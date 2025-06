Hoe cultuurverandering in een organisatie stimuleren voor succes

Heb je ooit een nieuwe baan aangenomen en een cultuurschok ervaren? Het overweldigende gevoel dat alles zo anders is, zelfs in schril contrast met wat je gewend bent?

Cultuur is het timbre en de structuur van elke organisatie. Het is een reeks overtuigingen, praktijken en gedragingen die iedereen in de organisatie belichaamt. Deloitte ontdekte dat "94% van de leidinggevenden en 88% van de werknemers gelooft dat een uitgesproken bedrijfscultuur belangrijk is voor zakelijk succes".

Het cultiveren van een positieve en adaptieve werkcultuur is dus niet alleen een leuke bijkomstigheid, maar een strategische noodzaak voor organisaties.

Toch werken maar weinig organisaties actief aan het bevorderen van een werkcultuur. Het feit dat leiders geen cultuur creëren, betekent niet dat er geen cultuur is. In werkelijkheid is het tegenovergestelde waar.

Als je niet actief werkt aan het creëren van een organisatiecultuur, ontstaat er vanzelf een organische cultuur op basis van de individuele overtuigingen en voorkeuren van de meest mondige medewerkers.

Om dat te voorkomen, moet u als bedrijfsleider cultuurverandering inspireren en stimuleren. Hier leest u hoe.

Inzicht in de huidige cultuur binnen je organisatie

Voordat u een abonnement neemt om iets te veranderen, moet u eerst goed begrijpen wat u precies verandert.

Evalueer de huidige situatie: kijk hoe mensen zich gedragen, hoe ze beslissingen nemen, wat ze als normaal beschouwen, enz. Als uw engineeringteam bijvoorbeeld vindt dat het oké is om een levering twee weken uit te stellen, kan te laat komen deel uitmaken van uw bestaande cultuur.

Identificeer ongeschreven regels: Onderzoek zorgvuldig de ongeschreven regels en rituelen die de interacties bepalen. Als werknemers hun managers regelmatig met meneer of mevrouw aanspreken, heerst er wellicht een cultuur van eerbied die junior medewerkers ervan weerhoudt om vrijuit hun mening te geven.

Luister naar de verhalen: De gedeelde ervaringen van Teams bepalen hoe ze werken. Zoek en luister naar hun verhalen. Ontdek wat hen bindt.

Zoek naar aspecten die teams succesvol maken: gedijen medewerkers in een sfeer van vertrouwen, samenwerking en empowerment? Of navigeren ze door troebele wateren van wantrouwen, concurrentie en angst? Dit zijn de vragen die het evaluatieproces sturen en inzicht geven in de ziel van de organisatie.

Als je er zeker van bent dat je de bedrijfscultuur begrijpt, kijk dan of je deze moet veranderen.

Maak een lijst van probleemgebieden en verbeterpunten

Noteer wie/wat de culturele problemen veroorzaakt

Meet de afwijking van wat jij beschouwt als je culturele kompas

Onthoud dat culturele problemen niet altijd even duidelijk zijn. Van een dalend moreel onder werknemers tot leiders die niet doen wat ze zeggen: culturele problemen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Zie het als het voelen van een windvlaag voor een storm: subtiel, maar onmiskenbaar.

Nu je de huidige cultuur van je team kent en weet waar de hiaten zitten, is het tijd om verantwoordelijkheid te nemen.

De rol van leiderschap bij het stimuleren van culturele verandering

Leiders hebben een bijna almachtige invloed op het vormgeven van de collectieve overtuigingen, waarden en gedragingen die de identiteit van de organisatie bepalen. Hun acties, beslissingen, houding en leiderschapsstrategieën zetten de toon en laten iedereen zien hoe de cultuur eruitziet.

Onthoud dus dat culturele verandering als bedrijfsleider bij uzelf begint.

Zet de toon: Niemand houdt van verandering, zeker niet als het om cultuur gaat, omdat het spiergeheugen en natuurlijk gedrag verstoort. Mensen kunnen bijvoorbeeld weerstand bieden als je overstapt van één-op-één e-mailcommunicatie naar een openbaar Slack-kanaal.

Zet de toon door uit te leggen waarom het belangrijk is en hoe het zal helpen. Bouw een onweerstaanbare visie op de toekomst op.

Communiceer de visie: Communicatie moet gedrag ondersteunen. Verwoord de bedrijfscultuur, leg uit waarom deze belangrijk is en laat vervolgens zien hoe je je in overeenstemming met die cultuur moet gedragen. Deze sjablonen voor visieverklaringen kunnen je daarbij helpen.

Maak een vision board voor je organisatie met ClickUp

Ondersteuning en middelen bieden: Cultuurverandering is geen eenmalige gebeurtenis, maar een continu proces. Neem cultuur op in uw bedrijfsstrategie, reserveer budgetten, zorg voor training en neem belemmeringen voor voortgang weg.

Geef het goede voorbeeld: belichaam de cultuur. Als je een cultuur van transparantie wilt bevorderen, wees dan zelf open en eerlijk. Als je vertrouwen wilt, laat dat dan zien door je mensen te vertrouwen. Als je communicatieve samenwerking wilt opbouwen, neem dan geen beslissingen in je eentje.

Bonus: Ontvang een paar tips en best practices om het moreel van je team te verbeteren!

Neem eigendom: Omarm de verantwoordelijkheid voor het inspireren van culturele verandering. Schrijf change champions in onder uw teamleden, die vervolgens de boodschap kunnen doorgeven aan hun teams, enzovoort.

Als leidinggevende heb je nu de basis om cultuurverandering te stimuleren. Voordat je praktische stappen neemt, is het belangrijk om enkele principes te begrijpen.

Principes voor het stimuleren van culturele verandering

Voordat u een veranderingsinitiatief opzet, is het nuttig om enkele principes te begrijpen die een dergelijke culturele transformatie sturen. Enkele van de meest effectieve principes zijn de volgende.

Waarden

Als cultuur bepaalt hoe je je gedraagt, bepalen de waarden van het bedrijf waarom. Het is het fundament waarop elke beslissing wordt genomen. Als persoonlijke verantwoordelijkheid bijvoorbeeld een waarde is, dan is het culturele gedrag dat daaruit voortvloeit dat je fouten toegeeft en je ervoor verontschuldigt.

Inclusie

De organisatiecultuur moet diverse groepen mensen omvatten. Je kunt geen waarden of gedragingen definiëren die een specifieke persoon/groep niet kan naleven. Als je cultuur bijvoorbeeld onevenredig veel waarde hecht aan persoonlijke samenwerking, zal je mensen met een handicap, ouders van jonge kinderen, mensen met zorgverantwoordelijkheden, enz. buitensluiten.

Betrokkenheid

Om een cultuuromslag tot een succes te maken, moet iedereen worden uitgenodigd om mee te doen. Een nieuwe reeks processen/praktijken die van bovenaf worden opgelegd, zal waarschijnlijk niet tot betrokkenheid van de medewerkers leiden.

Betrek medewerkers vanaf het begin bij uw initiatieven voor culturele verandering. Betrek hen, verzamel feedback en maak hen enthousiast.

Welzijn

Als initiatieven voor cultuurverandering effectief moeten zijn, moeten ze zowel in het belang van de werknemers als van de organisatie zijn. Als u een cultuur van drukte en hard werken creëert, brengt u het welzijn van uw werknemers in gevaar, wat op de lange termijn rampzalig kan zijn.

Afstemming

Om effectief te zijn, moet de bedrijfscultuur de bedrijfsdoelen ondersteunen. Ze moet aansluiten bij de visie, missie, kernwaarden en strategische doelen van de organisatie. Zonder dat zal cultuur niet leiden tot zakelijk succes, wat het hele doel tenietdoet.

Met dat in gedachten gaan we eens kijken hoe je daadwerkelijk een cultuuromslag binnen een organisatie kunt bewerkstelligen.

Praktische stappen om culturele verandering te stimuleren

Een verandering van 20 miljoen dollar winst naar 100 miljoen dollar is niet eenvoudig, maar wel eenvoudig te begrijpen, voor te stellen en de voortgang ervan bij te houden. De gewenste cultuurtransformatie is zelden, zo niet nooit, zo eenvoudig.

Er is een uitgebreid abonnement nodig om een duurzame verandering in de organisatiecultuur te bevorderen. Hieronder vindt u enkele basisprincipes waarmee u rekening moet houden.

1. Definieer je cultuur

Hoe moeilijk het ook is, cultuur moet duidelijk worden gedefinieerd. Leg uit wat de overtuiging is en hoe deze in de praktijk tot uiting komt. Vermeld daarbij:

Waarden die uw beslissingen en gedrag bepalen

Een lijst met dingen die we zeggen/doen/praktiseren of niet

Voorbeelden van wat goed of fout is

De sjabloon voor bedrijfscultuur van ClickUp is een goed startpunt. Het biedt een kant-en-klaar, volledig aanpasbaar document dat als uw manifest kan dienen!

Centraliseer de informatie en middelen over uw bedrijfscultuur in één ruimte met behulp van het sjabloon voor bedrijfscultuur van ClickUp

2. Communiceren

Cultuurverandering moet worden gecommuniceerd en regelmatig worden herhaald. Begin met een cultuurtraining om de teams vertrouwd te maken met de nieuwe cultuur. Herhaal dit regelmatig met kleinere workshops om het te versterken.

Als u bijvoorbeeld openheid in uw cultuur wilt introduceren, kunt u trainingen geven over wat openheid is en hoe u dit in de praktijk kunt brengen. Vervolgens kunt u workshops organiseren over het geven en ontvangen van feedback, conflictoplossing, onderhandelen, enzovoort, om openheidsgerelateerd gedrag te versterken.

Onthoud dat eenmalige of tweemaal ad hoc communiceren niet voldoende is. U moet verschillende manieren vinden om medewerkers regelmatig te informeren en herinneringen te sturen. Dit vereist het plannen van verschillende activiteiten over een langere periode. Gratis projectmanagement software helpt u dit in het juiste tempo uit te voeren.

3. Betrokkenheid

Je kunt nooit een cultuuromslag bewerkstelligen door alleen maar met mensen te praten. Het gesprek moet van twee kanten komen. Nodig teamleden daarom uit om de nieuwe cultuur en het bijbehorende gedrag te bespreken.

Accepteer feedback en ontwikkel je verder. Waardeer degenen die de nieuwe cultuur actief in praktijk brengen. Identificeer de enthousiaste medewerkers en geef hen de middelen om verandering te stimuleren bij hun collega's.

4. Overwin

Zoals bij elk veranderingsproces, zult u waarschijnlijk uitdagingen tegenkomen. Enkele van de meest voorkomende zijn de volgende.

Gebrek aan vertrouwen : Teamleden kunnen cynisch worden of wantrouwend staan tegenover de nieuwe veranderingen die je doorvoert

Gebrek aan persoonlijke motivatie : De eerste vraag die bij een werknemer opkomt, is: "Wat levert het mij op?"

Gebrek aan interactie : Soms weten werknemers gewoon niet wat er van hen verwacht wordt, of zijn ze terughoudend om vragen te stellen en duidelijkheid te vragen

Gebrek aan tastbare voortgang: Cultuurverandering is bijna onmogelijk bij te houden

Verwacht deze uitdagingen en overwin ze. Betrek medewerkers proactief en bouw vertrouwen op. Laat zien hoe de verandering van de bedrijfscultuur van invloed zal zijn op de productiviteit, prestaties en carrièregroei van elk individu.

Creëer manieren waarop werknemers hulp en begeleiding kunnen zoeken als ze dat nodig hebben. Gebruik communicatiemiddelen op de werkplek om dit proces gestructureerd aan te pakken.

Visualiseer de voortgang. Benadruk voorbeelden van mensen die de cultuurverandering in praktijk brengen en laat zien hoe dat gaat.

5. Sustain

In de eerste dagen van de cultuurverandering zullen mensen de aanwijzingen onthouden en zich ernaar gedragen. Het is echter heel gebruikelijk dat teamleden deze aanwijzingen vergeten en terugvallen in oude gewoontes.

Om dit te voorkomen, moeten leiders de nieuwe cultuur actief uitdragen. Dit kan zo simpel zijn als de camera aan laten staan tijdens vergaderingen of zo controversieel als het openbaar maken van beloningsgegevens.

Bouw gaandeweg systemen op die de cultuur ondersteunen. Verander de fysieke omgeving of digitale tools om uw nieuwe cultuur beter te ondersteunen. Als hybride werken het thema is, geef dan voorrang aan Slack of ClickUp Chat-weergave boven persoonlijke vergaderingen.

Als leider moet u zelf de cultuurverandering zijn die u wilt zien.

Het belang van gezondheid en welzijn in de bedrijfscultuur

De dynamiek op de werkplek is al sinds mensenheugenis een onderwerp van heftige discussies. Van industriële arbeiders in de 19e eeuw tot kenniswerkers van vandaag, de 'werkcultuur' heeft een dramatische ontwikkeling doorgemaakt.

Werknemers blijven 24×7 verbonden met hun werk via hun draagbare computers en mobiele telefoons

Gedistribueerde teams zijn de norm in alle sectoren

Functies omvatten veel complexere probleemoplossingen en creativiteit dan het herhalen van eenvoudige processen

Kantoren zijn opener en leggen meer nadruk op samenwerking dan op hiërarchie of individuele productiviteit

Deze cultuurverandering heeft een grote invloed op de fysieke en mentale gezondheid van een werknemer. Zo kan het bijvoorbeeld angst en gerelateerde stoornissen veroorzaken om 24 uur per dag, 7 dagen per week verbonden te zijn. Online vergaderingen kunnen Zoom-moeheid veroorzaken en afleiden.

Het goede nieuws is dat organisaties tegenwoordig, meer dan ooit tevoren, investeren in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers als onderdeel van de bedrijfscultuur. Hieronder leest u hoe en waarom.

Focus op geestelijke gezondheid: Leiders begrijpen de relatie tussen werk en geestelijke gezondheid. Om werknemers te ondersteunen, bieden ze middelen, counseling, hotlines, verzekeringen en meer.

Adobe biedt bijvoorbeeld wellness-vergoedingen aan werknemers voor activiteiten zoals sportschoolabonnementen, fitnesslessen en mindfulnessprogramma's. Dit helpt de organisatie op zijn beurt om een gezonde werkplek voor iedereen te creëren.

Prioriteit geven aan het evenwicht tussen werk en privéleven: Vooral na de pandemie bieden organisaties meer flexibiliteit met werken op afstand/hybride werken, telewerken en betaald verlof, wat stress kan verminderen en burn-out kan voorkomen.

Dit bevordert een gezonde betrokkenheid bij het werk van een werknemer en bevrijdt hen van het gevoel dat ze de hele dag door met hun werk bezig zijn.

Redelijk plannen: Teams komen samen om hun tijd redelijk in te schatten en te plannen. Een team kan bijvoorbeeld vergaderingen tot een minimum beperken door uitgebreid te documenteren. Anderen kunnen gedeelde sjablonen voor werkplannen gebruiken als leidraad.

Dit zorgt voor voorspelbaarheid in de werkroutine, waardoor projectmanagers beter kunnen voorspellen wat er gedaan zal worden.

Productiviteit herzien: De teams van vandaag geven een nieuwe definitie aan productiviteit. In tegenstelling tot het aantal gewerkte uren dat tot nu toe als maatstaf werd gebruikt, meten teams tegenwoordig de resultaten.

Dit geeft iedereen meer duidelijkheid. Het legt ook de basis voor wat productief is op een redelijk en plezierig niveau. Het resultaat is dat teams productief blijven zonder uitgeput te raken, wat uiteindelijk ook het ziekteverzuim vermindert.

Culturele verandering meten en monitoren

Al uw inspanningen zijn prima, maar hoe kunt u objectief vaststellen of de cultuur is veranderd of niet?

Het meten van culturele verschuivingen vereist een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden om veranderingen in attitudes, gedragingen en normen binnen de organisatie te beoordelen.

Zet het kader voor metingen op

Met digitale werkpleksoftware zoals ClickUp kunt u alle aspecten van cultuurverandering voor iedereen toegankelijk maken. Leg de visie, missie, waarden en verwacht gedrag vast met ClickUp Docs. Deel ze binnen de organisatie en nodig mensen uit om er voor de zekerheid een bladwijzer van te maken.

Identificeer sleutelprestatie-indicatoren (KPI's)

Definieer specifieke maatstaven en KPI's die de gewenste culturele kenmerken weerspiegelen en houd de voortgang bij. Maatstaven kunnen enkele of alle van de volgende zijn.

Diversiteit : vertegenwoordiging van alle demografische groepen en neurodiversiteit

Welzijn : stressniveaus, ziekteverzuim en deelname aan welzijnsprogramma's

Productiviteit : Verbetering van de productiviteit, vermindering van overuren of overbelasting van werknemers

Retentie: vermindering van het personeelsverloop als resultaat van de bedrijfscultuur

Met ClickUp Goals kunnen organisaties KPI's instellen en monitoren die betrekking hebben op initiatieven voor culturele verandering.

Bekijk, controleer, volg en bereik je targets met ClickUp Goals

Verzamel gegevens

Gebruik enquêtes om kwantitatieve inzichten te verkrijgen. U kunt een enquête over de werknemerservaring uitvoeren, zoals CSAT of NPS, om het sentiment te peilen. De formulierweergave van ClickUp is precies hiervoor ontworpen. Automatiseer het verzamelen en analyseren van gegevens rechtstreeks in uw tool voor veranderingsbeheer.

Voor meer gedetailleerde inzichten kunt u observatiestudies en interviews uitvoeren. Stel kritische vragen om te begrijpen hoe teams denken over de cultuurverandering en wat u beter kunt doen.

Je kunt ook samenwerkingspraktijken observeren met de chatweergave van ClickUp. Als mensen respectvol, ondersteunend en vriendelijk zijn tegen elkaar, dan is dat jouw cultuur.

De geconsolideerde realtime weergave van ClickUp

Analyseer en optimaliseer

Verzamel de gegevens voor een diepgaandere analyse. Identificeer hiaten en bedenk een strategie om deze op te vullen.

Als een van de gedragsveranderingen die u verwacht bijvoorbeeld is dat mensen vergaderruimtes niet buiten hun geblokkeerde tijden gebruiken, kunt u een mindmap maken van de onderliggende oorzaken. Het kan zijn dat elke vergadering in uw bedrijf uitloopt. Of dat degenen hoger in de hiërarchie geen ruimte willen inleveren voor vergaderingen.

Open ClickUp Whiteboards en maak een lijst van alle barrières voor culturele verandering. Pak ze vervolgens een voor een aan.

Breng samen verandering teweeg met het collaboratieve whiteboard van ClickUp

Vier successen

Onthoud dat cultuurverandering een gigantisch initiatief is dat veel tijd kost. Leer dus kleine overwinningen te waarderen en vier ze regelmatig.

Breng cultuurverandering effectief tot stand met ClickUp

Cultuurverandering gaat niet alleen over het veranderen van de manier waarop dingen worden gedaan. Het gaat dieper, het verandert wat mensen denken, geloven, doen en laten in de context van hun werk.

Iets van deze omvang en impact kan niet lichtvaardig worden opgevat. Voordat u veranderingen doorvoert, moet u de huidige situatie grondig in kaart brengen. Stel een duidelijk en uitvoerbaar abonnement op met een toewijzing aan transparantie, inclusie en welzijn.

Gebruik alle middelen die je tot je beschikking hebt om een positieve cultuurverandering teweeg te brengen. Bij ClickUp begrijpen we je streven en zetten we ons in om je te voorzien van krachtige tools.

Leg uw cultuurmanifest vast met ClickUp Documenten. Houd uw voortgang bij met ClickUp Doelen. Werk in realtime samen met de ClickUp Chat-weergave.

Gebruik de uitgebreide digitale werkruimte van ClickUp om cultuurverandering te stimuleren.

Probeer ClickUp vandaag nog gratis.

Veelgestelde vragen over het stimuleren van cultuurverandering

1. Wat drijft culturele verandering?

Culturele verandering is een complex en veelzijdig proces dat wordt beïnvloed door een breed bereik van onderling verbonden factoren. Externe factoren die cultuurverandering stimuleren zijn onder andere:

Technologische vooruitgang versnelt cultuurverandering. Het internet heeft bijvoorbeeld de manier waarop informatie wordt verspreid veranderd, waardoor machtsstructuren zijn verschoven.

Globalisering versnelt culturele verandering door de uitwisseling van ideeën, goederen en informatie over grenzen heen te vergemakkelijken.

Veranderingen in de demografie van de populatie brengen diverse groepen met verschillende perspectieven en tradities samen.

Sociale bewegingen zoals de burgerrechtenbeweging, de LGBTQ+-rechtenbeweging en de #MeToo-beweging beïnvloeden de publieke opinie en het beleid van organisaties.

Economische factoren, waaronder veranderingen in werkgelegenheidspatronen, inkomensverdeling en consumentengedrag, geven vorm aan culturele dynamiek.

Vaak willen bedrijfsleiders ook de organisatiecultuur van binnenuit veranderen. Om redenen als innovatie, flexibiliteit, concurrentievoordeel, naleving van regelgeving en meer, stimuleren bedrijven langzaam maar zeker regelmatig cultuurverandering.

2. Wat is de beste manier om een culturele verandering door te voeren?

De meest effectieve manier om culturele verandering te bewerkstelligen hangt af van uw context, doelen en uitdagingen. Enkele algemeen toepasbare strategieën voor verandermanagement zijn:

Leiderschap: Een overtuigende visie formuleren en het goede voorbeeld geven

Communicatie: Mensen informeren over de redenen voor verandering, de voordelen ervan en hoe het iedereen in de organisatie helpt

Verantwoordelijkheid: Individuen en groepen verantwoordelijk houden voor het handhaven van de gewenste culturele normen

Resource management: Training en ondersteuning van teamleden, experimenteren aanmoedigen en successen vieren

Feedbackmechanismen: Flexibiliteit en aanpassingsvermogen om te reageren op onvoorziene uitdagingen en kansen

3. Hoe leid je een cultuurverandering?

Het leiden van cultuurverandering vereist een doordachte en strategische aanpak. Hier zijn enkele stappen om cultuurverandering effectief te leiden: