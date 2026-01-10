De 11 beste AI-transcriptietools om te proberen in 2026

Het transcriberen van lange audio- en video-opnames kost veel moeite. Het proces van pauzeren, typen en terugspoelen kan tijdrovend zijn. Hetzelfde geldt voor het maken van aantekeningen tijdens een vergadering, webinar, interview of lezing. U hebt moeite om de spreker bij te houden en mist daardoor cruciale details.
Gelukkig heeft de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) geleid tot transcriptietools die aantekeningen in slechts enkele minuten verwerken, waardoor u tijd overhoudt om u te concentreren op belangrijkere taken. ⏳
Maar hier zit het addertje onder het gras: er zijn veel AI-transcriptietools om uit te kiezen, elk met unieke functies en nauwkeurigheidsniveaus. Het kan overweldigend zijn om je weg te vinden in deze enorme zee aan opties.
Wij staan klaar om u te helpen. We hebben een lijst samengesteld met de 11 beste AI-transcriptietools voor verschillende toepassingen, zodat u de perfecte match voor uw specifieke behoeften kunt vinden.
⏰ Samenvatting in 60 seconden
Om u te helpen de beste AI-transcriptietool voor uw situatie te vinden, hebben we een lijst samengesteld met de 11 beste opties:
- ClickUp – Het beste voor vergadertranscripties en automatisering van taken
- Trint – Het beste voor journalisten en mediateams
- TranscribeMe – Het beste voor hybride AI- en menselijke transcripties
- Otter.ai – Het beste voor transcripties van livevergaderingen
- Temi – Het beste voor snelle en betaalbare transcripties
- Sonix – Het beste voor meertalige transcripties
- Transkriptor – Het beste voor bedrijven en internationale teams
- Fireflies.ai – Het beste voor verkoop- en marketingteams
- Verbit – Het beste voor juridische en educatieve transcripties
- Scribie – Het beste voor zeer nauwkeurige, door mensen uitgevoerde bewerkingen van transcripties
- Nova A. I. – Het beste voor ondertiteling van video's en contentmakers
Wat is AI-transcriptie en hoe werkt het?
AI-transcriptie is het proces waarbij AI-technologie wordt gebruikt om audio- en video-content om te zetten in tekst. In tegenstelling tot handmatige transcriptie, waarbij iemand luistert en uittypt wat hij of zij hoort, doen AI-transcriptietools dit automatisch zonder menselijke tussenkomst. ?
Deze tools maken gebruik van natuurlijke taalverwerking, algoritmen voor machine learning en uitgebreide databases met taalkundige gegevens om spraak te herkennen en te transcriberen.
Hier volgt een eenvoudig overzicht van hoe ze werken:
- Audio-input: U uploadt uw audio- of video-bestand naar de transcriptietool
- Verwerking: De AI-tool analyseert het bestand en zet het om in tekst
- Tekstuitvoer: U krijgt een tekstversie (of transcript) van uw geüploade content, klaar om te worden bekeken, onderworpen aan bewerking en gedeeld
Waar u op moet letten bij een AI-transcriptietool
De 'beste' AI-transcriptietool is niet voor iedereen hetzelfde. U moet bij het maken van een keuze rekening houden met uw specifieke behoeften. Hier zijn enkele belangrijke functies waar u op moet letten bij het verfijnen van uw zoekopdracht:
- Nauwkeurigheid: De tool moet uw voorkeurstalen, accenten en unieke terminologie kunnen transcriberen. Bekijk de productbeschrijving en recensies om er zeker van te zijn dat u de juiste tool vindt
- Aanpassing: Als u in een gespecialiseerd vakgebied werkt, controleer dan of de tool u de mogelijkheid biedt om aangepaste woordenlijsten toe te voegen
- Talen: Zorg ervoor dat de tool alle talen ondersteunt die u nodig hebt, vooral als u met meerdere talen werkt
- Bewerking en samenwerking: De tool moet realtime bewerkingen met uw team mogelijk maken om fouten te corrigeren en aantekeningen bij het transcript te maken
- Integraties: Controleer of de tool kan worden geïntegreerd met uw favoriete bedrijfssoftware, zoals opslagruimte, video-conferentie- en CRM-oplossingen
- Bestandscompatibiliteit: De tool moet uw audio- en video-bestanden ondersteunen en deze naar de door u gewenste formaten kunnen exporteren
De 11 beste AI-transcriptietools
Of u nu onderzoeker, docent, journalist, podcaster of maker bent, onze lijst met tools heeft voor elk wat wils. We hebben de voor- en nadelen van elke tool afgewogen, gebruikersrecensies geanalyseerd en zelfs de functies getest om u een uitgebreide gids te kunnen bieden.
Dus als je klaar bent om die lange opnames om te zetten in foutloze transcripties en tijd te besparen, luister dan goed!
1. ClickUp
ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, helpt teams om georganiseerd te blijven en effectief samen te werken.
ClickUp AI stroomlijnt dit proces door vergadernotities automatisch en in realtime te transcriberen en samen te vatten.
ClickUp AI Note Taker transcribeert vergaderingen automatisch en genereert duidelijke samenvattingen en uitvoerbare taken op basis van uw gesprekken. Zo kunt u zich concentreren op het gesprek in plaats van u zorgen te maken over het maken van aantekeningen of het missen van belangrijke punten.
U kunt deze transcripties eenvoudig integreren in uw lopende projecten binnen ClickUp, zodat aantekeningen van vergaderingen direct worden omgezet in taken die worden bijgehouden, georganiseerd en uitgevoerd – zonder dat u daar handmatig iets voor hoeft te doen.
⭐ De gamechanger: ClickUp Brain MAX
ClickUp Brain MAX is een desktop-app die snelle, nauwkeurige spraak-naar-tekst-transcriptie biedt via de functie Talk to Text. U kunt aantekeningen, e-mails of documenten handsfree dicteren in elke app op uw computer. Talk to Text ondersteunt meerdere talen en stelt u in staat uw microfoon en woordenschat aan te passen voor een betere nauwkeurigheid. Al uw transcripties worden opgeslagen voor gemakkelijke toegang, afspelen en exporteren.
Dit is wat u krijgt:
- Realtime, handsfree transcriptie met Talk to Text in elke app op je computer
- Naadloze integratie met uw werkstroom: dicteer en voeg tekst toe, waar u ook werkt
- Aanpasbare instellingen voor taal, microfoon en persoonlijke woordenschat
- Eerdere transcripties openen, kopiëren, afspelen of exporteren
De beste functies van ClickUp:
- Transcribeert vergaderingen en gesprekken in realtime naar tekst
- Vat de sleutelpunten samen en identificeer actiepunten
- Vertaal geschreven content naar meer dan 10 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Arabisch en Chinees
- Zet aantekeningen van vergaderingen om in taken die kunnen worden bijgehouden met de krachtige functies van projectmanagement van ClickUp
- Naadloos te integreren met meer dan 100 zakelijke apps zoals Slack, HubSpot en Zapier
- Ondersteunt vertaling in meer dan 10 talen, ideaal voor internationale teams
- Automatiseer taaktoewijzingen, deadlines en prioriteiten met ClickUp-automatiseringen
- Krijg toegang tot meer dan 1.000 gratis sjablonen, zoals het sjabloon voor de werkbeschrijving van audiotranscriptie, om transcriptieprojecten en bedrijfsprocessen te beheren
Limieten van ClickUp:
- Kan bij grote projecten wat trager werken
- Het kost nieuwe gebruikers wat tijd om de uitgebreide functies onder de knie te krijgen
Prijzen van ClickUp:
Beoordelingen en recensies van ClickUp:
- G2: 4,7/5 (meer dan 8.500 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.700 beoordelingen)
2. Trint
Trint, opgericht door Emmy Award-winnende verslaggever Jeff Kofman, maakt gebruik van AI-technologie om video- en audio-opnames te transcriberen. De transcriptiesoftware is speciaal ontwikkeld voor journalisten, onderzoekers en makers van content, en wordt vertrouwd door merken als de BBC, de Financial Times en The Washington Post.
Upload uw audio- of video-bestanden naar het platform van Trint en het genereert geschreven transcripties in een van de meer dan 50 ondersteunde talen. U kunt ook live-uitzendingen in realtime transcriberen. ?
Verbeter de nauwkeurigheid van de transcriptie door unieke termen toe te voegen aan het aangepaste woordenboek en fouten te corrigeren met de online editor.
De beste functies van Trint
- Nodig teamleden uit met verschillende toegangsniveaus (weergave, reactie en bewerking) om samen te werken
- Werk samen in de editor met behulp van markeringen, tags en opmerkingen
- Stel verhalen samen uit fragmenten van meerdere transcripties
- Exporteer uw Trint-bestanden naar meer dan 10 formaten, waaronder DOCX, SRT, EDL en VTT
Limieten van Trint
- Pagina's laden traag, vooral bij het werk met grote bestanden
- Moeite om sprekers consistent van elkaar te onderscheiden
Prijzen van Trint
- Vanaf: $ 60 per gebruiker (7 bestanden per maand)
- Geavanceerd: $75/gebruiker (onbeperkt aantal bestanden)
- Enterprise: Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Trint
- G2: 4,4/5 (64 beoordelingen)
- Capterra: 3,9/5 (17 beoordelingen)
3. TranscribeMe
TranscribeMe combineert AI-technologie met menselijke expertise voor transcripties van hoge kwaliteit.
Zo werkt het: Spraakherkenningssoftware maakt een concepttranscript van uw audiobestand, waarna een menselijke transcriptie-expert dit controleert en bewerkt op nauwkeurigheid en afstemming met uw stijlgids. U ontvangt een e-mailbericht wanneer het definitieve AI-transcriptiebestand klaar is. ?
TranscribeMe biedt niet alleen de mogelijkheid om audio te transcriberen, maar ook vertaaldiensten, evenals aangepaste datasets en het annoteren van data voor het trainen van AI-modellen.
De beste functies van TranscribeMe
- Verwerk video- en audiobestanden in meer dan 15 formaten, waaronder MP3, MP4, WAV en AIFF
- Vertaal audio-, video- en tekstbestanden naar meer dan 15 talen
- Upload bestanden via het web of via je Android- en iOS-apparaten
- Krijg toegang tot meer dan 2 miljoen deskundige transcribenten voor nauwkeurige transcripties, zelfs bij verschillende accenten en het gebruik van technische termen
Limieten van TranscribeMe
- Het duurt maximaal vijf dagen voordat je de goedgekeurde transcriptie door een mens terugkrijgt
- Extra kosten voor het toevoegen van sprekers-ID's en tijdstempels aan transcripties
Prijzen van TranscribeMe
- Machinale transcriptie: $0,07 per minuut
- Door mensen uitgevoerde machinale transcriptie: $0,79 per minuut
- Vertaling: $0,11 per woord
- AI-trainingsdatasets: $ 2,00 per minuut
- Gegevensannotatie: $0,10 per Taak
Beoordelingen en recensies van TranscribeMe
- G2: 4,5/5 (3 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (7 beoordelingen)
4. Otter
Otter.ai is een van de toonaangevende diensten voor geautomatiseerde transcriptie op de markt, die het vertrouwen geniet van merken als UCLA, IBM en Rakuten. Het transcribeert niet alleen audio- en video-bestanden, maar biedt ook realtime opname en transcriptie voor zowel fysieke als virtuele gebeurtenissen.
Een belangrijke functie is de naadloze integratie met Google Agenda en Microsoft Agenda. Hierdoor kan Otter automatisch deelnemen aan en transcripties maken van uw Zoom-, Google Meet- en Microsoft Teams-vergaderingen, lezingen en interviews.
Na vergaderingen genereert Otter een samenvatting van de aantekeningen en deelt deze via e-mail met alle deelnemers. De AI-transcriptietool is ideaal voor korte tekst- en audio- of video-bestanden waarbij u ook achtergrondgeluiden moet verwijderen.
De beste functies van Otter
- Exporteer transcripties naar TXT, DOCX, PDF, SRT en MP3
- Werk samen in de Otter-editor met markeringen, aantekeningen, opmerkingen, afbeeldingen en actiepunten
- Pas de afspeelsnelheid aan (0,5x tot 3x), met de optie om stiltes over te slaan voor snellere foutcorrectie
- Aangepast Otter om specifieke namen, jargon en afkortingen te herkennen
Limieten van Otter
- Transcriptiediensten ondersteunen alleen de Engelse taal
- Geautomatiseerde transcriptietool niet ideaal voor accenten buiten de VS en het VK
- Gratis transcriptie voor slechts drie audio-/video-importen per account
Prijzen van Otter
- Free
- Pro: $ 16,99/maand per gebruiker
- Business: $ 40/maand per gebruiker
- Enterprise: Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Otter
- G2: 4,0/5 (118 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (68 beoordelingen)
5. Temi
Temi, ontwikkeld door de makers van Rev.com, richt zich op het transcriberen van Engelstalige audio- en video-bestanden. Het produceert transcripties met een nauwkeurigheid van 90-95% (bij goede geluidskwaliteit) in slechts 5-10 minuten.
In tegenstelling tot vergelijkbare tools richt Temi zich op eenvoud en heeft het geen overbodige toeters en bellen. Het heeft een minimalistisch dashboard om je eerdere transcripties bij te houden en een intuïtieve editor om je transcripties te perfectioneren. ✨
Als je een gebruiksvriendelijke, snelle en nauwkeurige tool nodig hebt voor eenmalige transcripties, is Temi een uitstekende keuze als een van de beste AI-transcriptietools in deze lijst.
De beste functies van Temi
- Upload bestanden in meer dan 25 formaten, waaronder MP3, MP4, M4A en AAC
- Downloaden van transcripties in TXT, DOCX, PDF, SRT en VTT
- Deel transcripties via een link of e-mail met teamleden
- Selecteer tekst in de editor om deze te markeren, door te strepen, van commentaar te voorzien of naar specifieke audiosegmenten te springen
Limieten van Temi
- Transcriptiediensten ondersteunen beperkt de taal
- Gedeelde transcripties kunnen door iedereen worden bewerkt
Prijzen van Temi
- $ 0,25 per audiominuut
Beoordelingen en recensies van Temi
- G2: 5,0/5 (1 beoordeling)
- Capterra: Geen beoordelingen
6. Sonix
Sonix produceert automatische transcripties in meer dan 38 talen en accenten, waaronder Engels, Frans, Spaans en Chinees. Elk transcript bevat tijdcodes en sprekeridentificatie voor de duidelijkheid.
Naast transcriptie biedt Sonix ook automatisering van vertalingen, ondertitels en samenvattingen. Bovendien is er een interactieve web-editor voor realtime bewerkingen.
Sonix kan worden geïntegreerd met meer dan 25 tools – van Dropbox en Evernote tot Zoom en Loom – waardoor uw transcriptiewerkstroom soepeler en efficiënter verloopt.
De beste functies van Sonix
- Maak aangepaste woordenboeken om de nauwkeurigheid voor meerdere projecten te verbeteren
- Organiseer transcripties in mappen met specifieke toestemmingen
- Vat transcripties samen in een paar zinnen of opsommingstekens
- Gebruik aangepaste labels om de status van transcripties bij te houden en bij te werken
Limieten van Sonix
- Ondersteunt geen realtime transcripties
- De nauwkeurigheid neemt af bij slechte geluidskwaliteit, sterke accenten en achtergrondgeluiden (in vergelijking met andere AI-transcriptietools in deze lijst)
Prijzen van Sonix
- Standaard: $10/uur
- Premium: $ 5 per uur + $ 22 per maand per gebruiker
- Enterprise: Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Sonix
- G2: 4,7/5 (21 beoordelingen)
- Capterra: 4,9/5 (117 beoordelingen)
7. Transkriptor
Transkriptor is een AI-transcriptieservice met een nauwkeurigheid tot 99%. Upload bestanden uit verschillende bronnen, waaronder YouTube, Google Drive en zelfs WhatsApp.
Net als bij de meeste tools kunt u samenwerken met uw team in de editor van het platform en uw transcript exporteren in TXT-, DOCX- en SRT-formaten.
Wat Transkriptor onderscheidt van de rest, is dat het meer dan 100 talen ondersteunt. Dit maakt het ideaal voor bedrijven en contentmakers die een internationaal publiek willen bereiken en betrekken.
De beste functies van Transkriptor
- Organiseer transcripties in mappen
- Detecteer automatisch verschillende sprekers en voer bewerkingen uit op sprekerslabels
- Pas transcripties aan door de grootte van alinea's te specificeren, segmenten van dezelfde spreker samen te voegen en tijdstempels en sprekersnamen toe te voegen
- Stel een AI-schrijfassistent in om automatisch deel te nemen aan, op te nemen en te transcriberen van Zoom-, Google Meet- en Microsoft Teams-vergaderingen
Beperkingen van Transkriptor
- Limiet op exportmogelijkheden in vergelijking met andere tools
- Moeite met het herkennen van complexe woorden en gefluisterde spraak
Prijzen van Transkriptor
- Lite: $ 9,99/maand (5 uur)
- Premium: $ 24,99/maand (40 uur)
- Business: $ 30/maand per lid (50 uur)
- Enterprise: Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Transkriptor
- G2: 4,7/5 (27 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (159 beoordelingen)
8. Fireflies
Fireflies.ai transcribeert, net als andere tools, audio- en video-content. De belangrijkste rol is echter die van vergaderassistent: het opnemen, transcriberen en samenvatten van uw vergaderingen.
Fireflies onderscheidt zich met analyses van vergaderingen (zoals spreektijd van sprekers, gebruik van stopwoorden en de verhouding tussen spreken en luisteren) om toekomstige vergaderingen te verbeteren. Het is de perfecte tool voor marketing-, sales- en productteams die hun communicatiestrategieën willen verfijnen om meer klanten binnen te halen. ?
De beste functies van Fireflies
- Upload MP3-, MP4-, WAV- en M4A-bestanden en exporteer transcripties in DOCX-, CSV-, PDF-, SRT- en JSON-formaten
- Transcribeer vergaderingen en bestanden in meer dan 60 talen
- Gebruik de slimme zoekfunctie om sprekers, onderwerpen van vergaderingen en belangrijke details (zoals vragen en actiepunten) bij te houden
- Integreer met meer dan 40 dialer-, video-, opslagruimte-, CRM- en projectmanagementtools
Beperkingen van Fireflies
- Geen mobiele app
- Ondersteunt slechts één taal per vergadering
- Transcripties kunnen niet in andere talen worden vertaald
Prijzen van Fireflies
- Free
- Pro: $ 18/maand per zetel
- Business: $ 29/maand per zetel
- Enterprise: Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Fireflies
- G2: 4,5/5 (85 beoordelingen)
- Capterra: 4,0/5 (5 beoordelingen)
9. Verbit
Verbit maakt gebruik van zowel AI als menselijke experts om nauwkeurige transcriptie-, ondertiteling-, audiodescriptie- en vertaaldiensten te leveren. Nadat de AI de eerste concepten heeft gegenereerd, doet het een beroep op een netwerk van meer dan 5.000 professionele transcribenten om deze te proeflezen en te doorwerken. ✍️
Hoewel het platform een breed bereik heeft, werkt het het beste voor teams in het hoger onderwijs, de juridische sector en de media-industrie.
De beste functies van Verbit
- Genereer nauwkeurige transcripties, zelfs bij geluid met ruis
- Ontvang live ondertitels en transcripties voor virtuele gebeurtenissen op platforms zoals Zoom en Webex
- Ontvang transcripties in de formaten TXT, DOCX, PDF, CSV en JSON
- Integreer met meer dan 20 externe apps, waaronder Blackboard, Canva en Kaltura
Limieten van Verbit
- Ondersteunt alleen Engels en Spaans
- Geen woordmarkering tijdens het afspelen
Prijzen van Verbit
- Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Verbit
- G2: 4,3/5 (55 beoordelingen)
- Capterra: 5,0/5 (1 beoordeling)
10. Scribie
Scribie is een andere transcriptiesoftware die AI en menselijke intelligentie combineert om transcripties te produceren met een indrukwekkende nauwkeurigheid van meer dan 99%. Bewerk transcripties met de online editor en vraag zonder extra kosten om herzieningen. Deze toewijding aan kwaliteit heeft hen het vertrouwen opgeleverd van industriereuzen als Google, Amazon, PayPal en Airbnb.
De beste functies van Scribie
- Upload bestanden vanaf je computer, YouTube, Google Drive, Dropbox en OneDrive
- Transcribeer bestanden in meer dan 25 formaten, waaronder MP3, MP4 en FLAC
- Ontvang uw transcripties sneller, want de doorlooptijd is inclusief weekends en feestdagen
- Pas transcripties aan om letterlijke weergave, tijdstempels en spoedtranscriptiediensten op te nemen
Limieten van Scribie
- Ondersteunt alleen Engels
- Het navigeren op het platform kan voor beginners verwarrend zijn
Prijzen van Scribie
- $ 1,25 per audiominuut
Beoordelingen en recensies van Scribie
- G2: 4,7/5 (3 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (2 beoordelingen)
11. Nova A. I.
Nova A. I. is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je ondertitels aan video's kunt toevoegen. Upload video's vanaf je computer of importeer ze van YouTube of TikTok. Gebruik de functie voor automatische ondertiteling om ondertitels te genereren met een nauwkeurigheid tot 96%. Indien nodig kun je handmatig ondertitels typen of een geüpload ondertitelingsbestand doorwerken.
Deze functies maken Nova A.I. ideaal voor contentmakers en videomarketeers die boeiende video's willen maken en een breder publiek willen bereiken. ?
De beste functies van Nova A.I.
- Vertaal ondertitels in meer dan 100 talen en accenten
- Pas het format van ondertitels aan door het lettertype, de kleur, de grootte en de letterruimte aan te passen
- Bewerk video's door meerdere videoclips, overgangen en interactieve elementen toe te voegen, zoals tekstballonnen en emoji's
- Voeg permanente ondertitels toe aan de video of download ze apart als SRT- of TXT-bestand
Beperkingen van Nova A.I.
- Geen regeling van de afspeelsnelheid
- Kan geen maximum aantal ondertitelregels of tekens opgeven
Prijzen van Nova A. I.
- Free
- Basic: $10/maand (150 minuten)
- Pro: $ 18/maand (300 minuten)
- Business: $ 55/maand (900 minuten)
Beoordelingen en recensies van Nova A. I.
- G2: Geen beoordelingen
- Capterra: 5,0/5 (1 beoordeling)
Transcribeer razendsnel met de kracht van AI
Elk van deze AI-transcriptietools is ontworpen om uw spraak-naar-tekst-werkstroom een fluitje van een cent te maken. Kies de juiste tool om fouten te verminderen en tijd vrij te maken om u te concentreren op taken met een hoge waarde.
Over taken gesproken: ClickUp is de perfecte tool voor projectmanagement om ervoor te zorgen dat je georganiseerd blijft en je takenlijst onder controle hebt. Wanneer je AI-transcriptie combineert met ClickUp, leg je gegarandeerd elk woord vast, zet je deze om in uitvoerbare taken en zorg je voor een naadloze uitvoering. ?
