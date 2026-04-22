2026년 최고의 Olovka AI 대안 10선

👀 알고 계셨나요? 학생들의 AI 사용률이 불과 1년 전 66%에서 92%로 급증했습니다.

하지만 AI가 보편화되면서 품질에 대한 기준도 높아졌습니다. 단순히 초안을 빠르게 작성하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 이제는 출처를 정확하게 인용하고 아이디어 간의 연결이 매끄러운 일을 만들어내야 합니다.

Olovka AI는 빠른 에세이 작성에 널리 사용되는 도구입니다. 하지만 학술적 깊이가 요구되는 일에서는 종종 한계에 부딪히곤 합니다. 연구자나 학생들에게 일반적인 “에세이 봇”은 위험 요소가 될 수 있습니다. 미묘한 뉘앙스를 놓치거나 검증되지 않은 출처에서 인용하는 일은 피하고 싶을 것입니다.

이 가이드는 2026학년도에 가장 적합한 Olovka AI 대안들을 살펴봅니다.

Olovka AI 대안 한눈에 보기

다음은 최고의 Olovka AI 대안 도구들을 한눈에 비교해 본 내용으로, 각 도구가 누구에게 가장 적합한지, 주요 기능 및 가격 정보를 담고 있습니다.

Tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 작업, 문서, 마감일과 연결되는 AI 기반 글쓰기 ClickUp Brain, Brain MAX, 문서, AI Notetaker, Super Agents, 자동화, Clip, 메모장, 알림 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Notion AI 노트와 연구를 위한 유연한 지식 기반 내의 AI 글쓰기 기능 작업 공간 전체 Q&A, 인라인 재작성/요약, 데이터베이스 자동 채우기 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $12부터 The Good AI 빠른 개요 및 인용 기능을 갖춘 체계적인 학술 에세이 생성 에세이 개요에서 초안 작성까지의 흐름, 학술적 어조, 인용 형식 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $5부터 EduWriter AI 인용이 많은 학술 논문 및 표절 방지 지원 다양한 스타일의 자동 인용, 표절 검사, 형식 지정된 논문 내보내기 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $19부터 Samwell. ai 출처 정보를 지원하는 연구 기반 학술 글쓰기 학술 자료 검색, 에세이 워크플로우, 인용 스타일 전환기 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $15.32부터 Writeless 최소한의 입력만으로 빠르게 장문 에세이 양식 작성 장문 초안, 주제 제안, 작성 난이도 조절 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $24.99부터 MyEssayWriter AI 에세이 개요 작성 및 초안 작성, 기본적인 수정 지원 기능 개요 작성기, 확장형 에세이 생성, 수정 제안 월 $7.99부터 시작하는 유료 플랜 QuillBot AI 의미 재구성, 문법 수정, 빠른 재작성 의역 모드, 문법 검사기, 요약기 + 인용 생성기 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $4.17부터 EssayFlow AI 탐지 및 인용 tools를 갖춘 인간과 같은 수준의 학술 글쓰기 AI 탐지 검사, 인용 지원, 표절 검사 도구, 다국어 글쓰기 월 $27.98부터 시작하는 유료 플랜 Grammarly 모든 앱에서 실시간 문법 및 어조 교정 브라우저 및 앱 연동, 어조 감지, 문장 명확성 개선 제안 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $30부터

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 내용이 실제 제품의 가치를 반영한 것임을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 내용을 소개합니다.

Olovka AI 대안을 선택해야 하는 이유

Olovka AI는 학술 논문 및 에세이 작성을 위해 개발된 AI 글쓰기 보조 도구입니다. 체계적인 에세이 작성과 인용 처리에 탁월합니다. 하지만 글쓰기 작업이 교실 밖으로 확장된다면 어떻게 될까요?

많은 팀이 매일 클라이언트 이메일과 프로젝트 보고서부터 내부 문서 및 마케팅 문구 작성에 이르기까지 다양한 글쓰기 작업을 처리합니다. 이러한 작업에 단일 목적의 에세이 작성 도구를 사용하면 업무 흐름에 차질이 생길 수 있습니다.

AI 글쓰기 도구와 실제 작업 공간 사이를 끊임없이 오가야 하는 상황은 작업 맥락의 분산을 초래합니다. 또한 팀으로 하여금 더 나은 대안을 찾게 만듭니다. 실제로 이러한 분산으로 인해 업무용 애플리케이션에 완전히 만족하는 직원은 23%에 불과합니다.

팀들이 Olovka AI 대안을 찾는 주요 이유는 다음과 같습니다:

더 폭넓은 글쓰기 지원: 단순한 에세이뿐만 아니라 전문적인 이메일, 보고서, 마케팅 문구까지 처리할 수 있는 tool이 필요합니다.

팀 협업: AI 글쓰기 도구는 AI 글쓰기 도구는 팀이 이미 함께 작업하는 곳에 통합되어야 합니다

워크플로우 통합: 최고의 AI 글쓰기 tools는 여러분의 작업, 프로젝트, 문서와 직접 연결되므로 앱을 전환할 필요가 없습니다.

문맥을 파악하는 제안 기능: 여러분의 일을 이해하고 그에 맞춰 어조와 스타일을 조정할 수 있는 인공지능이 필요합니다.

👀 이 비디오에서는 여러분의 필요에 딱 맞는 최고의 AI 글쓰기 tool을 선별하고 찾는 데 도움이 되는 유용한 팁을 알려드립니다!

👀 알고 계셨나요? “에세이(essay)”라는 단어는 프랑스어 동사 “essayer”에서 유래했으며, 이는 문자 그대로 “시도하다” 또는 “노력하다”라는 뜻입니다. 미셸 드 몽테뉴는 1500년대에 자신의 글을 생각을 정리하기 위한 “시도”로 여겼기 때문에 이 용어를 만들었습니다.

사용해 볼 만한 최고의 Olovka AI 대안

아래에 소개된 각 도구는 더 높은 수준의 맞춤형 설정, 더욱 강력한 연구 기능 통합, 또는 더 넓은 범위의 글쓰기 작업 지원을 등 저마다 다른 장점을 제공합니다.

가장 뛰어난 도구부터 시작해 보겠습니다:

1. ClickUp (전체 워크플로우에 AI 기반 글쓰기 기능을 통합하기에 가장 적합)

직접 사용해 보세요 ClickUp Brain으로 원하는 어조와 스타일의 에세이를 생성하세요

Olovka AI는 학생들이 에세이를 더 빠르게 작성할 수 있도록 돕기 위해 개발되었습니다. 하지만 일이 초안을 넘어 확장되면, 단순한 AI 글쓰기 도구 이상의 것이 필요해집니다. 노트, 조사 자료, 작성 내용, 마감일 등을 모두 한곳에서 연결할 수 있어야 합니다.

바로 이 점에서 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp이 두각을 나타냅니다.

우선, 가장 맥락에 충실한 AI인 ClickUp Brain이 있습니다. 이 도구는 오랫동안 지속되어 온 '환각'과 '일 중단' 문제를 해결해 줍니다.

ClickUp Brain으로 작성된 모든 문서의 AI 오류를 찾아 수정하세요

이 도구를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다:

독창적인 콘텐츠 초안 작성

섹션 재작성

명확성 향상

복잡한 내용을 요약하다

텍스트 번역

그 밖에도 다양한 기능이 있습니다

Brain은 ClickUp Docs나 기타 텍스트 필드에서 프롬프트를 입력해 바로 콘텐츠를 생성할 수도 있습니다. 또한 Docs에서 선택한 텍스트를 대상으로도 작동합니다. 즉, 문단이 어색하게 느껴질 때 모든 내용을 다른 도구로 복사하지 않고도 바로 수정할 수 있습니다.

Docs의 ClickUp Brain으로 콘텐츠를 지속적으로 다듬어 보세요

또한 ClickUp Docs를 사용하면 공동 에디터에서 논문, 수업 노트, 학습 자료를 작성하고 저장할 수 있습니다. 작업이 완료되면 제목, 강조 표시, 인용문, 코드 블록, 버튼, 구분선 등을 활용해 형식을 지정하기만 하면 됩니다.

문서 기능은 임베딩 및 실시간 협업도 지원하므로, 혼자서 작성하는 작업, 공유 노트, 프로젝트 기반 과제를 손쉽게 병행할 수 있습니다.

ClickUp 문서에서 유연한 형식 기능을 활용해 논문 초안과 학습 노트를 작성하세요

Docs 및 기타 텍스트 영역에서 /AI 슬래시 명령어를 사용하면 작업 중인 바로 그 자리에서 AI 글쓰기 도움을 받을 수 있습니다. 작업 흐름을 방해하지 않고 아이디어를 구상하거나 초안을 작성하거나 글을 수정하는 데 도움이 됩니다.

강의 및 실시간 수업의 경우, ClickUp AI 노트테이커는 대부분의 AI 작문 도구가 미치지 못하는 부분을 보완합니다. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet에서 진행되는 회의에 자동으로 참여하여 내용을 기록할 수 있습니다.

회의가 끝나면 ClickUp에서 개요, 핵심 내용, 다음 단계, 주요 주제, 참석자 목록 및 전체 회의록을 제공합니다. 이 모든 내용은 여러분이 태그된 문서에서 확인하실 수 있습니다.

이 모든 내용은 문서 허브에 저장되며, 나중에 AI에게 이에 대한 질문을 할 수도 있습니다. 더 이상 긴 강의를 다시 보거나 타임스탬프를 일일이 찾아볼 필요가 없습니다.

ClickUp AI 노트 테이커로 회의 녹화본, 회의록, 실행 항목을 받은 편지함에 받아보세요

ClickUp 슈퍼 에이전트는 업무 효율을 한 단계 더 높여줍니다. 작업 공간 컨텍스트를 활용해 핵심 업무를 처리하도록 구성할 수 있는 자율 에이전트입니다. 최종 결정권은 사용자에게 있으면서, 에이전트가 자동으로 작업을 처리하고, 우선순위를 업데이트하며, 콘텐츠를 작성하고, 워크플로우를 관리합니다.

예를 들어, 다음과 같은 도구를 사용할 수 있습니다:

리서치 AI 에이전트 : 지정된 주제에 대한 정보를 수집하고 체계화합니다. 원시 연구 자료를 실제로 글로 쓸 수 있는 형태로 변환해 줍니다. : 지정된 주제에 대한 정보를 수집하고 체계화합니다. 원시 연구 자료를 실제로 글로 쓸 수 있는 형태로 변환해 줍니다.

Action Item Extractor Agent : 강의 노트, 강의록, 수업 토론 내용을 스캔하여 실행 항목을 추출합니다. 소유자를 지정하고, 마감일을 설정하며, 자동으로 연결된 ClickUp 작업을 생성합니다. : 강의 노트, 강의록, 수업 토론 내용을 스캔하여 실행 항목을 추출합니다. 소유자를 지정하고, 마감일을 설정하며, 자동으로 연결된 ClickUp 작업을 생성합니다.

ClickUp의 주요 기능

AI 학습 파트너 : ClickUp Brain MAX (데스크탑용 AI 보조 도구)를 사용하여 단순한 초안 작성을 넘어보세요. 이 도구는 업로드한 강의 계획서, 강의 노트, 과거 에세이를 분석하여 맥락을 반영한 글을 작성해 줍니다. 또한 글의 어조를 다듬어 주고, 과제에 대한 더 설득력 있는 아규먼트를 구축하는 데 도움을 줍니다.

간단한 비디오 설명 : 그룹 프로젝트 중이신가요? : 그룹 프로젝트 중이신가요? ClickUp Clips로 화면을 녹화하여 긴 댓글 스레드 없이도 아이디어를 설명하고 피드백을 공유하세요.

마감일을 절대 놓치지 마세요 : ClickUp 알림 기능을 활용해 일정을 철저히 관리하세요. 학습 세션, 시험 날짜, 신속한 후속 조치에 대한 알림을 설정하여 과제를 늦게 제출하는 일이 없도록 하세요.

수작업 줄이기 : ClickUp 자동화 기능을 설정하여 반복적인 업무를 처리하세요. 예를 들어, 논문을 업로드하면 작업 상태를 '완료'로 변경하거나 마감일이 다가오면 알림을 보내도록 자동화할 수 있습니다.

구조를 구축하세요 : ClickUp 계층 구조 (스페이스 → 폴더 → 목록 → 작업)를 활용해 일상을 체계적으로 정리하세요. 각 수업, 폴더, 과제를 위한 별도의 공간을 마련할 수 있습니다. 이를 통해 숙제와 노트를 한곳에 모아둘 수 있습니다

빠른 메모 스페이스: ClickUp 메모장을 사용하여 아이디어, 초안, 수업 노트가 떠오르는 즉시 기록해 두세요. 실행할 준비가 되면 이를 추적 가능한 작업으로 전환하세요.

ClickUp의 장단점

장점:

통합 작업 공간으로 도구 분산을 해결하세요: 글쓰기, 작업, 문서, 채팅이 글쓰기, 작업, 문서, 채팅이 하나의 플랫폼에 모여 있어 앱 간에 콘텐츠를 복사하거나 맥락을 놓치는 일이 없습니다.

상황을 파악하는 AI 제안: ClickUp Brain은 여러분의 작업 공간 구조를 이해하고, 실제 업무에 맞춰 제안해 드립니다.

개인부터 기업까지 확장 가능: 혼자 사용하는 사용자든 대규모 팀이든, 동일한 AI 글쓰기 기능을 이용할 수 있습니다.

단점:

기능이 너무 많아서 올인원 플랫폼을 처음 사용하는 사용자에게는 적응 기간이 필요할 수 있습니다

고급 AI 기능을 최대한 활용하려면 시간을 내어 설명서를 꼼꼼히 살펴보는 것이 좋습니다.

ClickUp 요금제

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

ClickUp 덕분에 학생으로서 제 작업 공간을 훨씬 체계적으로 관리할 수 있게 되었을 뿐만 아니라, 다른 취미 활동에 대한 일상적인 알림도 잘 관리할 수 있게 되었습니다. 또한 템플릿을 활용해 세밀하게 맞춤 설정할 수 있어 공간을 더욱 나만의 공간으로 만들 수 있습니다.

ClickUp 덕분에 학생으로서 제 작업 공간을 훨씬 체계적으로 관리할 수 있게 되었을 뿐만 아니라, 다른 취미 활동에 대한 일상적인 알림도 잘 관리할 수 있게 되었습니다. 또한 템플릿을 활용해 세밀하게 맞춤 설정할 수 있어 공간을 더욱 나만의 공간으로 만들 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 일을 미루는 것은 부담스러운 일입니다. 실제로, 저희 설문조사에 참여한 응답자의 거의 절반이 일을 하지 않을 때 죄책감을 느낀다고 답했습니다. 하지만 문제는 종종 여러분이 아니라 설정입니다. 노트가 엉망이거나 다음에 무엇을 해야 할지 모르겠다면 시작하기가 어렵습니다. ClickUp Brain MAX는 그 첫걸음을 쉽게 내딛을 수 있도록 도와줍니다. "오늘은 무엇을 해야 할까요?" 또는 "무엇이 저를 막고 있나요?"라고 물어보기만 하면 됩니다. 이 도구는 여러분의 작업을 분석하여 즉시 명확한 답변을 제공합니다. 또한, Talk-to-Text 기능을 통해 생각을 소리 내어 정리할 수 있습니다. 완벽한 프롬프트를 입력하거나 세 명의 친구에게 텍스트를 보낼 필요가 없습니다. 그냥 마음속 생각을 말하기만 하면 스트레스 없이 바로 일에 착수할 수 있습니다.

2. Notion AI (유연한 지식 기반 내에서 AI 글쓰기에 최적)

Notion AI는 Notion 작업 공간에 직접 통합된 어시스턴트입니다. 방대한 양의 노트, PDF, 강의록을 한 위치에 저장하는 학생이나 연구자에게 유용합니다. 독립형 채팅 도구와 달리, Notion AI는 개인 페이지 내의 특정 데이터를 활용하여 질문에 답변하거나 파일을 정리해 줍니다.

이 도구는 “작업 공간 전체” 검색 로직을 사용합니다. 예를 들어, 한 학기 분량의 노트 속에 묻혀 있는 특정 이론을 찾아달라고 AI에 요청한다고 가정해 봅시다. 이 어시스턴트는 전체 데이터베이스를 스캔하여 정확한 답변과 함께 출처 링크를 찾아냅니다.

또한 지저분한 글머리 기호 목록을 체계적인 테이블로 변환할 수도 있습니다. 페이지 콘텐츠를 바탕으로 "날짜"나 "핵심 개념"과 같은 데이터가 자동으로 채워지는 기능도 확인할 수 있습니다.

Notion AI의 주요 기능

작업 공간 전반에 걸친 상황 기반 Q&A: Notion AI에 질문을 던지면, 전체 작업 공간을 검색하여 답변을 제공합니다.

문서 내에서 바로 초안을 작성하고 개선하세요: 문서 내 텍스트를 선택하고 AI에게 재작성, 확장 또는 요약해 달라고 요청하세요

데이터베이스 속성 자동 채우기: Notion AI는 페이지 콘텐츠를 기반으로 데이터베이스 필드를 자동으로 채워 수동 데이터 입력 작업을 줄여줍니다.

Notion AI의 장단점

장점:

유연한 작업 공간 구조는 거의 모든 사용 사례에 맞춰 조정됩니다

AI가 작업 공간의 맥락을 파악하여 더욱 관련성 높은 제안을 제공합니다

방대한 템플릿 갤러리를 통해 더 빠르게 시작할 수 있습니다

단점:

AI 기능을 이용하려면 기본 Notion 플랜 외에 추가 구독이 필요합니다.

작업 공간이 매우 클 경우 성능이 저하될 수 있습니다

Notion AI 요금

무료 : (Notion AI 한정 체험판)

추가 정보 : 사용자당 월 $12 (Notion AI 한정 체험판)

비즈니스 : 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Notion AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

블록 시스템과 간단한 노트를 복잡한 관계형 데이터베이스로 변환할 수 있는 기능이 정말 마음에 듭니다. AI 기반 스레드 요약, Slack 빠른 회의, 워크플로우 빌더, 새로운 목록 및 Canva 기능도 정말 마음에 듭니다.

블록 시스템과 간단한 노트를 복잡한 관계형 데이터베이스로 변환할 수 있는 기능이 정말 마음에 듭니다. AI 기반 스레드 요약, Slack 빠른 회의, 워크플로우 빌더, 새로운 목록 및 Canva 기능도 정말 마음에 듭니다.

📚 더 읽어보기: 학생들을 위한 최고의 AI 도구

3. The Good AI (구조화된 학술 에세이 작성에 최적)

The Good AI는 학생들의 에세이 작성을 위해 맞춤 제작된 글쓰기 보조 도구입니다. 이 도구는 '빈 페이지 증후군'으로 고민하는 분들에게 도움을 줍니다.

이 tool을 사용하면 단 몇 분 만에 참고 문헌이 완벽하게 포함된 초안을 작성할 수 있습니다. 일반적인 챗봇과 달리, 초기 프롬프트부터 학문적인 어조와 적절한 인용 형식을 유지합니다.

에세이 프롬프트를 입력하고 원하는 분량을 선택하세요. AI가 서론, 본문, 결론으로 구성된 전체 개요를 자동으로 생성해 드립니다.

초안을 작성한 후, 문장을 선택하면 AI가 다음 부분을 대신 작성해 줍니다. 또한 내장된 tools를 사용하여 문법을 수정하고 AI 사용 여부를 확인할 수도 있습니다. 이를 통해 제출 전에 원고를 다듬을 수 있습니다.

The Good AI의 주요 기능

체계적인 에세이: 선택한 주제에 대해 서론, 본문, 결론이 포함된 완료된 에세이를 생성하세요

다양한 에세이 유형 지원: 필요에 따라 아규먼트형, 설명형, 묘사형 또는 서사형 에세이를 생성할 수 있습니다.

자동 인용: 이 tool은 APA, MLA, 시카고(Chicago) 등의 형식으로 인용 정보를 포함할 수 있습니다.

The Good AI의 장단점

장점:

초안을 작성하는 데 드는 시간을 절약해 주며, 체계적인 에세이를 빠르게 생성합니다.

인용 지원 기능을 통해 학술적 형식 요건을 충족할 수 있습니다

간결한 인터페이스로 배우는 데 시간이 거의 걸리지 않습니다

단점:

이 도구의 한도는 학술 에세이 작성에 국한되며 전문적인 글쓰기에는 적합하지 않습니다.

생성된 콘텐츠는 본인의 문체에 맞추기 위해 상당한 편집이 필요할 수 있습니다

팀 기반 글쓰기 프로젝트를 위한 협업 기능이 없습니다

The Good AI 가격

Free

프리미엄: 월 $5

The Good AI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

💟 에세이, 연구 논문, 그 외 어떤 콘텐츠를 제작하든 ClickUp 슈퍼 에이전트가 여러분의 업무를 훨씬 수월하게 만들어 드립니다. ClickUp에서 전체 콘텐츠 프로세스를 운영하기 위해 이 기능을 어떻게 활용하는지 소개합니다. 저희에게 효과가 있었다면 여러분에게도 분명 도움이 될 것입니다:

4. EduWriter AI (인용이 많은 학술 논문에 최적)

EduWriter AI는 마감 기한에 쫓기는 학생과 연구자를 위한 AI 어시스턴트입니다. 20초 이내에 형식이 완벽하게 적용된 학술 논문을 생성해 줍니다.

일반적인 AI와 달리, 이 tool은 학교 규정을 준수하도록 설계되었습니다. 에세이 채점 기능과 APA 7판 형식에 맞춰 인용문을 생성하는 tool이 포함되어 있습니다.

먼저 주제를 입력하세요. 그런 다음 고등학교부터 박사 과정까지 원하는 수준을 선택하세요. 그러면 이 tool이 서론, 논지, 결론 요약이 포함된 명확한 초안을 작성해 드립니다.

이 콘텐츠를 Word 파일로 다운로드할 수 있습니다. 제목 페이지, 참고 문헌 목록, 적절한 줄 간격이 이미 설정되어 있습니다. 또한, 사용된 모든 출처가 텍스트에 연결되어 있습니다.

EduWriter AI의 주요 기능

다양한 형식의 자동 인용: APA, MLA, 시카고, 하버드 등 다양한 형식의 인용문을 생성하세요.

내장된 표절 검사 기능: 제출 전에 콘텐츠의 독창성을 확인하세요

연구 자료 통합: AI가 학술 자료에서 관련 정보를 추출하여 여러분의 아규먼트를 지원해 줍니다.

EduWriter AI의 장단점

장점:

강력한 인용 지원 기능으로 수동 형식 작업이 줄어듭니다

표절 검사 기능으로 제출 전 안심할 수 있습니다

연구 자료 연동 기능을 통해 지원 증거를 빠르게 찾을 수 있습니다

단점:

이 도구는 학술 글쓰기에만 특화되어 있어 다른 유형의 콘텐츠에는 적합하지 않습니다.

주제의 복잡성에 따라 결과물의 품질은 달라질 수 있습니다

글쓰기 스타일이나 어조를 맞춤 설정할 수 없습니다

EduWriter AI 요금

Free

프리미엄: 월 $19

EduWriter AI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 EduWriter AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자의 후기:

EduWriter.ai를 사용한 전반적인 경험은 긍정적이었습니다. 사용하기 쉽고 시간을 크게 절약해 주며, 체계적인 학술 콘텐츠를 생성해 줍니다. 가끔 편집이 필요하긴 하지만, 생산성을 높여주고 대부분의 글쓰기 요구 사항을 효과적으로 충족시켜 주는 신뢰할 수 있는 도구입니다.

EduWriter.ai를 사용한 전반적인 경험은 긍정적이었습니다. 사용하기 쉽고 시간을 크게 절약해 주며, 체계적인 학술 콘텐츠를 생성해 줍니다. 가끔 편집이 필요하긴 하지만, 생산성을 높여주고 대부분의 글쓰기 요구 사항을 효과적으로 지원해 주는 신뢰할 수 있는 도구입니다.

5. Samwell.ai (연구 기반 학술 글쓰기에 최적)

연구 논문을 위한 신뢰할 수 있는 출처를 찾는 데는 수 시간의 수작업 검색이 필요할 수 있습니다. 이는 너무 비효율적일 뿐만 아니라, 증거에 기반한 탄탄한 아규먼트를 구축하기 어렵게 만듭니다.

Samwell.ai는 이를 도와주는 AI 연구 보조 도구입니다. 이 도구는 여러분의 글에 추가할 학술 자료를 찾아줍니다. 자료를 검색하고, 내용을 요약하며, 인용 정보를 초안에 바로 삽입할 수 있습니다.

이 tool은 20개 이상의 학술 도서관으로 구성된 방대한 데이터베이스를 활용합니다. 이를 통해 인용 자료의 신뢰성과 동료 검토 과정을 보장합니다. 초안이 완성되면 “파워 에디터”를 사용하여 맞춤형 테이블, 차트 및 비디오 자료를 삽입할 수 있습니다.

Samwell.ai의 주요 기능

AI 연구 조교: 이 tool은 주제에 따라 관련 학술 자료를 검색해 줍니다. 또한 해당 자료를 연구에 활용하는 방법도 제안해 줍니다.

에세이 워크플로우: 단계별 논리 도구를 통해 논문을 다듬고 체계적인 작성 계획을 세울 수 있습니다.

인용 스타일 전환기: 한 번의 클릭으로 MLA, APA, 시카고, IEEE 등 다양한 인용 스타일을 전환하여 요구 사항에 맞출 수 있습니다.

Samwell.ai의 장단점

장점:

연구 중심 접근 방식을 통해 콘텐츠의 신뢰성을 보장합니다

자동 인용 형식 지정 기능으로 참고문헌 작성 시간을 절약하세요

학술 연구를 처음 접하는 학생들에게 유용합니다

단점:

이 도구는 학술 글쓰기에 한정되어 있으며, 비즈니스나 창작 콘텐츠에는 적합하지 않습니다.

출처의 품질은 이용 가능한 데이터베이스에 의존하며, 모든 주제를 다루지 않을 수 있습니다.

생성된 콘텐츠는 귀하의 요구 사항에 맞게 수정해야 할 수 있습니다

Samwell.ai 요금

Free

학술용: 월 $15.32

Samwell.ai 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Samwell.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 Reddit 사용자는 다음과 같이 말합니다:

개인적으로 과학 연구 논문을 작성할 때 이 도구가 정말 유용하다는 것을 알게 되었습니다.

개인적으로 과학 연구 논문을 작성할 때 이 도구가 정말 유용하다는 것을 알게 되었습니다.

🧠 재미있는 사실: 역사상 최초의 AI 조교인 질 왓슨은 업무 능력이 뛰어났습니다. 너무나도 능숙해서 조지아 공대 학생들은 그녀가 인간이 아니라는 사실을 전혀 눈치채지 못했습니다. 2016년 몇 달 동안 그녀는 포럼 게시물을 관리하고 학생들의 문의에 완벽하게 대응했습니다. 이 사실이 밝혀진 것은 학기가 끝날 무렵이었습니다. 이는 AI가 올바른 '맥락'을 제공받을 때 얼마나 강력한 능력을 발휘할 수 있는지를 보여주는 예시입니다.

6. Writeless (최소한의 입력만으로 빠르게 에세이 초안을 작성하기에 가장 적합)

때로는 글쓰기에서 가장 어려운 부분은 바로 시작하는 것입니다. 작가의 블록에 걸리면 아이디어가 떠오르지 않아 빈 페이지만 멍하니 바라보게 됩니다. 마감일이 촉박할 때는 이런 상황이 특히 스트레스를 주죠.

Writeless는 속도에 중점을 두어, 사용자의 최소한의 입력만으로 빠르게 에세이 초안을 작성해 줍니다. 이 도구는 빠르게 시작해야 하고 일을 직접 마무리할 플랜이 있는 학생들을 위해 설계되었습니다. 주제를 입력하기만 하면 몇 초 만에 초안을 얻을 수 있으며, 복잡한 설정을 관리할 필요가 없습니다.

Writeless의 주요 기능

장문 논문: 최대 20,000단어(약 40페이지) 분량의 연구 논문을 한 번에 작성하세요

주제 제안: 아이디어가 떠오르지 않을 때, Writeless가 탐구해 볼 만한 주제나 관점을 제안해 드립니다.

사용자 지정 가능: 형식, 어조, 난이도를 본인의 스타일이나 필요에 맞게 조정하세요

Writeless의 장단점

장점:

초안을 신속하게 작성해야 하는 사용자에게 매우 빠른 결과물을 제공합니다

간편한 인터페이스로 별도의 학습 과정이 필요 없습니다

아이디어를 구상하거나 작가의 슬럼프를 극복하는 데 유용합니다

단점:

출력물의 구조, 어조 또는 깊이에 대한 제어 한도가 있습니다

생성된 콘텐츠는 대개 상당한 편집이 필요합니다

인용 지원이나 표절 검사 지원 없음

Writeless 요금제

Free

월간: 월 $30

Writeless 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🎥 이미 에세이나 기타 콘텐츠 작성에 AI를 활용하고 계실 겁니다. 하지만 AI의 활용 범위는 그 이상입니다. 오늘날 AI를 통해 실제로 학습할 수도 있습니다. 학생들이 진정한 학습을 위해 AI를 활용할 수 있는 가장 현명한 방법을 알아보려면 이 비디오를 시청해 보세요:

7. MyEssayWriter AI (논리적인 에세이 개요 작성에 최적)

MyEssayWriter AI는 글쓰기를 어떻게 시작해야 할지 모르는 고등학생과 대학생들을 돕습니다. 복잡한 연구 tool이 아닙니다. 대신 사용법이 간편하며, 명확한 초안을 빠르게 작성해 줍니다.

먼저 주제를 입력하세요. 그런 다음 “아규먼트형”이나 “묘사형” 에세이와 같은 스타일을 선택하세요. AI가 논지 문장과 전체 개요를 생성합니다. 이후 “Humanizer” tool을 사용하여 생성된 내용을 본인의 글쓰기 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다.

MyEssayWriter AI의 주요 기능

장문 에세이: 연구 논문이나 장문 과제를 위한 긴 에세이를 생성하세요

개요 작성기: 맞춤형 개요를 작성하여 콘텐츠가 필요한 모든 요점을 다루도록 하세요

수정 제안: 이 도구는 콘텐츠 개선을 위한 제안을 제공합니다.

MyEssayWriter AI의 장단점

장점:

긴 콘텐츠 작성 요구 사항도 잘 처리합니다

개요 제공자는 생성 전에 구조를 제어할 수 있게 해줍니다

수정 제안 기능을 통해 초안을 개선할 수 있습니다

단점:

길이 있는 출력물에는 중복이나 불일치가 포함될 수 있습니다

학술적 수준의 제출물을 작성하려면 여전히 상당한 편집 작업이 필요합니다

에세이 형식으로만 한도가 설정됩니다

MyEssayWriter AI 요금

기본 : 월 $7.99

Pro : 월 $14.99

프리미엄: 월 $19.99

MyEssayWriter AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (리뷰 10개 이상)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 MyEssayWriter AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

이 도구의 검색 및 인용 기능은 시간을 크게 절약해 주며, AI는 마치 내가 직접 쓴 것처럼 구조가 탄탄하고 자연스러운 텍스트를 생성해 줍니다.

이 도구의 검색 및 인용 기능은 시간을 크게 절약해 주며, AI는 마치 제가 직접 쓴 것처럼 구조가 탄탄하고 자연스러운 텍스트를 생성해 줍니다.

8. QuillBot AI (의미 전달 및 문법 교정에 최적)

초안을 완성했지만, 뭔가 어수선한 느낌이 듭니다. 오류가 있거나 어조가 적절하지 않을까 걱정되시죠. 사실 초안을 다듬는 일은 글을 쓰는 것만큼이나 힘든 일입니다.

QuillBot은 초안을 재작성하여 문법 오류를 수정하고 문장의 명확성을 높여줍니다. 이 문장 재구성 도구는 “유창함”이나 “공식적”과 같은 다양한 모드를 제공하므로, 필요에 따라 어조와 스타일을 조정할 수 있습니다.

QuillBot AI의 주요 기능

10가지 이상의 문장 재구성 모드 토글: 표준, 유창함, 격식, 학술 등 다양한 스타일 중에서 선택하여 작성 요구 사항에 맞게 조정하세요.

문법 검사기: 문법 오류, 구두점 문제, 어색한 표현을 잡아냅니다

요약 및 인용 생성기: 긴 텍스트를 키 내용으로 요약하거나 일반적인 형식의 인용문을 생성하세요.

QuillBot AI의 장단점

장점:

다양한 스타일 모드를 지원하며, 문장 재구성 기능이 매우 뛰어납니다.

문법 검사기는 수정 사항을 설명해 주므로 학습 효과도 얻을 수 있습니다

이 브라우저 확장 프로그램은 다양한 웹사이트와 앱에서 작동합니다

단점:

이 도구는 콘텐츠를 처음부터 생성하도록 설계되지 않았습니다

무료 요금제는 글자 수 한도가 있어 자주 사용하는 사용자에게는 불편할 수 있습니다

의역된 콘텐츠는 정확성과 어조를 확인하기 위해 여전히 검토가 필요할 수 있습니다

QuillBot AI 요금

Free

프리미엄 : 월 $4.17, 연간 결제

Teams 플랜: 맞춤형 가격

QuillBot AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 QuillBot AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

이 소프트웨어는 의역 기능과 AI 검사기 등 다양한 기능을 갖춘 사용하기 쉬운 훌륭한 도구입니다. 앱 확장 기능과 연동 기능도 유용하며, 프리미엄 옵션도 제공됩니다. 별도의 학습 과정이 거의 필요하지 않습니다.

이 소프트웨어는 의역 기능과 AI 검사기 등 다양한 기능을 갖춘 사용하기 쉬운 훌륭한 도구입니다. 앱 확장 기능과 연동 기능도 유용하며, 프리미엄 옵션도 제공됩니다. 별도의 학습 과정이 거의 필요하지 않습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp의 전담 AI 에이전트 팀이 개요 작성부터 최종 원고 다듬기까지 콘텐츠 제작의 전 과정을 처리해 드립니다. 간단한 어조 수정부터 전체적인 글쓰기 지원까지, 어떤 도움이 필요하시든 도와드릴 에이전트가 있습니다. ClickUp Super Agents로 문법 검사 및 전체 콘텐츠 워크플로우를 관리하세요

9. EssayFlow AI (사람처럼 자연스러운 AI 지원 학술 글쓰기에 최적)

학생들은 종종 AI 글쓰기가 기계적으로 들리거나 AI 탐지 도구에 걸릴까 봐 걱정합니다. 이러한 두려움 때문에, 막상 시작하기 위해 도움이 절실할 때조차 AI를 활용하기가 어려워질 수 있습니다.

EssayFlow AI는 자연스럽게 읽히면서도 AI 탐지 시스템을 통과하는 콘텐츠 제작에 중점을 둡니다. 이는 자신의 일이 AI 생성 콘텐츠로 판정될까 걱정하는 학생들에게 도움이 됩니다. 이 tool은 인간과 같은 글쓰기 스타일과 AI의 빠른 속도를 조화시키는 것을 목표로 합니다.

EssayFlow AI의 주요 기능

50개 이상의 언어로 번역: 수십 가지 언어로 글을 작성하면서도 “사람처럼” 자연스러운 어조를 유지하세요

내장형 AI 탐지 기능: 제출 전에 AI 탐지 tools를 통해 콘텐츠를 검토하세요

인용 및 표절 검사 지원: 인용문을 생성하고 표절 여부를 확인하여 콘텐츠가 학술적 정직성 기준을 충족하도록 하세요.

EssayFlow AI의 장단점

장점:

자연스러운 문체에 중점을 두면 더 읽기 쉬운 에세이를 작성할 수 있습니다

내장된 AI 탐지 기능으로 투명성을 보장합니다

인용 지원 기능으로 학술적 요건을 충족하세요

단점:

탐지를 피하는 데 중점을 둔 방식은 모든 기관의 정책과 일치하지 않을 수 있습니다

생성된 결과물의 품질은 제각각이므로 꼼꼼히 검토해야 합니다

학술 에세이 형식으로만 한도입니다

EssayFlow AI 요금

기본 : 월 $27.98

Pro : 월 $34.98

무제한: 월 $84.98

EssayFlow AI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. Grammarly (다양한 플랫폼에서 실시간 문법 및 어조 교정에 최적)

이메일, 소셜 미디어, 문서 등 다양한 플랫폼에서 글을 작성하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 사소한 문법 오류나 일관성 없는 어조가 슬쩍 빠져나가 전문성을 떨어뜨리기 쉽습니다.

Grammarly는 어디서든 글을 입력할 때 실시간으로 문법, 맞춤법, 구두점을 교정해 주는 널리 사용되는 글쓰기 보조 도구입니다. 이 도구의 강점은 어디서나 사용할 수 있다는 점입니다. 간단히 말해, 브라우저 확장 프로그램과 다양한 앱과의 연동을 통해 모든 앱에서 일관된 지원을 보장합니다. 또한 어조 감지 기능을 통해 캐주얼한 문체부터 격식 있는 문체까지 다양한 상황에 맞게 글의 어조를 조절할 수 있습니다.

Grammarly의 주요 기능

브라우저 확장 프로그램 및 연동 기능: Grammarly는 브라우저, 데스크톱 앱, 모바일 기기에서 모두 작동하여 일관된 글쓰기 지원을 제공합니다.

어조 감지 및 조정: 이 tool은 글의 어조를 분석하여 대상 독자에 맞게 조정할 수 있는 방법을 제안합니다.

명확성과 흥미 유발을 위한 제안: 문법 교정 외에도, Grammarly는 글을 더 명확하고 흥미롭게 만드는 방법을 제안합니다.

Grammarly의 장단점

장점:

글을 작성하는 모든 곳에서 작동하며, 플랫폼 간에 일관된 지원을 제공합니다

어조 감지 기능을 통해 다양한 상황과 대상에 맞게 글을 작성할 수 있습니다

명확한 설명을 통해 시간이 지남에 따라 글쓰기 실력을 향상시킬 수 있습니다

단점:

주로 편집 도구이며 콘텐츠 생성 기능은 한도가 있습니다

일부 제안 사항은 특정 스타일 가이드나 선호 사항에 맞지 않을 수 있습니다

일부 핵심 기능을 완전히 이용하려면 구독이 필요합니다

Grammarly 요금제

Free

월간 요금: 회원 1인당 월 30달러

Grammarly 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (7,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Grammarly에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

Grammarly는 사용법이 매우 간편하며, 제가 매일 사용하는 브라우저 및 tools들과 완벽하게 연동됩니다. 문법, 명확성, 어조에 대한 실시간 제안을 제공하여 더 전문적이고 자신감 있게 글을 쓸 수 있게 도와줍니다. 인터페이스가 깔끔하고, 설치 및 설정 과정이 매우 간단합니다. 특히 어조 분석과 문장 재구성 제안 기능이 마음에 드는데, 이를 통해 의사소통의 질이 크게 향상됩니다.

Grammarly는 사용법이 매우 간편하며, 제가 매일 사용하는 브라우저 및 tools들과 완벽하게 연동됩니다. 문법, 명확성, 어조에 대한 실시간 제안을 제공하여 더 전문적이고 자신감 있게 글을 쓸 수 있게 도와줍니다. 인터페이스가 깔끔하고, 설치 및 설정 과정이 매우 간단합니다. 특히 어조 분석과 문장 재구성 제안 기능이 마음에 드는데, 이를 통해 의사소통의 질이 크게 향상됩니다.

더 이상 앱을 이리저리 옮겨 다니지 마세요. 맥락을 고려한 글쓰기를 시작하세요.

Olovka AI의 훌륭한 대안을 찾는다는 것은 단순히 더 나은 텍스트 생성기를 찾는 것만이 아닙니다. 그것은 더 나은 업무 방식을 찾는 것에 더 가깝습니다.

AI는 여러분의 업무 전반을 파악할 때 진가를 발휘합니다. ClickUp과 같은 통합 작업 공간을 사용하면 이를 실현할 수 있습니다. 연구 자료와 업무가 있는 바로 그곳에 AI가 위치하므로, 더 나은 글을 작성할 수 있습니다. 또한 여러분의 업무가 목표와 더욱 밀접하게 연결되도록 도와줍니다.

더 이상 고립된 상태에서 글을 쓰지 마세요. 여러분의 전체적인 맥락을 이해하는 시스템을 사용해 보세요.

ClickUp ✨으로 무료로 시작하고 아이디어를 결과로 만들어보세요.

자주 묻는 질문

네, 일부 AI 글쓰기 도구는 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 바로 작동합니다. 예를 들어, 팀과 협업하는 바로 그 자리에서 AI 글쓰기 지원을 받을 수 있습니다. ClickUp Brain은 ClickUp 작업 공간 내 어디서나 사용할 수 있습니다. ClickUp 작업, 문서, ClickUp 채팅과 연결되어 있어 글쓰기와 실행이 유기적으로 연결됩니다.

전문적인 용도로 사용하기에 AI 글쓰기 도구가 안전하고 신뢰할 수 있으려면 무엇이 필요할까요?

명확한 프라이버시 보호 정책을 갖춘 도구를 선택하세요. SOC 2나 ISO와 같은 주요 보안 배지를 확인하세요. 또한 AI가 어떻게 훈련되었는지 확인하는 것도 중요합니다. ClickUp과 같은 대형 플랫폼에 통합된 도구는 소규모 독립형 앱보다 더 안전합니다. ClickUp은 높은 수준의 보안을 통해 여러분의 일을 안전하게 보호하고 프라이버시를 철저히 관리합니다.

팀은 AI를 활용해 전문적인 글쓰기와 커뮤니케이션을 어떻게 개선할 수 있을까요?

팀은 AI를 활용해 현황 보고서를 초안 작성하고, 회의록을 요약하며, 어조를 조정하고, 문서의 일관성을 유지할 수 있습니다. AI를 활용하는 가장 좋은 방법은 이미 수행 중인 업무에 바로 적용하는 것입니다. 글쓰기 관리를 위해 굳이 새로운 도구를 추가할 필요는 없습니다.