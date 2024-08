10 beste Figma-integraties om je ontwerpworkflow te verbeteren in 2024

Wil je je creatieve processen stroomlijnen en het gegoochel met meerdere ontwerptools vermijden? Wij hebben wat je nodig hebt. Er zijn een groot aantal Figma app integraties die het werk makkelijker maken. Van tools voor webontwerp naar teamsamenwerking zijn deze Figma-integraties het bekijken waard.

Wij hebben de tien beste Figma app integraties die een revolutie teweeg zullen brengen in je ontwerpworkflow, waardoor het efficiƫnter wordt dan ooit tevoren.

Ben je klaar om Figma te integreren met andere tools in je workflow om je volledige ontwerppotentieel te ontsluiten? Laten we beginnen! šŸ“

Wat moet je zoeken in Figma-integraties?

Figma is Ć©Ć©n van de meest bezochte design web apps op het internet, met meer dan 4 miljoen wereldwijde gebruikers en 101 miljoen keer per maand bekeken. Maar het komt allemaal neer op het kiezen van de juiste Figma integraties voor jouw team.

Kijk naar compatibiliteit met uw bestaande tools, gebruiksgemak en de mogelijkheid om uwontwerp workflow* Een ideale integratie zou moeiteloos moeten samensmelten met de Figma app en functionaliteit toevoegen zonder uw huidige workflow te verstoren

Kies tools die efficiƫntie brengen, samenwerking bevorderen en voorzien in unieke functies op maat gemaakt om specifieke ontwerpuitdagingen van uw team op te lossen

Laten we nu eens kijken naar de beste Figma-integraties die er zijn om te overwegen. ā–¶ļø

De 10 beste Figma-integraties om te gebruiken in 2024

Gebruik ClickUp om uw projecten efficiƫnt te beheren met 15+ weergaven, vooraf ontworpen sjablonen en talloze functies voor samenwerking. Figma integratie met ClickUp brengt twee krachtige tools samen en biedt ontwerp- en projectmanagementteams de broodnodige basis voor samenwerking. Het biedt ontwerpteams een uitgebreide omgeving voor het bijhouden van de voortgang, feedback en het beheren van taken op ƩƩn plek!

ClickUp x Figma-integratie elimineert de kloof tussen ontwerpers en het projectmanagementteam. De integratie maakt eenvoudige co-ontwerpen, snelle communicatie en veel ingebouwde functies mogelijk, zoals de mogelijkheid om in te zoomen en door wijzigingen te scrollen.

ClickUp beste eigenschappen:

Werk direct aan Figma bestanden op Clickup met behulp vanreal-time samenwerkingmaakt communicatie naadloos voor ontwerpers

Zet ontwerpelementen moeiteloos om in uitvoerbare taken. (BekijkClickUp Taken om andere workflows te stroomlijnen)

Werk direct aan de meest recente ontwerpversie omdat Clickup de versiegeschiedenis bijhoudt. Zeg vaarwel tegen verouderde bestanden

Overbrug de kloof tussen ontwerp en projectmanagement omdat Figma's integratie met Clickup zich richt op verschillende aspecten van een project

Profiteer vanClickUp's projectmanagementsoftware integratie met een overvloed aan andere apps in de ontwerp- en productiviteitswereld

ClickUp is uw gecentraliseerde, visuele hub om teamideeƫn samen om te zetten in gecoƶrdineerde acties

ClickUp beperkingen:

Een groot aantal functies betekent dat er een steile leercurve kan zijn

Integratie is online offline samenwerking is dus nog niet beschikbaar

ClickUp prijzen:

Persoonlijk gebruik: Voor altijd gratis

Voor altijd gratis Beperkt plan voor kleine teams: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk plan voor middelgrote teams: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Ondernemingsplan voor grote teams: ContactClickup's verkoop *ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3900+ beoordelingen)

Pro tip: Bekijk enkele van de andere ClickUp Integraties die uw productiviteit de hoogte in zullen jagen. We hebben ook de top 16 integraties die uw werk een fluitje van een cent zullen maken.

2. Google-werkruimte

via Figma Google-werkruimte Integreer Figma met Google Workspace om uw ontwerp- en samenwerkingsproces te stroomlijnen. Alle Google-apps ondersteunen integraties.

Deel ontwerpen tijdens vergaderingen met behulp van Google Meet of plaats opmerkingen in Google Docs, maar integreer ontwerpbestanden ook in Google Agenda om teamgenoten te helpen zich voor te bereiden op een vergadering met de juiste middelen.

Deze krachtige combinatie is goed voor het ontwerp, productontwikkeling , IT-operaties of marketingteams.

Beste eigenschappen:

Werk eenvoudig samen met uw ontwerpteam omdat u werkt met Figma ontwerpen binnen Google Workspace

Figma bestanden direct insluiten in alle Google Workspace apps, inclusief Google Docs, Sheets en Slides

Bekijk alle updates in Figma bestanden in Google Workspace in real-time, zonder van platform te wisselen

Beperkingen:

Gebruikers suggereren dat je geen ontwerpen kunt bewerken vanuit Google Workspace; je moet overschakelen naar Figma

Het beheren van toegangsrechten tot bestanden is complex als je een groot team hebt

Google Workspace prijzen:

Business Starter: $6 per gebruiker per maand

$6 per gebruiker per maand Zakelijk Standaard: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Zakelijk Plus: $18 per gebruiker per maand

$18 per gebruiker per maand Ondernemingsplan: U moet contact opnemen met het verkoopteam voor prijzen

Google Workspace beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (15.000+ beoordelingen)

3. Confluentie en Figma

via Figma x Confluence Figma voor Confluence combineert de collaboratieve grafisch ontwerp mogelijkheden van Figma met de documentatie- en teamworkfuncties van Atlassians Confluence-platform.

De Smart Link functie ondersteunt een volledig ingebedde weergave die aanvoelt als een doorlopende pagina. Je hoeft nooit je workflow te verlaten om wijzigingen aan te brengen.

Confluence X Figma integratie is een slimme keuze voor creatieve ontwerpteams die samenwerken met de marketingafdeling en voor content creators die intern of op freelance basis werken.

Beste eigenschappen:

Figma ontwerpen direct insluiten in Confluence pagina's

Werk met meerdere teamleden tegelijk aan een ontwerpproject op Confluence pagina's

Gebruik maken van Confluence's dezelfde versiebeheer mogelijkheden als Figma, zodat je niet hoeft te wisselen tussen platforms voor bewerkingen

Beheer de toestemmingsinstellingen van Confluence die ook van toepassing zijn op ingesloten Figma-ontwerpen, zodat alleen bevoegde gebruikers ontwerpbestanden kunnen bekijken en bewerken

Beperkingen:

Sommige gebruikers suggereren dat een aantal Figma functies nog niet beschikbaar zijn op Confluence pagina's

Beide diensten worden apart gefactureerd, watde kosten kan opdrijven voor kleine bedrijven, afhankelijk van het gebruik - maandelijkse kosten kunnen oplopen tot meer dan $ 100

Confluence pricing:

Gratis: $0 per gebruiker per maand

$0 per gebruiker per maand Standaard: $6.05 per gebruiker per maand

$6.05 per gebruiker per maand Premium: $11,55 per gebruiker per maand

$11,55 per gebruiker per maand Enterprise: Jaarlijks gefactureerd; neem contact op met het verkoopteam van Atlassian

Confluence beoordelingen:

G2: 4.1/5 (3.600+ beoordelingen)

4.1/5 (3.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

4. Begrip en Figma

via Figma x Gitlab Figma integratie met GitLab is een oplossing voor samenwerking en versiebeheer waarmee ontwerpers en ontwikkelaars naadloos kunnen samenwerken aan ontwerpprojecten binnen het GitLab-platform.

Deze integratie legt een verbinding tussen GitLab-pijplijnen en CI/CD-evenementen met taken om de voortgang in real-time te volgen. Het zorgt ervoor dat projectmanagers onmiddellijke updates ontvangen over codewijzigingen, huidige bouwstatussen en de voortgang van implementaties.

Beste eigenschappen:

Werk tegelijkertijd aan hetzelfde ontwerpbestand als je andere teamleden, omdat Figma's integratie met GitLab real-time samenwerking mogelijk maakt

Volg wijzigingen in ontwerpbestanden, wat betekent dat je versiegeschiedenissen kunt bekijken en wijzigingen kunt aanbrengen als je dat wilt

Opslaan ontwerpbronnen zoals Figma bestanden en ontwerpcomponenten direct in GitLab repositories

Genereer ontwerpspecificaties en assets direct vanuit Figma, waar ontwikkelaars toegang toe hebben binnen GitLab

Ontwerptaken koppelen aan ontwikkeltaken-dankzij GitLab's issue tracking systeem dat je koppelt aan Figma ontwerpen

Beperkingen:

Gebruikers suggereren dat Figma en GitLab integratie bepaalde geavanceerde ontwerpsamenwerkingsfuncties missen

Degenen die nieuw zijn met Figma of GitLab zullen een leercurve ervaren bij het gebruik van de integratie

GitLab prijsstelling:

Gratis: $0 per gebruiker per maand

$0 per gebruiker per maand Premium: $29 per gebruiker per maand

$29 per gebruiker per maand Ultimate: $99 per gebruiker per maand

GitLab beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

6. Dropbox en Figma

via Figma x Dropbox Figma voor Dropbox is ontworpen om een vlottere ontwerpworkflow voor creatieve teams te vergemakkelijken. Verbind je Figma accounts direct met Dropbox en beheer alle bestanden daar.

De integratie heeft versiebeheer en samenwerking binnen de Figma-omgeving. Ontwerpen worden automatisch bijgewerkt, net als een live canvas, waardoor communicatie eenvoudiger wordt.

Krijg eenvoudig toegang tot je ontwerpbestanden die zijn opgeslagen in Dropbox en organiseer ze met deze integratie, zodat het een centrale hub wordt voor al je ontwerpassets.

Beste eigenschappen:

Bewerk en becommentarieer ontwerpbestanden tegelijkertijd met je team met behulp van Figma's realtime samenwerkingsfuncties geĆÆntegreerd met Dropbox

Toegang tot eerdere versies van bestanden die zijn opgeslagen in Dropbox

Vereenvoudig asset- en taakbeheer door direct te linken naar Dropbox-mappen, waardoor je minder bestanden hoeft te dupliceren of assets handmatig hoeft te importeren

Profiteren van Dropbox's robuustebeveiligingsfunctieswat betekent dat je ontwerpbestanden veilig zijn

Gebruik Figma en Dropbox web-based toegang, waardoor cross-platform toegang eenvoudig is vanaf verschillende apparaten en locaties

Beperkingen:

Dropbox heeft beperkingen voor de bestandsgrootte op de gratis en basispakketten, duseen premium abonnement kopen verhoogt de kosten

Integratie vertrouwt op Dropbox's cloudopslag en problemen met de service van Dropbox verstoren je ontwerpworkflow

Dropbox-prijzen:

Essentials: $22 per maand

$22 per maand Business: $24 per gebruiker per maand

$24 per gebruiker per maand Zakelijk Plus: $32 per gebruiker per maand

Dropbox beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (20.000+ beoordelingen)

4.4/5 (20.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.000+ beoordelingen)

7. Pendo en Figma

via PendoFigma voor Pendo is een integratie die de gebruikerservaring en de ontwerpproces van elk project. Deze integratie maakt het mogelijk om wireframes en prototypes direct in een Pendo gids op te nemen.

De integratie van Pendo met Figma stelt productontwikkelingsteams in staat om feedback van gebruikers direct te koppelen aan taken, user journeys te visualiseren en features te prioriteren op basis van echte gebruikersbehoeften. Deze samenwerking stroomlijnt de ontwikkeling, wat leidt tot een sneller en impactvoller productontwikkelingsproces.

Beste eigenschappen:

Plaats ontwerpprototypes in Pendo, waar gebruikers meer kans hebben om ermee te werken en de respons te verhogen

Maak gebruik van Pendo's gebruiks- en gedragsgegevens; deze integratie zorgt voor betere doelgerichtheid van gidsen waar feedback zinvol en specifiek is

Integreer elk type Figma ontwerp bestand of prototype, ongeacht de link-sharing instellingen van het bestand in Pendo

Beperkingen:

DeFigma integratie is alleen beschikbaar voor gebruik met Pendo begeleidingwat betekent dat het niet kan worden gebruikt met andere aspecten of functionaliteiten van Pendo

Er kan maar Ć©Ć©n Figma-inbedding worden toegevoegdaan elke Pendo gids Pendo prijzen :

Gratis plan

Groeiplan voor een enkele web- of mobiele app: aangepaste prijzen

Portfolio-plan voor onbeperkte web- of mobiele apps: aangepaste prijzen

Pendo beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

4.4/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (212+ beoordelingen)

8. Maker Integratie

via Figma x Maker Wil je Figma ontwerpen gebruiken om dynamische webpagina's te maken? Maker laat je dat doen! Deze tool is geweldig voor het maken en aanpassen van inhoud voor landingspagina's, productpagina's of blogberichten. Zeg hallo tegen betere gebruikersbetrokkenheid en conversiepercentages!

Door een Figma bestand toe te voegen aan de Maker editor, zet de geĆÆntegreerde Figma-naar-web engine de ontwerpen automatisch om in webpagina's die volledig responsief en bewerkbaar zijn binnen het Maker platform.

Beste eigenschappen:

Zet Figma ontwerpen om in volledig bewerkbare en responsieve webpagina's in enkele minuten met Maker's integratie

Bewerk geĆÆmporteerde lay-outs in Maker's drag-and-drop editor

Houdt lagen, groepen en elementen in dezelfde structuur als in het Figma-bestand

Beperkingen:

Gebruikers meldden dat het gebrek aan globale kleuren het een uitdaging maakt om bestanden aan te passen, wat de flexibiliteit in het ontwerp beĆÆnvloedt

Maker prijsstelling:

Neem contact op met Maker voor prijzen

Maker beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (32.000+ beoordelingen)

4.5/5 (32.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

9. Asana en Figma

via Asana Integreer Figma met Asana om teams betere ontwerpen te laten bedenken, maken, testen en verzenden terwijl u gestructureerde taken in Asana behoudt.

Met de Asana widget in Figma en FigJam kunt u Asana projecten en taken in het canvas voor discussie en zet stickies om in Asana taken. Embed Figma ontwerpen in Asana projecten om real-time updates te bieden en de overhead van het beheren van bestanden te verminderen.

Beste functies:

Embed Figma ontwerpen in Asana projecten en krijg updates in de ontwerpbestanden in real-time weergegeven in Asana

Bewerk Asana-taken en bekijk gedetailleerde informatie in Figma, waardoor het stroomlijnen vantaakbeheer* Zet moeiteloos Stickies gemaakt in Figma- of FigJam-bestanden om in Asana-taken, wat helpt bij het vertalen van brainstormsessies in uitvoerbare items

Beperkingen:

De leercurve is steil voor mensen die nieuw zijn in Asana of Figma

Sommige gebruikers suggereerden dat de integratie mogelijk niet voldoet aan zeer specifieke of unieke workflow-eisen van bepaalde teams

Asana prijzigheid:

Basis: Gratis

Gratis Premium: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam van Asana voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

10. Avocode en Figma

via Figma x Avocode Avocode, een krachtig design-to-code platform, vereenvoudigt de vertaling van Figma-ontwerpen naar code, stroomlijnt de samenwerking en zorgt voor een efficiƫntere en effectievere workflow.

Het stelt teams in staat om de kloof tussen ontwerp en ontwikkeling te overbruggen, waardoor hun leven eenvoudiger wordt.

Avocode's integratie met Figma helpt bij het uittekenen van ontwerpen die klaar zijn voor ontwikkeling, zodat ontwerpers hun eigen ding kunnen doen terwijl ontwikkelaars toegang krijgen tot up-to-date bestanden. Design-to-code zag er nog nooit zo eenvoudig uit!

Beste eigenschappen:

Exporteer Figma ontwerpen direct naar Avocode, waar ontwikkelaars toegang krijgen tot de ontwerpassets, code snippets kunnen genereren en ontwerpelementen kunnen inspecteren

Geniet van Avocode's pixel-perfecte ontwerp inspectie mogelijkheden voor ontwikkelaars, zoals het meten van afstanden, het verkrijgen van kleurcodes en het onderzoeken van lettertype stijlen en groottes

Krijg toegang tot de laatste ontwerpwijzigingen in Avocode met behulp van Avocode's versiebeheer - ontwerpers en ontwikkelaars werken bij in Figma

CSS, Swift, Android XML en andere codefragmenten rechtstreeks vanuit Avocode exporteren

Beperkingen:

Als uw ontwerpworkflow het gebruik van andere tools naast Figma omvat, zal de integratie met Avocode beperkte functionaliteit bieden

Avocode kan een leercurve hebben voor nieuwe gebruikers, vooral als ze niet bekend zijn met ontwerp handoff en code generatie tools

Avocode prijsstelling:

Neem contact op met Avocode voor prijzen

Avocode beoordelingen:

G2: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

Klaar om de beste Figma-integraties te gebruiken om uw ontwerpworkflow te verbeteren?

Dit is de lijst met de beste Figma-integraties voor je ontwerpteam om samen te werken!

De sleutel is het begrijpen van je behoeften en het naadloos integreren van deze tools in je workflow voor een efficiƫnter ontwerptraject. Als u deze opties overweegt, bedenk dan dat de echte magie ontstaat wanneer u een uniforme oplossing vindt die vereenvoudigt in plaats van compliceert. Dat is waar ClickUp schittert.

ClickUp is niet meer dan een integratie; het is een alles-in-Ć©Ć©n tool die uw ontwerptraject van begin tot eind stroomlijnt. Met realtime samenwerking, versiebeheer en uitgebreid projectbeheer herdefinieert ClickUp wat mogelijk is in uw ontwerpworkflow.

Dus, bent u klaar om uw ontwerpworkflow te verbeteren met ClickUp ? laten we uw designreis productief en buitengewoon maken.