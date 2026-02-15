2026년 최고의 Fyxer AI 대안 10선

대부분의 팀은 이메일 어시스턴트가 실제로 워크플로우를 악화시키고 있다는 사실을 깨닫지 못합니다. 메시지는 한 앱에 갇혀 있는 반면, 작업, 문서, 프로젝트 컨텍스트는 완전히 다른 곳에 존재하기 때문입니다. Microsoft 연구에 따르면 직원들은 하루에 거의 1,200번이나 앱 간 토글을 하며, 단순히 방향을 재조정하는 데만 연간 5주분의 업무 시간을 낭비합니다.

이 가이드는 Shortwave 및 Superhuman과 같은 이메일 전용 도구부터 ClickUp과 같은 통합 작업 공간에 이르기까지, 받은 편지함을 실행 가능한 업무와 직접 연결하는 10가지 Fyxer AI 대안을 안내합니다.

왜 Fyxer AI 대안을 찾아야 할까요?

독립형 이메일 어시스턴트는 처음에는 생산적으로 느껴질 수 있지만, 종종 새로운 문제를 야기합니다: 분산된 워크플로우입니다. 이메일은 한 tool에서, 작업은 다른 tool에서, 회의 노트는 또 다른 곳에서 관리됩니다. 단일 대화만 추적하기 위해 끊임없이 앱을 오가다 보면 맥락 분산 현상이 발생합니다. 이는 팀이 정보 검색, 앱 전환, 여러 플랫폼에 흩어진 파일 찾기에 시간을 낭비하게 하여 중요한 세부사항을 놓치기 쉬운 문제입니다. 가트너 연구에 따르면 디지털 근로자의 47%가 업무 수행에 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 단절이 많은 팀이 Fyxer AI 대안을 찾기 시작하는 이유입니다. 핵심 문제는 대개 몇 가지 주요 불만으로 귀결됩니다:

개인화 한도: AI가 작성한 답장은 일반적이고 평범하게 느껴질 수 있으며, 사용자의 독특한 커뮤니케이션 스타일의 미묘한 차이를 놓칠 수 있어 추가 편집 시간이 소요됩니다.

신뢰성 문제: 이메일 분류 및 초안 품질이 일관되지 않아 AI를 완전히 신뢰하기 어려울 수 있습니다.

업무 맥락 부족: 받은 편지함만 보는 이메일 어시스턴트는 메시지가 특정 프로젝트, 작업 또는 팀 목표와 어떻게 연관되는지 이해할 수 없습니다. 여전히 사용자가 직접 연결해야 합니다.

통합의 한계: 팀의 일이 Gmail이나 Outlook에만 국한되지 않는다면, 전용 이메일 어시스턴트는 더 큰 기술 스택에 적합하지 않을 수 있습니다.

최고의 솔루션이 항상 이메일 전용 도구는 아닙니다. 많은 팀이 이메일, 작업, 문서, AI를 하나로 통합한 컨버전드 작업 공간 에서 더 큰 가치를 발견합니다. 이를 통해 컨텍스트가 받은 편지함에서 실행 가능한 업무로 자연스럽게 흐릅니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어진 중요한 의사결정을 잃을 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 포착하고 추적할 통합 시스템이 없다면, 핵심 비즈니스 인사이트는 디지털 소음 속에 묻히게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이런 걱정은 필요 없습니다. 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에서 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요!

구체적인 대안을 살펴보기 전에, 생산성 및 워크플로우 관리 분야에서 AI 애플리케이션의 전반적인 현황을 이해하는 것이 도움이 됩니다. 이 비디오는 팀의 특정 요구사항에 가장 중요한 기능이 무엇인지 평가하는 데 도움이 될 수 있는 다양한 AI 활용 사례에 대한 개요를 제공합니다.

Fyxer AI 대안 한눈에 보기

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 이메일을 실행으로 연결하는 AI 기반 업무 관리 솔루션을 원하는 팀 ClickUp Brain, AI 요약, 이메일 내 작업, 자동화, 문서, 대시보드 Free Forever, 팀용 유료 플랜 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 Shortwave AI 기반 받은 편지함을 원하는 Gmail 파워 사용자 AI 번들링, 스레드 요약, 자연어 검색 무료 요금제; Pro ~$8.50/사용자/월, 비즈니스 ~$18/사용자/월, 맞춤형 Premier 요금제 슈퍼휴먼 속도를 최우선으로 하는 경영진 및 대량 이메일 사용자 분할 받은 편지함, AI 즉시 답장, 키보드 중심 워크플로우 스타터 $30/사용자/월, Business $40/사용자/월, Enterprise 맞춤형 Missive 내장 채팅 기능과 함께 공유 받은 편지함 협업이 필요한 팀 이메일 할당, 내부 채팅, 공동 문서 작성 스타터 $14/사용자/월, 생산성 $18/사용자/월, 비즈니스 $26/사용자/월, Enterprise 맞춤형 Microsoft Copilot 이메일, 문서, 회의를 위해 Microsoft 365를 사용하는 조직 Outlook 요약, 초안 작성 지원, 앱 간 연동 인텔리전스 $30/사용자/월 애드온 Gemini (Google Workspace) Gmail과 Docs에서 기본 AI 기능을 원하는 Google Workspace 사용자 초안 작성 지원, 이메일 스레드 요약, 작업 공간 전체 컨텍스트 Gemini Business $20/사용자/월, Enterprise $30/사용자/월 Hiver 지원 또는 운영을 위해 공유 Gmail 받은 편지함을 관리하는 팀 작업 할당, 충돌 감지, SLA, 분석 라이트 $19/사용자/월, 프로 $49/사용자/월, 엘리트 $79/사용자/월 Gmelius Gmail에서 칸반 스타일 이메일 워크플로우를 원하는 팀 칸반 보드, 시퀀스, 워크플로우 자동화 Meli $19/사용자/월, Growth $25/사용자/월, Pro $40/사용자/월, Enterprise 맞춤형 Spike 대화형 이메일 인터페이스를 선호하는 사용자 대화형 보기, 우선순위 받은 편지함, 내장 노트 및 비디오 무료 이용권; 팀 ~$7.99/사용자/월, Business ~$12.99/사용자/월, Enterprise 맞춤형 SaneBox 클라이언트 변경 없이 AI 이메일 필터링을 원하는 개인 사용자 스마트 필터링, SaneBlackHole, 일일 요약 간식 ~$7/월, 점심 ~$12/월, 저녁 ~$36/월

사용할 최고의 Fyxer AI 대안

모든 AI 이메일 도구가 실제 업무 실행을 위해 만들어진 것은 아닙니다. 많은 도구가 메시지 초안 작성이나 정리를 돕지만, 일에 소유권, 후속 조치, 가시성이 필요해지는 순간 한계가 드러납니다. 아래 도구는 단순한 받은 편지함 지원을 넘어 팀 간 업무 흐름을 실질적으로 지원하는 데 초점을 맞춥니다.

1. ClickUp (이메일을 작업으로 연결하는 AI 기반 업무 관리가 필요한 팀에게 최적)

ClickUp AI를 통해 채팅, 문서 등에서 자동으로 작업을 생성하세요

대부분의 이메일 어시스턴트는 한 가지에 최적화되어 있습니다: 받은 편지함을 더 빨리 처리하는 것. 그러나 더 큰 생산성 누수는 대개 이메일을 읽은 후 발생합니다. 후속 조치가 다른 도구에 남아 있고, 결정 사항이 아무도 연결하지 않는 문서에 기록되며, 일이 원래 대화와 전혀 연결되지 않은 프로젝트 보드에서 추적될 때 말이죠.

ClickUp은 이메일을 소통의 종착점이 아닌 실행의 출발점으로 삼아 이 문제를 해결합니다.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간에서는 받은 편지함이 업무와 '분리'되지 않습니다. 작업, 문서, 타임라인, 보고서에 직접 연결되어 중요한 맥락이 결과물에 함께 유지됩니다. 이는 복사-붙여넣기 방식의 업무 인계가 줄어들고, 잊혀진 실행 항목이 감소하며, "잠깐, 우리가 그걸 어디서 결정했더라?" 같은 혼란스러운 순간이 줄어든다는 의미입니다.

ClickUp에서 작업, 문서, 채팅을 검색하고 ClickUp Brain으로 자연어 질문을 해보세요.

일반적인 답장을 자동 생성하는 AI를 사용하는 대신, ClickUp Brain은 프로젝트 상황을 고려하여 스레드에서 실행으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 긴 이메일 체인을 핵심 결정 사항으로 요약하고, 다음 단계를 추출하며, 소유자와 마감일이 지정된 작업을 생성하고, 마지막 메시지에 적힌 내용만이 아닌 프로젝트의 실제 진행 상황을 반영한 답장을 작성할 수 있습니다.

더 스마트하고 상황에 맞는 캠페인 결정을 내리세요 ClickUp Brain

회의는 이메일만큼이나 많은 후속 작업을 발생시키기 때문에, ClickUp AI 노트테이커는 자동으로 회의에 참여하여 녹취록을 캡처하고 요약 및 실행 항목을 생성합니다. 이 모든 내용은 작업 바로 옆에 저장되므로, "중요한 내용"이 또 다른 앱에 갇히지 않습니다.

ClickUp AI 노트 작성기로 자동화된 노트와 요약문을 받아보세요

ClickUp 최고의 기능

작업 내부에 직접 이메일을 보내고 수신하여 대화가 참조하는 일에 첨부 파일로 연결된 상태를 유지하세요. 회신 내용은 작업 스레드에 자동으로 기록됩니다.

이메일을 전달하여 실행 가능한 작업이나 코멘트로 전환하세요. 그러면 후속 조치가 즉시 할당되고 추적 가능한 일로 전환됩니다.

이메일 스레드를 요약하고, 실행 항목을 추출하며, 작업 공간 전체에서 작동하는 AI를 활용해 답장을 초안 작성하세요. 단순한 받은 편지함 관리가 아닌, 업무 맥락을 고려한 AI입니다.

회의를 자동으로 녹화하고 검색 가능한 회의록, 스마트 요약, 작업 항목을 생성하여 이를 직접 작업 및 프로젝트와 연결하세요.

ClickUp에서 직접 최근 Gmail 이메일 기록을 검색하여 tool 간 전환 없이 중요한 맥락을 찾아보세요.

이메일 기반 업무에서 워크플로우 트리거를 사용하여 작업을 자동 할당하고, 상태를 업데이트하며, 요청을 접수한 즉시 라우팅하세요. 예를 들어, 작업 자동 할당, 상태 업데이트, 요청 접수 즉시 라우팅 등이 가능합니다.

ClickUp 장단점

장점:

통합된 컨텍스트: 모든 것이 하나의 작업 공간에 존재하므로, AI 제안은 단순한 받은 편지함 정보가 아닌 전체 업무 이력을 바탕으로 제공됩니다.

상황 인식 AI: ClickUp Brain은 대화를 프로젝트와 연결하고, 관련 작업을 표시하며, 실제 프로젝트 맥락을 반영한 응답 초안을 작성합니다.

워크플로우 유연성: ClickUp은 클라이언트 커뮤니케이션, 내부 프로젝트, 또는 ClickUp은 클라이언트 커뮤니케이션, 내부 프로젝트, 또는 크로스-기능적 이니셔티브 관리 등 팀 프로세스에 맞춰 조정됩니다.

단점:

기능의 깊이는 신규 사용자에게 학습 곡선을 제시할 수 있습니다

모바일 앱 경험은 데스크톱 버전과 일부 차이가 있습니다.

고급 기능은 특정 워크플로우에 맞게 초기 설정 시간이 필요할 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (4,000개 이상의 리뷰)

📮 ClickUp 인사이트: 사용자의 34%는 AI 시스템에 완전히 신뢰하며 작업하지만, 약간 더 많은 그룹(38%)은 "믿되 검증하라"는 접근 방식을 유지합니다. 업무 맥락을 이해하지 못하는 독립형 도구는 부정확하거나 불만족스러운 응답을 생성할 위험이 더 높습니다. 그래서 우리는 ClickUp Brain을 개발했습니다. 이 AI는 프로젝트 관리, 지식 관리, 협업을 작업 공간과 통합된 타사 도구 전반에 걸쳐 연결합니다. 컨텍스트 기반 응답을 토글 없이 얻고 업무 효율성을 2~3배 향상시켜 보세요. Seequent의 클라이언트처럼 말이죠.

2. Shortwave (AI 기반 받은 편지함 관리를 원하는 Gmail 파워 사용자에게 최적)

via Shortwave

가장 큰 고민이 복잡한 Gmail 받은 편지함이라면 Shortwave가 해답이 될 수 있습니다. AI를 핵심으로 완전히 새롭게 구축된 Gmail 인터페이스 대체 솔루션입니다. 단순한 플러그인이 아닌, 이메일을 경험하는 완전히 새로운 방식입니다.

가장 두드러진 기능은 '번들링'으로, 관련 이메일을 자동으로 그룹화합니다. 뉴스레터, 달력 초대장, 알림 등은 깔끔한 번들로 정리되어 중요한 대화만 화면 중앙에 남깁니다. 이는 시각적 혼란을 획기적으로 줄여주며, 효과적인 이메일 관리의 핵심 목표인 중요한 업무에 집중할 수 있도록 돕습니다.

Shortwave는 자연어 검색 기능도 제공하여 "사라가 보낸 3분기 예산 관련 이메일 보여줘"와 같은 질문을 할 수 있습니다. Gmail을 주로 사용하며 전체 업무 플랫폼을 도입하지 않고도 더 스마트한 받은 편지함을 원하는 개인 및 소규모 팀에게 집중적이고 강력한 솔루션입니다.

Shortwave 최고의 기능

AI 기반 묶음 기능: 유사한 이메일을 자동으로 그룹화하여 복잡한 필터 설정 없이도 받은 편지함의 과부하를 줄여줍니다.

스레드 요약: 긴 이메일 체인에 대한 AI 생성 요약본을 제공하여 빠르게 내용을 파악할 수 있습니다.

자연어 검색: 키워드를 추측하지 않고 평범한 영어로 질문하여 이메일을 찾을 수 있게 해줍니다.

숏웨이브 장단점

장점:

Gmail과 깊이 통합되어 원활한 워크플로우를 제공합니다

스마트 묶음 기능과 요약으로 이메일을 더 빠르게 처리하세요

속도를 위해 설계된 키보드 친화적 인터페이스

단점:

Gmail에서만 작동하며, Outlook이나 다른 제공자에서는 지원되지 않습니다.

팀 협업 기능은 한도가 있습니다

전체 AI 기능을 이용하려면 유료 구독이 필요합니다.

숏웨이브 가격 정책

무료 플랜 프로: $8.50/사용자/월 (연간 결제) 비즈니스: $18/사용자/월 (연간 결제) 프리미어: 맞춤형

숏웨이브 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰) Capterra: 목록에 없음

3. Superhuman (속도를 최우선으로 하는 경영진 및 대량 이메일 사용자에게 최적)

via Superhuman

슈퍼휴먼은 단 하나의 목표를 위해 설계되었습니다: 속도. 키보드 중심 디자인의 프리미엄 이메일 클라이언트로, 마우스를 전혀 건드리지 않고도 받은 편지함을 빠르게 처리할 수 있습니다. 하루 수백 통의 이메일을 받는 경영진이나 창업자라면 상당한 시간 절약 효과를 누릴 수 있습니다.

스플릿 받은 편지함 기능은 이메일을 VIP, 팀 메시지, 뉴스레터 등 사용자 정의 가능한 스트림으로 자동 분류합니다. 이를 통해 각 카테고리에 적절한 수준의 주의를 기울여 처리할 수 있습니다. AI 인스턴트 답장 기능은 단 한 번의 키 입력으로 보낼 수 있는 완료된 답변을 제안합니다.

Superhuman은 Gmail과 Outlook 모두와 호환되어 다른 대안들보다 더 유연합니다. 비용이 들지만, 시간이 가장 소중한 자산인 사람들에게는 생산성 향상으로 그 비용을 정당화할 수 있습니다.

Superhuman 최고의 기능

분할 받은 편지함: 받은 편지함을 스트림으로 분할하여 방해받지 않고 중요한 업무에 집중할 수 있도록 합니다.

AI 즉시 회신: 시간이 지남에 따라 사용자의 글쓰기 스타일을 학습하여 완료된 이메일 응답을 제안합니다

키보드 우선 설계: 거의 모든 작업에 키보드 바로 가기가 제공되어 인터페이스를 최적화하여 최대 속도를 구현합니다.

Superhuman 장단점

장점:

사용자들은 이메일 처리 시간에 상당한 개선이 있었다고 보고합니다

Gmail 및 Outlook 계정 모두 지원합니다

읽음 상태 추적 및 후속 조치 알림과 같은 기능 포함

단점:

시작하려면 1:1 온보딩 세션이 필요합니다

평가용 무료 요금제는 제공되지 않습니다.

협업 기능은 개인 사용을 위해 설계되어 한도가 있습니다.

슈퍼휴먼 가격 정책

스타터: $30/사용자/월 비즈니스: $40/사용자/월 엔터프라이즈: 맞춤형

슈퍼휴먼 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (14,000개 이상의 리뷰) Capterra: 4.9/5 (2,000개 이상의 리뷰)

4. Missive (내장 채팅 기능과 공유 받은 편지함 협업이 필요한 팀에 최적)

via Missive

미시브(Missive)는 고객 커뮤니케이션 협업을 위한 팀을 위해 설계되었습니다. 이메일, 채팅, 기본적인 작업 관리를 단일 인터페이스로 통합하여 스레드를 벗어나지 않고도 이메일을 논의하고 할당할 수 있습니다.

이메일을 전달하거나 팀원에게 참조(CC)하는 대신, 고객이 절대 볼 수 없는 내부 댓글 기능을 활용하세요. 이는 support@나 sales@ 같은 공유 받은 편지를 위해 기존 이메일을 사용하는 팀을 괴롭히는 "누가 답장했나?"라는 고질적인 문제를 해결합니다.

Missive는 협업 초안 작성 기능도 제공하여 여러 사람이 동시에 동일한 이메일 응답을 작업할 수 있습니다. 공유 커뮤니케이션 워크플로우를 관리하는 모든 팀에게 이메일과 팀 협업 간의 간극을 효과적으로 해소해 줍니다.

Missive의 주요 기능

작업 할당이 가능한 공유 받은 편지함: 이메일을 작업처럼 팀 회원에게 할당하고 상태 추적을 진행하세요

이메일과 병행되는 내부 채팅: 스레드에 계속 첨부된 사이드 대화창에서 팀원과 이메일을 논의하세요

협업 초안 작성: 이메일 응답을 실시간으로 함께 일하세요

Missive 장단점

장점:

내부 이메일 전달을 제거하여 대화를 추적 가능하게 하고 받은 편지함을 더 깔끔하게 유지합니다.

이메일과 팀 채팅을 하나의 도구로 통합합니다

공유 받은 편지함에 헬프데스크 스타일의 체계적인 관리를 제공합니다

단점:

기존 이메일 방식에 익숙한 팀에게는 학습 곡선이 존재합니다.

모바일 앱은 데스크톱 버전보다 기능이 더 제한적입니다.

일부 통합 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

Missive 가격 정책

스타터: $14/사용자/월 프로덕티브: $18/사용자/월 비즈니스: $26/사용자/월 엔터프라이즈: 맞춤형

미시브 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰) Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

5. Microsoft Copilot (Microsoft 365 환경에 최적화됨)

via Microsoft Copilot

이미 Microsoft 생태계를 사용하는 조직의 경우, Copilot은 추가 공급업체 없이 AI 지원을 제공합니다. 이 AI는 Outlook, Teams, Word 등 기존에 사용 중인 도구 내에 내장되어 있습니다.

Outlook에서 Copilot은 긴 이메일 스레드를 요약하고, 답장 초안을 작성하며, 관련 문서를 불러와 회의 준비를 돕습니다. 진정한 강점은 앱 간 통합 지능에 있습니다. 이메일 작성 시 달력을 참조하거나, Excel 시트에서 데이터를 가져오거나, Word 문서의 콘텐츠를 통합할 수 있습니다.

이러한 심층 통합 덕분에 Copilot은 Microsoft 365를 표준으로 사용하는 기업 팀에게 강력한 선택지가 됩니다. 다만 Microsoft 365 구독과 별도의 Copilot 라이선스가 모두 필요합니다.

Microsoft Copilot의 최고의 기능

Outlook 이메일 요약 기능: 긴 스레드에 대해 AI가 생성한 요약본을 제공하며, 핵심 내용과 실행 항목을 강조 표시합니다.

컨텍스트 기반 초안 지원: 달력, 최근 문서, 과거 서신 내용을 반영한 이메일 답장 초안 작성

크로스 앱 인텔리전스: 이메일을 작성할 때 Teams, SharePoint, Excel에서 관련 정보를 자동으로 추출합니다.

Microsoft Copilot 장단점

장점:

기본 통합으로 새 앱 설치나 학습이 필요 없습니다

Microsoft 생태계 내에서 기업급 보안 및 규정 준수를 제공합니다.

이메일 관리 이상의 광범위한 AI 기능을 제공합니다.

단점:

Microsoft 365 구독과 추가 Copilot 라이선스가 필요합니다.

AI 기능은 Microsoft 생태계로 한도됩니다

기능 사용 가능 여부는 Microsoft 365 플랜에 따라 다를 수 있습니다.

Microsoft Copilot 가격 정책

Copilot for Microsoft 365: $30/사용자/월 (애드온)

Microsoft Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (100개 이상의 리뷰) Capterra: 목록에 없음

6. Gemini (Google Workspace 사용자에게 최적화된 네이티브 AI 지원 도구)

via Gemini

Microsoft Copilot과 유사하게, Google의 Gemini AI는 Gmail 및 더 넓은 Google Workspace에 직접 통합됩니다. Google 생태계 기반 팀을 위해, 매일 사용하는 tools를 벗어나지 않고도 이메일 지원을 제공합니다.

Gmail에서 Gemini는 이메일 초안 작성, 스레드 요약, 응답 제안 등을 지원합니다. 통합 기능은 Google Meet의 회의 요약, Google Docs의 공동 작성 등 다른 Google 앱으로도 확장됩니다. 이를 통해 모든 Google 도구에서 일관된 AI 경험을 제공합니다.

이 AI는 Google Drive 파일, 달력 이벤트, 커뮤니케이션 기록을 이해하여 독립형 도구가 제공할 수 있는 것보다 더 맥락에 맞는 제안을 합니다.

Gemini의 최고의 기능들

Gmail 초안 지원: 입력하는 대로 완성어를 제안하거나 간단한 프롬프트를 기반으로 전체 초안을 생성합니다.

스레드 요약: 긴 이메일 대화를 키 포인트로 요약하여 빠르게 파악할 수 있도록 지원합니다

크로스-작업 공간 인텔리전스: 메시지 작성을 지원할 때 Google 드라이브 문서와 Google 캘린더 이벤트를 참조합니다.

Gemini 장단점

장점:

추가 설치 없이 기존에 사용 중인 Google 앱에 바로 표시됩니다.

구독 등급에 따라 Google Workspace 플랜에 포함되는 경우가 많습니다.

이메일, 문서, 회의 전반에 걸쳐 일관된 AI 경험을 제공합니다.

단점:

Google Workspace 생태계로 제한됨

AI 기능은 플랜에 따라 크게 다릅니다

일부 기능은 아직 출시 중이며 모든 사용자에게 제공되지 않을 수 있습니다.

Gemini 가격 정책 (Google 작업 공간)

Gemini Business: $20/사용자/월 (애드온) Gemini Enterprise: $30/사용자/월 (애드온)

Gemini 평가 및 리뷰

G2: 독립형 "Gemini for 작업 공간" 제품으로 목록에 포함되지 않음 Capterra: 목록에 포함되지 않음

7. Hiver (공유 Gmail 받은 편지함을 관리하는 지원팀에 최적)

via Hiver

Hiver는 팀원들이 새로운 인터페이스를 익힐 필요 없이 Gmail 받은 편지함을 헬프데스크로 변환합니다. support@ 또는 sales@와 같은 공유 받은 편지함을 관리하며 이메일을 할당, 추적 및 협업해야 하는 팀을 위해 설계되었습니다.

Hiver는 이메일 할당, 상태 추적, 중복 작업 감지 등의 기능을 Gmail에 직접 추가합니다. 특히 중복 작업 감지 기능은 팀원이 이미 해당 이메일에 답장 중일 경우 알림을 제공하여 중복 응답을 방지해 줍니다.

완전한 티켓팅 시스템의 복잡성 없이 더 체계적인 운영을 원하는 지원팀 및 운영팀에게 Hiver는 실용적인 선택입니다.

Hiver의 주요 기능

이메일 할당 및 상태 관리: 팀 회원에게 이메일을 할당하고 Gmail 내에서 상태(열람, 보류, 완료)를 추적하세요.

충돌 감지: 팀원이 동일한 이메일을 보기나 답장할 때 알림을 제공합니다.

SLA 추적 및 분석: 응답 시간 목표를 설정하고 팀 성과를 모니터링하세요

Hiver 장단점

장점:

Gmail 내에서 작동하므로 팀의 학습 곡선을 줄여줍니다

전체 티켓팅 시스템의 복잡성 없이 헬프데스크 기능을 제공합니다.

빠르고 간편한 설정

단점:

Gmail에서만 작동합니다

고급 라우팅이 필요한 복잡한 지원 워크플로우에는 적합하지 않음

일부 고급 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

Hiver 가격 정책

라이트: $19/사용자/월 (연간 결제) 프로: $49/사용자/월 (연간 결제) 엘리트: $79/사용자/월 (연간 결제)

Hiver 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (900개 이상의 리뷰) Capterra: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

8. Gmelius (Gmail에서 칸반 스타일 이메일 관리를 원하는 팀에게 최적)

via Gmelius

Gmelius는 프로젝트 관리 개념을 Gmail 수신함으로 직접 가져옵니다. 이메일을 칸반 보드에 시각화하고, 자동화된 아웃리치 시퀀스를 생성하며, 반복적인 작업을 처리하는 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

칸반 보기는 눈에 띄는 기능으로, 워크플로우 시각화 양식을 통해 이메일을 열 사이로 드래그할 수 있는 카드로 변환합니다. 이는 각 이메일이 프로세스 단계를 나타내는 영업 파이프라인이나 지원 대기열에 완벽합니다.

시각적으로 사고하며 프로젝트 관리 원칙을 받은 편지함에 적용하고자 하는 팀을 위해 Gmelius는 독특하고 강력한 접근 방식을 제공합니다.

Gmelius 최고의 기능

이메일용 칸반 보드: 사용자 정의 가능한 열 사이에서 이메일 카드를 드래그하여 이메일 워크플로우를 시각화하고 관리하세요.

이메일 시퀀스: 아웃리치 캠페인을 위한 자동화된 후속 조치 시퀀스를 생성하세요

워크플로우 자동화: 정의한 기준에 따라 이메일을 자동으로 할당, 라벨링 또는 이동하도록 규칙을 구축하세요.

Gmelius 장단점

장점:

시각적 칸반 보드로 워크플로우 상태를 한눈에 쉽게 파악하세요

수신함 관리와 외부 연락을 하나의 tool로 통합합니다

Gmail 인터페이스 내에서 원활하게 작동합니다

단점:

Gmail만 지원합니다

칸반 방식은 일부 사용자에게는 생소하게 느껴질 수 있습니다

하위 플랜에서는 고급 자동화 기능이 한도입니다

Gmelius 가격 정책

Meli: $19/사용자/월 (연간 결제) Growth: $25/사용자/월 (연간 결제) Pro: $40/사용자/월 (연간 결제) Enterprise: 맞춤형

Gmelius 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (700개 이상의 리뷰) Capterra: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

9. Spike (기존 스레드 방식보다 대화형 이메일을 선호하는 사용자에게 최적)

via Spike

Spike는 이메일을 채팅 대화처럼 재해석합니다. 메시지를 대화 형식으로 표시하여 소통을 더 즉각적이고 덜 형식적으로 느끼게 합니다.

우선순위 받은 편지함은 AI를 활용해 뉴스레터나 알림 같은 불필요한 메시지를 걸러내고 중요한 메시지를 선별해 보여줍니다. Spike에는 협업 노트 및 영상 통화 같은 내장 기능도 포함되어 있어 별도의 도구가 필요하지 않습니다.

Spike는 여러 이메일 제공자와 연동되어 Gmail 전용 대안보다 유연합니다. 기존 이메일 인터페이스가 복잡하다고 느끼는 사용자에게 진정으로 차별화된 경험을 제공합니다.

Spike의 주요 기능

대화형 이메일 보기: 채팅 풍선처럼 메시지를 표시하여 보다 쉽고 빠른 커뮤니케이션을 제공합니다

우선순위 받은 편지함: AI를 활용하여 가장 중요한 메시지를 자동으로 식별하고 표시합니다

내장 협업 도구: 앱 내에서 노트, 작업, 영상 통화 기능을 제공합니다.

Spike의 장단점

장점:

채팅 같은 인터페이스로 이메일 불안감을 줄이고 응답 속도를 높일 수 있습니다

Gmail뿐만 아니라 다양한 이메일 계정을 지원합니다.

커뮤니케이션과 기본 협업 기능을 하나의 tool로 통합합니다

단점:

대화형 보기는 기존 이메일 방식에 익숙한 사용자에게 혼란스러울 수 있습니다

공식적인 비즈니스 서신에는 적합하지 않음

일부 기능은 데스크톱보다 모바일 앱에서 더 잘 작동합니다

스파이크 가격 정책

무료 플랜팀: $7.99/사용자/월 (연간 결제)Business: $12.99/사용자/월 (연간 결제)Enterprise: 맞춤형

스파이크 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (70개 이상의 리뷰) Capterra: 4.4/5 (70개 이상의 리뷰)

10. Sanebox (클라이언트 변경 없이 AI 이메일 필터링을 원하는 개인에게 최적)

via Sanebox

Sanebox는 기존 이메일 클라이언트와 함께 백그라운드에서 조용히 작동하며 메시지를 필터링하고 정리합니다. 사용자의 이메일 사용 패턴을 분석하여 중요한 내용을 학습하고, 덜 중요한 메시지는 자동으로 별도의 폴더로 이동시킵니다.

가장 유명한 기능은 SaneBlackHole로, 한 번의 클릭으로 발신자를 차단할 수 있습니다. 이메일을 BlackHole 폴더로 드래그하기만 하면 해당 발신자의 메시지를 다시는 보지 않게 됩니다.

새로운 이메일 클라이언트를 도입하지 않고도 AI 기반 이메일 관리를 원하는 개인 사용자에게 Sanebox는 가볍고 효과적인 솔루션입니다.

Sanebox의 주요 기능

AI 이메일 필터링: 사용자의 이메일 습관을 학습하여 중요도가 낮은 메시지를 자동으로 별도 폴더로 분류합니다.

SaneBlackHole: 실제로 작동하는 원클릭 구독 취소 기능

일일 요약: 중요도가 낮은 이메일을 단일 일일 요약으로 묶어 제공합니다

Sanebox 장단점

장점:

Gmail, Outlook, Apple Mail을 포함한 모든 이메일 클라이언트와 호환됩니다.

최소한의 일상적 상호작용으로 백그라운드에서 자동으로 작동합니다

받은 편지함의 혼란과 불필요한 정보를 효과적으로 줄여줍니다

단점:

이메일 필터링 기능만 제공하며, 이메일 초안 작성이나 요약에는 도움이 되지 않습니다.

이메일 접근 권한을 제3자 서비스에 부여해야 합니다.

AI가 가끔 중요한 이메일을 잘못 분류할 수 있습니다

SaneBox 가격 정책

간식: ~$7/월 점심: ~$12/월 저녁: ~$36/월

SaneBox 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (150개 이상의 리뷰) Capterra: 4.8/5 (500개 이상의 리뷰)

올바른 tool이 아닌 올바른 워크플로우를 선택하세요

여러분에게 가장 적합한 Fyxer AI 대안은 해결하려는 문제에 따라 달라집니다. 단순히 더 빠르고 깔끔한 받은 편지함을 원한다면 Shortwave나 Superhuman 같은 전용 이메일 클라이언트만으로도 충분할 수 있습니다. 팀이 이미 Microsoft 또는 Google 생태계에 깊이 연동되어 있다면 Copilot이나 Gemini가 합리적인 선택입니다.

그러나 생산성 향상의 가장 큰 이점은 단순히 이메일을 더 빠르게 관리하는 데서 오는 것이 아닙니다. 이메일과 실제 일 간의 단절을 해소할 때 비로소 실현됩니다. 커뮤니케이션, 작업, 문서, 프로젝트가 모두 한 곳에 통합되면 AI는 진정한 지능을 발휘하게 됩니다. 이것이 바로 컨텍스트 기반 AI의 핵심 이점입니다.

목표는 단순히 비워진 받은 편지함이 아닙니다. 모든 중요한 이메일이 올바른 작업으로 이어지고, 적절한 장소에서 추적되며, 모든 관련 맥락을 함께 제공하는 것—이것이 워크플로우 자동화의 핵심입니다. 진정으로 연결된 워크플로우를 구축하려면 ClickUp으로 무료로 시작해 보세요. ✨

자주 묻는 질문

Fyxer AI는 Gmail 및 Outlook용 AI 기반 이메일 어시스턴트로, 받은 편지함 관리를 지원합니다. AI를 활용해 이메일 분류, 자동 답장 초안 작성, 회의 노트 기록을 처리합니다.

Fyxer AI는 전문 이메일 어시스턴트인 반면, Microsoft Copilot은 전체 Microsoft 365 제품군에 걸쳐 적용되는 AI 레이어입니다. Copilot은 이메일을 달력, 문서, Teams와 연결하여 더 넓은 맥락을 제공합니다.

예, ClickUp과 같은 통합 작업 공간은 업무 맥락 내에서 이메일을 처리함으로써 독립형 어시스턴트를 대체합니다. ClickUp 작업 관리 및 ClickUp Brain은 전체 프로젝트 이력을 기반으로 한 AI 지원을 제공합니다.

일반적인 한계로는 AI가 작성한 일반적인 답장, 일관성 없는 이메일 분류, 그리고 더 넓은 업무 맥락과의 통합 부족이 있습니다. 이는 여전히 이메일을 프로젝트나 작업에 수동으로 연결해야 함을 의미합니다.