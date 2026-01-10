De 11 beste AI-transcriptietools om te proberen in 2026

Het transcriberen van lange audio- en video-opnames kost veel moeite. Het proces van pauzeren, typen en terugspoelen kan tijdrovend zijn. Hetzelfde geldt voor het maken van aantekeningen tijdens een vergadering, webinar, interview of lezing. U hebt moeite om de spreker bij te houden en mist daardoor cruciale details.

Gelukkig heeft de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) geleid tot transcriptietools die aantekeningen in slechts enkele minuten verwerken, waardoor u tijd overhoudt om u te concentreren op belangrijkere taken. ⏳

Maar hier zit het addertje onder het gras: er zijn veel AI-transcriptietools om uit te kiezen, elk met unieke functies en nauwkeurigheidsniveaus. Het kan overweldigend zijn om je weg te vinden in deze enorme zee aan opties.

Wij staan klaar om u te helpen. We hebben een lijst samengesteld met de 11 beste AI-transcriptietools voor verschillende toepassingen, zodat u de perfecte match voor uw specifieke behoeften kunt vinden.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Om u te helpen de beste AI-transcriptietool voor uw situatie te vinden, hebben we een lijst samengesteld met de 11 beste opties: ClickUp – Het beste voor vergadertranscripties en automatisering van taken

Trint – Het beste voor journalisten en mediateams

TranscribeMe – Het beste voor hybride AI- en menselijke transcripties

Otter.ai – Het beste voor transcripties van livevergaderingen

Temi – Het beste voor snelle en betaalbare transcripties

Sonix – Het beste voor meertalige transcripties

Transkriptor – Het beste voor bedrijven en internationale teams

Fireflies.ai – Het beste voor verkoop- en marketingteams

Verbit – Het beste voor juridische en educatieve transcripties

Scribie – Het beste voor zeer nauwkeurige, door mensen uitgevoerde bewerkingen van transcripties

Nova A. I. – Het beste voor ondertiteling van video's en contentmakers

Wat is AI-transcriptie en hoe werkt het?

AI-transcriptie is het proces waarbij AI-technologie wordt gebruikt om audio- en video-content om te zetten in tekst. In tegenstelling tot handmatige transcriptie, waarbij iemand luistert en uittypt wat hij of zij hoort, doen AI-transcriptietools dit automatisch zonder menselijke tussenkomst. ?

Deze tools maken gebruik van natuurlijke taalverwerking, algoritmen voor machine learning en uitgebreide databases met taalkundige gegevens om spraak te herkennen en te transcriberen.

Hier volgt een eenvoudig overzicht van hoe ze werken:

Audio-input: U uploadt uw audio- of video-bestand naar de transcriptietool

Verwerking: De AI-tool analyseert het bestand en zet het om in tekst

Tekstuitvoer: U krijgt een tekstversie (of transcript) van uw geüploade content, klaar om te worden bekeken, onderworpen aan bewerking en gedeeld

Waar u op moet letten bij een AI-transcriptietool

De 'beste' AI-transcriptietool is niet voor iedereen hetzelfde. U moet bij het maken van een keuze rekening houden met uw specifieke behoeften. Hier zijn enkele belangrijke functies waar u op moet letten bij het verfijnen van uw zoekopdracht:

Nauwkeurigheid: De tool moet uw voorkeurstalen, accenten en unieke terminologie kunnen transcriberen. Bekijk de productbeschrijving en recensies om er zeker van te zijn dat u de juiste tool vindt

Aanpassing: Als u in een gespecialiseerd vakgebied werkt, controleer dan of de tool u de mogelijkheid biedt om aangepaste woordenlijsten toe te voegen

Talen: Zorg ervoor dat de tool alle talen ondersteunt die u nodig hebt, vooral als u met meerdere talen werkt

Aan de slag met ClickUp Brain

Bewerking en samenwerking: De tool moet realtime bewerkingen met uw team mogelijk maken om fouten te corrigeren en aantekeningen bij het transcript te maken

Integraties : Controleer of de tool kan worden geïntegreerd met uw favoriete bedrijfssoftware, zoals opslagruimte, video-conferentie- en CRM-oplossingen

Bestandscompatibiliteit: De tool moet uw audio- en video-bestanden ondersteunen en deze naar de door u gewenste formaten kunnen exporteren

Of u nu onderzoeker, docent, journalist, podcaster of maker bent, onze lijst met tools heeft voor elk wat wils. We hebben de voor- en nadelen van elke tool afgewogen, gebruikersrecensies geanalyseerd en zelfs de functies getest om u een uitgebreide gids te kunnen bieden.

Dus als je klaar bent om die lange opnames om te zetten in foutloze transcripties en tijd te besparen, luister dan goed!

1. ClickUp

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, helpt teams om georganiseerd te blijven en effectief samen te werken.

ClickUp AI stroomlijnt dit proces door vergadernotities automatisch en in realtime te transcriberen en samen te vatten.

ClickUp AI Note Taker transcribeert vergaderingen automatisch en genereert duidelijke samenvattingen en uitvoerbare taken op basis van uw gesprekken. Zo kunt u zich concentreren op het gesprek in plaats van u zorgen te maken over het maken van aantekeningen of het missen van belangrijke punten.

U kunt deze transcripties eenvoudig integreren in uw lopende projecten binnen ClickUp, zodat aantekeningen van vergaderingen direct worden omgezet in taken die worden bijgehouden, georganiseerd en uitgevoerd – zonder dat u daar handmatig iets voor hoeft te doen.

⭐ De gamechanger: ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX is een desktop-app die snelle, nauwkeurige spraak-naar-tekst-transcriptie biedt via de functie Talk to Text. U kunt aantekeningen, e-mails of documenten handsfree dicteren in elke app op uw computer. Talk to Text ondersteunt meerdere talen en stelt u in staat uw microfoon en woordenschat aan te passen voor een betere nauwkeurigheid. Al uw transcripties worden opgeslagen voor gemakkelijke toegang, afspelen en exporteren. Dit is wat u krijgt: Realtime, handsfree transcriptie met Talk to Text in elke app op je computer

Naadloze integratie met uw werkstroom: dicteer en voeg tekst toe, waar u ook werkt

Aanpasbare instellingen voor taal, microfoon en persoonlijke woordenschat

Eerdere transcripties openen, kopiëren, afspelen of exporteren

De beste functies van ClickUp:

Transcribeert vergaderingen en gesprekken in realtime naar tekst

Vat de sleutelpunten samen en identificeer actiepunten

Vertaal geschreven content naar meer dan 10 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Arabisch en Chinees

Zet aantekeningen van vergaderingen om in taken die kunnen worden bijgehouden met de krachtige functies van projectmanagement van ClickUp

Naadloos te integreren met meer dan 100 zakelijke apps zoals Slack, HubSpot en Zapier

Ondersteunt vertaling in meer dan 10 talen, ideaal voor internationale teams

Automatiseer taaktoewijzingen, deadlines en prioriteiten met ClickUp-automatiseringen

Krijg toegang tot meer dan 1.000 gratis sjablonen, zoals het sjabloon voor de werkbeschrijving van audiotranscriptie , om transcriptieprojecten en bedrijfsprocessen te beheren

Limieten van ClickUp:

Kan bij grote projecten wat trager werken

Het kost nieuwe gebruikers wat tijd om de uitgebreide functies onder de knie te krijgen

Prijzen van ClickUp:

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2: 4,7/5 (meer dan 8.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.700 beoordelingen)

2. Trint

via Trint

Trint, opgericht door Emmy Award-winnende verslaggever Jeff Kofman, maakt gebruik van AI-technologie om video- en audio-opnames te transcriberen. De transcriptiesoftware is speciaal ontwikkeld voor journalisten, onderzoekers en makers van content, en wordt vertrouwd door merken als de BBC, de Financial Times en The Washington Post.

Upload uw audio- of video-bestanden naar het platform van Trint en het genereert geschreven transcripties in een van de meer dan 50 ondersteunde talen. U kunt ook live-uitzendingen in realtime transcriberen. ?

Verbeter de nauwkeurigheid van de transcriptie door unieke termen toe te voegen aan het aangepaste woordenboek en fouten te corrigeren met de online editor.

De beste functies van Trint

Nodig teamleden uit met verschillende toegangsniveaus (weergave, reactie en bewerking) om samen te werken

Werk samen in de editor met behulp van markeringen, tags en opmerkingen

Stel verhalen samen uit fragmenten van meerdere transcripties

Exporteer uw Trint-bestanden naar meer dan 10 formaten, waaronder DOCX, SRT, EDL en VTT

Limieten van Trint

Pagina's laden traag, vooral bij het werk met grote bestanden

Moeite om sprekers consistent van elkaar te onderscheiden

Prijzen van Trint

Vanaf: $ 60 per gebruiker (7 bestanden per maand)

Geavanceerd: $75/gebruiker (onbeperkt aantal bestanden)

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Trint

G2: 4,4/5 (64 beoordelingen)

Capterra: 3,9/5 (17 beoordelingen)

3. TranscribeMe

via TranscribeMe

TranscribeMe combineert AI-technologie met menselijke expertise voor transcripties van hoge kwaliteit.

Zo werkt het: Spraakherkenningssoftware maakt een concepttranscript van uw audiobestand, waarna een menselijke transcriptie-expert dit controleert en bewerkt op nauwkeurigheid en afstemming met uw stijlgids. U ontvangt een e-mailbericht wanneer het definitieve AI-transcriptiebestand klaar is. ?

TranscribeMe biedt niet alleen de mogelijkheid om audio te transcriberen, maar ook vertaaldiensten, evenals aangepaste datasets en het annoteren van data voor het trainen van AI-modellen.

De beste functies van TranscribeMe

Verwerk video- en audiobestanden in meer dan 15 formaten, waaronder MP3, MP4, WAV en AIFF

Vertaal audio-, video- en tekstbestanden naar meer dan 15 talen

Upload bestanden via het web of via je Android- en iOS-apparaten

Krijg toegang tot meer dan 2 miljoen deskundige transcribenten voor nauwkeurige transcripties, zelfs bij verschillende accenten en het gebruik van technische termen

Limieten van TranscribeMe

Het duurt maximaal vijf dagen voordat je de goedgekeurde transcriptie door een mens terugkrijgt

Extra kosten voor het toevoegen van sprekers-ID's en tijdstempels aan transcripties

Prijzen van TranscribeMe

Machinale transcriptie: $0,07 per minuut

Door mensen uitgevoerde machinale transcriptie: $0,79 per minuut

Vertaling: $0,11 per woord

AI-trainingsdatasets: $ 2,00 per minuut

Gegevensannotatie: $0,10 per Taak

Beoordelingen en recensies van TranscribeMe

G2: 4,5/5 (3 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (7 beoordelingen)

4. Otter

Otter.ai is een van de toonaangevende diensten voor geautomatiseerde transcriptie op de markt, die het vertrouwen geniet van merken als UCLA, IBM en Rakuten. Het transcribeert niet alleen audio- en video-bestanden, maar biedt ook realtime opname en transcriptie voor zowel fysieke als virtuele gebeurtenissen.

Een belangrijke functie is de naadloze integratie met Google Agenda en Microsoft Agenda. Hierdoor kan Otter automatisch deelnemen aan en transcripties maken van uw Zoom-, Google Meet- en Microsoft Teams-vergaderingen, lezingen en interviews.

Na vergaderingen genereert Otter een samenvatting van de aantekeningen en deelt deze via e-mail met alle deelnemers. De AI-transcriptietool is ideaal voor korte tekst- en audio- of video-bestanden waarbij u ook achtergrondgeluiden moet verwijderen.

De beste functies van Otter

Exporteer transcripties naar TXT, DOCX, PDF, SRT en MP3

Werk samen in de Otter-editor met markeringen, aantekeningen, opmerkingen, afbeeldingen en actiepunten

Pas de afspeelsnelheid aan (0,5x tot 3x), met de optie om stiltes over te slaan voor snellere foutcorrectie

Aangepast Otter om specifieke namen, jargon en afkortingen te herkennen

Limieten van Otter

Transcriptiediensten ondersteunen alleen de Engelse taal

Geautomatiseerde transcriptietool niet ideaal voor accenten buiten de VS en het VK

Gratis transcriptie voor slechts drie audio-/video-importen per account

Prijzen van Otter

Free

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $ 40/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter

G2: 4,0/5 (118 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (68 beoordelingen)

5. Temi

via Temi

Temi, ontwikkeld door de makers van Rev.com, richt zich op het transcriberen van Engelstalige audio- en video-bestanden. Het produceert transcripties met een nauwkeurigheid van 90-95% (bij goede geluidskwaliteit) in slechts 5-10 minuten.

In tegenstelling tot vergelijkbare tools richt Temi zich op eenvoud en heeft het geen overbodige toeters en bellen. Het heeft een minimalistisch dashboard om je eerdere transcripties bij te houden en een intuïtieve editor om je transcripties te perfectioneren. ✨

Als je een gebruiksvriendelijke, snelle en nauwkeurige tool nodig hebt voor eenmalige transcripties, is Temi een uitstekende keuze als een van de beste AI-transcriptietools in deze lijst.

De beste functies van Temi

Upload bestanden in meer dan 25 formaten, waaronder MP3, MP4, M4A en AAC

Downloaden van transcripties in TXT, DOCX, PDF, SRT en VTT

Deel transcripties via een link of e-mail met teamleden

Selecteer tekst in de editor om deze te markeren, door te strepen, van commentaar te voorzien of naar specifieke audiosegmenten te springen

Limieten van Temi

Transcriptiediensten ondersteunen beperkt de taal

Gedeelde transcripties kunnen door iedereen worden bewerkt

Prijzen van Temi

$ 0,25 per audiominuut

Beoordelingen en recensies van Temi

G2: 5,0/5 (1 beoordeling)

Capterra: Geen beoordelingen

6. Sonix

via Sonix

Sonix produceert automatische transcripties in meer dan 38 talen en accenten, waaronder Engels, Frans, Spaans en Chinees. Elk transcript bevat tijdcodes en sprekeridentificatie voor de duidelijkheid.

Naast transcriptie biedt Sonix ook automatisering van vertalingen, ondertitels en samenvattingen. Bovendien is er een interactieve web-editor voor realtime bewerkingen.

Sonix kan worden geïntegreerd met meer dan 25 tools – van Dropbox en Evernote tot Zoom en Loom – waardoor uw transcriptiewerkstroom soepeler en efficiënter verloopt.

De beste functies van Sonix

Maak aangepaste woordenboeken om de nauwkeurigheid voor meerdere projecten te verbeteren

Organiseer transcripties in mappen met specifieke toestemmingen

Vat transcripties samen in een paar zinnen of opsommingstekens

Gebruik aangepaste labels om de status van transcripties bij te houden en bij te werken

Limieten van Sonix

Ondersteunt geen realtime transcripties

De nauwkeurigheid neemt af bij slechte geluidskwaliteit, sterke accenten en achtergrondgeluiden (in vergelijking met andere AI-transcriptietools in deze lijst)

Prijzen van Sonix

Standaard: $10/uur

Premium: $ 5 per uur + $ 22 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Sonix

G2: 4,7/5 (21 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (117 beoordelingen)

7. Transkriptor

via Transkriptor

Transkriptor is een AI-transcriptieservice met een nauwkeurigheid tot 99%. Upload bestanden uit verschillende bronnen, waaronder YouTube, Google Drive en zelfs WhatsApp.

Net als bij de meeste tools kunt u samenwerken met uw team in de editor van het platform en uw transcript exporteren in TXT-, DOCX- en SRT-formaten.

Wat Transkriptor onderscheidt van de rest, is dat het meer dan 100 talen ondersteunt. Dit maakt het ideaal voor bedrijven en contentmakers die een internationaal publiek willen bereiken en betrekken.

De beste functies van Transkriptor

Organiseer transcripties in mappen

Detecteer automatisch verschillende sprekers en voer bewerkingen uit op sprekerslabels

Pas transcripties aan door de grootte van alinea's te specificeren, segmenten van dezelfde spreker samen te voegen en tijdstempels en sprekersnamen toe te voegen

Stel een AI-schrijfassistent in om automatisch deel te nemen aan, op te nemen en te transcriberen van Zoom-, Google Meet- en Microsoft Teams-vergaderingen

Beperkingen van Transkriptor

Limiet op exportmogelijkheden in vergelijking met andere tools

Moeite met het herkennen van complexe woorden en gefluisterde spraak

Prijzen van Transkriptor

Lite: $ 9,99/maand (5 uur)

Premium: $ 24,99/maand (40 uur)

Business: $ 30/maand per lid (50 uur)

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Transkriptor

G2: 4,7/5 (27 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (159 beoordelingen)

8. Fireflies

Fireflies.ai transcribeert, net als andere tools, audio- en video-content. De belangrijkste rol is echter die van vergaderassistent: het opnemen, transcriberen en samenvatten van uw vergaderingen.

Fireflies onderscheidt zich met analyses van vergaderingen (zoals spreektijd van sprekers, gebruik van stopwoorden en de verhouding tussen spreken en luisteren) om toekomstige vergaderingen te verbeteren. Het is de perfecte tool voor marketing-, sales- en productteams die hun communicatiestrategieën willen verfijnen om meer klanten binnen te halen. ?

De beste functies van Fireflies

Upload MP3-, MP4-, WAV- en M4A-bestanden en exporteer transcripties in DOCX-, CSV-, PDF-, SRT- en JSON-formaten

Transcribeer vergaderingen en bestanden in meer dan 60 talen

Gebruik de slimme zoekfunctie om sprekers, onderwerpen van vergaderingen en belangrijke details (zoals vragen en actiepunten) bij te houden

Integreer met meer dan 40 dialer-, video-, opslagruimte-, CRM- en projectmanagementtools

Beperkingen van Fireflies

Geen mobiele app

Ondersteunt slechts één taal per vergadering

Transcripties kunnen niet in andere talen worden vertaald

Prijzen van Fireflies

Free

Pro: $ 18/maand per zetel

Business: $ 29/maand per zetel

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Fireflies

G2: 4,5/5 (85 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (5 beoordelingen)

9. Verbit

via Verbit

Verbit maakt gebruik van zowel AI als menselijke experts om nauwkeurige transcriptie-, ondertiteling-, audiodescriptie- en vertaaldiensten te leveren. Nadat de AI de eerste concepten heeft gegenereerd, doet het een beroep op een netwerk van meer dan 5.000 professionele transcribenten om deze te proeflezen en te doorwerken. ✍️

Hoewel het platform een breed bereik heeft, werkt het het beste voor teams in het hoger onderwijs, de juridische sector en de media-industrie.

De beste functies van Verbit

Genereer nauwkeurige transcripties, zelfs bij geluid met ruis

Ontvang live ondertitels en transcripties voor virtuele gebeurtenissen op platforms zoals Zoom en Webex

Ontvang transcripties in de formaten TXT, DOCX, PDF, CSV en JSON

Integreer met meer dan 20 externe apps, waaronder Blackboard, Canva en Kaltura

Limieten van Verbit

Ondersteunt alleen Engels en Spaans

Geen woordmarkering tijdens het afspelen

Prijzen van Verbit

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Verbit

G2: 4,3/5 (55 beoordelingen)

Capterra: 5,0/5 (1 beoordeling)

10. Scribie

via Scribie

Scribie is een andere transcriptiesoftware die AI en menselijke intelligentie combineert om transcripties te produceren met een indrukwekkende nauwkeurigheid van meer dan 99%. Bewerk transcripties met de online editor en vraag zonder extra kosten om herzieningen. Deze toewijding aan kwaliteit heeft hen het vertrouwen opgeleverd van industriereuzen als Google, Amazon, PayPal en Airbnb.

De beste functies van Scribie

Upload bestanden vanaf je computer, YouTube, Google Drive, Dropbox en OneDrive

Transcribeer bestanden in meer dan 25 formaten, waaronder MP3, MP4 en FLAC

Ontvang uw transcripties sneller, want de doorlooptijd is inclusief weekends en feestdagen

Pas transcripties aan om letterlijke weergave, tijdstempels en spoedtranscriptiediensten op te nemen

Limieten van Scribie

Ondersteunt alleen Engels

Het navigeren op het platform kan voor beginners verwarrend zijn

Prijzen van Scribie

$ 1,25 per audiominuut

Beoordelingen en recensies van Scribie

G2: 4,7/5 (3 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (2 beoordelingen)

11. Nova A. I.

Nova A. I. is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je ondertitels aan video's kunt toevoegen. Upload video's vanaf je computer of importeer ze van YouTube of TikTok. Gebruik de functie voor automatische ondertiteling om ondertitels te genereren met een nauwkeurigheid tot 96%. Indien nodig kun je handmatig ondertitels typen of een geüpload ondertitelingsbestand doorwerken.

Deze functies maken Nova A.I. ideaal voor contentmakers en videomarketeers die boeiende video's willen maken en een breder publiek willen bereiken. ?

De beste functies van Nova A.I.

Vertaal ondertitels in meer dan 100 talen en accenten

Pas het format van ondertitels aan door het lettertype, de kleur, de grootte en de letterruimte aan te passen

Bewerk video's door meerdere videoclips, overgangen en interactieve elementen toe te voegen, zoals tekstballonnen en emoji's

Voeg permanente ondertitels toe aan de video of download ze apart als SRT- of TXT-bestand

Beperkingen van Nova A.I.

Geen regeling van de afspeelsnelheid

Kan geen maximum aantal ondertitelregels of tekens opgeven

Prijzen van Nova A. I.

Free

Basic: $10/maand (150 minuten)

Pro: $ 18/maand (300 minuten)

Business: $ 55/maand (900 minuten)

Beoordelingen en recensies van Nova A. I.

G2: Geen beoordelingen

Capterra: 5,0/5 (1 beoordeling)

Transcribeer razendsnel met de kracht van AI

Elk van deze AI-transcriptietools is ontworpen om uw spraak-naar-tekst-werkstroom een fluitje van een cent te maken. Kies de juiste tool om fouten te verminderen en tijd vrij te maken om u te concentreren op taken met een hoge waarde.

Over taken gesproken: ClickUp is de perfecte tool voor projectmanagement om ervoor te zorgen dat je georganiseerd blijft en je takenlijst onder controle hebt. Wanneer je AI-transcriptie combineert met ClickUp, leg je gegarandeerd elk woord vast, zet je deze om in uitvoerbare taken en zorg je voor een naadloze uitvoering. ?

