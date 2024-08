10 Gratis sjablonen voor verkoopprognoses in Excel en ClickUp

Een effectieve verkoopprognose zorgt ervoor dat de organisatie (of het verkoopteam) de doelstellingen haalt door realistische doelen te stellen. Een sjabloon voor verkoopprognoses maakt het voor een drukke manager gemakkelijk om de verkoop en omzet te voorspellen.

Laten we twee scenario's nemen:

Sales Manager A vraagt de VP Sales om meer mensen aan te nemen om hun doelen voor 2025 te verpletteren. De manager heeft een ruw idee van hoeveel verkopers ze nodig hebben.

Aan de andere kant heeft Sales Manager B een solide plan van hoeveel vertegenwoordigers ze nodig hebben en hoe de verkoopprognoses en toekomstige omzet eruit zien op basis van markttrends, klantgegevens en de herziene personeelsbezetting.

Als jij de VP Sales was, voor wiens verkoopprognose zou je dan kiezen?

Manager B, natuurlijk. Waarom? Omdat Manager B een solide verkoopprognose levert ter ondersteuning van wat ze vragen.

Dit artikel behandelt de sjablonen voor verkoopprognoses in Excel en ClickUp om de nauwkeurigheid van je zakelijke prognoses en besluitvorming te verbeteren.

Wat is een sjabloon voor verkoopprognoses?

Een sjabloon voor verkoopprognoses is een aanpasbaar formulier dat de verwachte verkoop en omzet voor een bepaalde periode weergeeft.

Je verkoopvoorspellingssjabloon kan de toename in de gemiddelde orderwaarde voor een bestaand product of het aantal verkochte eenheden voorspellen, het groeipercentage voor een specifieke periode (wekelijks/maandelijks/kwartaallijks) en het aantal nieuwe klanten dat je waarschijnlijk zult toevoegen.

Sjablonen voor verkoopprognoses zijn handig tijdens de planningsfase omdat ze bedrijven helpen bij het toewijzen van middelen, het inschatten van kosten en het beoordelen of de bedrijfsacties overeenkomen met de korte- en langetermijndoelstellingen van de organisatie.

Wat maakt een goede sjabloon voor verkoopprognoses?

Ondernemers vertrouwen op de sjabloon voor verkoopprognoses om budgetten te ontwikkelen voor het aannemen van personeel en om de productiecycli te plannen. Verkoopteams gebruiken ze voor gebieds- en quotaplanning en om hun verkoopstrategie te sturen met kanaal- en partnerverkopen.

Een sjabloon voor verkoopprognoses moet functioneel zijn:

Helder en eenvoudig: De sjabloon moet eenvoudig te gebruiken zijn, samen met essentiële onderdelen zoals financiële projecties, omzetdoelen en verkoopquota

De sjabloon moet eenvoudig te gebruiken zijn, samen met essentiële onderdelen zoals financiële projecties, omzetdoelen en verkoopquota Aanpasbaar: Een goede sjabloon voor verkoopprojecties is aanpasbaar aan het besluitvormingsproces van uw organisatie en past zich aan uw verkoopcyclus aan

Een goede sjabloon voor verkoopprojecties is aanpasbaar aan het besluitvormingsproces van uw organisatie en past zich aan uw verkoopcyclus aan Samenwerken: De gratis sjabloon voor verkoopprognoses moet ruimte bieden voor inbreng van belanghebbenden, deverkoopteamen leiderschap om samenwerking tussen afdelingen te bevorderen

De gratis sjabloon voor verkoopprognoses moet ruimte bieden voor inbreng van belanghebbenden, deverkoopteamen leiderschap om samenwerking tussen afdelingen te bevorderen Visueel aantrekkelijk: Je moet grafieken, tabellen, whiteboards en diagrammen kunnen toevoegen om toekomstige verkoopopbrengstdoelen in één oogopslag te begrijpen

Je moet grafieken, tabellen, whiteboards en diagrammen kunnen toevoegen om toekomstige verkoopopbrengstdoelen in één oogopslag te begrijpen Workflowautomatisering: Voor een nauwkeurige verkoopprognose heb je automatisering nodig om ruwe cijfers om te zetten in inzichten en follow-up taken toe te wijzen in plaats van het handmatig te doen

Voor een nauwkeurige verkoopprognose heb je automatisering nodig om ruwe cijfers om te zetten in inzichten en follow-up taken toe te wijzen in plaats van het handmatig te doen Integraties: Kies een sjabloon voor verkoopprognoses dat is geïntegreerd met Google Sheets,sjablonen voor strategische planningcRM-software (Customer Relationship Management) en tools die uw verkoopteam gebruikt

Kies een sjabloon voor verkoopprognoses dat is geïntegreerd met Google Sheets,sjablonen voor strategische planningcRM-software (Customer Relationship Management) en tools die uw verkoopteam gebruikt Kunstmatige intelligentie:Heeft de sjabloon voor verkoopprognoses ingebouwdeAI-tools om de sjabloon aan te vullen of het proces te versnellen?

10 sjablonen voor verkoopprognoses om te gebruiken in 2024

1. ClickUp sjabloon voor verkoopprognose

Visualiseer je pijplijn en huidige verkoopprocessen met ClickUp Sales Forecast Template ClickUp's sjabloon voor verkoopprognoses helpt u de pijplijn en het huidige verkoopproces te visualiseren, toekomstige doelen te stellen en samen te werken met uw team op één plaats.

Hier leest u hoe u deze sjabloon effectief kunt gebruiken:

Verzamel historische gegevens over ordervolumes, omzet per account, winstmarge of dealwaarde. Maak een spreadsheet van uw bedrijfsgegevens en voeg relevante gegevens toe met behulp vanTabelweergave in ClickUp om groei te voorspellen

Analyseer de gegevens en zoek naar trends en patronen. Er zijn 17 aangepaste attributen zoals productnaam, maand, verzendkosten voor gemiddelde verkoop, leadconversiepercentages voor meerdere producten en voorspellingsbedrag om u te helpen de trends gemakkelijk te visualiseren

Stel realistische doelen voor omzetgroei rekening houdend met feedback van consumenten, historische verkoopgegevens en komende marktkansen. Taken aanmaken om je voortgang naar de doelen bij te houden

Voorspel toekomstige inkomsten op basis van de doelen die je hebt gesteld. Verschillende scenario's beoordelen, zoals snelgroeiende en langzaamgroeiende situaties, en gebruikmaken vanGantt-diagrammen in Clickup om uw prognoses te visualiseren

Bewaak en corrigeer de prognoses naarmate u uw doelen nadert

Het is een van de meest gebruikte gratis sjablonen voor verkoopprognoses en zorgt ervoor dat u alle haalbare deals meeneemt bij het maken van toekomstige groeiprognoses.

Zelfs seizoensbedrijven gebruiken deze sjabloon als hulpmiddel om nauwkeurige verkoopprognoses te maken. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Verkooprapport Sjabloon

Blijf georganiseerd en houd uw verkoopprestaties in de gaten met de sjabloon voor verkooprapporten van ClickUp

Het presenteren van een efficiënt verkooprapport helpt u georganiseerd te blijven en bouwt vertrouwen op bij het leiderschapsteam. Welke verkoopvoorspellingsmethoden u ook gebruikt, deze sjabloon voor verkooprapporten geeft u een overzicht van uw verkoopinspanningen door uw jaarlijkse, driemaandelijkse en maandelijkse verkoop op te splitsen.

Vergelijk historische prestaties voor meerdere jaren door gegevens te exporteren van sjablonen voor verkoopplannen . Clickup verkooprapport sjabloon is uw go-to gids om georganiseerd te blijven en de verkoopprestaties te controleren. Begrijp wat in het verleden heeft gewerkt en krijg inzicht in hoe u het doet en waar u naartoe gaat.

Snijd de informatie in plakjes en blokjes met behulp van belangrijke gegevenspunten zoals geografie, belangrijkste accountmanagers, verkoopprestaties en verkoopdoelen. Stel aangepaste weergaven in om maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse groeicijfers te genereren en deze informatie binnen handbereik te hebben.

Gebruik deze sjabloon om afhankelijkheidswaarschuwingen te benadrukken, capaciteiten bij te houden en het bijhouden van verkoopprestaties te verbeteren.

Met de beginnersvriendelijke prognosesjabloon van ClickUp kunt u uw werkelijke verkoop vergelijken met uw prognoses en deze opsplitsen per servicetype of het aantal verkochte eenheden als u meerdere producten hebt. Volg de impact van seizoensinvloeden in winkels of vergelijk hoe verschillende regio's ten opzichte van elkaar presteren en exporteer andere relevante informatie uit uw sjabloon verkooprapport .

Gebruik deze gegevens in uw gegevenssjablonen voor rapporten na actie om de prestaties in tastbare termen te evalueren, zoals technische correcties of geleerde lessen. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Verkoop CRM Sjabloon

Beheer klanten, verkooppijplijnen, actie-items en meer met de Simple CRM Template van ClickUp

Leads beheren en traceren is vermoeiend en verkopers hebben er een hekel aan. Elke verkoper besteedt liever tijd aan het opbouwen van relaties en het sluiten van deals dan aan het handmatig invoeren ervan. ClickUp's CRM-sjabloon voor verkoop dient als ruggengraat voor uw team. Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent, een robuust CRM is essentieel om de concurrentie voor te blijven en u te concentreren op de factoren die er het meest toe doen.

Met een robuuste database zonder code en realtime analyses kunt u erop vertrouwen dat ClickUp's Sales CRM Template:

Uw verkoopteam te helpen georganiseerd te blijven

Zichtbaarheid te krijgen in klantinteracties en koopcycli

Prospects, klanten, inactieve gebruikers te identificeren en inzichten over gesloten deals te ontdekken

Duidelijkheid te krijgen in klantcommunicatie

Klantgegevens opslaan en openen vanaf een centrale locatie

De productiviteit verhogen door handmatige taken te elimineren en processen te automatiseren

Gebruik toggles en dropdowns om de leadstatus te verplaatsen, zoals Onboarding, Actief en Betaling in afwachting om de voortgang van elke verkoop te controleren. Stel belangrijke demografische gegevens en interesses van klanten in om je campagnes te personaliseren en follow-up e-mails te automatiseren.

Bouw een transparant verkoopprognoseproces op waarin iedereen de gedeelde verkoopgegevens, verwachte omzet en andere belangrijke gegevenspunten kan zien.

Gebruik sjablonen voor driemaandelijkse bedrijfsbeoordeling (QBR) om organisatiedoelen op elkaar af te stemmen, iedereen verantwoordelijk te houden en voortdurende verbetering te stimuleren. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp verkooppagina sjabloon

Maak visueel aantrekkelijke verkooppagina's zonder afhankelijk te zijn van uw verkoopteam met ClickUp's Verkooppaginasjabloon ClickUp's sjabloon voor verkooppagina's laat u boeiende en visueel aantrekkelijke verkooppagina's maken om uw product naar meer klanten te brengen.

Deze sjabloon geeft u een startpunt om de best mogelijke pagina te maken met mogelijkheden zoals:

Meer leads genereren en conversies verbeteren

Communiceer productaanbiedingen met klanten

Organiseren en volgenverkoopkernprestatie-indicatoren (KPI's) zoals voorspelde verkoop gemakkelijk

Websitebezoekers aanmoedigen om de volgende actie te ondernemen (zich aanmelden of betalende klant worden)

De kenmerken en voordelen van uw product benadrukken met meerdere mediaformaten zoals tekst, afbeeldingen of video's

Hoewel het niet per se een prognosesjabloon is, kun je met de Verkooppaginasjabloon verkooppagina's maken zonder afhankelijk te zijn van je technische teams.

Tips om deze sjabloon het beste te gebruiken:

Definieer je doelgroep en begrijp wie je probeert te bereiken om een pagina te maken die direct aansluit bij hun behoeften. GebruikClickUp Documenten om alle kenmerken van uw potentiële klanten te noteren en uwverkoopdoelstellingen* Gebruik taken om de belangrijkste kenmerken en voordelen van je product of meerdere producten op te sommen en maak dit de basis van je verkooppagina

Schrijf een overtuigende tekst voor uw verkooppagina en richt u daarbij op de voordelen en de pijnpunten van uw doelgroep in Docs

Ontwerp een aantrekkelijke verkooppagina die uw bezoekers betrokken houdt met ClickUp Whiteboard

Zodra de pagina live is, kunt u verschillende versies van de pagina A/B-testen om de best presterende versie te bekijken en deze verder te optimaliseren. Met de Board-weergave kunt u versies van verkooppagina's en hun prestaties volgen

Verzamel ten slotte feedback van gebruikers om de landingspagina en je product te verbeteren. De sleutel tot het behalen van verwachte inkomsten is een open geest en de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen op basis van gebruikersinput Deze sjabloon downloaden ### 5. ClickUp verkooppijplijn sjabloon

Leg nieuwe leads vast, volg uw verkooppijplijn en beheer klantenaccounts met ClickUp's Sales Pipeline Template

Als verkoopleider is het laatste wat u wilt doen uw teamleden opvolgen om de totale verkoop vs. de verkoopprognoses vs. de verkoopdoelen en het groeipercentage te weten te komen. U moet al deze gegevens 24/7 bij u hebben.

Een gestructureerd en efficiënt verkooppijplijnbeheerproces brengt je van stressvolle maandafsluitingen naar meer gerichte en strategiegedreven gesprekken met je verkoopteam.

Tenzij je een gestructureerde verkooppijplijn hebt, hebben de leiders beperkt zicht op hoe dicht of ver de verkopers zijn in het halen van hun quota. Clickup's verkooppijplijn sjabloon geeft u een ultieme toolkit om elke fase van uw verkoopproces te controleren en te optimaliseren. Gebruik deze prognosesjabloon om een overzicht te krijgen van de pijplijn en sorteer uw acties op basis van urgentie, waarde en potentieel.

Overweeg om de sjabloon voor de dagelijkse verkoopprognose en de sjabloon voor de maandelijkse verkoopprognose toe te voegen aan je workflow om de hele verkooptrechter in één oogopslag te visualiseren. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Verkoop KPI Sjabloon

via Excel Vaardigheden Excel Vaardigheden Verkoopprognose Sjabloon is effectief wanneer u kortere verkoopcycli hebt en leadtracking op pijplijnniveau niet nodig hebt. Deze sjabloon stelt maandelijkse verkoopprognoses op voor drie jaar.

Vergeleken met andere sjablonen voor verkoopprognoses van ClickUp, moet u gegevens zoals maandelijkse verkoopvolumes, verkoopprijzen en brutowinstpercentages voor elke productcategorie handmatig invoeren. Alle andere berekeningen worden automatisch bijgewerkt.

Deze sjabloon voor verkoopprognoses heeft vooraf ingebouwde functies die u de totale verkoop, verkoopkosten en maandelijkse brutowinst laten zien. De sjabloon bevat vijf productcategorieën, maar je kunt extra categorieën toevoegen door simpelweg het juiste aantal rijen in te voegen in elke sectie van de verkoopprognose. Deze sjabloon downloaden

9. Bladen Detailhandel Prognosesjabloon by Close

via Sluiten

Terwijl de andere sjablonen voor verkoopprognoses in deze lijst branchegericht zijn, is de Retail Business Forecasting Sjabloon door Sluiten is voor detailhandelsbedrijven.

Verkoopprognoses voor de detailhandel worden traditioneel opgesteld via spreadsheets. Met deze beginnersvriendelijke sjabloon voor verkoopprognoses kunnen detailhandels maandelijkse verkoopprognoses opstellen, budgetten toewijzen, trends herkennen en potentiële valkuilen vroegtijdig opsporen.

Je kunt deze Excel-sjabloon op verschillende manieren gebruiken:

Volg uw leads en vergaderingen en krijg een volledig beeld van uw verkooppijplijn

Voer maandelijkse en jaarlijkse prognoses uit om uw verkoopprognoses te plannen

Pas de gratis sjabloon voor verkoopprognoses aan met aanpasbare trechtergegevens

Interpreteer gegevens met behulp van visuele grafieken Deze sjabloon downloaden ### 10. Excel sjabloon voor verkoopprognose door Gong

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Excel-Sales-Forecast-Template-by-Gong-1400x537.png Excel sjabloon voor verkoopprognose door Gong /img/

Gebruik Excel Sales Forecast Template by Gong om hiaten in je verkooppijplijn te identificeren en je verkoopdoelen te halen

Prognoseer je in het donker? Komen uw toegezegde deals niet tot stand? Hebt u hulp nodig bij lage quota?

Als u één of meer van deze vragen met ja beantwoordt, Gongs Excel sjabloon voor verkoopprognoses is voor jou. Deze eenvoudige en gratis sjabloon voor verkoopprognoses is ontworpen in Excel en identificeert gaten in je pijplijn en zorgt ervoor dat je team zijn doelen haalt.

Binnen de kant-en-klare sjabloon moet je je teamspecifieke cijfers invoeren en de kant-en-klare formules maken je prognoses in enkele minuten.

Deze sjabloon voor verkoopprognoses is geschikt voor wekelijkse verkoopprognoses, pijplijndekking of totale pijplijndekking. Deze sjabloon downloaden

Voorspel en optimaliseer uw toekomstige omzet met de juiste sjabloon voor verkoopprognoses

Handmatig prognosticeren is tijdrovend en foutief. U mist alle bruikbare inzichten die uw verkoopmanagers kunnen helpen hun verkoopdoelstellingen te halen en te overtreffen.

Een geschikt sjabloon voor verkoopprognoses maakt het verschil - je hoeft niet elke keer opnieuw prognoses op te stellen.

Moderne verkoopteams en bedrijfseigenaren houden van ClickUp's prognosesjablonen omdat ze aanpasbaar zijn, kunnen worden geïntegreerd met tools van derden en projectbeheer combineren met prognoses. Aanmelden bij ClickUp om gratis te beginnen.