudigt Woven de coördinatie van vergaderingen en maximaliseert het de productiviteit. Met de slimme sjablonen kan ik snel vergaderingen opzetten met vooraf gedefinieerde instellingen, waardoor ik tijd bespaar en repetitieve planningstaken vermijd.

Woven biedt ook analyses om de tijd van vergaderingen bij te houden, waardoor je inzichten krijgt die helpen bij het optimaliseren van agenda's en het verbeteren van de efficiëntie.

De beste functies van Woven

Synchroniseer meerdere kalenders voor een eenduidige weergave van alle toewijzingen

Genereer planningslinks om je beschikbaarheid met anderen te delen

Groepsenquêtes houden om het beste tijdstip voor vergaderingen met meerdere deelnemers te bepalen

Analyseer tijdgebruik met ingebouwde analyses die laten zien hoe vergadertijd wordt besteed, waardoor je mogelijkheden ziet voor optimalisatie en beter tijdbeheer

Beperkingen van Woven

Na de integratie in Slack is deze dienst als zelfstandige dienst stopgezet, waardoor hij niet meer beschikbaar is voor gebruikers die het Slack-platform niet gebruiken

Prijzen van Woven (Slack)

Free

Pro: $ 8,75/gebruiker per maand

Business: $ 12,50/gebruiker per maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Woven (Slack)

G2: 4,5/5 (meer dan 32.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.200 beoordelingen)

6. Zcal – Het beste voor professionele dienstverleners

via Zcal

Combineer het gemak van Calendly en de vertrouwde gebruikerservaring van Google Agenda met Zcal. Zcal is een planningsoplossing die is ontworpen om het instellen van afspraken en het beheren van agenda's te vergemakkelijken.

De tool is vooral handig voor solopreneurs of professionele dienstverleners. Uw clients en klanten kunnen via boekingslinks afspraken maken en deze opnieuw plannen zonder u te raadplegen.

Enkele van de functies die ik heb getest, zijn plannen met één klik, aanpasbare boekingspagina's en integratie met andere kalenderapplicaties. De optie om met één klik te plannen heeft me veel tijd bespaard doordat clients en collega's zonder gedoe afspraken kunnen boeken.

U vindt er ook aanpasbare boekingspagina's: pas het uiterlijk aan uw huisstijl aan.

Bovendien kan Zcal naadloos worden geïntegreerd met andere kalenderapplicaties zoals Google Agenda en Outlook, zodat al mijn agenda's op alle platforms worden gesynchroniseerd.

De beste functies van Zcal

Vereenvoudig het plannen van vergaderingen door met een paar klikken boekingslinks te maken en te delen

Naadloze integratie met populaire kalenderservices zoals Google Agenda en Outlook

Scheduling pages rechtstreeks op business websites of social media platforms embedden

Automatiseer herinneringen en follow-ups om no-shows te verminderen en de betrokkenheid van clients of stakeholders te behouden

Beperkingen van Zcal

Beperkte geavanceerde functies in vergelijking met meer uitgebreide alternatieven van Fantastical voor ondernemingen

Prijzen van Zcal

Free

Pro: $7,50/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Zcal

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Calendly – De beste app voor het plannen van afspraken

via Calendly

Er zijn maar weinig planning-apps die zo populair zijn als Calendly voor professionals wereldwijd! Gebruikers kunnen automatisch afspraken plannen, de kalender aanpassen en notificaties ontvangen. Wat wil je nog meer?

Maar wat onderscheidt Calendly van andere apps?

Ten eerste is het geen gewone agenda-app: Calendly is een uitgebreide tool voor tijdbeheer en planning. Het vereenvoudigt het beheer van werkdagen met zijn webgebaseerde platform en unieke functie voor planning op basis van links.

Ik vond de automatische herinneringen erg handig, omdat ik zo mijn afspraken niet uit het oog verloor en geen belangrijke vergaderingen miste. Bovendien maakt de functie voor het aanpassen van de tijdzone in Calendly het coördineren van vergaderingen in verschillende regio's een stuk eenvoudiger.

Dat is nog niet alles. Calendly biedt ook aanpasbare soorten gebeurtenissen. Moet je wat tijd vrijmaken tussen vergaderingen? Met de functie buffertijden van Calendly kan dat, zodat je de flexibiliteit hebt die je nodig hebt om je dag in goede banen te leiden.

De beste functies van Calendly

Naadloze integratie met Google, Slack, Zoom en verschillende andere platforms

Bied anderen een supereenvoudige, gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor het moeiteloos boeken van afspraken

Calendly is binnen enkele minuten ingesteld, zonder training

Beperkingen van Calendly

Het kan duur zijn voor bedrijven met minimale maandelijkse agenda-behoeften

Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar in de mobiele versie

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $ 12/zetel per maand

Team: $ 20/zetel per maand

Enterprise: Vanaf $ 15.000

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2: 4,7/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

8. Microsoft Outlook – De beste app voor het beheren van persoonlijke gegevens

via Microsoft Outlook

Voor velen is Microsoft Outlook de favoriete manager voor persoonlijke informatie, die e-mail, agenda, contacten, taken en aantekeningen naadloos integreert in één handige toepassing.

Ik waardeer vooral de gratis online kalenderfunctie van Outlook, die veel functies biedt. Je kunt afspraken maken, koppelingen naar vergaderingen en gebeurtenissen maken, meerdere kalenders en subkalenders beheren, herinneringen instellen, anderen uitnodigen voor gebeurtenissen en op verschillende manieren toegang krijgen tot mijn kalender.

Let wel: als je alle Microsoft-tools wilt gebruiken en advertenties wilt verwijderen, moet je upgraden naar een Microsoft 365-abonnement.

De beste functies van Microsoft Outlook

Profiteer van een veelzijdige, gebruiksvriendelijke interface

Naadloze integratie met andere Microsoft-tools

Combineer e-mail en kalenderfuncties op één plek

Beperkingen van Microsoft Outlook

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface overweldigend

Prijzen van Microsoft Outlook

Free

Microsoft 365 Basic: $ 19,99/jaar per gebruiker

Microsoft 365 Personal: $ 69,99/jaar per gebruiker

Microsoft 365 Family: $ 99/jaar per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

9. Sunsama – Het beste voor het blokken van je persoonlijke agenda

via Sunsama

Sunsama onderscheidt zich als planning-app door zijn unieke aanpak van taakbeheer: het integreert naadloos met uw bestaande werkstroom. U kunt taken uit verschillende bronnen, waaronder e-mails en projectmanagementtools, plannen, prioriteren en inplannen.

Deze gecentraliseerde werkruimte voor productiviteit organiseert al uw taken op één plek, waardoor u uw werklast eenvoudig kunt beheren en overtoewijzing kunt voorkomen.

Een functie die Sunsama onderscheidt, is de automatische planning. Hoewel het niet automatisch taken aan uw kalender toevoegt zoals sommige andere apps, kunt u wel eenvoudig taken plannen rond uw vergaderingen en afspraken door met de rechtermuisknop op de taak te klikken of er met de muis overheen te gaan en 'Toevoegen aan kalender' te selecteren

Maar wat ik het leukste vond aan Sunsama was de focusmodus. Ik kon afleidingen minimaliseren door alle taken te verbergen behalve degene waaraan ik werkte. Dat is een geweldige hack als je de productiviteitsmethode van Ivy Lee volgt.

De beste functies van Sunsama

Herschik en prioriteer gebeurtenissen en tijdsblokken met een interface met slepen en neerzetten

Stroomlijn uw werkstroom door tools zoals ClickUp, Trello, Outlook en meer te integreren

Schakel afleidingen uit en demp notificaties met de focusmodus

Versnel het plannen met snelkoppelingen op het toetsenbord

Beperkingen van Sunsama

Sommige gebruikers vonden dat de app niet ideaal is voor samenwerking met teamleden aan grote projecten

Prijzen van Sunsama

14 dagen gratis proefversie

Maandelijks abonnement: $ 20/gebruiker per maand

Jaarlijks abonnement: $ 16/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Sunsama

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Apple Kalender — Het beste voor gebruikers van iPhone en iPad

via Apple Kalender

De Apple-kalender is een online planner die speciaal is ontworpen voor Apple-apparaten zoals de iPhone, iPad of iPod Touch. Apple-liefhebbers zijn dol op de manier waarop deze kalender op al hun apparaten wordt gesynchroniseerd.

Deze tool, ook wel iCal genoemd, beheert moeiteloos uw agenda met dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse weergaven. De mogelijkheid om gebeurtenissen een kleurcode te geven en taken uit e-mails te importeren, heeft mijn werk aanzienlijk verbeterd.

Het integreert naadloos met iCloud, Outlook, Yahoo en Exchange, waardoor het een van de tien beste alternatieven voor Fantastical is. Deze app kan echter beperkend aanvoelen, omdat hij bedoeld is voor Apple-apparaten.

De beste functies van Apple Agenda

Naadloos synchroniseren met Google, Outlook en andere tools

Een conferentiegesprek starten met één druk op de knop

Gebruik terugkerende gebeurtenissen, waarschuwingen en herinneringen om belangrijke gebeurtenissen en deadlines niet te missen

Toegang tot details over gebeurtenissen en locaties met een simpele tik

Beperkingen van Apple Agenda

Sommige functies voor kopiëren en plakken zijn alleen beschikbaar in de webversie

Moeilijkheden bij het samenwerken of delen van beschikbaarheidskoppelingen met niet-iOS-gebruikers

Prijzen van Apple Kalender

iCall App: $ 2,99 + optionele in-app aankopen

Beoordelingen en recensies voor Apple Kalender

G2: 4,1/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Verbeter de productiviteit met de beste kalender-app

We hebben verschillende robuuste alternatieven voor Fantastical bekeken, elk boordevol functies die variëren van soepele integratie tot geavanceerde kalenderplanning en intelligente tools voor taakbeheer.

Of het nu gaat om de krachtige planningsmogelijkheden van Zcal of de uitgebreide projectmanagementmogelijkheden van ClickUp, er is voor bijna iedereen een goede optie.

Als je je productiviteit wilt verhogen en de communicatie met je team wilt verbeteren, raad ik je aan om ClickUp eens te bekijken. Het biedt uitstekende functies voor kalender- en tijdmanagement en kan de manier waarop je je projecten beheert volledig veranderen.

Begin vandaag nog gratis met ClickUp.