5 Scrum Waarden om je Agile Praktijken te verbeteren

Toewijding. Focus. Openheid. Respect. Moed. Dit zijn niet alleen modewoorden - samen zorgen ze ervoor dat teams goed kunnen werken om projecten te laten slagen. Het zijn toevallig ook de sleutel waarden in Scrum.

Scrum, dat nu een immens populaire agile projectmanagement de oorsprong van deze methodologie ligt in een artikel dat Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka in 1986 schreven voor de Harvard Business Review. Dit baanbrekende artikel, The New Product Development Game, veranderde voor altijd de manier waarop agile teams succesvolle projectresultaten leveren.

De vijf Scrum waarden vormen de kern van geoptimaliseerd teamwerk en houden het Scrum framework op zijn plaats. Laten we ze eens uit elkaar halen.

Wat zijn Scrum Waarden? Scrum waarden zijn de fundamentele principes die het gedrag en de interacties van Scrum teams sturen. Ze stellen teams in staat vertrouwen op te bouwen, effectief samen te werken, zich te richten op het leveren van waarde en voortdurend te verbeteren. Toewijding, Focus, Openheid, Respect en Moed zijn de hoekstenen van de waarden die Scrum definiëren.

Deze agile waarden benadrukken flexibel zijn, snel aanpassen en nauw samenwerken.

Er zijn veel andere Scrum termen maar deze vijf kernwaarden helpen om productief te blijven, waardoor softwareontwikkeling een efficiënte en productieve teaminspanning wordt!

De vijf waarden van Scrum definiëren

Allesomvattend maken Scrum werkstromen binnen ClickUp Om een project te laten slagen, moeten Scrum Masters het belang van de vijf waarden duidelijk uitleggen aan hun team. De Teams moeten ook overeenkomen om deze vijf waarden te volgen.

Toewijding

Toewijding betekent volledige verantwoordelijkheid nemen voor je huidige projecten. Het houdt in dat de leden van het team eigenaar zijn van hun werk en zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van resultaten. Dit houdt ook in dat u eerdere toezeggingen nakomt.

Eenvoudig gezegd, is Commitment een resultaat definiëren en eraan vasthouden tot het project is Voltooid. Een voorbeeld van commitment kan een team zijn dat beslist om een specifieke functie van een product te lanceren tijdens een Sprint.

Focus

Focus gaat over een duidelijke weergave en concentratie op wat echt belangrijk is. Het betekent alleen werken aan de essentiële elementen en afleiding vermijden van taken die niet cruciaal zijn voor je doelen.

Denk bijvoorbeeld aan een Scrum team dat samenwerkt aan een project om een nieuwe iOS app te ontwerpen voor een bedrijf. Hun focus ligt op het snel maken van de iOS app met minimale bugs en revisies (en niet op het maken van een Android, Windows of Mac app naast de iOS versie).

Openheid

Openheid houdt in dat je bereid bent je kennis en inspanningen te delen, naar de ideeën van anderen te luisteren en feedback te accepteren. Het betekent ook dat je de overkoepelende abonnementen van je organisatie onmiddellijk met je teams deelt.

Openheid gaat over het vrijelijk uitwisselen van informatie tussen werknemers, waardoor het voor iedereen gemakkelijker wordt om te werken en te communiceren. In een Scrum installatie delen Teams hun kennis en ervaringen met anderen in de organisatie, wat de algehele werkprestaties ten goede komt.

Respect

Respect betekent het waarderen van verschillende perspectieven, luisteren naar de ideeën van anderen en ondersteunen waar nodig. Het betekent dat je leden van het team met beleefdheid en eerlijkheid behandelt en dat je erkent hoeveel tijd ze besteden aan het succes van de organisatie.

Tijdens een projectbespreking toont een eigenaar van een product bijvoorbeeld respect door aandachtig te luisteren naar de ideeën van zijn team en hun inbreng te waarderen voordat hij beslissingen neemt.

Moed

Moed betekent het vertrouwen hebben om risico's te nemen en het aanmoedigen van een omgeving waarin medewerkers openstaan om van fouten te leren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. In organisaties worden Scrum Teams beter door na verloop van tijd collectief te leren van hun eigen fouten.

Als een team bijvoorbeeld een risico neemt door een nieuwe ontwerptechniek voor een website uit te proberen, kunnen ze die kennis delen met andere teams. Op deze manier kunnen teams elkaars kennis en vaardigheden verbeteren.

Verschil tussen Scrum waarden en principes

Scrum waarden zijn de fundamentele overtuigingen die vorm geven aan de manier van denken en het gedrag van Scrum teams in Agile projectmanagement.

Aan de andere kant zijn Scrum-principes de praktische richtlijnen en regels die worden beschreven in documenten zoals de Scrum Guide, die elk lid van het team helpen om deze waarden op een gestructureerde manier toe te passen.

Terwijl waarden de kernovertuigingen vertegenwoordigen, bieden principes een structureel kader.

Binnen Scrum heb je sprint abonnement (korte cycli van werk) en ceremonies (vergaderingen om iedereen op dezelfde pagina te houden). Deze Sprints en ceremonies vertalen deze overtuigingen naar tastbare acties binnen het Scrum-raamwerk.

De waarden en principes van Scrum vormen de essentiële basis voor effectief teamwerk en succesvol succes Scrum projectmanagement .

Laten we de verschillen tussen de twee verder uitwerken.

Waarden vanScrum Principes vanScrum Praktische richtlijnen voor gestructureerd projectmanagement Kernelementen Toewijding, focus, openheid, respect, moed Sprint planning, ceremonies en rollen beschreven in de Scrum handleiding Rol: Vormgeven van gedrag en samenwerking: Een systematische aanpak van projectmanagement Het beïnvloeden van teaminteracties en mindset Het begeleiden van de implementatie van Scrum in alledaagse taken Bouwt vertrouwen, eigendom en aanpassingsvermogen op. Maakt een systematische en flexibele aanpak van projectmanagement mogelijk

Een vergelijkende tabel met de verschillen tussen Scrum waarden en Scrum principes

De rol van Scrum waarden in het dagelijkse werk

De rol van Scrum waarden in het dagelijkse werk is vergelijkbaar met een kompas dat individuen en teams door de complexiteit van hun dagelijkse taken leidt en het team intact houdt.

De waarden - Toewijding, Focus, Openheid, Respect en Moed - fungeren als fundamentele vangrails die vorm geven aan hoe mensen samenwerken en uitdagingen benaderen.

Laten we eens kijken hoe elke waarde kan worden gebruikt in het dagelijkse werk.

Rol van "Toewijding" in een professionele omgeving

Scrum projecten hebben te maken met een toegewijde en standvastige aanpak om doelen te bereiken.

Begin met het duidelijk definiëren van project doelstellingen en het instellen van realistische tijdlijnen. Geef taken prioriteit om ze af te stemmen op het doel van uw Sprint en zorg voor een gerichte inspanning voor elk aspect.

Communiceer en versterk Commitment binnen het Scrum team en stimuleer een gedeelde toewijding aan het succes van het project. Regelmatig de voortgang beoordelen, noodzakelijke aanpassingen maken en verantwoording afleggen voor de vergaderingen.

Door Commitment als leidend principe in te voeren, kunnen scrumteams veerkrachtig door uitdagingen navigeren en succesvolle projectresultaten behalen.

Rol van "Focus" in een professionele omgeving

Om Focus in het dagelijkse werk te implementeren, moet je taken prioriteren, duidelijke doelen voor de Sprint stellen en specifieke blokken met tijd toewijzen voor gefocust werk. Zorg voor een georganiseerde werkruimte, gebruik productiviteitsmiddelen verstandig en effectief omgaan met communicatie.

Vermijd multitasking, neem regelmatig pauzes en schrap onnodige vergaderingen. Deze weloverwogen aanpak cultiveert een omgeving die bevorderlijk is voor een aanhoudende focus, het verbeteren van de productiviteit en het garanderen van een succesvolle uitvoering van projecten.

Rol van "Respect" in een professionele omgeving

Het implementeren van Respect als een Scrum waarde in je professionele leven binnen elk project houdt in het bevorderen van een coöperatieve en positieve werkcultuur.

Behandel je collega's met respect, waardeer andermans perspectieven en moedig open communicatie aan voor het respectvol delen van ideeën en feedback.

Omarm een teamgerichte aanpak die elkaars vaardigheden erkent en ieders expertise waardeert.

Door een respectvolle toon aan te slaan in alle interacties, dragen professionals bij aan een positieve omgeving die waarde hecht aan individuele sterke punten. Deze integratie van Respect als een Scrum waarde cultiveert een werkplek waar wederzijds begrip en samenwerking gedijen, wat een positieve invloed heeft op het algehele succes van het project.

Rol van "Openheid" in een professionele omgeving

Het faciliteren van Openheid als een Scrum waarde houdt in dat u een cultuur van psychologische veiligheid binnen uw organisatie koestert. U kunt transparantie en open communicatie omarmen door de leden van uw Scrum team aan te moedigen om hun ideeën en feedback vrijuit te uiten, zonder bang te hoeven zijn voor reacties.

Creëer kanalen voor een open dialoog om zorgen en uitdagingen op een transparante manier aan te pakken. Ontwikkel een mentaliteit die waarde hecht aan eerlijkheid en oprechte communicatie, en creëer een sfeer waarin iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn of haar perspectieven te delen.

Het inboezemen van Openheid verbetert de samenwerking en bouwt vertrouwen op tussen de leden van Scrum Teams. Het helpt Scrum Masters ook om projecten duidelijk te begeleiden, wat resulteert in een succesvolle teamdynamiek.

Rol van "Moed" in een professionele omgeving

Moed is een andere sleutel Scrum waarde die uw projecten kan helpen de top van kwaliteit te bereiken. Moed in een professionele omgeving betreft het in staat stellen van individuen om uitdagingen moedig aan te gaan en problemen transparant aan te pakken.

Motiveer teamleden om zich uit te spreken, hun mening te delen en hun zorgen te uiten zonder bang te hoeven zijn voor represailles. Dit helpt bij het creëren van een cultuur die innovatieve ideeën waardeert en constructieve kritiek verwelkomt.

In een moedige omgeving zijn mensen eerder geneigd om risico's te nemen, zich aan te passen aan veranderingen en bij te dragen aan voortdurende verbetering. Door Moed als leidend principe in te voeren, kunt u kwaliteit, creativiteit en een collectieve verplichting tot succes voor het team stimuleren.

Hoe de 5 kernwaarden van Scrum te implementeren

Het in de praktijk brengen van de vijf fundamentele Scrum waarden lijkt misschien moeilijk, maar je kunt het Nog te doen met de juiste Scrum hulpmiddelen en strategie. Tools zoals ClickUp kunnen de implementatie van deze vijf Scrum waarden in uw projecten snel vergemakkelijken. Hier zijn de belangrijkste functies van ClickUp die u kunt gebruiken om uw Agile team naar succes.

Het Scrum-bord

Het Scrum-bord is een cruciaal hulpmiddel voor Scrum Masters en producteigenaren bij het implementeren van de Scrum-kernwaarden in productontwikkeling of productontwikkeling projectmanagement . ClickUp's bordweergave biedt een uitgebreid overzicht van de sprint Werkstroom voor het hele team, zodat er voltooide transparantie is in de voortgang van het project. Je kunt het gebruiken om meerdere Scrum gebeurtenissen in een enkel dashboard te analyseren.

Door deze openheid kan het hele team de status van taken, afhankelijkheid, blokkades en meer in real-time zien, waardoor er één enkele bron van waarheid ontstaat. Het versterkt ook de toewijding van het team om de doelen van de Sprint te bereiken. Bovendien zorgt de mogelijkheid om de status van taken eenvoudig en snel bij te werken ervoor dat teamleden zich duidelijk kunnen concentreren op het voltooien van taken. Het Scrum-bord is essentieel om het team gefocust te houden op de doelen van de Sprint en toegewezen te houden aan het leveren van werk zoals gepland.

Gebruik het aanpasbare Scrum-bord van ClickUp om in één oogopslag een overzicht te krijgen van de voortgang van het project

Aangepaste statussen Aangepaste statussen van ClickUp bieden een aanpak op maat voor taakbeheer, waarbij teams specifieke fasen van taken kunnen definiëren en bijhouden. Dit maakt Scrum-beheer eenvoudiger.

Statussen helpen de focus te behouden door een duidelijke weergave te geven van waar elke taak zich bevindt in de werkstroom. Bijvoorbeeld, de overgang van een taak naar "In uitvoering" geeft aan dat het team er actief aan wil werken.

Verkrijg duidelijkheid over fasen van taken en verhoog de focus van Scrum-teams met aangepaste statussen op ClickUp

Prioriteiten Prioriteiten van ClickUp en

Kanban-borden bieden een flexibel systeem voor het prioriteren van Taken, in lijn met de Scrum waarden van Toewijding en Focus.

Scrum Masters en producteigenaren kunnen taken aanduiden als Dringend, Hoog, Normaal of Laag. Dit vergemakkelijkt de toewijzing om items met een hoge prioriteit als eerste aan te pakken en creëert een gevoel van eigendom binnen het team.

Door de prioriteiten zichtbaar te maken op het Kanban-bord wordt deze focus elke dag versterkt. Openheid en moed zijn nodig voor het team om effectief prioriteitscriteria vast te stellen en gesprekken te voeren over de capaciteit van de werklast.

Stimuleer teamtoewijding met flexibele prioritering van taken in ClickUp-taak

Tijdsinschattingen De tijdsinschattingen van ClickApp teams moedig laten toewijzen aan haalbare doelen met respect voor de teamdynamiek.

Het moedigt teams aan om de realiteit van tijdsbeperkingen transparant en houdt het Scrum project bijhouden.

Gebruik tijdsinschattingen in ClickUp om teams te voorzien van realistische tijdslijnen voor taken en moedige besluitvorming

ClickUp stelt Scrum Masters en producteigenaren in staat om toewijding, focus en openheid in te brengen in elk lid van het Scrum team. Dit leidt uw projecten uiteindelijk naar succesvol voltooien.

Maximaliseer Scrumresultaten met ClickUp

Scrum waarden zijn de drijvende kracht achter succesvol projectmanagement, het stimuleren van Commitment, Focus, Openheid, Respect en Moed binnen teams.

ClickUp, als een veelzijdige platform voor projectmanagement voor teams biedt teams de mogelijkheden om deze waarden volledig te realiseren in hun werk.

Door gebruik te maken van ClickUp functies kunt u Scrum waarden activeren in plaats van ze te laten verworden tot theoretische ideeën. Zodra dat gebeurt, klikken de dingen op hun plaats en begint je team optimaal te functioneren. U kunt geweldige samenwerking, productieve gesprekken en een natuurlijke neiging tot voortdurende verbetering ontgrendelen.

Klaar om een onstuitbaar momentum op te bouwen? Probeer ClickUp vandaag.

Veelgestelde vragen

1. Hoe verhouden Scrum waarden zich tot Scrum principes?

Scrum principes zijn de richtlijnen en best practices die richting geven aan de toepassing van het Scrum framework in elk project, zoals tijdens het ontwikkelen van software of het lanceren van een app.

Deze principes helpen teams om de Scrum-methodologie effectief te implementeren, door samenwerking, aanpassingsvermogen en iteratieve voortgang te faciliteren.

Hier volgt een uitleg van de zes Scrum-principes, samen met voorbeelden van hoe ze aansluiten bij de waarden van Scrum:

1. Empirische procesbeheersing

Betekenis: Beslissingen zijn gebaseerd op voortgang en bewijs in de echte wereld, niet alleen theorie of aannames. Transparantie, inspectie en aanpassing zijn hier de sleutels

Beslissingen zijn gebaseerd op voortgang en bewijs in de echte wereld, niet alleen theorie of aannames. Transparantie, inspectie en aanpassing zijn hier de sleutels Aanpassing aan Openheid: Teams delen openlijk gegevens en voortgang en stimuleren feedback en aanpassing

Teams delen openlijk gegevens en voortgang en stimuleren feedback en aanpassing Afstemming op Moed: Teams omarmen de onzekerheid van empirische processen en passen zich moedig aan op basis van feedback

2. Zelforganisatie

Betekenis: Teams managen hun werk en nemen autonoom beslissingen binnen het Scrum raamwerk

Teams managen hun werk en nemen autonoom beslissingen binnen het Scrum raamwerk Alignment with Commitment: Empowered teams nemen eigendom en toewijzen zich dieper aan hun doelen

Empowered teams nemen eigendom en toewijzen zich dieper aan hun doelen Alignment with Respect: Vertrouwen en respect voor iemands individuele expertise stimuleren zelforganisatie

3. Samenwerking

Betekenis: Stakeholders, ontwikkelaars en klanten werken nauw samen tijdens het hele proces

Stakeholders, ontwikkelaars en klanten werken nauw samen tijdens het hele proces Alignment with Respect: Verschillende perspectieven worden gewaardeerd, wat constructieve samenwerking mogelijk maakt

Verschillende perspectieven worden gewaardeerd, wat constructieve samenwerking mogelijk maakt Alignment with Openness: Transparantie en open communicatie maken effectieve coördinatie mogelijk

4. Op waarde gebaseerde prioritering

Betekenis: Functies en taken krijgen prioriteit op basis van de waarde voor de klant

Functies en taken krijgen prioriteit op basis van de waarde voor de klant Alignment with Focus: Teams concentreren zich op het eerst leveren van het meest waardevolle werk

Teams concentreren zich op het eerst leveren van het meest waardevolle werk Alignment with Commitment: Afstemming op de waarde voor de klant verhoogt de betrokkenheid van het team

5. Time-boxing

Betekenis: Scrum gebeurtenissen en Sprints hebben vaste limieten in tijd om focus en urgentie te bevorderen

Scrum gebeurtenissen en Sprints hebben vaste limieten in tijd om focus en urgentie te bevorderen Afstemming op focus: Time-boxing helpt teams om afleiding te voorkomen en op koers te blijven

Time-boxing helpt teams om afleiding te voorkomen en op koers te blijven Alignment with Respect: Tijdslimieten beschermen de tijd en energie van individuen

6. Iteratieve ontwikkeling:

Betekenis: Werk wordt opgedeeld in kleine, stapsgewijze cycli (Sprint) voor voortdurende feedback en verbetering

Werk wordt opgedeeld in kleine, stapsgewijze cycli (Sprint) voor voortdurende feedback en verbetering Afstemming op Moed: Teams omarmen verandering met moed en passen zich aan op basis van feedback

Teams omarmen verandering met moed en passen zich aan op basis van feedback Afstemming op Openheid: Transparantie over voortgang en uitdagingen zorgt voor koerscorrectie

2. Hoe verbeteren Scrum waarden het werkproces?

Het omarmen van Scrum waarden resulteert in een werkomgeving die efficiëntie, transparantie en aanpassingsvermogen stimuleert. Met gerichte aandacht voor taken, geprioriteerde backlogs en duidelijke doelen voor de Sprint worden teams productiever.

Openheid wordt bereikt door transparante communicatie, eerlijke discussies en een cultuur van feedback

wordt bereikt door transparante communicatie, eerlijke discussies en een cultuur van feedback Courage stelt teams in staat om risico's te nemen, aannames uit te dagen en zich uit te spreken, wat innovatie aanmoedigt

stelt teams in staat om risico's te nemen, aannames uit te dagen en zich uit te spreken, wat innovatie aanmoedigt Toewijding omvat gedeeld eigendom, het toewijzen van doelen en aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden

omvat gedeeld eigendom, het toewijzen van doelen en aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden Respect vormt een cultuur die waarde hecht aan individuele bijdragen, actief luisteren en het verwelkomen van uiteenlopende ideeën

Dit alles resulteert in een betere samenwerking, verbeterde communicatie, een groter aanpassingsvermogen, een hogere kwaliteit en een snellere levering. Door deze waarden van ganser harte te omarmen, ontwikkelen Scrum teams een werkomgeving die innovatie, efficiëntie en een diep gevoel van eigendom stimuleert, wat uiteindelijk leidt tot superieure producten, tevreden klanten en zeer betrokken teams.

ClickUp verbetert het naleven van de Scrum waarden door een veelzijdig platform te bieden dat aansluit bij de sleutelprincipes van Toewijding, Focus, Openheid, Respect en Moed.

Door het gebruik van ClickUp's Scrum-bord en functies zoals aangepaste statussen, prioriteiten en tijdsinschattingen, kunnen Scrum Masters en eigenaren van producten deze waarden in hun teams inbrengen.

De functies van het Scrum-bord ondersteunen Commitment door een duidelijke weergave van de voortgang van taken te bieden, terwijl aangepaste statussen zorgen voor gefocust en toegewijd werk. Prioriteiten worden afgestemd op de waarde van Commitment, wat het gevoel van eigendom onder de leden van het team bevordert. Tijdsinschattingen in ClickUp moedigen moedige besluitvorming aan door realistische tijdsbeperkingen transparant te erkennen, in lijn met de waarde Moed.