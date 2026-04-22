2026년 최고의 Fyntrix AI 대안 10선

대부분의 팀이 Fyntrix AI를 떠나는 이유는 하나입니다. 이 도구는 이메일 과부하를 초래하는 근본적인 시스템 간 단절 문제를 해결하지 못한 채 단순히 이메일 처리 속도만 높여주기 때문입니다.

이 가이드에서는 더 빠른 받은 편지함 클라이언트부터 이메일을 중심 hub로 삼을 필요성을 줄여주는 통합 작업 공간에 이르기까지, 10가지 Fyntrix AI 대안을 상세히 소개합니다.

자, 시작해 볼까요! 🚀

Fyntrix AI 대안 한눈에 보기

Fyntrix AI의 가장 강력한 대안들이 어떤 장점을 가지고 있는지 간단히 살펴보겠습니다. 👀

tool 가장 적합한 용도 주요 기능 가격* ClickUp 이메일, 작업, 문서, 커뮤니케이션을 하나의 맥락 기반 작업 공간에서 통합해야 하는 팀을 위한 AI 기반 업무 관리 솔루션 작업, 문서, 채팅 전반에 걸쳐 상황 인식 AI를 제공하는 ClickUp Brain, AI 팀원과 함께 코딩 없이 워크플로우를 실행할 수 있는 Super Agents, 알림의 우선순위를 지정하고 이를 작업으로 전환할 수 있는 통합 수신함 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Notion AI를 활용한 문서화, wiki, 간편한 프로젝트 추적 기능이 필요한 지식 근로자 및 팀 작성, 요약, 실행 항목 추출을 위한 Notion AI, 일정 관리를 위한 Notion 달력 연동, 그리고 작업 공간 내 이메일 처리를 위한 Notion Mail 무료; 사용자당 월 $12부터 Motion AI 기반 일정 관리 및 자동 달력 계획을 원하는 전문가 및 소규모 팀 우선순위와 마감일을 기반으로 한 지능형 자동 일정 관리, 플랜 변경 시 동적인 일정 재조정, 그리고 집중력을 높여 방해 요소를 줄여주는 시간 블록 관리 기능 무료 체험판; 사용자당 월 $29부터 Superhuman 고속 이메일 워크플로우와 키보드 기반 생산성에 중점을 둔 파워 사용자 AI를 활용한 이메일 작성 및 요약 기능, 신속한 수신함 관리를 위한 키보드 중심 탐색, 우선순위 설정을 위한 'Split Inbox' 기능 월 $30부터 Shortwave AI 기반 받은 편지함 정리 및 의미 기반 검색 기능을 원하는 Gmail 사용자 AI 기반 자연어 이메일 검색, 우선순위가 낮은 이메일의 자동 묶기, 즉각적인 답장 제안 무료; 사용자당 월 $18부터 Missive 이메일 관련 공동 수신함 협업과 실시간 커뮤니케이션이 필요한 팀 협업 이메일 작성을 위한 공유 초안, 이메일 스레드와 연동된 내부 팀 채팅, 대화에 대한 할당 및 라우팅 규칙 무료 체험판; 사용자당 월 $18부터 Spike 내장된 생산성 도구가 포함된 채팅 스타일의 이메일 인터페이스를 선호하는 개인 및 소규모 팀 불필요한 내용을 걸러내는 대화형 이메일 인터페이스, 답장 초안 작성을 돕는 Magic Message AI, 중요한 메시지를 필터링하는 Priority 받은 편지함 Free; 사용자당 월 $8부터 Fyxer AI 자동화된 이메일 작성, 수신함 우선순위 지정, AI 기반 회의 준비를 원하는 분들을 위한 사용자의 글쓰기 스타일에 맞춰 AI가 생성한 답변, 우선순위에 따른 자동 수신함 분류, 관련 대화를 요약한 회의 브리핑 생성 무료 체험판; 월 $30부터 SaneBox 이메일 양에 압도되어 지능형 필터링 및 우선순위 지정이 필요한 전문가 긴급하지 않은 이메일을 분리해 두는 'SaneLater' 폴더, 집중 업무 기간을 위한 '방해 금지' 모드, 답장이 없는 이메일에 대한 후속 조치 알림 무료 체험판; 월 $3.49부터 Clean 이메일 대량 받은 편지함 정리 및 장기적인 이메일 관리에 중점을 둔 사용자 유사한 이메일을 그룹화하는 '스마트 보기', 구독 관리용 '구독 취소 도구', 수신함 관리를 위한 '자동 정리 규칙' 무료 체험판; 월 $9.99부터

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 거치므로, 저희가 추천하는 제품이 진정한 제품 가치를 반영하고 있음을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 어떻게 평가하는지에 대한 자세한 내용을 소개합니다.

Fyntrix AI 대체 제품을 찾아야 하는 이유

다음과 같은 문제가 발생한다면 대체 솔루션을 찾고 계실 수 있습니다:

제한된 AI 적용 범위: Fyntrix AI는 받은 편지함의 내용만 확인할 수 있으므로, 프로젝트 상태에 대한 질문에 답변하거나 이메일을 제외한 다른 업무 내용을 요약해 줄 수는 없습니다.

팀 내 가시성 부족: Fyntrix AI는 개인 사용자를 위해 설계되었기 때문에, 팀원들은 누가 어떤 클라이언트 요청이나 영업 리드를 처리하고 있는지 알 수 없습니다.

비효율적인 워크플로우: 이메일 요청을 여전히 수동으로 작업으로 전환해야 하기 때문에 업무가 누락될 수 있는 공백이 발생합니다

아래의 대안들은 각기 다른 방식으로 이러한 문제들을 해결합니다. 일부는 이메일 환경 개선에 집중하는 반면, ClickUp과 같은 다른 도구들은 애초에 이메일을 문제로 만드는 tool 과다 사용 현상을 해소하는 것을 목표로 합니다.

가장 추천하는 Fyntrix AI 대안

다음은 최고의 Fyntrix AI 대안으로 선정한 제품들입니다. 👇

1. ClickUp (이메일 이상의 AI 기반 업무 관리를 원하는 팀에게 최적)

ClickUp Brain을 사용하여 상황에 맞는 답변 생성하기

Fyntrix AI는 이메일 업무의 속도를 높여줍니다. 반면 ClickUp AI는 다른 접근 방식을 취합니다. 애초에 이메일을 통해 처리해야 하는 일의 양을 줄여주는 것이죠.

이 차이는 중요합니다. 많은 팀에게 있어 이메일 과부하는 단순히 이메일 문제가 아닙니다. 이는 업무 간 연계가 단절된 상태의 증상입니다. 요청 사항은 받은 편지함에, 업데이트 내용은 채팅창에, 결정 사항은 문서에 흩어져 있고, 실행 항목은 별도의 프로젝트 도구로 수동으로 복사됩니다. 이메일에 답장을 보낼 때쯤이면 이미 세 곳이나 네 곳의 정보를 종합해 맥락을 파악해야 하는 상황입니다.

ClickUp은 이러한 문제를 해결하기 위해 설계된 통합 AI 작업 공간입니다. 작업, 문서, 채팅, 자동화, AI를 하나의 시스템에 통합하여, 팀이 이메일을 모든 업무의 중심축으로 삼는 대신 실제 업무가 이루어지는 현장에서 업무를 관리할 수 있도록 지원합니다. 따라서 단순히 빠른 응답뿐만 아니라 업무의 가시성, 협업, 후속 조치가 필요한 팀에게 훨씬 더 강력한 Fyntrix AI 대안입니다.

ClickUp은 작업 공간의 다양한 요소를 한 보기에 모아 보여줍니다

ClickUp은 단순히 이메일 초안을 작성하는 것을 돕는 데 그치지 않고, 들어오는 업무를 추적 가능한 실행 과제로 전환할 수 있도록 지원합니다. 요청 사항은 작업으로 전환될 수 있고, 논의 내용은 해당 프로젝트에 계속 연결되어 유지되며, AI는 수신함뿐만 아니라 작업 공간 전반에서 관련 맥락을 파악할 수 있습니다. 도구 전환을 줄이고 시스템 간 업무 손실을 방지하려는 팀에게 이는 단순한 스마트 이메일 어시스턴트보다 훨씬 더 큰 개선점입니다.

📌 다음 프롬프트를 사용해 보세요: 이 작업을 바탕으로 간결한 클라이언트 업데이트 문서를 작성해 주세요. 진행 상황, 현재 상태, 그리고 의존성이나 지연 사항을 쉬운 언어로 포함해 주세요.

ClickUp Brain MAX의 'Talk to Text' 기능을 사용하여 음성을 체계적인 텍스트로 변환하세요

ClickUp의 주요 기능

워크플로우 자동화 및 AI 에이전트: ClickUp 자동화와 Super Agents를 사용하여 업무를 배정하고, 다음 단계를 자동으로 트리거하며, 반복적인 협업 업무를 줄이세요

ClickUp Brain을 활용한 상황 인식 AI: 작업, 문서, 대화의 맥락을 활용하여 질문하고, 업데이트 초안을 작성하고, 일을 요약하며, 콘텐츠를 생성하세요

연동형 업무 관리: 작업, 문서, 채팅, 알림을 하나의 작업 공간으로 통합하여 도구 간에 요청이 누락되는 일이 없도록 하세요

ClickUp의 장단점

장점

더 큰 워크플로우 문제를 해결합니다: ClickUp은 이메일을 별도의 계층으로 취급하는 대신, 작업, 문서, 커뮤니케이션, AI를 하나의 작업 공간에 연결하여 이메일 과부하를 줄여줍니다.

팀의 업무 가시성 향상: 팀원들은 받은 편지함을 일일이 확인하거나 도구를 전환할 필요 없이, 누가 어떤 업무를 담당하고 있는지, 어떤 업무가 지연되고 있는지, 그리고 다음 단계로 무엇을 해야 하는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

도구 과다 사용 문제 해결: 업무 관리, 커뮤니케이션, 자동화 기능을 한곳에 통합한 ClickUp은 서로 연결되지 않은 앱 간에 오가는 번거로움을 줄여줍니다

단점

전용 이메일 클라이언트가 아닙니다: ClickUp은 워크플로우 내에서 이메일을 지원하지만, 순수한 이메일 중심 환경을 원하는 사용자를 위해 독립형 받은 편지함 도구를 대체하도록 설계된 것은 아닙니다.

필요 이상으로 복잡하게 느껴질 수 있음: 가벼운 받은 편지함 관리 기능만 필요한 개인 사용자나 팀의 경우, ClickUp이 초기 사용 단계에서 필요한 것보다 기능이 너무 방대하다고 느낄 수 있습니다.

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,480개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,565개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

ClickUp을 만족스럽게 사용 중인 한 사용자의 후기 공유:

ClickUp의 자동화 기능 덕분에 수많은 시간을 절약할 수 있고, 예약 절차가 매끄럽게 진행된다는 점이 정말 마음에 듭니다. 자동화 기능은 제게 있어 그 무엇과도 바꿀 수 없는 가치가 있으며, 최근에 알게 된 SuperAgent 기능도 정말 마음에 듭니다. SuperAgent와 자동화 기능이 사소한 업무들을 대신 처리해 주니, 저는 더 중요한 작업에 집중할 수 있습니다. […] 또 다른 훌륭한 기능은 Google 메일 연결로, 자동화 기능이나 ClickUp을 통해 이메일을 보낼 수 있어 수백 개의 이메일을 계속 열어둘 필요가 없어졌습니다.

ClickUp의 자동화 기능 덕분에 수많은 시간을 절약할 수 있고, 예약 절차가 매끄럽게 진행된다는 점이 정말 마음에 듭니다. 자동화 기능은 제게 있어 그 무엇과도 바꿀 수 없는 가치가 있으며, 최근에 알게 된 SuperAgent 기능도 정말 마음에 듭니다. SuperAgent와 자동화 기능이 사소한 업무들을 대신 처리해 주니, 저는 더 중요한 작업에 집중할 수 있습니다. […] 또 다른 훌륭한 기능은 Google 메일 연결로, 자동화 기능이나 ClickUp을 통해 이메일을 보낼 수 있어 수백 개의 이메일을 계속 열어둘 필요가 없어졌습니다.

2. Notion (문서, wiki, AI 기반 간단한 작업 관리가 필요한 지식 근로자에게 최적)

Notion은 문서화, 지식 관리, 간결한 프로젝트 관리를 중심으로 구축된 연결 작업 공간입니다. 특히 wiki, 노트, 관계형 데이터베이스를 위한 중앙 hub로 활용하기에 매우 적합합니다.

이 플랫폼의 AI는 모든 페이지에 내장되어 있어, 긴 문서를 요약하거나 회의 노트에서 실행 항목을 추출하거나 프로젝트 개요의 초안을 생성할 수 있습니다. 또한 Notion 달력과 Notion 이메일을 통합하여 일정 관리와 이메일 기능을 동일한 환경에서 이용할 수 있도록 확장되었습니다.

Notion의 주요 기능

Notion AI: 통합 AI 어시스턴트를 통해 문서와 데이터베이스 내에서 직접 콘텐츠를 작성, 편집 및 요약할 수 있습니다.

관계형 데이터베이스: 프로젝트, 작업 또는 연락처를 추적할 수 있는 강력한 데이터베이스를 생성하고, 이를 서로 연결하여 맞춤형 시스템을 구축할 수 있습니다.

연동된 달력 및 메일: Notion 달력은 Google 캘린더와 동기화되며, Notion Mail은 이메일 기능을 작업 공간으로 가져옵니다. 단, 이는 비교적 새로운 기능입니다.

Notion의 장단점

장점:

뛰어난 유연성: 필요한 거의 모든 종류의 워크플로우나 문서 관리 시스템을 구축할 수 있습니다

지식 관리에 탁월함: 팀 wiki나 팀 wiki나 프로젝트 플랜과 같은 장문 콘텐츠를 생성하고 체계적으로 정리하는 데 탁월합니다.

단점:

속도가 느릴 수 있음: 수천 개의 페이지나 복잡한 데이터베이스를 포함하는 작업 공간에서는 성능 문제가 발생할 수 있습니다

가파른 학습 곡선: 고급 설정을 구축하려면 상당한 시간이 소요됩니다

Notion 가격

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (10,215개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,685개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 레딧 사용자가 말합니다:

사실 저는 체험판만 사용해 봤습니다. 문장 재구성에는 괜찮았고, 특히 관계와 수식을 활용한 데이터베이스 구축에 정말 유용했습니다. 제가 직접 구문을 맞추려고 애쓰는 것보다 훨씬 빠르더군요. 장문 작성에는 그다지 인상적이지 않았기 때문에, 그 부분은 기존에 쓰던 주요 도구들을 계속 사용할 생각입니다

사실 저는 체험판만 사용해 봤습니다. 문장 재구성에는 괜찮았고, 특히 관계와 수식을 활용한 데이터베이스 구축에 정말 유용했습니다. 제가 직접 구문을 맞추려고 애쓰는 것보다 훨씬 빠르더군요. 장문 작성에는 그다지 인상적이지 않았기 때문에, 그 부분은 기존에 쓰던 주요 도구들을 계속 사용할 생각입니다

3. Motion (AI를 통해 작업과 회의를 자동으로 일정 관리하고 싶은 전문가에게 최적)

via Motion

Motion은 AI 기반 일정 관리 도구로, 이메일 대신 '시간'이라는 문제의 다른 측면을 해결합니다. 단순히 이메일 작성을 돕는 데 그치지 않고, 작업과 회의를 달력에 자동으로 예약해 줍니다. 사용자가 작업과 마감일을 입력하면, Motion이 하루 플랜을 현실적으로 계획해 줍니다.

일정이 변경되면 AI가 자동으로 작업을 재조정하여 일정에 맞춥니다. 이러한 동적 일정 관리 기능은 과로로 이어지거나 마감일을 놓치게 만드는 과도한 업무 부담을 방지해 줍니다.

Motion의 주요 기능

지능형 자동 일정 관리: Motion은 우선순위, 마감일, 기존 회의 일정을 바탕으로 작업 수행에 가장 적합한 시간을 찾아줍니다.

자동 일정 재조정: 회의가 잡히거나 작업이 예상보다 오래 걸릴 경우, Motion이 실시간으로 달력을 조정해 드립니다.

회의 일정 관리 도구: 회의 가능 시간을 공유할 수 있는 예약 링크가 연결되어 있어, 회의 일정을 잡기 위해 흔히 오가던 이메일을 줄일 수 있습니다.

Motion의 장단점

장점:

의사결정 피로 감소: 다음에 어떤 일을 할지 결정하는 데 정신적 에너지를 소모할 필요가 없습니다

현실적인 일정 수립: 시간이 허락하는 일만 예약하도록 하여 과도한 일정을 잡는 것을 방지합니다

집중력 강화: 작업을 작업을 시간 단위로 블록화하여 주의 산만을 방지해 줍니다

단점:

이메일 관리 기능 없음: 이 도구는 이메일 비서가 아닌 시간 관리 도구입니다. 받은 편지함 관련 AI 기능을 이용하려면 별도의 도구가 필요합니다.

AI에 대한 신뢰가 필요합니다: 일부 사용자는 알고리즘이 자신의 일정을 관리하도록 맡기는 것을 불편해합니다

한도 있는 팀 기능: 주로 개인용으로 설계되었으며, 강력한 협업 기능이 부족합니다.

Motion 가격

무료 체험판

개인 사용자를 위한

Pro AI: 월 $49

비즈니스 AI: 월 $69

팀용

Pro AI: 사용자당 월 $29

비즈니스 AI: 사용자당 월 $49

Motion 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (155개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (85개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Motion에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2에 공유된 내용:

저는 Motion의 AI 기능을 활용해 제 시간 활용 방식에 대해 질문하거나, 업무를 더 효율적으로 운영할 수 있는 방법이 있는지 물어보는 것을 좋아합니다. 이 기능은 제가 놓친 부분이 있는지 파악하는 데 정말 큰 도움이 됩니다. 또한 이메일에서 바로 작업을 전송할 수 있는 기능도 마음에 듭니다. AI 아젠다 기능은 제 작업을 우선순위에 따라 정리해 주어 모든 것을 효과적으로 관리할 수 있게 해주기 때문에 매일 사용하고 있습니다.

저는 Motion의 AI 기능을 활용해 제 시간 활용 방식에 대해 질문하거나, 업무를 더 효율적으로 운영할 수 있는 방법이 있는지 물어보는 것을 좋아합니다. 이 기능은 제가 놓친 부분이 있는지 파악하는 데 정말 큰 도움이 됩니다. 또한 이메일에서 바로 작업을 전송할 수 있는 기능도 마음에 듭니다. AI 아젠다 기능은 제 작업을 우선순위에 따라 정리해 주어 모든 일을 효과적으로 관리할 수 있게 해주기 때문에 매일 사용하고 있습니다.

4. Superhuman (이메일 처리 속도와 키보드 기반 워크플로우에 중점을 둔 파워 사용자에게 최적)

Superhuman은 속도를 최우선으로 설계되었으며, 여전히 이 목록에서 이메일에 가장 중점을 둔 옵션 중 하나입니다. 거의 모든 작업에 바로 가기가 할당된 '키보드 우선' 디자인을 통해 이를 실현합니다. 숙련된 사용자는 마우스를 전혀 건드리지 않고도 받은 편지함을 빠르게 처리할 수 있습니다.

이 AI는 원활하게 통합되어 답변 초안을 작성하고, 스레드를 요약하며, 상황에 따라 어조를 조정할 수 있도록 도와줍니다. 게다가 Split 받은 편지함 기능은 이메일을 자동으로 분류해 주므로 중요한 내용만 확인할 수 있습니다.

Superhuman의 주요 기능

Superhuman AI: 이메일 초안 작성, 수정 및 요약 기능을 갖춘 통합 AI 어시스턴트

키보드 우선 설계: 모든 작업에 바로 가기를 사용하여 수신함을 빠르게 관리할 수 있습니다

열람 상태 확인: 이메일이 언제 열렸는지 알려주므로 영업 팀 및 후속 조치에 유용합니다.

Superhuman의 장단점

장점:

초고속: 사용자들은 이 제품이 지금까지 사용해 본 이메일 클라이언트 중 가장 빠르다고 일관되게 보고합니다

원활한 AI 통합: AI 기능이 작성 창에 직접 내장되어 있어 사용하기 편리합니다

독자적인 워크플로우: 이 디자인은 이 디자인은 받은 편지함을 비우는 '인박스 제로'를 달성하도록 안내하여, 올바른 이메일 습관을 기르는 데 도움을 줍니다.

단점:

이메일 전용: 작업, 프로젝트 또는 기타 유형의 일을 관리하지 않습니다

한도 제공자 지원: Gmail 및 Outlook 계정에서만 사용 가능합니다.

팀 기능 없음: 공유 받은 편지함이나 공유 받은 편지함이나 팀 협업 기능이 없는 개인용 도구입니다.

Superhuman 가격

스타터: 월 $30

비즈니스: 월 $40

Enterprise: 맞춤형 가격

Superhuman 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,195개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Superhuman에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

분리된 받은 편지함 기능과 자동화 및 예약 후속 조치 기능이 마음에 듭니다. 다양한 바로 가기를 사용하는 것도 매우 유용하고 시간을 절약해 줍니다. 또한 제가 사용하는 다른 이메일 플랫폼보다 검색 기능이 훨씬 강력해서 정말 큰 도움이 됩니다!

분리된 수신함 기능과 자동화 및 예약 후속 조치 기능이 마음에 듭니다. 다양한 바로 가기를 사용하는 것도 매우 유용하고 시간을 절약해 줍니다. 또한 제가 사용하는 다른 이메일 플랫폼보다 검색 기능이 훨씬 강력해서 정말 큰 도움이 됩니다!

📖 함께 읽어보세요: 최고의 Superhuman 경쟁사 및 대안

5. Shortwave (AI 기반 받은 편지함 관리를 원하는 Gmail 사용자에게 최적)

Shortwave는 Gmail을 더 깔끔하고, 빠르며, 검색하기 쉽게 만들어주는 AI 기반 이메일 클라이언트입니다. 가장 두드러진 기능은 받은 편지함의 내용에 대해 질문할 수 있는 자연어 검색입니다. 예를 들어, "작년 3분기 예산에 대해 상사가 뭐라고 했나요?"라고 물어보면 AI가 관련 이메일을 찾아줍니다.

Shortwave는 검색 기능 외에도 뉴스레터나 알림 같은 관련 이메일을 자동으로 묶어주어 받은 편지함을 깔끔하게 유지해 줍니다. 또한 AI 기반 답장 제안 및 요약 기능을 제공하므로, Google 생태계에 깊이 의존하는 모든 사용자에게 현대적인 Fyntrix 대안으로 손색이 없습니다.

Shortwave의 주요 기능

자동 묶기 기능: 긴급하지 않은 이메일을 한데 모아 메인 받은 편지함을 깔끔하게 정리해 줍니다

즉시 답장 제안: 이메일 콘텐츠를 바탕으로 제공되는 빠른 답장 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

현대적인 인터페이스: 일반적인 Gmail 앱보다 더 깔끔하고 빠른 사용 경험을 제공합니다.

Shortwave의 장단점

장점:

강력한 시맨틱 검색: 이메일을 설명하는 방식으로 과거 이메일을 찾을 수 있는 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다

Gmail 기능 강화: 기존 Gmail 계정에서 바로 사용할 수 있으므로 별도의 데이터 이전이 필요 없습니다.

적절한 기능 균형: 인터페이스를 복잡하게 만들지 않으면서도 유용한 AI 기능을 제공합니다

단점:

Gmail 전용: Outlook이나 다른 이메일 제공자를 지원하지 않습니다.

프로젝트 관리 기능 없음: 순수한 이메일 도구입니다

번들링 기능이 완벽하지 않을 수 있습니다: 일부 사용자들은 AI가 가끔 이메일을 잘못 분류하는 경우가 있다고 보고합니다

Shortwave 가격

개인

Free

장점: 사용자당 월 $18

Business

14일 무료 체험판

비즈니스: 사용자당 월 $30

프리미어: 사용자당 월 $45

최대: 사용자당 월 $120

Enterprise: 맞춤형 가격

Shortwave 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (65개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Shortwave에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 한 사용자가 다음과 같이 공유했습니다:

Shortwave는 맞춤형 설정, 우선순위 지정, 데이터 보안과 같은 기능을 통해 이메일 관리를 도와줍니다. 사용자 친화적인 인터페이스 덕분에 매일 사용하게 되었으며, 심지어 Gmail에서 전환하기까지 했습니다. '핀 고정' 기능은 특히 훌륭하여 중요한 메일을 쉽게 확인할 수 있습니다.

Shortwave는 맞춤형 설정, 우선순위 지정, 데이터 보안과 같은 기능을 통해 이메일 관리를 도와줍니다. 사용자 친화적인 인터페이스 덕분에 매일 사용하게 되었으며, 심지어 Gmail에서 전환하기까지 했습니다. '핀 고정' 기능은 특히 훌륭하여 중요한 이메일을 쉽게 확인할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 전문가 5명 중 1명은 매일 3시간 이상을 파일, 메시지 또는 작업 관련 추가 정보를 찾는 데만 소비합니다. 이는 단 몇 초면 충분할 일을 위해 일주일 근무 시간의 거의 40%를 낭비하는 셈입니다! ClickUp의 'Connected Search'는 작업, 문서, 이메일, 채팅 등 모든 일을 하나로 통합하여, 여러 도구를 오갈 필요 없이 필요할 때 정확히 필요한 정보를 찾을 수 있게 해줍니다.

6. Missive (실시간 협업이 가능한 공유 받은 편지함이 필요한 팀에 최적)

Missive는 공유 받은 편지함을 위한 가시성 및 협업 기능을 제공하는 팀용 이메일 클라이언트입니다. 대화를 특정 팀원에게 할당할 수 있어, 모든 구성원이 각자의 담당 업무를 명확히 파악할 수 있습니다.

이 플랫폼을 사용하면 이메일 스레드 바로 옆에서 팀원들과 채팅할 수 있어, 고객이나 문제와 관련된 대화를 한곳에 모아둘 수 있습니다. 공유 초안을 통해 실시간으로 이메일을 함께 작성하며 협업할 수도 있습니다.

Missive의 주요 기능

공동 공유 초안: 이메일을 보내기 전에 실시간으로 함께 작성하고 편집하세요

팀 채팅: 이메일 스레드를 전달할 필요 없이 사이드 채팅에서 팀원들과 논의하세요

자동화 규칙: 사용자 정의 규칙에 따라 이메일을 자동으로 라우팅, 할당 또는 라벨 지정하세요

Missive의 장단점

장점:

팀 워크플로우에 최적화: 이 기능들은 이메일 기반 팀 협업을 위해 처음부터 설계되었습니다

내부 소통 효율화: Missive에서 모든 대화의 상태를 바로 확인할 수 있습니다

다양한 이메일 제공자 지원: Gmail, Outlook 및 기타 IMAP 계정과 연동됩니다

단점:

한도 있는 AI 기능: AI 기반 글쓰기나 요약 기능이 아닌 협업에 중점을 둡니다.

소규모 팀에는 과할 수 있음: 기능이 1인 사용자나 극소규모 팀에게는 너무 복잡할 수 있습니다

프로젝트 관리 도구와 연동되지 않음: Missive와 Missive와 작업 관리 도구 간에 정보를 수동으로 이동해야 합니다.

Missive 가격

30일 무료 체험판

스타터: 사용자당 월 $18

생산성: 사용자당 월 $30

비즈니스: 사용자당 월 $45

Missive 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (795개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (145개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Missive에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra의 한 리뷰에는 다음과 같이 적혀 있습니다:

지원, 청구, 일반 문의 등 여러 개의 수신함을 한곳에서 관리할 수 있는 기능은 바로 우리가 필요로 하던 것이었습니다. 내부 댓글에서 @멘션을 사용하면 이메일을 주고받지 않고도 관련 담당자를 쉽게 참여시킬 수 있습니다.

지원, 청구, 일반 문의 등 여러 개의 수신함을 한곳에서 관리할 수 있는 기능은 바로 우리가 필요로 하던 것이었습니다. 내부 댓글에서 @멘션을 사용하면 이메일을 주고받지 않고도 관련 담당자를 쉽게 참여시킬 수 있습니다.

Spike는 이메일을 채팅과 같은 대화 형식으로 바꿔줍니다. 헤더와 불필요한 요소를 제거하여 이메일을 간단한 메시지 풍선 형태로 표시합니다. 덕분에 대화를 더 쉽게 따라갈 수 있고 훨씬 빠르게 읽을 수 있습니다.

독특한 인터페이스 외에도 Spike에는 노트, 작업 관리, 영상 회의 기능이 내장되어 있습니다. 이러한 기능은 전용 도구보다 기본적이지만, 받은 편지함을 벗어나지 않고도 간단한 워크플로우를 처리할 수 있게 해줍니다. 또한 Magic Message라고 불리는 Spike의 AI는 답장 초안을 작성하고 어조를 조절하는 데도 도움을 줍니다.

Spike의 주요 기능

내장된 생산성 도구: 앱 내에서 기본 노트, 작업 관리, 비디오 회의 기능을 제공합니다

Magic Message AI: 이메일 작성 및 편집을 위한 통합 AI 어시스턴트

우선순위 받은 편지함: Fyntrix의 이 대안은 중요도가 낮은 메시지를 걸러내어, 사용자가 중요한 업무에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

Spike의 장단점

장점:

작업 전환을 줄여줍니다: 기본적인 기본적인 생산성 tools를 하나의 앱에서 사용할 수 있어 간단한 작업에 편리합니다

주요 이메일 제공자 모두 지원: Gmail, Outlook, Yahoo 및 기타 IMAP 계정과 연동됩니다.

단점:

채팅 인터페이스가 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다: 길고 격식 있는 이메일 스레드에서는 혼란스러울 수 있습니다

기능이 그리 다양하지 않습니다: 내장된 노트 및 작업 관리 기능은 전용 도구만큼 강력하지 않습니다

너무 비공식적으로 느껴질 수 있음: 이 디자인은 모든 전문적인 커뮤니케이션이나 클라이언트 대상 커뮤니케이션에 적합하지 않을 수 있습니다.

가격 급등

이메일 앱

Pro: 사용자당 월 $8

Ultimate: 사용자당 월 $16

Teamspace

Free

팀: 사용자당 월 $5

비즈니스: 사용자당 월 $10

Spike 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (45개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Spike에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 멘션에 대한 피드백:

저는 Spike를 즐겨 사용합니다. 이메일을 마치 채팅하듯 빠르고 간편하게 관리할 수 있기 때문이죠. 깔끔한 인터페이스와 노트, 작업 관리 같은 내장 기능 덕분에 생산성이 향상되고 모든 업무를 한곳에서 체계적으로 정리할 수 있습니다. 덕분에 제 일상적인 커뮤니케이션이 훨씬 더 효율적이 되었습니다.

저는 Spike를 즐겨 사용합니다. 이메일을 마치 채팅하듯 빠르고 간편하게 관리할 수 있기 때문이죠. 깔끔한 인터페이스와 노트, 작업 관리 같은 내장 기능 덕분에 생산성이 향상되고 모든 업무를 한곳에서 체계적으로 정리할 수 있습니다. 덕분에 제 일상적인 커뮤니케이션이 훨씬 더 효율적이 되었습니다.

8. Fyxer AI (자동화된 이메일 작성 및 받은 편지함 정리를 원하는 개인 사용자에게 최적)

출처: Fyxer AI / AI

Fyxer AI는 Fyntrix AI의 직접적인 대안으로, 개인용 AI 이메일 비서 역할을 합니다. 사용자의 글쓰기 스타일을 학습하여 답장 초안을 작성해 주며, 사용자는 이를 편집하여 보낼 수 있습니다. 일상적인 메시지의 경우, 자동으로 답장을 보내도록 설정할 수도 있습니다.

또한 달력 이벤트가 시작되기 전에 브리핑을 생성하여 AI 회의 준비 도구로도 활용됩니다. 이 브리핑은 관련 이메일 대화를 요약해 주므로, 모든 회의에 적절한 맥락을 파악한 상태로 참석할 수 있습니다. Fyxer는 이메일 워크플로우를 최대한 자동화하고자 하는 개인 사용자를 위해 설계되었습니다.

Fyxer AI의 주요 기능

AI 자동 응답: 대화 내역과 사용자의 개인 스타일을 바탕으로 이메일 답장을 작성합니다.

받은 편지함 정리: AI가 이메일을 우선순위에 따라 자동으로 분류하여 업무에 집중할 수 있도록 도와줍니다

회의 브리핑 생성: 회의 전에 관련 이메일의 요약을 정리해 줍니다

Fyxer AI의 장단점

장점:

작성 시간을 대폭 단축: AI가 작성한 답장 초안이 이메일에 대한 업무량의 상당 부분을 처리해 줍니다

사용자 스타일에 맞춰 조정: AI가 사용자의 습관을 학습하므로, 시간이 지날수록 제안 내용이 더욱 자연스러워집니다

자동화된 회의 준비: 브리핑은 빠르게 상황을 파악하는 데 유용한 방법입니다

단점:

개인 사용자 전용: 팀 협업이나 공유 받은 편지함 기능이 없습니다.

제한된 연동 기능: 프로젝트 관리 도구나 CRM과 같은 다른 업무 도구와 연결되지 않습니다.

신뢰가 필요합니다: AI가 이메일을 자동으로 발송하도록 허용하려면 그 정확성에 대해 높은 수준의 확신이 필요합니다

Fyxer AI 가격

7일 무료 체험판

스타터: 사용자당 월 $30

프로페셔널: 사용자당 월 $50

Enterprise: 맞춤형 가격

Fyxer AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📖 함께 읽어보세요: 고려해 볼 만한 최고의 Fyxer AI 대안

9. SaneBox (이메일 양에 압도되어 스마트 필터링이 필요한 모든 분에게 최적)

SaneBox는 완전한 이메일 비서라기보다는 스마트 필터에 가깝게 작동합니다. AI를 활용해 사용자의 이메일 사용 습관을 분석하고, 긴급하지 않은 메시지는 별도의 SaneLater 폴더로 자동 분류합니다. 메인 받은 편지함에는 AI가 사용자에게 중요하다고 판단한 이메일만 남게 됩니다.

서버에서 작동하므로 이메일 클라이언트를 변경할 필요가 없습니다. 이 Fyntrix 대안에는 발신자를 즉시 차단하는 SaneBlackHole 기능과 답장이 없는 이메일에 대한 후속 조치를 알리는 알림 기능도 포함되어 있습니다.

SaneBox의 주요 기능

SaneLater 폴더: 긴급하지 않은 이메일을 자동으로 받은 편지함에서 이동시켜 나중에 처리할 수 있도록 해줍니다

방해 금지: 이 기능은 집중 업무 시간을 설정해 두면, 해당 시간 동안 긴급하지 않은 이메일 수신을 일시 중지합니다.

후속 조치 알림: 보낸 이메일에 일정 시간 내에 답장이 오지 않으면 알려줍니다.

SaneBox의 장단점

장점:

모든 이메일 클라이언트와 호환: 이미 익숙하고 애용하는 이메일 앱을 계속 사용할 수 있습니다

설정이 간편합니다: 짧은 학습 기간 후, 백그라운드에서 자동으로 실행됩니다

받은 편지함 관리 부담을 줄여줍니다: 중요한 내용과 불필요한 내용을 구분하여 이메일 양을 손쉽게 관리할 수 있게 해줍니다

단점:

AI 글쓰기 기능 없음: 이 도구는 필터링과 정리 기능만 제공하며, 이메일 작성에는 도움을 주지 않습니다.

두 번째 폴더 확인 필요: SaneLater 폴더를 확인하는 습관을 들여야 합니다.

알고리즘은 완벽하지 않습니다: 때때로 중요한 이메일이 실수로 필터링될 수 있습니다

SaneBox 가격

14일 무료 체험판

Snack: 월 $3.49부터

Lunch: 월 $5.99부터

Dinner: 월 $16.99부터

SaneBox 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (185개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (70개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SaneBox에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 한 사용자는 다음과 같이 강조합니다:

SaneBox의 사용 편의성과 이메일 정리 기능이 마음에 듭니다. 이 도구는 공급업체 이메일과 뉴스레터로 인해 받은 편지함이 넘쳐나 중요한 정보를 놓치는 일이 없도록 도와줍니다. SaneBox는 이러한 상황을 체계적으로 정리해 줍니다. 사용하기 쉬워서 '받은 편지함 0건'을 달성해야 한다는 부담감이 줄어들고, 이메일을 제때 처리하지 못해도 죄책감을 느끼지 않게 됩니다. 초기 설정도 매우 간단했습니다.

SaneBox의 사용 편의성과 이메일 정리 기능이 마음에 듭니다. 이 도구는 공급업체 이메일과 뉴스레터로 인해 받은 편지함이 넘쳐나 중요한 정보를 놓치는 일이 없도록 도와줍니다. SaneBox는 이러한 상황을 체계적으로 정리해 줍니다. 사용하기 쉬워서 '받은 편지함 0건'을 달성해야 한다는 부담감이 줄어들고, 이메일을 제때 처리하지 못해도 죄책감을 느끼지 않게 됩니다. 초기 설정도 매우 간단했습니다.

10. Clean Email (대량 받은 편지함 정리 및 지속적인 관리에 중점을 둔 사용자에게 최적)

Clean Email은 대량 받은 편지함 정리에 중점을 두어, 대량의 이메일을 훨씬 더 빠르게 보관, 삭제 및 정리할 수 있도록 도와줍니다. 이메일을 소셜 네트워크에서 온 이메일이나 온라인 쇼핑 알림과 같은 스마트 보기로 그룹화하여 일괄적으로 관리할 수 있게 해줍니다.

또한 자동 정리 규칙을 설정하여 앞으로 받은 편지함을 깔끔하게 유지할 수 있습니다. 예시로는 뉴스레터를 30일 후 자동으로 보관함으로 이동시키는 규칙을 만들 수 있습니다. 이는 받은 편지함을 체계적으로 관리하고 그 상태를 유지하는 데 도움을 주는 tool입니다.

Clean Email의 주요 기능

스마트 보기: 유사한 유형의 이메일을 한데 모아 간편하게 일괄 처리할 수 있습니다

구독 취소: 모든 구독 내역을 확인하고 한 곳에서 일괄적으로 구독을 취소할 수 있습니다

프라이버시 중심: 이 tool은 메시지 콘텐츠가 아닌 이메일 헤더와 메타데이터를 분석합니다

Clean 이메일의 장단점

장점:

대량 정리 작업에 탁월: 수동으로 처리하는 데 걸리는 시간의 일부만으로 어수선한 수신함을 정리할 수 있습니다.

수신함 정리 자동화: '자동 정리' 규칙을 통해 받은 편지함이 다시 어지러워지는 것을 방지할 수 있습니다

주요 이메일 제공자 모두 지원: Gmail, Outlook, Yahoo 및 기타 IMAP 계정과 연동됩니다.

단점:

일상적인 이메일 클라이언트가 아닙니다: 이 도구는 이메일을 읽고 답장하는 용도가 아니라, 메일함을 정리하는 데 사용되는 유틸리티입니다.

정기적인 사용 필요: 최대의 효과를 얻으려면 받은 편지함을 관리하기 위해 정기적으로 사용해야 합니다.

AI 글쓰기 기능 없음: 전적으로 문서 정리 및 정리에 중점을 둡니다

Clean 이메일 요금

무료 체험판

단일 계정: 월 $9.99

5개 계정: 월 $19.99

10개 계정: 월 $29.99

Clean 이메일 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Clean Email에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

이 소프트웨어는 제 메일함을 관리하는 데 정말 큰 도움이 되었습니다. 매일 받는 이메일 양이 많아서 개인 생활과 업무를 이메일로 정리하는 것은 꽤 힘든 일이었습니다. 이 소프트웨어는 방대한 양의 이메일을 매우 효율적으로 정리하는 데 탁월합니다.

이 소프트웨어는 제 메일함을 관리하는 데 정말 큰 도움이 되었습니다. 매일 받는 이메일 양이 많아서 개인 생활과 업무를 이메일로 정리하는 것은 꽤 힘든 일이었습니다. 이 소프트웨어는 방대한 양의 이메일을 매우 효율적으로 정리하는 데 탁월합니다.

워크플로우에 딱 맞는 Fyntrix /AI 대안

적합한 tool을 선택하려면 문제의 근본 원인을 파악하는 것이 중요합니다. 이메일을 개선하려는 것입니까, 아니면 이메일을 처리하기 힘들게 만드는 비효율적인 워크플로우를 해결하려는 것입니까?

이메일 과부하가 실제로는 서로 연동되지 않는 도구와 흩어진 정보의 결과라면, 더 나은 이메일 클라이언트만으로는 문제의 일부만 해결할 수 있습니다. 여전히 앱 사이를 오가며 수동으로 맥락을 재구성해야 할 것입니다. 바로 그 점에서 ClickUp이 더 강력한 해결책이 됩니다.

작업, 문서, 커뮤니케이션을 한곳에 통합함으로써 이메일 과부하를 유발하는 업무의 산만함을 해소할 수 있습니다. AI가 업무를 이해하고, 팀원들은 모든 상황을 파악할 수 있으며, 워크플로우가 처음부터 끝까지 원활하게 연결됩니다.

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자주 묻는 질문

Fyntrix AI 대체 제품 선택 시 어떤 점을 고려해야 할까요?

단순히 이메일 응답 속도를 높여주는 것 이상의 기능을 갖춘 도구를 찾아보세요. 가장 뛰어난 Fyntrix AI 대안들은 가시성을 높이고, 수동 작업 이관을 줄이며, 이메일을 업무, 문서, 팀 커뮤니케이션 등 다른 업무 영역과 연결해 줍니다.

개인뿐만 아니라 팀에게도 가장 적합한 Fyntrix AI 대체 솔루션은 무엇일까요?

ClickUp은 단순한 수신함 관리 기능을 넘어서는 기능을 제공하기 때문에 팀을 위한 최고의 선택지 중 하나입니다. 이메일, 작업, 문서, 채팅, AI 기반 워크플로우를 하나의 작업 공간에 통합하여, 팀원들이 서로 연결되지 않은 여러 도구를 오가며 작업하는 대신 요청 사항과 실행 과정을 함께 관리할 수 있게 해줍니다.

Gmail이나 Outlook과 호환되는 Fyntrix AI 대체 도구가 있나요?

네. Shortwave와 같은 도구는 Gmail 사용자를 위해 특별히 설계된 반면, Superhuman, Missive, Spike, SaneBox, Clean Email은 Gmail과 Outlook을 모두 지원합니다. 어떤 도구를 선택할지는 더 빠른 받은 편지함 경험을 원하시는지, 아니면 이메일 관련 일을 관리할 수 있는 더 포괄적인 시스템을 원하시는지에 따라 달라집니다.

Fyntrix AI 대체 도구는 이메일을 단순히 정리하는 것뿐만 아니라 과다한 이메일 부담을 줄이는 데도 도움이 될까요?

네, 하지만 그런 기능을 제공하는 도구는 일부에 불과합니다. SaneBox나 Clean Email과 같은 수신함 중심 도구는 수신 메시지를 정리하고 필터링하는 데 도움이 됩니다. ClickUp과 같은 플랫폼은 작업, 업데이트, 팀 커뮤니케이션을 공유 작업 공간으로 옮겨 이메일 과부하를 근본적으로 줄여주므로, 이메일에서 처리해야 할 업무 자체가 줄어듭니다.

AI 이메일 어시스턴트와 ClickUp과 같은 통합 작업 공간의 차이점은 무엇인가요?

AI 이메일 어시스턴트는 수신함에서 메시지를 작성하고, 요약하고, 정리하는 데 도움을 줍니다. ClickUp과 같은 통합 작업 공간은 작업, 문서, 채팅, 자동화, AI를 한곳에 연결하여 더 광범위한 워크플로우를 처리합니다. 즉, 팀원들은 여러 도구 간에 수동으로 맥락을 재구성할 필요 없이 요청을 즉시 실행으로 옮길 수 있습니다.