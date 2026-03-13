비기술 사용자를 위해 설계된 최고의 PM 소프트웨어

소프트웨어가 일반 팀이 아닌 기술 사용자를 위해 개발된 경우, 단순한 작업 배정조차 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

많은 프로젝트 관리 tools는 사용자에게 높은 수준의 기술 지식을 전제로 하여, 비기술직 전문가들이 불필요한 복잡성에 압도당하게 만듭니다.

비기술 사용자를 위한 최고의 프로젝트 관리 tools는 이러한 경험을 변화시킵니다. 이러한 tools는 복잡한 설정보다 명확성을 우선시하며, 모든 단계에서 사용의 불편함을 최소화합니다.

이번 블로그 게시물에서는 비기술적 사용자가 마감일을 준수하고 생산성을 유지할 수 있도록 도와주는 프로젝트 관리 도구에 대해 알아보겠습니다.

👀 알고 계셨나요? 짐 스나이더와 소수의 동료들 사이에서 시작된 비공식적인 대화가 점차 더 큰 아이디어로 발전했습니다. 바로 프로젝트 관리자들이 서로 연결되고, 실질적인 통찰력을 공유하며, 공통된 과제를 함께 해결할 수 있는 공간을 만드는 것이었습니다. 이 아이디어는 필라델피아에서 열린 저녁 식사 자리에서 모양을 갖추었으며, 1969년 10월 3일 조지아 공과대학에서 열린 공식 회의에서 실현되어 프로젝트 관리 협회(Project Management Institute)의 창립을 알렸습니다.

비기술 사용자를 위해 설계된 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어 한눈에 보기

현재 시장을 요약해 보면, 아래 테이블은 비기술 사용자를 위해 설계된 최고의 프로젝트 관리 tools를 한눈에 파악할 수 있도록 정리해 놓았습니다.

tool 이름 주요 기능 가장 적합한 대상 가격* ClickUp 작업, 문서, 채팅, 대시보드, 자동화, AI 요약, 기업 검색, AI 에이전트 등을 갖춘 올인원 프로젝트 관리 솔루션으로 수동 조율 작업을 줄이세요 여러 tools를 번갈아 사용하지 않고도 명확한 일을 원하는 비기술 사용자들을 위해, 최소한의 번거로움으로 모든 일을 한 곳에서 관리하세요. Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Asana 목표 추적, 작업 의존성, 포트폴리오, 업무량 관리, AI 기반 프로젝트 요약 업무 규모가 커져도 접근성을 유지하는 체계적인 프로젝트 계획 수립 및 목표 중심의 실행 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.49부터 시작합니다. Monday.com 비주얼 보드, 간트 차트, 대시보드, 템플릿, 시간 추적, 코딩 없이 가능한 자동화 기능 상태, 소유권, 진행 상황을 한눈에 확인하고 싶은 팀을 위한 시각적 프로젝트 추적 기능 Free Plan 이용 가능(최대 2명); 유료 플랜은 1좌석당 월 $12부터 시작 Trello 카드 기반 칸반 보드, 체크리스트, 파워업, 이메일에서 작업으로의 자동 입력, 간단한 자동화 기능 간편한 프로젝트 추적 및 개인 또는 소규모 팀 작업 관리 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $6부터 시작합니다 Notion 데이터베이스 기반 프로젝트, 유연한 보기, 연결된 문서, AI 에이전트, 회의 노트, 기업 검색 경직된 워크플로우보다 유연성을 원하는 팀을 위한 맞춤형 프로젝트 구성 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 회원 1인당 월 $12부터 시작합니다 Basecamp 간편한 프로젝트 대시보드, 내장 메시징, 할 일 목록, 일정, 힐 차트, 그리고 선택 가능한 시간 추적 애드온 복잡한 워크플로우나 보고 절차 없이도 프로젝트 가시성을 한눈에 파악하고 원활하게 소통하고자 하는 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $15부터 시작합니다 Smartsheet 스프레드시트 방식의 프로젝트 관리, 수식, 양식, 대시보드, 워크플로우 자동화, AI 기반 인사이트 스프레드시트 사용에 익숙하며, 새로운 인터페이스를 익히지 않고도 체계적인 프로젝트 추적을 원하는 팀 유료 플랜은 회원 1인당 월 12달러부터 시작합니다 Airtable 유연한 보기, 연결된 레코드, 코딩 없이 가능한 자동화, AI 요약 기능, 앱 같은 인터페이스를 갖춘 구조화된 데이터베이스 기술적 전문 지식이나 데이터베이스 지식이 없어도 맞춤형 워크플로우와 체계적인 데이터를 원하는 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 좌석당 월 $20부터 시작합니다 팀워크 클라이언트 대상 프로젝트, 작업 기반 시간 추적, 작업량 보기, 마일스톤, 청구 처리에 적합한 보고서 프로젝트 업무와 직접 연계된 팀 협업 및 시간 추적이 필요한 서비스 기반 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.99부터 시작합니다. Wrike 시각화된 작업량 차트, 작업 내 협업, 문서 승인, 화이트보드, AI 기반 요약 기능 복잡한 기술적 설정 없이 창의적인 협업이 필요한 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 내용이 실제 제품의 가치를 반영한 것임을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

비기술 사용자를 위해 설계된 PM 소프트웨어에서 무엇을 확인해야 할까요?

비기술 사용자를 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어에서 우선적으로 고려해야 할 기능은 다음과 같습니다:

직관적이고 깔끔한 인터페이스 : 별도의 교육이나 기술적 안내 없이도 기능의 위치를 빠르게 파악하고 작업을 완료할 수 있도록 도와줍니다.

작업 할당 및 프로젝트 설정: 복잡한 설정 과정 없이도 몇 분 만에 여러 프로젝트를 생성하고, 작업을 할당하며, 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

복잡함 없이 사용자 정의 가능한 워크플로우: 기술적 전문 지식 없이도 본인의 업무 방식에 맞춰 상태나 보기를 조정할 수 있습니다.

간편한 기본값으로 학습 부담이 적음: 설치 후 바로 원활하게 사용할 수 있으며, 처음부터 복잡한 기능에 압도되지 않고 단계적으로 고급 기능을 익힐 수 있습니다.

명확한 대시보드 및 보고서: 맞춤형 대시보드를 생성할 수 있으며, 수동 보고 없이도 팀의 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

중요 알림: 관련 업데이트를 알려주면서도 알림 과다를 방지할 수 있도록 제어 기능을 제공합니다.

쉬운 도움말 및 온보딩: IT 부서의 도움 없이도 생산성을 유지할 수 있도록 간단한 가이드와 튜토리얼을 제공합니다.

비기술 사용자를 위해 설계된 최고의 PM 소프트웨어

이제 각 프로젝트 관리 시스템을 자세히 살펴보겠습니다. 주요 기능, 한계, 가격, 그리고 사용자 리뷰까지 모두 다룹니다.

1. ClickUp (AI 기반의 명확한 시각화와 원활한 워크플로우를 갖춘 올인원 프로젝트 관리에 최적)

ClickUp을 통해 하나의 통합 플랫폼에서 모든 문서, 프로젝트, 대화 등을 관리하세요

기본적인 작업만 완료하려고 해도 생소한 용어와 경직된 워크플로우를 익혀야 하는 프로젝트 관리 도구 때문에 부담감을 느끼는 것은 흔한 일입니다. 이러한 도구들은 업무를 단순화하기는커녕 오히려 마찰을 일으키고 진행 속도를 늦추기만 합니다.

ClickUp은 작업, 문서, 채팅, 목표 및 AI를 하나의 연결된 시스템으로 통합하는 통합 AI 작업 공간으로서 이러한 문제를 해결합니다. 프로젝트를 관리하기 위해 여러 도구를 조합하거나 복잡한 프레임워크를 이해할 필요가 없습니다.

ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어가 어떻게 복잡성을 해소하고 비기술적 사용자의 일상 업무를 더 쉽게 관리할 수 있게 해주는지 살펴보겠습니다. 다음은 간략한 개요입니다. 👇🏼

명확한 플랜을 바탕으로 프로젝트를 구성하고 시작하세요

업무는 종종 채팅이나 회의록에 흩어져 있는 아이디어에서 시작되는데, 이를 체계적인 플랜으로 전환하는 것은 어려울 수 있습니다. ClickUp 작업을 사용하면 아이디어가 떠오르는 즉시 이를 기록하고, 하위 작업을 추가하며, 소유자를 지정하고, 마감일을 설정하고, 관련 첨부 파일을 첨부하고, 단일 프로젝트 아래에 태그를 적용하여 명확하게 실행할 수 있습니다.

프로젝트 지식을 효과적으로 생성하고 관리하세요

프로젝트 정보는 종종 여러 파일과 공유 폴더에 흩어져 있어, 어떤 내용이 최신인지 또는 다음에 무엇을 해야 할지 파악하기 어렵습니다. ClickUp Docs는 프로젝트 관련 정보를 작업과 직접 연결해 주므로, SOW(업무 범위 명세서), 프로젝트 플랜, 요구 사항 등의 문서를 쉽게 찾고 활용할 수 있습니다.

Docs의 ClickUp Brain을 활용해 콘텐츠를 지속적으로 개선해 보세요

중첩된 페이지, 템플릿, 북마크, 형식 지정 기능을 활용해 모든 유형의 일을 위한 문서를 작성하고, 효율적인 지식 관리를 할 수 있습니다. 또한 팀원들은 실시간으로 함께 문서를 편집하고, 댓글을 남기며, 팀원을 태그할 수 있고, 아이디어가 실행으로 이어질 때는 텍스트를 바로 작업으로 전환할 수 있습니다.

또한, ClickUp Brain은 작업 공간 전반에 걸쳐 지능형 레이어 역할을 수행하여 관련 정보를 통합하므로, 복잡한 프로젝트를 일일이 뒤지거나 도구를 전환할 필요 없이 필요한 답변을 얻을 수 있습니다.

단순히 프롬프트에 따라 텍스트만 생성하는 일반적인 AI와 달리, ClickUp Brain은 여러분의 작업 공간 데이터를 분석하여 실제 업무에 바로 적용할 수 있는 인사이트와 권장 사항을 제공합니다.

이 프로젝트 관리용 AI는 다음과 같은 방식으로 도움을 드립니다:

작업, 문서, 채팅에서 가져온 실제 데이터를 바탕으로 쉬운 언어로 질문에 답변해 드립니다.

프로젝트 상태를 자동으로 요약하여 진행 상황과 위험 요소를 한눈에 파악할 수 있습니다

마감일, 업데이트 또는 진행이 중단된 일을 바탕으로 다음에 주의를 기울여야 할 사항을 강조합니다.

작업 공간에서 이미 진행 중인 내용을 바탕으로 업데이트, 실행 항목 또는 콘텐츠를 직접 작성하세요

Brain은 사용자의 실제 일을 이해하기 때문에, 최신 정보를 파악하는 과정을 간소화하고 비기술적 사용자가 복잡한 보고서에 의존하지 않고도 일에 집중할 수 있도록 돕습니다.

💟 보너스: ClickUp Brain MAX는 ClickUp Brain을 기반으로 AI의 무분별한 확산을 막고, 일상 업무 도구에 상황 인식형 AI를 도입합니다. 검색, 자동화, 생성 기능을 통합하여 정보가 단일 앱 외부에 존재하더라도 업무가 중단되지 않도록 합니다. ClickUp, 연동된 도구, 웹 전반을 검색할 수 있으며, 도구를 전환하거나 다양한 AI 시스템의 작동 방식을 익힐 필요 없이 작업을 자동화할 수 있습니다. 또한, 원하는 결과를 얻기 위해 GPT, Claude, Gemini 등 다양한 AI 모델 간에 필요에 따라 전환할 수 있습니다. 'Talk to Text'를 사용하면 AI로 정교하게 다듬어진 음성 인식 기능을 통해 아이디어를 말하거나, 메시지 초안을 작성하거나, 끝없는 회의 내용을 요약할 수 있어, 타이핑이나 복잡한 프롬프트 없이도 더 빠르게 일할 수 있습니다. ClickUp BrainMAX로 통합 AI를 경험하고 워크플로우를 간소화하세요

기업 검색으로 원하는 정보를 즉시 찾아보세요

ClickUp Enterprise Search는 AI 검색 기능을 전체 작업 공간으로 확장하여, 답변이 단일 프로젝트, 문서 또는 tool에 국한되지 않도록 합니다.

ClickUp Enterprise 검색으로 파일과 업데이트를 즉시 찾아보세요

기업 검색을 사용하면 한 곳에서 작업, 문서, 댓글은 물론 Google 드라이브, Notion, Slack, Gmail과 같은 연결된 앱까지 모두 검색할 수 있습니다. 간단한 키워드나 질문을 입력하기만 하면, 어디에 저장되어 있는지 기억하거나 앱을 전환할 필요 없이 바로 필요한 파일, 업데이트 내용 또는 대화를 찾을 수 있습니다.

사소한 업무 부담을 줄이고 효율성을 높이세요

업무가 체계적으로 정리된 후에도, 반복적인 후속 조치와 수동 업데이트로 인해 종종 번거로움이 발생합니다. ClickUp 자동화는 백그라운드에서 반복적인 작업을 처리하여 이러한 번거로운 업무를 없애줍니다.

필요한 자동화 기능을 토글하거나, 워크플로우에 맞춰 AI를 통해 규칙을 맞춤형으로 설정하세요

이 소프트웨어를 사용하면 작업을 자동으로 할당하고, 상태를 업데이트하며, 작업 단계를 이동하거나, 변경 사항이 발생할 때 관련 담당자에게 알림을 보낼 수 있습니다. 이러한 규칙은 복잡한 기술적 논리가 아닌 간단한 조건을 통해 설정되므로, 알림이나 수동 개입 없이도 일상적인 프로젝트 워크플로우를 일관되게 유지할 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트는 단순한 규칙이 아닌 상황을 고려하여 한 단계 더 나아갑니다. 에이전트는 작업 공간을 전반적으로 모니터링하여 진행 상황을 파악하고, 위험 요소를 식별하며, 변경 사항을 요약하거나 다음 단계를 제안할 수 있습니다.

예를 들어, 슈퍼 에이전트는 프로젝트 타임라인을 모니터링하고, 작업이 지연될 때 이를 파악하며, 잠재적 위험 요소를 표시하고, 적절한 담당자에게 자동으로 조치를 취하도록 프롬프트를 보낼 수 있습니다.

프로젝트의 현황과 성과를 효과적으로 추적하세요

마지막으로, ClickUp 대시보드를 사용하면 복잡한 보고서나 스프레드시트를 해석할 필요 없이 프로젝트 진행 상황을 실시간으로 명확하게 파악할 수 있습니다. 팀이 매일 업데이트하는 작업에서 실시간 데이터를 직접 가져오므로, 진행 상황, 업무량, 승인 현황, 타임라인 등이 여러분이 중요하게 생각하는 메트릭과 함께 한눈에 표시됩니다.

ClickUp 대시보드를 통해 타임라인, 업무량, 주요 메트릭을 추적하여 프로젝트 진행 상황을 한눈에 확인하세요

ClickUp의 주요 기능

ClickUp의 한도

ClickUp 모바일 앱은 데스크톱과 동일한 기능을 모두 제공하지만, 일부 고급 기능은 데스크톱에서 관리하기가 더 쉽습니다.

ClickUp 요금제

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,540개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말에 따르면:

일, 학업, 가족, 개인적인 목표 등 여러 가지를 동시에 처리해야 하는 분들에게 ClickUp은 단순한 앱이 아닙니다. 이는 여러분의 두 번째 두뇌가 됩니다. 제 인생에서 가장 바쁘고 버거운 시기 중 하나였던 때, 이 앱은 제게 체계적인 구조를 세우는 데 큰 도움이 되었으며, 이 앱이 없었다면 어떻게 제 길을 계속 걸어갈 수 있었을지 정말 모르겠습니다. 망설이고 계신다면, 일단 시작해 보세요. 무료 플랜만으로도 시중의 대부분의 유료 도구보다 훨씬 강력합니다.

일, 학업, 가족, 개인적인 목표 등 여러 가지를 동시에 처리해야 하는 분들에게 ClickUp은 단순한 앱이 아닙니다. 이는 여러분의 두 번째 두뇌가 됩니다. 제 인생에서 가장 바쁘고 버거운 시기 중 하나였던 때, 이 앱은 제게 체계적인 구조를 세우는 데 큰 도움이 되었으며, 이 앱이 없었다면 어떻게 제 길을 계속 걸어갈 수 있었을지 정말 모르겠습니다. 망설이고 계신다면, 일단 시작해 보세요. Free Plan만으로도 시중의 대부분의 유료 도구보다 훨씬 강력합니다.

2. Asana(사용자에게 부담을 주지 않으면서 확장 가능한 체계적인 프로젝트 계획 및 목표 추적에 최적)

기존의 프로젝트 관리 도구는 일을 지나치게 단순화하거나 프로젝트 규모가 커짐에 따라 복잡해지는 경향이 있습니다. 하지만 Asana는 비기술 사용자도 쉽게 다룰 수 있으면서도 확장 가능한 구조를 제공합니다.

Asana의 목표 관리 기능을 활용하여 측정 가능한 목표와 타임라인을 설정해 명확한 프로젝트 목표를 정의해 보세요. 그런 다음 진행 상황을 수동 또는 자동으로 추적하고, 관련 담당자와 목표를 공유하여 내부 팀의 협업과 방향성을 일치시킬 수 있습니다.

이 작업 관리 앱은 작업 전반에 걸친 인력 계획 수립도 지원합니다. 인력이 배치된 현황을 확인하고, 상위 수준의 인력 배치 플랜을 공유하여 팀이 작업을 더 정확하게 배정하고 균형을 맞출 수 있도록 돕습니다.

또한, 내장된 AI를 통해 보고서를 일일이 훑어보지 않아도 최신 정보를 파악할 수 있습니다. 즉, 간결한 진행 상황 요약 보고서를 생성하고 프로젝트 데이터에서 직접 제안된 다음 단계의 논리적 조치를 확인할 수 있습니다.

Asana의 주요 기능

각 구성원의 가용 시간을 확인하고 예상 시간과 실제 시간을 추적하여 실시간으로 업무량 배포를 최적화하세요.

포트폴리오를 활용해 연결된 프로젝트를 모니터링하여 중앙 집중식 보기를 확보하고, 한 곳에서 전 세계 팀과 협업하세요

원격 팀이 일관된 업무 방식을 도입할 수 있도록 돕는 재사용 가능한 프로세스 번들을 생성하여 조직 전반에 걸쳐 프로세스를 표준화하세요

Asana의 한도

고급 MIS 수준의 보고를 위해서는 더 심층적이고 사용자 정의 가능한 인사이트를 얻기 위해 수작업이나 외부 tools가 필요합니다.

담당자 및 마감일을 비활성화하거나 작업이 아닌 항목을 생성할 수 있는 옵션이 없습니다.

Asana 요금

개인용: 무료

스타터: 월 $13.49/사용자

고급: 사용자당 월 $30.49

기업 : 맞춤형 가격

Enterprise+: 맞춤형 가격

Asana(Asana) 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

사용법이 간편하여 소규모 팀이 일을 체계적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Asana의 태스크 보드와 목록 기능을 통해 모든 일을 체계적으로 정리할 수 있어 목표 달성이 훨씬 수월해집니다. 프로젝트 관리에 익숙하지 않은 초보자들도 쉽게 다룰 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

사용법이 간편하여 소규모 팀이 일을 체계적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Asana의 태스크 보드와 목록 기능을 통해 모든 일을 체계적으로 정리할 수 있어 목표 달성이 훨씬 수월해집니다. 프로젝트 관리에 익숙하지 않은 초보자들도 쉽게 다룰 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

👀 알고 계셨나요? Wellingtone의 '2025년 프로젝트 관리 현황 보고서'에 따르면, 응답자의 42%는 프로젝트 보고서를 수동으로 정리하는 데 하루 이상을 소비하고 있습니다. 한편, 72%는 PMO의 업무 범위와 책임이 계속 확대될 것이라고 믿고 있습니다.

3. monday.com (한눈에 명확한 소유권과 진행 상황을 확인할 수 있는 시각적 프로젝트 추적에 최적)

monday.com은 시각적이고 스프레드시트 형식의 보드를 기반으로 설계되어 작업 현황을 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다. 색상으로 구분된 열을 통해 소유권, 상태, 진행 상황, 마감일을 명확하게 확인할 수 있으므로, 어디에 주의를 기울여야 할지 파악하는 데 기술적 지식이 필요하지 않습니다.

계획 및 일정 수립을 위해 이 tool은 명확한 기준을 설정하고 계획된 타임라인을 실제 진행 상황과 비교할 수 있도록 도와줍니다. 간트 차트 및 중요 경로 오버레이와 같은 기능을 통해 의존성을 파악하고 일정을 조기에 조정하여 프로젝트를 계획대로 진행할 수 있습니다.

이 플랫폼은 일이 원활하게 진행될 수 있도록 자동화 기능과 바로 사용할 수 있는 템플릿도 제공합니다. 미리 구축된 옵션을 사용하여 업데이트와 업무 배정을 자동화할 수 있으며, 기성 템플릿을 활용하면 여러 프로젝트를 신속하게 시작할 수 있습니다.

monday.com의 주요 기능

작업에 소요된 시간을 추적하여 향후 계획을 개선하고 업무량을 더 정확하게 예측하세요

체계적인 양식을 통해 프로젝트 요청을 접수하고, 승인 및 우선순위 지정을 간소화하세요

대시보드와 상세 보고서를 활용하여 프로젝트와 팀원들의 가용성을 모니터링하고, 이를 바탕으로 정보에 입각한 의사결정을 지원하세요

monday.com의 한계

설정 후 보드를 재구성하거나 템플릿을 변경하는 과정은 번거롭고 답답할 수 있습니다

monday.com 요금

Free

표준 요금제: 월 14달러/좌석

Pro: 월 24달러(좌석 기준)

Enterprise: 맞춤형 가격

monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (14,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,690개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 monday.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 G2 리뷰입니다:

저는 monday.com과 그 관리 시스템이 제공하는 가치 및 명확성에 정말 만족합니다. 인터페이스는 깔끔하고 직관적이며 설정도 쉬워, 별도의 학습 과정 없이도 영향력 있고 체계적인 보드와 간단한 워크플로우를 쉽게 만들 수 있습니다. 덕분에 새로운 사용자를 추가할 때마다 그들이 즉시 시작하는 데 아무런 어려움이 없습니다.

저는 monday.com과 그 관리 시스템이 제공하는 가치 및 명확성에 정말 만족합니다. 인터페이스는 깔끔하고 직관적이며 설정도 쉬워, 별도의 학습 과정 없이도 영향력 있고 체계적인 보드와 간단한 워크플로우를 쉽게 만들 수 있습니다. 덕분에 새로운 사용자를 추가할 때마다 그들이 즉시 시작하는 데 아무런 어려움이 없습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 전문가 5명 중 1명은 매일 3시간 이상을 파일, 메시지 또는 작업 관련 추가 정보를 찾는 데만 소비합니다. 이는 단 몇 초면 끝날 일을 위해 일주일 근무 시간의 거의 40%를 낭비하는 셈입니다! ClickUp의 AI 기반 엔터프라이즈 검색 및 ClickUp Brain은 작업, 문서, 이메일, 채팅 등 모든 일을 통합하여, 여러 도구를 오갈 필요 없이 필요할 때 필요한 정보를 정확하게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

4. Trello (간단한 카드 기반 작업 관리 및 가벼운 프로젝트 구성에 최적)

Trello 제공

Atlassian의 Trello는 칸반(Kanban) 방식을 기반으로 한 간단한 카드형 작업 관리 도구입니다. 각 카드에는 설명, 체크리스트, 마감일, 첨부 파일 등 특정 작업과 관련된 모든 정보가 한곳에 정리되어 있습니다.

업무가 여러 프로젝트에 걸쳐 있을 때, 카드 미러링 기능을 활용하면 체계적으로 관리할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 동일한 카드를 여러 보드에 표시할 수 있어, 작업을 중복 생성하거나 가시성을 잃지 않고도 다양한 맥락에서 관련 업무를 추적할 수 있습니다.

파워업(Power-Ups)은 필요할 때만 달력, 사용자 지정 필드, 보고 기능 또는 연동 기능을 추가하여 트렐로(Trello) 보드의 기능을 확장해 줍니다. 버틀러(Butler)는 이를 보완하여 간단한 규칙 기반 자동화 기능을 제공함으로써 반복적인 작업을 줄이고, 최소한의 수동 노력으로 일이 원활하게 진행되도록 돕습니다.

Trello의 주요 기능

이메일을 Trello 수신함으로 전달하면 AI가 주요 내용과 관련 링크를 파악하여 체계적인 할 일 목록으로 변환해 줍니다.

중요한 Slack 또는 Microsoft Teams 메시지를 Trello로 전송하면, AI가 생성한 요약과 함께 수신함에 표시됩니다.

Google 캘린더와 Outlook에서 바로 작업 재할당을 예약하여 수월하게 일정을 관리하세요

Trello의 한도

고급 보고 및 의존성 추적 기능은 대개 파워업(Power-Ups)이나 추가 tools에 의존합니다

보드가 확대되면 화면이 복잡해져 정보 접근이 어려워질 수 있습니다

Trello 요금제

Free

표준 요금제: 사용자당 월 $6

프리미엄: 사용자당 월 $12.50

Unlimited: 사용자당 월 $17.50 (연간 결제)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,960개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,450개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧의 한 리뷰에서는 다음과 같이 말합니다:

저는 현재 진행 중인 프로젝트나 작업 등을 한눈에 보기 위한 수단으로서 Trello가 유용하다고 생각합니다. Trello의 강점은 매우 단순하고(보드, 목록, 카드) 사용하기 쉬워 정보를 정리해야 하는 거의 모든 상황에 적용할 수 있다는 점이라고 생각합니다.

저는 현재 진행 중인 프로젝트나 작업 등을 한눈에 볼 수 있는 수단으로서 Trello가 유용하다고 생각합니다. Trello의 강점은 매우 단순하고(보드, 리스트, 카드) 사용하기 쉬워 정보를 정리해야 하는 거의 모든 상황에 적용할 수 있다는 점이라고 생각합니다.

📕 함께 읽어보세요: ClickUp의 심층 기사와 실용적인 가이드를 통해 현대적인 팀이 프로젝트 관리를 어떻게 접근하는지 알아보세요.

5. Notion (단일 작업 공간 내에서 유연한 프로젝트 구성과 체계적인 지식 공유에 최적화)

Notion은 프로젝트를 구조화된 데이터베이스로 구성하므로, 단순한 작업 목록에 국한되지 않습니다. 작업, 소유자, 상태, 마감일, 태그 및 관련 세부 정보를 한곳에 정리할 수 있으며, 관련 데이터를 연결하여 정보의 단절을 방지할 수 있습니다.

간단한 체크리스트를 통해 일상 업무를 처리하고, 프로젝트의 진행 상황을 파악해야 할 때는 타임라인으로 전환하세요. 이렇게 하면 플랜을 중복하거나 보기를 다시 구성할 필요 없이 의존성을 쉽게 파악하고 마감일을 조정할 수 있습니다.

이 플랫폼은 반복적인 프로젝트 관리 업무를 처리해 주는 AI 에이전트도 제공합니다. 일단 설정만 완료하면, 이 에이전트들은 일반적인 질문에 답변하거나 일상적인 후속 조치를 처리할 수 있어, 수시로 수동으로 개입하지 않아도 일이 원활하게 진행될 수 있습니다.

엔터프라이즈 검색을 사용하면 한 곳에서 답을 찾을 수 있습니다. Notion과 연결된 도구 전반을 검색하여, 승인된 출처의 결과를 맥락과 인용 정보와 함께 제공하므로, 앱을 전환하지 않고도 신뢰할 수 있는 정보를 찾을 수 있습니다.

Notion의 주요 기능

정보를 필터링하고 정렬하여, 본인에게 할당된 작업이나 그 순간 필요한 정확한 세부 정보에 집중하세요

세분화된 권한 설정을 통해 적절한 사용자에게 자동으로 적절한 접근 권한을 부여함으로써, 정보의 가시성과 편집 권한을 제어하세요

끝없는 회의를 자동으로 기록하고, 작업 공간에서 바로 활용할 수 있는 AI 회의 노트와 실행 가능한 요약본을 받아보세요

Notion의 한도

Notion에는 기본 제공 시간 추적과 같은 심층적인 프로젝트 관리 기능이 부족합니다

Notion 가격

Free

추가 혜택: 회원 1인당 월 $12

비즈니스: 회원당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (10,210개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,680개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 말에 따르면:

인터페이스는 깔끔하고 현대적이며 직관적입니다. 기술에 익숙하지 않은 사용자라도 페이지 생성 및 정보 정리 방법을 금방 익힐 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 방식의 블록, 템플릿, 바로 가기를 통해 일을 더 빠르고 체계적으로 진행할 수 있습니다.

인터페이스는 깔끔하고 현대적이며 직관적입니다. 기술에 익숙하지 않은 사용자라도 페이지 생성 및 정보 정리 방법을 금방 익힐 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 방식의 블록, 템플릿, 바로 가기를 통해 일을 더 빠르고 체계적으로 진행할 수 있습니다.

6. Basecamp (복잡한 워크플로우 없이도 간편한 프로젝트 커뮤니케이션과 가시성에 최적)

업무를 간편하고 관리하기 쉽게 처리하고자 하는 중규모 팀에게는 Basecamp가 좋은 선택입니다. 앱을 실행하면 홈 화면에서 프로젝트, 일정, 할당된 업무, 예정된 이벤트를 한눈에 명확하게 확인할 수 있습니다.

청구서를 위해 작업 시간을 추적하거나 노력 분배 현황을 파악해야 하는 경우, 이 도구는 애드온으로 타임시트를 제공합니다. 이를 통해 할 일 목록과 문서에 소요된 시간을 기록하여 시간 관리를 개선할 수 있습니다.

현재 상황을 파악하기 위해 복잡한 보고서가 필요하지 않습니다. LineUp, Mission Control, Hill Charts는 데이터에 압도되지 않으면서도 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다. Hey 메뉴는 주의가 필요한 사항을 한곳에 모아 보여주며, Pings는 해결해야 할 문제가 발생했을 때 신속하게 소통할 수 있는 깔끔한 공간을 제공합니다.

Basecamp의 주요 기능

반복되는 일에는 프로젝트 템플릿을 재사용하고, 클라이언트가 볼 수 있는 내용과 비공개로 유지될 내용을 정확하게 선택하세요

원클릭 영상 통화 접속 기능과 일상적인 언어 지원으로 이벤트를 더욱 원활하게 계획하세요

모든 프로젝트에 걸쳐 할당되지 않은 작업을 단일 보고서로 한눈에 확인하여, 업무가 누락되기 전에 작업을 할당하고 마감일을 설정하세요

Basecamp의 한도

작업 관리 시스템은 간단하지만, 더 고급 워크플로우, 맞춤형 상태, 의존성 또는 보고 기능이 필요한 경우 제약이 될 수 있습니다.

알림 기능을 제어할 수 있는 한도가 제한적이어서 알림이 너무 많거나 놓치기 쉬울 수 있습니다

Basecamp 요금

Free

추가: 사용자당 월 $15

Pro Unlimited: 월 $299 (연간 결제)

Basecamp 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (5,440개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (14,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Basecamp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 경험 공유:

Basecamp의 간편함이 가장 큰 장점입니다. 프로젝트 대시보드를 통해 우선순위, 장애 요인, 소유권을 명확하게 파악할 수 있어 의사 결정을 지연시키는 불필요한 정보를 최소화할 수 있습니다. 또한 각 프로젝트에 메시지 게시판, 할 일 목록, 문서, 파일 관리 도구 등이 내장되어 있어 여러 플랫폼을 오가며 업데이트 내용을 확인해야 하는 번거로움이 없다는 점이 마음에 듭니다.

Basecamp의 간편함이 가장 큰 장점입니다. 프로젝트 대시보드를 통해 우선순위, 장애 요인, 소유권을 명확하게 파악할 수 있어 의사 결정을 지연시키는 불필요한 정보를 최소화할 수 있습니다. 또한 각 프로젝트에 메시지 게시판, 할 일 목록, 문서, 파일 관리 도구 등이 내장되어 있어 여러 플랫폼을 오가며 업데이트 내용을 확인해야 하는 번거로움이 없다는 점이 마음에 듭니다.

🚀 ClickUp의 장점: 1,000개 이상의 무료 사전 제작 템플릿을 제공하는 ClickUp은 프로젝트 관리에서 가장 어려운 부분인 '시작'을 해결해 줍니다. 워크플로우를 설계하거나 복잡한 시스템을 처음부터 구성할 필요가 없습니다. 작업 공간에 ClickUp 템플릿을 추가하기만 하면 바로 작업을 시작할 수 있습니다. 예를 들어, ClickUp의 '고수준 프로젝트 관리 플랜 템플릿'을 사용하면 장기적인 목표를 설정하고, KPI를 추적하며, 최종 결과물을 한눈에 파악할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 설정 과정은 건너뛰고 ClickUp의 고수준 프로젝트 관리 템플릿으로 바로 실행해 보세요 모든 기능이 유기적으로 연동되어 프로젝트 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 도와줍니다. 복잡한 설정이나 전문적인 기술 지식 없이도 시간 추적, 태그 추가, 의존성 관리, 이메일 연결까지 손쉽게 수행할 수 있습니다.

7. Smartsheet (자동화 및 데이터 기반 인사이트를 갖춘 스프레드시트 형식의 프로젝트 관리에 최적)

Smartsheet는 스프레드시트의 친숙함과 체계적인 프로젝트 관리 기능을 결합한 클라우드 기반 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 완전히 새로운 인터페이스를 익힐 필요 없이 업무를 계획하고 관리할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다.

이 플랫폼은 계산을 자동화하고 프로젝트 간 데이터를 연결할 수 있는 강력한 수식 기능을 제공하며, 업데이트 내용은 실시간으로 반영됩니다. 또한 요청이나 피드백을 위해 일관된 정보를 수집할 수 있도록 도와주는 브랜드화되고 사용자 정의 가능한 양식을 통해 데이터 수집을 간편하게 해줍니다.

Smartsheet AI는 통찰력을 도출하고 전문적인 기술 없이도 복잡한 데이터를 이해하도록 도와줌으로써 일 전반에 지능을 더합니다. 이를 통해 수작업 노력을 줄이고 프로젝트가 확장됨에 따라 더 나은 의사결정을 지원합니다.

Smartsheet의 주요 기능

번다운 차트나 시계열 보기와 같은 사용자 정의 가능한 차트를 활용해 키 추세를 시각화하여 데이터를 더 쉽게 해석할 수 있게 해줍니다

Microsoft Teams 및 Slack과 같은 다양한 도구를 아우르는 여러 작업과 조건을 통해 유연한 프로젝트 워크플로우를 자동화하세요

앱 내 알림 및 이메일을 통해 알림을 제어하여 중요한 작업과 승인 사항을 강조 표시하세요

Smartsheet의 한도

Smartsheet 대시보드에는 드릴다운 및 필터링 옵션이 부족하며, 다른 도구와 비교했을 때 시각화 기능이 다소 한도로 느껴집니다.

Smartsheet 가격

무료 체험판

Pro: 회원당 월 $12

비즈니스: 회원당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

고급 업무 관리: 맞춤형 가격

Smartsheet 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (21,420개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,470개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Smartsheet에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

이 소프트웨어는 익숙한 스프레드시트 형식과 강력한 프로젝트 관리 기능을 결합한 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다. 또한 실시간 업데이트, 댓글 기능, 파일 공유와 같은 강력한 협업 tools를 통해 팀원들이 효율적으로 협업할 수 있도록 도와줍니다.

이 소프트웨어는 익숙한 스프레드시트 형식과 강력한 프로젝트 관리 기능을 결합한 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다. 또한 실시간 업데이트, 댓글 기능, 파일 공유와 같은 강력한 협업 도구를 통해 팀원들이 효율적으로 협업할 수 있도록 도와줍니다.

📚 더 읽어보기: 생산성과 효율성을 높이기 위해 ClickUp AI를 활용하는 방법

8. Airtable (코드 없이 구조화된 데이터를 기반으로 고도로 맞춤화 가능한 워크플로우를 구축하기에 가장 적합)

Airtable에서의 작업은 드롭다운 메뉴, 첨부 파일, 날짜, 연결된 레코드와 같은 구조화된 필드를 기반으로 합니다. 테이블을 연결하여 프로젝트와 자산을 서로 연관된 상태로 유지할 수 있으므로, 코드나 별도의 파일에 의존하지 않고도 맞춤형 워크플로우를 관리할 수 있습니다.

데이터를 확인하고 활용하는 방식은 유연합니다. 그리드, 칸반, 달력, 타임라인 보기를 자유롭게 전환하여 크리에이티브 팀이 자신에게 적합한 형식으로 동일한 데이터를 활용할 수 있습니다. 플랫폼에 내장된 AI와 노코드 자동화 기능이 워크플로우를 자동으로 실행하여, 프로젝트 데이터를 명확한 요약과 체계적인 인사이트로 변환해 줍니다.

Airtable의 주요 기능

팀 리더를 위해 앱과 같은 인터페이스를 구축하여, 기본 데이터를 변경하지 않고도 일과 관련된 필드와 작업만 확인할 수 있도록 하세요

Omni를 사용하여 자연스러운 대화를 통해 AI 기반 앱을 생성하고, 데이터와 웹에서 얻은 인사이트를 도출하여 빠르게 실제 서비스에 적용 가능한 앱을 구축하세요.

팀 리더들의 보고 요구 사항에 맞춰 대시보드, 차트 및 보고서를 생성하여 확장 기능을 통해 핵심 메트릭을 시각화하세요

Airtable의 한도

목록 보기에는 기본 필드를 고정하는 옵션이 없으며, 이미지를 일괄 다운로드할 수 있는 간편한 방법이 없습니다.

수식을 다룰 때는 어떤 유형이 각 경우에 적용되는지 항상 명확하지 않기 때문에 혼란스러울 수 있습니다.

Airtable 요금

Free

팀: 월 24달러/좌석

비즈니스: 월 54달러/좌석

기업 규모: 맞춤형 가격

Airtable 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (3,180개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Airtable에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 레딧(Reddit)의 리뷰입니다:

원하는 기능이 떠오르는 즉시 거의 모든 기능을 추가할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 완전히 맞춤형 솔루션을 원하고 직접 구현하는 과정에서 즐거움을 느끼는 분들에게 안성맞춤입니다.

원하는 기능이 떠오르는 즉시 거의 모든 기능을 추가할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 완전히 맞춤형 솔루션을 원하고 직접 구현하는 과정에서 즐거움을 느끼는 분들에게 안성맞춤입니다.

9. Teamwork (시간 추적 및 청구 가시성이 통합된, 클라이언트 중심의 프로젝트 관리에 최적)

비기술 사용자에게는 진행 상황과 시간 사용량을 간편하게 확인하는 것이 종종 어렵습니다. 정보를 파악하기 위해 여러 tools를 사용해야 하고 다양한 워크플로우를 익혀야 하기 때문입니다.

Teamwork는 협업과 시간 추적을 일상 업무와 직접 연계함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 클라이언트에게 특정 프로젝트에 대한 접근 권한을 부여하면, 클라이언트는 한 곳에서 진행 상태 업데이트와 완료된 결과물을 볼 수 있습니다.

동시에 팀원들은 작업에 직접 시간을 기록하므로, 별도의 tool이나 수동 보고서가 아닌 실제 일과 연계된 정확한 시간 데이터를 유지할 수 있습니다.

또한 복잡한 계획 개념을 도입하지 않고도 업무량과 프로젝트 현황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 팀의 가용성을 빠르게 확인하여 업무 과부하를 파악하고, 예상 시간과 실제 시간을 비교하여 프로젝트가 계획 범위 내에서 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

Teamwork의 주요 기능

추적된 시간을 청구 워크플로우로 직접 전송하여, 새로운 재무 시스템을 도입하지 않고도 서비스 팀에 재무 가시성을 확보하게 하세요

원격 팀이 큰 목표를 놓치지 않도록, 측정 가능한 성과나 마일스톤을 중심으로 일을 구성하세요

반복적이거나 유사한 업무에 대해 작업 할당을 다시 설정할 필요 없이, 전체 프로젝트 템플릿을 저장하고 적용하여 결과물의 일관성을 확보하세요.

Teamwork의 한도

주요 기능을 찾기 어려울 수 있으며, 사용자 인터페이스가 구식이고 직관적이지 않게 느껴질 수 있습니다

맞춤형 사용자 지정 옵션이 한도 있어 알림이 금방 쌓일 수 있습니다

Teamwork 요금제

Free

Deliver: 월 $13.99/사용자

Grow: 월 $25.99/사용자

가격: 맞춤형 가격

기업: 맞춤형 가격

팀워크 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Teamwork에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자가 이 tool에 대해 남긴 평가는 다음과 같습니다:

Teamwork.com은 모든 작업을 검토하고, 하나하나 추적하며, 특정 개발자나 팀 회원에게 할당하는 데 큰 도움이 된다는 점이 정말 마음에 듭니다. 또한 설정이 정말 간편하다는 점도 좋습니다. 로그인만 하면 바로 작업을 시작할 수 있으니까요. 게다가 Slack과의 연동 기능은 협업 과정을 훨씬 원활하게 만들어 주어 저희에게 정말 큰 도움이 됩니다.

Teamwork.com은 모든 작업을 검토하고, 하나하나 추적하며, 특정 개발자나 팀 회원에게 할당하는 데 큰 도움이 된다는 점이 정말 마음에 듭니다. 또한 설정이 정말 간편하다는 점도 좋습니다. 로그인만 하면 바로 작업을 시작할 수 있으니까요. 게다가 Slack과의 연동 기능은 협업 과정을 훨씬 원활하게 만들어 주어 저희에게 정말 큰 도움이 됩니다.

10. Wrike (상황에 맞는 협업 및 승인 기능을 통해 창의적 일과 운영 일 관리에 최적)

창의적인 일이나 운영 일을 관리하고 계신다면, Wrike는 기술적 전문 지식 없이도 프로젝트 관리와 상황별 협업을 지원합니다.

팀의 업무량 능력을 명확하고 읽기 쉬운 차트로 보여주는 시각적인 작업량 보기를 제공하여, 누가 과부하 상태인지, 어디에 조정이 필요한지 쉽게 파악할 수 있게 해줍니다.

이 플랫폼은 일 자체와 직접 연결되는 향상된 협업 기능도 제공합니다. 작업 내부의 이미지 및 기타 파일을 검토하고, 주의가 필요한 특정 부분에 댓글이나 주석을 남길 수 있습니다.

시각적 계획 수립을 지원하는 Wrike 화이트보드와 설명 및 요약 작성을 도와주는 Wrike Copilot을 활용하면, 별도의 tools를 사용하지 않고도 아이디어를 브레인스토밍하고 일상적인 업데이트를 관리할 수 있습니다.

Wrike의 주요 기능

코딩 없이 AI 에이전트를 생성하고 관리하여 위험을 모니터링하고, 자원을 자동으로 배정하며, 수동 조정을 줄이세요

문서 승인 과정을 한 곳에서 추적하고 관리하여 미처리 작업을 조기에 파악하고 승인 관련 지연을 방지하세요

고급 BI 분석 및 보고 tools를 활용하여 프로젝트 데이터를 명확한 통찰력으로 전환하고, 이를 바탕으로 더 나은 의사결정을 지원하세요

Wrike의 한도

이 플랫폼은 특히 자동화나 사용자 지정 필드와 같은 고급 기능을 사용할 때 학습 곡선이 다소 가파릅니다.

플랫폼에서 일부 작업을 수행하는 데 예상보다 많은 클릭이 필요하며, 오래된 항목을 찾는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다

Wrike 요금

Free

팀: 사용자당 월 $10

Business: 사용자당 월 $25

Pinnacle: 맞춤형 가격

Apex: 맞춤형 가격

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,870개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

제품의 레이아웃과 전반적인 느낌, 그리고 사용자 경험(UX)이 마음에 듭니다. Microsoft Teams와의 연동 및 알림 시스템이 정말 잘 작동한다고 생각합니다. 다양한 보기 기능을 즐겨 사용하는데, 특히 Wrike의 간트 차트는 이 유형의 보기 중에서도 특히 뛰어난 버전이라고 생각합니다. 달력 기능도 정말 잘 작동하며, 다른 프로젝트 관리 도구들보다 더 잘 통합되어 있습니다.

제품의 레이아웃과 전반적인 느낌, 그리고 사용자 경험(UX)이 마음에 듭니다. Microsoft Teams와의 연동 및 알림 시스템이 정말 잘 작동한다고 생각합니다. 다양한 보기 기능을 즐겨 사용하는데, 특히 Wrike의 간트 차트는 이 유형의 보기 중에서도 특히 뛰어난 버전이라고 생각합니다. 달력 기능도 정말 잘 작동하며, 다른 프로젝트 관리 tools들보다 더 잘 통합되어 있습니다.

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비기술 사용자를 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어는 일상 업무를 명확하게 정리해 주어야 합니다. 하지만 대부분의 도구는 신뢰성을 유지할 만한 체계가 부족하거나, 프로젝트 규모가 커짐에 따라 사용이 부담스러워지는 경향이 있습니다.

ClickUp은 복잡성을 배제하면서도 실제 업무를 관리하는 데 필요한 구조를 제공함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 작업, 문서, 채팅, 대시보드, 양식, 화이트보드 등이 모두 하나의 연결된 작업 공간에 통합되어 있어, 플랜과 실행이 결코 어긋나지 않습니다.

뿐만 아니라, ClickUp Brain은 실제 일 내용을 바탕으로 질문에 답변하고 다음 단계를 제안해 주는 상황 기반 AI 기능을 제공합니다.

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