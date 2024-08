10 beste alternatieven voor Unbounce om landingspagina's te maken in 2024

Unbounce is een vooraanstaand AI-platform voor het maken van landingspagina's, dat bekend staat om zijn gebruiksvriendelijke interface, aanpassingsmogelijkheden en het feit dat er geen code nodig is.

Het integreert naadloos met tools van derden, zoals CDP's, e-mailmarketingoplossingen en analyseplatforms zoals Google Analytics. Unbounce voldoet echter niet aan alle zakelijke vereisten.

Gebruikers voelen zich genoodzaakt alternatieven te zoeken vanwege het gebrek aan mobiel responsieve functies.

Gebruik deze gids om de top 10 alternatieven voor Unbounce te verkennen en leer hun functies, ondersteunende infrastructuur en prijsmodellen kennen om de ideale oplossing voor jouw specifieke behoeften te vinden.

Wat moet je zoeken in Unbounce Alternatieven?

Laten we eens kijken naar een aantal functies die je moet hebben in een maker van landingspagina's voordat je Unbounce alternatieven bekijkt:

Gebruikersvriendelijke interface: Een eenvoudige en intuïtieve interface helpt zelfs beginnende gebruikers om door de tool te navigeren

Templates en thema's: De tool moet een divers bereik hebben van aanpasbare thema's en sjablonen voor verschillende doeleinden

Mobiele responsiviteit: De tool moet tegemoet komen aan de groeiende groep mobiele gebruikers met cruciale mobiele responsiviteit

A/B-testen: Zoek naar een tool die je landingspagina verbetert door verschillende versies te testen en de beste te kiezen

AI-mogelijkheden:* Een tool die AI gebruikt voor het optimaal aanmaken van content en overtuigende CTA's is ideaal

Integratie met analyse en rapportage: De tool moet inzichten verzamelen door integratie met analyse- en rapportagetools

10 Beste Unbounce Alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu we weten hoe we de ideale tool moeten beoordelen, laten we eens kijken naar de beste Unbounce alternatieven in 2024.

1. Instapage

via Instapagina Instapage is een AI-tool voor het maken van landingspagina's met een gebruiksvriendelijke UI en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden.

Veel marketeers waarderen de mogelijkheid om landingspagina's met een hoge conversie te maken door dynamisch advertentieverkeer toe te wijzen aan landingspagina's op basis van de interesses van gebruikers, omdat het enorm helpt bij CRO (Conversion rate optimization).

Instapage beste functies

Integreer AMP pagina's en ervaringen voor een betere betrokkenheid van gebruikers

AI gebruiken om moeiteloos boeiende content te creëren

Gebruik exit intent om het afhaken van pagina's te minimaliseren

Maak samenwerking tussen meerdere gebruikers mogelijk voor een efficiënter team

GDPR-naleving voor gegevensbescherming

Instapage beperkingen

Duur voor kleine en middelgrote bedrijven

Pop-ups voor leadgeneratie zijn zeer eenvoudig in alle abonnementen

Instapage prijzen

Gratis proefversie: 14 dagen

14 dagen Build : $199/maand jaarlijks gefactureerd

: $199/maand jaarlijks gefactureerd Omzetten: Aangepaste prijzen

Instapage beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (400+ beoordelingen)

: 4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

2. Landing

via Landingi Landingi helpt digitale marketeers bij het bouwen van landingspagina's met hoge prestaties. Het heeft een van de meest intuïtieve drag-and-drop editors, een gevarieerde bibliotheek met sjablonen (400+) en gebeurtenis trackers om gedragspatronen te analyseren.

Het wordt ook geleverd met meer dan 170 integraties, waardoor het eenvoudig te gebruiken is voor organisaties van verschillende grootte en verticale marktsegmenten.

Landingi beste functies

Toegang tot een bibliotheek met aanpasbare sjablonen voor gepersonaliseerde ontwerpen

Verbeter de betrokkenheid door intuïtieve pop-ups en overlays in te bouwen

Gebruikersgedrag bijhouden en trajecten optimaliseren met gebeurtenissen bijhouden

Landingi limieten

Mobiele responsiviteit is soms wat onhandig

Het kernabonnement mist krachtige functies zoals aangepaste lettertypes en pictogrammen

Landingi prijzen

Free: Beperkte functies

Beperkte functies Lite : $29/maand

: $29/maand Professioneel : $49/maand

: $49/maand Bureau : $149/maand

: $149/maand Onbeperkt: $1000/maand

Landingi beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (270+ beoordelingen)

: 4.5/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (170+ beoordelingen)

3. Hubspot Marketing Hub

via HubSpot HubSpot is een full-stack marketingplatform om end-to-end inbound marketing te beheren. Van het genereren van aantrekkelijke landingspagina's tot geavanceerde rapportage, het doet het allemaal.

In tegenstelling tot andere landingspagina tools die onafhankelijk opereren, integreert HubSpot het aanmaken van landingspagina's in een uitgebreid digitaal marketing ecosysteem. Landingspagina's van HubSpot beweren een samenhangende en gepersonaliseerde gebruikerservaring te garanderen tijdens het hele kooptraject.

Hubspot Marketing Hub beste functies

Verhoog de efficiëntie met een alles-in-één inbound marketing platform

Stroomlijn gegevensbeheer door CRM naadloos te integreren

Marketinginspanningen effectief bijhouden met geavanceerde analyses en rapportage

HubSpot Marketing Hub beperkingen

Hogere prijzen in vergelijking met andere marketingtools

Beperkte aanpassingen

Hubspot Marketing Hub prijzen

Voor individuen en kleine teams

Free Tools: Beperkte functies

Beperkte functies Starters : Vanaf $20/maand per gebruiker

: Vanaf $20/maand per gebruiker Professioneel: Vanaf $890/maand per gebruiker

Voor bedrijven en ondernemingen

Professioneel: $890/maand

$890/maand Enterprise: $3.600/maand

HubSpot Marketing Hub beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5600+ beoordelingen)

4. LeadPages

via LeadPages LeadPages biedt verschillende geavanceerde en gebruiksvriendelijke sjablonen voor landingspagina's.

Daarnaast staat het bekend om zijn leadmeter, waarmee je de effectiviteit van je pagina kunt beoordelen en beoordelingen kunt geven over de waarschijnlijkheid van het genereren van leads met de bestaande installatie.

Leadpages beste functies

Focus op leadgeneratie met een gestroomlijnd platform

Gebruik een gebruiksvriendelijke, drag-and-drop editor voor het aanmaken van landingspagina's

Toegang tot geïntegreerde grote e-mailmarketingdiensten en CRM-platforms

Leadpages beperkingen

Minder aanpassingsopties vergeleken met concurrenten

Beperkte geavanceerde functies voor analyse en rapportage

Leadpages prijzen

Gratis proefversie: 14 dagen

14 dagen Standaard : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Pro : $99/maand per gebruiker

: $99/maand per gebruiker Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Leadpages beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (290+ beoordelingen)

5. GetResponse

via GetResponse GetResponse wordt geleverd met een verbazingwekkende AI-prompt die visueel aantrekkelijke landingspagina's in een handomdraai genereert.

Door slechts een paar details toe te voegen, zoals de naam van je business, de beschrijving en het logo (het gebruikt logo's om merkkleuren op te halen), maak je binnen een paar seconden een goed uitziende, aanpasbare landingspagina.

Bovendien kun je de gegevens die worden gegenereerd op specifieke landingspagina's naadloos toevoegen aan lijsten en verder gebruiken voor retargeting-campagnes.

GetResponse beste functies

AI-functies gebruiken om content te genereren voor copywriting

Aangepaste sjablonen voor landingspagina's

Maak gebruik van automatische maker van verkooptrechter

GetResponse limieten

Leercurve voor nieuwe gebruikers om zich aan te passen aan geavanceerde functies

Sommige gebruikers vinden de interface enigszins overweldigend

GetResponse prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

beschikbaar E-mailmarketing : $19/maand

: $19/maand Marketing automatisering : $59/maand

: $59/maand E-Commercemarketing: $119/maand

GetResponse beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (600+ beoordelingen)

: 4.3/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (470+ beoordelingen)

6. ActiveCampaign

via ActiveCampaign Met de bouwer voor landingspagina's op ActiveCampaign kun je al je bronnen centraal opslaan, wat de toegankelijkheid vergemakkelijkt.

Gebruikers waarderen het soepele aanmeldingsproces. De tools helpen ook met inline formulieren, lead scoring en conditionele content.

ActiveCampaign beste functies

Maak gebruik van zeer aanpasbare sjablonen voor landingspagina's

Ontvang een uitgebreide bibliotheek met hulpmiddelen voor nieuwe gebruikers om snel aan de slag te gaan

De prestaties van landingspagina's begrijpen met een verbeterd dashboard en bijgehouden statistieken

ActiveCampaign-beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat A/B-tests op landingspagina's niet voldoen

Geen AI-gerelateerde functies

ActiveCampaign-prijzen

Lite : Vanaf $29/maand per gebruiker

: Vanaf $29/maand per gebruiker Plus : Vanaf $49/maand per gebruiker

: Vanaf $49/maand per gebruiker Professioneel : Vanaf $149/maand per gebruiker

: Vanaf $149/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (10.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2000+ beoordelingen)

7. Wishpond

via Wishpond Wishpond is een marketingsuite met uitgebreide functies voor leadgeneratie en klantenbinding.

Het onderscheidt zich door de snelle servers die zich over de hele wereld bevinden, waardoor landingspagina's snel worden geladen.

Het maakt ook het gebruik van aangepaste domeinen, een Wishpond-subdomein of een Facebook-tabblad mogelijk, zodat de pagina's gemakkelijk kunnen worden aangeleverd.

Wishpond beste functies

Voeg pop-ups en welkomstmatten toe om meer bezoekers te converteren

Maak snel aantrekkelijke pagina's met de gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor voor landingspagina's

Gebruik A/B-splittests met één klik

Wishpond limieten

Sommige gebruikers melden dat klantenservice ontbreekt

Geen proefversie beschikbaar

Wishpond prijzen

Aangepaste prijzen

Wishpond beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (150+ beoordelingen)

: 3.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (120+ beoordelingen)

8. Brevo

via Brevo Brevo, voorheen bekend als SendInBlue, wordt geleverd met een gebruiksvriendelijke bouwer voor landingspagina's met uitgebreide functies.

Het is aangetekend voor integraties voor zowel e-mail als SMS automatisering op zijn landingspagina's. Dus zodra je leads hebt gegenereerd, worden ze meteen opgenomen in retargeting lijsten.

Brevo beste functies

Geniet van meerdere personalisatie- en segmentatiefuncties op de landingspagina's

Gebruik de intuïtieve editor om e-mailcampagnes en nieuwsbrieven te maken

Aangepaste landingspagina's bouwen

Aangepaste specificaties voor logboekbewaring voor privacy van gegevens

Brevo beperkingen

Het gratis abonnement bevat geen functies voor landingspagina's

Gebrek aan granulariteit in rapportage en analyse

Brevo prijzen

Free: Unlimited contacten

Unlimited contacten Starters : Vanaf $25/maand per gebruiker

: Vanaf $25/maand per gebruiker Business : Vanaf $65/maand per gebruiker

: Vanaf $65/maand per gebruiker BrevoPlus: Aangepaste prijzen

Brevo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (650+ beoordelingen)

: 4.5/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1850+ beoordelingen)

9. OptimizePress

via OptimizePress OptimizePress is gespecialiseerd in het maken van WordPress-gebaseerde landingspagina's. Het wordt geleverd met honderden sjablonen voor landingspagina's, waarmee je elk element op de pagina kunt aanpassen.

Voor gebruikers van WordPress is OptimizePress een natuurlijke extensie omdat het alleen pagina's maakt die WordPress-vriendelijk zijn.

OptimizePress beste functies

Maak onbeperkt landingspagina's vanuit het basis abonnement

Krijg premium marketing training als nieuwe gebruiker met hun Optimize University

Geniet van een zeer responsieve klantenservice functie

Ontvang een 30-dagen geld-terug garantie zonder risico

OptimizePress limieten

Het gratis abonnement bevat geen bouwers voor landingspagina's

Biedt alleen WordPress-specifieke extensies

OptimizePress prijzen

Alleen bouwer : $179/jaar per gebruiker

: $179/jaar per gebruiker Suite Starter : $299/jaar per gebruiker

: $299/jaar per gebruiker Suite Pro: $499/jaar per gebruiker

OptimizePress beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (30+ beoordelingen)

: 3.9/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

10. OptinMonster

via OptinMonster OptinMonster is een beginnersvriendelijke landingspagina-bouwer. Het staat bekend als een naadloos en gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor het maken van landingspagina's. Kies gewoon een kant-en-klaar sjabloon, pas het aan je merktaal aan, test het en pas het aan.

Je kunt kiezen uit verschillende formulieren, zoals pop-ups, zwevende balken, schermvullende overlays en slide-ins, waardoor je nog meer leads kunt genereren.

Het biedt ook personaliseringsfuncties op de pagina die de gebruikerservaring verbeteren.

OptinMonster beste functies

Ontvang een grote verscheidenheid en UI van formuliertypes

Gebruik geo-locatie targeting en creëer landingspagina's

Gebruik hun segmentatie engine voor hyper-gepersonaliseerde targeting

Gebruik gamified wheels voor gamification-marketing

OptinMonster beperkingen

Een paar functies reageren niet goed als ze via mobiele apparaten worden gebruikt

Geen AI-mogelijkheden

OptinMonster prijzen

Basis : $16/maand

: $16/maand Plus : $32/maand

: $32/maand Pro : $69/maand

: $69/maand Groei: $99/maand

OptinMonster beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

Terwijl Unbounce en de tools die we hebben besproken zich richten op leadgeneratie en conversies, helpen all-in-one tools zoals ClickUp je om je marketingcampagnes te stroomlijnen, cross-functionele samenwerking mogelijk te maken, geweldige content te genereren met behulp van ClickUp AI en projecten effectief te beheren.

ClickUp

ClickUp is uitgerust met alles wat u nodig hebt voor een soepele samenwerking met uw marketingteam

ClickUp helpt u marketingcampagnes te bedenken en uit te voeren, de uitdagingen van het werken in silo's te overwinnen, en productiviteit te verhogen . ClickUp's marketingpakket geeft u een gemeenschappelijke werkplek om campagnes te maken en bij te houden en zelfs samen te werken met andere teams om hun inzichten en goedkeuringen te krijgen.

Gebruik ClickUp om uw weergave aan te passen om marketingmaterialen zoals content en media in uw organisatie te visualiseren en te plannen

De kracht van ClickUp gaat verder dan alleen marketing projectmanagement . Het is essentieel bij het maken van content van hoge kwaliteit voor uw content marketing campagnes ook. Of het nu gaat om e-mailteksten, content voor landingspagina's of blogs, u hoeft alleen maar de doelstellingen in te voeren in ClickUp AI en u bent in een mum van tijd klaar om te beginnen.

Stap hoger in je content planning met ClickUp's sjabloon voor een contentmarketingplan ClickUp heeft ook een geweldige sjabloonbibliotheek voor het maken van content kalenders , stappenplannen voor marketing en content schrijven om je productiviteit te verhogen en je doel te bereiken marketingdoelen efficiënt.

Sjabloon voor productmarketingplan door ClickUp in enkele seconden om professioneler, directer of boeiender te klinken

Verken projectmanagement met hun gratis abonnement

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp AI Tools voor Marketing Teams Voorbeeld van een case study schrijven /$$$img/

ClickUp AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om snel belangrijke documenten zoals een case study te produceren

Maak snel content van hoge kwaliteit door prompts te gebruiken vanClickUp AI* Markeer elke tekst en laat de AI-werkbalk deze optimaliseren

Samenvattingen genereren enaction items direct om administratieve Taken te stroomlijnen

Vertaal talen en controleer spelling en grammatica binnen het platform

Breng ideeën tot leven met digitale Whiteboards voor real-time of asynchrone samenwerking

Creatieve korte documenten gezamenlijk beheren met ClickUp Docs

Geef duidelijke instructies en versnel het feedbackproces voor content met Redactie

ClickUp beperkingen

Gebrek aan gamification-opties

Sommige gebruikers vinden dat de tijdsregistratie verbeterd moet worden

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

De beste kiezen: een tool om landingspagina's perfect voor jou aan te maken

Het kiezen van de juiste tool voor het maken van landingspagina's is belangrijk voor het succes van je marketing. Elk van de Unbounce alternatieven heeft zijn eigen sterke punten, zoals de coole AI van Instapage of de gemakkelijke editor van Landingi.

Als we deze inzichtelijke verkenning van landing page tools afronden, is het duidelijk dat projectmanagement tools zoals ClickUp zijn een bondgenoot geworden in het streven naar growth hacking vanwege hun vermogen om AI in te zetten om end-to-end projectmanagement te verbeteren.

ClickUp biedt marketeers veel mogelijkheden.

Verhoog je marketinggame en verhoog je productiviteit. Probeer ClickUp vandaag nog! 🎉