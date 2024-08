Agile snelheid versus capaciteitsplanning: Wat’ is het verschil?

Snelheid verwijst naar de snelheid van beweging, d.w.z. snelheid. Capaciteit is het vermogen en de beschikbaarheid van middelen. Natuurlijk heeft capaciteit een grote invloed op snelheid en vice versa.

In agile projectmanagement spelen deze twee concepten een cruciale rol. Ze worden gebruikt als maatstaven die vorm geven aan de productiviteit en efficiëntie van agile scrum teams. Als gevolg hiervan zijn agile velocity en capaciteitsplanning essentiële informatie voor elke projectmanager die navigeert door de veranderende eisen van softwareontwikkeling.

In dit artikel onderzoeken we hoe.

Agile snelheid begrijpen

Agile velocity verwijst naar de hoeveelheid werk die een team kan doen in een sprint, die meestal twee weken lang is. Een andere manier om het te meten is de tijd die het team nodig heeft om een user story te voltooien binnen een bepaalde sprint.

Hoe meet je snelheid?

Snelheid in agile wordt berekend door de story points voor alle voltooide user stories binnen een sprint bij elkaar op te tellen. Als je bijvoorbeeld 10 user stories van elk 10 punten voltooit in een sprint, dan is de velocity van je team 100 punten voor die sprint.

Je kunt ook het gemiddelde aantal story points berekenen dat is voltooid over verschillende iteraties om te dienen als een kwantitatieve maatstaf voor de gemiddelde snelheid van het team.

Waarom berekenen teams agile snelheid?

Projectmanagers in scrumteams gebruiken agile velocity om:

Komende sprint effectief te plannen

Projecttijdlijnen en productlevenscyclus te voorspellen

De juiste resources aan elk project toe te wijzen

Verwachtingen van belanghebbenden te managen

De individuele en teamvoortgang op elke taak te volgen

Verbeteringen meten op vaardigheden en capaciteiten

Wanneer wordt agile velocity gebruikt?

In het begin wordt agile velocity gebruikt bij sprintplanning. In wezen berekenen projectmanagers aan de hand van de snelheid van het werk en de hoeveelheid werk hoe lang het gaat duren.

Wanneer is agile velocity niet van toepassing?

Agile velocity is de som van alle story points in een sprint of een gemiddelde van de velocity over meerdere sprints. Dit maakt een aantal aannames, zoals consistentie van inspanningen, nauwkeurigheid van de schatting van story points, enz. Dit brengt bepaalde beperkingen met zich mee.

Inconsistent agile schattingstechnieken : Agile snelheid is afhankelijk van de nauwkeurigheid en consistentie van story point schattingen. Als teamleden de inspanning verschillend inschatten, kunnen de snelheidsberekeningen scheefgetrokken worden, met grote stroomafwaartse gevolgen.

Veranderingen in teamsamenstelling: De gemiddelde snelheid kan aanzienlijk worden beïnvloed door veranderingen in de teamsamenstelling. Nieuwe teamleden hebben misschien meer tijd nodig om op snelheid te komen, waardoor de snelheid na verloop van tijd minder betrouwbaar wordt.

Kwaliteit over het hoofd zien: Wanneer agile teams als teams zich te veel richten op het handhaven of verhogen van hun snelheid, bestaat het risico dat de kwaliteit van het werk afneemt. Dit kan leiden tot een grotere technische schuld, omdat de drang naar snelheid ertoe kan leiden dat teams de kantjes eraf lopen of best practices over het hoofd zien.

Agile capaciteitsplanning verkennen

Agile capaciteitsplanning verwijst naar het inschatten en verwerven van middelen die nodig zijn om bepaalde taken te voltooien.

Hoe bereken je agile capaciteit?

Agile capaciteit wordt gemeten door het aantal uren te tellen dat elk teamlid kan bijdragen aan de sprinttaken, d.w.z. tel de beschikbare werkuren voor de sprint van twee weken bij elkaar op en trek daar eventueel gepland verlof, training of vergaderingen van af.

Waarom doen teams aan capaciteitsplanning?

Projectmanagers voeren capaciteitsplanning uit om:

Ervoor te zorgen dat projectverplichtingen realistisch en haalbaar zijn

Middelen efficiënt toe te wijzen

Overcommitment te voorkomen

De verdeling van werklast te beheren

Door te begrijpen en capaciteit op te bouwen een agile team kan nauwkeurigere sprintdoelen stellen en de productiviteit en de kwaliteit van de projectoplevering verbeteren.

Weet je niet waar je moet beginnen? Gebruik een van deze sjablonen voor capaciteitsplanning als leidraad.

Wanneer wordt capaciteitsplanning gebruikt?

Capaciteitsplanning is een proces dat wordt gevolgd voordat een project begint. Het wordt gebruikt door projectmanagers om capaciteit op te bouwen om projecten te leveren die de verkoopteams verwerven. Het is een manier om vraag en aanbod in evenwicht te brengen.

Wanneer is capaciteitsplanning beperkt?

Hoewel capaciteitsplanning een geweldig kader is voor het maken van berekeningen voor projectoplevering, is het niet zonder beperkingen. Enkele veelvoorkomende beperkingen zijn:

Statische metingen in een dynamische omgeving: Capaciteitsplanning wordt meestal gedaan aan het begin van sprints en gaat uit van een statische werkomgeving. Agile projecten zijn echter dynamisch, met frequente veranderingen in scope en verschuivingen in prioriteiten. Dit kan initiële capaciteitsplannen achterhaald maken.

Verwaarlozen van individuele capaciteiten en taakcomplexiteit: Behendige capaciteitsplanning meet capaciteit meestal in termen van beschikbare tijd, maar dit houdt niet altijd rekening met de verschillende capaciteiten van individuele teamleden of de complexiteit van specifieke taken.

Dergelijk onoplettendheid kan leiden tot een verkeerde toewijzing van taken waarbij sommige teamleden overweldigd worden terwijl anderen te weinig uitdaging hebben, wat een impact heeft op zowel het moreel als de productiviteit.

Hoewel nauw verwant, zijn agile snelheid en capaciteit twee verschillende concepten. Het leren van de belangrijkste verschillen tussen de twee kan een grote stimulans zijn voor effectief projectmanagement.

Agile snelheid vs. capaciteit: Belangrijkste verschillen

In essentie verwijst velocity naar de snelheid waarmee werk kan worden afgeleverd, gegeven de bestaande capaciteit, wat het aantal beschikbare manuren is. Hieronder staan andere belangrijke verschillen.

Verschillen tussen agile snelheid en capaciteitsplanning

Hoewel ze verschillende doelen dienen, zijn agile velocity en capaciteitsplanning beide cruciaal voor een goede agile werkwijze scrum projectmanagement . Laten we eens kijken naar de tools en strategieën die je nodig hebt om deze statistieken effectief bij te houden.

bonus_: Begrijpen DevOps vs. agile voor een beter begrip van gerelateerde softwareontwikkelingsmetrieken.

Het nauwkeurig meten van de snelheid en capaciteit van je team vereist uitgebreide gegevens, real-time updates en een robuuste projectmanagementtool zoals ClickUp. Laten we eens kijken hoe je alle drie kunt gebruiken om je snelheids- en capaciteitsschattingen te verbeteren.

1. Stel duidelijke factoren vast die bijdragen aan snelheid en capaciteit

Verschillende factoren dragen bij aan de snelheid en de capaciteit van het team. Het is essentieel om al deze factoren mee te nemen in je berekening.

Velocity metrics

Definieer de waarde van 'story point' duidelijk

Creëer een gemeenschappelijke schaal die de complexiteit van de taak, de gebruikte technologie, enz. omvat en die het hele team uniform begrijpt

Kristalliseer de 'definitie van gedaan'

Een agile projectmanagementtool zoals ClickUp kan dit stroomlijnen en automatiseren. Je kunt bijvoorbeeld de definitie en schaal van story points publiceren op ClickUp Docs, zodat het voor iedereen toegankelijk is.

Je kunt de definitie van gedaan opslaan en publiceren als een checklist op ClickUp, die automatisch kan worden toegepast op elke taak/feature/user story.

ClickUp Taak checklists en sjablonen

Capaciteitsgegevens

Schatting op basis van de werkelijk beschikbare werkuren

Niet-projecttijd zoals vergaderingen, pauzes en administratieve taken aftrekken

Nodig medewerkers en aannemers uit om hun beschikbaarheid in real-time bij te werken

Met de Workload-weergave van ClickUp kunt u de beschikbare capaciteit in uw team zien. Dit is vooral handig als iemand aan meerdere projecten werkt, met werk dat al aan hem of haar is toegewezen en dat zijn of haar capaciteit in beslag neemt.

ClickUp Werklastweergave voor beter capaciteitsbeheer Voor het schatten van de capaciteit, ClickUp's sjabloon voor middelenplanning is van onschatbare waarde. Het stelt scrumteams in staat om de beschikbaarheid te visualiseren en helpt projectmanagers om de werklast gelijkmatig te verdelen op basis van de capaciteit van elk scrumteamlid. Deze sjabloon downloaden

2. Rapporten en dashboards instellen

Op basis van de gegevens uit eerdere prestaties kunt u spreadsheets of presentaties opstellen om de berekeningen te maken die u nodig hebt. U kunt ook ClickUp Dashboards gebruiken om het genereren van rapporten op basis van real-time gegevens te automatiseren.

Geautomatiseerd sprint snelheidsrapport op ClickUp Dashboards

Gebruik deze gegevens om toekomstige iteraties effectief te plannen. Als je een beginner bent in agile projectmanagement, probeer dan ClickUp's Agile Sprint Planning Sjabloon die taken organiseert, sprintdoelen bijhoudt en de voortgang bewaakt, allemaal op één plek. Deze sjabloon downloaden

3. Berekeningen dynamisch bijwerken en voorspelbaarheid mogelijk maken

Behandel snelheid en capaciteit als cruciale meetgegevens die regelmatig opnieuw moeten worden geëvalueerd. Neem ze op in uw retrospectives.

Plan, actuals en variantie bespreken

Bespreek redenen voor variantie en stappen om deze in de toekomst te minimaliseren

Volg de nauwkeurigheid van projecties in de loop van de tijd

Documenteer deze discussies en bekijk ook aantekeningen voor meer contextuele planning.

4. Zoek actief naar feedback en integreer deze

Hoewel de nauwkeurigheid van berekeningen van agile snelheid en capaciteit intern kan worden gecontroleerd, hangt de effectiviteit af van een aantal externe factoren. Je kunt bijvoorbeeld het minimaal haalbare product in drie sprints opleveren, maar de klant/projectsponsor wil het misschien eerder.

Zoek dus actief naar feedback en integreer deze in het proces. ClickUp Forms is een eenvoudige en gemakkelijke manier om het verzamelen van feedback te automatiseren. Afhankelijk van de relatie tussen u en de klant, kunt u hen ook toegang geven tot uw ClickUp Workspace zodat ze opmerkingen kunnen achterlaten binnen taken.

feedback-enquêtes met ClickUp Forms_

5. Nauwkeurigheid van tweede- en derdegraads impact meten

Bij agile snelheid- en capaciteitsplanning gaat het niet alleen om de nauwkeurigheid van de berekeningen zelf, maar om de algehele impact op de projectoplevering. Als je bijvoorbeeld je agile velocity hoger inschat dan hij in werkelijkheid is, zul je uiteindelijk werk toewijzen dat de maximale capaciteit van je team overschrijdt, wat burn-out of onderoplevering veroorzaakt.

Bespreek in je retrospectives ook de tweede- en derdegraads gevolgen van je berekeningen.

Projecten sneller en beter opleveren met ClickUp

Snelheid en capaciteit zijn twee concepten die nauw met elkaar verbonden zijn in elk softwareontwikkelingsproject. Terwijl capaciteit bepaalt hoeveel tijd en vaardigheden u hebt, schat snelheid in wat u ermee kunt doen.

In zekere zin zijn ze allebei cruciaal voor een effectieve projectplanning. Ze zijn onmisbaar voor het afstemmen van de opleveringsstrategieën van een project, het waarborgen van de teamproductiviteit, het voorkomen van burn-out en het algehele succes.

ClickUp's projectmanagementplatform is precies met dit in gedachten ontworpen. Het legt alle gegevens vast die nodig zijn om de agile snelheid te berekenen en de teamcapaciteit in realtime in te schatten. En presenteert het op de manier die u wilt zien op aanpasbare dashboards.

Deze zichtbaarheid stelt de projectmanager en scrum master in staat om de projectoplevering te optimaliseren zonder de teamleden te belasten. Ontdek hoe ClickUp uw softwareontwikkelingsprojecten kan transformeren. Probeer ClickUp vandaag gratis uit !