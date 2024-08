10 Beste Pendo Alternatieven voor Product Teams in 2024

Vroeger was het bijna onmogelijk om uit te zoeken hoe gebruikers eigenlijk werkten met je product, app of dienst. Er bestonden wel analyseplatforms zoals Google Analytics, maar de activiteit van individuele gebruikers was een goed bewaard geheim.

Dat is nu verleden tijd. Digitale adoptieplatforms zoals Pendo kunnen de gegevens achter gebruikerservaringen blootleggen en in jouw handen leggen.

Functies zoals sessie replays en gebruikersanalyses geven productteams meer inzicht in gedrag en activiteit, zodat je nog betere ervaringen voor klanten en medewerkers kunt ontwerpen.

Pendo is bekend, maar het is niet de enige tool in deze ruimte. In deze gids ontdekken we de 10 beste Pendo alternatieven voor het verbeteren van gebruikerservaringen, plus een spannende tool die de manier waarop je team producten beheert voor altijd kan veranderen. 👀

Wat is Pendo?

Pendo is een populair platform voor productervaringen en digitale adoptie dat productteams in staat stelt betere gebruikerservaringen te leveren, ondersteund door echte gegevens en inzichten.

via Pendo

Dit platform voor productervaring bevat functies zoals analyses van gebruikers, opnames en herhalingen van sessies en roadmaps voor producten, productontdekking en validatie, feedback van gebruikers en in-app gidsen en ondersteuning.

De software is een alles-in-één platform dat kan worden aangepast voor zowel gebruikers- als werknemerservaringen, waardoor het een goede kanshebber is voor bedrijven die zich zowel extern als intern willen richten. ✔️

Wat moet je zoeken in een Pendo alternatief?

Er zijn honderden alternatieve digitale adoptieplatforms en dat maakt het vergelijken ervan geen gemakkelijke Taak. Gelukkig hebben we een eenvoudige checklist gemaakt om je te helpen de juiste analyse-oplossing of Pendo alternatief te vinden.

Hier lees je wat je moet zoeken in een alternatief voor Pendo:

Features: Welke functies zijn het belangrijkst? Ben je meer gefocust op een breed bereik aan dataverzamelingsopties of op hoe de software die data gebruikt om inzichten te bieden?

Welke functies zijn het belangrijkst? Ben je meer gefocust op een breed bereik aan dataverzamelingsopties of op hoe de software die data gebruikt om inzichten te bieden? Prijzen structuur: Sommige tools hebben een abonnement dat afhankelijk is van het aantal gebruikers, sessies, gebeurtenissen of eindgebruikers. Welke werkt het beste voor u?

Sommige tools hebben een abonnement dat afhankelijk is van het aantal gebruikers, sessies, gebeurtenissen of eindgebruikers. Welke werkt het beste voor u? Gebruiksgemak: Hoe gemakkelijk is de nieuwe app te gebruiken? Kan je hele team de app met succes gebruiken om feedback van gebruikers te verzamelen of om gebruikers in te werken?

Hoe gemakkelijk is de nieuwe app te gebruiken? Kan je hele team de app met succes gebruiken om feedback van gebruikers te verzamelen of om gebruikers in te werken? Samenwerking: Kun je gemakkelijk gegevens en inzichten delen met andere teams of belanghebbenden?

Kun je gemakkelijk gegevens en inzichten delen met andere teams of belanghebbenden? Kunstmatige intelligentie (AI): Maakt de tool gebruik van AI? Is dit een aanvulling op je werkstromen en processen?

Het beste Pendo alternatief is het alternatief dat het beste aansluit bij jouw behoeften. Overweeg de bovenstaande punten, rangschik hoe belangrijk ze voor je zijn en gebruik dit om je naar de beste tool voor jouw bedrijf te leiden.

De 10 beste Pendo alternatieven om te gebruiken in 2024

Pendo is een nuttige optie voor teams die een beter inzicht willen in de betrokkenheid van gebruikers, zodat ze de ervaring nog verder kunnen verbeteren. Het is echter niet de enige tool die soortgelijke functies biedt, en het is altijd de moeite waard om alternatieven voor Pendo te onderzoeken om te zien of ze een betere match zijn.

Hier zijn 10 van de beste alternatieven voor Pendo waarvan wij denken dat ze dit jaar het overwegen waard zijn.

1. Whatfix

via Watfix Whatfix is een digitaal adoptieplatform dat is ontworpen om de productiviteit van gebruikers, naleving van processen en ontdekking van functies te verbeteren. Met Whatfix kunnen productteams het gedrag van gebruikers observeren, het gebruik van functies bijhouden, feedback krijgen en ondersteuning en begeleiding bieden aan klanten in realtime. ⌚

Whatfix beste functies

In-app training en klantenservice bieden aan eindgebruikers

Gebruikersadoptie verhogen met walkthroughs en widgets

Personaliseer de ervaring met intelligente segmentatie en contextualisatie

Whatfix beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat ze het moeilijk vinden om Whatfix naast andere SaaS-providers in te zetten

Het leertraject voor Whatfix kan volgens sommige gebruikers enigszins ingewikkeld zijn

Whatfix prijzen

Neem contact op voor prijzen

Whatfix beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

2. Amplitude

via Amplitude Amplitude is een software-app voor productanalyse en het bijhouden van gebeurtenissen. Teams kunnen dit Pendo alternatief gebruiken om zeer relevante inzichten te krijgen van gebruikers en deze gegevens vervolgens toepassen om producten te verbeteren. Het platform bevat functies voor analytics, experimenten en optimalisatie, en klantgegevens. ▶️

Amplitude beste functies

Abonneer en implementeer A/B-tests om de beste optie te identificeren

Klantprofielen en lijsten met doelgroepen maken met het ingebouwde platform voor klantgegevens

Toekomstige content personaliseren met datagestuurde doelgroepsegmenten

Amplitude limieten

Sommige gebruikers wensten sjablonen die je kon aanpassen tijdens het installatieproces

Je kunt geen volledig historisch panel maken, met gegevens die teruggaan tot de laatste 365 dagen

Amplitude prijzen

Starter: Free

Free Plus: Vanaf $49/maand voor onbeperkte gebruikers

Vanaf $49/maand voor onbeperkte gebruikers Groei: Neem contact op voor prijzen

Amplitude beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

4.5/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

3. WalkMe

via WalkMe WalkMe is een digitaal adoptieplatform dat is ontworpen om wrijving in digitale producten weg te nemen. De software overlapt uw web app om potentiële uitdagingen te identificeren en biedt vervolgens praktische aanbevelingen om de workflows en het productgebruik te verbeteren. 🙌

WalkMe beste functies

Begrijpen of gebruikers werkstromen werken zoals bedoeld of niet

Gepersonaliseerde digitale ervaringen op het juiste moment leveren, dankzij automatisering

Wrijving wegnemen voor een hogere productiviteit en een betere adoptie van functies

WalkMe beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat het platform traag laadt, wat gevolgen kan hebben voor de gebruikerservaring van websites

Hoewel het een no-code platform is, suggereren gebruikers dat het handig is om iemand in je team te hebben die technisch onderlegd is in HTML en CSS

WalkMe prijzen

Neem contact op voor prijzen

WalkMe beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4. Hoop

via Hoop Heap is een platform voor digitale inzichten waarmee productteams inzicht kunnen krijgen in het traject van gebruikers en vervolgens snel veranderingen kunnen doorvoeren om de retentie, conversie en ervaring van gebruikers te verbeteren. Productteams kunnen de software gebruiken om te begrijpen wat werkt en wat niet, met echte klantgegevens als bewijs. 📈

Heap beste functies

Verkrijg de volledige context achter de werkstroom van een gebruiker met één klik

Identificeer mogelijkheden om uw product te verbeteren met ingebouwde data science-mogelijkheden

Productbetrokkenheid op meerdere apparaten bijhouden en begrijpen

Heap beperkingen

Sommige gebruikers missen functies die wel aanwezig zijn in Pendo, zoals rondleidingen door producten en NPS-enquêtes

Heap houdt alleen front-end interacties bij, dus je hebt een andere tool nodig om interacties met de backend bij te houden

Heap prijzen

Gratis

Groei: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pro: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Premier: Neem contact op voor prijzen

Heap beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

5. Userlane

via Userlane Userlane is een digitaal adoptieplatform dat is ontworpen voor productteams die een volledige weergave van hun app-ervaring willen, zodat ze inzicht krijgen in de gebruikersadoptie en verbeteringen kunnen aanbrengen. Dit Pendo alternatief kan ook worden gebruikt om on-demand klantenservice in-app aan te bieden, met contextrelevante content en zeer aantrekkelijke gidsen voor gebruikers. 📑

Userlane beste functies

In realtime inzicht in het gedrag van gebruikers in verschillende applicaties

Analyseer gegevens over klantgedrag om verbeteringen in de gebruikerservaring aan te brengen

Creëer en implementeer automatische, relevante content met in-app begeleiding

Userlane-beperkingen

Sommige gebruikers wensten dat er sjablonen voor het downloaden van rapporten beschikbaar waren om rapportage te vereenvoudigen

Het kan moeilijk te beheren zijn als je een groot aantal gidsen hebt, volgens sommige gebruikers

Prijzen van Userlane

Neem contact op voor prijzen

Userlane beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

6. Smartlook

via Smartlook Smartlook is een digitaal platform dat productanalyses en visuele inzichten in gebruikers biedt. Het platform combineert kwalitatieve en kwantitatieve gegevens om productteams een volledige weergave te geven van hoe gebruikers hun apps ervaren, zodat ze betere keuzes kunnen maken in de toekomst besluitvormingsproces als het gaat om productontwikkeling. 📄

Smartlook beste functies

Bekijk welke acties gebruikers ondernemen met tools voor het opnemen van sessies

Gebruik heatmaps voor websites en mobiele apps om het gedrag van gebruikers bij te houden

Analyses van mobiele apps en websites gebruiken om het gedrag van gebruikers te begrijpen

Smartlook limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met sessies die niet volledig worden geregistreerd

De tool zou volgens sommige gebruikers baat kunnen hebben bij meer aangepaste opties voor rapportages

Smartlook prijzen

Gratis

Pro: Vanaf $55/maand

Vanaf $55/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Smartlook beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

7. Appcues

via Appcues Appcues is een productadoptieplatform dat is ontworpen voor productteams die het onboarding-traject van gebruikers willen verbeteren. Het platform stelt teams in staat om op maat gemaakte in-app ervaringen te creëren voor nieuwe gebruikers met experience design, smart targeting en het bijhouden van gebruikersgedrag.

Appcues beste functies

Ontwerp gepersonaliseerde onboarding werkstromen en checklists voor nieuwe gebruikers

Verhoog de betrokkenheid met slide-out berichten, tooltips en hotspots

Verzamel feedback van gebruikers met in-app enquêtes

Appcues limieten

Sommige gebruikers vinden automatisch opslaan frustrerend, omdat het moeilijker kan zijn om potentiële wijzigingen te testen en snel terug te draaien

Sommige gebruikers wensten dat er meer gedetailleerde analyses beschikbaar waren binnen Appcues

Appcues prijzen

Essentials: Vanaf $249/maand voor drie gebruikerslicenties

Vanaf $249/maand voor drie gebruikerslicenties Groei: Vanaf $879/maand voor 10 gebruikerslicenties

Vanaf $879/maand voor 10 gebruikerslicenties Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Appcues beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

8. Glazen doos

via Glassbox Glassbox is een analyseplatform voor digitale klantervaringen dat teams in staat stelt om boeiendere ervaringen te creëren voor gebruikers van apps en digitale producten. Met dit Pendo alternatief kunnen productteams elke interactie met gebruikers vastleggen, klanttrajecten analyseren en prestaties bewaken. 🤖

Glassbox beste functies

Verzamel gebruikersgegevens en identificeer gebruikerstrends in de loop van de tijd

Problemen identificeren en oplossingen implementeren om de werkstroom van gebruikers te verbeteren

Samenwerken met andere teams om informatie te delen en prioriteit te geven aan de juiste verbeteringen

Glassbox limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat de onboarding ervaring en het toevoegen van code aan hun website een uitdaging was

Het beheer van gebruikerstoegang voor meerdere teams kan volgens sommige gebruikers worden verbeterd

Glassbox prijzen

Neem contact op voor prijzen

Glassbox beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (500+ beoordelingen)

4.9/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (40+ beoordelingen)

9. Mixpanel

via MixpanelMixpanel is een product voor analytische en hulpmiddel voor gegevensvisualisatie waarmee productteams slimmere beslissingen kunnen nemen over verbeteringen. Met het platform kan iedereen gegevens over gebruikersgedrag weergeven, delen met andere teams en de juiste weg voorwaarts inslaan. 📊

Mixpanel beste functies

Ontvang live updates over de interactie tussen gebruikers en uw app

Analyseer het traject van gebruiker van begin tot eind

Maak boards die gebruikersgegevens omzetten in zeer visuele grafieken en grafieken

mixpanel beperkingen ####

Sommige gebruikers wensen betere aanpassingsmogelijkheden voor dashboards

Volgens sommige gebruikers kan het een uitdaging zijn om ruwe gegevens te extraheren voor gebruik in andere toepassingen

Mixpanel prijzen

Starter: Free

Free Groei: Vanaf $20/maand

Vanaf $20/maand Enterprise: Vanaf $833/maand

Mixpanel beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

10. Hotjar

via Hotjar Hotjar is een tool voor website heatmaps en gedragsanalyse die teams meer inzicht geeft in wat er op hun website gebeurt, naast de basisnummers. De functies van Hotjar omvatten heatmaps, opnames, enquêtes, feedback van gebruikers en interviews. 📣

Hotjar beste functies

Bekijk welke delen van je website bezoekers daadwerkelijk gebruiken met heatmaps

Geef sessies van gebruikers weer om wrijving in je werkstroom te identificeren

Vraag feedback of regel één-op-één interviews met echte website gebruikers

Hotjar limieten

Sommige gebruikers zouden willen dat de navigatie en het dashboard meer gestroomlijnd waren

Sommige gebruikers vonden dat het toevoegen van Hotjar aan hun website een negatieve invloed had op de laadsnelheid en prestaties van pagina's

Hotjar prijzen

HotJar Observe Basic: Free

Free HotJar Observe Plus: $39/maand

$39/maand HotJar Observe Business: $99+/maand

$99+/maand HotJar Observe Scale: $213+/maand

$213+/maand HotJar Ask Basic: Free

Free HotJar Ask Plus: $59/maand

$59/maand HotJar Ask Business: $79+/maand

$79+/maand HotJar Ask Scale: $159+/maand

$159+/maand HotJar Engage Basis: Free

Free Engage Plus: $350/maand

$350/maand HotJar Engage Business: $550/maand

$550/maand HotJar Engage Schaal: Neem contact op voor prijzen

Hotjar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

Deze alternatieven voor Pendo zijn geweldig als je op zoek bent naar een andere tool voor je gebruikersgedrag en productanalyse. Of je nu bij Pendo blijft of een van de concurrenten kiest, je hebt nog steeds andere tools nodig tools voor productbeheer om u te helpen uw technologiestapel te voltooien.

Gebruik prompts met ClickUp AI om snel PDR's (Product Requirement Documents) op te stellen

ClickUp is het beste digitale platform voor productteams die hun ervaring willen vereenvoudigen en updates sneller willen verzenden. U kunt uw productvereisten in kaart brengen met ClickUp AI productpositie en visie, krijg je team achter je doel en iterate sneller dankzij onze alles-in-een platform voor productbeheer .

Gebruik ClickUp om slimme productroadmaps te maken en feedback, epics en Sprints te organiseren op één gedeelde plaats. Bekijk de hele levenscyclus van uw product met weergaven op teamniveau, workflows en automatiseringen - handmatige overdrachten zijn niet meer nodig.

Dankzij ClickUp AI kunt u het hele productbeheerproces stroomlijnen. Genereer productdocumentatie, organiseer feedback van gebruikers en vraag om een samenvatting die u in productupdates kunt opnemen, sjablonen voor strategische planning en sjablonen voor besluitvorming .

ClickUp is gebouwd voor samenwerking, zodat uw productteam kan werken met andere interne afdelingen en belanghebbenden om te brainstormen en gegevens te delen binnen een sjabloon productstrategie . De gegevens die u verzamelt van uw alternatieven voor Pendo staan nu op één centrale plek, waar iedereen er toegang toe heeft en ze kan gebruiken. 🌻

ClickUp beste functies

Breng al uw gegevens over gebruikersgedrag naar één pleksoftware voor visueel projectmanagement* Maak georganiseerde productroadmaps

Gebruik ClickUp als een doel bijhouden app om leden van het team te motiveren om hun targets te halen

Abonneer, schrijf en deel productinformatie metClickUp Documenten Krijg een duidelijke weergave van uw productroadmaps en levenscycli metClickUp Dashboards Werk samen met uw marketing- en verkoopteams aan productupdates en -lanceringen

ClickUp limieten

Met zo veel functies en tal van aanpassingsmogelijkheden kunnen sommige gebruikers ClickUp in het begin als overweldigend ervaren

Sommige langverwachte functies van ClickUp AI, zoals samenvattingen van projecten en stand-ups, zijn nog niet beschikbaar in de app, maar zullen binnenkort beschikbaar zijn

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Gebruik de kracht van gegevens over gebruikersgedrag

Als je alle beschikbare tools voor digitale adoptie bekijkt, is er een rijk landschap van apps en platforms die de manier waarop je productteam de ontwikkeling van gebruikerservaringen benadert, kunnen verbeteren. Gebruik deze gids om het beste alternatief voor Pendo te vinden - of je doel nu is om meer gedetailleerde gebruikersgegevens te krijgen of om een betere manier te vinden om wat je hebt met je team te delen.

Als je dieper in de wereld van alternatieven voor Pendo duikt, overweeg dan ook de andere tools die je reis naar het bouwen van de best mogelijke producten kunnen ondersteunen. Verander de manier waarop u productbeheer benadert met ClickUp. Nu gratis aanmelden . ✨