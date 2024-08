10 Beste projectmanagementsoftware voor professionele services in 2024

Professionele diensten zijn gespecialiseerde aanbiedingen die geleverd worden door iemand met kennis en ervaring op dat gebied, zoals advocaten, architecten, ontwerpers of schrijvers.

Professionele diensten kunnen worden aangeboden door individuen [freelancers], kleine bedrijven [zoals advocatenkantoren], of grote bedrijven [zoals McKinsey of Accenture]. Ongeacht de schaal van de activiteiten, worden professionele diensten meestal in de vorm van projecten geleverd.

Een van de belangrijkste concurrentievoordelen van een professionele dienstverlenende organisatie is een goed projectmanagementsysteem. Hiermee kun je klanten laten zien dat je de structuren, processen, systemen en controlemechanismen hebt om complexe projecten succesvol uit te voeren.

Wat moet je zoeken in projectmanagementsoftware voor professionele services?

Goede projectmanagementsoftware helpt consultants en professionele dienstverleners om hun operationele competentie aan te tonen. Dit is hoe.

Agile en holistisch projectmanagement

Projectmanagementoplossingen wekken het vertrouwen dat u complexe problemen kunt oplossen. Om dit te laten zien, moet je op zoek gaan naar:

Taakbeheerfuncties met deadlines, resources en afhankelijkheden

Zichtbaarheid via lijst, bord, tijdlijn, Gantt-diagram en andere weergaven

Mogelijkheid om gebruikers en supervisors toe te wijzen

Documentatie en kennisbeheer

Klanten huren consultants in voor hun expertise. Een goede hulpmiddel voor projectbeheer zou je moeten helpen om dat aan te tonen. Zoek naar:

Documentatiefuncties om kaders en sjablonen te presenteren

Checklists om terugkerende processen uit te voeren

AI-tools voor consulting om uw notities samen te vatten en er automatisch taken van te maken

Creativiteit en samenwerking

Om complexe problemen op te lossen, moeten teams samenkomen en innoveren. Uw projectmanagementtool moet beschikken over:

Digitale whiteboards

Mindmaps

Comment feed voor alle taken

Uitmuntende processen

Bij het oplossen van problemen is het essentieel om regelmatig en duidelijk te communiceren met alle belanghebbenden. Goede consultant projectmanagementsoftware automatiseert dit:

Meldingen

Herinneringen

Herhaalbare sjablonen

De 10 beste projectmanagementsoftware voor professionele services voor gebruik in 2024

Bij de laatste telling waren er 441 hulpmiddelen voor projectbeheer waaruit je kunt kiezen. Elk van hen heeft een unieke combinatie van projectmanagementfuncties en -mogelijkheden. Het is dus begrijpelijk als je overweldigd bent door alle keuzes die voor je liggen.

1. ClickUp

Voorbeeld van een ClickUp projectbeheerwerkruimte voor een accountantskantoor ClickUp's alles-in-één projectbeheersoftware helpt bij het plannen, organiseren en samenwerken aan werk met behulp van taken, documentprocessen, doelen, whiteboards en meer! Het is ontworpen om oneindig aanpasbaar te zijn, ongeacht de branche of omvang van uw activiteiten.

Je kunt aangepaste workflows instellen, eigen sjablonen uploaden, gegevens verzamelen via formulieren en zoeken naar alles wat je nodig hebt.

U kunt gebruikers toewijzen op basis van verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid, raadpleging en informatie matrix voor elke taak.

Gebruik de ClickUp RACI-matrixsjabloon om de rollen van uw medewerkers bij verschillende taken en activiteiten te schetsen

Klanten van boekhoudkantoren, vastgoedbedrijven en IT-dienstverleners gebruiken ClickUp om hun activiteiten te beheren. Met ClickUp beheert u taken en blijft u binnen het budget, processen optimaliseren herinneringen instellen en rapportage vereenvoudigen, allemaal op één plek.

ClickUp's beste functies

Hiërarchisch projectbeheer: Deel uw projecten op in Werkruimte > Ruimte > Map > Lijsten > Taken > Subtaken. Inclusief actie-items en checklists.

Prioriteiten: Markeer taken als urgent, hoog, normaal of lage prioriteit en beheer ze dienovereenkomstig.

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om samen teamideeën om te zetten in gecoördineerde acties

Whiteboard: Brainstorm, werk samen en breng uw workflows in kaart op een gedeeld digitaal whiteboard.

Docs: Documenteer uw processen of frameworks en deel ze moeiteloos. Je kunt Docs ook gebruiken om aantekeningen te maken, notulen van vergaderingen op te schrijven en nog veel meer.

15+ weergaven: Bekijk uw projecten zoals u dat wilt: lijstweergave voor alle taken, bordweergave gegroepeerd op status, tijdlijnweergave om de voortgang bij te houden of kalenderweergave om vooruit te kijken.

Gebruik ClickUp om uw projecten efficiënt te beheren met 15+ weergaven, vooraf ontworpen sjablonen en talloze functies voor samenwerking

Tijdregistratie: Als u een consultant bent die per uur rekent, kunt u de tijd tot op de seconde bijhouden met de timer van ClickUp. U kunt later ook handmatig tijdlogboeken toevoegen.

Aanpassing: Pas taaktypes, workflows, statussen, velden en tags aan. Beheer uw project op uw manier. Adviessjablonen : Versla de blokkade van de projectmanager met aanpasbare sjablonen voor elke use case die u nodig hebt!

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

ClickUp AI: Gebruik AI om notities van vergaderingen samen te vatten, automatisch taken te genereren, herinneringen aan te maken en meer!

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren

Externe gebruikers zoals aannemers of klanten hebben mogelijk een ClickUp account nodig om projecten/plannen te zien die u met hen hebt gedeeld, afhankelijk van uw instellingen

ClickUp prijzen

ClickUp biedt prijsplannen die geschikt zijn voor elke consultant of elk team:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen beschikbaar. Praat met ons verkoopteam om het beste plan voor u te vinden

ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 [2.000+ beoordelingen]

4.7/5 [2.000+ beoordelingen] Capterra: 4.7/5 [2.000+ beoordelingen]]

2. Handig

via Handig Nifty is een werkruimte voor samenwerking die teams, doelen en processen samenbrengt. Je kunt er projecten mee beheren door taken aan te maken en ze te organiseren als lijsten, Kanban, tijdlijn, kalender en swimlane-weergaven.

Het bevat formulieren, documenten, bestanden, discussie, tijdregistratie en geautomatiseerde projectrapportage.

Collaborative workspaces kunnen snel te onoverzichtelijk en overweldigend worden. Nifty loopt dat risico ook.

De beste functies van Nifty

Structuur: Projecten worden gestructureerd rond mijlpalen en vervolgens onderverdeeld in taken. Wanneer je een taak voltooit, wordt de voortgang van de mijlpaal automatisch bijgewerkt.

Discussiebord: Elk project heeft een discussiebord en Zoom-integratie voor een betere samenwerking.

Documenten: Nifty bevat een lichtgewicht document editor. Maar als je organisatorische kennis hebt van Google Docs, kun je dat ook integreren.

Tijdregistratie: Nifty biedt een eenvoudige manier voor consultants om de tijd te loggen die aan elke taak wordt besteed. Je kunt ook factureerbare tarieven instellen voor inzicht in de teamproductiviteit.

Nifty beperkingen

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers om door deze alles-in-één tool te navigeren

De kalenderweergave kan ontoereikend zijn

Beperkte flexibiliteit in het toevoegen van aangepaste velden

Het is niet mogelijk om hetzelfde project onder meerdere portfolio's toe te voegen

Nifty prijzen

Gratis

Plus: $10 per gebruiker per maand

$10 per gebruiker per maand Zakelijk: $18 per gebruiker per maand

$18 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met Nifty voor prijzen

Nifty beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 [5000+ beoordelingen]

4.7/5 [5000+ beoordelingen] Capterra: 4.8/5 [2000+ reviews]]

3. Begrip

via Notie Notion begon als een schone tool voor het maken van notities met een eenvoudige Markdown-interface om dingen te documenteren. Als je professionele diensten betrekking hebben op onderwijs, training, coaching of kennisbeheer, dan is Notion een geweldige optie om je content te presenteren.

Hoewel het nu is geëvolueerd naar een uitgebreide productiviteitswerkruimte, inclusief wiki's, databases en taakbeheer, blijft het achter in sommige geavanceerde functies.

De beste functies van Notion

Inhoud publiceren : Maak schone en overzichtelijke webpagina's met een banner en Markdown-tekst en publiceer ze gratis online

: Maak schone en overzichtelijke webpagina's met een banner en Markdown-tekst en publiceer ze gratis online Document hiërarchie : Organiseer uw documenten in een hiërarchie van mappen, pagina's en subpagina's

: Organiseer uw documenten in een hiërarchie van mappen, pagina's en subpagina's Zoek : Snel en nauwkeurig zoeken naar alles wat je nodig hebt in de werkruimte

: Snel en nauwkeurig zoeken naar alles wat je nodig hebt in de werkruimte Generatieve AI: Snel documenten schrijven of bewerken, inclusief projectplannen

Notion kan worden gebruikt als gratis software voor projectbeheer door onafhankelijke consultants, omdat het geen beperkingen heeft op blokken voor individuen.

De beperkingen van Notion

Geen ingebouwde tijdregistratie

Geen aangepaste rapportagefuncties en weergaven

Beperkte aanpasbaarheid op taaktypes, filters of velden

Beperkingen op bestandsgroottes

Notion's prijzen

Gratis

Plus: $10 per gebruiker per maand

$10 per gebruiker per maand Zakelijk: $18 per gebruiker per maand

$18 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met Notion voor prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 [5000+ reviews]

4.7/5 [5000+ reviews] Capterra: 4.8/5 [2000+ reviews]]

Bonus: Vergelijk Notie vs ClickUp

4. Teamwork

via Teamwerk Teamwork is een online platform voor projectbeheer met op maat gemaakte modules voor professionele dienstverleners. Met Teamwork kunt u meerdere complexe projectresultaten taken en subtaken, processen en tijd.

Als nieuwkomer in het landschap is Teamwork nog steeds bezig met het ontwikkelen van veel geavanceerde functies. Voor onafhankelijke consultants en freelancers kan Teamwork ook complex lijken.

De beste functies van Teamwork

Intuïtief taakdashboard : Bekijk alleen je meest recente taken; ook aan te passen met de naam en het logo van je bedrijf

: Bekijk alleen je meest recente taken; ook aan te passen met de naam en het logo van je bedrijf E-mailintegratie : Reacties en meldingen beantwoorden via e-mail

: Reacties en meldingen beantwoorden via e-mail Facturatie : Houd tijd bij op Teamwork, bereken factureerbare uren, genereer urenstaten en maak facturen op één plek

: Houd tijd bij op Teamwork, bereken factureerbare uren, genereer urenstaten en maak facturen op één plek Gratis klantaccounts: Maak toegang tot meerdere klanten mogelijk zonder extra te betalen

De beperkingen van Teamwork

Kan ingewikkeld lijken om op te zetten en in te werken

Geen checklists

Beperkte integratie met andere productiviteitstools

Teamwork's prijzen

Altijd gratis: $0

$0 Starter: $8.99

$8.99 Leveringen: $13.99

$13.99 Groeien: $25,99

$25,99 Schaal: Neem contact op met Teamwork voor prijzen

Teamwork's beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 1050+ beoordelingen]

4.4/5 1050+ beoordelingen] Capterra: 4.5/5 [800+ reviews]

5. Asana

via Asana Asana is een van de populairste multifunctionele projectbeheer-apps. Het is gebouwd om verschillende teams te ondersteunen, zoals marketing, operations, IT, product en verkoop. Het is vooral populair onder kleine bedrijven en organisaties geleid door oprichters.

Ondanks de uitzonderlijke functies voor projectplanning, voldoet het niet aan de normen voor een alles-in-één tool. Op verschillende fronten schiet het tekort.

Asana's beste functies

Taken in meerdere lijsten : Verminder dubbel werk door elke taak aan meerdere projecten toe te voegen

: Verminder dubbel werk door elke taak aan meerdere projecten toe te voegen Doelgericht ontwerp : Lijn het team uit met doelen, volg projecten en bewaak de status

: Lijn het team uit met doelen, volg projecten en bewaak de status Integraties : Verbind meer dan 200 tools met Asana voor een uitgebreide en naadloze weergave

: Verbind meer dan 200 tools met Asana voor een uitgebreide en naadloze weergave Visuele interface: Sleep taken naar tijdlijnen en kalenders voor eenvoudig beheer

Asana's beperkingen

Beperkte functies in de gratis versie

Slechts vijf weergaven, waardoor de zichtbaarheid voor projectmanagers beperkt is

Geen visuele samenwerkingstools, zoals mindmappen

Asana's prijzen

Gratis

Plus: $10 per gebruiker per maand

$10 per gebruiker per maand Zakelijk: $18 per gebruiker per maand

$18 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met Asana voor prijzen

Asana's beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 \ 1050+ beoordelingen]

4.4/5 \ 1050+ beoordelingen] Capterra: 4.5/5 [800+ reviews]

Bonus: Compare Asana vs ClickUp

6. Wrike

via Wrike Wrike is een bekroonde webgebaseerde toepassing voor ondernemingsproject beheer. Het is ontworpen voor gebruik door grote teams in bedrijfsomgevingen die complexe functies en een robuuste architectuur vereisen.

Als gevolg hiervan kan Wrike overweldigend zijn voor kleine bedrijven en consultants.

De beste functies van Wrike

Drievlaksweergave : Intuïtieve interface gericht op toegankelijkheid en productiviteit

: Intuïtieve interface gericht op toegankelijkheid en productiviteit Taakprioriteit : Markeer belangrijke/urgente taken zodat teams er eerst aan werken

: Markeer belangrijke/urgente taken zodat teams er eerst aan werken Rapportage : Uitgebreide rapportage om de voortgang te bewaken en te volgen

: Uitgebreide rapportage om de voortgang te bewaken en te volgen Nieuwsfeed: Sociale media-achtige nieuwsfeed om op de hoogte te blijven van wat er speelt in het team

Wrike's beperkingen

De ingebouwde filter verbergt standaard voltooide taken, die handmatig moeten worden verwijderd om alle taken in één keer te zien

Meldingen van bepaalde geïntegreerde externe apps duren wel een uur

Geen chatoptie

Wrike's prijzen

Persoonlijk: $0

$0 Starter: $13.49 per gebruiker per maand

$13.49 per gebruiker per maand Geavanceerd: $30,49 per gebruiker per maand

$30,49 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met Wrike voor prijzen

Neem contact op met Wrike voor prijzen Enterprise+: Neem contact op met Wrike voor prijzen

Wrike's beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 [1050+ beoordelingen]

4.4/5 [1050+ beoordelingen] Capterra: 4.5/5 [800+ reviews]

7. Kintone

via Kintone Kintone is een aanpasbare werkruimte die gegevens, workflows en samenwerking samenbrengt. Met Kintone kun je aangepaste databasetoepassingen, workflows en taken maken.

Je kunt ook conversaties aan gegevens koppelen voor een betere zichtbaarheid. Dankzij de flexibiliteit in het omgaan met databases is het ideaal om je software voor contactbeheer .

Met deze aanpasbaarheid komen ook complicaties en verwarring.

De beste functies van Kintone

Samenwerking : Chatfunctie die elk gesprek in context houdt

: Chatfunctie die elk gesprek in context houdt Professionele services Automatisering : Geautomatiseerde herinneringen en meldingentijd besparen verspild aan follow-ups

: Geautomatiseerde herinneringen en meldingentijd besparen verspild aan follow-ups Aanpassing: Aangepaste workflows, taken, herinneringen, goedkeuringen en taakoverdrachten

De beperkingen van Kintone

Onhandige UI betekent dat je een vertegenwoordiger van de klantenservice moet bellen elke keer als je vastzit

Beperkte integratiemogelijkheden

Gebrek aan video's/documenten om de tool te leren kennen

Kintones' prijzen

$24 per gebruiker per maand

Kintone beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 [200+ beoordelingen]

4.6/5 [200+ beoordelingen] Capterra: 4.7/5 [140+ beoordelingen]]

8. Paymoapp

via Paymoapp Paymo is een consultancy project management tool voor individuele consultants en kleine bedrijven. Het helpt bij het beheren van projecten, taken, middelen, bestanden, financiën, enz. Je kunt met deze tool ook tijd en winstgevendheid bijhouden.

Omdat het is ontworpen voor kleinere teams, heeft het beperkte samenwerking en werkstroombeheer functies.

Paymoapp's beste functies

Time-tracking : Eenmaal ingesteld, kunt u het op de achtergrond laten draaien en uw tijdlogs vastleggen

: Eenmaal ingesteld, kunt u het op de achtergrond laten draaien en uw tijdlogs vastleggen Facturatie : Zet tijdregistraties automatisch om naar urenstaten en facturen

: Zet tijdregistraties automatisch om naar urenstaten en facturen Tijdbudgetten : Stel een tijdsinschatting in voor elke taak en vergelijk deze met de werkelijke tijd

: Stel een tijdsinschatting in voor elke taak en vergelijk deze met de werkelijke tijd Teamplanner : Inzicht in werklast voor beter resource management

: Inzicht in werklast voor beter resource management Terugkerende taken: Automatisch terugkerende taken aanmaken op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis

De beperkingen van Paymoapp

Beperkt aantal weergaven: alleen lijst, tabel, bord, kalender en Gantt-diagram

Minder integratieopties in vergelijking met andere projectbeheertools

Gebrek aan een intuïtieve UI, wat resulteert in een steile leercurve

Paymoapp's prijzen

Gratis

Starters: $9,9 per gebruiker per maand

$9,9 per gebruiker per maand Klein kantoor: $15,9 per gebruiker per maand

$15,9 per gebruiker per maand Zakelijk: $23,9 per gebruiker per maand

Paymoapp's beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 [550+ beoordelingen]

4.6/5 [550+ beoordelingen] Capterra: 4.8/5 [450+ reviews]]

9. Bijenkorf

via Hive Hive is projectbeheersoftware die is ontworpen voor hybride teams. Het helpt professionele serviceteams om zichtbaarheid, samenwerking en doelgerichtheid te verbeteren. Met Hive kun je de reikwijdte van een project bepalen, taken toewijzen, tijd bijhouden, geautomatiseerde updates versturen, feedback verzamelen en de voortgang bewaken.

Ondanks de eenvoudige en gebruiksvriendelijke functies, laten de volwassenheid en complexiteit van de projectmanagementmogelijkheden ons in de steek.

De beste functies van Hive

Taakrelaties : Koppel eenvoudig kaarten aan taken om te laten zien hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn

: Koppel eenvoudig kaarten aan taken om te laten zien hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn Hoofdmappen : Breng informatie samen en vraag goedkeuringen aan, alles op één plek

: Breng informatie samen en vraag goedkeuringen aan, alles op één plek Projecthiërarchie : Hoofdproject > subprojecten > taak > subtaken stroom voor eenvoudiger volgen en beheren

: Hoofdproject > subprojecten > taak > subtaken stroom voor eenvoudiger volgen en beheren Bevestiging: Document- en video proofing ingebouwd

De beperkingen van Hive

Taakkaarten bevatten alleen tekst en geen afbeeldingen of andere media

Limiet van 500 automatiseringen, ongeacht het plan

Kan geen gedeeltelijke regels toevoegen aan Kanban-kolommen

Prijzen van Hive

Gratis

Teams: $5 per gebruiker per maand

$5 per gebruiker per maand Ondernemingen: Neem contact op met Hive voor prijzen

Hive's beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 [450+ beoordelingen]

4.6/5 [450+ beoordelingen] Capterra: 4.5/5 [150+ reviews]]

10. Zoho Projecten

via Zoho Projecten Zoho Projects is een multifunctionele, volledig aanpasbare projectbeheertool. Met Zoho Projects kun je taken aanmaken, workflows automatiseren en velden, lay-outs en statussen aanpassen.

Het heeft op maat gemaakte modules voor branchespecifieke behoeften zoals issue tracking en SLA, blauwdrukken, enz.

Ondanks dat het een robuuste speler is, mist het een paar basis- en gebruikersintuïtieve functies.

Zoho Projects' beste functies

Integraties: Verbind alle Google Workspace tools voor een enkel scherm. Verbind ook andere tools, zoals Dropbox, Github, Slack en de Google Apps Marketplace

Verbind alle Google Workspace tools voor een enkel scherm. Verbind ook andere tools, zoals Dropbox, Github, Slack en de Google Apps Marketplace Aanpasbaarheid : Maak aangepaste lay-outs, velden, weergaven, functies, projectsjablonen, tags, webtabbladen en meer

: Maak aangepaste lay-outs, velden, weergaven, functies, projectsjablonen, tags, webtabbladen en meer Samenwerking: Volg conversaties op de feed en communiceer in realtime via openbare/privé chatruimtes

Volg conversaties op de feed en communiceer in realtime via openbare/privé chatruimtes Automatisering van taken : Automatiseer bedrijfsregels, SLA's, webhooks, meldingen en workflowregels voor betere operationele efficiëntie

Zoho Projects' beperkingen

Gebrek aan uitgebreide rapportagefuncties

Zoeken in taakbalk is beperkt tot taken binnen een bepaald project en niet de hele werkruimte

Zoho Projects' prijzen

Gratis

Premium: $5 per gebruiker per maand

$5 per gebruiker per maand Enterprise: $10 per gebruiker per maand

Zoho Projects' beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 \350+ beoordelingen]

4.3/5 \350+ beoordelingen] Capterra: 4.3/5 [400+ reviews]]

