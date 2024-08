We hebben de beste CRM-software in Maleisië getest

Omdat ik jarenlang in de loopgraven van verkoop en marketing heb gewerkt, heb ik mijn portie CRM-systemen . Van het beheren van complexe pijplijnen tot het koesteren van leads, een goed CRM-systeem kan het verschil maken.

Maar met zo veel opties op de markt, vooral in Maleisië, kan het kiezen van het juiste systeem overweldigend zijn. In deze blog lees je alles over de 10 beste CRM-softwareopties in Maleisië die je in 2024 moet overwegen.

Wat moet je zoeken in CRM-software voor Maleisië?

Bij het kiezen van de juiste CRM-software voor uw bedrijf in Maleisië, overweeg dan de volgende factoren:

Lokalisatie: Is de software geschikt voor de Maleisische markt, inclusief ondersteuning voor Bahasa Malaysia en regionale prijsopties?

Is de software geschikt voor de Maleisische markt, inclusief ondersteuning voor Bahasa Malaysia en regionale prijsopties? Schaalbaarheid: Kan het meegroeien met uw bedrijf en tegemoetkomen aan toekomstige behoeften?

Kan het meegroeien met uw bedrijf en tegemoetkomen aan toekomstige behoeften? **Integreert het naadloos met uw bestaande bedrijfstools?

**Biedt het de functionaliteiten die u nodig hebt, zoals verkooppijplijnbeheer, lead scoring en marketingautomatisering?

Gebruiksvriendelijkheid : Heeft het een intuïtieve interface om trainingstijd te minimaliseren?

: Heeft het een intuïtieve interface om trainingstijd te minimaliseren? Klantenondersteuning : Biedt het betrouwbare en toegankelijke klantenondersteuning om eventuele problemen snel op te lossen?

: Biedt het betrouwbare en toegankelijke klantenondersteuning om eventuele problemen snel op te lossen? Aanpasbaarheid: Kun je het CRM aanpassen aan je specifieke bedrijfsbehoeften?

Volgens PWC's wereldwijde enquête over consumenteninzichten 2023 maakt meer dan 73% van de Maleisische consumenten zich zorgen over de privacy van persoonlijke gegevens. Meer dan de helft van de ondervraagden wil niet meer persoonlijke gegevens delen dan nodig is. Om hier iets aan te doen, heb je een CRM-systeem nodig waarmee je kunt instellen hoe gegevens worden verzameld, gebruikt en opgeslagen.

De 10 beste CRM-software voor Maleisië in 2024

Laten we nu eens kijken naar de top CRM-kandidaten om je te helpen je verkoop- en marketinginspanningen te stroomlijnen:

1. ClickUp

ClickUp is niet alleen een oplossing voor projectbeheer, het heeft ook een robuuste CRM-functionaliteit . De alles-in-één-benadering onderscheidt ClickUp en stelt bedrijven in staat om projecten, taken en services te beheren klantrelaties binnen één platform.

Transformeer uw bedrijfsactiviteiten met het CRM-projectbeheersysteem van ClickUp

Een van de opvallendste functies van ClickUp's CRM is zijn hoog aanpassingsniveau. U kunt de CRM-tools perfect afstemmen op uw bedrijfsprocessen. Van het aanpassen van velden en statussen tot het creëren van unieke workflows, u hebt volledige controle over hoe uw CRM werkt.

Gebruik Klikweergave u kunt ook visualiseren hoe uw leads zich ontwikkelen van het eerste contact tot het sluiten van de deal. ClickUp's CRM helpt u om de status van elke lead te zien, zoals "prospect" of "klaar om te sluiten".

stroomlijn uw workflow en verbeter klantrelaties met ClickUp's alles-in-één CRM_

Waarom ClickUp het beste alles-in-één CRM-projectmanagementsysteem in Maleisië is

Met ClickUp, samenwerking tussen verkopers eenvoudig . Het platform stelt verkoopteamleden in staat om te communiceren binnen taken, documenten te delen en iedereen op de hoogte te houden met realtime updates.

Om diepere inzichten in uw proces mogelijk te maken, biedt ClickUp krachtige rapportage- en analysetools. U kunt gedetailleerde rapporten genereren over verkoopprestaties, belangrijke statistieken bijhouden, verkoopgegevens ontginnen en inzicht krijgen in klantgedrag.

Het platform integreert ook met meer dan 1000 andere tools, waaronder Slack, Google Drive en Zoom. Dit maakt het eenvoudig om al je gegevens van verschillende applicaties te synchroniseren met het ClickUp CRM en zorgt voor een naadloze workflow.

Het beste deel? U hoeft dit systeem niet vanaf nul op te bouwen. ClickUp biedt een gratis CRM-sjabloon met alle velden die nodig zijn om uw verkoopworkflows te beheren.

Met ClickUp's CRM-sjabloon kunt u:

Uw contactpersonen en leads organiseren in afzonderlijke lijsten

Uw volledige verkoopcyclus aanpassen. Als je verkoopproces stadia heeft zoals "Ontdekkingsgesprek" en "Offerte verzonden", kun je die eenvoudig toevoegen met behulp van aangepaste velden

Taken toewijzen aan teamleden en relevante documenten toevoegen aan deals en contactpersonen

Vereenvoudig uw workflow moeiteloos met ClickUp's CRM Template

Dit sjabloon downloaden Het mooie van ClickUp's CRM is dat het flexibel is. U kunt functies aan de sjabloon toevoegen of eruit verwijderen om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Hebt u een fase nodig voor "wachten op feedback van klanten"? Dat kan! Wilt u een aparte lijst van vorige klanten? Geen probleem!

ClickUp beste functies

Centraliseer klantgegevens: Consolideer al uw contactgegevens, inclusief namen, e-mails, telefoonnummers en zelfs aangepaste velden, op één enkele, georganiseerde locatie. Verspil geen tijd meer met het doorspitten van verspreide spreadsheets op zoek naar belangrijke details

Consolideer al uw contactgegevens, inclusief namen, e-mails, telefoonnummers en zelfs aangepaste velden, op één enkele, georganiseerde locatie. Verspil geen tijd meer met het doorspitten van verspreide spreadsheets op zoek naar belangrijke details Beheer uw verkooppijplijn visueel: Krijg duidelijk inzicht in de reis van uw leads door de verkooppijplijn via ClickUp Views met aanpasbare stadia. Sleep leads moeiteloos tussen stadia zoals "Prospectie", "Kwalificatie" en "Afsluiten", zodat uw hele team op dezelfde pagina blijft

Krijg duidelijk inzicht in de reis van uw leads door de verkooppijplijn via ClickUp Views met aanpasbare stadia. Sleep leads moeiteloos tussen stadia zoals "Prospectie", "Kwalificatie" en "Afsluiten", zodat uw hele team op dezelfde pagina blijft Herhaalde taken automatiseren: Stroomlijn uw workflows metClickUp's Automatiseringfuncties. Stel geautomatiseerde taken in die worden geactiveerd op basis van specifieke acties, zoals het verzenden van een follow-up e-mail wanneer een lead een bepaald stadium bereikt, waardoor uw team kostbare tijd bespaart en handmatige inspanningen tot een minimum worden beperkt

Stroomlijn uw workflows metClickUp's Automatiseringfuncties. Stel geautomatiseerde taken in die worden geactiveerd op basis van specifieke acties, zoals het verzenden van een follow-up e-mail wanneer een lead een bepaald stadium bereikt, waardoor uw team kostbare tijd bespaart en handmatige inspanningen tot een minimum worden beperkt Werk naadloos samen met klanten: Bevorder betere communicatie en klantrelaties met ingebouwde chat- en e-mailfuncties. Bespreek voorstellen, behandel vragen en houd alle communicatie gecentraliseerd in het CRM met behulp vanChatweergave en threaded comments, zodat er geen verspreide e-mail threads nodig zijn

Bevorder betere communicatie en klantrelaties met ingebouwde chat- en e-mailfuncties. Bespreek voorstellen, behandel vragen en houd alle communicatie gecentraliseerd in het CRM met behulp vanChatweergave en threaded comments, zodat er geen verspreide e-mail threads nodig zijn Voldoen aan gegevensbeschermingsbeleid: ClickUp heeft SOC 2-compliance bereikt en is ISO 27001-, ISO 27017- en ISO 27018-gecertificeerd, wat de naleving van hoge internationale normen voor beveiliging, betrouwbaarheid en kwaliteit garandeert

ClickUp beperkingen

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies

Beperkte rapportagefuncties voor complexe behoeften

ClickUp prijzen

ClickUp biedt vier prijsplannen voor elk team:

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

"Clickup helpt mij en mijn team bij het beheren van elke bestelling van klant tot grote deals met alle vaste en nieuwe klanten. We kunnen elk veld aanpassen dat geschikt is voor elk bedrijfsmodel en we kunnen ook integreren met externe apps binnen webgebaseerde software van derden met behulp van webhooks. Ik gebruik dit echt graag."

Zaim A, Eigenaar kleine onderneming, Maleisië

2. Salesforce

via Salesforce Salesforce is een CRM-gigant die bekend staat om zijn robuuste functies en schaalbaarheid. Het is met name geschikt voor grote bedrijven met complexe verkoopprocessen en een groot volume aan klantinformatie en interacties.

Een van de beste functies is de geavanceerde rapportage- en analysetools, die diep inzicht geven in de verkoopprestaties, de gezondheid van de pijplijn en de bijdragen van individuele teamleden.

Ik hou ook van de automatiseringsmogelijkheden, die terugkerende taken zoals follow-up e-mails en updates stroomlijnen, waardoor ik meer tijd vrijmaak voor het opbouwen van relaties.

Salesforce beste functies

Gebruik zeer aanpasbare dashboards om interactieve rapporten op te stellen en belangrijke verkoopgegevens te visualiseren

Gebruik Einstein Analytics om verkoopvoorspellingen te krijgen, risicofactoren voor deals te identificeren en volgende stappen te bepalen om slimmer te werken en sneller deals te sluiten

Automatiseer vervelende verkooptaken met de krachtige workflows en automatiseringsengine van Salesforce

Maak gebruik van "sandbox"-omgevingen om aanpassingen en integraties te testen zonder uw live gegevens te beïnvloeden

Salesforce-beperkingen

De uitgebreide functieset van Salesforce kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

De aanpassingsmogelijkheden van Salesforce vereisen mogelijk interne technische expertise of de betrokkenheid van Salesforce-consultants

Salesforce kan duurder zijn dan sommige concurrenten, met name voor kleinere bedrijven

Prijzen van Salesforce

Salesforce biedt prijzen aan in verschillende categorieën, zoals kleine bedrijven, verkoop, marketing en sales cloud service, enz. De verkoopprijzen zijn:

Starter Suite: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Professioneel : $80/maand per gebruiker

: $80/maand per gebruiker Enterprise : $165/maand per gebruiker

: $165/maand per gebruiker Unlimited: $330/maand per gebruiker

$330/maand per gebruiker Einstein 1 Verkoop: $500/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15.000+ beoordelingen)

4.3/5 (15.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (15.000+ beoordelingen)

Toen we vier jaar geleden aan deze reis begonnen, hadden we een aanzienlijk aantal handmatige processen en duurde het langer om dingen te doen. We hadden ook onvoldoende inzicht in de uitdagingen en prioriteiten van onze klanten. We hebben een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt en Salesforce is van het grootste belang geworden voor het vergroten van de customer intimacy en het verbeteren van de ervaring die klanten van ons als solution provider krijgen. Nu Salesforce wordt gebruikt om processen te automatiseren die voorheen handmatig werden uitgevoerd, kunnen we onze aandacht richten op wat het belangrijkst is: onze gewaardeerde klanten," aldus de heer Wan.

Wan Ahmad Kamal, EVP, Customer Advocacy & Strategic Engagements, TM ONE Maleisië

3.HubSpot

via HubSpot HubSpot heeft een niche voor zichzelf gecreëerd als een gebruiksvriendelijk CRM-platform dat naadloos integreert met zijn marketingautomatiseringstools. Het is een geweldige optie voor bedrijven die leads willen koesteren, marketinginspanningen willen automatiseren en klantrelaties vanaf één platform willen beheren.

Wat HubSpot echt een voorsprong geeft, is het pipeline management. Hiermee kan ik eenvoudig de voortgang van elke deal visualiseren met aanpasbare stadia en de realtime gegevens geven me een duidelijk beeld van waar de zaken staan. Hierdoor kan ik kansen nauwkeurig voorspellen en mijn leads effectiever prioriteren.

HubSpot beste functies

Contacten opslaan, deals bijhouden en taken beheren, allemaal zonder initiële kosten. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor starters en kleine bedrijven

Maak geautomatiseerde e-mailsequenties, voed leads met gerichte inhoud en scoor leads op basis van hun betrokkenheid om ze te kwalificeren voor verkoopaanpak

Hoog converterende landingspagina's ontwerpen en effectieve lead capture formulieren rechtstreeks binnen HubSpot maken

Plan en publiceer social media berichten rechtstreeks vanuit HubSpot en volg hun prestaties om waardevolle inzichten te krijgen in uw social media betrokkenheid

HubSpot beperkingen

De gratis CRM-tier biedt basisrapportage, maar diepgaande verkoopanalyses en aangepaste rapportage vereisen een upgrade naar een betaald plan

De volledige marketingautomatisering en verkoopmogelijkheden van HubSpot vereisen abonnementen op hogere niveaus, die duur kunnen worden voor bedrijven met complexe behoeften

HubSpot prijzen

Sales Hub Professional: $90/maand per gebruiker

$90/maand per gebruiker Sales Hub Enterprise: $150/maand per gebruiker

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (9.000+ beoordelingen)

4.4/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

"We moesten een CRM-systeem implementeren en marketing, verkoop en service op een meer systematische manier beheren. HubSpot stelt onze teams in staat om hun werk gedaan te krijgen met een betere productiviteit. Administratieve taken gaan sneller en ze kunnen veel meer zelf doen, met minder afhankelijkheid van IT."

Jancis Yap, Marketing Lead, CardUp Maleisië

4. Sage

via Sage Sage CRM biedt potentiële klanten een sterke CRM-oplossing die integreert naadloos met Sage boekhoudsoftware. Dit maakt het een aantrekkelijke keuze voor Maleisische bedrijven die al in het ecosysteem van Sage hebben geïnvesteerd.

Voor mij schittert Sage als tool met zijn aanpasbare, interactieve dashboards. Ik kan ze aanpassen om de statistieken weer te geven die voor mij het belangrijkst zijn, zoals de voortgang van deals of aankomende taken. Bovendien integreert Sage naadloos met mijn agenda, zodat ik vergaderingen kan plannen en uitnodigingen rechtstreeks vanuit het platform kan versturen.

Sage beste functies

Sage staat bekend om zijn gebruiksgemak, waardoor het een goede optie is voor teams met beperkte CRM-ervaring

Plan, volg en analyseer marketingcampagnes rechtstreeks in Sage CRM. Metencampagneprestatiesmarketingbudgetten beheren en verbeterpunten identificeren om uw marketinginspanningen te optimaliseren

Krijg toegang tot belangrijke CRM-gegevens en beheer klantinteracties met de mobiele app van Sage CRM.

Sage biedt branchespecifieke versies van zijn CRM die zijn afgestemd op de behoeften van specifieke sectoren zoals de bouw, productie en distributie

Ondersteuning in meerdere talen om uw activiteiten in Maleisië beter te ondersteunen

Sage beperkingen

Schaalbaarheid voor zeer grote organisaties met complexe behoeften kan een probleem zijn

Sage CRM werkt alleen met Sage boekhoudsoftware

Beperkte aanpassingsmogelijkheden vergeleken met meer open CRM-platforms

Sage-prijzen

Sage On Cloud: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Sage op locatie: Neem contact op voor prijzen

Sage beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (100+ beoordelingen)

3.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 3.5/5 (50+ beoordelingen)

Pro tip: Voor bedrijven die actief zijn in de detailhandel is Phygital een concept om in gedachten te houden bij Maleisische consumenten. Hoewel 43% van de ondervraagde bevolking aangeeft dat er een trend is naar online winkelen, willen velen nog steeds het beste van fysiek en online winkelen combineren als dat mogelijk is, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 'click and collect'-diensten.

5. Tweede CRM

via tweede CRM_ Second CRM, een in Maleisië ontwikkeld platform voor klantenrelatiebeheer, voorziet in de behoeften van middelgrote en grote bedrijven. Het richt zich op het automatiseren van workflows en het centraliseren van bedrijfsactiviteiten om de efficiëntie te verhogen.

De tool onderscheidt zich door zijn uitgebreide email- en sms-marketingfuncties, waaronder aanpasbare sjablonen en bulkmarketingopties. Deze functies helpen me om op een meer aantrekkelijke manier contact op te nemen met mijn leads en ze op te volgen en zorgen voor effectieve conversies.

Tweede CRM beste functies

Maakt stapsgewijze automatisering mogelijk, waarbij taken geleidelijk worden geautomatiseerd om de onderbreking tot een minimum te beperken en de gebruikersadoptie te maximaliseren

Geautomatiseerde triggers, meldingen en acties instellen om tijd te besparen en een consistente uitvoering van belangrijke processen te garanderen

Beheer klantinteracties en krijg toegang tot belangrijke CRM-gegevens, zelfs als u offline bent met de mobiele app van Second CRM

Het is ook mogelijk om taken te automatiseren op verschillende afdelingen, zoals marketing, financiën en personeelszaken, waardoor een meer holistische benadering van bedrijfsautomatisering wordt bevorderd

Second CRM beperkingen

Beperkte naamsbekendheid buiten Maleisië

Minder integraties in vergelijking met grotere spelers

Steile leercurve voor complexe automatiseringen

Tweede CRM-prijzen

Second CRM Foundation: $4.25/maand per gebruiker

Optionele Tweede CRM Add-Ons

Verkoop (voor verkoopteam) : $25,50/maand per gebruiker

: $25,50/maand per gebruiker Service (voor serviceteam): $25,50/maand per gebruiker

Tweede CRM beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (Beperkte beoordelingen omdat het een regionale speler is)

3.5/5 (Beperkte beoordelingen omdat het een regionale speler is) Capterra: Geen beoordelingen

"Onze activiteiten zijn behoorlijk complex en Second CRM was in staat om een holistische oplossing te bieden die aan al onze behoeften voldeed. Snelle ondersteuning en een betrouwbare technologiepartner."

Hudhaifa Ahmad, Fullrich Maleisië

6. Maandag CRM

via maandag CRM_ Monday CRM staat bekend om zijn unieke visuele interface en focus op teamsamenwerking. Het is een geweldige optie voor bedrijven die op zoek zijn naar gebruiksvriendelijke CRM-software die duidelijke communicatie mogelijk maakt en complexe verkooppijplijnen vereenvoudigt.

De visuele aanpak van Monday maakt de voortgang kristalhelder, waardoor ik knelpunten in één oogopslag kan zien en taken efficiënt kan prioriteren. Maar Monday stopt niet bij het organiseren van je informatie. Met zijn unieke functies zoals "item card" heb je toegang tot een compleet overzicht van elke deal, inclusief communicatiegeschiedenis, notities en zelfs bijgevoegde bestanden in kaartweergave. Hierdoor hoef je niet onnodig van context te wisselen en blijft alle cruciale informatie direct beschikbaar.

Maandag CRM beste functies

Maakt gebruik van een Kanban-bordindeling, zodat u deals in uw verkooppijplijn gemakkelijk kunt beheren met slepen en neerzetten

Pas borden aan, voeg aangepaste velden toe en automatiseer workflows om het CRM aan te passen aan uw verkoopproces

Verbind Monday CRM met populaire zakelijke tools zoals e-mailmarketingplatforms, boekhoudsoftware en projectbeheerapps

Werk direct samen aan deals door documenten bij te voegen en notities te delen. Stimuleer betere teamcommunicatie door het elimineren van verspreide e-mail threads

beperkingen van Monday CRM

Steilere leercurve voor complexe automatiseringen

Beperkte rapportagefuncties vergeleken met andere CRM-software

Blinkt uit in visuele organisatie, maar sommige gebruikers verlangen naar meer gedetailleerde informatieweergaven

Maandag prijzen CRM

Basis: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Standaard : $14/maand per gebruiker

: $14/maand per gebruiker Pro : $28/maand per gebruiker

: $28/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Maandag CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (10000+ beoordelingen)

4.7/5 (10000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5(4000+ beoordelingen)

De mogelijkheid om met veel andere apps te integreren, gegevens daaruit te halen en daarna automatiseringslogica te kunnen maken om deze gegevens te verwerken. Ik zou bijvoorbeeld tickets van klanten uit Zendesk kunnen halen als die binnenkomen, een timer kunnen starten, vooraf ingestelde taken en deadlines naar de relevante afdelingen kunnen sturen, afhankelijk van het type ticket, en het ticket kunnen sluiten zodra het klaar is.

Daniel C, Eigenaar kleine onderneming, Maleisië

7. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive is een verkoopgericht CRM dat bekend staat om zijn intuïtieve visuele pijplijn en op activiteiten gebaseerde benadering van leadbeheer. Het is geschikt voor bedrijven die prioriteit geven aan een helder beeld van hun verkoopprocessen en die zich richten op het stimuleren van deals.

Het uitgebreide pakket functies voor activiteitenbeheer helpt me om de workflow onder controle te houden door aangepaste activiteiten zoals gesprekken, e-mails of vergaderingen toe te voegen aan een specifieke lead, vervolgtaken voor te stellen op basis van de geschiedenis en nog veel meer.

Pipedrive beste functies

Sleep deals van het ene stadium naar het andere, bekijk hun voortgang in één oogopslag en identificeer knelpunten om je verkoopproces te optimaliseren

Volg al je verkoopactiviteiten, stel dagelijkse activiteitsdoelen in en krijg inzicht in welke activiteiten correleren met het sluiten van deals

Log e-mails automatisch in bij relevante deals, plan e-mails rechtstreeks vanuit de CRM en behoud een centrale communicatiehub voor alle klantinteracties.

Creëer en deel best practices binnen uw team door het bouwen van aanpasbare sales playbooks

Genereer prognoses op basis van uw pijplijn, activiteitsgegevens en historische trends om waardevolle inzichten te verkrijgen waarmee u uw verkoopprestaties kunt voorspellen

Pipedrive beperkingen

Marketingautomatiseringsmogelijkheden zijn basis in vergelijking met uitgebreidere CRM-platforms

Gedetailleerde gegevensweergaven of geavanceerde rapportagefuncties zijn niet beschikbaar.

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Pipedrive prijzen

Essential: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Geavanceerd : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Professioneel : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Power: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1500+ beoordelingen)

4.3/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5(2500+ beoordelingen)

"Een solide CRM voor het MKB. Zeer makkelijk te gebruiken en bij te houden. Makkelijk te beheren en te structureren als manager en ook makkelijk te benaderen en te gebruiken als verkoper."

Paul V., Hoofd Groei en Bedrijfsintelligentie, Maleisië

8. Freshsales

via Freshsales Freshsales is een CRM dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI) om de verkoopefficiëntie te verhogen, klantinteracties te personaliseren en terugkerende taken te automatiseren. Het is een geweldige optie voor bedrijven die op zoek zijn naar een CRM dat een conversationele benadering van verkoop en klantbetrokkenheid stimuleert.

Een van de dingen waar ik het meeste moeite mee heb, is het maken van pakkende e-mails. Met Freddy, de AI-assistent van Freshsales, is dit proces eenvoudiger dan ooit. Hij kan u helpen om snel gepersonaliseerde en boeiende e-mails te maken. Geef gewoon een hoofdthema of de gewenste toon op en Freddy genereert e-mailonderwerpregels en -tekst op basis van uw voorkeuren.

Freshsales beste functies

Gebruikt AI om leads automatisch te scoren op basis van hun betrokkenheid en online gedrag

Consolideert al uw communicatiekanalen met klanten, waaronder e-mail, telefoongesprekken en berichten op sociale media, in één inbox

Automatiseer terugkerende taken en krijg realtime verkoopinzichten met Freddy, de AI-assistent van Freshsales. Freddy kan suggesties doen voor de volgende stappen bij deals, potentiële wegversperringen identificeren en zelfs verkoopresultaten voorspellen

Freshsales biedt een ingebouwd telefoonsysteem, zodat er geen aparte VoIP-integraties nodig zijn

Integreer een vertaalwidget in Freshsales met behulp van de Freshworks Localize-integratie voor betere taalondersteuning

Beperkingen van Freshsales

Beperkte schaalbaarheid voor zeer grote ondernemingen met complexe behoeften

De kracht van Freshsales ligt in de AI-functies en automatiseringsmogelijkheden. Bedrijven die op zoek zijn naar een meer traditionele CRM met uitgebreide rapportage of diepgaande integraties geven wellicht de voorkeur aan een alternatieve oplossing

Freshsales prijzen

Gratis versie (tot 3 gebruikers)

(tot 3 gebruikers) Groei: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $71/maand per gebruiker

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

4.5/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5(60+ beoordelingen)

9. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 positioneert zichzelf als een alles-in-één oplossing en biedt een uitgebreid pakket aan tools voor communicatie, verschillende CRM-systemen, projectbeheer en zelfs HR-functionaliteits. Het richt zich op bedrijven die op zoek zijn naar een enkel platform om meerdere aspecten van hun activiteiten te beheren. Het platform is ook opgezet om te helpen bij het schalen van uw leadgeneratieproces.

Als u bijvoorbeeld uw leadgeneratie internationaal wilt uitbreiden, kan Bitrix24 u helpen bij het huren van gratis, lokale en internationale telefoonnummers in 43 landen binnen uw Bitrix24-account. Dit is vooral handig voor Maleisische bedrijven die zich willen vestigen in de VS of andere wereldwijde markten.

Bitrix24 beste functies

Bitrix24 heeft een gratis plan met verrassend robuuste functies. Dit omvat CRM-functionaliteiten, tools voor taakbeheer, interne communicatiekanalen en zelfs beperkte online opslag

Gaat verder dan traditionele CRM door sociale intranetfuncties te integreren. Maak werknemersbetrokkenheid mogelijk met een bedrijfsbrede sociale feed, maak discussiegroepen en bevorder een meer collaboratieve werkomgeving

Biedt ingebouwde functies voor telefonie en videoconferenties

Beheer klantinteracties en krijg toegang tot belangrijke CRM-gegevens met de mobiele app van Bitrix24

Bitrix24 beperkingen

Het grote aantal functies in Bitrix24 kan voor bepaalde zakelijke gebruikers een steilere leercurve betekenen

Voor kleinere teams of bedrijven met eenvoudigere behoeften kan het grote aantal functies van Bitrix24 overweldigend zijn en onderbenut blijven

Prijzen Bitrix24

Gratis Plan

Basis : $49/maand

: $49/maand Standaard : $99/maand

: $99/maand Professioneel: $199/maand

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (500+ beoordelingen)

4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5(800+ beoordelingen)

10. Oracle NetSuite CRM

via Oracle NetSuite CRM Oracle NetSuite CRM richt zich op grote ondernemingen die gebruikmaken van de bredere NetSuite-suite van zakelijke toepassingen in de cloud (ERP, boekhouding, voorraadbeheer). Het blinkt uit in het aanbieden van geïntegreerde zakelijke CRM-software die speciaal is ontworpen om naadloos te werken binnen het NetSuite ecosysteem.

Wat ik het leukst vind aan deze tool is de functie voor inkomstenherkenning. NetSuite kan helpen bij het automatiseren van mijn hele proces voor het herkennen van inkomsten. Door mijn contractvoorwaarden op te geven, inclusief mijlpalen en leveringsschema's als invoer, kan ik de engine het juiste bedrag aan inkomsten laten berekenen voor elke boekhoudperiode.

Dit elimineert handmatige berekeningen en zorgt voor naleving van standaarden voor omzetverantwoording zoals de Malaysian Financial Reporting Standard (MFRS) 15.

Oracle NetSuite CRM beste functies

Naadloze integratie met het NetSuite ecosysteem

Biedt geavanceerde functies voor het beheer van omzetverantwoording. Het stelt bedrijven in staat om het complexe proces van omzetverantwoording volgens boekhoudstandaarden te automatiseren en te stroomlijnen

Beheer verkooporders rechtstreeks binnen NetSuite CRM. Offreer producten, genereer orders en volg fulfillmentprocessen naadloos, zodat u niet tussen verschillende systemen hoeft te schakelen

Behandel de eisen van grote bedrijven met een hoog verkoopvolume en complexe verkoopprocessen

beperkingen van Oracle NetSuite CRM

NetSuite CRM staat bekend om zijn hoge prijzen, waardoor het een minder geschikte optie is voor kleinere bedrijven of bedrijven met een beperkt budget

De uitgebreide functies en aanpassingsopties kunnen overweldigend zijn voor gebruikers met beperkte technische expertise

De echte waarde van NetSuite CRM ligt in de integratie met andere NetSuite-toepassingen. Als u de bredere NetSuite-applicatiesuite niet gebruikt, wordt dit integratievoordeel irrelevant

Oracle NetSuite CRM prijzen

Neem contact op met Oracle voor prijsinformatie

Oracle NetSuite CRM beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: 4.1/5(1500+ beoordelingen)

Pak uw CRM aan als een professional met ClickUp

Het beste CRM is het CRM dat klikt met uw team en u helpt meer deals te sluiten, heel eenvoudig.

ClickUp komt naar voren als een sterke concurrent voor bedrijven die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke en aanpasbare CRM-oplossing. Het gaat verder dan de traditionele CRM-functionaliteiten en stelt u in staat om taken, projecten, communicatie en natuurlijk klantrelaties te beheren - allemaal binnen één enkel platform.

Bovendien maken de intuïtieve interface en redelijke prijzen van ClickUp het een aantrekkelijke optie voor bedrijven van alle groottes in Maleisië. Registreer u gratis op ClickUp om de beste CRM-software in Maleisië te ervaren en meer deals te sluiten!