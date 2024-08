6 gratis KWL-sjablonen en hulpbronnen voor leerkrachten

Elke leerkracht wil de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelen en hen motiveren om te leren. Dit doel wordt een beetje makkelijker als je een vertrouwde KWL grafiek hebt. (Voor niet-ingewijden: KWL staat voor "weten", "willen weten" en "geleerd")

Een sjabloon voor een KWL grafiek is waardevol voor het verbeteren van het begrijpend lezen. Ze helpen je om de metacognitie te verbeteren en de betrokkenheid van je leerlingen te vergroten bij sociale studies, taalvaardigheid of elk ander onderwerp.

Met een aanpasbaar sjabloon voor KWL grafieken in je lespakket kun je leerzame avonturen creëren die zowel leuk als effectief zijn.

Bereid je dus voor op een schat aan zes gratis afdrukbare sjablonen voor KWL-schema's en andere leermiddelen om de nieuwsgierigheid in de klas aan te wakkeren en het leren te stimuleren. Het is tijd om je lessen te veranderen in spannende zoektochten naar kennis! 🍎

Wat is een KWL sjabloon?

De KWL grafiek was ontworpen door Donna Ogle in 1986. Het is een eenvoudig educatief hulpmiddel dat leerlingen helpt hun voorkennis te activeren, nieuwsgierig te worden en te organiseren wat ze leren over een nieuw onderwerp.

KWL grafieken doen dit door informatie te sorteren in drie kolommen op basis van het acroniem "KWL":

K-"Weten" of "Wat ik weet": In deze eerste kolom schrijven leerlingen eventuele bestaande achtergrondkennis over het onderwerp (zelfs als het een misvatting is)

In deze eerste kolom schrijven leerlingen eventuele bestaande achtergrondkennis over het onderwerp (zelfs als het een misvatting is) W-"Willen weten" of "Verwonderen": Vervolgens kunnen de leerlingen brainstormen of een groepsdiscussie voeren terwijl ze de tweede kolom vullen met dingen die ze willen weten over het onderwerp van de studie

Vervolgens kunnen de leerlingen brainstormen of een groepsdiscussie voeren terwijl ze de tweede kolom vullen met dingen die ze willen weten over het onderwerp van de studie L-"Leren" of "Wat ik heb geleerd": In de laatste kolom maken de leerlingen een lijst van wat ze hebben geleerd na het bestuderen of onderzoeken van het onderwerp

Leerlingen kunnen dit individueel doen, in kleine groepjes of als hele klas. Het proces bevordert kritisch denken, betrokkenheid en een gestructureerde methode om nieuwe studieonderwerpen te verkennen.

Met een blanco sjabloon voor een KWL grafiek kunnen docenten elke sectie aanpassen voor individuele lesplannen. Zo kun je bijvoorbeeld aan de laatste kolom een vraag toevoegen waarin je leerlingen vraagt om eerdere misvattingen over een onderwerp te herzien.

5 tips voor het implementeren van sjablonen voor KWL grafieken in de klas

Leerlingen van de basisschool, middelbare school, middelbare school en universiteit hebben baat bij een begeleide aanpak van KWL-werkbladen. Hier zijn vijf tips voor het introduceren en gebruiken van een sjabloon voor KWL grafieken:

Uitleg: Leerlingen vullen een voorbeeld van een KWL grafiek in terwijl u het proces uitlegt Bepaal: Deel de doelstellingen van uw abonnement om leerlingen te helpen relevante vragen te formuleren in het gedeelte "willen weten" Aanmoedigen: Moedig leerlingen aan om vragen te stellen en bestaande kennis te bespreken. Er zijn geen foute antwoorden als ze 🗺️🚶 onderzoeken **Terugkeren naar de KWL grafiek zodat leerlingen het gedeelte "Wat ik heb geleerd" kunnen bijwerken, nieuwe informatie kunnen versterken en een gevoel van voldoening kunnen krijgen Beoordelen: Vraag leerlingen aan het eind van de les na te denken over de onderdelen "wat ik weet" en "wil ik weten" en deze te vergelijken met het onderdeel "wat ik heb geleerd", zodat ze tastbare voortgang kunnen zien

Elke leerkracht heeft unieke onderwijsstrategieën om leerlingen te begeleiden. Als u iets wilt toevoegen of veranderen, ga ervoor! Dat is tenslotte de bedoeling van bewerkbare KWL's.

6 Free KWL sjablonen en aanvullende bronnen voor leraren

Jij en je leerlingen verdienen een KWL sjabloon dat zijn doel dient en plezier brengt in het leerproces. Je wilt een KWL grafiek die kennis vastlegt, enthousiasmeert en nieuwsgierig maakt.

Met de beste sjablonen kun je aangepaste hulpmiddelen en werkbladen maken die jou en je leerlingen aanspreken, zodat het verwerven van kennis nog beter verloopt.

Laten we dus beginnen aan dit educatieve avontuur, waarbij de bestemming niet alleen het nastreven van kennis is, maar het creëren van een boeiende, effectieve leerervaring.

1. ClickUp KWL grafiek sjabloon

Ontgrendel het potentieel van uw leerlingen en versterk uw lesplannen met ClickUp's KWL grafiek sjabloon

De ClickUp KWL grafiek sjabloon is een veelzijdig hulpmiddel dat docenten en leerlingen geeft wat ze nodig hebben om elk onderwerp aan te pakken, ongeacht de grootte of complexiteit ervan. Of je nu een groot gebied van kennis wilt verkennen of een kleiner, meer gefocust onderwerp, met deze sjabloon ben je klaar.

Het is een eenvoudige grafische organizer die het gemakkelijker dan ooit maakt om je sjabloon aan te passen:

Leerdoelen te identificeren

De voortgang van studenten bij te houden

Lessen op te delen in behapbare stukken

Leermiddelen te organiseren

Samenwerken aan lessen

Informatie visualiseren

Nieuwe informatie versterken

ClickUp's gratis sjabloon voor KWL grafieken is flexibel, zodat u uw leerlingen gemakkelijker kunt helpen nieuwe informatie te begrijpen en te onthouden. Het maakt gebruik van krachtige software die is ontworpen voor grote projecten, wat betekent dat u en uw klas elk onderwerp kunnen ontleden in de sleutelcomponenten.

Gebruik onze KWL grafiek om je leerlingen op dezelfde pagina te houden en ze op het juiste pad te zetten terwijl ze strategieën voor succes leren plannen. Help ze nieuwe kennis te ontdekken, alle details te ontdekken en een beter begrip van je lessen te krijgen.

Hoe de ClickUp KWL grafiek sjabloon te gebruiken

Houd het digitaal door rechtstreeks met leerlingen, bovenliggend en administratief personeel in ClickUp te werken voor een soepele en gemakkelijke samenwerking. Of, als u van fysieke werkbladen houdt, kunt u KWL grafieken gemakkelijk rechtstreeks vanuit ClickUp afdrukken. U kunt ze ook exporteren naar Excel en Google Documenten.

ClickUp maakt het gemakkelijk om dashboards, weergaven, toestemmingen, Taaktoewijzingen en meer aan te passen. U kunt in realtime communiceren, relevante koppelingen of documenten toevoegen en toegang krijgen tot duizenden sjablonen om elke les tot leven te brengen, precies zoals u het voor ogen had.

2. ClickUp sjabloon voor lerarenactieplan

Verander het beheer van uw klaslokaal met ClickUp's sjabloon voor een actieplan voor leerkrachten

De ClickUp sjabloon voor lerarenactieplan heeft een doordacht ontwerp dat u helpt om praktische lessen te plannen en uit te voeren naast uw KWL grafieken.

Met ClickUp's sjabloon voor een actieplan voor leerkrachten kunt u:

Lesmaterialen en bronnen organiseren

Leeractiviteiten en taken abonneren

Betere resultaten behalen met georganiseerde leerdoelen

Een evaluatiesysteem aanpassen om de prestaties van leerlingen bij te houden

Het sjabloon voor het actieplan van de leraar is flexibel genoeg om je te helpen bij het abonneren van lessen, huiswerk, toetsen en al het andere dat je nodig hebt om je klas te betrekken.

Gebruik het om lessen te maken die uw leerlingen enthousiast maken en hun kennis uitbreiden. Je kunt dagelijkse abonnementen weken of maanden van tevoren maken, zodat je altijd weet wat er komen gaat en wat je Nog te doen hebt met je klas.

Hoe de ClickUp Teacher Action Plan Template gebruiken met uw KWL sjabloon

Verbeter de betrokkenheid van uw leerlingen door het sjabloon voor het actieplan voor leerkrachten te combineren met uw inleidende les over KWL-sjablonen. Haal voorbeelden rechtstreeks uit komende lessen terwijl u uw hele klas door elke kolom leidt om hen voor te bereiden op wat ze hierna gaan leren.

Probeer de ClickUp Kanban-bord als een interactieve manier voor uw klas om de voortgang van hun KWL bij te houden, taken te voltooien en samen te werken aan opdrachten. Met de Kanban-borden kunnen leerlingen hun voortgang visueel volgen, relevante delen delen en deelnemen aan discussies om hun leerproces te bevorderen.

3. ClickUp sjabloon voor klassenplanning

Organiseer uw lessen tot in de kleinste details met het ClickUp sjabloon voor klasplanning

De ClickUp sjabloon voor klassenplanning vermindert overweldiging voor drukke leerkrachten door uw klas georganiseerd en bij te houden.

Dit sjabloon in mapstijl geeft u alles wat u nodig hebt om:

Opdrachten, lessen en Taken voor individuele klassen te maken

Deadlines voor projecten, huiswerk en opdrachten instellen en bijhouden

Effectievestrategieën voor het aantekeningen maken om uw ideeën te organiseren 💡

Met ClickUp's sjabloon voor klasplanning is alles wat u nodig hebt om uw klas les te geven toegankelijk vanaf één gebruiksvriendelijk dashboard.

Gebruik het om uw lesprogramma bij te werken en potentiële verbeterpunten te identificeren. U kunt uw abonnement ook controleren om er zeker van te zijn dat u alles hebt behandeld wat u tijdens elke les moet behandelen.

Hoe de ClickUp Class Planning Template gebruiken met uw KWL sjabloon

U bespaart tijd en moeite door uw KWL grafiek te combineren met ClickUp's sjabloon voor klassenplanning, dat een gestructureerd leskader biedt. Controleer uw abonnement wanneer u nadenkt over de content die u al hebt behandeld, zodat u uw leerlingen beter kunt helpen bij het bijwerken van het gedeelte "Wat ik heb geleerd".

Om nog een stapje verder te gaan, kunt u het volgende gebruiken ClickUp's formulier weergave om leerlingen na elke les te vragen naar hun gedachten, vragen en inzichten. Deze feedbacklus kan een gevoel van eigendom en participatie bevorderen door een platform te bieden om hun mening te uiten en feedback op maat te ontvangen.

Het is snel en eenvoudig om formulieren voor je lessen te maken met het gids voor leerkrachten voor ClickUp Formulieren en heel veel handige sjablonen, zodat u niet vanaf nul hoeft te beginnen.

4. ClickUp sjabloon voor klassenbeheer

Neem de controle over uw klaslokaal en geef uw leerlingen meer macht met ClickUp's sjabloon voor klassenmanagement

De ClickUp sjabloon voor klassenbeheer is een beknopt dashboard in mapstijl om u te helpen de mythische onderwijszen onder de knie te krijgen.

Dit sjabloon is nuttig als je een leraar bent met meerdere klassen omdat het je helpt:

Een top-down weergave te krijgen van informatie voor al je klassen

Je ideeën en gedachten bijhoudt met onze eenvoudigeapp voor aantekeningen maken* Organiseer je lessen voor elk semester en weet waar je je op moet voorbereiden mettools voor prioriteiten stellen Toegang tot het sjabloon voor klassenbeheer met een van de vijf veelzijdige weergaven, waaronder de Gidsweergave, de Kalenderweergave, de Lijstweergave, de Bestuursweergave en de gespecialiseerde weergave Mijn Klassen.

Hoe de ClickUp sjabloon voor klassenbeheer te gebruiken met uw KWL sjabloon

Maak uw KWL grafiek effectiever door nieuwe onderwerpen op te splitsen in kleinere secties met behulp van ClickUp's sjabloon voor klassenbeheer. Door leerlingen te vragen om meerdere grafieken te maken voor een uitgebreide les, kunt u overweldiging voorkomen, de rente op peil houden en hen stimuleren om te blijven leren.

Om uw leerlingen nog meer te boeien en hen te helpen meer te halen uit KWL grafieken, kunt u dit combineren met ClickUp's stappenplan projectmanagement functies. Deze aanpak kan je ook helpen beslissen wanneer je nieuwe onderwerpen introduceert, interactieve elementen integreert, discussies opstart of hands-on activiteiten introduceert.

5. ClickUp sjabloon voor klasopdrachten

Studenten of docenten kunnen dit sjabloon voor klasopdrachten gebruiken om alles bij te houden en de prioriteiten van de taken te bewaken

De ClickUp sjabloon voor klasopdrachten maakt het bijhouden van studentenopdrachten gemakkelijker dan ooit met behulp van de aanpasbare weergave Ruimte.

Dit levensreddende sjabloon vermindert het gedoe, zodat u meer energie kunt steken in het lesgeven aan uw klas. Gebruik het om:

Opdrachten van leerlingen te organiseren

Cijfers van leerlingen bijhouden

Opdrachten, huiswerk, toetsen en deadlines aan je leerlingen te communiceren

De voortgang van leerlingen in realtime bekijken met een paar eenvoudige klikken

Met ons sjabloon voor klassikale opdrachten kun je opdrachten sneller beoordelen, sneller lessen aanmaken en hoef je niet meer elke opdracht helemaal opnieuw te maken. Gebruik het als een eenvoudige manier om eisen aan leerlingen te communiceren en individuele feedback te geven.

Hoe de ClickUp Class Assignment Template gebruiken met uw KWL sjabloon

Aangezien ClickUp's Class Assignment Template een vlotte communicatie tussen studenten en docenten mogelijk maakt, is het een perfecte metgezel voor KWL-sjablonen. Begin met het maken van een lijst met klasopdrachten in uw klas Ruimte en voeg dan een link toe naar de KWL grafiek naast de lesdetails in de taakbeschrijving voor elke opdracht.

Je kunt je KWL grafieken ook omzetten in ClickUp Documenten en koppel ze rechtstreeks aan individuele opdrachten.

6. ClickUp Student Voortgang Sjabloon

Gebruik ClickUp's sjabloon voor leerlingvoortgang om het leren te personaliseren en de motivatie te verhogen

De ClickUp sjabloon voor studentenvoortgang is als een geheim wapen voor academisch succes. Het helpt u georganiseerd en verbonden te blijven met de voortgang van elke student.

Leraren, beheerders en zelfs bovenliggende ouders kunnen samenwerken om leerlingen te helpen hun potentieel te bereiken met behulp van dit sjabloon:

De prestaties van elke leerling te volgen

Nauwkeurige rapporten te maken voor bovenliggende ouders en schoolbeheerders

Identificeren van verbeterpunten op basis van de prestaties van elke leerling

Organiseren, bijhouden en opvolgen vandoelen voor studenten en middelbare scholieren 🧑‍🎓 🎉

Het creëren van een eenvoudig overzicht van de voortgang voor elke leerling is nog nooit zo eenvoudig geweest. Met ClickUp's sjabloon voor studievoortgang kunt u iedereen die betrokken is bij hun groei, ontwikkeling en algemene voortgang naar academische doelen betrekken.

Hoe de ClickUp Student Progress Template gebruiken met uw KWL grafiek sjabloon

Door voltooide en actuele KWL grafieken aan ClickUp's Student Progress tracker te koppelen, kunt u eenvoudig hun individuele voortgang bijhouden. De secties "wat ik weet", "wat ik wil weten" en "wat ik heb geleerd" geven een uniek inzicht in hoe de student vordert op zijn academische reis, waardoor het gemakkelijker wordt om potentiële verbeterpunten te identificeren.

Ga nog een stap verder door onze AI-tools voor aantekeningen maken . ClickUp AI kan informatie uit de voortgangstracker van een leerling of individuele KWL grafieken samenvatten om inzicht te geven in hun persoonlijke leerervaringen.

Maak leren leuk

Gebruik deze sjablonen en leermiddelen voor KWL-schema's om leerlingen uit te nodigen actief deel te nemen aan de lessen. En bereid je voor op een klas vol nieuwsgierige, enthousiaste leerlingen!

Een aanpasbaar sjabloon voor een KWL grafiek kan inspireren tot zelfonderzoek en ontdekking door leerlingen aan te moedigen om te onderzoeken wat ze weten, zich af te vragen wat ze willen leren en na te denken over wat ze hebben geleerd.

Klaar om je klas een gevoel van agency te geven en een gedeeld enthousiasme voor kennis te inspireren?