10 beste Mixpanel alternatieven voor Product Analytics in 2024

Datagestuurde besluitvorming is noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven. Dat geldt ook voor het vinden van het juiste Mixpanel-alternatief voor uw bedrijf.

Mixpanel is al lang een populaire keuze, maar het veranderende landschap van analysetools betekent nieuwe en innovatieve opties.

Of u nu op zoek bent naar verbeterde functies, andere abonnementen of een frisse kijk op de manier waarop gebruikers omgaan met uw product, aantrekkelijke alternatieven voor Mixpanel zijn slechts een muisklik van u verwijderd.

We hebben de 10 beste Mixpanel alternatieven voor alles wat met productanalyse te maken heeft op een rijtje gezet. Volg ons bij het onthullen van opwindende tools voor het decoderen van gebruikersgedrag, het verbeteren van klantervaringen en het stimuleren van product succes. ✨🌻

Wat moet je zoeken in Mixpanel Alternatieven?

Het vinden van het juiste Mixpanel alternatief kan data exploratie naar nieuwe hoogten brengen.

Hier zijn enkele kwaliteiten waar we naar zochten om de beste alternatieven voor Mixpanel te vinden voor deze lijst:

Flexibiliteit voor veranderende behoeften

Snelheid om de curve voor te blijven

Gebruiksvriendelijke interfaces die iedereen kan gebruiken

Samenwerkingsfuncties voor naadloos teamwork

Schaalbaarheid om je bedrijf te laten groeien

Aanpassingsopties om dashboards en rapporten op maat te maken

Functies voor veiligheid en privacy van gegevens

Betaalbare abonnementen om binnen uw budget te blijven

Je wilt ook specifieke functies om je business te laten groeien. We hebben het dan over functies voor de verkooptrechter, A/B-tests, analyse van het traject van de gebruiker en nog veel meer.

De 10 beste Mixpanel alternatieven om te gebruiken in 2024

Of je nu een gevestigde organisatie, een ontluikende SaaS-startup of een zelfstandig ondernemer bent, je tools voor gegevensanalyse kunnen je groeistrategieën maken of breken.

Deze alternatieven voor Mixpanel helpen je om ruwe gegevens om te zetten in bruikbare inzichten, zodat je bedrijf weloverwogen beslissingen kan nemen.

Laten we er eens in duiken.

1. Google Analytics

via Kissmetrics Kissmetrics is een uitgebreide oplossing voor gegevensanalyse met tools om marketingstrategieën te optimaliseren. Het platform biedt analyses van het klanttraject, waardoor bedrijven kunnen begrijpen wat de drijfveren zijn voor gebruikerswerving, betrokkenheid en retentie.

Kissmetrics beste functies

Profiteer vantools voor gegevensvisualisatie om het klanttraject bij te houden en interacties tussen gebruikers te analyseren

Analyseer specifieke groepen klanten in de loop van de tijd om trends te identificeren met behulp van de functie cohortanalyse

Gebruiksoftware voor het bijhouden van klanten om de stappen te analyseren die gebruikers nemen om verschillende acties te voltooien (bijv. een aankoop doen of mobiele applicaties downloaden)

A/B-tests uitvoeren om de beste ontwerpen, lay-outs of productboodschappen voor bepaalde pagina's te bepalen

Kissmetrics limieten

Sommige reviews van kleine bedrijven zeggen dat de prijs hoog kan zijn en moeilijk te budgetteren

Volgens sommige beoordelingen zijn de beschikbare rapportageopties beperkt in vergelijking met vergelijkbare analysetools

Kissmetrics prijzen

Zilver: $199/maand

$199/maand **Goud:499 dollar per maand

Platina: Neem contact op voor prijzen

Kissmetrics beoordelingen en reviews

G2: 4.1/5 (150+ beoordelingen)

4.1/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4. Adobe-analyse

via Hotjar Hotjar is een alles-in-één feedback- en analysesoftwarepakket om je website te optimaliseren en datagestuurde beslissingen te nemen. Hotjar Observe is het populairste Mixpanel-alternatief van de suite - combineer het met Hotjar Ask, Hotjar Engage en Hotjar Funnels voor alle tools die je nodig hebt om te slagen. 😎

Hotjar beste functies

Identificeer pijnpunten en krijg gedetailleerde weergaven van hoe gebruikers door je website of mobiele app navigeren met sessie replay en in-app recording

Gebruik alle vier Hotjar tools om heat maps te maken, opnames te analyseren, feedback van gebruikers te krijgen, enquêtes weer te geven, één-op-één verbinding te maken met gebruikers en je sales funnels te verbeteren

Gebruik tools voor het bijhouden van gebeurtenissen om klantgedrag te analyseren, het onboarden van gebruikers te verbeteren en gebieden met een hoge drop-off te optimaliseren

Bekijk hoe uw klanten zich in de app gedragen met onbevooroordeelde gegevens en gebruik deze om functies voor uw producten te ontwikkelen waar ze dol op zullen zijn

Hotjar limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat de klantenservice vaak lange wachttijden heeft met beperkte antwoorden

Reviews van sommige gebruikers vermelden problemen met data-export limieten (100.000 sessies of minder)

Hotjar prijzen

HotJar Observe Basic: Free

Free HotJar Observe Plus: $39/maand

$39/maand HotJar Observe Business: $99+/maand

$99+/maand HotJar Observe Scale: $213+/maand

Hotjar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (250+ beoordelingen)

4.3/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (450+ beoordelingen)

6. Glazen doos

via Glassbox Glassbox is een uitgebreid web- en mobiel analyseplatform. Het is een geweldig Mixpanel-alternatief voor bedrijven die prioriteit geven aan robuuste functies voor veiligheid en diepgaande tools voor productanalyse.

Glassbox beste functies

Verbeter de prestaties van e-commerce met behulp van de AI-gestuurde capture functie voor geavanceerde gegevensanalyse

Bekijk opnames van sessies van gebruikers om use cases te identificeren, gegevens te analyseren en wijzigingen door te voeren voor target verbetering

Nauwkeurige analyse van acquisitie, attributie, conversiepercentages en meer met behulp van een breed bereik van KPI's

Klanten beschermen met functies voor veiligheid zoals end-to-end versleuteling, toegangscontroles en op rollen gebaseerde toestemmingen

Glassbox-beperkingen

Reviews van sommige gebruikers vermelden trage laadtijden en vertraging

Sommige beoordelingen melden problemen met het bewaren van de opslagruimte van sessies, die beperkt is tot 30 dagen

Glassbox prijzen

Neem contact op voor prijzen

Glassbox beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (550+ beoordelingen)

4.9/5 (550+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

7. Volledig verhaal

via Volledig verhaal FullStory is een oplossing voor het analyseren van digitale ervaringen en een fantastisch Mixpanel-alternatief als u op zoek bent naar extra functies en ondersteuning. Het platform biedt het vastleggen van sessies en gegevens om inzichten te verschaffen die u helpen betere resultaten te behalen.

FullStory beste functies

Gebruik add-ons van FullStory om tekortkomingen te verhelpen. Voorbeeld: Annotate React is een open-source Babel-plugin die stabiele attributen toevoegt voor React en React Native

Profiteer van integraties met populaire tools zoals Pendo, Jira, HelpScout en Salesforce om uw gegevens samen te brengen

Gebruik krachtige zoek- en filtermogelijkheden om de gegevens te krijgen die u nodig hebt wanneer u ze nodig hebt

Bijhouden van gebruikersgedrag op meerdere apparaten en digitale platforms voor uitgebreide analyses

FullStory beperkingen

Sommige gebruikers vermelden dat het platform veel resources vergt en traag laadt als er met drukbezochte websites wordt gewerkt

Reviews van sommige klanten uiten de wens voor extra aangepaste opties voor dashboards en rapportages

FullStory prijzen

Neem contact op voor prijzen

FullStory beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (350+ beoordelingen)

4.5/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

8. Hoop

via Hoop Heap is een platform voor web- en mobiele gegevensanalyse dat elke interactie van gebruikers vastlegt via een beveiligde registratie van sessies. Gebruik het om inzicht te krijgen in het gedrag van klanten en om uw digitale ervaringen te stroomlijnen. ⏩

Heap beste functies

Krijg mobiele cross-platform capture, gegevensbeheer en analyses zonder verouderde SDK's

Probeer de gratis versie om de functies van het platform te verkennen, analyseer tot 10.000 sessies per maand en beslis of dit het Mixpanel-alternatief voor u is

Geniet van eenvoudige integratie met populaire tools zoals Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory en datawarehouses zoals BigQuery en Snowflake

Optimaliseer uw digitale ervaringen en krijg gedetailleerde inzichten in het gedrag van gebruikers zonder handmatig bijhouden of taggen

Heap beperkingen

Sommige reviews melden dat de gebruikersinterface verwarrend of overweldigend kan zijn voor mensen met beperkte ervaring met data-analyse

Reviews van sommige gebruikers vermelden trage gegevensverwerking en problemen met de nauwkeurigheid van gegevens

Heap prijzen

Gratis

Groei: $3.600+/jaar

$3.600+/jaar Pro: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Premier: Neem contact op voor prijzen

Heap beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

9. Inhoudsopgave

via Inhoudsopgave Contentsquare is een ervaringsanalyseplatform dat bedrijven in staat stelt om menselijke ervaringen te leveren via digitale eigendommen op basis van gedetailleerde gegevens. Krijg gedragsgegevens van klantinteracties en -intentie in elke stap van het traject van de gebruiker.

Contentsquare beste functies

Instellingen voor aangepaste notificaties voor realtime updates over kritieke informatie en gebeurtenissen om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten

Analyseren van klikken, scrollen, muisbewegingen en meer om de betrokkenheid en conversies te verbeteren

Gebruikmaken van de kracht van AI om kansen te identificeren met eenvoudig te begrijpen visuele rapportages en inzichten

Krijg in een vroeg stadium informatie over pijnpunten in uw klanttraject zodat u kunt handelen voordat dit invloed heeft op uw inkomsten

beperkingen van de inhoud ####

Sommige reviews van gebruikers vermelden incidentele haperingen en foutmeldingen die de productiviteit kunnen beïnvloeden

Reviews van sommige gebruikers maken melding van trage laadtijden voor grote datasets

Contentsquare prijzen

Neem contact op voor prijzen

Inhoudsquare beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (400+ beoordelingen)

4,7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

10. Smartlook

via Smartlook Smartlook is een geavanceerde analysetool die realtime inzicht geeft in het gedrag en de ervaringen van gebruikers. Begrijp hoe gebruikers omgaan met uw producten en identificeer verbeterpunten voor uw klantervaring.

Smartlook beste functies

Optimaliseer uw digitale ervaring met gegevens uit sessies en heat maps

Volg het gedrag van gebruikers door de verkooptrechter om de informatie te krijgen die u nodig hebt om conversies te verbeteren

Maak gebruik van geavanceerde filteropties zoals segmentatie op locatie, apparaat en gedrag om de gegevens te krijgen die u nodig hebt om uw omzet te verhogen

Integreer met tools zoals Slack en Google Analytics zodat je je team op dezelfde pagina kunt houden

Smartlook limieten

Sommige gebruikers rapporteren verwarring over het "Free Plan", een 14-daagse gratis proefversie die geen toegang geeft tot geavanceerde functies

Reviews van sommige gebruikers vermelden problemen met het navigeren door de gebruikersinterface en een behoefte aan extra aanpassingsopties

Smartlook prijzen

Gratis abonnement : Gratis

Gratis Pro-abonnement: $55/maand

$55/maand Enterprise-abonnement: Neem contact op voor prijzen

Smartlook beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Met deze Mixpanel alternatieven zit je goed (en dan nog wat) voor gebeurtenis-gebaseerde analytics. Integratie met een productmanagementtool zoals ClickUp helpt u de betrokkenheid van gebruikers bij producten en diensten beter te begrijpen, waardoor u de voorsprong krijgt die u nodig hebt om te slagen. 📈 🏆

Gebruik prompts met ClickUp AI om snel PDR's (Product Requirements Documents) op te stellen ClickUp voor productteams is een uitgebreide krachtpatser op het gebied van projectmanagement en samenwerking. Onze software voor visueel projectmanagement maakt het eenvoudig om werkstromen te vereenvoudigen, taken te beheren en naadloze communicatie te bevorderen.

Gebruikers van ClickUp krijgen toegang tot duizenden tools, sjablonen en functies om u een voorsprong te geven. Enkele van onze populairste sjablonen voor productteams zijn:

DeClickUp Analytics Rapport Sjabloonwaarmee uw team voltooide datasets kan visualiseren en KPI's kan bijhouden met eenvoudige grafieken en grafieken

DeClickUp sjabloon voor gegevensanalysedie uw business naar een hoger niveau kan tillen - ontsluit bruikbare inzichten door uw team te helpen gegevens snel en nauwkeurig te analyseren

Van routekaarten voor producten en sjablonen voor projectmanagement om te brainstormen en sjablonen voor besluitvorming , is er een ClickUp sjabloon voor elke gelegenheid. 🙂

ClickUp beste functies

Duizenden projecten entools voor productbeheer om productanalyse efficiënter en effectiever te maken

Gebruik ClickUp-taak Automatiseringen om aangepaste Triggers en Acties aan te maken, zodat u verschillende Taken op de automatische piloot kunt zetten

Laat ClickUp AI aantekeningen van vergaderingen samenvatten, samenvattingen genereren, e-mails opstellen en de voortgang van uw projecten bijhouden

Integreer met meer dan 1000 populaire platforms zoals Salesforce, Slack, Asana, Jira en meer. Als we een tool missen die u wilt koppelen, kunt u Zapier en de ClickUp API gebruiken om er een te maken

ClickUp limieten

Sommige gebruikers kunnen tegen een leercurve aanlopen wanneer ze zich vertrouwd maken met de functies van ClickUp (maar dat wordt opgelost met gratis tutorials)

Volgens beoordelingen kunnen gebruikers te veel notificaties en herinneringen ontvangen bij de standaard instellingen

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

Meng het!

Het benutten van de kracht van analytics is essentieel voor een bloeiend bedrijf in een datagestuurd landschap. Elk Mixpanel alternatief op onze lijst biedt unieke functies en voordelen om u te helpen precies dat te doen.

Het gaat erom een oplossing te vinden die doet wat uw bedrijf nodig heeft, zodat u de concurrentie voor kunt blijven.

Laat ClickUp uw teams voorzien van robuuste mogelijkheden voor project- en productmanagement terwijl u uw opties overweegt. Het integreert naadloos met toonaangevende analysetools om diepere inzichten te krijgen in de betrokkenheid van gebruikers.

ClickUp is de oplossing bij uitstek om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop productteams samenwerken en gegevens analyseren. Zet de volgende stap in het verbeteren van uw analytics game meld u aan voor ClickUp vandaag nog! 🚀 👀