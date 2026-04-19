Microsoft Teams에서 Copilot을 효과적으로 사용하는 방법

Microsoft Copilot이 출시된 지 꽤 시간이 흘러, 'AI가 여러분의 일자리를 빼앗을 것이다'라는 우려는 가라앉았고, 이제 사람들은 이 도구가 어떤 용도로 유용한지 파악해 나가고 있습니다.

간단히 말해, 어디서 찾아야 할지만 안다면 정말 많은 기능을 활용할 수 있습니다.

대부분의 사용자는 회의 내용을 요약해 달라고 요청하는 데 그칩니다. 그것도 좋지만, 이는 도구 모음에 있는 기능의 극히 일부에 불과합니다.

다음은 Microsoft Teams에서 Copilot을 사용하는 방법에 대한 자세한 안내와, ClickUp이 어떻게 더 나은 대안이 될 수 있는지 설명합니다.

Teams의 Microsoft Copilot이란 무엇인가요?

Teams의 Microsoft Copilot은 커뮤니케이션 hub 내에 상주하는 대규모 언어 모델 기반의 AI 도우미입니다. 이 도구는 회의록, 채팅 기록 및 공유 파일을 분석하여 요약문을 생성하고, 질문에 답변하며, 후속 조치 초안을 작성해 줍니다.

Teams 내에서는 다음 네 가지 주요 화면에서 Copilot을 사용할 수 있습니다:

채팅 내 코파일럿 아이콘: 대화 내역에 대해 질문할 수 있는 사이드 패널을 엽니다.

회의 도구 모음: 실시간 통화 중에 AI 기반 지원을 제공합니다

요약 탭: 통화 종료 후 AI가 생성한 체계적인 회의 노트를 제공합니다

작성 상자: 메시지를 보내기 전에 내용을 수정하고 어조를 조절할 수 있도록 도와줍니다

🧠 재미있는 사실: '7의 법칙'에 따르면, 회의에 7~8명 이상이 참여하면 회의 효율이 떨어진다고 합니다. 그룹의 크기가 커질수록 참여도는 떨어지고, 조율하기 어려워지며, 의사 결정 속도도 느려집니다. 그래서 많은 팀이 업무 세션의 참석자 목록을 제한하는 것입니다.

Teams에서 Copilot을 사용하기 전에 준비해야 할 사항

Copilot을 사용하려면 해당 기능이 포함된 Microsoft 365 구독이 필요합니다. 현재 사용 중인 플랜이 해당되는지 확실하지 않다면 IT 관리자에게 문의하세요.

준비해야 할 몇 가지 사항:

최신 버전의 Microsoft Teams가 설치되어 있어야 합니다.

회의 중에는 실시간 자막 기능을 켜두세요. 이 기능이 없으면 회의 중에 코파일럿에게 프롬프트를 보내거나 회의가 끝난 후 대화 내역을 확인할 수 없습니다.

회의 주최자가 회의 옵션의 온라인 회의 옵션 > Copilot 및 기타 AI 항목에서 Copilot을 설정합니다.

🚨 참고: Microsoft Copilot은 참가자가 속한 조직 외부에서 주최된 회의에서는 작동하지 않습니다.

회의에서 Copilot 사용하는 방법

Copilot은 누가 어떤 말을 했는지 등 주요 논의 내용을 요약하고, 실행 항목을 제안하며, 회의 중이나 회의 후에 실시간으로 질문에 답변해 줍니다. 각 단계별 사용 방법은 다음과 같습니다. 👇

1단계: 회의 전에 Copilot 설정하기

회의 주최자는 회의 일정 관리자로 이동하여 '온라인 회의 옵션' > 'Copilot 및 기타 AI'를 엽니다. 다음 세 가지 설정 중에서 선택할 수 있습니다:

회의 중 및 회의 후: 텍스트 변환이 필요합니다. 누군가 텍스트 변환을 시작하면 코파일럿이 즉시 작동합니다.

회의 중에만: Copilot은 회의가 진행되는 동안 음성-텍스트 변환 데이터를 사용합니다. 회의가 종료되면 해당 데이터는 삭제되며, '요약' 탭에서는 Copilot을 사용할 수 없습니다.

꺼짐: 코파일럿이 완전히 비활성화되었으며, 녹음 및 텍스트 변환 기능도 꺼져 있습니다.

회의에 적합한 모드를 선택하세요. 대부분의 업무 세션에서는 '회의 중 및 회의 후' 모드가 가장 유용합니다.

📖 함께 읽어보세요: Word에서 Microsoft Copilot을 사용하는 방법

2단계: 회의 중에 Copilot 열기

회의에 참여하면 회의 제어 메뉴에서 Copilot을 선택하여 개인 사이드 패널을 여세요. 회의에 참여한 다른 사람은 여러분이 Copilot과 주고받는 대화를 볼 수 없습니다.

'프롬프트 보기'를 선택하여 제안된 내용을 살펴보거나, 작성 상자에 직접 입력해 보세요. 시도해 볼 만한 프롬프트 몇 가지:

이 주제에 대해 우리는 어떤 점에서 의견이 다를까요?

회의를 원활하게 진행하기 위해 어떤 질문을 할 수 있을까요?

논의된 아이디어와 각각의 장단점을 정리한 테이블을 작성하세요

Microsoft Copilot용 프롬프트 작성 방법에 대해 자세히 알아보기 위해서는 이 비디오를 시청하세요:

회의 시작 후 5분 이상 지나서 참여하고 코파일럿이 활성화된 경우, 진행 상황을 파악할 수 있도록 알림이 전송됩니다. '코파일럿 열기'를 클릭하면 화면 오른쪽에 요약 내용이 표시됩니다.

데스크톱 앱에서는 패널을 별도의 창으로 분리하여 스레드를 놓치지 않고 여러 작업을 동시에 수행할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: ClickUp의 회의 효율성 설문조사 데이터에 따르면 전체 회의의 거의 절반(46%)이 단 1~3명의 참가자로 이루어지는 것으로 나타났습니다. 이러한 소규모 회의는 논의가 더 집중될 수 있지만, 더 나은 문서화, 녹화된 비동기 업데이트, 또는 지식 관리 솔루션과 같은 더 효율적인 커뮤니케이션 방법으로 대체될 수 있습니다. ClickUp 작업의 '할당된 댓글' 기능을 사용하면 작업 내에서 바로 맥락을 추가하거나, 간단한 음성 메시지를 공유하거나, ClickUp Clips로 비디오 업데이트를 녹화할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 소중한 시간을 절약하면서도 중요한 논의는 여전히 진행할 수 있어, 시간 낭비 없이 효율적으로 업무를 처리할 수 있습니다! 💫 실제 결과: Trinetrix와 같은 팀은 ClickUp을 통해 불필요한 대화와 회의가 50% 감소하는 결과를 보고 있습니다.

3단계: 코파일럿의 응답 내보내기

저장해 둘 만한 답변이라면 굳이 복사해서 붙여넣기할 필요가 없습니다.

1,300자 이상의 응답은 Word에서 바로 열 수 있으며, 테이블 형식의 응답은 Excel에서 열어 추가 편집 및 팀 협업을 진행할 수 있습니다.

4단계: 회의 후 Copilot 사용하기

회의가 끝난 후에는 회의 채팅과 요약 탭에서 Copilot에 액세스할 수 있습니다.

회의가 끝난 후 논의된 내용에 대해 질문하려면 회의록이 있어야 합니다. 회의록이 없으면 코파일럿은 채팅 내용만 참조할 수 있으며, 실제로 오간 대화 내용은 참조할 수 없습니다.

🚨 참고: 정기 회의를 진행하는 경우 알아두어야 할 사항이 있습니다. 시리즈의 후속 회의 내용이 텍스트로 변환되면, 코파일럿과 나눈 이전 대화 내역은 더 이상 확인할 수 없게 됩니다. 또한 코파일럿은 세션 간에 맥락을 이어가지 않으므로, 다음 회의가 시작되기 전에 중요한 내용은 미리 저장해 두시기 바랍니다.

채팅 및 채널에서 Copilot 사용하기

Teams 채팅 및 채널의 Copilot을 사용하면 긴 대화 스레드를 일일이 스크롤할 필요 없이 주요 내용, 실행 항목 및 결정 사항을 빠르게 확인하여 대화의 흐름을 파악할 수 있습니다. 각 상황에서 Copilot을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

일대일 또는 그룹 채팅에서 Copilot을 사용하는 방법

Teams 왼쪽의 채팅으로 이동하여 원하는 대화를 선택하세요 채팅 창 우측 상단에서 Copilot 열기를 선택하세요 작성 상자에서 제안된 프롬프트를 선택하거나 직접 입력한 후 보내기를 누르세요.

Copilot은 열려 있는 메시지 스레드를 참조하며, 별도로 지정하지 않는 한 기본값으로 30일간의 기록을 대상으로 합니다. 프롬프트에 '지난주'나 '2024년 12월'과 같은 구체적인 기간을 추가하면 결과를 더욱 좁힐 수 있습니다.

응답을 받으면 출처를 선택하여 코파일럿이 어떤 메시지를 참조했는지 정확히 확인할 수 있으며, 채팅 창이 해당 메시지로 스크롤됩니다.

🚨 참고: 유의해야 할 한 가지 제한 사항이 있습니다. 코파일럿은 채팅 스레드에서 공유된 이미지, 루프 구성 요소 또는 파일을 요약할 수 없습니다. 메시지 텍스트에서만 작동합니다.

Teams 채널에서 Copilot을 사용하는 방법

왼쪽의 Teams로 이동하여 채널을 선택하세요 채널 게시물 아래의 링크를 선택하면 답글이 펼쳐지고 전체 대화 보기가 열립니다. 해당 보기의 오른쪽 상단에서 Copilot 열기를 선택하세요 추가 프롬프트를 선택하거나 작성 상자에 직접 입력한 후 보내기를 누르세요.

🔍 알고 계셨나요? ‘파킹 롯(parking lot)’ 기법은 회의 진행의 표준적인 방법입니다. 논의가 주제에서 벗어날 경우, 아이디어를 별도로 노트해 두었다가 나중에 다시 검토함으로써 회의의 흐름을 유지할 수 있습니다.

채널 스레드를 요약하는 방법

전체 코파일럿 패널을 열지 않고 스레드의 요약만 빠르게 확인하고 싶다면 두 가지 방법으로 할 수 있습니다.

채널 토론에서 게시물을 선택한 후 추가 작업을 클릭하고 스레드 요약을 선택하세요. 또는 전체 스레드를 열고 하단의 스레드 요약을 선택하세요.

요약문을 생성하려면 스레드에 최소 1,000자 이상의 텍스트가 있어야 합니다.

메시지 수정 및 조정 방법

Teams의 작성 상자에는 Copilot이 포함되어 있어, 모든 커뮤니케이션에서 어조와 길이를 조절하며 채팅 및 채널 메시지를 다시 작성하고 편집할 수 있도록 도와줍니다. 이 기능은 '보내기'를 누르기 전과 후 모두에서 작동합니다.

1단계: 메시지를 보내기 전에 다시 작성하기

채팅이나 채널 하단의 작성 Box에 메시지를 입력하세요 작성 상자 아래에 있는 Copilot으로 다시 작성을 선택한 다음, 다시 작성 및 수정 중에서 선택하세요. 텍스트 아래의 좌우 화살표를 사용하여 생성된 버전 간을 이동하세요 원래 화면으로 돌아가려면 X를 선택하세요 새 버전이 마음에 들면 바꾸기를 선택한 다음 보내기를 클릭하세요.

메시지 전체가 아닌 특정 부분만 다시 작성할 수도 있습니다. 'Copilot으로 다시 작성'을 클릭하기 전에 변경할 텍스트를 선택하면 해당 부분만 수정됩니다.

각 옵션의 기능은 다음과 같습니다:

재작성: 문법과 문체를 개선하여 메시지를 더 깔끔한 버전으로 다듬어 주며, 별도의 입력 없이도 자동으로 처리됩니다.

조정: 메뉴에서 변경 사항을 지정할 수 있습니다. 문장을 간결하게 또는 길게 만들 수 있으며, 캐주얼하거나 전문적이며, 자신감 넘치거나 열정적인 어조로 표현할 수 있습니다.

2단계: 이미 보낸 메시지 편집하기

수정하려는 메시지 위에 마우스를 올려놓고 편집을 선택하세요. 작성 상자 메뉴 막대에서 Copilot으로 다시 작성을 선택하세요 새 메시지를 작성할 때와 동일한 방법으로 내용을 수정하세요 완료를 선택하여 업데이트된 메시지를 저장하고 보내세요

🚀 ClickUp의 장점: 회의는 대개 세 가지 문제 때문에 실패합니다. 준비가 미흡하고, 논의 내용이 맥락을 잃으며, 후속 조치가 제대로 이루어지지 않는 것이죠. ClickUp AI 슈퍼 에이전트는 이 세 가지 문제를 모두 해결해 줍니다. Copilot은 작업 공간 내에 상주하며, 작업, 문서, 채팅 전반에서 일어나는 모든 상황을 파악하고, 회의 시작부터 끝까지 적극적으로 지원합니다. ClickUp AI 슈퍼 에이전트를 사용하여 회의 내용을 자동으로 작업 및 후속 조치로 전환하세요 실제로는 다음과 같이 작동합니다: 🪄 회의 전에 회의실을 미리 준비해 드립니다 관련 작업 및 프로젝트에서 최신 정보를 가져오기

실제 일을 바탕으로 명확하고 체계적인 아젠다를 작성하세요

장애 요인, 위험 요소 및 미결정 사항을 파악하세요

이전 논의 내용과 문서의 맥락을 반영하세요 🪄 회의 중에는 논의의 흐름을 명확하게 유지하고 일정을 차질 없이 진행합니다 작업 공간의 맥락을 활용하여 질문에 즉시 답변하세요

토론 내용을 요약하여 중요한 내용을 놓치지 마세요

대화가 진행 중인 동안 다음 단계를 제안하세요 ClickUp AI 슈퍼 에이전트와 실행 과정을 일치시키세요 🪄 회의가 끝나면, 그들은 대화를 실행으로 옮깁니다 논의 내용을 소유자와 마감일이 지정된 작업으로 전환하세요

관계자들과 요약 내용을 자동으로 공유하세요

트리거를 사용하여 후속 조치를 자동으로 실행하여 일을 즉시 시작하세요

모든 것을 원래 대화와 연결해 두세요

Teams에서 Copilot 채팅 사용하기

지금까지 다룬 모든 기능, 즉 회의 요약, 채팅 요약, 메시지 재작성 등은 모두 하나의 회의, 하나의 채팅, 하나의 스레드와 같은 특정 맥락 내에서 작동합니다.

Copilot 채팅은 다릅니다. 문서, 프레젠테이션, 이메일, 달력, 노트, 연락처의 데이터를 통합하여 사용자와 함께 작동하므로, Microsoft 365 환경 전반에 걸쳐 쿼리할 수 있습니다.

Copilot 채팅 열기

Teams 왼쪽에 있는 채팅으로 이동하세요 채팅 목록 상단에서 Copilot을 선택하세요 작성 Box에 프롬프트를 입력하고 보내기를 클릭하세요 응답을 받으면 정보의 출처를 정확히 확인하려면 해당 출처를 선택하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 달력, 작업, 알림을 통해 일상을 정리하는 데 AI를 활용하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 일상적인 업무와 행정 업무를 AI가 처리해주기를 원합니다. 이를 위해 AI는 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업을 생성하거나 조정하는 데 필요한 단계를 수행하며, 자동화된 워크플로우를 설정할 수 있어야 합니다. 대부분의 도구는 이러한 단계 중 한두 가지만 제대로 구현하고 있습니다. 하지만 ClickUp을 사용하면 최대 5개 이상의 앱을 하나의 플랫폼으로 통합할 수 있습니다! 우선순위에 따라 작업과 회의를 달력의 빈 시간대에 손쉽게 배정할 수 있는 AI 기반 일정 관리 기능을 경험해 보세요. 또한 ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 반복적인 업무를 처리할 수도 있습니다. 이제 번거로운 업무는 이제 그만!

Teams에서 MS Copilot을 최대한 활용하는 팁

코파일럿은 사용 방법을 신중하게 고려할 때 가장 효과적입니다. 다음은 Microsoft에서 권장하는 사항과 함께, 코파일럿의 한도에 대해 알아두면 좋은 몇 가지 정보입니다.

간단한 요약문처럼 프롬프트를 작성하세요

Copilot의 유용성을 결정하는 가장 큰 요소는 바로 프롬프트 입력 방식입니다. ‘이 회의를 요약해 줘’라고 입력하면 모든 것을 다루면서도 정작 핵심은 빠진 일반적인 문단이 생성됩니다.

‘제품 출시와 관련하여 내려진 주요 결정을 요약하고, 각 후속 단계의 담당자를 목록으로 작성하며, 해결되지 않은 사항을 표시해 주세요’라고 요청하면 팀원들에게 전달할 수 있는 자료를 얻을 수 있습니다. 필요한 내용과 그 이유에 대한 배경 정보를 더 많이 제공할수록, 결과물은 더욱 구체적이고 유용해집니다.

다시 시작하지 말고, 개선하세요

첫 번째 응답이 만족스럽지 않더라도 처음부터 다시 시작하지 마세요. 같은 세션에서 내용을 다듬어 요청하세요. ‘더 짧게 정리해 주세요’, ‘실행 항목에만 집중하고 나머지는 생략해 주세요’, 또는 ‘다시 돌아가서 타임라인에 대해 누가 어떤 말을 했는지 포함해 주세요’와 같은 요청이 효과적입니다.

Copilot은 세션 내의 맥락을 기억하므로, 진행 상황을 놓치거나 내용을 다시 설명할 필요 없이 계속해서 결과를 모양을 바꾸고 발전시킬 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 방금 회의에서 무슨 일이 있었는지 파악하기 위해 노트, 채팅, 달력을 일일이 뒤져볼 필요가 없습니다. 더군다나 그 내용을 수동으로 다음 단계로 전환하는 데 시간을 낭비할 필요도 없습니다. ClickUp Brain MAX로 회의 내용과 답변을 추출하세요 ClickUp Brain MAX는 회의가 끝나는 순간 바로 여러분을 대신해 생각을 정리해 줍니다. 회의 내용, 과거 대화, 진행 중인 일을 연결하여 앞으로 나아가는 데 필요한 정보를 정확하게 제공합니다. 이 AI 데스크탑 도우미와 AI 확산을 방지하는 방법에 대해 자세히 알아보기 위해서는 여기를 클릭하세요:

관심 있는 모든 채팅 쿼리에 시간 범위를 추가하세요

채팅 및 채널에서 Copilot은 기본적으로 지난 30일간의 메시지 기록을 참조합니다. 이는 범위가 너무 넓어 활발한 팀에서는 관련성이 떨어지는 결과를 초래할 수 있습니다.

'지난주', '1월 첫 2주', 심지어 '어제'와 같이 구체적인 기간을 지정하면 검색 범위가 크게 좁혀져 불필요한 정보 없이 훨씬 더 정확하고 관련성 높은 답변을 얻을 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 가장 먼저 언급된 아이디어가 다른 모든 아이디어에 영향을 미치는 경우가 많습니다. 이를 '앵커링 편향'이라고 합니다. 누군가 초반에 방향을 제시하면, 더 나은 아이디어가 있더라도 나머지 논의는 그 방향을 중심으로 진행되는 경향이 있습니다.

프롬프트를 직접 작성하기 전에 프롬프트 갤러리를 확인해 보세요

Microsoft는 작업 및 앱별로 분류된 검증된 기성 프롬프트를 모아둔 전용 'Copilot 프롬프트 갤러리'를 운영하고 있습니다.

무언가를 어떻게 표현할지 고민하며 시간을 낭비하기 전에, Microsoft에서 이미 그 용도에 딱 맞는 프롬프트를 마련해 두었는지 확인해 볼 가치가 있습니다. 특히 신규 사용자의 경우, 이는 Teams의 다양한 영역에서 Copilot이 실제로 무엇을 할 수 있는지 빠르게 파악할 수 있는 가장 빠른 방법 중 하나입니다.

🔍 알고 계셨나요? 보수가 가장 높은 사람이 대개 가장 많이 말합니다. 조직 행동학 연구에 따르면, 리더가 중립을 지키려 해도 직급이 높은 사람의 발언이 의도치 않게 토론의 흐름을 좌우하는 것으로 나타났습니다.

고객 사례: Vida Health 회의는 후속 조치가 실제로 이루어져야만 의미가 있습니다. Vida Health는 ClickUp을 활용해 프로젝트 업무를 중앙 집중화하고, 회의에 드는 부담을 줄이며, 팀 간 협업을 원활하게 했습니다. 그 결과, 마케팅 운영 생산성이 50% 향상되었고, 매주 문서 검색에 소요되던 시간을 1시간 절약했으며, 이벤트 관련 이해관계자들 사이에서 매주 8시간 이상의 회의 시간을 확보할 수 있었습니다. ClickUp을 도입한 후, 팀은 마케팅 운영 생산성이 50% 향상되었으며, 문서 검색에 소요되던 시간을 주당 1시간 절약했고, 모든 이벤트 관계자들의 주간 회의 시간을 8시간 이상 줄일 수 있었습니다. ClickUp을 도입한 후, 팀은 마케팅 운영 생산성이 50% 향상되었으며, 문서 검색에 소요되던 시간을 주당 1시간 절약했고, 모든 이벤트 관계자들의 주간 회의 시간을 8시간 이상 줄일 수 있었습니다.

ClickUp Brain이 팀 회의 생산성을 어떻게 향상시키는지

Copilot과 같은 AI 도구는 회의 내용을 요약해 줄 수 있습니다. 하지만 요약된 내용을 해석하고, 작업을 생성하며, 일을 할당하는 과정은 여전히 수동으로 수행해야 합니다.

ClickUp Brain은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간 내에서 이러한 전체 흐름을 처리합니다. 컨텍스트 기반 AI를 통해 회의에서 논의된 모든 내용이 실제 일과 연계된 체계적인 결과물로 전환될 수 있도록 보장합니다.

다음은 회의 워크플로우의 각 단계를 개선하는 방법과 실제 활용 사례입니다. 🔁

실제로 중요한 내용을 요약합니다

만족스러운 콘텐츠 기획 회의를 완료했습니다. 아이디어는 명확하고, 모두 방향성에 동의했지만, 바로 그 직후 진짜 질문이 떠오릅니다. 누가 무엇을 언제까지 할 것인가?

ClickUp Brain은 ClickUp의 AI 회의 필기 기능이 포착한 회의 내용을 분석하여 키 내용을 추출합니다.

ClickUp AI 회의 기록 기능을 설정하여 달력에 있는 회의에 참여하세요

같은 통화 내용에서 ClickUp Brain이 강조한 내용은 다음과 같습니다:

'Monday부터 주당 블로그 3개 게시'와 같은 최종 결정

'각 블로그마다 LinkedIn 게시물 2개씩'과 같은 실행 세부 사항

'작성을 시작하기 전에 요약을 승인받아야 함'과 같은 의존성

요약 내용을 열면 무엇이 변경되었는지, 어떤 부분에 주의를 기울여야 하는지 즉시 파악할 수 있습니다.

G2의 ClickUp 리뷰 주요 내용:

ClickUp은 이제 저희의 프로젝트 관리 및 제품 관리에 있어 필수 도구가 되었습니다. 팀 협업을 효율화하고 복잡한 결과물을 체계적으로 관리하는 데까지, 이 도구는 저희의 업무 방식에 눈에 띄는 변화를 가져왔습니다. 내장된 AI 노트 작성 기능은 특히 회의 내용을 요약하고 후속 조치에 드는 시간을 절약하는 데 놀라울 정도로 유용합니다. 또한 플랫폼 내에서 직접 명확하고 체계적인 릴리스 노트를 게시할 수 있는 기능도 매우 마음에 듭니다. 이 기능은 내부 및 외부 이해관계자 간의 의견 조율을 돕는 데 큰 역할을 했습니다. 사용하기 쉽고 유연하며 직관적일 뿐만 아니라, 단순히 체크리스트를 채우는 데 그치지 않고 실질적인 변화를 가져다주는 기능들로 가득 차 있습니다.

ClickUp은 이제 저희의 프로젝트 및 제품 관리에 있어 필수 도구가 되었습니다. 팀 협업을 효율화하고 복잡한 결과물을 체계적으로 관리하는 데까지, 이 도구는 저희의 업무 방식에 눈에 띄는 변화를 가져왔습니다. 내장된 AI 노트 작성 기능은 특히 회의 내용을 요약하고 후속 조치에 드는 시간을 절약하는 데 놀라울 정도로 유용합니다. 또한 플랫폼 내에서 직접 명확하고 체계적인 릴리스 노트를 게시할 수 있는 기능도 매우 마음에 듭니다. 이 기능은 내부 및 외부 이해관계자 간의 의견 조율을 돕는 데 큰 역할을 했습니다. 사용하기 쉽고 유연하며 직관적일 뿐만 아니라, 단순히 체크리스트를 채우는 데 그치지 않고 실질적인 변화를 가져다주는 기능들로 가득 차 있습니다.

결정을 할당된 일로 전환합니다

대부분의 회의가 여기서 지체됩니다.

ClickUp의 AI 회의 필기 기능을 사용하여 회의 내용을 자동으로 작업으로 생성하세요

ClickUp Brain은 이러한 지연을 없애고, 여러분의 대화를 바탕으로 ClickUp 작업을 생성합니다:

'1주차 블로그 개요 초안'이라는 작업이 마감일과 함께 귀하에게 할당되었습니다.

ops에게 할당된 'ClickUp에서 콘텐츠 추적기 설정' 작업

프리랜서에게 할당된 '브랜드 가이드라인 및 참고 자료 공유' 작업

각 작업은 이미 적절한 프로젝트에 배치되어 있으며, 회의 내용도 첨부 파일로 함께 첨부되어 있습니다. 누가 어떤 작업을 담당하는지 따로 물어볼 필요가 없습니다.

ClickUp Brain에 회의 내용을 바탕으로 이해관계자 업데이트를 작성하도록 프롬프트를 보내세요

팀원이나 이해관계자와의 소통을 마무리해야 합니다. ClickUp Brain은 동일한 회의 맥락과 초안을 활용하여:

결정 사항 및 할당된 작업에 대한 후속 조치

진척 상황을 반영한 StandUp 업데이트

관계자들에게 보낼 수 있는 간단한 요약

ClickUp으로 대화를 실행으로 전환하세요

Copilot과 같은 AI 도구는 팀이 회의와 대화를 처리하는 방식을 변화시켰습니다. 더 이상 뒤처지지 않으려고 애쓰지 않아도, 긴 스레드나 회의록을 일일이 훑어보지 않고도 즉각적인 요약, 빠른 답변, 그리고 더 명확한 의사소통을 얻을 수 있습니다.

하지만 요약만으로는 일이 진전되지 않습니다. 회의가 끝난 후에도 팀은 무엇이 중요한지 결정하고, 소유권을 지정하며, 후속 조치를 취해야 합니다. ‘논의했다’는 단계와 ‘실제로 완료됨’이라는 단계 사이의 간극이 바로 대부분의 워크플로우가 중단되는 지점입니다.

ClickUp Brain은 보다 포괄적인 접근 방식을 제공합니다. 회의 논의를 체계적인 작업으로 전환하고, 소유자를 지정하며, 업데이트 내용을 초안으로 작성하고, 모든 내용을 진행 중인 일과 연결해 줍니다. 문서, 작업, 대화가 서로 연동되므로 회의가 끝난 후에도 일이 누락되는 일이 없습니다.

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자주 묻는 질문(FAQ)

1. Teams의 Copilot은 어떻게 되었나요?

Copilot은 여전히 Teams에서 사용할 수 있으며, 제거된 적이 없습니다. 혼란은 주로 UI 변경, 라이선스 요구 사항 업데이트, 또는 Microsoft 365 채팅과 같은 기능의 이름 변경에서 비롯됩니다. Copilot 아이콘이 사라진다면, 대개 라이선스 또는 관리자 정책 문제 때문입니다.

2. Copilot은 회의를 녹화하지 않고도 회의 노트를 작성할 수 있나요?

네, 코파일럿은 비디오 녹화 없이도 완벽하게 작동합니다. 회의 노트를 생성하는 데는 실시간 자막만 있으면 됩니다. 자막 변환과 녹화는 완전히 별개의 기능입니다.

3. Teams Copilot과 Intelligent Recap의 차이점은 무엇인가요?

Copilot은 대화형 프롬프트 기반 서비스로, Microsoft 365 Copilot 라이선스가 필요합니다. Intelligent Recap은 자동 요약 기능을 제공하며 Teams Premium 라이선스가 필요합니다. 두 서비스는 서로 다른 사용 사례를 지원하며 동일한 테넌트 내에서 함께 사용할 수 있습니다.

4. 회의에서 코파일럿을 사용하려면 모든 팀 회원이 코파일럿 라이선스가 필요한가요?

아니요, Copilot을 사용하려는 개별 사용자만 라이선스가 필요합니다. Copilot은 공유된 대화록을 사용하여 라이선스 보유 사용자의 관점에서 작동하므로, 다른 회의 참가자들은 라이선스가 필요하지 않습니다.