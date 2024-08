De beste contentmarketingpodcasts voor jou en je team

Je ervaring met contentmarketing zal je geleerd hebben dat innovatie een van de sleutels tot succes is.

En innovatie komt voort uit veel leren en onderzoeken. Hoe houd je jezelf op de hoogte en relevant, nu consumentengedrag en trends voortdurend veranderen?

Contentmarketingpodcasts zijn een geweldige manier om op de hoogte te blijven van wat er vandaag in de marketingruimte gebeurt.

Dergelijke podcasts bevatten meestal experts, professionals uit de sector en thought leaders die inzichten, bruikbare tips, casestudy's en best practices delen om marketeers en bedrijven te helpen content effectief in te zetten als middel om hun doelen te bereiken marketingdoelen .

Podcasts kunnen je helpen om op de hoogte te blijven van de laatste trends, te leren van succesvolle contentmarketingcampagnes en de opgedane kennis te gebruiken om je eigen contentcreatie en marketinginspanningen op te voeren. Het beste aan podcasts is dat je je erop kunt abonneren en elke aflevering op elk moment kunt beluisteren, of je nu aan het pendelen bent of je klusjes aan het doen bent.

Maar hier is het addertje onder het gras - met zoveel beschikbare podcasts voor digitale marketing, hoe kies je de podcasts die je niet mag missen?

We hebben een lijst samengesteld van de beste marketingpodcasts voor contentmarketeers, zodat je kunt leren van experts en de concurrentie voor kunt blijven.

Beste podcasts voor contentmarketing voor marketeers

Houd je koptelefoon klaar! Hier zijn 10 van de beste contentmarketingpodcasts die elke marketeer aan zijn afspeellijst zou moeten toevoegen.

1. Iedereen haat marketeers

via Iedereen haat marketeers Host: Louis Grenier Iedereen haat marketeers is een no-nonsense, bruikbare marketingpodcast voor diegenen die genoeg hebben van opdringerige digitale marketingstrategieën.

Grenier interviewt marketeers en ondernemers die zich inzetten voor ethische marketingpraktijken. Hij richt zich op het helpen van luisteraars om te leren hoe ze websiteverkeer en leads kunnen verhogen, meer klanten kunnen werven en duurzame winst kunnen genereren door middel van effectieve marketing.

De podcast gaat in op verschillende marketingonderwerpen, met een bijzondere nadruk op contentmarketing.

**Waarom vinden we het leuk?

Grenier heeft meer dan tien jaar marketingervaring bij bedrijven als Hotjar en Dropbox, waar hij succesvolle marketingresultaten boekte. Hij heeft bekende professionals geïnterviewd zoals Seth Godin, Benji Hyam en Joanna Wiebe.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeggen

Deze podcast is 100% de tijd waard om te luisteren!

2. Online marketing gemakkelijk gemaakt

via Amy Porterfield Host: Amy Porterfield

Amy Porterfield is een online business mentor met meer dan tien jaar ervaring in online marketing. Ze is de CEO van een miljoenenbedrijf en een bestsellerauteur van de NY Times.

Op Online marketing gemakkelijk gemaakt amy splitst grote ideeën en strategieën op in uitvoerbare stapsgewijze processen om u te helpen uw inhoud, sociale-mediamarketing, conversiepercentages en marketingautomatiseringsstrategieën te verbeteren.

Haar begeleiding helpt luisteraars hun marketingdoelen sneller te bereiken.

**Waarom vinden we het leuk?

Amy's toewijding, expertise en oprechte verlangen om anderen te inspireren maken Online Marketing Made Easy een waardevolle bron voor iedereen die zijn online aanwezigheid wil verbeteren en zakelijke groei en succes wil bereiken.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeggen

Amy's afleveringen helpen niet alleen bij het creëren van nieuwe ideeën, maar ze geeft je ook de stap-voor-stap recepten voor succes.

3. De GaryVee Audio-ervaring

via Gary Vaynerchuk Host: Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk is een van de meest invloedrijke contentmakers op het gebied van marketing. Hij heeft meerdere petten op als ondernemer, CEO, investeerder en spreker.

Stem af op De GaryVee Audio Experience podcast voor keynote speeches over marketing en business, fragmenten uit zijn DAILYVEE videoserie, boeiende interviews en andere exclusieve stukken die hij heeft samengesteld.

Gary biedt verfrissend eerlijke inzichten die aanslaan bij luisteraars en hen inspireren om hun doelen aan te pakken.

**Waarom vinden we het leuk?

Gary Vaynerchuk heeft jarenlange ervaring in marketing, waarin hij met succes meerdere bedrijven heeft opgebouwd en heeft samengewerkt met Fortune 1000-merken om de aandacht van consumenten te trekken via zijn full-service reclamebureau.

Op zijn podcast deelt hij gul zijn ervaringen en geeft hij regelmatig inzichten van doorgewinterde experts op dit gebied.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeggen

Als je net begint of al een tijdje ondernemer bent, dan is dit de podcast voor jou.

4. Social Pros Podcast

via Overtuigen en bekeren Gastheren: Daniel Lemin en Hannah Tooker Sociale professionals is de langstlopende podcast voor sociale-mediamarketing met een indrukwekkend archief van meer dan 600 afleveringen. De podcast verzamelt waardevolle inzichten van topexperts uit de social media-industrie en biedt deze aan individuen die hun carrière op dit gebied willen bevorderen.

Stem af om exclusieve onthullingen achter de schermen te krijgen over de innerlijke werking van social media-teams binnen prominente organisaties zoals Google, Reddit, Glossier, Lyft en anderen.

Leer hoe deze teams omgaan met werving, werkzaamheden, sociale mediaplatforms en het meten van sociale mediaprogramma's.

**Waarom vinden we het leuk?

De Social Pros Podcast belicht de menselijke kant van sociale media door u praktische marketingtips en -strategieën te presenteren die inzichtelijk zijn en direct kunnen worden geïmplementeerd.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeggen

Dit is absoluut een geweldige luisterervaring voor iedereen in communicatie of sociale media!!

5. ProBlogger Podcast

via ProBlogger Host: Darren Rowse

Het maken van boeiende inhoud die echt converteert is geen sinecure en bloggers kennen de uitdaging.

En dat is waar de ProBlogger podcast helpt!

Deze podcast biedt een heerlijke mix van afleveringen vol met de beste marketingtips, verhelderende casestudy's en bruikbare uitdagingen.

De podcast dient als virtueel klaslokaal en leert je de kunst van het creëren van opmerkelijke inhoud, het aantrekken van toegewijde lezers naar je blog, het verbeteren van de betrokkenheid en het omzetten van je passie in winst. Hoewel Darren na 2020 geen nieuwe aflevering meer heeft uitgebracht, bevatten de oudere afleveringen van de podcast een schat aan kennis en wijsheid die nog steeds relevant is.

De line-up van gasten is indrukwekkend, met leiders uit de industrie zoals Seth Godin, Nir Eyal, Rand Fishkin en Sujan Patel.

**Waarom vinden we het leuk?

Darren, een doorgewinterde blogger sinds 2002, heeft niet alleen een fulltime bestaan opgebouwd met bloggen, maar heeft ook elke maand meer dan 5 miljoen lezers bereikt op zijn blogs.

Dankzij dit unieke gezichtspunt heeft hij kunnen zien hoe bloggen is geëvolueerd en hoe je consistent geld kunt verdienen met je blog, zelfs te midden van voortdurende verandering. In de podcast deelt hij deze waardevolle inzichten.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeggen

Dit was de perfecte podcast voor een ocd-lijstjesmaker als ik. Het heeft me echt veel vertrouwen gegeven.

6. Inhoud en gesprek

via Apple podcasts Presentator: Ross Hudgens Inhoud en conversatie is een podcast van Siege Media, een toonaangevend SEO-gericht contentmarketingbureau in San Diego. Deze podcast is de bron bij uitstek om te begrijpen hoe u uw website kunt integreren met uw website contentmarketingstrategie met SEO.

Deze opkomende podcast krijgt steeds meer aandacht omdat hij de fijne kneepjes van de uitvoering uitdiept, wat heeft geleid tot aanzienlijke pieken in websitebezoeken.

Luister naar deze podcast om inzicht te krijgen in waarom content goed scoort en ontdek effectieve strategieën om je content gedeeld te krijgen.

**Waarom vinden we het leuk?

De podcast behandelt veel onderwerpen, waaronder contentmarketing, SEO, e-mailreach en Reddit-marketing. Met technieken waarvan bewezen is dat ze tastbare resultaten opleveren, is deze podcast een gids van onschatbare waarde als je de zichtbaarheid en impact van je content wilt verbeteren.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeggen

Goede SEO- en contenttips om je contentmarketingstrategie naar een hoger niveau te tillen.

7. Winstgeheimen voor e-maillijsten (voorheen Storytellinggeheimen)

via Deze oude marketing Presentatoren: Joe Pulizzi en Robert Rose

Het Content Marketing Institute (CMI) is een betrouwbare bron voor inzichten in contentmarketing, en Deze oude marketing is hun contentmarketingpodcast.

Deze wekelijkse podcast wordt gepresenteerd door twee gerenommeerde contentmarketingexperts en gaat in op de nieuwste trends, het laatste nieuws en advies op het gebied van contentmarketing.

De show werd voor het eerst gelanceerd in 2013 en werd eind 2017 even onderbroken, om in 2019 triomfantelijk terug te keren. Sindsdien hebben Pulizzi en Rose zich actief ingezet voor de heropleving van de podcast.

**Waarom vinden we het leuk?

Joe Pulizzi staat bekend als 'de Godfather van contentmarketing' en wordt door sommigen gezien als de bedenker van de term 'contentmarketing' In samenwerking met de co-host geeft hij een uitgebreide kijk op de meest relevante trends in marketing, contentstrategie en publiceren.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeggen

Joe en Robert hebben me geholpen de steeds veranderende wereld van marketing, business en content te begrijpen.

9. Het lange spel

via Apple podcasts Presentatoren: Alex Birkett, Allie Decker en David Khim Het lange spel de podcast biedt een duurzamere benadering van contentmarketing. De gastheren houden diepgaande interviews met beoefenaars van contentmarketing.

Ze behandelen onderwerpen variërend van freelance schrijven tot teambuilding en conversieoptimalisatie.

Daarnaast vullen de hosts de boel aan met periodieke 'kitchen side'-afleveringen, waarin ze onderling levendige debatten voeren over verschillende ideeën op het gebied van contentmarketing.

**Waarom vinden we het leuk?

Wat deze podcast zo bijzonder maakt, is dat hij de onderliggende mentale modellen, raamwerken en principes onderzoekt die het denken van de gasten vormgeven. De interviews gaan verder dan de huidige tactieken en onderzoeken de langetermijnstrategieën van experts op dit gebied.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeggen

Een uitstekende bron voor marketeers om hun vaardigheden te verbeteren.

10. De marketinggids

via Bedrijven groeien Host: Mark Schaefer De marketinggids is een leuke podcast die digitale marketingtrends, -strategieën en -tactieken onderzoekt. Hij staat consequent in de top 1% van podcasts op iTunes!

De afleveringen bevatten boeiende gesprekken en interviews met experts, die inzichten van onschatbare waarde bieden in de dynamische en steeds veranderende wereld van contentmarketing. Je kunt rekenen op Schaefers humor om complexe marketingonderwerpen te verlevendigen.

Elke aflevering van The Marketing Companion zit boordevol bruikbare en nuttige tips, strategieën en voorbeelden uit de praktijk die je direct kunt toepassen op je marketinginspanningen.

**Waarom vinden we het leuk?

De podcast zorgt ervoor dat u goed bent uitgerust om te navigeren door de uitdagingen en kansen in de contentmarketingindustrie. Soms zijn er ook luchtige gesprekken met anekdotes, verwijzingen naar popcultuur en persoonlijke ervaringen.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeggen

De Marketing Companion is snel een favoriet geworden in mijn feed!

Content Marketing met ClickUp

Elk contentmarketingteam heeft robuuste tools nodig om interne processen effectief te beheren - van het maken van content tot distributie en het meten van resultaten.

ClickUp is een uitgebreide softwareplatform voor contentmarketing met meerdere tools en functies ontworpen om content te vereenvoudigen marketingworkflows en de algehele effectiviteit verbeteren. Hier zijn de belangrijkste functies waar elke digitale marketeer aanzienlijk van kan profiteren:

Bouw betere workflows voor uw contentmarketingteam met de marketingfuncties van ClickUp

Projectbeheer

Contentteams blijven jongleren met meerdere projecten, belanghebbenden en marketing OKR's . Dit is waar een projectmanagementtool komt goed van pas. ClickUp's platform voor marketingprojectbeheer helpt teams beter samen te werken door workflows, documenten en dashboards in realtime met elkaar te verbinden. Het zorgt ervoor dat iedereen sneller werkt, slimmer is en tijd bespaart.

Brainstorm, strategiseer of breng workflows in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Gebruik ClickUp's Whiteboards om samen te werken met het hele team en de creatieve kracht van elk lid te benutten. Creëer roadmaps en workflows met uw team om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Verbind je marketing roadmaps met go-to-market plannen en verdeel ze in taken met duidelijke eigenaren en tijdlijnen. Op deze manier weet iedereen in je marketingteam waar ze zich in het project bevinden en welke vooruitgang ze boeken.

U kunt ook ClickUp Dashboards om de visualisatie van de workflow van uw team te verbeteren. Bekijk de status van uw taken en projecten via grafieken en diagrammen voor een snelle analyse. Krijg bijvoorbeeld een visueel overzicht van hoe verschillende campagnes presteren op basis van demografie.

Een andere krachtige strategie om uw marketingactiviteiten te stroomlijnen is het gebruik van taaksjablonen. Een taaksjabloon is een vooraf ontworpen kader dat is gemaakt om taken of activiteiten efficiënt op te sommen, te prioriteren, te organiseren en bij te houden. ClickUp's taaksjablonen zijn een krachtig hulpmiddel om uw workflow te stroomlijnen. Deze sjablonen kunnen worden aangepast voor verschillende taken, van bugrapporten tot blogberichten en landingspagina's. Door deze sjablonen te gebruiken, kunt u veel overbodige taken automatiseren, tijd besparen en consistentie in uw werk garanderen. ClickUp biedt verschillende weergaven om taken en projecten te visualiseren en ermee te werken. Of het nu een Lijstweergave, Kalenderweergave, Kanban-bord of Ganttgrafiekweergave is, u kunt de indeling kiezen die het beste bij uw behoeften past.

Zoek, stel in of sorteer taakstatussen in de ClickUp lijstweergave om de voortgang van alle werkzaamheden te zien

Hierdoor kunnen contentmarketingteams hun campagnes en planningen effectief organiseren, wat de productiviteit en samenwerking binnen het team verbetert.

Redactionele kalender

Elk contentteam heeft een kalender nodig om alle contentcreatie- en marketingactiviteiten bij te houden. U kunt een aantal sjablonen voor inhoudskalenders maak een paar aanpassingen volgens uw wensen en gebruik ze meteen!

Gebruik ClickUp's sjabloon voor redactionele kalenders om de planning van de publicatie van inhoud te plannen

Plan welke content u wanneer en hoe vaak publiceert met behulp van ClickUp's sjabloon voor redactionele kalenders . Het helpt u bij het visualiseren van uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse publicatieplannen om bronnen gereed te houden en nooit deadlines te missen.

AI-ondersteuning

Schrijven is het belangrijkste onderdeel van elke contentmarketingactiviteit. Het produceren van kwalitatieve content kost echter veel tijd en moeite.

Gebruik de AI-ondersteuning van ClickUp Brain Schrijf assistent om ideeën te brainstormen en inhoud te creëren in enkele seconden

Wanneer je extra hulp nodig hebt met marketingteksten, vraag dan ClickUp Brain's AI-schrijfassistent aan boord. Hij helpt je bij elke taak om inhoud te creëren, vermindert de tijd die je aan onderzoek besteedt en voorkomt zelfs writer's block met op onderzoek gebaseerde prompts en schetsen.

Als u er de voorkeur aan geeft om uw tekst te schrijven, raden we u aan om een metgezel naar uw stuk te laten kijken. En wat is een betere metgezel dan de AI-assistent van ClickUp om je tekst te bewerken en suggesties voor verbetering te geven?

Samenwerking

Marketing is een teamsport; contentmarketeers moeten in realtime met meerdere mensen samenwerken om resultaten te behalen. Schrijvers, redacteuren, social media managers, contentstrategen en anderen moeten op één lijn zitten om succesvolle contentstrategieën en marketingcampagnes te voeren.

Werk in realtime samen met alle belanghebbenden met ClickUp Docs

Met ClickUp Documenten laat meerdere mensen tegelijkertijd aan hetzelfde document werken. Dit helpt iedereen op dezelfde pagina te zitten en efficiënt samen te werken.

Pas documenten aan met geneste pagina's, stylingopties en opmaaktools voor verbeterde marketingpresentaties. Je teamgenoten kunnen input geven door middel van opmerkingen en suggesties.

Werk in realtime samen met teamleden om naadloos teamwerk en ideeënuitwisseling mogelijk te maken. Tag elkaar waar nodig om werk af te krijgen of twijfels op te helderen. Dit is vooral handig als je met krappe deadlines werkt.

Documenten veilig delen met privacycontroles en machtigingen beheren voor effectieve samenwerking. Dit helpt ervoor te zorgen dat die geheime of ontluikende marketingideeën alleen bij de relevante belanghebbenden blijven.

Ga voor Team Inhoud!

Podcasts zijn een geweldige manier om informatie en kennis op te doen tijdens het dagelijkse werk. De uitdaging ligt in het identificeren van podcasts die aansluiten bij je behoeften en die de meeste waarde voor je kunnen toevoegen. We hopen dat onze lijst met de beste podcasts voor contentmarketing nuttig zal zijn.

Nadat je kennis hebt verzameld uit deze podcasts, overweeg dan tools die je kunnen helpen bij de implementatie ervan. ClickUp is een krachtige projectmanagementtool die veel teams gebruiken om hun contentmarketinginspanningen te beheren.

Of je nu moet werken aan een go-to-market strategie of uw klantmarketingactiviteiten te plannen, heeft ClickUp meerdere functies en kant-en-klare marketingplanningsjablonen om jou en je team te helpen het proces sneller, eenvoudiger en effectiever te maken.

En als je van plan bent om een podcast te starten, kun je terecht bij podcastsjablonen om het beter te plannen en te beheren.

Aan de slag met ClickUp door u aan te melden nu!

Veelgestelde vragen

**1. Wat zijn podcasts in contentmarketing?

Contentmarketingpodcasts zijn audioprogramma's die waardevolle informatie, inzichten of entertainment bieden aan een doelpubliek. Ze zijn een krachtig medium voor bedrijven om in contact te komen met hun publiek, naamsbekendheid op te bouwen en expertise te delen in een handig, toegankelijk formaat.

**2. Wat voor soort marketing is een podcast?

Een podcast is een vorm van contentmarketing waarmee bedrijven of individuen een publiek kunnen binden en aantrekken via audiocontent. Het dient verschillende marketingdoeleinden, waaronder het opbouwen van autoriteit, het vergroten van merkbekendheid, het genereren van leads en het bieden van SEO-voordelen door middel van transcripties.

Podcasts kunnen ook andere strategieën integreren zoals influencer marketing of sponsoring op basis van de doelen van de makers.

**3. Zijn podcasts een goed marketingmiddel?

Podcasts kunnen een zeer effectief marketinginstrument zijn voor bedrijven en individuen. Ze bieden een uniek platform voor het opbouwen van merkautoriteit, het bereiken van een breder publiek en het bevorderen van een directe band met luisteraars.

De boeiende aard van audiocontent helpt bij het leveren van waardevolle informatie of entertainment, waardoor een sterke band met het publiek ontstaat. Bovendien dragen podcasts bij tot de zichtbaarheid van het merk en het opbouwen van een gemeenschap en kunnen ze te gelde worden gemaakt via sponsoring of productpromoties.

Als aanpasbaar en toegankelijk medium bieden podcasts een veelzijdige manier om marketingstrategieën te verbeteren.