Hoe je de hakselmethode kunt gebruiken om je geheugen te verbeteren

Heb je je ooit afgevraagd hoe sommige mensen alles moeiteloos lijken te onthouden, van boodschappenlijstjes tot complexe theorieën?

Het is onwaarschijnlijk dat ze allemaal gezegend zijn met een begeerd eidetisch geheugen; misschien is het de "chunking" methode aan het werk.

Deze techniek is geworteld in de cognitieve psychologie en helpt onze hersenen om informatie effectiever te verwerken en vast te houden. Of je nu een presentatie voorbereidt of probeert bij te houden dagelijkse takenlijstjes het beheersen van chunking zal de cognitieve belasting verminderen, de leerefficiëntie verbeteren en je helpen om sneller iets op te roepen.

Laten we meer te weten komen over de chunking methode.

Wat is de Chunking-methode?

De chunking methode is een geheugentechniek waarbij grote stukken informatie worden opgedeeld in hapklare brokken. Je kunt deze brokken maken op basis van overeenkomsten, persoonlijke associaties of visuele aanwijzingen.

Ons werkgeheugen, of kortetermijngeheugen, kan ongeveer vier brokken informatie verwerken in één keer. Wanneer de hersenen nieuwe informatie ontvangen, kunnen ze die op twee manieren verwerken. De ene is bestaande gegevens overschrijven om ruimte te maken voor nieuwe. De tweede optie is om betekenisvolle brokken van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen te verplaatsen, van waaruit je het later zonder veel mentale inspanning weer kunt oproepen.

Als je een stuk informatie probeert te behouden, wil je het naar het langetermijngeheugen verplaatsen. En dit is iets waar chunking je bij kan helpen.

Het werkt geweldig voor studenten die dagelijks grotere stukken informatie moeten leren en onthouden. Volwassenen hebben minder behoefte aan memoriseren, maar toch zijn er een paar belangrijke dingen die we allemaal uit ons hoofd moeten leren - belangrijke telefoonnummers, kaartnummers, gezichten en namen van mensen, belangrijke werkprocessen en wachtwoorden, om er maar een paar te noemen.

Als je geen student bent, hoef je misschien geen test af te leggen om je onthoudvaardigheden onder de loep te nemen. Maar een goed geheugen maakt je leven een beetje gemakkelijker, zowel persoonlijk als professioneel.

Geschiedenis van de Chunking-methode

Cognitief psycholoog George A. Miller introduceerde het concept van chunking in zijn artikel ' Het magische getal zeven, plus of min twee: enkele grenzen aan ons vermogen om informatie te verwerken gepubliceerd in 1956.

Miller stelde dat het menselijk brein slechts een beperkt aantal items tegelijk in het werkgeheugen kan bevatten (ongeveer 7 ± 2 items). Maar door individuele items te groeperen in grotere, betekenisvolle eenheden of 'chunks', kunnen mensen complexere informatie effectief onthouden en verwerken.

Millers onderzoek legde de basis voor de vooruitgang in de cognitieve psychologie, vooral om te begrijpen hoe individuen informatie mentaal organiseren en verwerken.

Neal F. Johnson herhaalde iets soortgelijks in zijn artikel De rol van chunking en organisatie in het proces van herinneren (1970). Hij sprak over vier sleutelconcepten die betrokken zijn bij de organisatie van het geheugen: chunk, geheugencode, decoderen en hercoderen.

Chunks zijn gegroepeerde gedragsequenties die vaak in specifieke patronen voorkomen. Het kunnen sets van informatie zijn die zijn opgeslagen in dezelfde geheugencode. Hercoderen omvat het leren van de code voor een chunk, en decoderen vertaalt de code in bruikbare informatie.

Hoe items georganiseerd zijn beïnvloedt hun associatieve relaties - items binnen dezelfde chunk hebben sterke associaties, terwijl die uit verschillende chunks zwakkere of geen overdraagbare associaties vertonen.

Vandaag de dag is de chunking-methode belangrijk in ons onderwijssysteem en bij het oplossen van alledaagse problemen. Laten we nu eens kijken hoe je deze aanpak kunt gebruiken om iedereen te verrassen met je herinneringsvermogen.

Hoe de "chunking" methode gebruiken

Laten we eens kijken hoe je de chunking methode in je dagelijks leven kunt toepassen:

Geef prioriteit aan belangrijke informatie

Het menselijk brein verwerkt elke dag duizenden informatie. Maar niet alles verdient de felbegeerde status om in ons langetermijngeheugen te blijven hangen. Dus, de eerste stap is om uit te zoeken welke informatie u wilt bewaren.

Je kunt een prioriteitenmatrix gebruiken om informatie te prioriteren op basis van belang, impact, tijdlijnen of andere criteria die van toepassing zijn op jouw zaak.

De omgekeerde piramidetechniek is ook nuttig. Teken een omgekeerde piramide op papier en verdeel deze in secties met behulp van horizontale lijnen. Begin nu met het invullen van informatie in aflopende volgorde van belangrijkheid

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je een toespraak moet houden over het belang van cyberbeveiliging op een zakelijke conferentie. Dan verdeel je de omgekeerde piramide als volgt:

Kerninformatie (bovenkant van de piramide): De primaire boodschap die u wilt overbrengen - waarom cyberbeveiliging nodig is voor bedrijven, soorten bedreigingen en manieren om beveiligingsinbreuken te voorkomen

De primaire boodschap die u wilt overbrengen - waarom cyberbeveiliging nodig is voor bedrijven, soorten bedreigingen en manieren om beveiligingsinbreuken te voorkomen Aanvullende informatie (midden van de piramide): Tips over hoe we in ons dagelijks leven cyber-smart kunnen zijn

Tips over hoe we in ons dagelijks leven cyber-smart kunnen zijn Ondersteunende informatie (onderkant van de piramide): Dit gedeelte bevat alle gegevens en statistieken die je hebt gebruikt om je argumenten te ondersteunen

De kern en de aanvullende informatie moet je onthouden tijdens je toespraak. Voor de ondersteunende informatie is een PowerPoint-presentatie voldoende.

Identificeer verbanden

Probeer een verband of overeenkomst tussen dingen te vinden en groepeer informatie op basis van die overeenkomsten. De hoeveelheid informatie bepaalt hoeveel groepen je nodig hebt.

Als u bijvoorbeeld de strategie van een klein bedrijf behandelt, zult u voor meerdere bewegende stukken moeten zorgen.

Trefwoordonderzoek, het creëren van onderwerpclusters, onpage en offpage SEO, het lanceren van een nieuwsbrief, het regelmatig online posten en engageren, het schrijven van blogs, het bijhouden van KPI's en meer - je snapt het wel.

Zoek verbanden tussen deze taken en groepeer ze in brede categorieën: SEO (trefwoordonderzoek, onderwerpclusters maken, on en off page SEO), content creëren (blogberichten en social media content maken), enzovoort. Je kunt elke week één dag besteden aan het strategiseren van één groep. Het bundelen van taken helpt je focus te behouden en houdt je georganiseerd, en de resultaten zijn impactvoller.

Je kunt ook oude informatie combineren met nieuwe om het beter te onthouden. Stel dat je je teamleden van andere locaties twee keer per jaar ontmoet. Je kunt associaties gebruiken om snel te onthouden waar ze vandaan komen.

Als je het moeilijk vindt om je te herinneren dat Tim uit Michigan komt, kun je proberen je bestaande herinneringen aan Michigan te koppelen aan Tim. Misschien ben je er met je ouders geweest? Creëer een mentale link om belangrijke informatie te onthouden en gesprekken vlot te laten verlopen.

Gebruik de hulp van andere geheugentechnieken

herinner je je dit populaire geheugensteuntje dat je op school leerde om de namen van de planeten in het zonnestelsel te onthouden? Of het acroniem 'VIBGYOR' om de zeven kleuren van de regenboog te onthouden?

Deze memoriseer technieken komen van pas als je geen verbanden of overeenkomsten tussen stappen kunt vinden.

Laten we zeggen dat je leert hoe je effectieve e-mails schrijft. Er zijn veel te veel tips om te onthouden, dus je kunt het inkorten tot CLEAR.

C (Beknopt): Houd e-mails kort en bondig

L (Logisch): Zorg voor een logische stroom van begin tot eind

E (Boeiend): Schrijf op een manier die de interesse van de lezer wekt

A (Actiegericht): Zorg ervoor dat uw e-mail CTA's of volgende stappen bevat

R (Respectvol): Houd een respectvolle toon aan en vermijd opruiend taalgebruik

Je kunt vergelijkbare acroniemen of mnemonics maken voor verschillende processen in je workflow. Op deze manier wordt het onthouden van complexe stappen een fluitje van een cent!

Gebruik mindmapping

Een groot blok tekst onthouden kan een uitdaging zijn, maar als u een visuele voorstelling maakt, zult u de informatie langer vasthouden.

Laten we aannemen dat u nieuw bent in bedrijfsbeheer en de verschillende onderdelen van een bedrijfsplan probeert te onthouden. Verdeel eerst het primaire concept in verschillende brokken/secties en subsecties. Maak vervolgens een mindmap zoals deze om het concept te visualiseren:

via ClickUp Zodra u de basis begrijpt, kunt u meer takken (hoofdonderwerp/concept) of twijgen (subtopics) toevoegen aan de mindmap en andere belangrijke details opnemen.

Een van de populairste methoden voor het maken van notities deze doet wonderen als je iets nieuws aan het leren bent of als je aan het brainstormen bent.

Oefenen, oefenen, oefenen!

Hoe meer je oefent, hoe bedrevener je wordt in het maken van associaties, het identificeren van overeenkomsten en het begrijpen hoe chunking werkt. Met dagelijkse oefening kun je complexe informatie van het werkgeheugen naar het langetermijngeheugen verplaatsen en het net zo natuurlijk oproepen als je het alfabet kunt opzeggen.

Aanbevolen lectuur: De Tijd Chunking Methode door Damon Zahariades

Miller's chunking methode richt zich op hoe we informatie verwerken en ophalen. Productiviteitsauteur en ondernemer Damon Zahariades leent het idee van chunking en past het toe op het gebied van tijdmanagement in zijn boek The Time Chunking Method: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017).

via Amazon Het is een geweldige bron als je altijd het gevoel hebt dat je tijd tekort komt. Hier zijn enkele belangrijke punten uit het boek die je zullen helpen productiever te zijn en je tijd efficiënter te gebruiken:

Voordat je de Time Chunking Methode gaat verkennen, stelt de auteur voor om je doelen duidelijk te maken . Als je doelen kristalhelder zijn, kun je je planning effectief indelen en tijdblokken toewijzen voor specifieke taken

. Als je doelen kristalhelder zijn, kun je je planning effectief indelen en tijdblokken toewijzen voor specifieke taken Hij raadt aan de SMART doel kader te gebruiken om je doelen te definiëren . Noteer de stappen die je moet nemen en maak een stappenplan om die doelen te bereiken

SMART doel . Noteer de stappen die je moet nemen en maak een stappenplan om die doelen te bereiken Zodra je doelen zijn vastgesteld, is het tijd om ze op te splitsen in taken -de taken die essentieel zijn voor het bereiken van je doel. Deze taken moeten voorrang krijgen tijdens je tijdsblokken. Geef prioriteit aan taken die tijdgevoelig zijn of een grote impact hebben op je algehele succes

Geef prioriteit aan taken die tijdgevoelig zijn of een grote impact hebben op je algehele succes Niet alle taken wegen even zwaar. Door de meest cruciale taken eerst aan te pakken , kunt u snel vooruitgang boeken in het bereiken van uw doelen

, kunt u snel vooruitgang boeken in het bereiken van uw doelen Stel uw tijdsblokken samen door bepaalde tijdsblokken in te plannen voor elke taak (vergelijkbaar met de Pomodoro techniek). Pas de duur van elke chunk aan op basis van het belang en de complexiteit van de taak.

(vergelijkbaar met de Pomodoro techniek). Pas de duur van elke chunk aan op basis van het belang en de complexiteit van de taak. Neem pauzes op in je schema. Regelmatige pauzes - ongeveer 10-15 minuten per uur - kunnen de productiviteit verhogen en een burn-out voorkomen, zodat je geest de hele dag fris en gefocust blijft

Pas deze bruikbare strategieën toe en neem de leiding over je tijd!

Populair gebruik van de hakselmethode

Van persoonlijke to-do lijsten tot professionele verantwoordelijkheden, het organiseren van informatie in brokken helpt je om gefocust te blijven, dingen snel op te roepen en je productiviteit te verhogen.

Veel geheugentechnieken zijn gebaseerd op de principes van chunking. Technieken zoals de methode van loci (geheugenpaleis) gebruiken het plaatsen van informatie op bekende locaties, waardoor in wezen brokken van geassocieerde ideeën ontstaan.

Acteurs die tekst onthouden kunnen een vergelijkbare aanpak gebruiken door scènes of dialogen te groeperen.

Athleten kunnen hun routines of wedstrijdplannen in kleinere, beter beheersbare stappen opdelen. Een honkbalslagman kan de opwinding van de werper, het type worp en de swing als afzonderlijke fases visualiseren.

Sprekers splitsen hun toespraken vaak op in hoofdpunten en ondersteunende argumenten. Zo kunnen ze zich concentreren op het effectief overbrengen van elk onderdeel zonder een enorm script letterlijk uit het hoofd te leren.

Hoewel we ze misschien niet direct "chunking" horen noemen, is het een veilige gok dat veel succesvolle mensen vergelijkbare strategieën gebruiken om informatie effectief te organiseren en te onthouden.

Hier lees je hoe ook jij het chunking-proces kunt toepassen in real-life scenario's:

Getallen onthouden: In plaats van een lange reeks getallen te onthouden, kun je ze beter opsplitsen in een set van drie of vier. Bijvoorbeeld π (pi) onthouden als 3,141 / 592 / 653 / 589. Deze truc werkt voor telefoonnummers, bankrekeningnummers, creditcardnummers en numerieke wachtwoorden

In plaats van een lange reeks getallen te onthouden, kun je ze beter opsplitsen in een set van drie of vier. Bijvoorbeeld π (pi) onthouden als 3,141 / 592 / 653 / 589. Deze truc werkt voor telefoonnummers, bankrekeningnummers, creditcardnummers en numerieke wachtwoorden Lijstjes onthouden : Stel, je bent boodschappen aan het doen voor appels, aardbeien, chocolade, cashewnoten, tomaten, bonen, broccoli, eieren en kip. Deel deze lange lijst in in fruit (appels, aardbeien), groenten (tomaten, bonen, broccoli), snacks (chocolade, cashewnoten) en eiwitten (eieren en kip)

: Stel, je bent boodschappen aan het doen voor appels, aardbeien, chocolade, cashewnoten, tomaten, bonen, broccoli, eieren en kip. Deel deze lange lijst in in fruit (appels, aardbeien), groenten (tomaten, bonen, broccoli), snacks (chocolade, cashewnoten) en eiwitten (eieren en kip) Herhalen van vergaderagenda's: Als je tijdens een vergadering alles in één keer bespreekt, kan je team overweldigd raken en mis je misschien belangrijke punten. Om dit te voorkomen, kun je de agenda van je vergadering in delen of brokken verdelen, zodat je vanaf het begin georganiseerd blijft. Als het bijvoorbeeld om een kwartaalvergadering gaat, verdeel de vergadering dan in openingswoorden, projectupdates, financiële rapporten en toekomstplannen

Je kunt chunking voor veel andere taken gebruiken, zoals het herkennen van mensen aan hun gezicht of naam, het onthouden van verjaardagen, het onthouden van boek- of filmreferenties en ga zo maar door!

Krijgen, instellen, chunken! Tips om de Chunking-methode te implementeren in uw leerroutine met ClickUp

Het implementeren van de chunking-methode wordt een stuk eenvoudiger als u een uitgebreide tool zoals ClickUp aan uw zijde hebt. U denkt misschien aan ClickUp als een tool voor projectbeheer, maar het werkt even goed als een leerhulp voor studenten en professionals die zich willen bijscholen.

Laten we eens onderzoeken hoe u de chunking-methode kunt toepassen om uw leerervaring te verrijken en uw geheugen te verbeteren:

1. Verdeel een concept in kleinere brokken

Neem een concept of onderwerp dat je wilt leren en verdeel het in kleine, hanteerbare stukjes. Deze stap helpt je om de verschillende aspecten van het onderwerp één voor één te begrijpen, houdt je georganiseerd en stelt je in staat om in de details te duiken zonder je overweldigd te voelen.

Gebruik ClickUp's projecthiërarchie om structuur aan uw leerroutine toe te voegen. Het helpt u een breder onderwerp op te delen in verschillende secties, subsecties en meer.

Laten we eens kijken hoe je deze functie kunt gebruiken:

Maak een werkruimte op ClickUp gewijd aan het onderwerp dat u wilt leren

Verdeel de werkruimte in meerdere Spaces

Verdeel de Ruimtes in Lijsten (met individuele Taken en Subtaken)

Groepeer vergelijkbare taken/lijsten in mappen

Organiseer je werk/lessen in een nette structuur met ClickUp Hierarchy

Laten we zeggen dat het onderwerp in kwestie digitale marketing is. Je maakt een werkruimte voor digitale marketing en verdeelt deze in ruimten zoals SEO, Content Marketing, Social Media Marketing, Affiliate Marketing en Digitale PR, om er maar een paar te noemen.

Als je je wilt concentreren op SEO, kun je deze Ruimte onderverdelen in Lijsten zoals Off-Page SEO en On-Page SEO. De Off-Page SEO-lijst kan verder worden onderverdeeld in Link Building, Local SEO, Social Media Optimization en Reputation Management.

Social Media Optimization en Reputation Management hebben een aantal overeenkomsten, dus je kunt ze groeperen in een Folder om de samenhang te behouden en het leren te verbeteren.

Voeg je studiemateriaal toe aan elke ClickUp Taak en je kunt snel de juiste informatie op het juiste moment ophalen.

2. Bepaal wat het belangrijkst is

Je kunt maar zoveel tegelijk doen. Om te begrijpen welke onderwerpen/taken u als eerste moet aanpakken en vermijden concurrerende prioriteiten moet je ze rangschikken volgens prioriteit.

Je kunt ClickUp's taakprioriteiten voor deze stap. Hiermee kunt u uw taken sorteren in vier soorten prioriteiten: Dringend, Hoog, Normaal en Laag, zodat u snel kunt identificeren welke onmiddellijke aandacht nodig hebben en welke u rustig aan kunt doen. Deze categorisatie is vergelijkbaar met het verdelen van ideeën in kleinere eenheden in de chunking methode.

Blijf op de hoogte van wat belangrijk is met de taakprioriteiten van ClickUp

Met relaties in ClickUp kunt u gerelateerde taken, ideeën en concepten aan elkaar koppelen. Als u bijvoorbeeld door het voltooien van een onderwerp een ander onderwerp beter begrijpt, kunt u ze aan elkaar koppelen.

Koppel vergelijkbare taken aan elkaar in ClickUp om associatie te vergemakkelijken en sneller te kunnen herinneren

Wilt u een stap verder gaan met groeperen? Kies de Groepeer op menu en beslis hoe je je taken wilt organiseren. Met deze functie, die beschikbaar is in de lijst-, bord-, tijdlijn-, tabel- en werklastweergave, kun je taken groeperen op prioriteit, status, vervaldatum en meer. Dus als je al je prioriteiten in één keer wilt bekijken, weet je wat je moet doen!

Groepeer je taken op prioriteit, status of vervaldatum

3. Verbind de punten met Mindmaps

Als het op onthouden aankomt, zeggen beelden meer dan woorden. Terwijl je een onderwerp in stukjes verdeelt, kun je door visuele elementen toe te voegen informatie sneller begrijpen en beter vasthouden.

Dit is waar ClickUp Mindmaps in het spel komen. Hiermee kunt u uw taken, onderwerpen en ideeën visualiseren met behulp van een gemakkelijk te begrijpen diagram. Met deze functie kunt u:

Items toevoegen, bewerken of verwijderen om een volledig aanpasbare mindmap te maken

Kleuren gebruiken die overeenkomen met lijsten en taken voor naadloze organisatie

Create free-form Mindmaps in Blank Mode and add a creative touch to the learning process

Informatie visueel organiseren met ClickUp Mindmaps

Pro tip: Als uw mindmap er na een intensieve brainstormsessie te onoverzichtelijk uitziet, gebruikt u de optie Re-Layout om de structuur op te schonen. Met deze functie worden items automatisch opnieuw uitgelijnd, zodat de oorspronkelijke hiërarchie en prioriteiten die u aanvankelijk had ingesteld, behouden blijven.

De oorspronkelijke mindmapstructuur herstellen met de functie Opnieuw indelen in ClickUp

Lees ook: De notitiemethode in kaart brengen gebruiken

4. Belangrijke punten bijhouden

Je kunt de chunkingmethode ook toepassen op je notitie-strategie of het nu gaat om academische lezingen of stand-ups in bedrijven. Chunking helpt je bij het organiseren en structureren van notities op een manier die de belangrijkste concepten en onderlinge relaties benadrukt.

Je moet slim te werk gaan als je veel bronnen hebt om van te leren, maar te weinig tijd. Gebruik in plaats van pagina na pagina door te bladeren ClickUp Brein om de essentiële informatie uit uw materialen te halen.

Als een AI Co-piloot haalt ClickUp Brain het werk uit uw agenda; zo werkt het:

Samenvatten van notities van ClickUp Taken en ClickUp Docs

Verstuur spraak- en videotranscripties voor audiovisuele leermiddelen

Bewerk uw geschreven werk contextueel en controleer de spelling binnen enkele seconden

Vertaal teksten in uw eigen taal (Brain ondersteunt momenteel Frans, Spaans, Braziliaans Portugees, Duits en Italiaans)

Met deze AI-tool kun je ervoor zorgen dat er niets tussen wal en schip valt en dat alle belangrijke informatie binnen handbereik is.

Bewerk, verbeter, controleer op spelling en vat notities samen in een oogwenk met ClickUp Brain

Je weg naar een krachtig geheugen hakken

Van het onderwijs tot op het werk en daarbuiten heeft de chunking-methode het verwerken, vasthouden en terugvinden van informatie eenvoudig gemaakt. Hoe complex het onderwerp ook is, chunking creëert er een veilige plaats voor in uw langetermijngeheugen en u kunt het onmiddellijk oproepen wanneer u het nodig hebt.

Deze methode is een juweeltje in een wereld waar het woord 'geheugen' eerder doet denken aan telefoonopslag dan aan het menselijk brein. Het houdt je hersenen actief, verbetert je cognitieve vaardigheden en maakt je een slimmere versie van jezelf.

Probeer chunking eens met ClickUp - het zou je manier van leren wel eens ten goede kunnen veranderen! Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!