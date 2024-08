10 Beste projectbegrotingssoftware om in 2024 op koers te blijven

Heb je als projectmanager ooit met een van deze situaties te maken gehad?

Onnauwkeurige schattingen van het projectbudget, met kleine fouten die het totale budget verhogen

De uitgaven over je geraamde totale budget zien kruipen

Te veel uitgeven aan bepaalde middelen en moeite hebben om extra fondsen te vinden

Als het antwoord ja is, is het tijd om budgetsoftware voor projecten te zoeken die aan je behoeften voldoet.

Je projectbudget software moet je helpen om budgetten te beheren in goede tijden en in stressvolle tijden. Je hebt een oplossing nodig die je helpt je koers te corrigeren wanneer je te maken krijgt met onvoorziene uitgaven en kostenoverschrijdingen, en deze dienovereenkomstig aan te passen.

Nou, het goede nieuws is dat wij je helpen. We hebben onderzocht wat je moet zoeken in software voor budgetbeheer, de top 10 beschikbare tools en hun functies, beperkingen en prijzen.

Wat moet je zoeken in software voor projectbudgetbeheer?

Enkele van de basisprincipes die je moet zoeken in een tool voor projectbudgetmanagement zijn:

Intuïtieve interface: Je hebt een gebruikersvriendelijke interface en naadloze navigatie nodig om het budgetteringsproces te stroomlijnen, zoals het plannen en beheren van je budgettentoewijzen van middelenenuitgaven beheren om de efficiëntie te verbeteren

Je hebt een gebruikersvriendelijke interface en naadloze navigatie nodig om het budgetteringsproces te stroomlijnen, zoals het plannen en beheren van je budgettentoewijzen van middelenenuitgaven beheren om de efficiëntie te verbeteren Samenwerking tussen teams: U hebt één enkele bron van waarheid nodig voorteams van projecten om samen te werken en budgetten bij te houden

U hebt één enkele bron van waarheid nodig voorteams van projecten om samen te werken en budgetten bij te houden Automatisering: Gebruik automatisering om uw budgetteringsworkflows te stroomlijnen, taken toe te wijzen en voortgang bij te houden

Gebruik automatisering om uw budgetteringsworkflows te stroomlijnen, taken toe te wijzen en voortgang bij te houden Veiligheid : Een cloud-gebaseerde software met robuuste encryptie en naleving van veiligheidscertificeringen beschermt gevoelige financiële gegevens

: Een cloud-gebaseerde software met robuuste encryptie en naleving van veiligheidscertificeringen beschermt gevoelige financiële gegevens Integratie met derden: Controleer of de tool integreert met uw bestaande financiële tools en boekhoudplatform. Integratie met uw backend-systemen, waaronder boekhoud- en HR-systemen, zorgt voor een tweerichtingsverkeer van informatie zodat budgetmedewerkers toegang hebben tot de meest recente gegevens

Controleer of de tool integreert met uw bestaande financiële tools en boekhoudplatform. Integratie met uw backend-systemen, waaronder boekhoud- en HR-systemen, zorgt voor een tweerichtingsverkeer van informatie zodat budgetmedewerkers toegang hebben tot de meest recente gegevens Robuuste rapportage: Projectbudgetten beheren en creëer gedetailleerde, aanpasbare rapporten voor belanghebbenden om diep in te duiken en te helpen bij een uitgebreide financiële analyse en geïnformeerde besluitvorming

Projectbudgetten beheren en creëer gedetailleerde, aanpasbare rapporten voor belanghebbenden om diep in te duiken en te helpen bij een uitgebreide financiële analyse en geïnformeerde besluitvorming Budget sjablonen: Blijf uw resultaten voor met vooraf gebouwdesjablonen voor projectbegrotingen ## De 10 beste projectbegrotingssoftware om te gebruiken in 2024

1. ClickUp

Beheer uw kleine bedrijfsprojecten stap voor stap met sjablonen, functies voor samenwerking en meer dan 15 projectweergaven met ClickUp

ClickUp's software voor projectmanagement staat bovenaan onze lijst van budgettools die door projectmanagers worden gebruikt om de projectfinanciën moeiteloos bij te houden. De software biedt veel functies die projectmanagers zoals jij zoeken, waaronder budgetsjablonen robuuste functies voor samenwerking en aanpasbaarheid.

Krijg een overzicht op hoog niveau van het budget van uw project terwijl u taken en statussen beheert in deze gebruiksvriendelijke sjabloon

ClickUp beste functies

Volg de voortgang in realtime voor budgettoewijzing en -uitgaven met het volledig aanpasbarefinanciën dashboards

Automatiseer dagelijks of tweewekelijks terugkerende acties, zoals herinneringen voor aanstaande betalingen of facturering van projectresources metClickUp-taak

ClickUp's gedetailleerde Work Breakdown Structure (WBS) sjabloon stelt u in staat om complexe projecten op te splitsen in beter beheersbare componenten en ondersteunt bij het in kaart brengen van activiteiten in de vorm van Kanban-borden en kostenramingen

ClickUp AI assistent voor budgetplanners helpt bij het schrijven van gedetailleerde uitsplitsingen van de projectomvang en bij het snel maken van dagelijkse werkabonnementen

Berekeningen uitvoeren tussen numerieke velden, datumvelden en tijdvelden met eenvoudige of geavanceerde formules

ClickUp Doelen helpt bij het nauwkeurig bijhouden van budgetdoelen voor projecten en visualiseert de voortgangsgroei voor meerdere doelen in één weergave

ClickUp limieten

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Beperkte mogelijkheid om het tijdsbestek van projecten bij te houden

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per maand.

ClickUp beoordelingen en recensies

2. RodeoDrive

via RodeoDrive RodeoDrive is een uitgebreide tool voor projectmanagement dat bedrijven ondersteunt in alle fasen van een project, van scoping naar prijzen. Met functies zoals doelen van projecten bijhouden met projectrapportage, resourcebeheer, interactieve dashboards en het stroomlijnen van facturen helpt het teamleiders en financiële teams om de totale projectkosten in de gaten te houden.

RodeoDrive beste functies

Mogelijkheid om gebudgetteerde activiteiten en projectkosten in realtime te vergelijken met de werkelijke kosten om uitgaven te beperken

Projecten in fasen sorteren en afzonderlijk factureren op basis van actuals, retainers of voltooiingspercentage voor betere abonnementen en planningprojectcontrole* Ingebouwdsjablonen voor tijdlijnen van projecten functies voor het bijhouden van uitgaven helpen het project goed te budgetteren

RodeoDrive limieten

Het platform heeft bugs omdat het zich in de vroege ontwikkelingsfase bevindt

Gedetailleerde budgetrapportages kunnen niet gedownload worden

Prijzen RodeoDrive

Gratis : $0 per gebruiker per maand

: $0 per gebruiker per maand Achiever: $14,99 per gebruiker/ per maand

RodeoDrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (6 beoordelingen)

4.3/5 (6 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3 beoordelingen)

3. Adobe-werkomgeving

Via Adobe-werkomgeving Adobe Workfront is een samenwerkingsplatform voor projectmanagement dat helpt bij het beheren van budgetten, abonnementen en daadwerkelijke uitgaven. Met de native mogelijkheden kan iedereen die betrokken is bij het budgetteringsproces, van belanghebbenden, interne teams, leveranciers en netwerkteams, harde en zachte kosten, vaste uitgaven, projectkosten en resourcekosten beheren en bijhouden.

Een groot probleem waar marketeers, managers en belanghebbenden mee te maken hebben, is de slechte afstemming tussen het budget van een project en de uitvoering ervan.

Je hebt real-time zichtbaarheid nodig in gebudgetteerde, voorspelde en werkelijke kosten en hoe ze presteren. Er is een koerscorrectie nodig wanneer het project het toegewezen budget of de werkelijke uren overschrijdt. Dit handmatig beheren op spreadsheets is foutgevoelig en tijdrovend.

Adobe Workfront beste functies

Real-time zichtbaarheid van het geplande, voorspelde en werkelijke budget, met weergave van de huidige prestaties in een gemakkelijk toegankelijk dashboard

Beheer en bijhouden van geplande kosten, Taak niveaus, enuitgaven voor middelen* Integratie met Adobe-suite van producten helpt om projectteams te verbinden met andere delen van het bedrijf en ook de impact op inkomsten effectief toe te schrijven

Adobe Workfront limieten

Gebruikers moeten eerst worden opgeleid voordat ze de software kunnen gebruiken

Geen gratis proefversie

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in het dashboard van Workfront

Adobe Workfront prijzen

Aangepaste prijzen

Adobe Workfront beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (920 beoordelingen)

4.1/5 (920 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1391 beoordelingen)

4. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet is een gecentraliseerd platform voor projectmanagement dat het giswerk uit projectbudgettering haalt. Het brengt de C-suite en projectteams op dezelfde pagina voor het plannen, bijhouden, opslagruimte, delen van bestanden en rapportage van project Taken.

Voor elk nieuw project hebt u een centrale opslagplaats nodig die alle onderdelen van het budget host, facturen genereert en belanghebbenden, accountants en projectmanagers in staat stelt om budgetten zorgvuldig bij te houden en waar nodig corrigerende maatregelen te nemen.

Smartsheet beste functies

Toegang tot budgetbeheertools voor het maken en bijhouden van budgetten per valuta, onkostensoort of valuta-eenheid

Centraliseer ondersteunende documenten zoals offertes van leveranciers op één locatie

Geconsolideerde sleutel financiële statistieken in real-time dashboards van meerdere sheets in één weergave

Smartsheet beperkingen

Biedt geen automatische wereldwijde tijdsregistratie

Geen ondersteuning voor ingesloten e-mail

Geen lijstweergave voor uitgebreide weergave van Taakniveaus

Smartsheet prijzen

Gratis : $0 per gebruiker per maand

: $0 per gebruiker per maand Pro : $7 per gebruiker/ per maand

: $7 per gebruiker/ per maand Business : $25 per gebruiker/ per maand

: $25 per gebruiker/ per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (15065 beoordelingen)

4.4/5 (15065 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3057 beoordelingen)

5. Harvest

via Harvest Een budget instellen voor elk project is een uitdaging, maar een goed opgesteld projectbudget legt de basis voor effectief bijhouden. De software voor projectmanagement van Harvest voor kleine bedrijven maakt het maken van een tracker voor zowel uren als honoraria eenvoudig.

Krijg zichtbaarheid in het gebruikte projectbudget en wat er nog overblijft in real-time om scope creep te voorkomen voordat het een ontsporend probleem wordt. Kostenbeheer informatie is van cruciaal belang om je toekomstige projecten nauwkeuriger te budgetteren.

Harvest biedt aangepaste rapporten voor de weergave van de taken die de tijd van je team in beslag nemen, de tijd voor het bijhouden van problemen en hoe dit van invloed is op de geschatte kosten voor het nemen van corrigerende maatregelen.

Harvest beste functies

Urenregistratiegegevens omzetten in visuele rapporten in realtime om de efficiëntie van teams te visualiseren, burn-out te verminderen en de productiviteit te verbeteren

Factureerbare werkuren, rollovers en controlegebruik in één oogopslag bijhouden en factureerbare uren omzetten in facturen

Integratie met populaire tools zoals Trello, Slack, Quickbooks en Stitch voor up-to-date gegevens voor projectmanagement en budgetteams

Harvest limieten

De software heeft uitgebreide ondersteuning nodig om in het begin te gebruiken

Heeft geen functies voor toegangscontrole en toestemming

Harvest prijzen

Gratis : $0 per gebruiker per maand

: $0 per gebruiker per maand Pro: $10.80 per gebruiker/ per maand

Harvest beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (790 beoordelingen)

4.3/5 (790 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (572 beoordelingen)

6. Zoho Projecten

Via Zoho Projecten Projectmanagers over de hele wereld weten dat budgettering niet alleen draait om besparingen, maar ook om controle. Met de kostenintegratie van Zoho kun je een overzichtsdashboard maken met de status van inkomsten en uitgaven in je project.

Projectmanagers houden zich bezig met het beheren van financiën door budgetten te maken, bij te houden en te voorspellen, uitgaven bij te houden en rapportages te analyseren. Het beheren van al deze taken op verschillende tools die niet met elkaar synchroniseren, maakt het controleproces omslachtig voor iedereen die bij het project betrokken is. Voltooi de controle over elke fase van je budgetteringsproces met Zoho Projects.

Deze software voor projectmanagement biedt realtime monitoringmogelijkheden voor budgetten, drempel- en overschrijdingswaarschuwingen en rapporten over planning en realisatie.

Zoho Projects beste functies

Financiën beheren door budgetten te maken, bij te houden en te voorspellen, klanten te factureren, vaste en variabele kosten bij te houden en rapportages te analyseren

Je projectbudget bijhouden op basis van het toegewezen bedrag of de werkelijk bestede uren aan projecten, mijlpalen en verschillende Taken overaangepaste dashboards voor projecten* Aangepaste waarschuwingen voor belanghebbenden wanneer het budget de geplande drempel overschrijdt

Zoho Projects limieten

Gebruikers kunnen geen taken aanmaken, toewijzen aan teamleden en de voortgang ervan bewaken

Geen mobiele applicatie

Zoho Projects prijzen

Gratis : $0 voor drie gebruikers voor maximaal twee projecten

: $0 voor drie gebruikers voor maximaal twee projecten Premium : $4 voor onbeperkte projecten, tot 50 gebruikers

: $4 voor onbeperkte projecten, tot 50 gebruikers Premium: $9 voor onbeperkte projecten, geen limiet op gebruikers

Zoho Projects beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (382 beoordelingen)

4.3/5 (382 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (412 beoordelingen)

7. Hubstaff

In grote organisaties waar een team meestal aan meerdere projecten werkt, moet je budgetdrempels instellen voor verschillende projecten en waarschuwingen krijgen in geval van overbesteding.

Met de app Hubstaff voor personeelsbeheer kunnen gebruikers budgetlimieten instellen, realtime notificaties krijgen voor scope creep en kostenoverschrijdingen, en tijdsregistratie voor resources automatiseren. Met realtime inzicht in de uitgaven kun je ervoor zorgen dat je je budgetten niet uit het oog verliest.

Hubstaff beste functies

Inschatting van geplande kosten op basis vanmiddelenbeheer of het aantal uren dat aan een project is besteed

Met de functie budgetten op projectniveau kunt u de winstgevendheid van uw projecten bijhouden en inzicht krijgen in de kosten per project en gebruiker

Het rapport Projectbudgetten vereenvoudigt het bijhouden van budgetten (in termen van totale uren of totale werkelijke kosten per project) en gebruik

Hubstaff beperkingen

Beperkte opties voor Taakbeheer

Navigatie is niet intuïtief

Hubstaff prijzen

Starters : $4,99 per gebruiker per maand

: $4,99 per gebruiker per maand Groei : $7,50 per gebruiker per maand

: $7,50 per gebruiker per maand Teams : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Enterprise: $25 per gebruiker per maand

Hubstaff beoordelingen en evaluatie

G2: 4.3/5 (431 beoordelingen)

4.3/5 (431 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1432 beoordelingen)

8. Wrike

via Wrike Bij het budgetteren van een project moeten belanghebbenden van meerdere teams, zoals product, marketing en projectmanagement, vaak verspreid over de hele wereld, samenwerken.

Als je projectteams geografisch verspreid zijn, heb je een projectbudgetteringssoftware nodig die per valuta kan worden aangepast. Om vertragingen in de communicatie te voorkomen, moeten alle relevante documenten op één plek worden opgeslagen.

Multifunctionele teams hebben toegang tot deze documenten en kunnen de voortgang bijhouden om opvolging via e-mail en andere middelen te voorkomen asynchrone communicatie kanalen.

De software voor projectmanagement van Wrike helpt kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en grote ondernemingen om budgetvarianties te beheren en een budget abonnement .

Wanneer de werkelijke kosten afwijken van het geplande, helpt dit drukbezette projectmanagers om de redenen voor het verschil te onderzoeken. Projectmanagers kunnen dan strategieën identificeren om het budget effectief te beheren door middelen opnieuw toe te wijzen of kostenbesparende maatregelen te implementeren.

Wrike beste functies

Het budget aanpassen met voorkeursinstellingen voor valuta en standaard uurtarieven instellen voor budgetplanning

Wrike automatiseert de toewijzing van taken en de verdeling van middelen om ervoor te zorgen dat budgetten worden gehaald

Integraties met meer dan 400 toepassingen, zoals Salesforce, HubSpot, Bynder, Zoom en Slack om geavanceerde analyses uit te voeren

Wrike beperkingen

Wrike heeft geen real-time chatten voor functieoverschrijdende samenwerking

U kunt geen e-mails rechtstreeks vanuit Wrike verzenden of ontvangen

Wrike prijzen

Gratis : $0 per gebruiker per maand

: $0 per gebruiker per maand Teams : $9.80 per gebruiker per maand

: $9.80 per gebruiker per maand Business : $24,80 per gebruiker per maand

: $24,80 per gebruiker per maand Enterprise : aangepaste prijzen

: aangepaste prijzen Pinnacle: aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3499 beoordelingen)

4.2/5 (3499 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2523 beoordelingen)

9. Vogelvlucht PSA

via Vogelvlucht PSA Birdview PSA is een online tool voor projectmanagement met veiligheid op enterprise-niveau. Voor leidinggevenden maakt een uitgebreide weergave van de prestaties van de organisatie een snelle reactie op veranderingen in de markt mogelijk. Projectmanagers kunnen de voortgang bijhouden, knelpunten identificeren, middelen toewijzen en taken prioriteren om ervoor te zorgen dat het project op schema blijft.

Als projectmanager bij een professionele dienstverlenende organisatie (PSO) is het meten van project succes gebaseerd op voltooiing en levering aan clients.

Wat als je het project vóór de voorgestelde leverdatum bij de client hebt afgeleverd, maar het budget met 15% is overschreden? Zou je dat als een overwinning beschouwen? Volgens Harvard Business Review onderzoek heeft één op de grootte projecten een gemiddelde kostenoverschrijding van 200% en een planningsoverschrijding van 70%.

Er gebeuren slechte dingen als je dit nieuws deelt met je clients, omdat zij de extra kosten moeten absorberen.

Birdview beste functies

Gecentraliseerd documentbeheer om nummers, urenstaten of project scoping gegevens te krijgen om de begroting te maken

Alle projectcommunicatie en -samenwerking op één platform en klanten uitnodigen om samen te werken met een gastportaal

De AI-assistent van Birdview helpt bij het versnellen van projectmanagement, toewijzing van resources en prognoses voor een effectieve budgetplanning

Birdview beperkingen

Teambeheer is niet intuïtief

Mist Gantt grafieken en weergaven van planning

Birdview prijzen

Lite : $9 per gebruiker per maand

: $9 per gebruiker per maand Teams : $24 per gebruiker per maand

: $24 per gebruiker per maand Enterprise: aangepaste prijzen

Birdview beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (354 beoordelingen)

4.2/5 (354 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (287 beoordelingen)

10. Hardlopen

via Runrun.it Voor middelgrote bedrijven waar clients aarzelen om meer geavanceerde tools te gebruiken, is Runrun.it een eenvoudig te gebruiken project samenwerking hulpmiddel. Begrijp uw projectgegevens met interactieve weergaven en grafieken en bewaak uw voortgang met een intuïtieve tracker.

Communiceer het succes van een project met clients met behulp van visuele grafieken in plaats van lange rapporten. Met iOS-, web- en Android-apps kunnen teams en clients op dit platform samenwerken, ongeacht hun locatie.

Runrun beste functies

Smartboards helpen teamleden en clients om projectupdates bij te houden en taken te beheren

Creëer budgetaanvraag formulieren met vooraf gemaakte sjablonen

Beslissingsgeschiedenis, bijlagen en gesprekken met interne of externe gebruikers op één plaats opslaan voor betere budgetbesluitvorming

Runrun.it limieten

Beperkte rapportage en analyse functies

De interface van de kalender is moeilijk te begrijpen

Runrun.it prijzen

Free : $0 tot vijf gebruikers

: $0 tot vijf gebruikers Business : $8 per gebruiker per maand

: $8 per gebruiker per maand Enterprise: $25 per gebruiker per maand

Runrun.it beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1066 beoordelingen)

4.7/5 (1066 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (141 beoordelingen)

