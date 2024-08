10 Workato Alternatieven voor het automatiseren van workflows in 2024

Repetitieve en handmatige taken op het werk kunnen een sluimerfestijn zijn en ze doen je vaak wensen dat er magie was om het voor je af te handelen. Maar waarom zou je magie wensen als je kunstmatige intelligentie (AI) hebt?

Wat je nodig hebt is een workflow automatisering tool - een AI-hulpmiddel dat automatiseert en vaststelt processtandaardisatie voor u. Zo kunt u zich richten op de belangrijke dingen en uw productiviteit verhogen zonder te verdrinken in handmatige taken.

Workato is een grote naam op het gebied van workflowautomatisering en wordt gebruikt door veel bedrijven in verschillende sectoren. Het helpt bedrijfsprocessen te automatiseren met behulp van eenvoudige 'recepten', een interface zonder code die werkt als magie.

Hoewel de indrukwekkende functies van Workato voldoen aan een breed scala van eisen, zijn er scenario's waarin verschillende bedrijven alternatieven zoeken die beter aansluiten bij hun specifieke doelen, budgetbeperkingen of gebruiksvoorkeuren.

We hebben het internet afgestruind om je de top 10 Workato alternatieven van 2024 te geven. We zullen hun unieke functies, voor- en nadelen en zelfs hun prijsplannen uitsplitsen, zodat je het perfecte platform voor jouw bedrijf kunt vinden.

Wat moet je zoeken in een Workato alternatief?

Voordat je een workflow automatiseringstool kiest voor uw bedrijfsprocessen neem de volgende factoren in overweging:

Veel integraties: Workato is uitstekend als het gaat om integraties. Dus als je op zoek bent naar een alternatief voor Workato, zoek dan naar apps die goed kunnen integreren met de bestaande tools die je gebruikt voor je dagelijkse werkzaamheden, zoals boekhoudsoftware, communicatie-apps en marketingtools

Workato is uitstekend als het gaat om integraties. Dus als je op zoek bent naar een alternatief voor Workato, zoek dan naar apps die goed kunnen integreren met de bestaande tools die je gebruikt voor je dagelijkse werkzaamheden, zoals boekhoudsoftware, communicatie-apps en marketingtools Gebruiksvriendelijk en intuïtief: Denk na over je team en kies eentool voor taakautomatisering dat gemakkelijk te navigeren en te gebruiken is, zodat uw werknemersworkflows kunnen optimaliseren (bij voorkeur zonder code), zelfs als ze niet technisch onderlegd zijn

Denk na over je team en kies eentool voor taakautomatisering dat gemakkelijk te navigeren en te gebruiken is, zodat uw werknemersworkflows kunnen optimaliseren (bij voorkeur zonder code), zelfs als ze niet technisch onderlegd zijn Rapportage en analyse: Ga voor een alternatief dat rapportage- en analysefuncties biedt om de voortgang van uw geautomatiseerde taken en bedrijfsprocessen te volgen

Ga voor een alternatief dat rapportage- en analysefuncties biedt om de voortgang van uw geautomatiseerde taken en bedrijfsprocessen te volgen Klantenondersteuning: Kies een tool met 24/7 ondersteuning per telefoon en e-mail om problemen met de app op te lossen

Kies een tool met 24/7 ondersteuning per telefoon en e-mail om problemen met de app op te lossen Veiligheid: Zoek Workato alternatieven die topklasse beveiliging bieden, zoals data-encryptie en sterke authenticatie, zodat je aangepaste workflows veilig blijven voor malware en hackers

Zoek Workato alternatieven die topklasse beveiliging bieden, zoals data-encryptie en sterke authenticatie, zodat je aangepaste workflows veilig blijven voor malware en hackers Kosten: Maak een lijst van tools die budgetvriendelijk zijn en niet te veel upgrades vereisen of de bank breken in het proces

De 10 beste Workato alternatieven om te gebruiken in 2024

Bekijk onze lijst met de top 10 alternatieven voor Workato voor 2024 en automatiseer uw werklast voor meer efficiëntie.

1. Werkstukken

via Activeer Activepieces is een gebruiksvriendelijk cloudgebaseerd platform dat workflowautomatisering voor iedereen mogelijk maakt, zelfs als je geen codeerprofessional bent.

Je kunt workflows maken die moeiteloos integreren met verschillende apps en diensten. Dit Workato alternatief draait om eenvoud met zijn drag-and-drop functionaliteiten en intuïtieve interface.

Je kunt het verbinden met populaire apps zoals Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk en Trello.

Activepieces beste functies

Stel triggers in op basis van tijd, webhooks, e-mails en meer om een reeks acties te starten in verschillende apps en API's

Traceer en analyseer workflowprestaties, mislukkingen en gebruik in realtime

Geavanceerde filters gebruiken om voorwaarden en filtering toe te voegen om de stroom van uw workflows te controleren

Fouten afhandelen door meldingen en pogingen opnieuw in te stellen

actieve #### beperkingen

Nog in het beginstadium van ontwikkeling, dus het kan af en toe bugs bevatten

Functies zijn niet zo robuust als die van grotere concurrenten zoals Workato

Activepieces prijzen

Pro: $0/maand

$0/maand Platform: $249/maand

$249/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Activepieces beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra:beoordelingen niet beschikbaar

2. Zapier

via Zapier Zapier, vertrouwd door meer dan 2 miljoen bedrijven wereldwijd, is een populaire webgebaseerde automatiserings- en integratietool die bekend staat om het automatiseren van taken in een uitgebreide bibliotheek van webapplicaties en integraties. Het is een van de bekendere Workato alternatieven.

Met een gebruiksvriendelijke visuele editor, gratis taken voor extra controle en transparante prijzen is het een uitstekende keuze voor bedrijven die hun operationele efficiëntie willen verhogen zonder ontwikkelaars nodig te hebben.

Je kunt automatiseren gegevensinvoer taken door gegevens in bulk over te brengen naar verschillende apps.

Zapier beste functies

Maak aanpasbare workflows genaamd 'Zaps' en verbind ze met 3000+ apps

Gebruik webhooks om snel gegevens te verplaatsen tussen services zonder codering of servers

Visualiseer je workflows met de Canvas diagramtool en krijg AI-gegenereerde suggesties voor optimalisatie

Zapier-beperkingen

Complexe integratie voor populaire integraties is beschikbaar in de duurdere en geavanceerde plannen

Voor niet-tech gebruikers kan het een uitdaging zijn om door het platform te navigeren

Zapier prijzen

Gratis

Starter: $29,99/maand

$29,99/maand Professioneel: $73,50/maand

$73,50/maand Team: $103,50/maand

$103,50/maand Bedrijf: Prijzen op maat

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Tableau

via Tableau Maak ingewikkelde gegevens eenvoudig voor iedereen in uw team met Tableau, een op AI gebaseerd platform voor gegevensanalyse.

Je kunt het gebruiken om aangepaste dashboards en werkbladen te maken en gebruik te maken van functies zoals het mengen van gegevens, realtime analyse en teamsamenwerking.

Automatisering is een gemeenschappelijke factor voor veel functies van Tableau. Je kunt bijvoorbeeld webhooks gebruiken voor eventwaarschuwingen, TabPy voor het uitvoeren van Python-scripts en Prep Conductor om te bepalen wie toegang heeft tot Tableau gegevensstroomdiagrammen .

Tableau beste eigenschappen

Bewaak de status van uw geautomatiseerde processen met behulp van de Tableau Server Status

Stel waarschuwingen en meldingen in op de server of via e-mails wanneer er dingen fout gaan en processen moeten worden verbeterd

Machtigingen instellen voor uw workflows en beslissen wie ze mag zien, bewerken, uitvoeren of andere acties uitvoeren

Gebruik tags en voeg trefwoorden toe aan flows, zodat gebruikers inhoud gemakkelijk kunnen vinden, filteren en organiseren

Tableau beperkingen

De gebruikersinterface is niet erg intuïtief

De tool kan traag zijn bij het verwerken van grote gegevenssets

Prijzen van Tableau

Tableau Viewer: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Tableau Explorer: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Tableau Creator: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Tableau Enterprise: Aangepaste prijzen

Tableau beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2200+ beoordelingen)

4. Hevo

via Hevo Hevo is een no-code ETL (Extract, Transform, Load) pipeline platform ontworpen om data-integratie workflows te automatiseren.

Je kunt tijd besparen, rapportage versnellen en sneller beslissingen nemen met 150+ integraties en bijna real-time replicatie naar bestemmingen zoals Snowflake en BigQuery.

Bovendien kun je workflows monitoren en 24/7 klantenondersteuning bieden.

Het beste deel? Hevo zorgt ervoor dat er geen gegevens verloren gaan.

Hevo beste functies

Synchroniseer en extraheer je gegevens automatisch vanuit meer dan 150 gegevensbronnen, waaronder SQL- en NoSQL-databases en SaaS-applicaties

Organisatiebrede gegevensstromen automatiseren die resulteren in snellere rapportage en analyse

Datatypes automatisch identificeren en onmiddellijk uploaden naar de juiste datacaches

Gebruik geautomatiseerd schemabeheer om uw databases efficiënter te organiseren

Hevo beperkingen

Datapijplijnen hebben volgens sommige gebruikers de neiging om te breken

Sommige ingebouwde connectoren kunnen buggy zijn

Hevo prijzen

**Gratis

Starters: $299/maand

$299/maand Professioneel: $849/maand

$849/maand Bedrijfskritisch: Prijzen op maat

Hevo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

5. Integreren.io

via Integreren.io Integrate.io is een low-code ETL-platform dat bedrijven helpt bij het automatiseren van processen voor het in kaart brengen van gegevens en het handmatig voorbereiden van gegevens overbodig maakt.

Het kan drie dingen doen met je gegevens: voorbereiden en delen, voorbereiden en laden in CRM's zoals Salesforce en je gegevens in realtime repliceren.

Met de functie voor slepen en neerzetten en de ingebouwde connectors kunt u snel en binnen enkele minuten pipelines bouwen.

Integrate.io beste functies

Bespaar tijd door gegevensextractie te automatiseren met expressietaal, API en webhooks

Stuur verwerkte gegevens vanuit het magazijn naar uw interne tools via omgekeerde ETL-automatisering en datatransformatie

Houd je gegevens in de gaten met dataobservabiliteit

Integrate.io beperkingen

Foutlogs zijn niet altijd informatief

Drag-and-drop functie is moeilijk met complexe pijplijnen

Integrate.io prijzen

Starter: $15.000/jaar

$15.000/jaar Professioneel: $25.000/jaar

$25.000/jaar Enterprise: Prijzen op maat

Integrate.io beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Dienblad.io

via Tray.io Met Tray.io kunt u integraties en gegevensstroomprocessen maken, aanpassen en beheren. Het onderscheidt zich als een low-code, cloudgebaseerd visueel platform als een service.

Je kunt activiteiten in realtime volgen en foutmeldingen instellen zodat je problemen snel kunt identificeren en oplossen. Je kunt handmatige taken automatiseren door ze te integreren met CRM-systemen, marketingsoftware en gegevensopslag. Dit helpt om alle zakelijke gebruikers op één lijn te houden.

Tray.io beste functies

Pas workflows eenvoudig aan met een intuïtieve visuele editor

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek van ingebouwde connectors enworkflowsjablonen* Stem triggers en acties af op specifieke bedrijfsbehoeften

Werk zonder stress met de zekerheid van 24-uurs klantenondersteuning

Tray.io beperkingen

Vooraf gebouwde connectors kunnen buggy zijn

Geen gratis versie

Tray.io prijzen

**Pro:Aangepaste prijzen

Team: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Tray.io beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Maak

via Maak Een prominent alternatief voor Workato, Make (voorheen Integromat) is een fan-favoriet onder bedrijven vanwege het interactieve ontwerp, de visuele workflow builder en de budgetvriendelijke plannen.

Het wordt geleverd met een drag-and-drop interface en is eenvoudig te koppelen met apps.

Je kunt een onbeperkt aantal workflows bouwen, scenario's genaamd, en deze plannen om direct of per schema uit te voeren.

Make beste functies

Maak aangepaste workflows visueel zonder codering of technische vaardigheden

Verbeter je productiviteit door integratie met 1000+ populaire apps zoals Hubspot, Slack, Notion en meer (met onbeperkte interne koppelingen)

Gebruik voorwaardelijke logica integratie om specifieke triggers in te stellen en repetitieve taken te automatiseren

Maak beperkingen

Complexe workflows zijn moeilijk te debuggen

Trage klantenondersteuning

Prijzen van Make

Gratis

Core: begint bij $10,59/maand

begint bij $10,59/maand Pro: begint bij $18,82/maand

begint bij $18,82/maand Team: Begint bij $34,12/maand

Begint bij $34,12/maand Enterprise: Prijzen op maat

Maak beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

8. Appmixer

via Appmixer Je concentreren op het leveren van je product aan je klanten is eenvoudig met Appmixer, een intuïtief visueel workflowautomatiseringssysteem met ingebouwde connectors.

Je kunt gemakkelijk gegevensbronnen integreren en geautomatiseerde workflows creëren zonder één regel code. Je hebt ook de flexibiliteit om je eigen connector voor elke API toe te voegen.

Appmixer beste functies

Maak en implementeer je integraties met aangepaste connectors

Krijg een gedetailleerd overzicht van al je workflows met aangepaste dashboards en uitgebreide logbestanden

Workflows automatiseren met geavanceerde functies zoals voorwaardelijke logica en real-time gegevenswijziging

Appmixer beperkingen

De gebruikersinterface zou eenvoudiger kunnen

Prijzen van Appmixer

Startup: $899/maand

$899/maand Schaalvergroting: $1399/maand

$1399/maand Scaler: Aangepaste prijzen

Appmixer beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Panoply

via Panoply Panoply staat bekend om zijn mogelijkheden voor gegevensintegratie en beschikt over meer dan 200 gegevensconnectoren zonder code die moeiteloos verbinding maken met databases, API's en meer.

Het is een gebruiksvriendelijke, onderhoudsarme oplossing waarmee u uw gegevens kunt synchroniseren, opslaan en beheren. U kunt geavanceerde analyses uitvoeren zonder complexe data-engineering en codering.

Panoply beste functies

Synchroniseer uw gegevens met data-integraties zonder code

Vereenvoudig uw werk met geautomatiseerde datawarehouseconfiguratie

Gebruik het als een solide werkbank voor SQL-gebaseerde gegevensverkenning

Verbinden met belangrijke BI- en analytische tools

Panoply beperkingen

Buggy gegevensconnectoren

Steile prijsstelling

Panoply prijzen

Startersprijs: $259/maand

$259/maand Lite: $649/maand

$649/maand Standaard: $1039/maand

$1039/maand Premium: $1559/maand

Panoply beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

10. Cyclr

via Cyclr Als je een app-ontwikkelaar of SaaS-provider bent, is Cyclr een handig integratieplatform. Je kunt integreren met veel populaire apps en diensten zonder veel codering.

Met behulp van de eenvoudige, low-code toolkit en de drag-and-drop interface kun je robuuste en naadloze integratieworkflows en automatisering bouwen tussen je platform en talrijke apps van derden.

Cyclr beste eigenschappen

Gebruik geavanceerde scripting functionaliteit voor het orkestreren van data in transit

Ontwikkel aangepaste integraties voor gebruikers

Maak snel een integratie en integreer deze in uw SaaS applicatie

Cyclr beperkingen

Beperkte ondersteuning voor een aantal populaire apps zoals Salesforce en Hubspot

Geen geavanceerde analysefunctie

Cyclr prijzen

Groei: $2595/maand

$2595/maand Schaal: $7195/maand

$7195/maand Gehoste onderneming: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Beheerde gehoste onderneming: Aangepaste prijzen

Cyclr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

4.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

Deze top 10 Workato alternatieven bevrijden je van een hoop handmatig werk door je bedrijfsactiviteiten voor je te automatiseren.

Maar waarom zou je genoegen nemen met alleen workflow automatisering en cloud integratie als je meer kunt bereiken binnen een enkele workspace?

Gebruik ClickUp - een alles-in-één productiviteitsplatform dat al je projecten, taken en doelen kan afhandelen terwijl uw bedrijfsprocessen automatiseert .

Alsook lezen: Sjablonen voor procesverbetering om de efficiëntie op het werk te verhogen

Automatiseer uw bedrijf met ClickUp

Maak aangepaste automatisering om uw teams te verlossen van handmatig werk met ClickUp Automation

Bespaar waardevolle tijd en personeel en laat ClickUp Automatisering al uw repetitieve taken afhandelen.

Kies uit meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen in ClickUp om workflows te vereenvoudigen, routinetaken af te handelen en projectafhandelingen te stroomlijnen.

Automatiseer routinetaken zodat u zich op belangrijkere dingen kunt concentreren met ClickUp Automation

Pas ze aan uw behoeften aan, zoals het maken van nieuwe taken, het zorgen voor duidelijke SOP's en het automatiseren van taaktoewijzingen, opmerkingen, statuswijzigingen en meer.

Het beste deel? ClickUp Automation kan worden geïntegreerd met externe apps. Met meer dan 1000 integraties brengt het al uw tools samen in één verenigde workflow.

En dat is nog niet alles. Met ClickUp Brain's AI-gestuurde assistenten kunt u handmatige en vervelende taken automatiseren, zoals het verzenden van updates, het samenvatten van vergaderingen, het genereren van inzichten uit uw werk binnen ClickUp, het opzetten van stand-ups, enz.

ClickUp beste functies

Creëer automatisering zonder codering. Kies welke actie er gebeurt wanneer de automatisering wordt geactiveerd, van het wijzigen van statussen tot het aanmaken van nieuwe taken

Specificeer de exacte gebeurtenis die uw automatisering activeert, zodat uw processen werken zoals u dat wilt

Kies uit meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen om tijd en moeite te besparen

Gebruik uw favoriete tools zoals Github, Slack en Dropbox met ClickUp Automation en regel alles op één plek

ClickUp beperkingen

De mobiele app heeft sommige functies niet die beschikbaar zijn op de desktopversie

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Als je op zoek bent naar Workato alternatieven, kies dan het alternatief dat het beste past bij de behoeften van jouw bedrijf.

Als je echter op zoek bent naar een uitgebreidere AI-oplossing die elk aspect van je bedrijf aankan, samen met workflowautomatisering, overweeg dan ClickUp.

Of je nu een startende onderneming bent of een multinational met een grote klantenkring, ClickUp heeft alles wat je nodig hebt om je bedrijf succesvol te maken. Meld u vandaag nog gratis aan!