Maandag vs. Teamwerk: Welke Project Management Tool is het beste?

Kiezen tussen projectmanagementtools komt vaak neer op het vinden van de juiste oplossing voor de behoeften van je team. Net zoals de perfecte kantoorruimte of persoonlijke werkruimte de productiviteit aanzienlijk kan beïnvloeden, is het kiezen van het juiste platform, zoals Monday vs. Teamwork, net zo belangrijk.

In je zoektocht naar de perfecte projectmanagementsoftware heb je meer nodig dan alleen een lijst met topprogramma's en alternatieven. Directe vergelijkingsgidsen geven je een diepgaande, gedetailleerde analyse van waarom de ene al dan niet beter is dan de andere. Onze Monday vs. Teamwork gids duikt diep in de functies, de voor- en nadelen en de relatieve voordelen.

Dan bespreken we een derde optie - de belichaming van het projectmanagementsysteem voor de perfecte bureauopstelling met het juiste Goudlokje-gevoel.

Wat is maandag?

Monday.com, ook wel Monday genoemd, is een populaire oplossing voor projectbeheer. Gebruikers kunnen worden uitgenodigd voor verschillende projecten en beheerders kunnen op maat gemaakte projectdashboards of gebruik standaardmodellen om iedereen aan het werk te krijgen.

Monday.com vergemakkelijkt de communicatie en samenwerking tussen interne teams, klant-leverancier teams en teams met verschillende freelancers. Het biedt robuuste toegangsniveaus, meerdere weergaven en complexe tools voor het creëren van workflows om zoveel mogelijk automatisering in te bouwen om terugkerende projecten te stroomlijnen.

Via Maandag.nl Monday.com, dat wordt aangeprezen als een compleet "werkbesturingssysteem" in plaats van alleen maar een projectbeheerplatform, is meer dan alleen maar een alternatief voor teamwerk .

Het heeft borden, weergaven, dashboards en beheerderstools zodat elk bedrijf projecten kan beheren in de stijl van hun voorkeur. Het cloudgebaseerde platform ondersteunt ook volledig aanpasbare automatiseringsopties en honderden integraties met tools op bedrijfsniveau zoals Trello, Shopify en Mailchimp.

Maandag functies

Monday is een robuuster platform dan veel van zijn concurrenten. Het biedt genuanceerde aanpassingen, meer functies, verbeterde weergaven en extra complexiteit. Hoewel het vaak een lange reis is om alle mogelijkheden van Monday onder de knie te krijgen, biedt Monday genoeg functies om gebruikers direct toegang te geven tot belangrijke voordelen. Enkele van de belangrijkste functies zijn taakbeheer, een gebruiksvriendelijke interface en automatisering.

Taakbeheer

Teams en individuen kunnen terugkerende taken instellen die automatisch worden uitgevoerd als onderdeel van een vooraf geplande workflow. Met de initiële rasterweergave kunnen beheerders en projectmanagers kolommen met details, velden, vervaldatums en andere functionaliteiten toevoegen. Vervolgens kunnen deze velden zo worden ingesteld dat ze automatisch worden bijgewerkt naarmate de taken worden voltooid.

Individuele gebruikers kunnen de velden zo rangschikken dat ze in één oogopslag de informatie krijgen die ze nodig hebben, en ze hoeven niet door meerdere tabbladen en vensters te bladeren om hun werk gedaan te krijgen.

Elke taak is een afzonderlijk record dat alle middelen en details kan bevatten die werknemers nodig hebben. Maar de taken kunnen ook worden gebruikt als sjabloon voor toekomstige projecten of als gegevens in robuuste rapporten.

Gebruiksvriendelijke interface

Monday is tegelijkertijd ongelooflijk complex en gebruiksvriendelijk, en het slaagt in beide omdat de interface zeer intuïtief is. Nieuwe werknemers die het platform nog nooit hebben gebruikt, hebben misschien niet alle antwoorden, maar ze kunnen snel door de tools en nieuwe taken navigeren. Meer ervaren of nieuwsgierige gebruikers kunnen dieper in het platform duiken om het beter te laten werken voor hun stijl.

Vrijwel iedereen kan ermee aan de slag. Met een paar tutorials kunnen nieuwe gebruikers ook op een gemiddeld niveau vertrouwd raken met het programma.

Het is gemakkelijk om door meerdere verschillende weergaven te schakelen (zoals tijdlijnen, Gantt-diagrammen, Kanban-borden en meer), te communiceren via in-platform tools en te zoeken naar documenten of taken in de Kanban-software .

Via Maandag.nl

Automatisering voor niet-technische teams

Niet-technische teams van marketeers, accountants, HR-teams en iedereen daartussenin kunnen snel "als dit, dan dat" automatiseringen instellen zonder codering of toegang op beheerdersniveau.

Voor veel robuuste werkecosystemen is de betrokkenheid van een ontwikkelaar of IT-expert nodig om het platform aan te passen. Maar Monday.com is zo gebouwd dat iedereen kan klikken, slepen en neerzetten en triggers kan herschikken om geautomatiseerde workflows te creëren.

Gebruikers hebben toegang tot een lijst met vooraf geconfigureerde automatiseringen, die eruit zien als zinsopdrachten met lege velden. Door tijdsperiodes, items, namen van geïntegreerde programma's en zelfs collega's in de juiste velden in te voeren, bouwen gebruikers automatische triggers en kunnen ze zonder nadenken verder werken.

In combinatie met de integraties zelf, kan dit Monday.com veranderen in een krachtige hub voor het automatiseren van grote delen van elk project. Zelfs diegenen die op zoek zijn naar meer mogelijkheden hebben toegang tot geavanceerde functies en automatiseringen op bedrijfsschaal binnen het platform.

Maandag prijzen

Gratis

Basis: $6/maand per plaats

$6/maand per plaats Standaard: $10/maand per plaats

$10/maand per plaats Pro: $22/maand per plaats

$22/maand per plaats Enterprise: Neem contact op voor meer informatie

Wat is teamwork?

Teamwork is een projectmanagementoplossing waarmee professionele teams real-time samenwerken en tools voor taakbeheer. Gebruikers kunnen werken zoals ze willen, met aanpasbare weergaven zoals Kanban-borden, Gantt-diagrammen, tabellen en lijsten. Via de verschillende dashboardweergaven kunnen professionals:

Mensen beheren door taken te coördineren en toe te wijzen, werkdrukbeheer te automatiseren en beschikbaarheid te controleren

Projecten beheren door taken en subtaken toe te wijzen, de voortgang te bekijken en mijlpalen te gebruiken

Teamwork is voornamelijk gebouwd voor klantgerichte klantenserviceorganisaties. Klantbeheer maakt dus net zo goed deel uit van Teamwork als projectbeheer.

Via Teamwork Gebruikers vinden dashboards die zich concentreren op elke klantaccount om hun budgetten, winstgevendheid, aan de account bestede tijd en factureerbare versus niet-factureerbare aan de account bestede uren te controleren. Teamwork coördineert ook activiteiten en communicatie voor beter accountbeheer en een betere klantervaring.

Teamleden, teamleiders en leiderschapsteams kunnen elk op hun eigen manier omgaan met het cloudgebaseerde projectmanagementecosysteem van Teamwork.

Heb je een takenlijst nodig voor dagelijkse to-dos, of wil je aan het einde van het kwartaal de grootste knelpunten op je afdeling zien? U kunt rapporten genereren en weergaven gebruiken die u die belangrijke inzichten geven waarnaar u op zoek bent.

Functies voor teamwerk

Teamwork is een gebruiksvriendelijk projectbeheer dat alle basisprincipes van het beheren van klantenwerk omvat. Maar in een online markt waar het wemelt van de verschillende projectmanagementoplossingen, is het belangrijk om de opvallende kenmerken van elk platform te kennen. Kijk of deze drie functies een unieke behoefte in jouw organisatie vervullen.

Functies voor tijdregistratie

Wanneer je bedrijf diensten verleent aan klanten, is tijdregistratie niet alleen een onderdeel van efficiëntie KPI's; het is essentieel voor je bedrijf. Teamwork biedt een robuuste reeks tools voor tijdregistratie, zodat elke minuut wordt geregistreerd.

Je kunt eenvoudig factureerbare en niet-factureerbare uren bijhouden en zien hoeveel er nog over is van het budget. Je kunt ook in de gegevens duiken om knelpunten en inefficiënties aan het licht te brengen.

Naast gestandaardiseerde urenbriefjes en native tijdregistratie biedt Teamwork gebruikers tijdbudgetten voor elk project, zodat uw inspanningen voor tijdregistratie altijd op de juiste manier beginnen.

Via Teamwork

Ingebouwde rapportageopties

Teamwork maakt rapportage en analyse eenvoudig met zijn ingebouwde rapporten. Hoewel het ook veel aangepaste velden en rapportageopties biedt, helpen de standaardopties drukke klantgerichte teams om een goed startpunt te hebben voor inzicht in operationeel en werklastbeheer.

Krijg toegang tot rapporten over budgetten, personeelsbezetting, klantgegevens en voltooiing van taken. Naast gedetailleerde rapporten over prestaties, productiviteit en werklast, kun je met één tik Project Health Reports en Utilization Reports genereren.

Hulpmiddelen voor personeelsbeheer

People resource management is een belangrijke manier om na te denken over de beschikbaarheid van je team. Door de werkuren en productiviteit van je team te beschouwen als resources, kun je de werkbelasting aanpassen, taken toewijzen en de efficiëntie nog nauwkeuriger controleren.

Teamwork geeft je de tools om dat te doen door de tijd die aan verschillende soorten taken wordt besteed bij te houden en je inzicht te geven in de werklast of beschikbaarheid van elke medewerker. Je kunt zelfs bepalen wanneer je team moet groeien, wie de juiste fit is voor verschillende taken en hoeveel tijd verschillende projecten verschillende teams zullen kosten.

Prijsstelling voor teamwerk

Gratis voor maximaal vijf gebruikers

Starters: $8,99/maand per gebruiker

$8,99/maand per gebruiker Leveringen: $13,99/maand per gebruiker

$13,99/maand per gebruiker Groeien: $25,99/maand per gebruiker

$25,99/maand per gebruiker Schaal: Neem contact op voor meer informatie

Maandag vs. Teamwork: Eigenschappen vergeleken

Teamwork en Monday hebben veel overeenkomsten. Beide bieden aanpasbare werkruimten voor taak- en projectbeheer die integreren met andere populaire zakelijke tools. Ze bieden allebei meerdere verschillende weergaven, vergemakkelijken de communicatie en hebben bloeiende gemeenschappen die graag binnen de platforms werken.

Maar ondanks hun gedeelde functies hebben Teamwork en Monday.com hun unieke sterke en zwakke punten als het gaat om hun tools voor projectbeheer. Bekijk deze drie kenmerken en wat elk platform te bieden heeft in deze uitsplitsing van Monday vs. Teamwork.

Views

Gantt-grafieken, tijdlijnen, lijsten en andere weergaven geven gebruikers elk een unieke manier om veel informatie in één oogopslag te zien. Sommige professionals geven er de voorkeur aan om altijd uitsluitend in één weergave te werken, terwijl anderen graag bepaalde weergaven gebruiken voor specifieke taken of projecten. Monday.com biedt meer weergaven, wat leidt tot betere resultaten voor meer werknemers.

Maandag

Monday biedt meer weergaveopties. De boardviews op dit platform zijn onder andere de volgende:

Kalender

Grafiek

Bestanden

Tijdlijn

Kaart

Kanban-bord

Deze uitgebreidere reeks weergaven en meer aanpassingsopties passen bij een grotere verscheidenheid aan werkstijlen.

Teamwerk

Teamwork biedt vier verschillende weergaven, zodat je taken kunt aanmaken en projecten kunt beheren:

Lijsten Kanban-borden Tabellen Gantt-diagrammen

Het biedt ook gefilterde weergaven voor persoonlijke taken, klantspecifieke overzichten en 'alles', maar deze extra weergaven werken meer als subcategorische overzichten.

Via Maandag.nl

Klantenondersteuning

Bedrijven die met klanten te maken hebben, moeten alert zijn om relaties in goede vorm te houden en dat betekent dat u softwareoplossingen nodig hebt waarop u 24/7 kunt vertrouwen. Een perfect draaiend systeem met 100% uptime en nul kans op fouten is onmogelijk, dus het is belangrijk om platforms te evalueren op basis van hun beschikbare middelen als er iets misgaat. Beide tools bieden ondersteuning, maar bij het vergelijken van Monday vs. Teamwork is er een duidelijke winnaar: Monday.

Maandag

Monday.com heeft ook een uitgebreide bibliotheek met gidsen, handleidingen en nuttige bronnen. De community rond Monday.com is groot, dus misschien vind je online wel een antwoord op je vraag of uitdaging.

Maar als je hulp nodig hebt bij een bug, storing of fout, kun je direct naar de bron gaan: Maandag.nl heeft 24/7 live ondersteuning.

Teamwork

Teamwork biedt klantenondersteuningskanalen, maar live ondersteuning is niet 24 uur per dag beschikbaar. Ze is elke werkdag beschikbaar van 7 uur 's ochtends tot middernacht IST of India Standard Time. Dat is meer dan tien uur eerder dan Eastern Standard Time in New York, dus het komt misschien niet overeen met je drukste uren of is misschien niet beschikbaar voor een crisis op vrijdagmiddag.

Er zijn echter veel alternatieve bronnen. Ze hebben een uitgebreide reeks gidsen en een Teamwork Academy om je team te trainen in het gebruik van het platform. Er zijn ook genoeg gebruikers waar je terecht kunt op professionele fora online voor wat begeleiding.

Sjablonen voor taken en projecten

Het hebben van een open werkruimte is een geweldige kans, maar het kan het ook moeilijk maken om tractie te krijgen in nieuwe projecten. Zowel Monday als Teamwork bieden veel verschillende sjablonen aan. Deze bronnen bieden een eenvoudig, nuttig startpunt en gestandaardiseerde workflows. Maar de één doet het beter dan de ander.

Maandag

Via Teamwork Monday biedt een veel grotere verzameling sjablonen in zijn resourcecentrum, met momenteel meer dan 200 sjablonen. Deze sjablonen kunnen zeer gedetailleerd zijn, waardoor ze een geweldige bron zijn voor professionals die niet weten hoe ze aan een bepaalde taak moeten beginnen of die op zoek zijn naar een beter proces. Zodra je het sjablonencentrum bereikt, vind je meer dan 19 categorieën om je zoektocht te beginnen.

Teamwerk

Teamwork biedt 26 gratis sjablonen die gebruikers in hun dashboards kunnen openen om taken uit te voeren. Er zijn operationele sjablonen voor to-do lijsten en taakbeheer, een grote verscheidenheid aan marketingsjablonen en zelfs technische sjablonen voor het bijhouden van bugs.

Hoewel de sjablonen zeer eenvoudig te gebruiken en aan te passen zijn, biedt deze kleine bibliotheek niet zoveel startpunten als organisaties misschien zouden hopen.

Maandag vs. Teamwerk op Reddit

Als je eerlijke, kritische meningen over software wilt, kun je de antwoorden vinden op Reddit.

Over het algemeen is de ontvangst van Monday.com positief. Gebruikers laten lange reviews achter met genuanceerde opmerkingen zoals u/SpecialistTale7438's conclusie, "Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van hun service, kan ik eerlijk zeggen dat het een positieve ervaring is geweest met enkele voorbehouden."

Er zijn klachten over mobiele functionaliteit en gebruiksgemak voor complexe functies. Maar de meeste gebruikers genieten van de efficiëntie, automatiseringen en geavanceerde opties die het makkelijk maken om complex werk te doen.

Teamwork heeft daarentegen een veel lauwere aanhang als een Maandag alternatief . Sommige gebruikers zijn er dol op en sommige haten het. Maar anderen vertrekken wanneer de normale prijs in werking treedt na een eerste korting.

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor maandag vs. teamwork

ClickUp's OKR Dashboard, onderdeel van onze alles-in-één projectmanagementsoftware, maakt views op maat voor cross-functionele projecten, verhoogt de efficiëntie door automatisering en standaardiseert best practices voor schaalbaar succes

Als je Monday vs. Teamwork overweegt, maar tot de conclusie komt dat geen van beide geschikt is voor de manier waarop je projecten wilt beheren, neem dan geen genoegen. Overweeg in plaats daarvan een derde optie- ClickUp . ClickUp is gratis software voor projectbeheer die alles heeft wat je nodig hebt om werk goed gedaan te krijgen.

Teleurgesteld door Teamwork's handvol sjablonen voor projectbeheer en niet onder de indruk van de verzameling van honderden van maandag? ClickUp heeft er duizenden. Vind sjablonen voor projectontwikkeling , beheer van projectportfolio's agile projecten, projectstatusrapporten en al het andere op je to-do lijst.

Gebruik ClickUp AI om sjablonen te maken voor verschillende weergaven die specifiek zijn voor uw team of afdeling

Wilt u alle verschillende weergaven en aanpassingen die mogelijk zijn, zodat u uw ideale werkomgeving kunt creëren tot en met de kleur van uw aangepaste tags? ClickUp is vanaf de grond opgebouwd om gebruikers elk veld, elke trigger en elk detail te laten aanpassen, zodat het precies werkt zoals u het nodig hebt - en zodat uw collega's hetzelfde kunnen doen om projecten op hun manier te beheren.

Als u ClickUp voor de eerste keer overweegt, maak dan kennis met deze drie functies met topprestaties:

1. ClickUp concurrerende functie: Projectbeheer

Vergroot de duidelijkheid in uw projecten met aanpasbare taaktypen en verbeter de organisatie in uw taakbeheerinspanningen

ClickUp is de beste alles-in-één projectmanagementwerkruimte voor individuen, kleine teams en grote organisaties. De dashboards en weergaven kunnen geïsoleerde taken of opeenvolgende taken in een groot project organiseren in hapklare brokken voor eenvoudiger taakbeheer en productiviteit. Projectmanagers kunnen automatische workflows en projectprocessen creëren die het werk sneller maken.

Maar ClickUp projectbeheer opties bieden meer dan to-do lijsten en projectbeheertools om door projecten heen te komen. Het omvat kenniscentra, functies voor resourcebeheer, resourcebibliotheken en automatiseringen zodat al het werk in het platform kan worden gedaan.

Beveilig documenten die nog niet af zijn, bekijk afdelingsoverschrijdende projecten en bekijk, wanneer het werk klaar is, de gegevens via rapporten en analysetools om het de volgende keer nog beter te doen.

2. ClickUp concurrentiefunctie: Taken

Commentaren houden conversaties georganiseerd binnen een taak zodat gebruikers niet door elk commentaar hoeven te scrollen

In ClickUp vindt u gebruiksvriendelijke taakfuncties voor elk lid van het team. Managers kunnen plannen en toewijzen ClickUp taken plannen en toewijzen en collega's kunnen samenwerken en ze voltooien. Elke gebruiker kan de status van Taken, zijn individuele to-dos en de werklast van andere mensen in zijn team bekijken.

Gebruikers kunnen hun takenlijsten en projecten bekijken via verschillende weergaven en de taken zijn aanpasbaar. Voeg beschrijvingen, procesdocumenten, deadlines en tientallen andere details toe via de taakbeheersoftware .

3. ClickUp concurrentiefunctie: Kanban-borden

Overzie taken en projecten in één oogopslag en sleep moeiteloos taken, sorteer en filter met een volledig aanpasbare Kanban-bordweergave

Veelzijdig ClickUp Kanban bordweergaven zijn een van de populairste opties die ClickUp biedt - en daar is een goede reden voor. Gebruikers kunnen hun dashboard openen met een bordweergave om al hun taken, de status van verschillende projectonderdelen en waar andere mensen aan werken te bekijken. Sleep taken door het bord en bekijk de belangrijkste details in de intuïtieve interface zonder dat u alle afzonderlijke pagina's hoeft te openen.

Krijg meer werk gedaan op de gemakkelijke manier met ClickUp

Het evalueren van de voordelen en beperkingen van Monday vs. Teamwork is belangrijk om de specifieke behoeften van uw team op elkaar af te stemmen. Onthoud dat de juiste keuze zorgt voor efficiënte workflows en een hogere productiviteit.

ClickUp biedt u alle tools en aangepaste functies die u nodig hebt om uw virtuele werkruimte naar tevredenheid in te richten. Meer dan dat, het is gratis te gebruiken wanneer u zich aanmeldt voor een Gratis Altijd Plan . Stel uw werkruimte vandaag nog in en ontdek alle verschillende opties, weergaven en automatiseringen die beschikbaar zijn om van uw werk te genieten.