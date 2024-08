We hebben de beste CRM-software in Canada getest

Als je dit jaar in Canada te maken hebt met een hoger klantverloop dan normaal in vergelijking met het jaar daarvoor, dan ben je niet de enige.

De ServiceNow rapport Consumentenstem 2024 stelt dat "74% van de Canadezen minder loyaal is aan merken dan twee jaar geleden."

Veel Canadese bedrijven richten hun inspanningen op Customer Relationship Management (CRM) om klantgedrag te volgen, klantinteracties te personaliseren, feedback van klanten te analyseren en de levenslange waarde van klanten te verbeteren.

Een van de beste CRM-strategieën voor het verbeteren van de klantenwerving en klantenbinding, is het integreren van een effectieve CRM-software .

In deze blog bespreken we de top 10 CRM-software in Canada. We delen ook hun beste kenmerken en beperkingen om je te helpen de beste software voor jouw behoeften te kiezen.

Wat moet je zoeken in CRM-software in Canada?

Moderne klanten eisen uitzonderlijke kwaliteit. U moet dus software vinden die u helpt uitstekende klantenservice te leveren en meer klanten te werven. Dit zijn de belangrijkste functionaliteiten om te zoeken in CRM software in Canada:

Samenwerking: Een CRM moet teamleden in staat stellen om gemakkelijk met elkaar te communiceren en klantinformatie te delen. Dit bevordert een uitstekende klantervaring en zorgt ervoor dat het team over actuele informatie beschiktinformatie over de workflow *Automatisering: Kies CRM-software die e-mails naar leads en klanten automatiseert op basis van gedetailleerde klantinzichten. Dit bespaart tijd op handmatige processen en verhoogt de productiviteit

CRM-software moet naadloos integreren met uw technologie, zodat u klantgegevens uit meerdere bronnen kunt verzamelen Mobiele toegang: Uw team moet vanaf elk apparaat toegang hebben tot deals en klantgegevens. Zorg ervoor dat uw CRM-software gebruiksvriendelijke iPhone- en Android-apps heeft met behoud van desktopfuncties

Uw team moet vanaf elk apparaat toegang hebben tot deals en klantgegevens. Zorg ervoor dat uw CRM-software gebruiksvriendelijke iPhone- en Android-apps heeft met behoud van desktopfuncties Aangepaste rapporten: Kies voor CRM-software die aangepaste rapporten ondersteunt en gedetailleerde analyses biedt over leadgeneratie, verkoopprestaties, enz.

Kies voor CRM-software die aangepaste rapporten ondersteunt en gedetailleerde analyses biedt over leadgeneratie, verkoopprestaties, enz. Schaalbaarheid: De beste CRM-software moet gemakkelijk schaalbaar zijn. Het moet grote hoeveelheden klantgegevens gemakkelijk kunnen opslaan, geautomatiseerde e-mails in bulk kunnen versturen en geavanceerde rapportages kunnen uitvoeren, zelfs als de database groeit

De beste CRM-software moet gemakkelijk schaalbaar zijn. Het moet grote hoeveelheden klantgegevens gemakkelijk kunnen opslaan, geautomatiseerde e-mails in bulk kunnen versturen en geavanceerde rapportages kunnen uitvoeren, zelfs als de database groeit Prijzen: Kies een CRM-software die aangepaste prijsplannen biedt op basis van uw bedrijfsbehoeften

De 10 beste CRM-software in Canada in 2024

1. ClickUp (het beste voor het beheren van uw verkooptrechter)

Beheer verkooppijplijn en verhoog klantbetrokkenheid met ClickUp's CRM-software

Mijn topaanbeveling voor CRM-software in Canada is ClickUp. Met de ClickUp CRM-software ik kan al mijn klantrelaties op één plaats bekijken en mijn verkooppijplijn visualiseren.

ClickUp CRM vereenvoudigt ook het contact met klanten. U kunt uw e-mails verbinden met ClickUp om de communicatie te stroomlijnen, deals te sluiten, projectupdates te sturen en klanten aan te trekken.

Een van de meest veelbelovende functies van ClickUp CRM Software is de ClickUp Dashboards die al mijn klantgegevens op één plaats visualiseren. Het intuïtieve dashboard (met meer dan 50 widgets) biedt gedetailleerde inzichten in klanten. U kunt de customer lifetime value, gemiddelde dealgroottes, verkoopdoelstellingen en verkoop- en marketingtaken controleren.

Bovendien helpt ClickUp me om zowel CRM als projectbeheer te stroomlijnen, waardoor mijn team waarde kan leveren aan onze klanten. Met meer dan 15 flexibele weergaven, waaronder een Kanban-bord en tabelweergave, kunt u eenvoudig klantaccounts bijhouden en beheren.

Met de ClickUp CRM sjabloon kunt u uw verkooppijplijnbeheer en teamcommunicatie op één plaats stroomlijnen. Het helpt u zich te concentreren op de belangrijkste klantrelatiegebieden om de klantervaring te verbeteren en meer klanten aan te trekken.

Gebruik de CRM-sjabloon van ClickUp om uw leads te beheren, klantrelaties te onderhouden en uw verkooppijplijn te optimaliseren.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp beste eigenschappen

Gecentraliseerde klantendatabase: Beheer uw klantendatabase metClickUp CRM-software enCRM-sjablonen. Ze helpen u leads bij te houden en contactgegevens te organiseren in één centrale database

Beheer uw klantendatabase metClickUp CRM-software enCRM-sjablonen. Ze helpen u leads bij te houden en contactgegevens te organiseren in één centrale database Geïntegreerde communicatiefunctie: Communiceer in realtime met uw team via @mentions enOpmerkingen toewijzen inClickUp chat. Dit maakt naadloze samenwerking tussen verschillende functies mogelijk en helpt de klantervaring te verbeteren

Communiceer in realtime met uw team via @mentions enOpmerkingen toewijzen inClickUp chat. Dit maakt naadloze samenwerking tussen verschillende functies mogelijk en helpt de klantervaring te verbeteren AI-gedreven CRM-analyse: Verkrijg diepgaand inzicht in klantgedrag, voorspel klantverloop en voorspel verkoop metClickUp Breinen verbeter de besluitvorming. U kunt kiezen gebruikenAI-aanwijzingen voor CRM uit de promptbibliotheek van ClickUp

Genereer enquêtes en aangepaste formulieren met ClickUp Brain en beoordeel de kwaliteit van uw klantenservice

Eenvoudig aanpassen: Verbeter CRM-taken en klantgegevensbeheer met aanpasbare weergaven, waaronder Kanban-borden, lijsten, tabellen en Gantt

Verbeter CRM-taken en klantgegevensbeheer met aanpasbare weergaven, waaronder Kanban-borden, lijsten, tabellen en Gantt Klantenwerving stroomlijnen: Stroomlijn klantenwerving door e-mails te integreren metClickUp E-mail Projectbeheer oplossing. U kunt automatisch follow-up e-mails of updates naar klanten sturen

Stroomlijn klantenwerving door e-mails te integreren metClickUp E-mail Projectbeheer oplossing. U kunt automatisch follow-up e-mails of updates naar klanten sturen Betere klantenservice: Verbeter de klantenservice en win klantentrouw metClickUp CRM-software voor klantenservice. Het stroomlijnt onboarding van klanten, ticketing en feedbackbeheer

clickUp CRM gebruiken voor interactie met klantenservice_

Bouw een soepel klanttraject: Visualiseer klanttraject metClickUp Whiteboards. Dit helpt u knelpunten in het klanttraject te identificeren en wrijving weg te nemen

visualiseer een soepel klanttraject met het ClickUp Whiteboard_

Detailanalyse en rapportage: Krijg gedetailleerde rapporten over gemiddelde dealgroottes en customer lifetime value metClickUp Dashboards

krijg een duidelijk overzicht van de projectvoortgang voor uw team en bedrijf, houd deadlines bij, beheer taken en zie wie waar in realtime aan werkt in ClickUp Dashboards_

ClickUp beperkingen

Het kost wat tijd om alle functies en gebruikssituaties van ClickUp CRM te begrijpen

ClickUp prijzen

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Onbeperkt : $7/gebruiker/maand

: $7/gebruiker/maand Zakelijk: $12/gebruiker/maand

$12/gebruiker/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $7 per Workspace-lid per maand.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.100+ beoordelingen)

2. Salesforce (Beste voor gegevensautomatisering en -analyse)

via verkoopafdeling_ Salesforce is een van de top CRM-systemen die veel bedrijven in Canada gebruiken. De geïntegreerde CRM-software Einstein 1 is geweldig voor automatisering en analyse, omdat de AI inhoud kan creëren voor verkoop-, marketing-, commerciële en klantenserviceteams.

Het integreert met meer dan 3000 tools, waardoor het een uitstekende keuze is voor wie verschillende oplossingen moet combineren.

Je kunt Salesforce ook gebruiken om klantenfeedbackenquêtes uit te voeren. Ik ben dol op deze functie omdat het waardevolle klantinzichten verzamelt en uw klanten het gevoel geeft dat ze worden gehoord.

Salesforce voldoet ook aan de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act ( PIPEDA ), zodat u klantgegevens veilig kunt verzamelen en opslaan.

Salesforce beste functies

Automatiseer de toegang tot sociale gegevens van klanten voor een beter begrip van hun specifieke gedrag en voorkeuren

Kritieke details van de tijdlijn van de klant vergelijken met die van zakelijke concurrenten

Gebruik de AI-analyse van Einstein voor complexe inzichten in verkoop en service

Salesforce-beperkingen

U kunt softwarevertraging ervaren bij het integreren van deze tool met integraties van derden

Sommige desktopfuncties zijn mogelijk niet volledig toegankelijk op mobiele apparaten, zoals het maximale aantal rijen dat in rapporten wordt weergegeven

Prijzen voor Salesforce

Gratis : 30 dagen proberen

: 30 dagen proberen Starter Suite : $25/gebruiker/maand

: $25/gebruiker/maand Professioneel : $80/gebruiker/maand

: $80/gebruiker/maand Enterprise : $165/gebruiker/maand

: $165/gebruiker/maand Unlimited : $330/gebruiker/maand

: $330/gebruiker/maand Einstein 1 verkoop: $500/gebruiker/maand

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (19.000+ beoordelingen)

4.3/5 (19.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

3. HubSpot (Beste voor het automatiseren van communicatie en klantenservice)

via HubSpot HubSpot is een van de bekendste cRM voor samenwerking softwaretoepassingen in Canada. Het biedt de juiste tools om de groei van klanten te versnellen. Ik vind het leuk dat HubSpot aangepaste CRM-oplossingen heeft voor verkoopleiders, verkoopprofessionals, marketeers, klantenserviceteams, operations managers en bedrijfseigenaren.

Ik heb snel toegang tot gedetailleerde rapporten en kan controleren hoe mijn verkoopteam presteert. Het biedt ook een gratis vergaderplanner die prospects kunnen gebruiken om ontdekkingsgesprekken te boeken. Teams kunnen het gebruiken om taken aan te maken, deadlines in te stellen en automatische herinneringen te krijgen.

Het biedt een gecentraliseerde CRM-database waarmee verkoopteams prospect- en leadgegevens kunnen delen en openen vanaf elke locatie. Dit maakt naadloze tracering van klantrelaties en moeiteloos beheer van verkoopactiviteiten mogelijk.

HubSpot voldoet ook aan de geldende Canadese federale en provinciale wetten met betrekking tot de verwerking van klantgegevens (zoals de provinciale verordeningen zoals Quebec's Bill 64), zodat de vertrouwelijke informatie van je klanten veilig blijft.

HubSpot beste functies

Bewaak je volledige verkooppijplijn in realtime op een visueel dashboard

Gebruik gratis formulieren, landingspagina's en tools voor advertentiebeheer om leads om te zetten in gekwalificeerde klanten

Controleer je gegevens door rapporten en dashboards in te stellen als openbaar, privé of met beperkte toegang

Schakel ticketing- en live chatfuncties in om snelle klantenondersteuning te bieden en de klantervaring te verbeteren

Traceer website-activiteit en identificeer nieuwe leads voor uw bedrijf

Onbeperkt klantgegevens en tot 1.000.000 contacten opslaan zonder tijdslimiet

Gebruik HubSpot Payments om betalingen eenvoudig af te handelen binnen het platform zonder gebruik te hoeven maken van externe betalingsproviders zoals Stripe of PayPal

HubSpot beperkingen

Veel HubSpot CRM functies zijn niet aanpasbaar

Het bevat veel betaalde invoegtoepassingen, wat de kosten kan verhogen

HubSpot prijzen

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Marketing Hub Starter: $20/gebruiker/maand

$20/gebruiker/maand Starters Klantenplatform: $20/gebruiker/maand

$20/gebruiker/maand Marketing Hub Professional: $890/3 gebruikers/maand

$890/3 gebruikers/maand Marketing Hub Enterprise: $3600/5 gebruikers/maand

Voor Canadese bedrijven zijn de Hubspot tarieven exclusief Goods and Services Tax (GST), Provincial Sales Tax (PST) en Harmonized Sales Tax (HST).

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

4.4/5 (11.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4000+ beoordelingen)

4. Koper (Beste voor het opbouwen van klantrelaties)

via Koper Copper heeft het opbouwen van klantrelaties veel gemakkelijker gemaakt voor mijn team. Het laat me de end-to-end interactiepunten met elke klant bekijken zodat ik geen enkel relevant detail mis.

Copper viel voor mij op door zijn eenvoudige gebruikersinterface. Je kan Copper gemakkelijk integreren in je Google workspace en alle e-mails en bestanden van klanten beheren.

Het vereenvoudigt het in kaart brengen van het klanttraject, stuurt automatisch gepersonaliseerde e-mails naar klanten en houdt de betrokkenheid van klanten bij.

Copper beste eigenschappen

Automatiseer terugkerende taken en stuur belangrijke berichten om regelmatig contact te houden met uw belangrijke contacten

Krijg toegang tot vooraf opgestelde rapporten voor overzicht op hoog niveau over verkoop, marketing en klantsucces voor absolute accountcoördinatie

Synchroniseer bijlagen en Google-documenten van GMail en Google Agenda om klantgegevens te centraliseren

Kies meerdere valuta's en talen als u te maken hebt met internationale activiteiten of overwegend Franstalige regio's in Canada

Koper beperkingen

Niet flexibel buiten Google Workspace, waardoor het minder aantrekkelijk is voor bedrijven die niet vertrouwd zijn met Google-producten

Koper prijzen

Gratis : 14 dagen proberen

: 14 dagen proberen Starter: $9/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

$9/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Basis: $23/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

$23/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $59/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

$59/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $99/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

Koper beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

5. TheFishTank (Beste voor klantgegevensanalyse)

via deVisTank_ TheFishTank is een bedrijfsoplossing voor kleine bedrijven in Canada. Hoewel het geen native CRM-oplossing heeft, kan het naadloos integreren met Salesforce CRM en Microsoft 365 Dynamics-oplossingen in uw CRM-activiteiten.

TheFishTank is een officiële Sitecore-partner die naadloze integratie biedt met Salesforce. Het helpt u een 360-graden en omni-channel beeld van uw klanten te krijgen. U kunt gedetailleerde klanttrajecten op meerdere kanalen in kaart brengen, waardoor u leads sneller kunt sluiten.

Met TheFishTank kunt u ook Coveo, een AI-gebaseerde SAP-klantenoplossing, integreren in uw technische stack.

TheFishTank beste functies

CRM-oplossingen, zoals Salesforce, integreren in uw bedrijfsoplossing

Krijg geavanceerde CRM-analyses met Sitecore voor betere besluitvorming

Creëer gepersonaliseerde CRM-gegevens met Sitecore

De beperkingen van TheFishTank

Het mist veel CRM-functies zoals klantfeedbackmanagement, leadgeneratie en verkoopautomatisering

TheFishTank prijzen

Aangepaste prijzen op basis van bedrijfsgrootte en branche

TheFishTank beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. CentrixOne (Beste voor klantenbereik)

via CentrixOne CentrixOne is native CRM-software voor kleine en middelgrote bedrijven in Canada. Alle diensten zijn beschikbaar in het Engels en Frans.

Het is een krachtig hulpmiddel voor het verkrijgen van een algemeen overzicht van de verkooppijplijn. Verkoopactiviteiten kunnen eenvoudig worden gevolgd en bijgewerkt met eenvoudige drag-and-drop functionaliteit.

Ik vind het leuk hoe het meerdere accounts, leads, e-mails en contactpersonen op één plek ordent. Dit kan verkoop- en marketingteams helpen tijd te besparen tijdens leadbeheer.

De leadsegmentatiefunctie sprong er voor mij uit. Het classificeert en filtert leads zodat ik weet welke ik prioriteit moet geven. De software stuurt ook gepersonaliseerde communicatie naar prospects, wat mijn werk gemakkelijker maakt.

Je kunt het ook gebruiken om snel acties in te plannen om direct op de leads te reageren als ze contact opnemen en om ze direct aan een vertegenwoordiger toe te wijzen.

CentrixOne beste eigenschappen

Gepersonaliseerde marketing enCRM-campagnes.

Voorspel de verkooppijplijn in realtime

Creëer impactvolle e-mails met eenvoudige drag-and-drop bewerking en filter e-maillijsten om specifieke doelgroepen te bereiken

Automatisch gegevens van websitebezoekers verzamelen en bijhouden en leads identificeren

CentrixOne beperkingen

U kunt maximaal 1500 geautomatiseerde e-mails in één keer versturen om te voorkomen dat ze als spam worden aangemerkt

Prijzen CentrixOne

Gratis : 14 dagen proberen

: 14 dagen proberen Essentieel: $26,50/gebruiker/maand

$26,50/gebruiker/maand Pro: $47,50/gebruiker/maand

$47,50/gebruiker/maand Groei: $79,50/gebruiker/maand

$79,50/gebruiker/maand Enterprise: $105,50/gebruiker/maand

CentrixOne beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

7. Pipedrive (Beste voor leadbeheer)

via pipedrive_ Pipedrive is een geweldig platform voor volledig verkoopbeheer. Het automatiseert het verkoopproces en maakt het gemakkelijker om verkooppijplijnen bij te houden en leads te beheren.

Het biedt ook gedetailleerde rapporten voor leadprestaties en het volgen van deals. Wat ik leuk vind aan Pipedrive is geavanceerde verkoopmetriek bijhouden. Ik kan verkoopdoelen stellen, verkopen voorspellen en teamprestaties beheren met Pipedrive.

Je kunt ook je e-mail synchroniseren met Pipedrive en je inbox beheren vanuit de software.

Pipedrive beste functies

Gebruik de AI-integratie van Pipedrive om deals met hoge potentie te identificeren

Automatiseer verkoopberekeningen met slimme formules

Bereken het gemiddelde conversiepercentage om het aantal nieuwe leads te bepalen dat nodig is om je doelen te halen

Gebruik de webbezoekers add-on om leads te volgen

Activeer e-handtekeningen om je klanten belangrijke documenten te laten ondertekenen zonder ze te downloaden. Dit kan helpen om sneller deals te sluiten

Ondersteunt meertaligheid en meerdere valuta om beter aan de behoeften van Canadese klanten te voldoen

Pipedrive beperkingen

Veel geavanceerde functies zijn beschikbaar als add-ons tegen extra kosten

Pipedrive prijzen

Gratis : 14 dagen proberen

: 14 dagen proberen Essentieel: $14/gebruiker/maand

$14/gebruiker/maand Geavanceerd: $29/gebruiker/maand

$29/gebruiker/maand Professioneel: $59/gebruiker/maand

$59/gebruiker/maand Power: $69/gebruiker/maand

$69/gebruiker/maand Enterprise: $99/gebruiker/maand

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1.800+ beoordelingen)

4.3/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.900+ beoordelingen)

8. Freshsales (Beste voor prospectbeheer)

via Versverkoop Als je problemen hebt met het beheren van je prospects, moet je Freshsales proberen. Het is een AI-aangedreven verkoop-CRM die je helpt om slimme verkoopcampagnes te automatiseren en je omzet te verhogen.

Je kunt ook je volledige verkooppijplijn bekijken op een Kanban-bord.

FreddyAI, de AI-integratie van Freshsales, geeft de intentiescore voor elke lead en stelt je in staat om je te richten op waardevolle leads. Dit kan de leadconversie aanzienlijk helpen verhogen.

U kunt het zelfs gebruiken om e-mailmarketingcampagnes te vereenvoudigen door eenvoudig contactgegevens zoals CSV/Excel, Google Contact of Outlook Contact te importeren.

Freshsales beste eigenschappen

Gebruik de AI-assistent om op de hoogte te blijven van lopende deals en die te markeren die onmiddellijke aandacht vereisen

Ontvang aanbevelingen voor deals en klantinzichten om meer impactvolle en datagestuurde beslissingen te nemen

Analyseer klantgedrag beter met een 360° beeld van klantgegevens en bied een gepersonaliseerde klantervaring

CRM-workflows automatiseren met aanpasbare sjablonen

Biedt meertalige ondersteuning voor de Franstalige regio's in Canada.

Freshsales beperkingen

Het scoresysteem voor deals vertoont soms enkele inconsistenties

Het heeft beperkte mogelijkheden voor het genereren van rapporten

Prijzen van Freshsales

Gratis : Voor altijd

: Voor altijd Groei: $9/gebruiker/maand

$9/gebruiker/maand Pro: $39/gebruiker/maand

$39/gebruiker/maand Enterprise: $59/gebruiker/maand

Freshsales beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

9. 1CRM (Beste voor CRM en orderbeheer)

via 1crm 1CRM is een multifunctionele CRM-software die je helpt bij het beheren van dagelijkse taken, verkoop en kansen, klantenservice en projectbeheer. Het stroomlijnt de samenwerking van het hele team op één plek en vermindert de behoefte aan verschillende apps.

1CRM onderscheidt zich van andere CRM-software in Canada met de functie orderbeheer. Met deze functie kunt u uw offertes, facturen, catalogi en inkooporders beheren.

1CRM beste functies

Volg inventarisbewegingen op meerdere magazijnlocaties

In realtime updates krijgen over achterstallige facturen en het huidige te betalen saldo

Geboekte uren gebruiken om informatie te krijgen over de tijd die is besteed aan verschillende projecten en klantcases

Het vastleggen van leads automatiseren, follow-up e-mails personaliseren en nieuwsbrieven maken met de drag-and-drop editor

Partnernetwerk beheren en verkoopcommissie automatiseren

Verbind de sociale-mediaprofielen van uw klanten om hun laatste nieuws te ontvangen en gepersonaliseerde campagnes te sturen

1CRM beperkingen

De projectbeheeroplossing is niet gebruiksvriendelijk

Het heeft geen live chat integratie wat de teamcommunicatie kan bemoeilijken

1CRM prijzen

Gratis : 30 dagen proberen

: 30 dagen proberen Startup: $15/gebruiker/maand, maandelijks gefactureerd

$15/gebruiker/maand, maandelijks gefactureerd Startup +: $23/gebruiker/maand, maandelijks gefactureerd

$23/gebruiker/maand, maandelijks gefactureerd Professioneel: $33/gebruiker/maand, maandelijks gefactureerd

$33/gebruiker/maand, maandelijks gefactureerd Enterprise: $39/gebruiker/maand, maandelijks gefactureerd

1CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

10. Act! (Beste voor marketingautomatisering)

via _Act! Act! is een volledig aanpasbaar CRM en marketing workflow automation platform dat een 360-graden overzicht biedt van al je klantactiviteiten, interacties en verkopen. Het is ideaal voor het opbouwen van klantbeheerstrategieën en het beheren van pijplijnen.

Je kunt je verkooppijplijn beoordelen op product, gebied, verkoopfase, agent en regio, wat handig is als je in verschillende provincies van Canada werkt. Naast CRM kun je Act! gebruiken om marketingcampagnes te automatiseren met aanpasbare sjablonen en workflows te automatiseren door outreach-strategieën te definiëren.

Ik ben vooral gecharmeerd van de geïntegreerde sms-functie, SMS4Act!, waarmee je snel en eenvoudig sms-berichten kunt versturen vanuit Act! En het registreert automatisch antwoorden voor follow-up en referentie, wat mijn werk gemakkelijk en snel maakt.

Act! beste functies

Direct toegang tot klantgegevens en CRM-activiteiten met de zoekfunctie

Real-time inzicht in bedrijfsprestaties met een uitgebreid overzicht van de verkoopcyclus

Consolideer gegevens uit spreadsheets en verkrijg nieuwe inzichten door analyse met de functie Aangepaste tabellen

Het vastleggen van leads automatiseren met landingspagina's en webformulieren met hoge conversie

Act! beperkingen

Het biedt beperkte e-mailsjablonen voor marketingcampagnes

Het heeft beperkte integratiemogelijkheden, waardoor het ongeschikt is voor bedrijven die snel groeien of grote hoeveelheden klantgegevens verwerken

Act! prijzen

Gratis : 30 dagen proberen

: 30 dagen proberen Cloud-gebaseerd: $30/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

$30/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd On-Premises: $37,50/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

Act! beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (400+ beoordelingen)

3.9/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 3,8/5 (700+ beoordelingen)

Klantervaring verbeteren met ClickUp's CRM

Nu klantgerichtheid de topprioriteit wordt voor bedrijven in alle Canadese sectoren, moet u effectieve CRM-software met diverse functionaliteiten implementeren.

Met de ClickUp CRM platform kunt u aanpasbare weergaven gebruiken zoals Tabel, Board, Kalender, Lijst en Formulier om uw CRM-werkruimte aan te passen aan specifieke behoeften.

Van krachtige dashboards tot de AI-ondersteunde bereikfuncties van ClickUp Brain, ClickUp CRM kan elke accountbeheertaak aan. En vergeet de robuuste sjablonen niet die zijn uitgerust om activiteiten te ondersteunen die variëren van leadgeneratie tot influencerbeheer. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis!