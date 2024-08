Google Gemini (Bard) vs ChatGPT – Welke AI-tool is het beste in 2024?

AI-chatbots maken het leven van iedereen gemakkelijker.

Maar twee tools hebben het werk van mensen volledig veranderd: Google Gemini (voorheen Bard) en ChatGPT.

Niemand had gedacht dat AI-tools een vast onderdeel van onze werkdag zouden worden in de mate waarin dat nu al het geval is.

En waarom niet? Een AI chatbot neemt je veel werk uit handen - van academisch onderzoek doen en e-mails schrijven tot coderen en liedjes componeren! Productiviteit hacks hebben een nieuwe naam: AI.

De echte vraag is: Is het gebruik van kunstmatige intelligentie een nieuwigheid voor organisaties of zal het mensen helpen slimmer te werken?

We doen een ultieme krachtmeting tussen Google Gemini en ChatGPT zodat jij op basis van feiten kunt beslissen.

We hebben ook een geweldige derde optie voor mensen die meer willen. Blijf dus bij ons tot het einde!

Wat is Google Gemini?

via Google Tweelingen In Februari van 2023 bracht Google een bot met kunstmatige intelligentie uit, Bard.

Experts beweren dat Bard (nu Gemini) Google's antwoord is op OpenAI's ChatGPT.

Gemini is gebouwd op Google's AI-taalmodel voor dialoogtoepassingen (LaMDA).

Volgens Sundar Pichai, CEO van Google en Alphabet, is Gemini een experimentele conversationele AI-dienst die op een verfijnde manier vragen beantwoordt en informatie geeft zoals Google Search.

Hij zegt: "De technologie kan de breedte van de kennis van de wereld combineren en putten uit informatie van het web om frisse antwoorden van hoge kwaliteit te geven."

Het is interessant dat menselijke beoordelaars Gemini's gesprekken beoordelen om de kwaliteit van de antwoorden te verbeteren.

De kracht van Gemini ligt in het vermogen om eenvoudige en contextuele antwoorden te geven (in tegenstelling tot eindeloze pagina's web content).

Functies van Google Gemini

De manier waarop Gemini informatie ophaalt, is wat het onderscheidt van andere AI-chatbots.

Hij haalt gegevens in realtime op en is getraind in gespreksgegevens (in plaats van boeken, artikelen, enz.), waardoor het een chattere chatbot is dan anderen.

Hier volgt een blik op de top drie functies:

1. Gemini extensies

Google houdt gemini's upgraden functies, met als meest recente extensie-Gemini Extensies-een chatbot die je informatie haalt uit Gmail, Google Documenten, Google Maps, Google Drive accounts en meer.

Laten we bijvoorbeeld aannemen dat je van plan bent om met je team naar de Grand Canyon te gaan.

In plaats van met meerdere tabbladen te jongleren en tijd te verspillen door te vragen wie wanneer gratis kan, kun je het aan het AI-model van Google Gemini overlaten.

Deze AI-tool zal:

De data die voor iedereen werken uit Gmail halen

In realtime vlucht- en hotelgegevens opzoeken

Google Maps routebeschrijvingen naar de luchthaven sturen

YouTube-video's aanbieden van dingen die daar Nog te doen zijn

Gemini Extensies toont relevante informatie van veelgebruikte Google tools - alles binnen één gesprek

2. Assistent met Gemini

Google Gemini heeft ook een nieuwe functie uitgerold die misschien bijzonder rente is voor jou: Assistant in Gemini. Het is het huwelijk van een gepersonaliseerde assistent die naar je luistert en een generatieve AI-technologie die met je redeneert en op je reageert.

Gebruik tekst, stem of afbeeldingen om met deze tool te communiceren en je persoonlijke assistent te krijgen.

Hier is een voorbeeld van hoe behulpzaam de Assistent in Google Gemini is:

Stel dat je een foto van je puppy wilt uploaden op sociale media. Maar je hebt moeite met 'slimme' bijschriften.

De assistent in Gemini helpt je.

Het enige wat je hoeft te doen, is de overlay boven op je foto te laten zweven en hem te vragen snel een berichtje voor je te schrijven op sociale media.

De assistent met Gemini gebruikt de afbeelding als primaire visuele aanwijzing en stelt een contextuele post voor je samen.

Deze gespreksoverlay heeft een first mover-voordeel, omdat het nog nooit eerder door een merk is geprobeerd!

3. "Google (G) knop

Gemini heeft nog een andere opwindende functie geïntroduceerd met de knop 'Google it' om antwoorden snel te controleren.

Als je na een resultaat op het pictogram 'G' klikt, bekijkt Gemini het antwoord en bekijkt of er vergelijkbare content op het web te vinden is om het te staven.

Klik op de gemarkeerde zinnen om inzicht te krijgen in vergelijkbare content via Google Search.

Deel een Gemini-chat met een openbare link om het gesprek met iemand anders voort te zetten. De persoon met wie je het deelt, kan Gemini bijkomende vragen stellen over dat onderwerp en verder bouwen op de uitwisseling.

Google Gemini limieten

Hoewel Google Gemini opvalt door zijn unieke functies en uitgebreide realtime informatiemogelijkheden, is het belangrijk om de beperkingen waarmee gebruikers te maken kunnen krijgen aan te pakken. Inzicht in deze beperkingen voegt een laag van transparantie toe en helpt gebruikers realistische verwachtingen in te stellen. Hier zijn een paar beperkingen van Google Gemini waar je rekening mee moet houden:

Afhankelijkheid van internet: Gemini heeft een actieve internetverbinding nodig om te kunnen functioneren, waardoor de toegankelijkheid beperkt is in gebieden met een slechte verbinding.

Gemini heeft een actieve internetverbinding nodig om te kunnen functioneren, waardoor de toegankelijkheid beperkt is in gebieden met een slechte verbinding. Zorgen over de privacy van gegevens: Gezien de integratie van Gemini met persoonlijke Google-diensten zoals Gmail en Drive, kunnen gebruikers zich zorgen maken over hoe hun gegevens worden gebruikt en beschermd.

Gezien de integratie van Gemini met persoonlijke Google-diensten zoals Gmail en Drive, kunnen gebruikers zich zorgen maken over hoe hun gegevens worden gebruikt en beschermd. Beperkt contextueel begrip: Hoewel Gemini een groot bereik aan query's aankan, kan het vermogen om zeer genuanceerde of domeinspecifieke vragen te begrijpen en te verwerken beperkt zijn.

Hoewel Gemini een groot bereik aan query's aankan, kan het vermogen om zeer genuanceerde of domeinspecifieke vragen te begrijpen en te verwerken beperkt zijn. **Af en toe kan Gemini antwoorden geven die niet consistent zijn of eerdere antwoorden tegenspreken. Dit geeft aan hoe moeilijk het is om de samenhang te bewaren tijdens lange interacties.

Aanpassing aan nieuwe informatie: Het vermogen van de Tweeling om de laatste ontwikkelingen of het laatste nieuws te verwerken in zijn antwoorden kan vertraagd zijn, wat de relevantie van zijn antwoorden beïnvloedt.

Google Gemini prijzen

Gratis te gebruiken zonder limiet aan het aantal vragen dat je stelt!

**Wat is ChatGPT?

via ChatGPT Uitgebracht in november 2022, ChatGPT is OpenAI's AI-gestuurde chatbot die vragen en prompts beantwoordt in elk gewenst format.

De superkracht van ChatGPT is dat het, ondanks dat het een kunstmatige intelligentietool is, op mensen lijkende gesprekken voert.

Bovendien doet deze generatieve AI-tool wat tot nu toe alleen mensen konden: creatief denken.

Schrijf gedichten, e-mails, blogs, artikelen,sjablonen voor content kalendersberichten op sociale media, essays, enz.

Code debuggen

Podcasts en transcripten samenvatten

Complexe wiskundige problemen oplossen

Trefwoorden voor SEO identificeren

Functies van ChatGPT

ChatGPT haalt informatie uit bergen gegevens en grote AI-taalmodellen om natuurlijke, mensachtige antwoorden te formuleren voor amusement, business en educatieve toepassingen

In tegenstelling tot wat mensen geloven, is ChatGPT niet gevoelig

ChatGPT formuleert antwoorden van de transformator die tekst voorspelt. Dit omvat het volgende woord, de volgende zin, de volgende alinea enzovoort op basis van de tekstsequenties waarop experts hebben getraind

1. Nieuwe spraak- en beeldmogelijkheden

Wil je een spraakgesprek voeren of ChatGPT laten zien waar je het over hebt? Dat kan nu.

ChatGPT rolt nieuwe spraak- en beeldmogelijkheden uit, die een meer intuïtieve interface bieden.

Stel dat je thuis bent en wilt weten wat je voor het avondeten moet maken.

Je hoeft alleen maar een foto van je koelkast en voorraadkast te maken om suggesties te krijgen! Stel vervolgvragen voor een stap-voor-stap recept!

2. Aangepaste versies van ChatGPT-GPTs

Als je denkt dat ChatGPT geen gepersonaliseerde ingangen biedt, zal de nieuwe GPTs-update van het platform je verrassen.

Je kunt nu je eigen aangepaste versie van ChatGPT maken voor elk specifiek doel in je dagelijks leven - en dit deel met anderen delen:

Voorbeeld: GPT's helpen je kind wiskunde te leren of zelfs stickers te ontwerpen.

Test het platform en ontdek het zelf!

**3. Voorbeelden

Het platform heeft ook het initiëren van een nieuw gesprek iets minder intimiderend gemaakt, dankzij de introductie van 'Voorbeelden van vragen'

Dus in plaats van naar de lege ruimte te staren, kun je nu steekproefsgewijs AI-prompt sjablonen aan het begin van een chatten om boeiende en zinvolle gesprekken te stimuleren.

Limieten van ChatGPT

Ondanks de indrukwekkende mogelijkheden die ChatGPT biedt, heeft het ook zijn beperkingen. Inzicht in deze beperkingen is cruciaal voor gebruikers om realistische verwachtingen in te stellen en oplossingen te vinden voor hun specifieke behoeften. Hier is een blik op enkele van de opmerkelijke beperkingen van ChatGPT:

Data Recency: ChatGPT's kennis is gebaseerd op informatie die beschikbaar was tot de laatste training cut-off. Dit betekent dat het geen updates of informatie kan geven over gebeurtenissen die na deze datum hebben plaatsgevonden.

ChatGPT's kennis is gebaseerd op informatie die beschikbaar was tot de laatste training cut-off. Dit betekent dat het geen updates of informatie kan geven over gebeurtenissen die na deze datum hebben plaatsgevonden. Risico op onjuiste informatie: Gezien de afhankelijkheid van reeds bestaande gegevens, kan ChatGPT onbedoeld antwoorden genereren die onnauwkeurigheden of verouderde informatie bevatten.

Gezien de afhankelijkheid van reeds bestaande gegevens, kan ChatGPT onbedoeld antwoorden genereren die onnauwkeurigheden of verouderde informatie bevatten. Contextbegrip: Hoewel ChatGPT bedreven is in het genereren van mensachtige antwoorden, kan het moeite hebben met het begrijpen van de context of nuances van bepaalde vragen, wat leidt tot irrelevante of algemene antwoorden.

Hoewel ChatGPT bedreven is in het genereren van mensachtige antwoorden, kan het moeite hebben met het begrijpen van de context of nuances van bepaalde vragen, wat leidt tot irrelevante of algemene antwoorden. Ethisch en moreel redeneren: ChatGPT komt niet altijd overeen met menselijke ethiek of moreel redeneren, vooral in situaties die genuanceerd begrip en empathie vereisen.

ChatGPT komt niet altijd overeen met menselijke ethiek of moreel redeneren, vooral in situaties die genuanceerd begrip en empathie vereisen. Afhankelijkheid van de kwaliteit van de input: De kwaliteit van de antwoorden van ChatGPT hangt sterk af van de duidelijkheid en specificiteit van de inputvragen. Vage of dubbelzinnige vragen kunnen leiden tot onduidelijke of onbevredigende antwoorden.

ChatGPT-prijzen

Free: $0

$0 ChatGPT-4: $20/maand

**ChatGPT vs Google Gemini: Is er een winnaar?

We hebben de unieke functies van ChatGPT en Google Gemini besproken om je leven makkelijker te maken.

Maar laten we eens kijken naar de olifant in de kamer: 'Is de ene beter dan de andere?

Lees verder om een paar belangrijke verschillen tussen ChatGPT en Google Gemini te ontdekken en te begrijpen of er een duidelijke winnaar is.

1. Generatieve mogelijkheden

Gemini heeft niet dezelfde generatieve AI-mogelijkheden als ChatGPT.

Laten we eens kijken wat deze AI-tools laten zien als ik de prompt 'Schrijf een opstel over waarom we verdrietig zijn over het overlijden van Matthew Perry' schrijf

Als eerste hebben we het antwoord van Gemini:

Hoewel het doel van Gemini (althans op dit moment) is om Google search te ondersteunen, schrijft het ook creatief voor jou. De afsluitende boodschap over geestelijke gezondheid aan het einde is een uitstekende toevoeging aan het essay, dat verschilt van de ChatGPT versie.

Ook ChatGPT levert goed werk met een essay van hoge kwaliteit dat niet van het pad afdwaalt.

Het oordeel: Het is gelijkspel als het gaat om het evalueren van de generatieve AI-mogelijkheden van zowel ChatGPT als Google Gemini.

2. Trainingsmodel

Een van de sleutelverschillen tussen Google Gemini en ChatGPT is het type Large Language Models (LLM's) dat ze gebruiken.

Terwijl Gemini op de PaLM 2-architectuur werkt, werkt ChatGPT op de Transformer-architectuur.

Maar wat betekent dit voor een gebruiker zoals jij en ik?

Het onderzoek van ChatGPT komt voort uit het voeden van trainingsgegevens in het systeem. Natuurlijk raakt het onderzoek snel gedateerd.

Gemini daarentegen doorzoekt webpagina's in realtime, waardoor de gesprekken relevanter worden en de antwoorden actueler.

Ons oordeel: Gemini heeft de overhand voor de meest recente informatie, gezien het trainingsmodel.

3. Antwoorden wijzigen + afbeeldingen uploaden

Google Gemini stelt gebruikers in staat om de reactie van de tool aan te passen en biedt hiervoor vele opties.

De AI-chatbot maakt het ook mogelijk om bijlagen met afbeeldingen te uploaden.

Beide functies zijn niet beschikbaar op de gratis versie van ChatGPT. Met ChatGPT kun je echter wel feedback geven op het antwoord en het opnieuw genereren.

Onze uitspraak: Zowel ChatGPT als Google Gemini geven gebruikers enkele opties om de kwaliteit van het antwoord te wijzigen. Het zou dus atie. zijn

4. Integraties

Wat integraties betreft, bieden de extensies van Google Gemini meer gemak omdat ze zijn afgestemd op veelgebruikte Google tools die mensen dagelijks gebruiken.

Aan de andere kant biedt ChatGPT unieke aangepaste versies (GPT's) om aan persoonlijke behoeften te voldoen. Het staat ook beeld- en spraakinvoer toe.

Onze uitspraak: ChatGPT heeft een voordeel voor het aanbieden van aangepaste versies, maar de extensies van Google Gemini zijn een enorme bron van hulp voor de meeste gebruikers die met meerdere Google tools werken.

5. Gebruikerservaring en toegankelijkheid

Bij het evalueren van Google Gemini en ChatGPT zijn de gebruikerservaring en de toegankelijkheid van cruciaal belang. Google Gemini integreert naadloos met alle andere apps van Google, waardoor het inherent toegankelijker is voor gebruikers die zich al binnen het ecosysteem van Google bevinden. De intuïtieve interface en de conversatie-overlay maken het gemakkelijk voor gebruikers van alle niveaus van technologische vaardigheid om met Gemini aan de slag te gaan.

ChatGPT is niet direct geïntegreerd met specifieke platforms, maar staat bekend om zijn responsieve en eenvoudige gebruikersinterface. Het vermogen om mensachtige tekst over verschillende onderwerpen te begrijpen en te genereren maakt het toegankelijk en waardevol voor een breed publiek. De introductie van spraak- en beeldmogelijkheden van ChatGPT verbetert de toegankelijkheid ook aanzienlijk en komt tegemoet aan gebruikers die de voorkeur geven aan audiovisuele interacties boven tekst.

Ons oordeel: Voor gebruikers van Google Werkruimte biedt Gemini wellicht een meer naadloze ervaring. De veelzijdige en gebruiksvriendelijke interface van ChatGPT, in combinatie met de innovatieve functies voor spraak en beeld, maakt het echter zeer toegankelijk en aantrekkelijk voor een breed bereik van gebruikers.

Google Gemini Vs. ChatGPT op Reddit

Laten we eens naar Reddit gaan om te zien wat gebruikers zeggen over de rivaliteit tussen ChatGPT en Google Gemini.

Wanneer je zoekt Google Gemini vs. ChatGPT op Reddit zie je polariserende meningen over beide.

Sommige gebruikers zeggen, "Google heeft misschien een schaalvoordeel in gegevens en rekenkracht." Plus, een andere gebruiker aantekeningen, "Het feit dat LaMDA geen statisch model is en zichzelf voortdurend bijwerkt is een enorm voordeel ten opzichte van GPT-3.5."

Maar niet alle schalen kantelen in het voordeel van Gemini.

Sommige gebruikers vinden dat de antwoorden van ChatGPT meer kwaliteit en nauwkeurigheid bieden dan die van Gemini.

Hier is een interessant onderscheid dat een gebruiker maakt en dat misschien de moeite waard is om te bekijken:

_"Voor het opzoeken van actuele informatie is Gemini een mijl beter dan ChatGPT met browsen. De "met browsen" implementatie in Bing en ChatGPT is absoluut verschrikkelijk. Ik neem aan dat Google gebruik kan maken van query's in de cache om veel sneller actuele informatie terug te geven. Gemini doet ook veel beter werk met het formatteren van antwoorden, het bevat afbeeldingen enz. en het is sneller

google Gemini geeft echter veel valse/onbetrouwbare informatie, IMO meer dan ChatGPT doet. En ik denk niet dat het zo goed is in de "andere" soorten "schrijf een gedicht voor me" Taken. Dus persoonlijk denk ik dat dit nu een race in 2 richtingen is. **_ChatGPT voor de ruwe mogelijkheden van het model, Gemini voor het opzoeken van actuele informatie en bruikbaarheid in het algemeen**."

Het beste alternatief voor ChatGPT vs. Google Gemini

Ik probeerde Google Gemini en ChatGPT te gebruiken om een blog te schrijven over de vergelijkende functies.

Beide AI tools hebben echter meer nodig met betrekking tot feitelijke nauwkeurigheid en geverifieerd onderzoek.

AI is nog steeds in ontwikkeling in de strijd tussen Google Gemini en ChatGPT ChatGPT-alternatieven .

Gelukkig is er een derde optie die beter past bij je AI-chatbotbehoeften: ClickUp AI.

Gebruik ClickUp Brain om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, antwoorden te genereren en meer

In plaats van werkstromen te stroomlijnen, besteedt u uw tijd aan het bedenken, creëren en doen van dingen die een machine niet zal doen.

En ClickUp Brain halveert uw werkstroom. Je kunt deze AI-assistent aanpassen aan elke rol die je maar wilt.

Het bevat honderden op onderzoek gebaseerde AI-instrumenten voor elke functie en elk gebruik, van projectmanagement en klantenservice tot productontwikkeling en marketing.

Gebruik ClickUp Docs voor het beheren van belangrijke documenten en de samenwerking in teams te bevorderen Functies zoals geneste pagina's en stylingopties tillen je document naar een hoger niveau.

Met ClickUp Docs kunt u bladwijzers maken en tabellen toevoegen aan roadmaps, kennisbanken en andere documenten.

Gebruik Google Documenten voor bewerking met het team in realtime, tag opmerkingen zoals je zou taggen op Instagram of Facebook, wijs actiepunten toe en nog veel meer.

Bespaar tijd met deelbare schermopnames en laat weinig tot geen kans over voor fouten

Gebruik ClickUp om taken en projecten eenvoudig te beheren en efficiënt samen te werken met uw team

Maar ClickUp Taken is niet eendimensionaal: u kunt subtaken aanpassen en de informatie die u nodig hebt binnen handbereik weergeven!

Pas uw werkruimte aan en beheer het werk terwijl u taaktypes definieert die uw team het beste begrijpt.

Probeer al deze functies gratis en verhoog je productiviteit.

Prijzen voor ClickUp

Free Forever: $0

$0 Unlimited: $7 per lid per maand

$7 per lid per maand Business: $12 per lid per maand

$12 per lid per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $5 per lid per maand

ClickUp AI chatbot automatiseert elk aspect van uw werk, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is - uw klanten.

In plaats van te schakelen tussen AI hulpmiddelen voor projectmanagement apps ontwerpen en apps voor het aanmaken van content clickUp biedt het voordeel van eenvoudige navigatie door de verschillende tools en effectieve samenwerking tussen meerdere teams. Meld u aan voor het Free Forever-abonnement van ClickUp om te zien hoe ClickUp AI uw productiviteit 10x verbetert.