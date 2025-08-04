팀 간 협업: 사일로를 해체하고 더 스마트하게 일하는 방법

'팀 간 협업'이라고 들으면 무엇이 떠오르나요?

아마도 많은 팀 회의, 이메일, 혼란이 있었을 것입니다. 하지만 영화 '인턴'을 생각해보세요. 두 명의 부적합한 인턴이 코더, 마케터, 분석가와 팀을 이루어 Google의 전사적 과제를 성공적으로 수행합니다. 그들은 가장 똑똑해서 성공한 것이 아닙니다. 서로 다른 팀에서 일하고 하나의 통합된 그룹으로 활동하는 법을 배웠기 때문에 성공한 것입니다.

이것이 바로 직장에서의 진정한 협업입니다. 여러 팀이 각기 다른 업무 스타일을 테이블에 가져오지만, 신뢰와 구조가 없으면 추진력은 사라집니다.

더 나은 팀 구축, 명확한 대화, 더 스마트한 습관을 통해 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 이 문서에서는 조직에서 팀 간 협업을 강화하고 업무 속도를 저하시키지 않고 사일로를 해체하는 방법을 알아봅니다.

👀 알고 계셨나요? 사무직 근로자는 근무 시간의 42%를 다른 사람들과 함께 일하며 보냅니다. 하지만 동료 및 클라이언트 와의 커뮤니케이션은 어려운 일로 여겨지고 있습니다.

팀 간 협업이란 무엇일까요?

종종 교차 기능 팀 협업이라고도 하는 팀 간 협업은 여러 부서가 함께 협력하여 한 가지 문제를 해결하는 것을 의미합니다. 이러한 팀에는 디자이너, 개발자, 마케터 및 영업 팀이 포함될 수 있습니다. 각 그룹은 자신의 전문 지식을 활용하여 프로젝트가 원활하게 진행될 수 있도록 합니다. 부서 간 협업과 달리, 교차 기능 팀은 진행을 방해하는 사일로를 해체합니다.

📌 iPhone은 팀 간 협업의 가장 잘 알려진 예시 중 하나입니다. Apple의 'Project Purple'은 하드웨어, 소프트웨어, 디자인 엔지니어와 마케팅 팀을 하나로 통합했습니다. 이들은 프로토타입을 제작하고, 경영진에 프레젠테이션을 하고, 피드백을 수집하고, 함께 제품을 개선했습니다. 엔지니어는 출시 마케팅을 이끌고 첫 데모에 출연하기도 했습니다. 팀은 종종 충돌하고, 의사소통에 실패하고, 압박감 속에서 일했지만, 그 결과는 분명합니다. 오늘날 iPhone은 Apple 매출의 52%를 차지하고 있습니다.

팀 간 협업이 중요한 이유

두 단어로 요약하면 '성공적인 실행'입니다.

고립되어 일하는 팀은 중요한 세부 사항을 놓치고 부서 간 혼란을 야기하여 결과의 실패로 이어집니다.

팀이나 커뮤니티에 속하는 것은 직원 만족도에 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 팀이 효과적으로 협업하면 일반적인 장애물을 극복하고 프로젝트를 더 빠르게 진행하여 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

💡 전구를 발명한 사람이 누구인지 물어보면, 아마도 토마스 에디슨이라는 이름을 들을 것입니다. 하지만 에디슨의 뒤에는 그가 '머커스'라고 부른 고도로 숙련된 전문가들이 있었습니다 . 이 전문가들에는 엔지니어, 기계 기술자, 화학자, 사진작가, 전기 기술자 등이 포함되어 있었습니다. 각자는 프로젝트에 자신의 전문 지식과 다양한 관점을 제공하여, 끊임없는 테스트와 실험을 통해 추상적인 개념을 작동하는 프로토타입으로 바꿨습니다.

전구, 축음기, 영화 등 우리가 당연하게 여기는 수백 가지의 놀라운 발명품은 한 사람의 프로젝트로 만들어지지 않았습니다. 이 모든 발명품은 여러 전문 분야의 통합된 사고와 작업 소유권에서 비롯되었습니다.

중앙 집중식 커뮤니케이션과 일관된 온라인 회의 루틴을 통해 이러한 문화를 구축하면 진행이 더 원활해지고 생산성이 향상됩니다.

실제 사례로 살펴보겠습니다:

프로젝트가 더 빠르게 진행됩니다: 모든 사람이 목표를 이해하고, 업무량을 분담하며, 더 빠르게 결과를 전달합니다

결과가 개선됩니다: 각 부서가 자신의 의견을 기여하고 다른 부서가 놓칠 수 있는 부분을 보완합니다

혁신의 부상: 공유된 사고는 개별 팀이 혼자서는 개발할 수 없는 더 나은 아이디어로 이어집니다

참여도 향상: 팀은 책임을 공유하고 하나의 결과를 위해 함께 일할 때 더 잘 연결될 수 있습니다

직원의 기술 향상: 다른 팀이 문제를 해결하는 방법을 배우면 자신의 기술도 향상됩니다

직원 유지력 강화: 협업 커뮤니케이션과 업무 문화는 강력한 팀을 유지하고 신입 사원을 유치하는 데 도움이 됩니다

이해 관계자의 만족도 향상: 더 많은 유능한 인력이 시간과 전문 지식을 기여할수록 프로젝트의 결과가 더 좋아집니다

🧠 재미있는 사실: Amazon은 'Two-Pizza Team' 개념을 채택하여, 피자 두 판으로 식사를 할 수 있는 소규모의 다기능 그룹을 구성합니다. 이러한 팀은 자율적으로 운영되어 신속한 의사 결정과 혁신을 가능하게 하고, AWS 및 Prime과 같은 서비스의 개발에 기여하고 있습니다.

팀이 직면하는 일반적인 과제

사일로화된 업무에서 진정한 팀 협업으로 전환할 때, 시스템의 모든 부분을 시험하는 여러 가지 과제가 발생합니다. 특히 신입 사원이 가장 자주 직면하는 몇 가지 과제를 살펴보겠습니다.

1. 사람들은 항상 익숙하지 않은 팀원들을 신뢰하지 않습니다

일반적으로 직원들은 이전에 함께 일한 적이 없는 사람을 신뢰하는 것을 주저합니다. 이러한 주저함은 조용한 방식으로 나타나 진행을 블록하고 팀의 추진력이 시작되기도 전에 무너뜨립니다.

일부 사람들은 다른 사람들이 동등하게 기여하지 않거나 일을 진지하게 생각하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 일찍 퇴근합니다. 다른 사람들은 다른 사람이 자신의 일에 대한 크레딧을 차지할까 봐 아이디어를 숨기기도 합니다.

이러한 두려움은 과장된 것 같지만, 실제로 존재합니다. 압박이 심한 직장에서 많은 직원들은 자신의 역할을 보호한다는 것이 자신의 전문 지식을 다른 사람에게 알려주지 않는 것이라고 생각합니다. 이러한 사고방식은 무능함보다 더 빨리 진행을 방해합니다.

2. 분산된 프로세스와 소통의 단절

✍️ 1490년대 초, 레오나르도 다빈치는 그림, 건축, 기계, 인체 해부학이라는 네 가지 광범위한 주제에 대한 자세한 관찰을 노트에 기록하기 시작했습니다. 현재 그의 코덱스로 알려진 이 노트에는 스케치, 이론, 도표로 가득 찬 수천 페이지가 포함되어 있습니다. 다빈치는 뛰어난 재능을 가지고 있었지만, 출판할 예정이었던 프로젝트를 포함해 많은 프로젝트를 미완으로 남겼습니다. 그는 이러한 개념을 현실로 구현할 수 있는 체계적인 워크플로우, 협업 지원, 운영 시스템이 부족했습니다.

팀 리더들은 서로 연결되지 않은 프로세스나 불명확한 책임에 의존할 때 동일한 문제에 직면합니다. 많은 팀은 프로젝트가 시작되면 협업이 자연스럽게 이루어질 것이라고 생각합니다. 이러한 가정은 프로젝트의 진행뿐만 아니라 부서 간 신뢰, 사기, 책임감 등 더 심각한 문제를 야기합니다.

좋은 소식은 이 방법이 그 반대도 마찬가지라는 것입니다. 한 가지 약한 부분을 고치면 전체 시스템에 모멘텀이 생깁니다. 명확한 프로세스는 더 나은 의사 결정, 더 강력한 결과, 진정한 팀 간 진행을 가능하게 합니다.

3. 물리적 및 물류적 과제

직원들이 더 많은 협업을 원하더라도 물리적, 물류적 장애물로 인해 종종 그럴 수 없는 경우가 많습니다. 전통적인 사무실에서는 여러 부서가 다른 층, 다른 건물, 심지어는 다른 건물에 위치해 있는 경우가 많습니다. 이러한 물리적 거리는 말 그대로의 거리뿐만 아니라 정신적 거리도 만들어 아이디어를 공유하거나 긴밀하게 일하기 어렵게 만듭니다.

대면 협업을 위해 공유 스페이스를 제공할 수 있지만, 이동 시간, 회의실 예약, 기술 설정 등으로 인해 업무가 지체될 수 있습니다.

원격 팀은 시계라는 또 다른 종류의 장벽에 직면합니다. 팀 회원이 여러 도시, 국가 또는 시간대에 흩어져 있으면 실시간 회의나 문제 해결이 어려워집니다. 일부는 아침에 일하고, 다른 일부는 밤에 로그인하기 때문에 온라인 회의의 흐름이 방해받고 생산성이 저하됩니다.

또한 ClickUp은 응답자의 27%가 후속 조치가 부족한 회의로 인해 작업 항목이 누락되고, 작업이 해결되지 않아 결국 생산성이 저하된다고 응답한 것을 발견했습니다.

통합 커뮤니케이션 플랫폼은 일부 격차를 해소할 수 있지만, 이러한 장벽이 완전히 사라지지는 않습니다. 그러나 올바른 협업 도구와 스마트한 관행을 사용하면 이러한 거리를 극복할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 일반적인 지식 근로자는 업무를 완료하기 위해 평균 6명의 사람들과 연결되어야 합니다. 즉, 매일 6명의 핵심 연결 대상에게 연락하여 필수적인 컨텍스트를 수집하고, 우선순위를 조정하고, 프로젝트를 진행해야 합니다. 끊임없는 후속 조치, 버전 혼동, 가시성 부족은 팀의 생산성을 저하시키는 실제적인 문제입니다. 연결된 검색 및 AI Knowledge Manager를 갖춘 ClickUp과 같은 중앙 집중식 플랫폼은 컨텍스트를 손끝에서 즉시 사용할 수 있도록 함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

팀 간 협업을 개선하는 방법

팀 간 협업의 이점과 과제는 분명하지만, 팀 간에 효과적인 협업을 촉진하려면 어떻게 해야 할까요? 프로세스의 주요 단계를 살펴보겠습니다.

1. 공유 목표 및 OKR에 대한 일치

다른 팀을 프로젝트에 참여시키려다 "그건 우리 팀의 우선순위가 아닙니다"라는 말을 들은 적이 있으신가요? 특히 프로젝트가 수익이나 고객 확보에 직접적인 영향을 미치는 경우, 이런 상황은 매우 답답할 수 있습니다. 이러한 불일치는 귀하와 다른 팀이 목표에 대해 합의하지 않았을 때 발생합니다.

📌 X(이전 Twitter)를 예시로 들어 보겠습니다. 이 회사는 Elon Musk의 지휘 아래 큰 변화를 겪었습니다. X는 새로운 우선순위에 맞게 수익 목표를 조정하는 한편, '세계의 광장'이라는 전반적인 사명을 달성하기 위해 계속 노력했습니다. 엘론 머스크의 2022년 X 인수 당시 트윗

팀마다 우선순위가 충돌하면 진행이 느려집니다. 명확하고 통일된 목표는 상황이 변해도 협업을 안내하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp과 같은 일하는 모든 것을 위한 앱이 이러한 비전을 실현하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

우선, ClickUp 목표를 사용하면 조직 전체의 공유 목표를 설정하고, 여러 부서의 OKR로 하향식 전달하며, 설정된 목표와 실제 성과를 비교하여 영향을 측정할 수도 있습니다.

크고 포괄적인 목표를 더 작은 작업과 하위 작업으로 분할하여 관련 팀 회원에게 할당할 수 있습니다. 마감일, 마일스톤, 진행 상황 추적과 같은 세부 정보를 추가하여 명확성을 높일 수 있습니다.

ClickUp 목표를 사용하여 분기별 및 연간 조직 전체의 OKR을 명확하게 설정하고 추적하세요

💡 프로 팁: ClickUp의 '목표'를 사용하여 각 목표에 대한 '주요 결과'를 정의하세요. 다음과 같이 목표에 따라 적절한 메트릭 유형을 선택하세요. 수익 목표를 위한 '통화'

‘비율’을 KPI(예: 유지율 또는 이탈률)에 적용하세요

가입자 수와 같은 원시 카운트에 '번호'를

이진 마일스톤에 대한 '참/거짓' ClickUp에서 타임라인, 진행 상황 집계 등을 통해 진행 상황을 시각적으로 추적하세요. 이를 통해 키 결과를 측정 가능한 결과와 직접 연결할 수 있습니다.

2. 명확한 소유권 및 책임 지정

누구도 누가 어떤 업무를 담당하고 왜 그 업무에 참여하고 있는지 모르는 팀에 합류하는 것을 상상할 수 있습니까? 이러한 설정은 혼란, 불균형한 업무량, 그리고 좋지 않은 결과로 이어집니다.

경영진이 여러 부서의 팀을 구성할 때, 각 사람의 강점을 반영한 책임을 할당해야 합니다. 공정한 배포는 모든 사람이 동일한 책임을 지는 것이 아니라, 책임이 논리적으로 배포된다는 것을 의미합니다.

이러한 기대 사항을 문서화하는 유용한 방법은 팀 헌장을 만드는 것입니다. 팀 헌장은 각 회원의 역할, 목표, 의사 결정 권한 및 커뮤니케이션 규범을 요약한 공동 합의문입니다.

스티브 잡스는 팀워크의 중요성을 강조했습니다:

비즈니스에서 위대한 성과는 한 사람에 의해 이루어지지 않습니다. 여러 사람의 팀이 함께 이루어내는 것입니다.

적절한 소유권은 아이디어를 현실로 만듭니다.

일부 기여자는 희귀한 전문 지식을 가지고 있기 때문에 더 많은 일을 맡게 되지만, 누구도 착취당하거나 무시당한다고 느끼지 않아야 합니다. 모든 사람이 작업의 이유를 이해하면 팀이 함께 움직이고 추진력을 얻을 수 있습니다. 명확한 책임은 사기를 높이고, 작업 관리를 개선하며, 공동의 소유권을 구축합니다.

📮ClickUp 인사이트: 직원의 28%는 보이지 않는 일을 단순히 "좋은 팀원으로서의 역할"로 분류하지만, 10%는 그 부담이 불공평하게 배포되고 있다고 생각합니다. 항상 같은 소수의 사람들이 업무를 맡게 되면, 처음에는 동료애로 시작된 것이 금방 침묵의 불만과 원망으로 변할 수 있습니다. 문제는 도움이 항상 동료로부터만 오지 않는다는 것입니다. 모호한 문서, 숨겨진 작업의 상태, 또는 작년 어느 시점에 유사한 임시 요청을 처리한 사람이 누구인지 찾아야 합니까? ClickUp AI는 관련 정보와 인사이트를 즉시 표시하여 모든 사람이 필요한 지원을 받을 수 있도록 합니다.

3. 커뮤니케이션 워크플로우를 표준화하세요

이 부분은 앞서 언급했지만, 명확히 강조할 만큼 중요한 사항입니다. 팀 간 협업은 팀이 공유된 프로세스를 따를 때만 가능합니다.

때로는 기존 워크플로우에 새로운 팀을 추가해야 할 수도 있습니다. 개발 팀이 영업 스크립트에 기여하기 시작할 수도 있습니다. 또는 마케팅 팀이 제품 설명서 작성에 참여할 수도 있습니다. 다른 경우에는 모든 부서의 의견이 필요한 내부 지식 기반과 같은 새로운 것을 처음부터 구축해야 할 수도 있습니다.

명확한 구조가 없으면 이러한 노력은 혼란으로 이어질 수 있습니다. 따라서 협업이 가치를 더하는 경우를 정의하고 다음 네 가지 질문에 대한 명확한 답을 제공하는 표준 운영 절차를 마련하세요.

함께 일하는 팀, 특히 참여하고 있는 팀원

각자가 담당하고 제공하는 업무

그들의 커뮤니케이션을 지원하는 도구

일이 완료되었을 때의 성공은 어떤 모습일까요?

모든 사람이 처음부터 동일한 워크플로우를 공유하면 협업이 자연스럽고 작업 관리가 쉬워집니다.

💡 전문가의 팁: 지식 근로자의 92%는 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어져 있는 중요한 의사 결정 정보를 잃을 위험에 처해 있습니다. 의사 결정을 캡처하고 추적할 수 있는 통합 시스템이 없으면 중요한 비즈니스 인사이트가 디지털 소음 속에서 사라지게 됩니다. 부서 간 워크플로우를 간소화하고 싶으신가요? ClickUp 작업을 사용하여 관련자, 각 담당자의 업무, 진행 상황 추적 방법을 명확하게 정리하세요. 담당자를 추가하고, 마감일을 설정하고, 작업의 우선순위와 진행 상태를 쉽게 정의할 수 있습니다. 또한 ClickUp의 사용자 지정 필드를 사용하여 결과물 및 기타 세부 사항을 표시할 수도 있습니다. 작업 설명이나 댓글을 통해 컨텍스트를 설정하고 한 곳에서 토론을 추적할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 팀원이 동일한 구조를 볼 수 있으며, 혼동 없이 작업을 진행할 수 있습니다.

4. 정기적인 팀 간 체크인 및 회고 회의 개최

크로스 기능 팀은 종종 단일 부서 내에서 발생하는 작은 일일 동기화를 놓치기 쉽습니다. 이러한 접점 부족은 전체적으로 불일치, 낮은 가시성 및 모멘텀 저하로 이어집니다.

짧고 체계적인 동기화를 통해 모든 팀이 진행 상황을 공유하고, 장애 요소를 제기하고, 전체적인 상황을 파악할 수 있습니다. 이러한 체크인이 일관되게 진행되고 익숙한 형식을 따를 경우, 모든 사람이 시간을 낭비하지 않고 업무에 집중할 수 있습니다.

당사의 조언은 무엇일까요? ClickUp의 Autopilot Agents를 사용하여 이러한 캐치업을 자동화하고 비동기화하세요. 팀의 모든 회원에 대한 중요한 작업 활동을 요약한 일일 및 주간 보고서를 생성합니다. 손가락 하나 까딱하지 않고 업데이트를 추적할 필요 없이 완벽한 가시성을 확보하세요.

ClickUp Autopilot Agents를 통해 자동화된 일일 및 주간 보고서와 AI 스탠드업을 통해 작업 진행 상황을 최신 상태로 유지하세요

회고도 마찬가지로 중요합니다. 키 마일스톤을 달성한 후에는 팀이 무엇이 잘 되었는지, 무엇이 잘 되지 않았는지, 그리고 무엇을 변경해야 할지 반성할 수 있는 스페이스가 필요합니다. 이러한 검토를 통해 프로세스가 개선되고 팀이 신뢰를 강화하고 크레딧을 공유하며 함께 결과에 대한 소유권을 가질 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp의 프로젝트 회고 템플릿을 사용하여 더 원활한 팀 회고를 진행하세요. 이 템플릿을 사용하여 성공 사례, 과제 및 교훈을 문서화하면 모든 팀원이 반복하거나 재고해야 할 사항에 대해 동일한 정보를 공유할 수 있습니다. 문서에서 바로 작업 항목을 할당하여 개선을 계속 진행하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 회고 템플릿으로 팀의 일관성을 유지하세요

새로운 팀 간 협업 프레임워크를 구축하는 경우, 몇 가지 습관을 기르는 것부터 시작하세요.

간단한 아이스브레이커로 시작해 편안한 분위기를 조성하세요

구조화된 템플릿을 사용하여 브레인스토밍 또는 회고회를 진행하세요

체크인을 짧고 예측 가능하며 투명하게 유지하세요

이러한 리듬은 시간이 지남에 따라 더 강력한 협업을 구축하고 모든 팀이 더 많은 자신감, 명확성 및 목적 의식을 가지고 움직일 수 있도록 지원합니다.

팀 간 협업이 격차를 해소하고 모든 사람을 연결하기 위해 기술에 크게 의존하고 있다는 것은 당연한 일입니다. 팀 회원이 어디에 있든, 다음과 같은 기능이 있는 도구가 필요합니다.

실시간 커뮤니케이션과 협업을 가능하게 하세요

지연 없이 모든 사람을 최신 상태로 유지하세요

협업 세션에서 논의된 모든 것을 기록하여 참고 자료로 활용하세요

팀 간 협업에 가장 신뢰할 수 있는 도구 중 하나는 ClickUp입니다. 이 도구는 커뮤니케이션, 문서화 및 작업 추적을 단일 작업 공간에 통합합니다. ClickUp을 사용한 결과: 96. 7%의 팀이 효율성 향상 보고

87. 9%는 협업이 개선되었다고 보고합니다

87. 5%가 가시성 개선을 보고했습니다

ClickUp 문서 및 화이트보드를 사용하여 아이디어를 브레인스토밍하고 협업하세요

팀이 문서를 작성하거나 자세한 노트를 함께 작업해야 할 때 ClickUp은 문서 협업 소프트웨어로 작동합니다. 이러한 공유 문서를 통해 아젠다를 작성하고, 위키를 관리하거나, 브레인스토밍 아이디어를 한 곳에 기록할 수 있습니다.

ClickUp 문서를 사용하여 팀원과 실시간으로 아이디어를 작업하세요

ClickUp 문서 내에서 댓글을 달고, 후속 작업을 할당하고, 문서를 활성 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 헤더와 집중 모드를 사용하여 레이아웃을 맞춤 설정하여 문서가 팀의 업무 방식에 맞게 조정할 수도 있습니다.

또한 원격 또는 분산된 팀이 매번 실시간 업데이트를 받지 않고도 명확하게 소통할 수 있도록 지원합니다. 권한 설정으로 액세스를 제어하여 필요에 따라 특정 사용자에게 편집 또는 보기 권한을 부여할 수 있습니다.

팀이 시각적 사고를 선호하는 경우 ClickUp 화이트보드로 전환하세요. 이 유연한 캔버스를 사용하면 실시간으로 아이디어를 스케치, 계획 및 연결할 수 있습니다. 모양, 텍스트, 선 또는 그림을 추가하여 프로세스를 지도에 표시하거나 기능을 함께 계획할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드를 사용하여 팀과 시각적으로 협업하세요

또한 보드에 실시간 작업을 추가하고 프로젝트에 연결하여 아이디어를 즉시 실행으로 옮길 수 있습니다. 또한 화이트보드 템플릿을 사용하여 프로젝트 매핑, 팀 아이디어 구상 또는 계획 세션 중 시각적 피드백을 지원할 수 있습니다.

ClickUp의 실시간 협업 감지 기능을 사용하여 여러 팀에서 문서를 함께 편집하고 최신 버전을 확인할 수 있습니다

가장 좋은 점은?

여러 사용자가 동일한 ClickUp 문서에서 협업할 수 있으며, 다른 사용자가 문서를 편집할 때 실시간 알림을 받을 수 있습니다. ClickUp의 실시간 협업 감지 기능을 사용하면 문서 내에서 변경 사항이 충돌하거나 반복적으로 편집되는 것을 방지할 수 있습니다.

또한 업데이트가 발생하면 바로 확인할 수 있으므로, 아무도 오래된 버전으로 작업하거나 새로운 추가 사항을 놓치는 일이 없습니다. 고기능 팀은 부서 간 가시성을 공유하여 신속한 의사 결정을 지원하기 때문에 이러한 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 속도와 정확성은 공유 문서, 타이트한 타임라인, 여러 기여자와 함께 작업할 때 큰 차이를 만듭니다.

ClickUp 채팅으로 실시간으로 소통하세요

문서가 동기화되면, 보다 효율적인 커뮤니케이션을 위해 올인원 메시징 앱인 ClickUp 채팅으로 전환하세요. 채팅을 사용하면 다양한 프로젝트 요구 사항에 맞게 공개 또는 개인 토론 스페이스를 만들 수 있습니다.

팀이 함께 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원하는 방법은 다음과 같습니다.

ClickUp 프로젝트를 떠나지 않고도 즉시 협업하세요 스페이스, 폴더 또는 목록

도구를 전환하지 않고도 파일, 링크 및 다양한 형식의 텍스트를 공유하세요

메시지를 할당된 작업으로 직접 변환하여 커뮤니케이션을 결과와 연결하세요

멘션과 스레드 형식 답장으로 적절한 사람들을 루프에 포함시키세요

💡 프로 팁: 세계에서 가장 완벽한 업무 AI인 ClickUp Brain을 사용하여 팀 간 협업을 강화하고 사일로를 자동으로 해체하세요. Brain을 사용하면 팀원들은 ClickUp 및 연결된 앱에서 작업, 문서, 대화에서 답을 즉시 찾을 수 있으며, 누가 작성했는지는 상관없습니다. 더 이상 폴더를 뒤지거나 다섯 명에게 문맥을 묻지 않아도 됩니다. 그냥 물어보기만 하면 Brain이 필요한 정보를 제공합니다. ClickUp Brain의 빠른 답변을 통해 팀, 부서 및 시간대에 걸쳐 업무를 계속 진행하세요

워크플로우를 분할하는 분리된 도구와 달리, ClickUp은 Slack, GitHub, Google Drive 등 1,000개 이상의 앱과 통합되어 팀이 이미 사용 중인 여러 도구에서 유연한 협업을 할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 월요일이 싫으신가요? 월요일은 주간 생산성에서 가장 취약한 날로, 35%의 근로자가 가장 생산성이 낮은 날로 꼽았습니다. 이러한 침체는 월요일 아침에 업데이트와 주간 우선순위를 확인하는 데 소비되는 시간과 에너지 때문이라고 할 수 있습니다. ClickUp과 같은 업무용 앱이 모든 것을 도와드립니다. 예를 들어, ClickUp에 내장된 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 모든 중요한 업데이트와 우선순위를 몇 초 만에 '알려줍니다'. 또한 통합 앱을 비롯한 업무에 필요한 모든 것을 ClickUp의 연결된 검색으로 검색할 수 있습니다. ClickUp의 지식 관리 기능을 사용하면 조직을 위한 공유 참조 지점을 쉽게 구축할 수 있습니다! 💁

비동기 협업을 위해 ClickUp Clip을 기록하고 공유하세요

복잡한 지침을 더 잘 설명할 방법이 필요하세요? ClickUp Clips를 사용하여 음성 해설과 주석을 추가하여 화면을 녹화하세요. 여러 개의 텍스트 메시지를 주고받는 대신, 시각 및 청각적 컨텍스트를 통해 의도를 정확하게 전달할 수 있습니다.

ClickUp Clips를 사용하여 짧은 비디오 메시지를 통해 팀과 컨텍스트 및 피드백을 빠르게 공유하세요

이 비디오를 공개 링크를 통해 공유하거나, 작업에 첨부하거나, ClickUp 외부에서 사용하기 위해 다운로드할 수 있습니다.

Clips가 협업을 간소화하는 방법은 다음과 같습니다.

녹화한 모든 비디오에 타임스탬프가 포함된 자동 트랜스크립션을 받으세요

비디오의 특정 부분에 댓글을 추가하여 목표에 맞는 피드백을 받고 더 빠르게 의사 결정을 내리세요

모든 녹화 파일을 클립 허브에 중앙 집중식으로 저장하여 팀이 언제든지 액세스할 수 있도록 하세요

Airbnb의 비즈니스 프로세스 개선 분석가인 Ansh Prabhakar가 공유한 내용을 확인해보세요.

ClickUp은 프로젝트 관리, 브레인스토밍 옵션, 작업 관리, 프로젝트 계획, 문서 관리 등 다양한 기능을 한 곳에서 제공합니다. 사용하기 쉽고 UI가 잘 설계되어 있으며, 팀 내 및 다른 팀과의 협업이 쉬워 업무가 비교적 쉬워졌습니다. 업무를 더 잘 관리하고, 업무를 쉽게 추적 및 보고할 수 있게 되었으며, 매일 진행 상황을 확인하는 빠른 회의를 통해 향후 계획을 쉽게 세울 수 있게 되었습니다.

ClickUp 대시보드 및 작업량 보기를 사용하여 진행 상황과 업무량을 추적하세요

사용자 정의 가능한 ClickUp 대시보드를 사용하여 여러 부서의 이니셔티브 및 전반적인 OKR의 진행 상황을 추적하세요

ClickUp 대시보드는 팀이 여러 부서의 프로젝트에 대한 메트릭을 추적하고 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 미리 만들어진 카드와 보고 도구를 통해 관리자는 생산성, 장애 요소 및 예정된 마감일을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이 데이터를 사용하여 우선순위를 조정하고, 문제를 조기에 발견하고, 여러 프로젝트를 자신 있게 관리하세요.

작업에 대한 명확한 할당과 책임의 분담을 위해서는 완전한 가시성이 필요합니다.

ClickUp의 작업량 보기를 사용하여 용량이 남아 있거나 도움이 필요한 사람을 파악하세요. 팀원들 사이에 할당을 드래그 앤 드롭하여 누구에게도 과도한 업무가 발생하지 않도록 업무량을 분산하세요.

주간 및 월간 보기를 전환하여 요구 사항을 예측하고 장애물이 되기 전에 책임을 조정하세요. 명확한 가시성을 통해 혼란을 방지하고 팀이 함께 신속하게 움직일 수 있습니다.

ClickUp의 작업량 보기를 사용하여 대역폭 격차를 파악하고 작업을 드래그 앤 드롭하여 자원을 균형 있게 할당하세요

팀 간 협업의 실제 예시 및 사례 연구

팀 간 협업은 상당한 이점을 제공하지만, 제대로 관리하지 않으면 실패할 수도 있습니다. 속담처럼 "낙타는 위원회가 설계한 말"입니다. 그러나 팀 간 협업을 올바르게 실행하면 놀라운 결과를 얻을 수 있습니다.

기업들이 팀 간 협업을 성공적으로 구현하여 훌륭한 성과를 달성한 방법을 살펴보세요.

🛋️ IKEA와 지속 가능성에 대한 회사의 커밋

IKEA의 지속 가능성에 대한 커밋은 단순한 마케팅을 넘어섭니다. 이 회사는 지속 가능성을 핵심 가치로 여기며, 모든 부서가 공동의 목표를 위해 일하고 있습니다.

이 회사의 전략적 지속 가능성 위원회는 여러 부서의 협업을 보여주는 대표적인 예시입니다. 이 위원회는 Inter IKEA Group과 프랜차이즈 가맹점 직원들을 한자리에 모아 최고의 실행 방식을 공유하고 실행 가능한 지식을 창출합니다.

이러한 협업의 노력으로 모든 조명을 에너지 효율이 높은 LED로 교체하고, 모든 면화를 지속 가능한 공급업체에서 조달하는 등 회사 전체에 큰 변화가 일어났습니다.

그러나 IKEA의 커밋은 여기서 그치지 않습니다. 이 회사는 2030년까지 순환형 및 기후 친화적인 비즈니스로 거듭날 것을 다짐했습니다. 이 목표를 달성하려면 여러 부서의 팀이 함께 협력하여 지속적으로 의견을 제시해야 합니다.

🎵 제품 개발을 위한 Spotify의 스쿼드 모델

Spotify의 제품 혁신 접근 방식은 잘 알려진 'Squad' 모델을 통해 효과적인 팀 간 협업을 촉진합니다. 각 팀은 미니 스타트업처럼 기능하며, 앱의 특정 기능이나 부분을 담당하는 개발자, 디자이너, 데이터 분석가, 제품 관리자로 구성되어 있습니다.

Spotify는 부서별로 역할을 구성하는 대신 다양한 기술 세트를 하나의 팀으로 통합하여 신속하고 독립적으로 업무를 진행합니다. 팀은 명확한 목표를 공유하고, 책임을 분담하며, 중앙 집중식 커뮤니케이션 도구를 사용하여 연결을 유지하면서 더 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

이 구조는 대규모 혁신을 촉진하여 Spotify가 병목 현상이나 사일로를 발생시키지 않고 개인 맞춤형 재생 목록, 새로운 기능 및 업데이트를 출시할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp으로 팀워크를 가시적인 프로젝트 성과로 전환하세요

팀 간 협업은 다양한 기술과 관점을 결합하여 더 강력한 결과를 이끌어냅니다. 그 결과, 더 철저한 업무와 더 높은 이해 관계자 만족도를 달성할 수 있습니다.

결과를 이끌어내기 위해 팀이 공개적으로 소통하고, 책임을 명확히 하고, 공유 목표를 조정할 수 있는 공유 스페이스를 만드세요. 가이드, 핸드북 및 접근 가능한 리소스를 통해 지속적인 협업을 지원하세요.

직원의 83%는 주로 이메일과 채팅을 통해 커뮤니케이션을 진행하며, 그 결과 단절과 컨텍스트의 손실이 발생하고, 프로젝트 도구를 사용하여 토론을 추적 가능한 작업 항목으로 변환하는 직원은 8%에 불과합니다

ClickUp은 하나의 플랫폼에서 작업 관리, 커뮤니케이션 및 진행 추적에 필요한 도구를 팀에 제공하여 여러 부서의 협업 성과를 높일 수 있도록 지원합니다.

사일로를 해체하려면 사일로화되지 않은 도구를 사용해야 하기 때문입니다. ClickUp을 무료로 사용해 보세요!