10 beste Notion-integraties om je apps te verbinden

Voor de meesten van jullie is Notion meer dan een app om notities te maken.

Het combineert documentbeheer, taakbeheer en samenwerking op dezelfde plek, waardoor het werk moeitelozer wordt met functies zoals geneste pagina's en samen bewerken. Daarnaast zijn er functies zoals AI hebben het dagelijkse werk gemakkelijker gemaakt.

Notion is vandaag de dag echter slechts een gedeeltelijke oplossing voor de complexe processen en activiteiten op uw werkplek. Veel organisaties gebruiken vijf tot acht andere tools voor interne communicatie, tijdregistratie, bestandsopslag, formulieren, CRM's en taakbeheer.

De hele dag door jongleren met verschillende tools kan lastig zijn. Om de productiviteit te verhogen en het wisselen tussen tabbladen te verminderen hebben we een lijst samengesteld van 10 populaire apps die beschikbaar zijn als Notion-integratie.

Wat moet je zoeken in Notion-integraties?

Hoewel het integreren van tools met Notion de samenwerking kan verbeteren, is het misschien niet geschikt in geval van hogere kosten, complexe configuraties of beveiligingsproblemen.

Hier zijn vijf belangrijke dingen waar je op moet letten bij het integreren van je werk-apps met Notion workspaces:

Simpele en gebruiksvriendelijke UI: De gebruikersinterface (UI) van een tool heeft grote invloed op hoe goed het werkt. Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke UI is nodig om gebruikers geïnteresseerd te houden en de werkzaamheden soepel te laten verlopen

De 10 beste Notion-integraties om te gebruiken in 2024

Laten we eens kijken naar een aantal van de beste Notion-integraties die beschikbaar zijn om de efficiëntie en samenwerking van je team te verbeteren en hun werk georganiseerd en productief te maken.

Hoewel sommige populaire apps op deze lijst directe integraties met Notion zijn, moet je misschien een integratiesoftware van derden of service voor andere apps. Ook daarvoor hebben we enkele opties toegevoegd.

1. IFTTT

via IFTTT IFTTT (If This Then That) is een populaire webgebaseerde service waarmee je taken kunt automatiseren en apps kunt verbinden met behulp van eenvoudige voorwaardelijke verklaringen die bekend staan als applets. Hoewel IFTTT geen werkende app is, helpt het je om Notion te integreren met de rest van je werkruimte-apps met behulp van eenvoudige triggers en acties.

Met IFTTT kun je nieuwe Notion-pagina's genereren via spraakopdrachten (met Alexa of Siri) en je takenlijsten synchroniseren tussen verschillende platformen.

Enkele kant-en-klare applets voor Notion zijn:

Google Agenda-evenementen toevoegen aan je takenlijst in Notion

Berichten met bladwijzers van Medium of Pocket toevoegen aan een database in Notion

Nieuwe items in Google Sheets synchroniseren met databases van Notion en vice versa

Je kunt ook je eigen multi-action applets maken met de triggers en acties die beschikbaar zijn in IFTTT.

IFTTT beste functies

Bouw en start je automatisering voor Notion zonder code te schrijven

Koppel je Notion account met meer dan 700 apps en diensten, zelfs degene die geen eigen integratie met Notion hebben

Maak automatiseringen met meerdere acties in een reeks en vereenvoudig je werkzaamheden

Integreer met spraakassistenten zoals Alexa en Siri zodat je niet gebonden bent aan je apparaten

IFTTT beperkingen

Sommige applets (zoals Notion taken voor Twitter mentions) zijn alleen beschikbaar in de betaalde plannen

IFTTT biedt slechts één trigger en twee acties voor Notion

IFTTT prijzen

IFTTTT Gratis

IFTTT Pro: $3.49/maand

$3.49/maand IFTTT Pro+: $14.99/maand

IFTTT beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

2. Zapier

via Zapier Zapier is een online workflow automatisering platform dat u helpt om terugkerende taken tussen uw bedrijfstools te automatiseren met behulp van "Zaps" - een voorwaardelijke workflow die twee of meer apps verbindt om een specifieke actie of reeks acties te automatiseren.

Zapier maakt eenvoudige en probleemloze integratie mogelijk tussen Notion en meer dan 5000 apps, waaronder veelgebruikte werk-apps zoals Airtable, Google Workspace en Slack.

Of je nu taken en projecten synchroniseert, formulierreacties toevoegt aan databases of klantgegevens synchroniseert, je kunt dit allemaal binnen enkele minuten doen met behulp van al bestaande Zaps of door er zelf een te maken.

Zapier beste functies

Automatiseer werk in verschillende apps, stroomlijn je workflow en bespaar tijd

Verbind meerdere apps en bouw complexe workflows in één Zap

Beschrijf je workflow aan de AI-assistent van Zapier en laat hem je Zap maken

Terugkerende taken zoals maandelijkse rapporten of gesprekken automatiseren met geplande zaps

Zapier-beperkingen

Gebruikers melden dat sommige integraties niet erg robuust zijn

Het opzetten van ingewikkelde, meerstaps Zaps kan tijdrovend zijn

Zapier prijzen

**Gratis

Starters : $29,99/maand

: $29,99/maand Professioneel : $73,50/maand

: $73,50/maand Team : $103,50/maand

: $103,50/maand Bedrijf: Prijzen op maat

Zapier beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2750+ beoordelingen)

3. Typeform

via Typeform Als je interactieve formulieren en enquêtes wilt maken, overweeg dan Typeform. Typeform is een populaire app onder bedrijven en staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface, visueel aantrekkelijke ontwerpen en de mogelijkheid om gegevens te verzamelen in een conversatievorm.

Typeform biedt een directe Notion-integratie die je kunt gebruiken om formulierreacties te synchroniseren met Notion-databases. Je kunt bijvoorbeeld een nieuw database-item in Notion aanmaken voor elke formulierreactie die in Typeform is gemaakt. Dit helpt je om alle formulierreacties met je team te delen, zodat ze op verzoeken kunnen reageren met behulp van de resultaten.

Deze integratie ondersteunt echter alleen 'Tabeldatabases' in Notion en geen andere zoals Galerij of Kalender.

Typeform beste eigenschappen

Plaats slechts één vraag op elke pagina en maak het mensen gemakkelijk om te antwoorden zonder afgeleid te worden

Voeg formulieren toe aan uw websites of e-mails om relevante reacties te krijgen en vervolgvragen te stellen

Integreer direct met Notion zonder gebruik te hoeven maken van een tussenliggende app zoals IFTTT of Zapier

Houd je gegevens actueel door gegevens in real-time te synchroniseren

Typeform-beperkingen

Als een webhook token van Notion verloopt, moet je een nieuw formulier maken omdat het token niet opnieuw kan worden aangemaakt

Je kunt formulierreacties alleen koppelen aan een databasetabel en niet aan andere soorten databases zoals forums of kalenders

Typeform prijzen

Basis : $29/maand

: $29/maand Plus : $59/maand

: $59/maand Zakelijk : $99/maand

: $99/maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Typeform beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (700+ beoordelingen)

: 4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

4. GitHub

via GitHub GitHub is een van 's werelds meest gebruikte cloudgebaseerde ontwikkelaarsplatforms. Het biedt ontwikkelteams en bedrijven oplossingen voor het bouwen en verzenden van code en het onderhouden van hun codebase.

Door je Notion account te integreren met GitHub kun je het voor je engineering en niet-engineering teams gemakkelijk maken om samen te werken aan productontwikkeling en taken aan te maken voor bugs en problemen.

De ingebouwde integratie van Notion met GitHub stelt Notion gebruikers in staat om verschillende taken uit te voeren, zoals het toevoegen van een pull request (PR) link aan een taak en het bijwerken van de taakstatus in Notion op basis van de PR eigenschap.

GitHub beste functies

Creëer een centrale codebase voor je product en een enkele bron van waarheid voor alle ontwikkelaars

Maak het makkelijk voor teamleden om code te bekijken en feedback te geven, omdat GitHub links automatisch een preview van de code in Notion laten zien

Creëer een real-time synchronisatie tussen GitHub eigenschappen in een repo en de Notion database om de nauwkeurigheid van gegevens te garanderen

Projecten georganiseerd houden door automatisch een PR-link toe te voegen aan taken die je in Notion aanmaakt

GitHub beperkingen

Beginners melden een steile leercurve

Sommige gebruikers melden dat ze regelmatig uitval ervaren tijdens periodes met veel gebruik

GitHub prijzen

Gratis

Team : $4.00/gebruiker per maand

: $4.00/gebruiker per maand Enterprise: $21,00/gebruiker per maand

GitHub beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5500+ beoordelingen)

5. Asana

via Asana Asana is een webgebaseerde tool voor projectbeheer en samenwerking, ontworpen om teams te helpen werk te organiseren, projecten te beheren en taken bij te houden. Het biedt een gecentraliseerd platform waar teams kunnen samenwerken, communiceren en de voortgang van projecten kunnen bewaken.

Teams die Asana gebruiken als hun projectmanagementsoftware en Notion als hun documententool kunnen beide integreren om te zorgen voor een gestroomlijnde gegevensstroom en een uniforme werkruimte te creëren. Beide platformen bieden directe integraties die je kunt gebruiken om specifieke acties uit te voeren.

Notion biedt ook een gratis Asana Importer tool om al je Asana projecten te importeren naar Notion als een database.

Asana beste eigenschappen

Bekijk de status van taken en projecten uit Asana in Notion door ze toe te voegen als link previews

Voeg uw Notion-pagina's toe aan Asana-taken zodat alle medewerkers gemakkelijk toegang hebben tot de documenten

Maak een database met alle projectdetails door gewoon de Asana-link van uw project in Notion te plakken

Asana beperkingen

Sommige gebruikers melden dat ze het moeilijk vinden om Asana in hun team te implementeren, en nieuwe gebruikers krijgen te maken met een steile leercurve

Wijzigingen in Asana worden niet in real-time bijgewerkt in Notion. Je moet gegevens handmatig synchroniseren om wijzigingen bij te werken

Asana prijzen

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Starter : 13.49 USD/gebruiker per maand

: 13.49 USD/gebruiker per maand Geavanceerd : 30.49 USD/gebruiker per maand

: 30.49 USD/gebruiker per maand Enterprise: Prijzen op maat

Prijzen op maat **Enterprise+:Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9600+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12300+ beoordelingen)

6. Slack

via Slack Het hebben van een berichtenplatform dat is geïntegreerd met Notion maakt communicatie eenvoudig. Je kunt Slack van Salesforce gebruiken als een platform voor teamberichten voor betere communicatie en samenwerking.

Het biedt kanalen en threads voor groepsdiscussies, directe berichten voor één-op-één communicatie en huddles voor audio- en videocommunicatie.

Door slack integreren met Notion kun je tegelijkertijd drukke werkzaamheden verminderen en je team op de hoogte houden. Teamleden kunnen in realtime communiceren in Slack terwijl ze toegang hebben tot de gedetailleerde documentatie en taakbeheerfuncties in Notion.

Slack beste functies

Stel teamleden op Slack op de hoogte wanneer ze in een Notion-document zijn getagd, wanneer een pagina is bijgewerkt of wanneer een nieuw item is toegevoegd aan een database

Slack-berichten toevoegen aan Notion als taken, database-items of zelfs nieuwe pagina's

Commentaar beantwoorden en deelrechten bijwerken voor Notion-documenten vanuit je Slack-console

Een link naar een Slack-bericht toevoegen aan Notion om een voorvertoning te genereren en de conversatie in realtime bij te werken

Slack beperkingen

Workflows en automatisering zijn niet beschikbaar in het gratis plan

Kan duur zijn voor grote teams

Slack prijzen

Gratis

Pro : $8,75/gebruiker per maand

: $8,75/gebruiker per maand Zakelijk +: $15/gebruiker per maand

+: $15/gebruiker per maand Onderneming Grid: Prijzen op maat

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (32.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (32.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

7. Webex

via Webex Cisco's Webex is een populair videoconferentieplatform dat virtuele communicatie en samenwerking tussen organisaties en teams vergemakkelijkt.

Het integreren van de oplossingen voor vergaderingen, berichten en webinars met Notion kan het delen van kennis en transparantie binnen uw team bevorderen.

Er zijn ook sneltoetsen zoals @notion track en @notion share om snelle acties uit te voeren, zoals een lijst met recente updates van een Notion-database of het delen van een document met anderen.

Voor Webex vergaderingen kun je een tool van derden gebruiken zoals Zapier of zijn alternatieven om het te integreren met de API van Notion.

Webex beste functies

Stel een geautomatiseerde workflow in om voor elke nieuwe vergadering een nieuwe Notion-pagina aan te maken

Voeg de Notion bot toe aan je Webex workspace en gebruik hem om taken uit te voeren zoals het delen van documenten

Bespaar tijd met Notion-specifieke snelkoppelingen

Webex beperkingen

Er is geen directe integratie beschikbaar tussen Webex Meeting en Notion

Zelfs bij services van derden biedt Webex slechts één trigger en geen acties

Webex prijzen

Gratis

Webex Meet : $14,50/gebruiker per maand

: $14,50/gebruiker per maand Webex Suite : $25/gebruiker per maand

: $25/gebruiker per maand Webex Enterprise: Aangepaste prijzen

Webex beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (22.700+ beoordelingen)

: 4.3/5 (22.700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (6800+ beoordelingen)

8. Paperform

via Papiervorm Paperform is een online formulierbouwer die kleine bedrijven helpt bij het maken van formulieren, het uitvoeren van enquêtes en het ontwerpen van quizzen. Het biedt ook een van de meest veelzijdige en robuuste integraties met Notion.

Je kunt formulierinvoer synchroniseren met een Notion-database, een nieuw formulier bouwen op basis van eigenschappen in een bestaande Notion-database en zelfs formulieren ontwerpen die eruit zien als de Notion-interface.

Paperform biedt veel flexibiliteit: je kunt bepalen welke pagina's in een Notion-werkruimte moeten worden geïntegreerd met Paperform en je kunt privé-integraties maken.

Paperform beste eigenschappen

Verzamel betalingen via formulieren, aangezien Paperform is geïntegreerd met populaire betalingsgateways

Formulierinzendingen toevoegen aan Notion als database-items om inzendingen in realtime bij te houden

Formulieren toevoegen aan documenten en pagina's in Notion en respondenten inzendingen laten doen

Het "inter"-lettertype gebruiken voor formulieren die in Notion worden ingesloten, zodat het lijkt op het lettertype in Notion-pagina's

Paperform-beperkingen

Paperform slaat gedeeltelijke formulierinzendingen niet op

Kan duur zijn voor kleine bedrijven die net beginnen

Paperform prijzen

Essentials : $29/maand

: $29/maand Pro : $59/maand

: $59/maand Zakelijk: $199/maand

Paperform beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

9. Google Drive

via Google Drive Google Drive is een cloud-gebaseerde bestandsopslagdienst van Google waarmee je bestanden in de cloud kunt opslaan, synchroniseren tussen apparaten en delen met anderen.

Door Notion te integreren met Google Drive kun je je Google Docs, Slides en Sheets rechtstreeks in je Notion-werkruimte plaatsen. Dit creëert een uniforme ruimte voor al je informatie en stelt je team in staat om eenvoudig toegang te krijgen tot en samen te werken aan documenten.

Je kunt services van derden zoals Zapier of Integromat gebruiken om complexe workflows uit te voeren, zoals het exporteren en uploaden van nieuwe Notion Documenten naar Google Drive.

De beste functies van Google Drive

Maak linkbomen, databases of pagina's in Notion die verwijzen naar uw Google Drive-bestanden, zodat uw team documenten gemakkelijk kan organiseren en terugvinden

Volg projecten eenvoudig door relevante documenten te koppelen aan specifieke taken of projecten in Notion

Google Drive beperkingen

De directe integratie van Notion met Google Drive is vrij beperkt en je zult misschien een externe service moeten gebruiken voor meer geavanceerde automatisering

Heeft een limiet aan de bestandsgrootte die je per dag kunt uploaden

Google Drive prijzen

Business Starter : $6/gebruiker per maand

: $6/gebruiker per maand Business Standard : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Business Plus : $18/gebruiker per maand

: $18/gebruiker per maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Google Drive beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.8/5 (27300+ beoordelingen)

10. Figma

via Figma Figma (overgenomen door Adobe) is een cloudgebaseerd ontwerp- en prototypinghulpmiddel dat gezamenlijk werken aan gebruikersinterface (UI) en gebruikerservaring (UX) ontwerpprojecten vergemakkelijkt.

Het wordt veel gebruikt door ontwerpers, productteams en ontwikkelaars om prototypes en ideeën voor digitale oplossingen te creëren en samen te bewerken.

Door figma integreren met Notion kunt u de samenwerking tussen teams van ontwerpers, productmanagers, technici en marketeers verbeteren door hen allemaal (zelfs degenen zonder Figma-account) in staat te stellen ontwerpfeedback te geven.

Figma beste eigenschappen

Voeg een Figma link toe aan een Notion document om een live preview van het ontwerp in het document te zien, waardoor het gemakkelijk is voor alle teamleden om het ontwerp te beoordelen

Koppel Figma bestanden aan specifieke taken zodat het team kan verwijzen naar en samenwerken aan de ontwerpelementen die bij elke taak horen

Maak links of embeds voor eenvoudige toegang tot uw ontwerpbestanden en prototypes direct vanuit uw Notion werkruimte

Figma beperkingen

Figma embeds zijn alleen toegankelijk via een browser en niet via de desktop app

Gebruikers hebben vertragingen gemeld bij het werken met grote ontwerpbestanden of meerdere artboards

Figma prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Professioneel : $12/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $12/maand (jaarlijks gefactureerd) Organisatie : $45/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $45/maand (jaarlijks gefactureerd) Onderneming: $75/maand (jaarlijks gefactureerd)

Figma beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1030+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1030+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (700+ beoordelingen)

Andere integratiehulpmiddelen voor projectbeheer

Hoewel we een aantal van de top Notion integraties in de vorige sectie hebben onderzocht, zijn er nog veel meer software voor taakbeheer tools die, indien geïntegreerd met Notion, het projectbeheer, de samenwerking en de algehele operationele efficiëntie van uw organisatie kunnen vereenvoudigen.

Aanvullende taakbeheerintegraties met Notion kunnen de verantwoording en transparantie van het team verbeteren door alle teamleden een overzicht te geven van statussen en individuele bijdragen.

Een van deze tools is ClickUp!

ClickUp

ClickUp is een alles-in-één werkruimte-app met verschillende functies, waaronder projectbeheer, teamcommunicatie en documentbeheer.

Notion biedt een basis 'link preview' optie om je ClickUp taken en projecten toe te voegen aan Notion documenten. Voor meer geavanceerde workflows kun je een service van derden zoals Zapier gebruiken om een tweerichtingsgegevensstroom tussen ClickUp en Notion mogelijk te maken.

Met Zapier kunt u bijvoorbeeld elk nieuw item in de database toevoegen als een checklist in ClickUp of nieuwe Notion-pagina's aanmaken voor elk nieuw item, gebeurtenis of taak die in ClickUp wordt aangemaakt.

Hoewel ClickUp een goede integratieoptie is, is het ook een geweldig alternatief voor Notion . ClickUp biedt een uitgebreide documententool en geavanceerde oplossingen voor projectbeheer en samenwerking.

Krijg een snel overzicht van al uw verbonden Subpagina's en relaties op ClickUp Docs om georganiseerd te blijven en werk verbonden te houden

Zoals Notion, ClickUp Documenten laat teams ook prachtige documenten en wiki's maken, eraan samenwerken, geautomatiseerde workflows instellen om documenten aan projecten te koppelen en nog veel meer.

ClickUp komt ook met extra (en geavanceerde) functionaliteiten zoals ClickUp Whiteboards en Mindmaps om brainstormen aan te moedigen en geavanceerde samenwerkingsfuncties zoals videoclips en chatconsoles - allemaal binnen de ClickUp werkruimte.

Met functies zoals vooraf gedefinieerde prompts voor verschillende gebruikssituaties en mobiele toegang, ClickUp AI is ook een waardig alternatief voor Notion AI .

maak alle informatie direct toegankelijk met ClickUp Universal Search_ Universeel zoeken met ClickUp is een andere functie waarmee ClickUp zich onderscheidt. Hiermee kunt u vanuit ClickUp informatie zoeken en vinden in alle apps die met ClickUp zijn geïntegreerd.

Dit doorbreekt informatie silo's en zorgt voor eenvoudige toegang tot bestanden voor alle leden van uw team. Het geeft u ook gepersonaliseerde zoekresultaten.

ClickUp beste functies

Creëer een centrale digitale werkruimte om alle aspecten van uw werk vanuit één venster te beheren

Werk slimmer met ClickUp AI die inhoud samenvat, documenten bewerkt en snelle acties uitvoert

Stimuleer real-time en async teamcommunicatie met tools zoals chat, whiteboards, mindmaps en meer

Gebruik de ingebouwde projectbeheerfuncties en sjablonen van ClickUp om de voortgang van projecten bij te houden, uw doelen te meten en nog veel meer te doen

ClickUp beperkingen

ClickUp AI is alleen beschikbaar in de betaalde plannen

Er is een steile leercurve

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Onderneming : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

Sneller en slimmer werken met ClickUp

Je hebt gezien hoeveel handige Notion-integraties er zijn om je werk gemakkelijk te maken. Maar is er één die makkelijker lijkt dan ClickUp?

In tegenstelling tot Notion - waar u uw projectmanagementsysteem, goal trackers of databases vanaf nul moet opbouwen - wordt ClickUp geleverd met ingebouwde oplossingen (en 1000+ sjablonen ) waarmee je moeiteloos aan de slag gaat en de vaart erin houdt.

De functies van ClickUp, zoals teamruimten, whiteboards en chatconsoles, kunnen helpen uw activiteiten te vereenvoudigen en de samenwerking tussen teams verbeteren .

Benieuwd of ClickUp uw Notion-alternatief kan zijn? Gratis aanmelden en ontdek hoe ClickUp u kan helpen de samenwerking en productiviteit van uw team te verbeteren.