Hoe AI gebruiken in HR (use cases & tools)

In veel organisaties opereert de afdeling personeelszaken nog steeds reactief. Veel activiteiten en acties worden pas gestart nadat bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Niet ideaal, zeker niet in een snel veranderend en digitaal personeelsbestand. Maar het is niet omdat je HR-team er niets om geeft. Ze zijn gewoon te veel bezig met administratieve taken of met het plannen van sollicitatiegesprekken, het verwerken van papierwerk, het versturen van herinneringen en andere repetitieve activiteiten. AI-tools voor HR kunnen dingen ten goede veranderen. Ze kunnen de dagelijkse activiteiten overnemen, zoals salaris- en secundaire arbeidsadministratie, wervingsstromen, personeelsbehoud, enz. Hierdoor kunnen uw HR-teams zich richten op belangrijke activiteiten, zoals het analyseren van feedback van werknemers, talentontwikkeling en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Het gebruik van deze HR-automatiseringstools helpt organisaties tijd en geld te besparen. Bovendien vermindert het de impact van menselijke fouten en persoonlijke vooroordelen op de werkplek en bevordert het een stimulerende omgeving.

Dus, kan AI echt nieuwe mogelijkheden ontsluiten voor uw HR-processen? In deze gids onderzoeken we hoe je AI in HR kunt gebruiken om een toekomstbestendige HR-afdeling en bloeiende werkomgeving op te bouwen.

Inzicht in AI in HR

Kunstmatige intelligentie (AI) omvat een reeks technologieën waarmee machines menselijke intelligentie kunnen simuleren. AI kan enorme hoeveelheden gegevens analyseren, patronen identificeren en taken automatiseren, waardoor HR-teams zich kunnen richten op strategische initiatieven. Dit zorgt voor een soort seismische verschuiving.

AI wordt gebruikt om vervelende en repetitieve handmatige processen te automatiseren, datagestuurde besluitvorming mogelijk te maken en een gezonde werknemerservaring te creëren.

Dit heeft een aantal belangrijke voordelen voor bedrijven, waaronder

Verbeterde talentacquisitie : MetAI-tools voor wervingkunt u een breder kandidatenbestand doorzoeken en de kandidaten met de meest relevante vaardigheden identificeren. Dit vertaalt zich in snellere wervingscycli, lagere kosten en een personeelsbestand van hogere kwaliteit

: MetAI-tools voor wervingkunt u een breder kandidatenbestand doorzoeken en de kandidaten met de meest relevante vaardigheden identificeren. Dit vertaalt zich in snellere wervingscycli, lagere kosten en een personeelsbestand van hogere kwaliteit **Een gelukkig en betrokken personeelsbestand is een productief personeelsbestand. AI kan je helpen om potentiële vluchtrisico's te identificeren en proactief op hun zorgen in te spelen. Daarnaast kunnen AI-tools ontwikkelingsplannen voor werknemers personaliseren en een cultuur van continu leren bevorderen, waardoor de tevredenheid, het behoud en de loopbaanontwikkeling van werknemers een boost krijgen. Veel organisaties gebruiken tegenwoordig ook AI-tools om werknemers te betrekken en regelmatig polshoogte te nemen

Data-driven workforce planning: HR-technologie met kunstmatige intelligentie kan de prestaties van werknemers analyseren op basis van hun vaardigheden, resultaten en andere parameters. Met deze proactieve benadering kunt u gerichte strategieën voor talentacquisitie en bijscholingsprogramma's ontwikkelen, waarbij u de verwachtingen van uw werknemers begrijpt

HR-technologie met kunstmatige intelligentie kan de prestaties van werknemers analyseren op basis van hun vaardigheden, resultaten en andere parameters. Met deze proactieve benadering kunt u gerichte strategieën voor talentacquisitie en bijscholingsprogramma's ontwikkelen, waarbij u de verwachtingen van uw werknemers begrijpt Minder administratieve rompslomp: AI-technologieën kunnen basale en repetitieve HR-taken overnemen, zoals het plannen van sollicitatiegesprekken, het vinden van kandidaten, het inwerken van werknemers, enz. HR-teams kunnen zich dan meer bezighouden met werknemersbetrokkenheid, bijscholing en het ontwikkelen van de meest succesvolle wervings- en retentiestrategieën

AI-technologieën kunnen basale en repetitieve HR-taken overnemen, zoals het plannen van sollicitatiegesprekken, het vinden van kandidaten, het inwerken van werknemers, enz. HR-teams kunnen zich dan meer bezighouden met werknemersbetrokkenheid, bijscholing en het ontwikkelen van de meest succesvolle wervings- en retentiestrategieën **Onbewuste vooroordelen kunnen binnensluipen in verschillende HR-functies, waardoor inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie worden belemmerd. AI kan vooroordelen helpen verminderen door individuen te evalueren op basis van objectieve criteria, wat leidt tot een meer diverse en rechtvaardige werkplek

Hoe AI gebruiken in HR voor verschillende toepassingen

Het is belangrijk om te onthouden dat AI de menselijke expertise niet vervangt. HR-professionals brengen menselijke kwaliteiten van onschatbare waarde in, zoals empathie, beoordelingsvermogen en kritisch denken. Volgens een recent onderzoek 49% van de organisaties gebruikt AI in HR en ziet het als een enabler voor hun menselijke personeelsbestand.

Door gebruik te maken van AI als krachtig hulpmiddel, kunnen HR-professionals zich richten op datgene waar ze goed in zijn: het opbouwen van relaties met werknemers, het bevorderen van een positieve werkcultuur en het aansturen van strategische initiatieven die het bedrijf vooruit helpen. Hier zijn enkele van de belangrijkste HR-processen waarbij HR-technologie en kunstmatige intelligentie een winnende combinatie vormen:

Wervingsprocessen

Volg uw wervingsactiviteiten en werklast met aanpasbare ClickUp Dashboards

Een belangrijk gebied waar AI wordt gebruikt voor personeelsplanning is in het wervings- en selectieproces. Het kan het proces aanzienlijk stroomlijnen door zich te richten op specifieke gebieden zoals:

Screening van cv's en het matchen van kandidaten: AI-gebaseerde tools voor het screenen van cv's kunnen cv's analyseren op trefwoorden, vaardigheden en ervaringsniveaus, waardoor ongekwalificeerde kandidaten worden uitgefilterd en HR-professionals ontelbare uren kunnen besparen. Zie ze als ATS op steroïden! Deze tools kunnen ook geavanceerde algoritmes gebruiken om kandidaten te matchen met specifieke functiebeschrijvingen, zodat kwalificaties en vereisten beter op elkaar aansluiten. Op deze manier kunnen wervingsmanagers zich richten op belangrijke beslissingen in plaats van op het scannen van elk cv

AI-gebaseerde tools voor het screenen van cv's kunnen cv's analyseren op trefwoorden, vaardigheden en ervaringsniveaus, waardoor ongekwalificeerde kandidaten worden uitgefilterd en HR-professionals ontelbare uren kunnen besparen. Zie ze als ATS op steroïden! Deze tools kunnen ook geavanceerde algoritmes gebruiken om kandidaten te matchen met specifieke functiebeschrijvingen, zodat kwalificaties en vereisten beter op elkaar aansluiten. Op deze manier kunnen wervingsmanagers zich richten op belangrijke beslissingen in plaats van op het scannen van elk cv Een divers talentenbestand opbouwen: AI kan onbewuste vooroordelen uit de werving verwijderen door kandidaten objectief te evalueren op basis van de functieomschrijving. Hierdoor kunnen HR-teams een meer diverse pool van gekwalificeerde kandidaten aantrekken

AI kan onbewuste vooroordelen uit de werving verwijderen door kandidaten objectief te evalueren op basis van de functieomschrijving. Hierdoor kunnen HR-teams een meer diverse pool van gekwalificeerde kandidaten aantrekken Een aantrekkelijke kandidaatervaring: AI-chatbots kunnen de eerste vragen van kandidaten afhandelen en veelgestelde vragen beantwoorden. Ze kunnen ook automatisch sollicitatiegesprekken inplannen door te synchroniseren metAI-vergadertools. Dit maakt HR-professionals vrij voor interactie met kandidaten op de shortlist en het creëren van een positieve eerste indruk van de organisatie

AI-chatbots kunnen de eerste vragen van kandidaten afhandelen en veelgestelde vragen beantwoorden. Ze kunnen ook automatisch sollicitatiegesprekken inplannen door te synchroniseren metAI-vergadertools. Dit maakt HR-professionals vrij voor interactie met kandidaten op de shortlist en het creëren van een positieve eerste indruk van de organisatie Voorspellende analyses voor aanwervingssucces: Kunstmatige intelligentie kan eerdere aanwervingsgegevens onderzoeken om trends te ontdekken en te voorspellen welke sollicitanten succesvol zullen zijn in een bepaalde functie. Hierdoor kunnen HR-professionals datagestuurde beslissingen nemen en hun wervingsinspanningen richten op kandidaten met een hoog potentieel

Unilever, wereldwijd marktleider in consumentengoederen, is in het nieuws geweest vanwege haar gebruik van AI in HR-processen vooral op het gebied van werving en selectie en assessments. Het bedrijf, dat 250.000 sollicitaties moest doornemen om 3500 mensen te selecteren voor de laatste rondes, besloot om AI te gebruiken voor hun assessments. Om hun beoordelings- en testmethodologie te verbeteren, gebruikten ze AI om:

beoordelingen te gamificeren : Unilever werkte samen met Pemetrics om het op games gebaseerde platform te gebruiken om het probleemoplossend vermogen, de logica en het vermogen om risico's te nemen van kandidaten te beoordelen door middel van leuke, interactieve games. Dit bracht niet alleen de natuurlijke vaardigheden van sollicitanten naar boven, maar verminderde ook de stress voor hen aanzienlijk, waardoor ze hun ware potentieel konden laten zien

: Unilever werkte samen met Pemetrics om het op games gebaseerde platform te gebruiken om het probleemoplossend vermogen, de logica en het vermogen om risico's te nemen van kandidaten te beoordelen door middel van leuke, interactieve games. Dit bracht niet alleen de natuurlijke vaardigheden van sollicitanten naar boven, maar verminderde ook de stress voor hen aanzienlijk, waardoor ze hun ware potentieel konden laten zien Videoanalyse voor sollicitatiegesprekken: Unilever werkte samen met Higher View aan een video-intelligentieplatform om de non-verbale signalen van kandidaten te analyseren, zoals lichaamstaal en toon. Dit hielp Unilever om verder te gaan dan cv's en beter geïnformeerde wervingsbeslissingen te nemen

Het resultaat? Unilever bespaarde over een periode van 18 maanden maar liefst 50.000 uur aan sollicitatietijd. Dit hielp hen een kostenbesparing van £1 miljoen per jaar . Bovendien bereikten ze een opmerkelijke toename van 16% in aanwervingsdiversiteit. Met een voltooiingspercentage van 96% (vergeleken met de traditionele 50%) is het duidelijk dat de nieuwe aanpak efficiënt en aantrekkelijk was voor alle betrokkenen!

Schrijf effectieve functiebeschrijvingen of maak boeiende social posts met de ClickUp ChatGPT Prompts for Recruiters Template

Om AI in te zetten voor uw wervings- en talentmanagementprocessen, raden we u aan de ChatGPT-prompts voor recruiters-sjabloon . Deze sjabloon bevat ChatGPT-prompts die u kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften. Het zal u helpen ideeën en inhoud te genereren die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften. Dit kan u helpen

Eenvoudig vacatures maken die de aandacht trekken van toptalent

Ideeën brainstormen om het juiste talent aan te trekken en een sterkere employer brand op te bouwen

Vacatures publiceren op meerdere kanalen, op maat gemaakt voor elk platform om een maximaal bereik te garanderen

Met deze sjabloon kunt u AI gebruiken om de perfecte vacatureteksten te genereren en zelfs een second opinion te krijgen over uw bestaande vacatures en inhoud. Deze sjabloon downloaden

Inwerk- en trainingsprocessen

Het inwerken van werknemers is een cruciaal proces voor elke organisatie, omdat het de toon zet voor de ervaring van een nieuwe werknemer en de verwachtingen van het bedrijf. In aanvulling op de kennisbank en onboarding-workflows kan AI deze reis persoonlijker en spannender maken. Dit kan het volgende inhouden:

Gepersonaliseerde inwerkprogramma's: AI kan gegevens van werknemersprofielen en functierollen gebruiken om gepersonaliseerde inwerkervaringen te creëren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het lesmateriaal wordt afgestemd op de rol van de kandidaat, dat er introducties met collega's worden geregeld en dat er gerichte bronnen worden aangeboden om een soepele overgang te garanderen

AI kan gegevens van werknemersprofielen en functierollen gebruiken om gepersonaliseerde inwerkervaringen te creëren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het lesmateriaal wordt afgestemd op de rol van de kandidaat, dat er introducties met collega's worden geregeld en dat er gerichte bronnen worden aangeboden om een soepele overgang te garanderen Leren en ontwikkelen op maat: AI kan de vaardigheden, kennisleemtes en carrièredoelen van een werknemer analyseren om gepersonaliseerde leermogelijkheden aan te bevelen. Dit zorgt ervoor dat werknemers de training krijgen die ze nodig hebben om uit te blinken in hun functie en hun vaardigheden voortdurend te ontwikkelen

Met ClickUp Brein kan je hele team een AI-assistent krijgen die nauwkeurige en directe antwoorden geeft op basis van de context. Deze assistent kan informatie scannen uit al je organisatiebestanden en -documenten, inclusief Wiki, Documenten, Projecten, Taken en andere gebieden. Wanneer je nieuwe medewerkers dus specifieke vragen hebben, kan de AI-assistent accurate antwoorden geven, wat je teamleden tijd bespaart.

Gebruik ClickUp Brain om uw HR-gerelateerde vragen te stellen, documenten te vinden, inzicht te krijgen in organisatieprocessen en andere bedrijfsgerelateerde informatie

Prestatiemanagement

Traditionele prestatiebeoordelingen worden vaak reactief benaderd, waarbij werknemers pas feedback krijgen aan het einde van het jaar of vlak voor de beoordelingsgesprekken. Dit proces lijkt vaak tijdrovend en heeft een negatieve invloed op zowel werknemers als managers.

Met AI-tools kan dit proces soepeler en efficiënter worden gemaakt door te focussen op aspecten zoals:

Gegevensgestuurde feedback en voortdurende verbetering: AI kan gegevens analyseren, waaronder prestatiecijfers, voortgang van doelen en zelfbeoordelingen van werknemers. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om objectieve en inzichtelijke rapporten te genereren, waarin de sterke punten van werknemers en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn naar voren komen. AI kan bijvoorbeeld vroegtijdig alarm slaan als er een opvallende afwijking van de verwachte doelrealisatie wordt gedetecteerd. Dergelijke datagestuurde inzichten stellen managers in staat om meer gerichte en actiegerichte feedback te geven, waardoor de kans op vooringenomenheid in beoordelingen wordt weggenomen

AI kan gegevens analyseren, waaronder prestatiecijfers, voortgang van doelen en zelfbeoordelingen van werknemers. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om objectieve en inzichtelijke rapporten te genereren, waarin de sterke punten van werknemers en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn naar voren komen. AI kan bijvoorbeeld vroegtijdig alarm slaan als er een opvallende afwijking van de verwachte doelrealisatie wordt gedetecteerd. Dergelijke datagestuurde inzichten stellen managers in staat om meer gerichte en actiegerichte feedback te geven, waardoor de kans op vooringenomenheid in beoordelingen wordt weggenomen Realtime coaching en feedback: AI-gestuurde prestatiebeheersystemen kunnen een frequentere feedbacklus mogelijk maken. Stelt u zich eens voor dat u het hele jaar door realtime feedback krijgt over uw prestaties in plaats van te wachten op een enkele jaarlijkse beoordeling. Dit bevordert een cultuur van voortdurende verbetering en helpt werknemers om hun gedrag waar nodig bij te sturen en aan te passen

Administratieve taken en werkdrukbeheer

HR-professionals lopen vaak vast op administratieve taken. AI kan deze repetitieve processen automatiseren, waardoor kostbare tijd vrijkomt voor meer strategische initiatieven:

Planning en beheer van sollicitatiegesprekken: AI-gebaseerde planningstools kunnen de planning van sollicitatiegesprekken automatiseren, waardoor de heen-en-weer communicatie voor zowel kandidaten als wervingsmanagers wordt verminderd

AI-gebaseerde planningstools kunnen de planning van sollicitatiegesprekken automatiseren, waardoor de heen-en-weer communicatie voor zowel kandidaten als wervingsmanagers wordt verminderd Verlofbeheer en secundaire arbeidsvoorwaarden: AI-chatbots kunnen vragen van werknemers over verlofbeleid en secundaire arbeidsvoorwaarden beantwoorden, waardoor de administratieve last voor HR-teams afneemt

Acme het wervingsproces vernieuwd met een AI-gestuurd wervingsplatform, ter vervanging van het verouderde handmatige systeem dat toptalent kostte. Deze innovatieve oplossing automatiseerde taken zoals het screenen van cv's en het plannen van sollicitatiegesprekken, wat leidde tot indrukwekkende resultaten:

Het aantal gekwalificeerde kandidaten steeg met 63%

De time-to-hire daalde met 55%

De acceptatiegraad van aanbiedingen steeg met 47%

Betrokkenheid en behoud van werknemers

Van HR-leiders wordt verwacht dat ze het sentiment en de betrokkenheid van werknemers begrijpen en stimuleren. HR kan echter te maken krijgen met een communicatiekloof met werknemers in grote organisaties of gedistribueerde teams. Om deze kloof te dichten, kunnen HR-teams machine learning gebruiken om gegevens uit 360-graden enquêtes of anonieme feedbackformulieren te analyseren.

Krijg inzicht in de gevoelens en gedachten van werknemers met behulp van het gebruiksvriendelijke Employee Feedback Template op ClickUp

Pro Tip: Gebruik de Werknemersfeedbacksjabloon op ClickUp om een forum te creëren voor open discussies tussen managers en medewerkers. Met deze sjabloon kun je:_

betekenisvolle feedback van werknemers verzamelen_

De stemming onder werknemers in de loop der tijd volgen met krachtige visualisaties

Een cultuur van transparantie en vertrouwen opbouwen tussen medewerkers, management en HR-teams Deze sjabloon downloaden Met een diepere analyse kunnen HR-teams de stemming onder werknemers peilen en op basis daarvan verbeteringen aanbrengen. Zo kunnen ze de zorgen van werknemers proactief aanpakken en een positievere werkcultuur creëren.

AI kan ook meer gepersonaliseerde communicatie met werknemers mogelijk maken op basis van hun interesses, behoeften, enz. Het kan bijvoorbeeld het volgende scannen werknemersdatabases voor komende verjaardagen, jubilea en andere belangrijke gebeurtenissen. Het kan dan gerichte berichten sturen naar de respectieve teamleden. Dit helpt het talentteam bij het erkennen van individuele bijdragen en het verbeteren van hun werknemersbetrokkenheidsprocessen.

Welzijn en geestelijke gezondheid van werknemers

Het welzijn en de geestelijke gezondheid van werknemers zijn niet langer een secundaire zorg van organisaties. Tegenwoordig moeten HR-teams ook werken aan beleid en handhaving van procedures die van invloed zijn op de algehele gezondheid van werknemers. Door AI-tools te implementeren met welzijnssoftware voor werknemers kunnen organisaties het welzijn van werknemers verbeteren op verschillende manieren, zoals:

Het identificeren van vroege tekenen van burn-out: AI kan communicatiepatronen van werknemers, gewerkte uren en werkoutput analyseren om mogelijke tekenen van burn-out te identificeren. Hierdoor kunnen HR-professionals en managers vroegtijdig ingrijpen en middelen en ondersteuning bieden aan werknemers die het moeilijk hebben. Teams kunnen ook proactieve beslissingen nemen en overwerkte werknemers aanmoedigen om pauzes te nemen. Dit helpt bij het vinden van een balans tussen werk en privé

AI kan communicatiepatronen van werknemers, gewerkte uren en werkoutput analyseren om mogelijke tekenen van burn-out te identificeren. Hierdoor kunnen HR-professionals en managers vroegtijdig ingrijpen en middelen en ondersteuning bieden aan werknemers die het moeilijk hebben. Teams kunnen ook proactieve beslissingen nemen en overwerkte werknemers aanmoedigen om pauzes te nemen. Dit helpt bij het vinden van een balans tussen werk en privé Gepersonaliseerde hulpmiddelen voor geestelijke gezondheid: Door de demografische gegevens, werkstijlen en individuele voorkeuren van werknemers te analyseren, kan AI gepersonaliseerde hulpmiddelen voor geestelijke gezondheid en ondersteuningsprogramma's aanbevelen. Denk hierbij aan mindfulness-apps, het in contact brengen van werknemers met relevante workshops of het bieden van toegang tot Employee Assistance Programs (EAP's)

AI-software gebruiken voor HR

De potentiële toepassingen van AI in HR ontwikkelen zich voortdurend. Aangezien AI-tools zich blijven ontwikkelen, kunnen we in de toekomst nog meer innovatieve use cases verwachten. Bij de toepassing van AI gaat het echter niet alleen om technologie; HR-management moet er ook voor zorgen dat het deze geavanceerde technologieën goed gebruikt.

Hier zijn een paar belangrijke HR automatisering trends gevoed door AI, die HR-processen kan verbeteren:

1. Van reactief naar voorspellend HR

Met HR-managementtools die werken op basis van AI kunnen organisaties overstappen van reactief naar voorspellend HR-management, waarbij AI wordt gebruikt om cruciale inzichten te ontsluiten die verborgen zitten in hun personeelsgegevens.

Neem bijvoorbeeld, Praisidio's AI-gebaseerd platform dat HR-teams helpt met personeelsplanning en -analyse. Het platform verzamelt je gegevens en stelt je in staat om voorspellende inzichten in personeelsplanning te gebruiken om de juiste beslissingen te nemen. Je kunt vragen stellen aan de AI-chatbot, je processen doorlichten met een drill-down van elk probleem of vraagstuk en hogere prestaties stimuleren. Door het gebruik van AI in HR heeft de tool organisaties geholpen om:

100x snellere doorlooptijd te leveren in vergelijking met handmatige processen

De kosten te verlagen tot 1/10 van de kosten van bestaande people analytics software

Direct antwoord te geven op talentgerelateerde bedrijfsvragen

via Praisidio Organisaties kunnen dus van reactief naar proactief gaan door hun gegevens en werknemersinzichten op de juiste manier te gebruiken. Dit is waar een alles-in-één platform zoals ClickUp om de hoek komt kijken. Het is een allesomvattende oplossing die AI naadloos integreert met krachtige functies voor taakbeheer die zijn ontworpen om HR-teams te versterken. ClickUp voor HR-teams is een complete HR-managementsoftware die HR-teams de mogelijkheid biedt om:

Prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers te bevorderen en te volgen met aanpasbare overzichten en dashboards

De wervingspijplijn te stroomlijnen met behulp van geavanceerde functies om sollicitaties van kandidaten te organiseren, relevante sollicitaties te filteren en processen te automatiseren

Personaliseer het HR-systeem door aangepaste velden toe te voegen aan elke weergave, aangepaste statussen voor uw activiteiten, geautomatiseerde workflows, herinneringen, checklists, sjablonen en meer

het HR-systeem door aangepaste velden toe te voegen aan elke weergave, aangepaste statussen voor uw activiteiten, geautomatiseerde workflows, herinneringen, checklists, sjablonen en meer Verzamel feedback en input van uw medewerkers om te begrijpen wat zij verwachten van uw HR-processen. GebruikClickUp Formulieren om deze informatie vast te leggen en op te slaan in uw systeem. Met interactieve en aantrekkelijke feedbackformulieren kunt u de respons verhogen en ervoor zorgen dat de werknemers hun inzichten in een goed gedefinieerde indeling kunnen geven. U kunt werknemers zelfs toestaan om anoniem input te geven op bepaalde onderdelen, zodat hun vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft

Door een veilige ruimte te creëren waar werknemers hun stem kunnen laten horen, kan HR datagestuurde beslissingen nemen die leiden tot een meer betrokken, productiever en florerend personeelsbestand.

2. Creëer positieve inwerkervaringen

De eerste indruk is belangrijk en de eerste indruk die een werknemer van uw bedrijf krijgt, zet de toon voor de hele ervaring van de werknemer. AI en HR-managementtools kunnen helpen bij het personaliseren van onboardingtrajecten en het verbeteren van de algemene ervaringen.

In plaats van een basisdoorloop van al je HR-documenten en -beleidsregels kun je bijvoorbeeld een inwerk- en trainingssjabloon maken. Dit geeft uw werknemers een meer gestandaardiseerd overzicht van de volledige HR kennisbank. Dit omvat het HR-handboek, beleidsdocumenten, veelgestelde vragen en andere materialen. Met ClickUp Documenten en ClickUp Clips kunt u gedetailleerde walkthroughs maken en al uw onboardingdocumenten op één plaats bewaren, zodat uw hele organisatie gemakkelijk toegang heeft tot deze gegevens.

Ga aan de slag met het creëren van het kenniscentrum van uw organisatie met behulp van de ClickUp Knowledge Base-sjabloon

U kunt de ClickUp Kennisbank sjabloon om de kennisbank van uw organisatie op te zetten. De sjabloon is ontworpen om u te helpen HR-beleid, -procedures en -processen te documenteren en bij te houden:

Een gecentraliseerde informatiebron te creëren waartoe uw hele HR-afdeling en overkoepelende teams toegang hebben

Ervoor zorgen dat alle HR-managers en teamleden op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen in HR-beleid en -regelgeving Deze sjabloon downloaden Pro Tip: Leverage kliktaken_ om taken toe te wijzen bij het inwerken en de voortgang naadloos bij te houden, voor een soepele overgang voor nieuwe werknemers

3. HR-activiteiten automatiseren en stroomlijnen

Hoewel er meerdere manieren bestaan om administratieve en repetitieve activiteiten te stroomlijnen, worstelen organisaties hier vaak mee en is menselijke tussenkomst vereist, zelfs met geautomatiseerde workflows. Hier kunnen AI-tools uw assistent zijn, waardoor uw HR-teams efficiënter worden en tijd besparen.

Als je bijvoorbeeld een bedrijfsbrede e-mail wilt schrijven over een nieuw initiatief, waarom gebruik je dan geen AI-schrijfassistent om je te helpen je communicatie te verfijnen?

Inhoud schrijven, bewerken en samenvatten met ClickUp Brain, de geavanceerde AI-assistent binnen het platform

Met ClickUp Brein , een ingebouwde AI-assistent, kunt u tijdrovende taken vereenvoudigen, processen optimaliseren en waardevolle inzichten verkrijgen om de efficiëntie van uw HR-teams te verbeteren.

Deze krachtige AI-functies kunnen worden ingezet bij verschillende HR-activiteiten, zodat uw teams:

Boost efficiency: Verminder de handmatige werklast met de automatiseringsmogelijkheden van ClickUp Brain. Taken automatiseren zoals het versturen van herinneringen voor het inwerken, het plannen van functioneringsgesprekken of het doorsturen van verzoeken naar het juiste teamlid

Verminder de handmatige werklast met de automatiseringsmogelijkheden van ClickUp Brain. Taken automatiseren zoals het versturen van herinneringen voor het inwerken, het plannen van functioneringsgesprekken of het doorsturen van verzoeken naar het juiste teamlid Maak datagestuurde HR-beslissingen: Analyseer HR-gegevens binnen het ClickUp platform om trends en patronen te identificeren. Het kan uw tweede brein zijn, zodat u rolspecifieke prompts kunt gebruiken om inzichten te ontdekken. U kunt het gebruiken om potentiële vluchtrisico's, goed presterende werknemers of hiaten in vaardigheden binnen uw personeelsbestand te identificeren. Met deze inzichten kunnen HR-professionals weloverwogen beslissingen nemen over werving, retentiestrategieën en talentontwikkelingsprogramma's, waardoor de algehele HR-resultaten verbeteren

Analyseer HR-gegevens binnen het ClickUp platform om trends en patronen te identificeren. Het kan uw tweede brein zijn, zodat u rolspecifieke prompts kunt gebruiken om inzichten te ontdekken. U kunt het gebruiken om potentiële vluchtrisico's, goed presterende werknemers of hiaten in vaardigheden binnen uw personeelsbestand te identificeren. Met deze inzichten kunnen HR-professionals weloverwogen beslissingen nemen over werving, retentiestrategieën en talentontwikkelingsprogramma's, waardoor de algehele HR-resultaten verbeteren Personaliseer communicatie: Gebruik generatieve AI om automatisch de stem en toon van berichten of taakomschrijvingen te veranderen, zodat uw communicatie accuraat en empathisch is

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Brain-AI-Writer-971x1400.png E-mail genereren met de AI-schrijver van ClickUp Brain /img/

e-mails binnen enkele seconden genereren met de AI-schrijver van ClickUp Brain_

Bovendien heeft ClickUp verschillende eenvoudig te gebruiken en gratis HR-sjablonen waardoor je sneller en slimmer kunt werken. De ClickUp HR-handboek sjabloon kan u helpen een uitgebreid HR-handboek te maken met slechts een paar klikken.

Gebruik de kant-en-klare ClickUp HR-handboeksjabloon om direct aan de slag te gaan met de training en het beheer van uw werknemers

De sjabloon helpt u:

Toegang te krijgen tot actuele informatie over HR-beleid en -procedures

Gedrag en prestaties van werknemers bijhouden

Duidelijkheid verschaffen over secundaire arbeidsvoorwaarden, verlofvergoedingen en andere details Deze sjabloon downloaden ## ClickUp: Het alles-in-één platform voor moderne HR-teams

Door AI te omarmen in HR-processen kunnen organisaties hun efficiëntie en besluitvorming aanzienlijk verbeteren en de ervaringen van werknemers personaliseren. Met AI-gestuurde projectmanagementtools zoals ClickUp worden alle organisatorische processen eenvoudiger en effectiever.

ClickUp helpt HR-teams om gelijke tred te houden met de veranderende behoeften van de organisatie en te gedijen in een dynamische omgeving. Door gebruik te maken van AI en een uitgebreid pakket HR-managementfuncties worden HR-professionals strategische partners die zorgen voor meer betrokken, productievere en toekomstbestendige werknemers.

Klaar om het potentieel van AI op uw HR-afdeling te ontsluiten? Meld u aan voor een gratis ClickUp account en ervaar de toekomst van HR-management!