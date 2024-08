PRINCE2 vs. PMP: Welke is beter voor projectmanagers?

Er zijn veel projectmanagementcertificeringen beschikbaar en het kan voelen alsof je de dobbelsteen gooit om de juiste te vinden. Als je het juiste nummer hebt, stijgen je carrièrevooruitzichten. Al het andere zul je waarschijnlijk opnieuw moeten proberen.

In de zee van opties zijn de PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) en Project Management Professional (PMP) twee bekende certificeringen. Maar hoe beslist u of PMP of PRINCE2 beter is voor uw carrièrevooruitzichten in projectmanagement?

In deze PRINCE2 vs. PMP vergelijking onderzoeken we de nuances van PMP en PRINCE2 certificeringen die hen van elkaar onderscheiden. Aan het einde van deze blogpost bent u in een betere positie om een weloverwogen beslissing te nemen.

Algemene voordelen van projectmanagementcertificeringen

We zullen de verschillende voordelen van PRINCE2 en PMP certificeringen later bespreken. Laten we eerst een algemeen overzicht geven van de voordelen van projectmanagementcertificeringen . Deze omvatten:

Professionele geloofwaardigheid : Een projectmanagementcertificering legitimeert en erkent formeel uw kennis, vaardigheden en expertise op het gebied van projectmanagement. U kunt zelfs branche-erkende certificeringen verwerven om uw genuanceerde begrip en expertise binnen een specifieke sector aan te tonen

: Een projectmanagementcertificering legitimeert en erkent formeel uw kennis, vaardigheden en expertise op het gebied van projectmanagement. U kunt zelfs branche-erkende certificeringen verwerven om uw genuanceerde begrip en expertise binnen een specifieke sector aan te tonen Verbeterde vaardigheden : Gecertificeerde projectmanagers beschikken over geavanceerde hulpmiddelen, technieken en methodologieën om projecten effectief te beheren. Dergelijke vaardigheden verbeteren de projectresultaten en de klanttevredenheid, waardoor het een win-winsituatie is voor iedereen

: Gecertificeerde projectmanagers beschikken over geavanceerde hulpmiddelen, technieken en methodologieën om projecten effectief te beheren. Dergelijke vaardigheden verbeteren de projectresultaten en de klanttevredenheid, waardoor het een win-winsituatie is voor iedereen Betere salarisvooruitzichten : Het verdienen van eencertificering projectmanagement kan carrièremogelijkheden vrijmaken of carrièremogelijkheden binnen de bestaande organisatie katalyseren. Een dergelijke groei komt overeen met betere salarisvooruitzichten

: Het verdienen van eencertificering projectmanagement kan carrièremogelijkheden vrijmaken of carrièremogelijkheden binnen de bestaande organisatie katalyseren. Een dergelijke groei komt overeen met betere salarisvooruitzichten Universele erkenning : De meeste projectmanagementcertificeringen worden wereldwijd geaccepteerd. Een wereldwijd erkende certificering stelt projectmanagementprofessionals in staat om in verschillende landen of regio's te werken

: De meeste projectmanagementcertificeringen worden wereldwijd geaccepteerd. Een wereldwijd erkende certificering stelt projectmanagementprofessionals in staat om in verschillende landen of regio's te werken Genormaliseerde kennis : Sinds projectmanagementprincipes variëren, zorgen certificeringen voor consistentie door middel van gevestigde raamwerken en best practices. Een dergelijke standaardisatie van kennis en vaardigheden maakt het voor gecertificeerde projectmanagers gemakkelijker om overal te werken

: Sinds projectmanagementprincipes variëren, zorgen certificeringen voor consistentie door middel van gevestigde raamwerken en best practices. Een dergelijke standaardisatie van kennis en vaardigheden maakt het voor gecertificeerde projectmanagers gemakkelijker om overal te werken Concurrentievoordeel : Nu projectmanagement een zeer competitief vakgebied aan het worden is, kan certificering professionals een broodnodig concurrentievoordeel opleveren. Werkgevers nemen liever een gecertificeerde projectmanager in dienst dan een niet-gecertificeerde collega

: Nu projectmanagement een zeer competitief vakgebied aan het worden is, kan certificering professionals een broodnodig concurrentievoordeel opleveren. Werkgevers nemen liever een gecertificeerde projectmanager in dienst dan een niet-gecertificeerde collega Mogelijkheden tot netwerken : Inschrijven voor een projectmanagementcertificering betekent lid worden van professionele organisaties die dergelijke programma's aanbieden. Het biedt projectmanagers kansen om te netwerken met andere gecertificeerde professionals en projectmanagementexperts en op de hoogte te blijven van de veranderende trends in de sector

: Inschrijven voor een projectmanagementcertificering betekent lid worden van professionele organisaties die dergelijke programma's aanbieden. Het biedt projectmanagers kansen om te netwerken met andere gecertificeerde professionals en projectmanagementexperts en op de hoogte te blijven van de veranderende trends in de sector Voortdurend leren: Professionele certificeringen vereisen vaak onderhoud. Deze behoefte aan professionele ontwikkeling en continu leren moedigt projectmanagers aan om op de hoogte te blijven van de nieuwste projectmanagementpraktijken

**Wat is PRINCE2 Certificering?

Hoe ziet het PRINCE2 certificaat eruit via Novelvista PRINCE2 staat voor PRojects IN Controlled Environments (Projecten in gecontroleerde omgevingen).

Het is een algemeen erkende projectmanagementmethodologie die structuur en schaalbaarheid geeft aan projectmanagement. De procesgedreven aanpak verdeelt projecten in kleinere, beheersbare fasen met gedefinieerde processen, thema's en principes.

Veranderingen die gerechtvaardigd kunnen worden of een significante waarde hebben voor het project worden opgenomen, waardoor de techniek zeer flexibel en aanpasbaar is. Het zorgt ook voor een sterk gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap dat de basis legt voor een succesvol project.

PRINCE2 werd ontwikkeld door AXELOS, een joint venture tussen de Britse overheid en Capita, en werd enorm gebruikt in projecten voor de overheid en publieke sector. Het bereik is echter groter geworden nu het een behoorlijke populariteit geniet in Europa.

Voordelen van het behalen van een PRINCE2-certificering

Enkele belangrijke voordelen van het behalen van een PRINCE2-certificering zijn:

Biedt een methodische en gestructureerde aanpak van projectmanagement, waardoor de kans op succes toeneemt

Past zich aan aan projecten van verschillende types, groottes en met verschillende vereisten, waardoor het geschikt is voor het behandelen van projecten van verschillende industrieën en bedrijven

Richt zich opprojectdoelen en bedrijfsdoelstellingen om waarde toe te voegen aan de organisatie

Definieert duidelijk rollen en verantwoordelijkheden voor het projectteam, projectmanagers en andere belanghebbenden om verantwoording af te dwingen en ambiguïteit te verminderen

Legt de nadruk op risicomanagement en stelt organisaties in staat om risico's effectief te identificeren, beoordelen en beheren

Het is een zeer gewaardeerde certificering, vooral in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Azië en Australië, en kan uw salarisvooruitzichten verbeteren

**Wat is PMP certificering?

hoe ziet het PMP-certificaat eruit_ via Sprintzeal De Project Management Professional (PMP)-certificering is een wereldwijde, door de industrie erkende certificering die wordt beheerd door het Project Management Institute (PMI).

Een PMP-certificering betekent een hoog niveau van bekwaamheid in projectmanagementmethoden en -praktijken. De PMP-cursus richt zich op tien kennisgebieden die worden voorgeschreven door de Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).

Deze geven een uitgebreid inzicht in projectmanagement en draaien om integratie, reikwijdte, planning, kosten, kwaliteit, middelen, communicatie, risico, inkoop en belanghebbenden.

PMP-certificering is niet gekoppeld aan een formele projectmanagementmethodologie. Zo'n ontkoppelde status zorgt voor beweeglijkheid. PMP projectmanagementprofessionals vertrouwen op hun kennis en vaardigheden om het volgende te managen levenscyclus van projectmanagement end-to-end-van projectplanning tot verandermanagement tot projectuitvoering en voltooiing, en deze aan te passen aan de eisen van het project, de organisatie of de branche.

Voordelen van het behalen van een PMP-certificering

Enkele belangrijke voordelen van het behalen van een PMP-certificaat zijn:

Het is niet gebonden aan een specifieke projectmanagementmethodologie, waardoor het zeer veelzijdig toepasbaar is in verschillende bedrijfstakken en projectomgevingen

Het omvat tien kennisgebieden, zoals reikwijdte, kosten, tijd, kwaliteit, risico, communicatie, etc., om projectmanagementtechnieken aan te scherpen

PMP-certificering is vaak een primaire vereiste voor projectmanagementfuncties in landen als de Verenigde Staten. Het geniet ook een wijdverspreide wereldwijde erkenning

De certificering richt zich op het aanscherpen van vaardigheden als leiderschap, communicatie, stakeholdermanagement, etc., die een must zijn in de portfolio van een projectmanager

Het vereist dat projectmanagementprofessionals Professional Development Units (PDU's) verdienen. Deze vereiste maakt de weg vrij voor continu leren en verbeteren terwijl de vaardigheden voor projectmanagement worden ontwikkeld

**PRINCE2 vs PMP: Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Nu je een basisidee hebt van PMP en PRINCE2 certificeringen, laten we eens kijken naar de verschillen tussen de twee. Hier is een vergelijking van PMP vs PRINCE2 voor verschillende parameters:

Certificeringsverstrekkers

AXELOS, een joint venture tussen het Cabinet Office van de Britse regering en Capita plc, een outsourcer voor de particuliere sector, beheert PRINCE2.

PMP-certificeringen worden verstrekt door het Project Management Institute (PMI), een wereldwijd erkende non-profitorganisatie gevestigd in de Verenigde Staten.

Beide organisaties werken aan het beheren en vaststellen van industriestandaarden en best practices in projectmanagement. PMI heeft echter een grotere invloedssfeer, wat toe te schrijven is aan de wereldwijde aantrekkingskracht van PMP certificering.

Voordeel: PMP vanwege de grotere populariteit van de PMI.

Typen certificering

De PRINCE2-certificering is beschikbaar op twee kwalificatieniveaus - Foundation en Practitioner. De Foundation certificering laat u kennismaken met de PRINCE2 methodologie, principes en terminologieën. De Practitioner certificering houdt in dat u het geleerde uit de Foundation cursus toepast op de praktijk en op projecten in de PRINCE2 omgeving.

PMP is een op zichzelf staande certificering die beschikbaar is voor diegenen die enige mate van projectmanagementervaring hebben. Het omvat brede kennisgebieden van PMP projectmanagementonderwijs en wordt beschouwd als een gevorderde kwalificatie.

Voordeel: PRINCE2 voor zijn flexibele, tweeledige certificeringsstructuur.

Certificeringsvoorwaarden

Dit is waar de verschillen tussen PMP en PRINCE2 certificeringen duidelijker worden.

De PRINCE2 Foundation cursus staat open voor iedereen, ongeacht hun projectmanagementervaring. Zodra een aspirant-projectmanager de Foundation-certificering heeft behaald, kan hij of zij de PRINCE2 Practitioner-certificering behalen.

Aan de andere kant zijn de vereisten voor PMP certificering nogal uitgebreid. Ten eerste heb je een vierjarig bachelordiploma nodig van een erkende hogeschool of universiteit of het wereldwijde equivalent daarvan.

Daarnaast heb je 36 maanden projectmanagementervaring nodig in de afgelopen acht jaar. Deze eis wordt verhoogd naar 60 maanden voor projectmanagers met een middelbare schooldiploma. Tot slot moet je 35 uur formele projectmanagementopleiding of CAPM-certificering hebben gevolgd.

Voordeel: PRINCE2 is toegankelijker voor mensen van alle ervaringsniveaus.

Kosten van het examen

De examenkosten voor PMP en PRINCE2 certificering worden hieronder beschreven:

De examenkosten voor PMP zijn $405 voor PMI leden en $555 voor niet-PMI leden. Merk op dat het PMI lidmaatschap jaarlijks $129 kost, met een extra $10 als eenmalige aanvraagkosten.

De examenkosten voor PRINCE2 (7e editie) zijn £380 voor de Foundation cursus en £410 voor de Practitioner certificering.

Naast deze examenkosten zijn er voor beide certificeringen extra kosten voor studiemateriaal, voorbereidingscursussen en oefenexamens.

Voordeel: Gelijkspel. Afhankelijk van uw competentie biedt PRINCE2 flexibiliteit om te kiezen tussen het Foundation en Practitioner niveau. Het is ook marginaal lager geprijsd dan de PMP certificering. Als u echter op zoek bent naar een meer uitgebreide en geavanceerde projectmanagementcertificering, dan is PMP kosteneffectiever, ongeacht of u kiest voor het PMI-lidmaatschap.

Projectmanagementraamwerk

De vergelijking tussen PMP vs. PRINCE2 wordt duidelijker als je het algemene projectmanagementraamwerk bekijkt.

Bij PRINCE2 is het projectmanagementraamwerk meer:

Gestructureerd, waarbij een duidelijk en georganiseerd raamwerk nodig is om projecten te managen

Voorschrijvend, waarbij een stapsgewijze methodologie wordt gevolgd in gecontroleerde omgevingen

Procesgestuurd, gericht op het opdelen van projecten in goed gedefinieerde, hapklare eenheden

Flexibel en aanpasbaar, afhankelijk van de rechtvaardiging en de waardepropositie van verandering

Gebaseerd op duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokken belanghebbenden

Het PMP projectmanagement raamwerk daarentegen is:

Veelzijdig omdat het zich niet conformeert aan een vaste of gespecificeerde methodologie

Beschrijvend, met een focus op tien kennisgebieden voor effectief projectmanagement

Gestandaardiseerd voor kennis, vaardigheden en technieken met behulp van de PMBOK® Gids

Aanpasbaar voor industrie- of bedrijfsspecifieke eisen

Gericht op de projectmanager als held van het project

Voordeel: Gelijkspel. De ideale keuze van een projectmanagementraamwerk varieert van geval tot geval. Procesgestuurde of sterk gestructureerde projecten kunnen bijvoorbeeld een PRINCE2-raamwerk vereisen stappenplan voor projectmanagement . Aan de andere kant kunnen zeer veelzijdige projecten die sterk leiderschap van projectmanagers vereisen, baat hebben bij PMP.

Vorm van het certificeringsexamen

De PRINCE2 Foundation en Practioner examens bestaan beide uit meerkeuzevragen. Het eerste examen bevat ongeveer 60 vragen, terwijl het tweede examen 68 vragen bevat en een aantal op scenario's gebaseerde vragen.

Kandidaten krijgen een uur (Foundation) of 2,5 uur (Practitioner) om het examen af te leggen en moeten 55% of meer scoren om te slagen. Terwijl de Foundation certificering een gesloten boek test betreft, is het Practitioner examen een open boek test waarbij kandidaten de officiële PRINCE2 handleiding kunnen raadplegen.

Het PMP examen is veel uitgebreider, met een aantal situatievragen en andere multiple-response vragen. Het examenformaat bevat 180 vragen met een tijdslimiet van 3 uur en 50 minuten (230 minuten). De score om te slagen wordt niet bekendgemaakt, maar wordt bepaald aan de hand van een psychometrische analyse.

Voordeel: PRINCE2, simpelweg omdat het examen minder vragen bevat en korter duurt. Bovendien is de zwaarste van de twee een open-boek test, wat de weegschaal in zijn voordeel doet doorslaan.

Geldigheid van certificering en verlenging

PRINCE2-certificeringen, zowel Foundation als Practitioner, zijn levenslang geldig en hoeven niet te worden verlengd.

PMP-certificering is drie jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Verder moet de projectmanager 60 PDU's verdienen binnen drie jaar om dit certificaat te verlengen.

Voordeel: PRINCE2, met zijn levenslange geldigheid en het ontbreken van vernieuwingseisen, is een uitstekende keuze voor een projectmanagementprofessional die op zoek is naar een eenmalige investering van tijd, geld en moeite. Als u echter in een dynamische branche werkt, dan is het continue leren en het continue aspect van de PMP certificering misschien meer geschikt.

Geografische vraag

De geografische vraag naar PMP en PRINCE2 certificering is een factor van hun oorsprong.

Omdat PRINCE2 zijn wortels heeft in het Verenigd Koninkrijk, is het veel populairder in dat land en de omliggende regio's van Europa. Het is ook populair in Australië.

PMP heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is populair in Noord-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Voordeel: PMP-certificering dankzij het grotere bereik en de hogere wereldwijde adoptiegraad.

Toepassing

De laatste vergelijking tussen PMP en PRINCE2 komt neer op de toepasbaarheid.

PRINCE2 wordt vaak gebruikt door overheidsinstanties en industrieën die de Europese projectmanagementstandaarden volgen. Als zodanig is het toepassingsgebied beperkt tot projecten in de publieke sector.

Aan de andere kant wordt PMP algemeen geaccepteerd door multinationale bedrijven vanwege de afstemming op internationale projectmanagementstandaarden. Een PMP-gecertificeerde projectmanagementprofessional past in verschillende bedrijfstakken, van IT tot productie en van gezondheidszorg tot financiën!

Voordeel: PMP vanwege de grotere veelzijdigheid en toepasbaarheid in verschillende industrieën en projectmanagementomgevingen.

**PRINCE2 vs PMP: Wat is moeilijker?

Een vergelijking tussen PMP vs PRINCE2 in termen van moeilijkheid is zeer subjectief, omdat de ervaren moeilijkheid van persoon tot persoon kan verschillen, afhankelijk van hun achtergrond, ervaring en begrip.

Dat gezegd hebbende, beide examens hebben hun eigen uitdagingen.

Zo zijn PRINCE2-examens meer geworteld in praktijkscenario's waarin je projectmanagementprincipes moet toepassen in de praktijk. Ook al hebt u de handleiding, uw succes hangt af van uw probleemoplossende en kritische denkvaardigheden om het PRINCE2 framework in detail te begrijpen en de concepten te gebruiken om projecten uit te voeren.

Op dezelfde manier is het PMP-certificeringsexamen uitgebreid en beslaat het verschillende kennisgebieden en processen op het gebied van projectmanagement die in de PMBOK® Guide worden behandeld. Het beantwoorden van de meerkeuzevragen, vooral die met meerdere antwoorden, vereist een diepgaand begrip van projectmanagementconcepten, formules en processen. Om het nog ingewikkelder te maken, is het een examen met een gesloten boek, dus je moet alles uit je hoofd leren.

Op basis van dit inzicht in het examen, je carrièreaspiraties en persoonlijke beoordeling kun je beslissen wat moeilijker is.

PRINCE2 vs PMP: salaris en baanvooruitzichten

Nu komt het sappigste deel van de PMP vs PRINCE2 vergelijking - wat betaalt beter? Of ontsluit in ieder geval projectmanagement carrièrevooruitzichten voor een beter salaris?

Volgens de Project Management Salary Survey (13e editie) pMP-gecertificeerde projectmanagementprofessionals in de VS verdienen tussen $ 130.000 en $ 150.000 per jaar. Dat is een stijging van 44% ten opzichte van hun niet-gecertificeerde tegenhangers. Deze stijging in het gemiddelde salaris kan oplopen tot 67%, zoals in Zuid-Afrika!

Maar hoe is het in vergelijking met PRINCE2?

Om de regionale invloed en ongelijkheid te compenseren, zullen we het bovenstaande salaris vergelijken met wat een PRINCE2-gecertificeerde projectmanager verdient in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Salarisschaal projectmanagers met een PRINCE2-certificering verdienen een gemiddeld salaris van £44.322 per jaar. De omrekeningskoersen van de dag waarop dit artikel is geschreven, zouden overeenkomen met $ 56.329 per jaar.

Voor meer consistentie hebben we het salaris van PMP gecertificeerde projectmanagers gecontroleerd op PayScale en ontdekte dat dit gemiddeld $92.690 per jaar is.

Dus, hoe je het ook bekijkt, PMP helpt je om 2-3x meer te verdienen dan PRINCE2. Natuurlijk zijn dit globale cijfers en kun je meer (of minder) verdienen afhankelijk van je projectmanagementervaring, branche en andere variabelen.

Wat betreft carrièrevooruitzichten, hebben we al gezien dat PMP een wijdverspreide wereldwijde erkenning geniet en toepasbaar is in talloze industrieën. Deze kwaliteiten maken het meestal veelbelovender in het bieden van bredere vooruitzichten op een baan.

PRINCE2 vs PMP: welke moet je kiezen?

Tot slot ontleden we de meest brandende vraag - PMP of PRINCE2; welke van de twee certificeringen moet u kiezen?

Helaas is hier geen eenduidig antwoord op. De keuze tussen PMP- en PRINCE2-certificering hangt af van uw carrièredoelen, branchevoorkeuren, geografische locatie, enzovoort.

Je kunt PMP kiezen als:

U van plan bent internationaal te gaan werken, voornamelijk in Amerika en delen van Azië en Afrika

U een veelzijdige certificering wilt die toepasbaar is in verschillende projecttypes en industrieën

U de tien belangrijkste kennisgebieden van projectmanagement voor een succesvol project onder de knie wilt krijgen

Je staat open voor continu leren en bijscholing om de drie jaar

Aan de andere kant kunt u voor PRINCE2 kiezen als:

U een baan wilt in het Verenigd Koninkrijk of Europa

U carrière wilt maken bij de overheid of in de publieke sector

U de voorkeur geeft aan een gestructureerde en procesmatige aanpak van projectmanagement

U een eenmalige investering wilt doen in uw certificeringsinspanningen

Behandel de bovenstaande informatie als een vuistregel en gebruik deze op een zuiver indicatieve manier. Idealiter zou u de arbeidsmarkt moeten onderzoeken, uw interesses en expertise in overweging moeten nemen, en rekening houden met uw capaciteiten voor de respectieve examens om een meer persoonlijke en goed afgeronde beslissing te nemen tussen PMP en PRINCE2.

