가트너(Gartner)의 연구에 따르면, 낮은 데이터 품질로 인해 기업은 연간 평균 1,290만 달러의 손실을 입는 것으로 나타났습니다. 팀 규모가 1명이든 1,000명이든, 이러한 비용은 동일한 원인, 즉 데이터의 분산으로 인해 발생합니다.

고객 이력은 한 tool에, 일상 업무는 다른 tool에 저장되어 있다면, 거래를 진행하기 위해 필요한 맥락을 찾기 위해 끊임없이 애쓰게 됩니다.

CRM은 일이 실제로 이루어지는 기반이 되어야 합니다.

이 가이드에서는 ClickUp에서 고성능 CRM을 구축하는 방법을 단계별로 안내합니다. 데이터와 작업을 통합하여 '앱 전환의 번거로움'을 없애고 고객 관계를 일관성 있게 관리하세요. 📈

CRM이란 무엇인가요?

CRM(고객 관계 관리) 시스템은 연락처 정보를 저장하고, 상호 작용을 추적하며, 영업 파이프라인을 통해 거래를 관리하는 도구입니다. 이 시스템을 통해 팀원 모두가 모든 고객 관계를 공유할 수 있으므로 후속 조치, 소유권, 거래 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있습니다.

실제로 최고의 CRM은 단순히 고객 정보를 저장하는 데 그치지 않고, 팀이 다음에 무엇을 해야 할지, 그리고 해당 일이 어디에 있는지 파악할 수 있도록 도와줍니다.

실제로 최고의 CRM은 단순히 고객 정보를 저장하는 데 그치지 않고, 팀이 다음에 무엇을 해야 할지, 그리고 해당 일이 어디에 있는지 파악할 수 있도록 도와줍니다.

간단히 말해, CRM은 다음과 같은 질문에 답하는 데 도움을 줍니다:

다음 단계는 무엇일까요?

이 고객은 누구인가요?

이 리드는 어디서 왔나요?

마지막으로 나눈 대화는 무엇이었나요?

거래는 현재 어떤 단계에 있나요?

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 35%는 스프레드시트에서 다른 tool로 전환한 후 계속 사용하고 있으며, 25%는 전환을 적극적으로 고려하고 있습니다. 이러한 변화는 팀들이 스프레드시트에 얽매여 있기보다는 익숙함에 더 의존하고 있음을 시사합니다. 일이 점점 더 복잡해짐에 따라 많은 팀이 더 많은 지원을 제공하는 시스템을 찾고 있는 것으로 보입니다. ClickUp은 팀이 추진력을 잃지 않고 이러한 전환을 이룰 수 있는 방법을 제공합니다. 이 플랫폼에는 프로젝트 추적, CRM, 재고 관리, 시간 관리 및 기타 수백 가지 사용 사례를 위한 기성 템플릿이 포함되어 있어, 팀이 처음부터 새로 만들 필요 없이 체계적인 접근 방식으로 바로 시작할 수 있습니다. 목록, 테이블, 보드, 간트 차트와 같은 보기는 스프레드시트 사용자에게 친숙하게 느껴지며, 자동화, AI 지원, 통합된 노코드 대시보드는 팀이 수동 업데이트를 넘어 성장할 수 있도록 돕습니다.

스프레드시트나 별도의 tool을 사용하는 대신 ClickUp에서 CRM을 구축해야 하는 이유는 무엇일까요?

많은 CRM 도구는 연락처 저장 및 거래 단계 추적에 능합니다. 하지만 성장 중인 팀에게 더 큰 과제는 거래와 관련된 전반적인 업무, 즉 내부 업무 인계, 회의 노트, 제안서, 온보딩 작업, 클라이언트 납품, 갱신, 보고 등입니다.

이러한 정보가 서로 다른 tools에 흩어져 있다면, CRM은 관계에 대한 기록일 뿐, 관계가 실제로 발전하는 공간은 되지 못합니다.

ClickUp은 고객 데이터, 작업, 문서, 대시보드, 채팅, AI를 하나의 작업 공간에 통합하여 이러한 문제를 해결합니다. 즉, CRM이 독립된 시스템으로 운영되는 대신, 고객 확보, 온보딩, 유지에 필요한 업무와 함께 원활하게 연동될 수 있습니다.

ClickUp에서 CRM을 만드는 방법: 단계별 가이드

스프레드시트, 이메일, 구식 CRM에 흩어져 있는 고객 데이터는 영업 팀이 흔히 겪는 문제입니다. 거래 정보는 한 tool에, 작업은 다른 tool에 저장되어 있으며, 이 둘을 연결해 주는 것은 아무것도 없습니다.

거래 정보는 한 시스템에, 작업은 다른 시스템에 분산되어 있어 고객 관련 맥락이 간극 속에서 사라지기 쉽습니다. ClickUp은 단순한 파이프라인 추적을 넘어선 CRM을 구축할 수 있도록 도와줍니다. 스페이스, 폴더, 목록, 작업 수준 맞춤형 설정을 포함한 유연한 계층 구조를 통해 리드, 계정, 거래, 후속 조치, 온보딩, 보고를 한 곳에서 관리할 수 있는 시스템을 구축할 수 있습니다.

또한 ClickUp은 AI, 자동화, 문서, 대시보드, 업무 관리 기능을 하나의 작업 공간에 통합하므로, 여러분의 CRM은 단순한 데이터베이스가 아닌 고객 대응 업무를 위한 진정한 운영 체제가 될 수 있습니다.

단계별로 설정하는 방법을 알려드립니다. 🛠️

1단계: ClickUp CRM 템플릿으로 시작하기

ClickUp 템플릿 센터 (작업 공간 아바타를 클릭하거나 ClickUp 내 어디서나 /Template을 입력하여 접근 가능)로 이동하여 'CRM'을 검색한 후, ClickUp CRM 템플릿을 스페이스나 폴더에 적용하세요.

ClickUp CRM 템플릿을 사용하여 바로 사용할 수 있는 영업 파이프라인을 구축하세요

ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 시스템을 처음부터 구축할 필요 없이 연락처, 거래, 단계 및 후속 일을 체계적으로 정리할 수 있는 빠른 시작점을 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿으로 거래 및 연락처를 추적하세요

이 솔루션은 파이프라인 단계에 맞춰 구성된 폴더 구조와 리스트, 보드, 테이블과 같은 ClickUp 뷰를 제공합니다. 또한 거래 금액, 연락처 정보, 리드 출처, 우선순위를 추적할 수 있도록 미리 설정된 사용자 지정 필드가 포함되어 있습니다. 모든 것이 첫날부터 실제 영업 워크플로우를 반영하도록 구성되어 있습니다.

이후 단계에서 귀사의 프로세스에 맞게 시스템을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 2025년 1,129억 1,000만 달러로 마감한 글로벌 고객 관계 관리(CRM) 시장은 올해 1,261억 7,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 또한 2034년까지는 연평균 성장률(CAGR) 12.4%를 유지하며 약 3배 가까이 성장해 무려 3,209억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

데이터를 명확하게 파악할 수 있을 때 CRM은 훨씬 더 유용해집니다.

ClickUp 뷰를 사용하면 확인해야 할 내용에 따라 동일한 CRM 데이터를 다양한 방식으로 구성할 수 있습니다. 뷰를 추가하려면 스페이스, 폴더 또는 목록 상단의 뷰 바를 클릭하고 원하는 뷰를 선택하세요.

ClickUp 보기를 사용하여 영업 팀 뷰 간에 전환하세요

CRM 시스템에 가장 유용한 네 가지 보기는 다음과 같습니다:

보드 보기는 파이프라인을 칸반 보드 형태로 표시하며, 각 열은 거래 단계를 나타냅니다. 거래가 파이프라인을 진행함에 따라 카드를 열 사이로 드래그하면 팀원들에게 파이프라인 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

테이블 보기는 스프레드시트처럼 작동하며, 각 행은 연락처나 거래를, 각 열은 필드를 나타냅니다. 레코드를 일괄 편집하거나, 거래 간 값을 비교하거나, 데이터를 내보낼 때 가장 적합한 옵션입니다.

목록 보기는 연락처와 거래를 상태, 담당자 또는 사용자 지정 필드별로 그룹화할 수 있는 작업 목록으로 정리해 줍니다. 이를 활용하여 특정 담당자에게 배정된 모든 진행 중인 거래와 같은 특정 세그먼트로 필터링할 수 있습니다.

달력 보기는 마감일별로 작업을 표시하므로, 별도의 달력 앱으로 전환하지 않고도 예정된 후속 조치를 확인할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 중요한 통화 전에 거래 현황을 파악하려고 몇 달 치의 댓글 스레드와 오래된 문서를 뒤지며 20분을 낭비하지 마세요. ClickUp Brain에게 전체 관계 이력을 요약해 달라고 요청하기만 하면 됩니다. 몇 초 만에 주요 문제점, 마지막 상호작용 내역, 다음 단계 등을 추출해 보여줍니다. 이를 통해 모든 맥락을 파악한 상태에서 준비 과정의 부담 없이 프레젠테이션에 임할 수 있습니다. ClickUp Brain을 사용하여 통화 전에 거래 내역을 즉시 요약해 보세요

이름만 나열된 단순한 작업 목록은 별다른 가치를 제공하지 못합니다. 구조화된 데이터가 없다면 영업 담당자는 리드 출처별로 필터링하거나, 거래 금액별로 정렬하거나, 최근 연락 내역을 추적할 수 없습니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하면 단순한 작업 목록을 검색 및 필터링이 가능한 연락처 데이터베이스로 변환할 수 있습니다. 각 필드는 특정 데이터 항목을 작업 레코드에 직접 저장합니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 작업을 검색 가능한 연락처 데이터베이스로 전환하세요

사용자 정의 필드를 추가하려면 목록 또는 테이블 보기 열 상단의 + 아이콘을 클릭하고 필드 유형을 선택한 다음 이름을 지정하세요. 업무 프로세스에 필요한 만큼 필드를 추가할 수 있으며, 해당 필드는 해당 목록이나 폴더의 모든 레코드에 일관되게 적용됩니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 레코드에 구조화된 데이터 열을 추가하세요

CRM 추적에 가장 중요한 필드 유형은 다음과 같습니다:

필드 유형 가장 적합한 용도 이메일 연락처 이메일 주소를 레코드에 직접 저장하기 전화 영업 담당자가 연락처를 일일이 뒤지지 않도록 전화번호를 기록해 두세요 드롭다운 메뉴 리드 소스, 산업 분야, 거래 단계 또는 지역별로 분류하기 통화 거래 금액 추적 및 매출 잠재력에 따른 파이프라인 정렬 날짜 최종 연락일, 후속 조치 마감일, 갱신 기간 기록하기 라벨 크로스 세그먼트 필터링을 위해 연락처에 여러 속성을 태그 지정하기 텍스트 연락처의 선호하는 소통 방식과 같은 자유 형식 노트 추가하기 번호 인원 수, 계약 기간 또는 기타 수치 데이터 추적

🤖 사용자 정의 필드를 설정하는 것은 데이터를 정리하는 방법이지만, AI 네이티브가 되는 것은 그 데이터를 실제로 활용하는 방법입니다. 하지만 path8 Productions의 팻 헨더슨은 “자동 응답” 비즈니스를 구축하는 데 기술 전문가일 필요는 없다고 말합니다. Pat은 ClickUp 에이전트 빌더를 사용하여 내부 문서와 데이터를 개인적이고 신뢰할 수 있는 AI 에이전트로 전환했습니다. 이제 Pat이 프로젝트 상태나 시스템 절차에 대한 질문에 답하느라 하루를 보낼 필요 없이, 팀원들은 에이전트에게 "DM"을 보내기만 하면 됩니다. 성장 중인 팀에 이 방법이 효과적인 이유: 허위 정보 없음: 에이전트는 귀하의 검증된 시스템 문서만 읽도록 프로그래밍되어 있으므로, 임의로 답변을 지어내거나 일반적인 조언을 제시하지 않습니다.

기술적인 학습 부담 없음: 워크플로우를 평범한 영어로 설명할 수 있다면, 에이전트를 구축할 수 있습니다

즉각적인 확장성: 영업 팀, 운영 팀, 생산 팀 등 각 부서별로 여러 명의 담당자를 생성할 수 있으며, 이들은 모두 동일한 영업 팀, 운영 팀, 생산 팀 등 각 부서별로 여러 명의 담당자를 생성할 수 있으며, 이들은 모두 동일한 단일 정보 소스를 기반으로 업무를 수행합니다. 이 Clip을 통해 path8이 AI 관련 전문 지식 없이도 어떻게 AI 네이티브 기업으로 거듭났는지 확인해 보세요:

4단계: 영업 파이프라인을 위한 맞춤형 상태 만들기

"진행 중"이나 "종료"와 같은 기본 작업 상태는 영업 팀에서는 큰 의미가 없습니다.

ClickUp의 맞춤형 상태를 사용하면 기본값을 실제 영업 프로세스에 맞는 파이프라인 단계로 대체할 수 있습니다. 각 상태는 보드 보기에서 열로 표시되므로, 영업 담당자가 거래 상태를 업데이트하면 카드가 보드 상에서 자동으로 이동합니다.

ClickUp 맞춤형 상태를 사용하여 실제 영업 파이프라인 단계를 시각적으로 매핑하세요

설정하려면 스페이스 또는 폴더 설정으로 이동하여 '상태' 탭을 열고 단계를 추가하세요.

다음은 대부분의 B2B 영업 프로세스를 포괄하는 기본 구조입니다:

상태 의미 새로운 리드 이 리드는 파이프라인에 등록되었으나 아직 자격 심사를 통과하지 않았습니다 자격 요건 이 리드는 귀하의 기준에 부합하며, 추적할 가치가 있습니다 제안서 발송됨 견적서나 제안서가 공유되었으며 현재 검토 중입니다 협상 양측 모두 합의 도출을 위해 적극적으로 일하고 있습니다 닫힘 거래가 체결되어 완료되었습니다 닫힘 거래가 진행되지 않았으며, 검토를 위해 사유가 기록되었습니다

상태 설정이 완료되면 다음과 같은 작업을 수행해 보세요:

각 단계에 색상을 지정하여 보드에서 파이프라인의 병목 현상을 즉시 가시적으로 파악할 수 있도록 하세요

'성사되지 않은(Closed Lost)' 레코드에 '사유' 필드를 추가하여 팀이 시간 경과에 따른 패턴을 파악할 수 있도록 하세요

대부분의 파이프라인은 5~7단계로 충분히 구성할 수 있습니다. 단계가 더 많아진다면, 이는 보통 두 단계가 중복된 역할을 하고 있어 병합할 수 있다는 신호입니다.

⭐️ 보너스: AI 슈퍼 에이전트가 영업 팀이 거래를 더 빨리 성사시키는 데 어떻게 도움을 주는지 알아보세요

5단계: ClickUp 관계 기능을 사용하여 레코드 연결하기

기록이 서로 연결되지 않으면 영업 담당자의 업무 속도가 느려집니다. 연락처, 기업, 거래 간에 명확한 연결 고리가 없다면, 통화 전에 이력을 파악하려면 여러 탭과 tools를 일일이 뒤져야 합니다.

ClickUp 관계는 작업 공간 내의 여러 작업을 서로 연결하여 이 문제를 해결합니다. 모든 연결은 양방향으로 이루어지므로, 거래를 연락처에 연결하면 연락처 기록에도 해당 연결 정보가 자동으로 반영됩니다.

ClickUp 관계를 사용하여 거래, 연락처 및 기업을 연결하세요

'관계'를 추가하려면 아무 작업이나 열고, '관계' 섹션으로 스크롤한 다음 연결할 작업을 검색하세요. 설정해 두면 유용한 가장 일반적인 연결은 다음과 같습니다:

기업 연락처: 계정과 연결된 모든 담당자를 한곳에서 확인하세요

거래 내역에서 담당자 파악: 이메일을 일일이 뒤지지 않고도 각 거래를 주도하는 담당자가 누구인지 파악하세요

거래에서 프로젝트로: 약속된 내용과 진행 중인 업무에 대해 영업 팀과 이행 팀이 일관된 이해를 유지하세요

지원 티켓 문의: 상담원이 전화 통화를 시작하기 전에 미해결 문제에 대한 전체적인 상황을 파악할 수 있도록 하세요

👀 알고 계셨나요? “CRM”의 가장 오래된 기록은 메소포타미아(현 이라크)에서 발견되었습니다. 상인들은 점토판을 사용하여 경제적, 사회적 상호작용을 기록했는데, 이는 사실상 기원전 5000년에 만들어진 최초의 고객 데이터베이스라고 할 수 있습니다.

고객 사례: Wallester Wallester는 리드 생성, 온보딩, 지속적인 서비스 전반에 걸친 고객 관계를 보다 명확하게 파악할 필요가 있었습니다. ClickUp을 통해 팀은 서로 연결되지 않은 여러 시스템에 분산되어 있던 이 과정을 하나의 통합된 작업 공간으로 통합했습니다. ClickUp을 통해 고객 여정의 전 과정을 명확하게 볼 수 있게 되었습니다. 리드 생성부터 고객 온보딩, 지속적인 지원에 이르기까지 모든 과정이 유기적으로 연결되어 있습니다. 각 고객의 현재 상황을 파악하고 더 빠르게 대응할 수 있어, 업무 속도와 서비스 품질 모두 향상되었습니다. ClickUp을 통해 고객 여정의 전 과정을 명확하게 파악할 수 있게 되었습니다. 리드 생성부터 고객 온보딩, 지속적인 지원에 이르기까지 모든 과정이 유기적으로 연결되어 있습니다. 각 고객의 현재 상황을 파악하고 더 빠르게 대응할 수 있어, 업무 속도와 서비스 품질 모두 향상되었습니다.

구조가 마련되었으면 레코드 생성을 시작하세요. 각 작업은 하나의 연락처 또는 하나의 거래를 나타냅니다. 많은 팀은 연락처와 거래를 위한 별도의 리스트를 사용하며, 이전 단계에서 설정한 '관계'를 통해 이를 연결합니다.

ClickUp 작업을 생성할 때 사용자 지정 필드(회사명, 이메일, 거래 금액)를 입력하고 팀원을 담당자로 지정하세요.

ClickUp 작업을 사용하여 연락처 및 거래 기록 생성하기

다음 후속 조치의 마감일을 설정하고 작업 설명에 노트나 첨부 파일을 추가하세요. 각 작업에 ClickUp 체크리스트를 활용하여 온보딩 통화나 계약 검토와 같은 다단계 프로세스를 추적하세요.

⚡️ 수동으로 작업을 생성하고 필드를 입력하는 것은 설정을 익히는 좋은 방법입니다. 하지만 빛의 속도로 움직여야 하는 부서를 이끌고 있다면, ClickUp Accelerator가 필요합니다. 이는 20개 이상의 분리된 도구를 하나의 통합된 AI 작업 공간으로 통합하는, 즉시 사용 가능한 기업급 제품군입니다. 게다가 단 20일 만에 시스템을 가동할 수 있습니다. ClickUp Accelerator를 사용하여 20일 이내에 서비스를 시작하세요 전문가 주도 구현: 서비스 파트너와 매월 일정 시간을 할애하여 서비스 파트너와 매월 일정 시간을 할애하여 워크플로우를 자동화하고 , 팀이 첫날부터 AI를 자연스럽게 활용할 수 있도록 지원받으세요.

부서당 10명의 슈퍼 에이전트: 마케팅, 서비스, 프로젝트 관리 등 어떤 부서에 속해 있든, 귀사의 워크플로우에 맞춰 특별히 설계된 AI 동료들을 활용할 수 있습니다.

완벽한 AI 통합: ClickUp AI는 문서, 작업, 채팅을 연결하여 AI에 맥락을 제공함으로써 일을 완전히 자동화합니다.

프리미엄 LLM에 바로 접속하세요: 여러 구독 서비스를 번갈아 이용하지 않고도 ChatGPT, Claude, Gemini 등 여러 구독 서비스를 번갈아 이용하지 않고도 ChatGPT, Claude, Gemini 등 최고의 LLM을 한 곳에서 모두 이용하세요

ClickUp CRM을 최대한 활용하는 팁

CRM은 구축되었지만, 이를 꾸준히 활용하지 않으면 거래가 여전히 놓쳐질 수 있습니다.

설정 후 파이프라인을 원활하게 운영하는 방법은 다음과 같습니다.

ClickUp 통합 기능을 사용하여 모든 영업 활동을 한곳에 연결하고 관리하세요.

네이티브 통합 기능을 사용하여 Everhour, Outlook, Slack, Zendesk 및 수천 가지의 다른 tools를 손쉽게 연결하세요. 사용법이 간편하며 모든 도구가 원활하게 연동되도록 도와줍니다.

ClickUp 통합 기능을 사용하여 영업 도구를 연결하고 활동을 동기화하세요

반복적인 CRM 작업을 자동화하세요

거래를 수동으로 배정하고, 알림을 보내고, 체크리스트를 적용하는 작업은 영업 시간을 잡아먹습니다. CRM 연구에 따르면, CRM을 도입한 비즈니스는 평균 29%의 매출 증가를 기록합니다.

코딩 없이 직접 설정할 수 있는 트리거-액션 규칙인 ClickUp 자동화 기능을 통해 번거로운 업무를 없애보세요. 스페이스, 폴더 또는 목록에서 번개 아이콘을 클릭하고, 트리거를 선택한 다음, 수행할 작업을 정의하세요.

ClickUp 자동화 기능을 사용하여 거래 배정 및 후속 조치를 자동화하세요

예를 들어:

상태가 '자격 충족'으로 변경되면: 거래를 영업 팀의 담당자에게 자동으로 배정합니다

마감일이 다가오면: Slack에 후속 조치 알림을 게시하거나 새 작업을 생성하세요

리드 소스가 설정된 경우: 해당 리드 유형에 체크리스트 템플릿을 적용하세요

💡 전문가 팁: 예전에는 자동화된 워크플로우를 구축하려면 복잡한 “if/then” 트리거를 연결하고 끝없는 필드를 매핑해야 했습니다. 하지만 이제는 ClickUp Brain에 원하는 내용을 평범한 영어로 말하기만 하면 됩니다. “거래 상태가 ‘Closed Won’으로 변경되면 킥오프 작업을 생성하고 온보딩 팀에 할당해 주세요”라고 입력하면, ClickUp AI가 자동으로 자동화를 생성해 줍니다. ClickUp Brain을 사용하여 자연어 기반으로 워크플로우 자동화를 설정하세요

CRM 보고를 위해 ClickUp 대시보드를 활용하세요

ClickUp 대시보드를 구축하여 파이프라인 상태를 실시간으로 추적하세요. 대시보드 내에서 시각적 위젯을 중첩하여 더욱 세밀하게 맞춤형 설정을 할 수 있습니다.

다음과 같은 위젯을 추가하세요:

막대 차트 (시간별 거래 현황)

원형 차트 (단계별 거래)

계산 (총 파이프라인 값)

테이블 (상세 거래 목록)

데이터를 체계적으로 관리하려면 각 위젯을 CRM 폴더별로 필터링하세요.

ClickUp 대시보드를 사용하여 파이프라인 성과와 거래 배포를 추적하세요

🎥 내부 파이프라인 추적 외에도, 클라이언트용 대시보드를 생성하여 프로젝트 진행 상황, 결과물, 주요 메트릭을 클라이언트와 공유할 수 있습니다. ClickUp에서 맞춤형 클라이언트 대시보드를 구축하는 방법을 알아보려면 이 단계별 튜토리얼을 시청하세요:

ClickUp 모바일 앱에서 CRM에 접속하세요

거래는 여러분이 책상으로 돌아오기를 기다려주지 않습니다. iOS 또는 Android용 ClickUp 모바일 앱을 사용하여 어디서나 회의 후 거래 상태를 업데이트하고, 노트를 추가하거나, 파이프라인 대시보드를 확인하세요. 푸시 알림을 통해 작업 변경 사항과 예정된 후속 조치를 실시간으로 파악하여, 자리를 비운 동안에도 업무가 지연되지 않도록 하세요.

팀이 이미 일하고 있는 곳에서 CRM을 구축하세요

CRM을 위해 별도로 비싼 플랫폼을 도입할 필요는 없습니다. 핵심 기능(체계적인 연락처 데이터, 시각화된 파이프라인, 자동화된 후속 조치, 보고 기능)은 모두 팀이 프로젝트를 관리하고 소통하는 작업 공간 내에서 구현할 수 있습니다.

팀이 성장함에 따라 다른 도구로 전환할 필요 없이 새로운 필드, 자동화 기능, 보기를 추가할 수 있습니다. 팀이 이미 일하고 있는 바로 그 곳에서 CRM을 운영할 수 있습니다.

ClickUp을 무료로 시작해 보세요. 단 몇 분 만에 CRM을 설정할 수 있습니다. ✨

자주 묻는 질문

ClickUp이 전용 CRM tool을 대체할 수 있을까요?

네. ClickUp은 전용 CRM 도구를 대체할 수 있으며, CRM 워크플로우, 사용자 지정 필드, 대시보드를 활용해 작업 공간 내에서 전체 파이프라인을 운영할 수 있습니다. 또한 ClickUp Brain과 AI 에이전트를 통해 업데이트 초안 작성, 계정 상황 요약, 후속 조치 자동화 등을 수행할 수 있습니다.

기존 CRM 데이터를 ClickUp으로 가져오려면 어떻게 해야 하나요?

CSV 파일을 업로드하여 연락처와 거래를 ClickUp 목록으로 직접 가져올 수 있습니다. ClickUp은 스프레드시트의 열을 사용자 지정 필드에 매핑하여 데이터 구조를 그대로 유지합니다. 다른 CRM에서 지속적으로 데이터를 동기화하려면 Zapier 또는 Make 연결을 사용하여 기록을 자동으로 최신 상태로 유지하세요.

HubSpot과 Salesforce는 심층적인 영업 및 마케팅 자동화 기능을 갖춘 전용 CRM입니다. 반면 ClickUp은 CRM이 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션과 함께 통합된 통합 작업 공간입니다. 영업 데이터가 다른 업무와 분리되지 않습니다. 전용 CRM은 영업 기능에 중점을 두는 반면, ClickUp은 모든 것을 한곳에 모아 도구 과다 사용을 줄여줍니다.

ClickUp에서 CRM을 구축하면 어떤 유형의 팀이 가장 큰 혜택을 얻을 수 있을까요?

이미 프로젝트 관리를 위해 ClickUp을 사용하고 있는 영업 팀, 에이전시, 스타트업 및 운영 팀이 가장 큰 혜택을 누릴 수 있습니다. 이들은 별도의 도구를 추가할 필요 없이 고객 데이터를 업무 워크플로우와 연결하여 관리할 수 있습니다.