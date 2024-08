10 beste productmanagementboeken voor productmanagers in 2024

Het is moeilijk om een product te maken dat mensen echt helpt en dat zichzelf praktisch verkoopt.

Ongeacht je vaardigheidsniveau, er is altijd ruimte voor verbetering. Zelfs voor de meest ervaren productmanagers elke dag biedt nieuwe leermogelijkheden.

Ondanks alle informatie online, kan niets tippen aan de wijsheid die je vindt in een goed boek. Leren van de ervaringen van degenen die het al eerder hebben meegemaakt.

We hebben een lijst samengesteld met geweldige boeken om je te helpen je productmanagement vaardigheden naar een hoger niveau. Deze boeken bieden inzichten, strategieën en degelijk advies voor de echte, harde wereld van productmanagement.

Laten we ze eens bekijken.

Top 10 boeken over productbeheer voor productmanagers

Boeken over productmanagement

1. Gehaakt: Hoe je gewoontevormende producten bouwt door Nir Eyal

Over het boek

Auteur: Nir Eyal

Nir Eyal Jaar gepubliceerd: 2013

2013 Geschatte leestijd: 7,1 uur

7,1 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 256

256 Ratings: 4.1/5 (Goodreads) 4.5/5 (Amazon)



Volgens Nir Eyal is marketing alleen niet genoeg om een succesvol bedrijf als Google of Facebook te creëren. Daarvoor moet je ervoor zorgen dat je producten deel uitmaken van het dagelijks leven van mensen.

Het idee is om ze zo verslaafd te maken dat het gebruik van je product het eerste is wat ze onder bepaalde omstandigheden willen.

Er is een hook-model in 4 stappen dat in een lus loopt.

Trigger Actie Variabele beloning Investering

Nir legt zorgvuldig uit hoe een emotie een actie teweegbrengt wanneer deze extern of intern wordt getriggerd. Dit is wanneer je zou willen dat mensen je product gebruiken. Het Hook Model helpt bedrijven om klantgedrag te stimuleren zonder dure marketingcampagnes.

Vervolgens moet het de dopamineproductie opwekken, waardoor gebruikers houden van wat ze gebruiken. Als dit gebeurt, investeren ze bereidwillig hun tijd, geld, moeite of sociaal kapitaal in je bedrijf, waardoor de bedrijfswaarde automatisch toeneemt.

Nir heeft raamwerken gebruikt zoals Manipulation Matrix en Habit Testing Process voor het beheren van producten en het ontwikkelen van ideeën die mensen aan je product binden.

Om gedrag te veranderen, moeten producten ervoor zorgen dat de gebruiker het gevoel heeft dat hij de controle heeft. Mensen moeten de dienst willen gebruiken, niet het gevoel hebben dat ze dat moeten."_

Nir Eyal

Belangrijkste opmerkingen

Als je product klaar is, gebruik dan Habit Testing om toegewijde gebruikers te onthullen en te identificeren welke productfuncties gewoontes kunnen creëren

Door goed op je eigen acties te letten, kun je nieuwe inzichten en mogelijkheden ontdekken om gewoontevormende producten te bouwen en echte waarde te creëren

Doorbreek ongewenste gewoonten bij uw klanten door triggers, acties, beloningen of investeringen aan te passen voor de duurzame groei van uw bedrijf

Wat lezers zeggen

"Dit boek was een uitstekend leesvoer voor loopbaanontwikkeling. Zoveel belangrijke informatie over de rol van de productmanager in de technische industrie. De auteur is een duidelijke expert op het gebied van de onderwerpen die in het boek aan bod komen. Makkelijk te lezen met voorbeelden uit de praktijk van toptechnologische producten en bedrijven. Zeker een aanrader voor iedereen die deel wil uitmaken van een productteam."

2. Geïnspireerd: Hoe maak je technische producten waar klanten van houden door Marty Cagan

Over het boek

Auteur: Marty Cagan

Marty Cagan Aantal pagina's: 368

368 Jaar uitgave: 2008

2008 Geschatte leestijd: 10,2 uur

10,2 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Ratings :

4.24/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)

:

Marty Cagan is partner bij de Silicon Valley Product Group en voormalig leidinggevende bij eBay, AOL en Netscape. Zijn boek Inspired biedt inzichten in het creëren van klantgerichte producten met praktisch advies en voorbeelden uit de praktijk voor productleiders.

Marty behandelt onderwerpen zoals het begrijpen van klantbehoeften, productvisie, effectief teamwerk en de principes van succesvol productmanagement productmanagement . Hij bespreekt ook agile methodologieën zoals iteratieve ontwikkeling en inspelen op verandering voor betere productontwikkeling.

De eerste editie van Inspired werd meer dan tien jaar geleden gepubliceerd.

De auteur belicht problemen met de gebruikelijke manier waarop de meeste teams werken aan de ontwikkeling van producten.

Hij zegt dat echte producten over resultaten gaan. Hij legt uit hoe effectieve productmanagementteams omgaan met risico's, het product gezamenlijk definiëren en oplossingen bieden voor onderliggende problemen voor betere resultaten.

Verder is uw industrie voortdurend in beweging en moeten we producten maken voor waar de markt morgen zal zijn, niet voor waar die gisteren was

Marty Cagan

Inspired belangrijkste opmerkingen

Gegevens moeten informeren, niet dicteren. Gebruik gegevens als leidraad voor beslissingen, maar zorg voor een balans met intuïtie en kwalitatieve inzichten

Zorg ervoor dat je ideeën werken door ze uit te proberen met echte klanten in de projectmanagementwereld.

Het is een praktische gids die een mentaliteit van voortdurend ontdekken, experimenteren en leren tijdens het hele productontwikkelingsproces aanmoedigt

Wat lezers zeggen

"Ik vond er alles aan! De inhoud, de levering en de waarheid erachter. Absolute aanrader voor productmensen!!!"

3. Ontsnappen aan de bouwval: Hoe effectief productmanagement echte waarde creëert door Melissa Perri

Over het boek

Auteur: Melissa Perri

Melissa Perri Nr. pagina's : 197

: 197 Jaar uitgave: 2018

2018 Geschatte leestijd: 5,5 uur

5,5 uur Aanbevolen niveau: Beginner-gemiddeld

Beginner-gemiddeld Ratings: 4.31/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



Melissa Perri legt uit hoe het creëren van klantgerichte producten voorkomt dat bedrijven in de 'bouwval' trappen.

Ze zegt dat je niet meer functies of een beter schema nodig hebt om die to-do lijst af te vinken. Richt je in plaats daarvan op het leggen van een sterke basis door te begrijpen hoe je moet communiceren en samenwerken binnen een bedrijfsstructuur.

Volgens Melissa zijn productmanagers verantwoordelijk voor het begrijpen van de problemen, wensen en behoeften van klanten. Ze benadrukt de rollen en verantwoordelijkheden van een productmanager.

Om vorm te geven aan wat een goede productmanager is, zet Melissa de kenmerken van een slechte tegenover elkaar.

Belangrijkste opmerkingen Ontsnappen aan de bouwval

Productteams moeten snelheid combineren met strategisch denken om de 'bouwval' te vermijden

Geef prioriteit aan het maken van producten die echt waarde toevoegen

Creëer een constante feedbacklus met klanten om ervoor te zorgen dat het product relevant blijft

Wat lezers zeggen

"Als productmanager die momenteel in programmabeheer bij Amazon gaf dit boek me een geweldig perspectief door me te helpen mijn denkwijze over output vs. resultaat te veranderen

4. Product-geleide groei: Hoe bouw je een product dat zichzelf verkoopt door Wes Bush

via Amazon

Auteur: Wes Bush

Wes Bush Nr. pagina's : 278

: 278 Jaar uitgave: 2019

2019 Geschatte leestijd: 7,8 uur

7,8 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld

Gemiddeld Ratings: 4.12/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



Wes Bush richt zich op het creëren van productstrategieën die de traditionele productontwikkeling en verkoopbenaderingen van bedrijven een nieuwe vorm geven.

Het boek bespreekt productgeleide groei, waarbij het product de primaire verkoopmotor wordt. Hij deelt bruikbare inzichten voor het bouwen van producten die voldoen aan de behoeften van de gebruiker en die zichzelf op de markt brengen.

Het is een slimme aanpak die geld en moeite bespaart om het product op de markt te brengen.

Wes bespreekt ook het MOAT-raamwerk:

Marktstrategie Oceaan omstandigheden Publiek Tijd-tot-waarde

Hij zegt dat een gratis proefperiode of een freemium een geweldige bedrijfsstrategie is om je product op de markt te brengen. Mensen kunnen het product gratis gebruiken; als het bevalt, zullen ze er graag voor betalen.

"Productgerichte bedrijven zetten het traditionele verkoopmodel op zijn kop. In plaats van kopers door een lange, slepende verkoopcyclus te helpen, geven ze de koper de "sleutels" tot hun product. Het bedrijf richt zich op zijn beurt op het helpen van de koper om zijn leven te verbeteren. Upgraden naar een betaald plan wordt een no-brainer."

Wes Bush

Product-geleide groei belangrijkste opmerkingen

Gebruik freemiummodellen om klanten aan te trekken

Ontwerp je product om delen aan te moedigen en organisch nieuwe gebruikers aan te trekken voor zakelijk succes

Ontwerp en bouw producten met de focus op de behoeften en ervaringen van mensen

Wat lezers zeggen

"Als je een SaaS-bedrijf runt, of het nu B2C of B2B is, neem dan een stap terug en lees dit boek. De tactieken lijken zo voor de hand liggend nadat je ze hebt geleerd, maar ze zijn op zo'n manier verweven dat ze inspirerend zijn en aanzetten tot actie. Stop met het lezen van recensies en koop het nu"

5. De kloof overbruggen: Marketing en verkoop van technologieprojecten aan mainstreamklanten door Geoffrey A. Moore

Over het boek

Auteur : Geoffrey A. Moore

: Geoffrey A. Moore Nr. pagina's : 227

: 227 Jaar uitgave: 2006

2006 Geschatte leestijd: 8.1 uur

8.1 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld

Gemiddeld Ratings: 4.01/5 (Goodreads) 4.3/5 (Amazon)



Het in 2006 gepubliceerde Crossing the Chasm is een interessant boek dat een uitgebreide gids bevat over slimme marketing en flexibiliteit in het licht van verandering.

In dit boek heeft Moore het over een 'kloof', het overgangspunt van nieuwe technologische producten. Het is een kloof die de uitdaging vertegenwoordigt om van early adopters (mensen die graag nieuwe technologie uitproberen) naar grotere en meer mainstream klanten te gaan.

Volgens de auteur verloopt het adoptieproces van nieuwe technologie in 5 fasen:

Technologie enthousiastelingen: Zij die de nieuwste technologie als eerste willen hebben Visionairen: Zij die het concurrentievoordeel willen dat nieuwe technologieën die door technologiebedrijven worden gelanceerd, zullen bieden Pragmatici: Zij die niet op zoek zijn naar grote veranderingen. Pragmatici zijn zeer loyale klanten voor technologiebedrijven en daarom is het essentieel om hun goedkeuring te winnen Conservatieven: Zij die wantrouwig staan tegenover hightech die techbedrijven bieden en de voorkeur geven aan eenvoudige, kwalitatief hoogstaande, goedkope producten zonder gedoe Skeptici: Zij bestaan uit een kleine groep die zich verzet tegen hightech. Sceptici kunnen worden gebruikt om waardevolle feedback te geven over hoe je product niet aan hun verwachtingen voldoet

De belangrijkste bedrijfsdoelstelling bij het oversteken van de kloof is het veiligstellen van een distributiekanaal naar de mainstream markt, een kanaal waar de pragmatische klant zich prettig bij voelt. Deze doelstelling komt vóór inkomsten, vóór winst, vóór pers, zelfs vóór klanttevredenheid. Al deze andere factoren kunnen later worden opgelost - maar alleen als het kanaal is gevestigd."_

Geoffrey A. Moore

Belangrijkste opmerkingen over het oversteken van de kloof

Presenteer uw technologie als de marktleider, klaar om het verschil te maken voor uw klanten

Uw product moet een complete oplossing zijn, niet slechts een lapmiddel

Ontwikkel duidelijke boodschappen om de specifieke zorgen van uw doelklanten te begrijpen

Wat lezers zeggen

"Dit boek werd een paar keer genoemd door Seth Godin, en ik weet nu waarom dit boek belangrijk is. Met een groot gedragskader en tactische stappen om klanten te winnen en te behouden, zal dit boek je toerusten om een geweldige marketeer te zijn"

Inspirerende boeken voor productmanagers

6. De invloedrijke productmanager door Ken Sandy

Over het boek

Auteur : Ken Sandy

: Ken Sandy Nr. pagina's : 384

: 384 Jaar uitgave: 2020

2020 Geschatte leestijd: 10,7 uur

10,7 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Ratings: 4.17/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



De Influential Product Manager is een vriendelijke gids vol praktische tips en strategieën die productmanagers helpen om echt het verschil te maken in hun bedrijf.

In dit boek stelt Ken dat de belangrijkste factoren in het bedrijfsleven het opbouwen van focus en impact zijn. Hij benadrukt de waarde van feedback en de rol ervan in het verbeteren van de algehele productkwaliteit.

Ken bespreekt het belang van sterke samenwerkingsverbanden tussen productmanagers en andere afdelingen. Hij gebruikt zijn praktische ervaring om productmanagers te helpen effectieve organisatieleiders te worden en succesvolle producten voor hun doelmarkt te creëren.

"Productmanagers zijn eigenaar van de problemen (het 'waarom' en 'wat') en ingenieurs zijn eigenaar van de oplossingen (het 'hoe' en 'wanneer') - maar alleen door samen te werken kun je de beste ideeën ontwikkelen en bouwen."

Ken Sandy

De belangrijkste ideeën van de invloedrijke productmanager

Communiceer je productvisie en -strategie naar belanghebbenden en teamleden

Waardeer feedback van klanten om je product voortdurend te verbeteren

Maak een plan om je carrièregroei te structureren

Wat lezers zeggen

"In realtime rapporteert niemand rechtstreeks aan de productmanagers. Alleen door invloed uit te oefenen kunnen we samenwerken en een product van hoge kwaliteit leveren. Dit boek gaf geweldige inzichten in het leiden van het productteam en het lanceren van technologische producten."

7. Decodeer en overwin door Lewis C. Lin

Over het boek

Auteur : Lewis C. Lin

: Lewis C. Lin Nr. pagina's : 216

: 216 Jaar uitgave: 2022

2022 Geschatte leestijd: 6 uur

6 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Ratings: 4.08/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



Decode and Conquer is voor jou als je op zoek bent naar manieren om interviews met productmanagers te doorbreken. Het boek bespreekt praktische do's en don'ts om te onthouden tijdens je sollicitatiegesprek.

De auteur benadrukt het belang van het begrijpen en beheersen van het interviewproces aan de hand van enkele scenario's uit de echte wereld, zodat je de theoretische concepten begrijpt en het vertrouwen en de vaardigheden krijgt die nodig zijn om uit te blinken in de competitieve wereld van productmanagement.

Zie dit boek als een toolkit voor productmanagement. De auteur begint met een degelijke inleiding tot productmanagementfilosofieën en interviewbenaderingen aan de hand van aangepaste frameworks. Hij ontcijfert ook waar interviewers naar op zoek zijn, waarom ze dat zoeken en hoe je jezelf erop kunt voorbereiden.

Decodeer en verover de belangrijkste punten

De STAR-methode (Situatie, Taak, Actie en Resultaat) past uitstekend bij de product-markt om klantgerichte producten te maken

Aspirant-productmanagers moeten hun technische vaardigheden - algoritmen en gegevensstructuren - bijspijkeren om het goed te doen in technische interviews

Praat met professionals in de branche waarin je geïnteresseerd bent om meer te weten te komen over bedrijven en vacatures

Wat lezers zeggen

"Ik kocht dit boek om me voor te bereiden op sollicitatiegesprekken voor concurrerende functies als Associate Product Manager voor pas afgestudeerden. Uiteindelijk heb ik een aanbod gekregen dat ik zonder Decode & Conquer zeker niet had gekregen."

8. Begin bij het einde: hoe je producten bouwt die verandering teweegbrengen van Matt Wallaert

Over het boek

Auteur : Matt Wallaert

: Matt Wallaert Nr. pagina's : 256

: 256 Jaar uitgave: 2019

2019 Geschatte leestijd: 7,1 uur

7,1 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld

Gemiddeld Ratings: 3.86/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



In zijn boek Start at the End stelt Matt Wallaert dat productontwikkeling niet alleen gaat over meer geld verdienen, maar over manieren vinden om het gedrag van mensen te veranderen. Het klinkt misschien een beetje poëtisch, maar het is waar.

Een van de dingen die Wallaert voorstelt is om jezelf vragen te stellen als "Welke realiteit proberen we te creëren?

Hij splitst het antwoord hierop op in vijf verschillende componenten:

Gedrag: Bepaal het gedrag dat u met uw product probeert te bevorderen Populatie: Identificeer de populatie waarvan je het gedrag wilt veranderen Motivatie: Vind de motivatie achter het gedrag dat je probeert te bevorderen Beperkingen en randvoorwaarden identificeren: Denk na over de mogelijke obstakels die op je pad kunnen komen tijdens het maken van dit product De gegevens definiëren: Definieer de gegevens waarmee je de voor- en nadelen van het bevorderen van je ideale gedrag zult meten

Wanneer je deze denkwijze toevoegt aan je productstrategie, zal het resultaat zeker impact creëren.

Dat komt omdat, over het algemeen, een beter interventieontwerp plaatsvindt wanneer je zoveel mogelijk potentiële inzichten hebt aan het begin van het proces - een grote, brede trechter van mogelijkheden voor gedragsverandering die langzaam smaller wordt naarmate we ons meer richten op de drukfactoren waar we succesvol interventies voor kunnen ontwerpen. Hoe meer inzichten we hebben om mee te beginnen en hoe sneller en grondiger we deze kunnen valideren, hoe meer interventies we kunnen ontwerpen. Meer interventies ontwerpen betekent meer pilots uitvoeren, en als we die grondig en snel valideren, krijgen we meer Cheeto-smaken die ons steeds dichter bij het Utopische Universum brengen, snack voor snack."_

Matt Wallaert

Begin bij het einde belangrijkste opmerkingen

Definieer duidelijk de productstrategie en wat je wilt bereiken voordat je begint met bouwen

Ervaren productmanagers streven naar duurzame en betekenisvolle verandering door producten te bouwen met een langetermijnperspectief

Doe een ethische check op het gedrag dat je probeert te bevorderen

Wat lezers zeggen

"Wallaert is een meester in het opsplitsen van een complex onderwerp in hapklare concepten, doorspekt met humor en intrigerende voorbeelden van bekende bedrijven. Een geweldig boek voor iedereen die meer wil weten over gedragswetenschappen. JE"

9. Baanbrekende vrouwen in productmanagement door Mira Wooten

Over het boek

Auteur : Mira Wooten

: Mira Wooten Nr. pagina's : 56

: 56 Jaar uitgave: 2021

2021 Geschatte leestijd: 1,6 uur

1,6 uur Aanbevolen niveau: Alle niveaus

Alle niveaus Ratings: Geen recensies beschikbaar



Net als in elke andere branche hebben vrouwen ook in productmanagement hun waarde moeten bewijzen.

In dit eBook belicht 280 Group de antwoorden op zeven interviewvragen om u te helpen begrijpen hoe deze pioniers in hun carrière zijn doorgebroken en welke waardevolle lessen ze onderweg hebben geleerd.

Elk van deze 20 vrouwen geeft advies aan jonge vrouwen die productmanagers willen worden. De auteur moedigt meer vrouwen aan om deze carrière na te streven met het vertrouwen dat ze kunnen slagen.

Het boek bevat verhalen van succesvolle vrouwen om te bewonderen en je door te laten inspireren. Dus, als je een vrouw bent die geïnteresseerd is in technologie of overweegt om aan de slag te gaan bij productmanagement, dan is dit boek geweldig!

Als je Product Management wilt gaan doen en nog nooit een klantgerichte rol hebt gehad, raad ik je sterk aan om dat als een opstapje te zien. Het ontwikkelen van een sterk inlevingsvermogen in de klant is essentieel om een sterke Product Manager te zijn, en de beste manier om dat te doen is door elke dag met klanten te praten."_

Brandye Sweetnam

Trailblazing Women in Product Management: belangrijke opmerkingen

Stop met je te verontschuldigen en vraag wat je wilt

Zoek een mentor om te winnenvaardigheden op het gebied van productbeheer en wees een goede luisteraar

Wees creatief en niet bang om risico's te nemen

Wat lezers zeggen

Geen recensies online beschikbaar

10. Durf te leiden door Dr. Brené Brown

Over het boek

Auteur : Dr. Brené Brown

: Dr. Brené Brown Nr. pagina's : 256

: 256 Jaar uitgave: 2019

2019 Geschatte leestijd: 7,1 uur

7,1 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Ratings: 4.18/5 (Goodreads) 4.7/5 (Amazon)



dr. Brené Brown daagt het stereotype beeld van een baas, oftewel een leider, uit. Brown zegt dat empathie een van de belangrijkste leiderschapskwaliteiten is die nodig zijn om een bedrijf te leiden of een groep mensen te leiden. Je moet compassie kennen en kwetsbaarheid accepteren.

Heb autoriteit, maar sta jezelf toe menselijke emoties te voelen. Als baas hoef je niet koud en afstandelijk te zijn.

Onthoud altijd dat emoties je niet minder efficiënt of minder productief maken. Je moet op je hoede zijn om betekenisvolle banden te creëren met de mensen met wie je werkt.

"Het is niet de criticus die telt; niet de man die erop wijst hoe de sterke man struikelt, of waar de doener van daden ze beter had kunnen doen. De eer behoort toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, wiens gezicht wordt ontsierd door stof en zweet en bloed; die dapper streeft; die zich vergist, die keer op keer tekortschiet... die in het beste geval uiteindelijk de triomf van een hoge prestatie kent, en die in het slechtste geval, als hij faalt, in ieder geval faalt terwijl hij veel lef heeft."

Dr. Brené Brown

Durf te leiden belangrijkste punten

Zie falen als een kans om te leren en te verbeteren, niet als een maatstaf voor eigenwaarde

Begrijp en verbind je met anderen. Empathie is een krachtig hulpmiddel voor leiderschap

Leiders versterken anderen door hun sterke punten te erkennen, creativiteit aan te moedigen en innovatie aan te moedigen

Wat lezers zeggen

"Als je een van die mensen bent die zeggen "Ik kan geen zwakheid of liefde tonen of ik moet alle antwoorden hebben", dan is dit boek iets voor jou. Als je een betere bedrijfscultuur wilt creëren, dan is dit boek iets voor jou."

