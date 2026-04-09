중소기업을 위한 AI: 완전 초보자 가이드

비전을 품고 비즈니스를 시작했지만, 업무 관리, 이메일, 일정 관리와 같은 일상적인 업무로 인해 창의적인 에너지가 고갈되고 있을 것입니다. 이는 소규모 비즈니스가 흔히 겪는 역설입니다. 비즈니스를 운영하느라 너무 바빠서 비즈니스를 성장시킬 시간이 없는 것입니다.

실제로 Thryv의 연구에 따르면, AI를 활용하는 중소기업 소유자들은 매달 20시간 이상의 시간을 되찾고 있습니다. 이는 1년에 5주분의 근무 시간을 되찾는 것과 같습니다.

이제 그 시간을 되찾을 때입니다.

이 블로그 게시물에서는 반복적인 "지루한 일"을 자동화하는 방법을 단계별로 안내해 드려, 여러분이 진정으로 중요한 일에 집중할 수 있도록 도와드리겠습니다.

중소기업을 위한 AI란 무엇인가요?

중소기업을 위한 AI란 중소기업(SME)이 대규모 IT 팀이나 예산 없이도 작업을 자동화하고, 의사결정을 개선하며, 고객 경험을 향상시키기 위해 AI 도구와 기술을 활용하는 것을 의미합니다. 이는 너무 많은 도구를 다루느라 시간이 부족한 창업자, 운영 관리자, 그리고 소규모 팀에게 가장 중요한 문제입니다.

대부분의 중소기업은 이미 서로 연동되지 않는 앱과 수작업으로 인한 번거로움에 시달리고 있습니다. AI는 독립형 도구로 사용될 때가 아니라 기존 워크플로우에 통합되었을 때만 문제를 해결해 줍니다.

이어서, 중소기업 소유자로서 여러분은 세 가지 유형의 AI를 접하게 될 것입니다. ✨

생성형 AI : 프롬프트를 기반으로 텍스트, 이미지 및 요약문을 생성합니다 프롬프트를 기반으로 텍스트, 이미지 및 요약문을 생성합니다

예측 AI : 과거 데이터를 기반으로 매출 추세나 리드 점수 등의 결과를 예측합니다. 과거 데이터를 기반으로 매출 추세나 리드 점수 등의 결과를 예측합니다.

작업 자동화 : 매번 수동으로 지시하지 않아도 “X가 발생하면 Y를 수행하라”는 규칙을 따릅니다. 매번 수동으로 지시하지 않아도 “X가 발생하면 Y를 수행하라”는 규칙을 따릅니다.

🛠️ 주의해야 할 진짜 함정은 바로 'AI 확산'입니다. 서로 연동되지 않는 5가지의 별도 AI 도구를 구매하는 것이죠. 이는 애초에 AI가 해결해야 했던 분산 문제를 새로운 버전으로 재현하는 결과를 낳습니다. 중앙 집중식 전략 없이 도구, 모델, 플랫폼이 계획 없이 무분별하게 늘어나게 되면, 결국 예산 낭비, 노력 중복, 그리고 누적되는 보안 위험에 직면하게 됩니다.

중소기업에 AI가 중요한 이유

소규모 팀은 대형 경쟁사보다 더 많은 비용을 지출할 수는 없습니다. 하지만 자동화 측면에서는 그들을 앞설 수 있습니다.

AI를 워크플로우에 도입하면 다음과 같은 변화가 일어납니다:

더 빠른 업무 처리: 예전에는 몇 시간이 걸리던 상태 보고, 회의 요약, 초안 작성 작업이 이제 몇 분 만에 끝납니다.

더 나은 의사 결정: AI는 5명으로 구성된 팀이 수동으로 파악하기에는 시간이 턱없이 부족한 프로젝트 데이터와 팀 업무량 내의 패턴을 찾아냅니다.

인력 증원 없이도 일관성 유지: 자동화된 워크플로우는 직원이 부재 중일 때도 프로세스가 매번 동일한 방식으로 진행되도록 합니다.

규모 이상의 경쟁력 발휘하기: 스마트 AI를 갖춘 소규모 팀도 훨씬 더 큰 규모의 조직 못지않은 신속한 대응력을 보여줄 수 있습니다.

결국 핵심은 AI가 가장 귀중한 자산인 시간을 뺏어가는 반복적이고 시간 소모적인 일을 처리함으로써 자원 부족 문제를 어떻게 해결해 주는가에 있습니다.

AI가 없다면, 앱 사이를 토글하며 데이터를 복사-붙여넣기하고 맥락을 놓치는 상황에 갇히게 됩니다. 이것이 바로 '업무 산만화'이며, 생산성의 정반대입니다. 이는 서로 연동되지 않는 여러 도구와 플랫폼에 걸쳐 업무 활동이 분산되는 결과를 초래하며, 매일 팀의 시간, 집중력, 추진력을 앗아갑니다.

👀 알고 계셨나요? AI를 사용하는 중소기업의 29%는 AI가 대기업과의 경쟁에 도움이 된다고 답했습니다. 경쟁 격차는 점차 좁혀지고 있으며, AI는 중소기업이 오랫동안 기다려온 균형 조정자입니다. 소규모 비디오 제작 에이전시인 path8 Productions가 AI를 도입한 과정을 확인해 보세요!

중소기업이 AI를 활용하는 방법

AI 도입을 고려할 때 가장 좋은 방법은 비즈니스 기능별로 접근하는 것입니다. 소규모 팀에게 가장 빠른 결과를 가져다주는 네 가지 분야는 다음과 같습니다 👇

반복적인 작업과 워크플로우 자동화하기

소규모 팀은 매주 반복 작업으로 인해 수 시간을 낭비합니다. 양식 제출 후 일 배정, 상태 업데이트, 후속 알림 발송 등을 생각해 보세요. 이러한 작업들은 이미 자동화할 수 없는 복잡한 결정 사항이 아닙니다.

이때 바로 ClickUp 자동화 기능이 필요합니다. 각 자동화 기능은 세 가지 부분으로 구성됩니다:

트리거(시작 요인)

선택적 조건 (발동 시점을 제한하는 필터)

실행 단계 (다음에 할 일)

ClickUp 자동화 기능을 통해 반복적인 워크플로우 단계를 자동화하세요

📌 예를 들어, ClickUp Forms를 통해 클라이언트 요청이 접수된다고 가정해 봅시다. 자동화 기능이 즉시 작업을 생성하고, 팀의 업무량을 고려해 담당자를 배정하며, 마감일을 설정합니다. 아무도 직접 손을 대지 않아도 됩니다. 📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 근무 시간의 80% 이상을 반복적인 작업에 소비한다고 답했습니다. 또 다른 20%는 반복적인 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 답했습니다. 이는 주당 근무 시간의 거의 절반(41%)이 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일 👀)에 할애되고 있음을 의미합니다. ClickUp 슈퍼 에이전트가 이러한 번거로움을 해결해 드립니다. 작업 생성, 알림, 업데이트, 회의 노트, 이메일 초안 작성, 심지어 엔드투엔드 워크플로우 구축까지! 이 모든 것(그리고 그 이상)을 ClickUp으로 순식간에 자동화할 수 있습니다.

📌 예를 들어, ClickUp Forms를 통해 클라이언트 요청이 접수된다고 가정해 봅시다. 자동화 기능이 즉시 작업을 생성하고, 팀의 업무량을 고려해 담당자를 배정하며, 마감일을 설정합니다. 아무도 직접 손을 대지 않아도 됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 근무 시간의 80% 이상을 반복적인 작업에 소비한다고 답했습니다. 또 다른 20%는 반복적인 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 답했습니다. 이는 주당 근무 시간의 거의 절반(41%)이 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일 👀)에 할애되고 있음을 의미합니다. ClickUp 슈퍼 에이전트가 이러한 번거로움을 해결해 드립니다. 작업 생성, 알림, 업데이트, 회의 노트, 이메일 초안 작성, 심지어 엔드투엔드 워크플로우 구축까지! 이 모든 것(그리고 그 이상)을 ClickUp으로 순식간에 자동화할 수 있습니다.

콘텐츠 및 마케팅 자료 제작

중소기업에는 전문 콘텐츠 팀이 거의 없기 때문에, 마케팅 업무는 시간이 나는 사람이 맡게 됩니다.

AI가 이를 바꿔줍니다. 블로그 게시물, 소셜 미디어 캡션, 이메일 캠페인, 제품 설명 등—AI가 생성한 양질의 콘텐츠를 만드는 데 더 이상 반나절이 걸리지 않습니다.

예를 들어, ClickUp Brain은 ClickUp 문서 내에 통합되어 있어 콘텐츠 관련 모든 작업을 대신 처리해 줍니다. 어떤 내용이라도 처음부터 초안을 작성하거나, 특정 부분을 수정하거나, 어조를 바꾸거나, 요약을 추출할 수 있습니다. 이 모든 기능이 브리프, 피드백, 마감일과 바로 옆에 한곳에 모여 있습니다.

ClickUp Brain으로 순식간에 맞춤형 콘텐츠를 제작하세요

Brain은 더 많은 일을 해낼 수 있습니다. 캠페인 기획서, 이미지 모음, 또는 완성된 블로그 게시물이 필요하신가요? 프로젝트의 맥락이 이미 반영된 상태로 이 모든 것을 생성해 드립니다.

ClickUp Brain에서 자연어 프롬프트를 사용하여 인상적인 이미지를 생성하세요

특히 브랜드의 어조와 정확성을 고려할 때, 최종 마무리 작업에는 여전히 사람의 손길이 필요합니다. 하지만 구조가 이미 갖춰져 있다면 이 작업은 훨씬 수월해집니다.

24시간 내내 고객 서비스 품질 향상

고객이 기대하는 신속한 응답을 제공하기 위해 대규모 팀을 구성할 필요는 없습니다. AI 기반 고객 서비스 tools를 활용하면 일반적인 문의는 직접 처리하고, 복잡한 문제는 담당자에게 연결하며, 업무 시간 외에도 응답 시간을 단축할 수 있습니다.

챗봇과 프로젝트 문서 사이를 오가며 번거롭게 작업할 필요 없이, '슈퍼 에이전트'를 활용하면 지식 기반을 바탕으로 고객을 위한 정확하고 맥락을 파악한 초안을 즉시 생성할 수 있습니다. 이를 통해 일관되고 신속한 고객 지원을 보장하는 동시에, 팀은 실제로 사람의 손길이 필요한 중요한 작업에 집중할 수 있습니다.

이 고객 지원 슈퍼 에이전트를 통해 맞춤형 지원 이메일을 받아보세요

💭 슈퍼 에이전트를 위한 체계적인 지식 기반을 어떻게 구축할 수 있을지 궁금하신가요? 이 비디오를 확인해 보세요:

👀 알고 계셨나요? 현대적인 AI가 등장하기 전, ‘엘리자(ELIZA)’가 있었습니다. MIT에서 개발된 이 프로그램은 상담사를 흉내 냈습니다. 제작자(조셉 와이젠바움)는 단지 단순한 스크립트일 뿐이라고 주장했지만, 사용자들은 엘리자에게 속마음을 털어놓기 시작했고, 이 현상은 현재 ‘엘리자 효과’라고 불립니다.

데이터 분석을 통해 더 현명한 의사결정을 내리세요

중소기업은 프로젝트 타임라인, 영업 파이프라인, 팀 업무량, 고객 피드백 등 생각보다 많은 데이터를 보유하고 있지만, 예측 분석을 위해 데이터를 분석할 시간은 거의 없습니다.

ClickUp 대시보드는 차트, 계산, 작업량 추적을 위한 사용자 지정 가능한 카드를 통해 작업 공간 데이터를 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다. 이와 동시에 ClickUp Brain은 데이터에 대한 자연어 질문(예: "위험에 처한 프로젝트는 무엇인가요?" 또는 "평균 작업 완료 시간은 얼마인가요?")에 답변하여, 여러 도구에서 보고서를 불러오지 않고도 전체적인 상황을 파악할 수 있게 해줍니다.

ClickUp 대시보드와 ClickUp Brain으로 프로젝트 현황과 팀 용량을 모니터링하세요

🤖 AI에 대한 냉정한 진실? AI는 접근할 수 있는 데이터만큼만 똑똑합니다. 원하는 만큼 독립형 AI 구독 서비스를 구매할 수는 있겠지만, 비즈니스 데이터가 독립형 CRM, 별도의 시간 추적기, 그리고 고립된 채팅 앱 등에 흩어져 있다면 AI는 눈먼 상태로 작동하게 됩니다. 보이지 않는 것은 분석할 수 없기 때문에, 결국 여전히 수동으로 직접 분석을 해야 하는 상황에 처하게 됩니다. ClickUp 중소기업용 제품군은 AI 도입의 가장 큰 걸림돌인 분산된 데이터 문제를 해결합니다. 단순히 일반적인 챗봇을 분리된 앱에 억지로 붙이는 대신, 이 제품군은 진정으로 통합된 AI 파트너를 제공합니다: 상황 인식 분석: 프로젝트, 문서, 채팅, 시간 추적이 모두 한곳에 통합되어 있으므로, ClickUp Brain은 실제로 여러분의 비즈니스를 파악합니다. 지연된 작업, 클라이언트와의 채팅, 팀의 업무량 사이의 연관성을 즉시 파악할 수 있습니다.

프리미엄 LLM 포함: 매달 20달러씩 내는 별도의 AI 구독 서비스를 여러 개 관리할 필요가 없습니다. 작업 공간의 데이터와 직접 연동되는 최신 Claude, Gemini, ChatGPT 모델을 즉시 이용할 수 있습니다.

연중무휴 24시간 운영되는 AI 슈퍼 에이전트: 고가의 비즈니스 인텔리전스 도구나 데이터 분석가에게 비용을 지불하는 대신, 항상 가동 중인 AI를 활용하여 프로젝트 현황을 모니터링하고, 작업 배정을 자동화하며, 진행 상황 업데이트를 자동으로 발송할 수 있습니다. 고가의 비즈니스 인텔리전스 도구나 데이터 분석가에게 비용을 지불하는 대신, 항상 가동 중인 AI를 활용하여 프로젝트 현황을 모니터링하고, 작업 배정을 자동화하며, 진행 상황 업데이트를 자동으로 발송할 수 있습니다. 이러한 통합적이고 AI 중심의 접근 방식 덕분에 ClickUp을 사용하는 중소기업의 97%가 업무 효율성이 향상되었다고 보고합니다.

다음은 중소기업에 가장 적합한 AI 도구를 엄선하여 정리한 목록입니다:

ClickUp 올인원 AI 작업 공간 ClickUp AI, 슈퍼 에이전트, 오토파일럿 에이전트, AI 코드 생성기, 기업 검색, 채팅, 문서, 대시보드, 뷰, 노트테이커, 시간 추적기, 작업, 화이트보드 Free Forever; 기업용 유료 플랜 제공 QuickBooks AI 기반 회계 자동화된 경비 추적, AI 영수증 스캔, 스마트 현금 흐름 예측 월 $19부터 HubSpot 영업 팀 및 CRM AI 'Breeze' 인텔리전스, 자동화된 리드 스코어링, 예측 영업 분석 좌석당 월 $20부터 Jasper 마케팅 문구 AI 브랜드 보이스, 50개 이상의 템플릿, 마케팅 캠페인 생성 월 $69부터 Intercom 맞춤형 고객 메시징 즉각적인 문제 해결과 자동 티켓 라우팅을 위한 Fin AI 챗봇 월 39달러부터 (좌석 1개당) Zapier 워크플로우 자동화 AI 기반 “Zap” 빌더와 8,000개 이상의 자동화 앱 연동 기능 월 $29.99부터 Canva 그래픽 디자인 AI 이미지/비디오 생성 및 배경 제거를 위한 Magic Studio 월 $15부터 Grammarly 글쓰기 지원 생성형 AI를 활용한 초안 작성, 어조 분석, 원클릭 문장 재작성 월 $30부터

🕰️ 오늘 단 하나의 답을 찾기 위해 여러 AI 모델과 브라우저 탭을 오가며 얼마나 많은 시간을 낭비하셨나요? ClickUp Brain MAX가 이 문제를 해결해 드립니다. Mac이나 Windows용 초고속 데스크탑 보조 도구 역할을 합니다. 뿐만 아니라, 전체 작업 공간을 손끝에서 바로 이용할 수 있게 해주므로 정보를 찾아 헤매는 시간을 줄이고 바로 업무에 집중할 수 있습니다. ClickUp Brain MAX를 사용해 작업 공간 안팎의 심층적인 연구와 맥락을 파악해 보세요 요약하자면: 원하는 정보를 즉시 찾아보세요: 몇 초 만에 어디서든 답변을 찾아보세요. 파일이 ClickUp, Google Drive, 또는 웹 어디에 있든, Brain MAX는 브라우저를 열 필요 없이 몇 초 만에 찾아냅니다.

최고의 모델을 한곳에서: 굳이 세 가지 구독 서비스를 따로 결제할 필요가 있을까요? GPT-5, Claude 3.5, Gemini 3 Pro와 같은 세계 최고의 AI 모델을 바로 이용할 수 있습니다. 업무에 가장 적합한 '두뇌'를 선택하고 업무를 계속 진행하세요

음성 입력 (타자 입력보다 3배 빠름): 키보드 입력이 지겨운 날에는 그냥 생각나는 대로 말하기만 하면 됩니다. 컴퓨터의 모든 텍스트 상자에서 작동하며, 노트 내용을 어떻게 "정리"할지 선택할 수도 있습니다. 키보드 입력이 지겨운 날에는 그냥 생각나는 대로 말하기만 하면 됩니다. 컴퓨터의 모든 텍스트 상자에서 작동하며, 노트 내용을 어떻게 "정리"할지 선택할 수도 있습니다.

소규모 비즈니스에서 AI를 시작하는 방법

AI가 무엇을 할 수 있는지 아는 것은 쉬운 일입니다. 하지만 시간과 예산을 낭비하지 않고 실제로 도입하는 단계에서 대부분의 중소기업이 주춤하게 됩니다.

다음은 3단계 단계 프레임워크입니다:

1단계: 가장 많은 시간을 잡아먹는 업무를 파악하세요

도구를 선택하기 전에, 팀의 업무 시간을 점검하여 생산성을 측정해 보세요. 각 팀원이 일주일 동안 반복적이거나 수동적이며, 판단력이 거의 필요 없는 작업을 기록하게 하세요. 흔히 시간을 잡아먹는 작업으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

진행 상태 회의

데이터 입력

보고서 생성

승인 절차에 쫓기다

궁극적인 목표는 AI를 통해 팀의 업무 시간 중 어느 부분을 가장 많이 자동화할 수 있는지 파악하는 것입니다. ⚡️

2단계: tool 하나를 선택하고 30일 동안 테스트해 보세요

한 번에 다섯 가지 AI 도구를 도입하고 싶은 유혹을 참으세요. 1단계에서 영향력은 가장 크지만 위험은 가장 낮은 워크플로우를 선정하고, 30일 동안 테스트해 볼 단일 도구를 선택하세요.

또한 다음과 같은 성공 기준을 사전에 명확히 정의해야 합니다:

절약된 시간

오류 감소

팀 만족도

글쎄요, 측정 가능한 모든 것이죠.

💡 자동화 한 가지, AI 지원 프로세스 한 가지, 팀 한 팀부터 시작하세요. 먼저 익힌 다음 점차 확장해 나가세요.

3단계: 결과를 측정하고 효과가 있는 부분을 확대하세요

30일이 지난 후, 결과를 설정해 둔 기준과 비교해 보세요. 시범 운영이 성공적이었다면, 이를 확대하세요:

자동화 기능 더 추가하기

다른 팀에 적용하기

추가적인 AI 기능 적용하기

그렇지 않다면 문제를 진단해 보세요. 워크플로우가 잘못되었는지, tools가 맞지 않는지, 아니면 온보딩 과정이 불충분한지 확인해 보세요.

각 주기는 다음과 같아야 합니다: 파악 → 테스트 → 측정 → 확장.

💡 전문가 팁: 결함이 있는 프로세스를 그대로 확장하면 비용만 더 늘어날 뿐입니다. 새로운 워크플로우를 전면 도입하기 전에, 그 워크플로우가 실제 업무 압박 속에서도 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. ClickUp의 '운영 효율성 에이전트(Operational Efficiency Agent)'는 시범 운영 단계에서 전문 감사관처럼 작동하여 병목 현상을 찾아내고 실제 워크플로우 패턴을 추적합니다. ClickUp의 Operational Efficiency Agent로 워크플로우 병목 현상을 조기에 파악하세요

중소기업이 피해야 할 AI 활용 실수

'연동'을 클릭하기 전에, 다음과 같이 매우 흔히 발생하는 실수들을 미리 알아두세요:

잘못된 작업부터 자동화하기: 복잡하고 중요한 작업이 아닌, 단순하고 반복적인 작업부터 시작하세요. AI가 소셜 미디어 게시물 초안을 작성하는 과정에서 실수를 하더라도 쉽게 수정할 수 있습니다. 하지만 급여 계산에서 실수를 한다면? 그건 큰 문제입니다.

과도한 단일 기능 솔루션 구매: 새로운 AI 도구를 하나 추가할 때마다 로그인 절차, 학습 과정, 새로운 AI 도구를 하나 추가할 때마다 로그인 절차, 학습 과정, 데이터 사일로가 늘어납니다. 가능한 한 SaaS 앱을 통합하세요

사람의 검토 단계 생략: AI는 빠르지만 완벽하지는 않습니다. 모든 AI 산출물은 실제 적용 전에 사람의 확인이 필요합니다.

정제된 입력 데이터 없이 마법 같은 결과를 기대하지 마세요: AI는 입력된 데이터와 맥락만큼만 유용합니다. 모호한 프롬프트와 정리되지 않은 프로젝트 데이터는 모호한 결과물을 낳습니다.

팀의 도입을 소홀히 하는 경우: 팀원들이 AI를 왜, 어떻게 사용해야 하는지 이해하지 못하면 실제로 활용되지 않을 것입니다. 온보딩에 충분한 시간을 할애하세요.

“완벽한” 도구를 기다리는 것: 시작하기에 완벽한 시기는 없습니다. 기다리는 동안 팀이 AI가 지금 당장 처리할 수 있는 일에 계속 시간을 낭비하게 되는 것이 바로 기다림의 대가입니다.

수천 개의 플랫폼이 여러분의 관심을 끌기 위해 경쟁하는 상황에서, 선택 과정은 시장의 과대광고가 아닌 비즈니스 목표를 중심으로 이루어져야 합니다. 그럼 함께 살펴보겠습니다:

상황 인식: AI가 전체 워크플로우를 이해하고 있나요, 아니면 일부만 파악하고 있나요? 플랫폼 간 맥락을 파악하는 도구는 사일로화된 도구보다 더 스마트한 제안을 제공합니다.

기존 워크플로우와의 호환성: 이 tool이 현재 사용 중인 앱을 대체할 것인가, 아니면 또 다른 앱을 추가하게 될 것인가? tools가 적을수록 이 tool이 현재 사용 중인 앱을 대체할 것인가, 아니면 또 다른 앱을 추가하게 될 것인가? tools가 적을수록 컨텍스트 분산이 줄어듭니다. 컨텍스트 분산이란 팀이 필요한 정보를 모으기 위해 앱 간을 오가며 시간을 낭비하고, 파일을 찾아 헤매며, 여러 플랫폼에서 동일한 업데이트를 반복해야 하는 비효율적인 패턴을 말합니다.

도입 용이성: 기술 지식이 없는 팀원도 하루 안에 설정할 수 있을까요? 개발자가 필요하다면, 이는 중소기업을 위해 만들어진 도구가 아닙니다.

확장성: 팀 크기가 두 배로 늘어나도 이 시스템이 여전히 작동할까요? 6개월 후에도 여전히 유용하게 사용할 수 있는 tools를 선택하세요.

보안 및 데이터 프라이버시: 데이터는 어디로 가나요? 중소기업은 민감한 고객 및 재무 데이터를 다루므로, 데이터는 어디로 가나요? 중소기업은 민감한 고객 및 재무 데이터를 다루므로, 프라이버시 보호에 중점을 둔 AI 도구는 이를 존중해야 합니다.

다중 LLM 유연성: 일부 플랫폼은 여러 AI 모델을 이용할 수 있게 해주므로, 특정 제공자의 장단점에 얽매이지 않아도 됩니다.

📚 함께 읽어보세요: 중소기업의 성장과 생산성 향상을 위한 AI 활용

단 하나의 지능형 hub로 전체 시스템을 대체하세요

결국, 귀사의 비즈니스에 가장 적합한 AI 도구는 다른 도구 세 가지를 없앨 수 있게 해주는 도구입니다.

눈에 띄는 새로운 봇을 무조건 쫓아다닐 필요는 없습니다. 시간을 잡아먹는 워크플로우 하나를 찾아 자동화한 다음, 효과가 있는지 확인해 보세요.

업무와 AI가 하나로 통합되면 어떤 모습일지 확인해 보고 싶다면, 지금 바로 전문가와 상담해 보세요. 도구가 무분별하게 늘어나는 것을 미연에 방지합시다. 🙌

자주 묻는 질문

아닙니다. 대부분의 최신 중소기업용 AI 도구는 비기술적 사용자를 위해 설계되었습니다. 시각적 인터페이스, 자연어 프롬프트 또는 간단한 토글(코드가 거의 필요 없거나 전혀 필요 없는 방식)을 통해 설정할 수 있습니다.

독립형 AI 도구는 글쓰기나 채팅과 같은 단일 기능을 독립적으로 처리합니다. ClickUp 내의 ClickUp Brain과 같이 업무 플랫폼에 내장된 AI는 작업, 문서, 대화 전반의 맥락을 파악하므로 별도의 설정 없이도 더 관련성 높은 결과를 제공합니다.

이미 여러 워크플로우(프로젝트 관리, 문서, 커뮤니케이션)를 아우르며 모든 업무 환경에서 작동하는 기본 AI 기능을 갖춘 플랫폼을 선택하세요. 기능별로 별도의 AI 앱을 추가하는 것보다 훨씬 더 효과적입니다.

맞습니다. AI가 인력 채용이 필요했을 법한 번거로운 작업을 처리해 주기 때문에, 소규모 팀이 가장 큰 혜택을 보는 경우가 많습니다. 단 두세 명으로 구성된 팀이라도 반복적인 작업을 자동화하면 매주 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.