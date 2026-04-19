🔎 알고 계셨나요? 지연되거나 부정확한 시간 추적 데이터는 급여 계산 정확도가 급격히 떨어지는 3대 원인 중 하나입니다. 시스템 없이 시간을 추정할 때마다 사실상 월급을 걸고 도박을 하는 것과 다름없다고 해도 과언이 아닙니다.

Google 스프레드시트를 그냥 사용하는 것은 임시방편처럼 보일 수 있지만, 올바른 수식과 구조가 없다면 결국 비용이 많이 드는 급여 분쟁으로 이어질 뿐입니다. 정확성을 보장하고 하루가 어디에 쓰였는지 가시성을 확보할 수 있는 시스템이 필요합니다.

Google 스프레드시트에서 일일 기록부터 복잡한 격주 급여 기간까지 모든 것을 처리할 수 있는 시간 추적 시트를 만들어 보겠습니다. 빈 표를 정밀한 급여 관리 도구로 변환하는 구체적인 설계도와 이를 단 몇 초 만에 완성할 수 있는 템플릿을 확인하실 수 있습니다.

또한 스프레드시트에는 한도가 있기 때문에, 성장의 무게를 견디지 못하고 수동 시스템이 무너지기 전에 언제 스프레드시트 작성을 중단하고 ClickUp으로 업그레이드해야 하는지 정확히 알려드립니다.

Google 스프레드시트의 시간 추적 시트란 무엇인가요?

Google 스프레드시트의 시간 추적 시트는 근무 시간을 기록하고, 총계를 계산하며, 일별, 주별 또는 급여 기간별로 시간 내역을 정리하는 스프레드시트입니다. 즉, 근무 시작 및 종료 시간을 입력할 수 있는 반복 가능한 형식을 제공하며, 수식이 자동으로 계산을 처리해 줍니다.

일반적인 Google 스프레드시트 타임시트 템플릿에는 날짜, 직원 이름, 프로젝트 또는 작업, 시작 시간, 종료 시간, 휴식 기간, 총 근무 시간, 노트 등의 열이 포함됩니다. 일부 버전에는 초과 근무 계산 기능이나 청구 가능/불가능 표시 기능도 포함되어 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 개인 맞춤형 시간 관리 전략을 사용합니다. 하지만 대부분의 워크플로우 관리 tools는 아직 강력한 내장형 시간 관리 또는 우선순위 지정 기능을 제공하지 않아, 효과적인 우선순위 설정을 방해할 수 있습니다. ClickUp의 AI 기반 일정 관리 및 시간 추적 기능을 활용하면 이러한 추측에 의존하는 방식을 데이터 기반의 의사 결정으로 전환할 수 있습니다. 심지어 작업에 가장 적합한 집중 시간대까지 제안해 줍니다. 본인의 실제 업무 방식에 맞춰 조정되는 맞춤형 시간 관리 시스템을 구축해 보세요!

Google 스프레드시트에서 시간 추적 시트 만드는 방법

시작하려면 Google 계정과 sheets.google.com에 접속하기만 하면 됩니다. 빈 시트에서 새로 시작하거나, 이 가이드 뒷부분에 연결된 템플릿 중 하나를 복사하여 사용할 수 있습니다.

다음 세 단계를 따라 실용적이고 전문적인 시간 추적표를 만들어 보세요.

1단계: 기본 구조 만들기

새 시트를 열고 '팀 타임시트 – 6월'과 같이 명확한 이름을 지정하세요. 가장 우선순위가 높은 작업은 필요한 데이터를 정확히 반영하는 헤더를 만드는 것입니다. 1행에 다음 열 제목을 입력하세요:

날짜: 일이 수행된 날짜

직원 이름: 근무 시간을 기록하는 사람

프로젝트/작업: 구체적인 작업 또는 프로젝트 이름

시작 시간: 시계가 작동하기 시작한 시간

종료 시간: 근무일이 끝났을 때

휴식 시간(시간): 점심 시간 또는 개인적인 용무로 소요된 총 시간

총 시간: 최종 계산 결과 (다음 단계에서 이를 자동화할 예정입니다)

노트: 관리자나 클라이언트를 위한 추가 설명

Google 스프레드시트 에서

헤더를 모두 입력했다면:

'날짜' 열을 선택한 다음 형식 → 번호 → 날짜로 이동하세요.

시작 및 종료 시간 열에 대해서도 동일한 과정을 반복하고, 시간을 선택하세요.

데이터를 정확하게 관리하려면 '프로젝트' 열에 데이터 유효성 검사를 적용하세요. 이렇게 하면 팀원들이 사용할 드롭다운 메뉴가 생성되어 입력 오류를 방지할 수 있습니다. 다음:

보기 → 고정 → 1행으로 이동하면 입력을 스크롤할 때 헤더가 상단에 고정됩니다.

2단계: 계산 자동화하기

Google 스프레드시트를 사용하면 수동으로 계산을 할 필요가 없지만, 특정 요령을 활용해야 합니다. 총 근무 시간을 계산하려면 '시간' 열(G2 셀)로 이동하여 다음을 입력하세요:

=(F2 – E2) 24*

이 수식은 종료 시간에서 시작 시간을 뺀 다음, 그 결과를 시간 단위로 변환합니다.

📌 중요: Google 스프레드시트는 시간을 24시간의 일부로 봅니다. 24를 곱하지 않으면 8시간이 0.33으로 표시됩니다. 곱셈을 통해 이 분수를 급여 계산이나 청구서에 적합한 소수점으로 변환할 수 있습니다.

계산을 마무리하려면:

기간별 합계: 시트 하단에 =SUM(G2:G13)을 입력하여 해당 월의 총 근무 시간을 확인하세요.

초과 근무 시간 추적: 장시간 근무한 날을 표시하려면 =MAX(G2-8, 0)을 사용하세요.

이 수식은 8시간 근무 시간 동안의 근무 시간을 계산하고, 그 미만의 시간은 제외합니다.

📖 함께 읽어보세요: 누구나 알아야 할 Google 스프레드시트 수식

3단계: 데이터 다듬기 및 보호하기

시트가 제대로 작동하게 되었으니, 팀원이 실수로 수식을 삭제하지 않도록 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 만들어야 합니다.

수식 잠그기: 데이터 → 시트 및 범위 보호 로 이동하여 총 근무 시간 열(예: H2:H)을 선택한 다음, 본인만 편집할 수 있도록 권한을 설정하세요.

조건부 형식 적용: 형식 → 조건부 형식 으로 이동하여, 근무 시간이 10시간을 초과하거나 날짜 입력을 잊은 경우 해당 셀이 자동으로 빨간색으로 표시되도록 설정하세요.

가독성 향상: 형식 → 색상 번갈아 적용 을 사용하여 시트를 깔끔하고 전문적인 느낌으로 꾸미고, 행별로 쉽게 읽을 수 있도록 하세요.

필터 보기 만들기: 데이터 → 필터 만들기 로 이동하여, 각 직원이 다른 사람의 보기 내용을 변경하지 않고 자신의 이름으로 시트를 필터링할 수 있도록 하세요.

미래를 대비한 확장성: 하단의 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 새로운 급여 기간이나 달마다 복제를 선택하여 데이터를 체계적으로 관리하고 파일 크기를 적정 수준으로 유지하세요.

📖 함께 읽어보세요: Google 스프레드시트에서 셀에 색상 코드 지정하는 방법

무료 Google 스프레드시트 시간 추적 템플릿

항상 처음부터 시스템을 직접 구축할 필요는 없습니다. 이 기성 Google 스프레드시트 타임시트 템플릿을 사용하면 즉시 견고한 구조를 활용할 수 있습니다. 복사본을 만들고 근무 시간을 기록하기만 하면 됩니다.

일일 타임시트 템플릿

데일리 타임시트 템플릿을 통해

일일 타임시트 템플릿은 교대 근무자, 시간당 요금을 청구하는 계약직, 또는 하루에 여러 프로젝트에 시간을 할애하는 모든 분에게 가장 적합합니다. 이 템플릿은 시간대별로 한 행을 사용하며, 작업, 시작 시간, 종료 시간, 휴식 시간, 총 시간 및 노트를 위한 열로 구성되어 있습니다. 하단의 요약 행에서는 해당 일의 총 시간을 자동으로 계산해 줍니다.

주간 타임시트 템플릿

주간 타임시트 템플릿 참조

'주간 타임시트 템플릿'은 대부분의 팀이 선호하는 대표적인 형식입니다. 깔끔하고 직관적이며, 주 40시간 근무제에 완벽하게 맞습니다. 요일별로 각각 별도의 행이 마련되어 있습니다. 매일 총 근무 시간을 입력하면 시트가 이를 합산하여 주간 총 근무 시간을 계산해 줍니다.

일부 버전에는 관리자 승인 열이 포함되어 있어, 이 문서를 공식적인 근무 기록표로 활용할 수 있습니다.

2주 단위 타임시트 템플릿

2주 단위 타임시트 템플릿 참조

2주 단위 타임시트 템플릿은 인사 및 급여 부서에서 가장 선호하는 형식입니다. 한 페이지에 2주간의 근무 내역을 모두 기록할 수 있으며, 직원 ID, 부서, 상사 정보 필드도 포함되어 있습니다. 이 형식은 Google 스프레드시트에서 타임시트 기록 템플릿으로 활용하기에 적합합니다.

🔎 알고 계셨나요? 미국과 캐나다 기업의 60%는 2주마다 급여를 지급하고, 40%는 월 2회 급여를 지급합니다.

월별 타임시트 템플릿

월별 타임시트 템플릿을 통해

이 월간 타임시트 템플릿은 프리랜서, 컨설턴트, 자원봉사 코디네이터를 위한 청구서 템플릿으로도 사용할 수 있습니다. 이 템플릿은 한 달의 모든 날짜를 행으로 목록으로 나열합니다. 또한 '청구 가능' 열과 '시간당 요금' 필드를 추가할 수도 있습니다.

이 시트는 단순히 시간 추적을 넘어 재무 요약표 역할도 합니다. 월 총 수입을 계산해 주므로 다음 청구서에 얼마를 청구해야 하는지 정확히 파악하기 쉽습니다.

시간 추적을 위해 Google 스프레드시트를 사용하는 이점

Google 스프레드시트는 이미 여러분의 일상 워크플로우에 자연스럽게 녹아들어 있을 가능성이 높기 때문에, 복잡한 새 소프트웨어를 익히는 데 따르는 학습 부담을 덜어줍니다. 다음은 Google 스프레드시트가 여전히 많은 관리자들에게 최고의 선택으로 꼽히는 이유입니다:

소프트웨어 접근성: 기존 Google Workspace 계정을 활용하여 별도의 타사 앱 설치 비용과 설정 과정을 생략하세요

실시간 협업: 편집 내용이 즉시 동기화되므로 여러 팀 회원이 중복된 파일 버전을 생성하지 않고도 동시에 근무 시간을 기록할 수 있습니다.

완벽한 맞춤형 설정: 특정 프로젝트 요구 사항과 ClickUp 계층에 맞춰 모든 열과 수식을 직접 설계하세요

감사 대비: 버전 기록을 검토하여 편집 시점을 정확히 확인하고, 수식이 작동하지 않을 경우 이전 데이터를 복원하세요

접근 제어: 공유 권한을 관리하여 관리자에게는 전체 편집 권한을 부여하고, 직원은 자신의 데이터만 볼 수 있도록 제한하세요

크로스 플랫폼 호환성: 모바일 앱이나 데스크탑의 일반 웹 브라우저를 사용하여 어디서나 로그를 업데이트할 수 있습니다.

Google 스프레드시트 시간 추적의 한계

스프레드시트는 훌륭한 출발점이지만, 결국 한계에 부딪히게 됩니다. 장기적으로 커밋하기 전에 다음과 같은 일반적인 장애물을 고려해 보세요:

수동 기록: 일하면서 시작하거나 중지할 수 있는 내장 타이머가 없으므로 모든 입력을 기억에 의존해 기록해야 합니다.

데이터 취약성: 실수로 셀을 하나 삭제하거나 수식 오류가 발생하면 시트 전체가 망가질 수 있어 보고서의 정확성이 완전히 훼손될 위험이 있습니다.

규정 준수 문제: 시트에 누락된 근무 시간을 입력하도록 자동으로 알림을 보내거나 알림을 전송하는 시트에 누락된 근무 시간을 입력하도록 자동으로 알림을 보내거나 알림을 전송하는 워크플로우 자동화 기능이 없어, 팀원들에게 수동으로 확인을 요청해야 합니다.

보고의 복잡성: 프로젝트별 또는 직원별 고수준 데이터 요약을 확인하려면 쿼리 또는 IMPORTRANGE와 같은 고급 수식을 활용하세요.

정적 워크플로우: 관리자의 승인 후 시트를 잠글 수 있는 기능이나 기본 제공 '제출' 버튼이 없으므로, 이메일이나 채팅을 통해 승인을 관리해야 합니다.

도구 간 단절: 스프레드시트가 수행 중인 실제 작업과 직접 연결되어 있지 않아 앱 간을 오가며 작업해야 합니다.

🔎 알고 계셨나요? 작업 전환은 팀 생산성을 서서히 갉아먹고 있습니다. 저희 조사에 따르면 업무 중 발생하는 방해 요인의 42%는 여러 플랫폼을 오가며 이메일을 관리하고 회의 사이를 오가는 데서 비롯됩니다.

🔎 알고 계셨나요? 작업 전환은 팀 생산성을 서서히 갉아먹고 있습니다. 저희 조사에 따르면 업무 중 발생하는 방해 요인의 42%는 여러 플랫폼을 오가며 이메일을 관리하고 회의 사이를 오가는 데서 비롯됩니다.

Google 스프레드시트 시간 추적의 대안을 고려해야 할 때

Google 스프레드시트는 특히 1인 프리랜서나 2인 팀에게 시간 추적을 위한 믿을 만한 출발점입니다. 하지만 스프레드시트가 도움이 되는 단계에서 병목 현상이 발생하는 단계로 바뀌는 뚜렷한 전환점이 있습니다.

현재 사용 중인 스프레드시트가 더 이상 용량을 감당하지 못한다는 다음 징후들을 확인해 보세요:

팀 확장: 5명 이상을 관리할 때 버전 충돌, 실수로 인한 행 삭제, 형식 혼란이 발생한다면 전용 도구로 전환하세요

작업 통합: 작업 이름을 연결되지 않은 스프레드시트에 수동으로 복사하는 데 지치셨다면, 통합된 작업 이름을 연결되지 않은 스프레드시트에 수동으로 복사하는 데 지치셨다면, 통합된 프로젝트 관리 소프트웨어로 전환해 보세요.

복잡한 보고: 기본적인 프로젝트 수익성을 확인하기 위해 쿼리나 IMPORTRANGE 기능을 다루느라 몇 시간을 허비하고 있다면, 소프트웨어를 업그레이드하세요.

급여 규정 준수: 급여 및 클라이언트 청구와 관련하여 법적으로 입증 가능한 감사 추적 기록과 공식적인 잠금 기능이 필요할 때는 전문 플랫폼으로 전환하세요.

자동화 요건: 내장 타이머 기능이 있는 tools를 도입하여 수동 기록 시 발생하는 기억 오류 문제를 해결하고, 청구 가능한 모든 시간이 자동으로 기록되도록 하세요.

워크플로우 가시성: 현재 근무 중인 직원이 누구인지, 또는 어떤 프로젝트가 예산 한도에 도달했는지 실시간으로 확인해야 한다면 실시간 대시보드로 전환하세요

ClickUp으로 시간 추적을 간편하게 관리하는 방법

Google 스프레드시트에서 시간 추적 시트를 만들다가 앞서 언급한 한도에 부딪혔다면, ClickUp이 이를 모두 원활하게 처리해 드립니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 문서, 커뮤니케이션, 시간 추적을 하나의 작업 공간으로 통합한 통합 AI 작업 공간입니다. 수동 기록 관리가 더 이상 적합하지 않은 팀을 위해, Google 스프레드시트와 별도의 채팅 앱을 대체하여 시간 데이터에 대한 단일 정보 소스를 제공합니다.

일이 시작되는 순간부터 시간을 기록하세요

ClickUp으로 시간 추적하기 ClickUp 시간 추적 기능을 사용하여 일별, 주별, 월별 또는 맞춤형 범위별로 시간을 추적하세요

시간 추적을 별개의 업무로 취급하면 기억의 공백이 생기기 쉽습니다. 업무 흐름 속에서 발생한 시간이 타임시트에 반영되지 않는 경우가 바로 그것입니다. ClickUp 시간 추적은 글로벌 타이머를 워크플로우에 직접 통합하여 완료된 작업에 대한 시간을 추적합니다.

이렇게 하면 프로젝트 관리에 사용하는 것과 동일한 인터페이스를 통해 시간을 관리할 수 있습니다. 이를 통해 청구 가능한 모든 시간이 기록되고, 담당자에게 배정되며, 실시간으로 가시성을 유지할 수 있습니다.

ClickUp의 기본 기능을 활용하여 단 1초도 놓치지 않고 모든 것을 추적하세요:

Global 타이머: 데스크탑, 모바일, 웹 브라우저 등 어떤 기기에서든 시간을 시작하고 중지하여, 여러 작업을 오가며 입력할 때도 일관성을 유지하세요

수동 입력: 기록되지 않은 오프라인 일을 파악하기 위해 소급하여 시간을 추가하거나 날짜 범위를 지정하여 입력을 생성하세요.

노트 및 라벨: 구체적인 설명과 태그를 사용하여 입력을 분류하면, 일주일 동안 어떤 업무에 시간을 할애했는지 정확하게 필터링할 수 있습니다.

청구 가능 표시: 한 번의 클릭으로 특정 기록을 청구 가능 항목으로 표시하여 다음 청구서에 어떤 항목을 청구해야 하는지 정확히 파악하세요.

ClickUp에서 작업을 완료하면 작업 소요 시간이 자동으로 기록됩니다. 입력 오류나 수식 오류에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 플랫폼이 데이터 입력을 자동으로 처리해 주므로, 사용자는 다음 항목으로 바로 넘어가기만 하면 됩니다.

ClickUp 시간 추정을 활용한 예측 및 플랜 수립

작업 및 하위 작업에 대한 ClickUp 시간 추정치를 팀원별로 분배하세요

Google 스프레드시트의 시간 추적 시트는 단순히 과거의 활동을 기록할 뿐, 여러분의 잠재력을 보여주지는 않습니다. ClickUp 시간 추정 기능을 사용하면 명확한 타임라인을 수립하고 팀의 업무량을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

이를 통해 플랜 수립 시 불확실성을 없앨 수 있습니다. 실제 소요 시간을 예상 시간과 비교함으로써 향후 프로젝트에 대한 예측 정확도를 높이고, 마감 기한을 현실적으로 설정할 수 있습니다.

세부적인 ClickUp 시간 추정을 활용하여 일정을 계획하세요:

담당자별 분배: 작업 및 하위 작업에 대한 시간 추정치를 팀원별로 세분화하여 누가 가장 많은 업무를 담당하고 있는지 확인하세요

집계 추정: 프로젝트에 필요한 전체 시간을 집계하여 로드맵의 전체적인 현황을 보십시오

비교 보고: '실제 대 예상'을 나란히 보기하여 프로젝트의 복잡성을 과소평가한 부분을 파악하세요.

이러한 기대치를 설정하면 팀의 업무 균형을 유지할 수 있습니다. 누군가 용량을 초과하고 있는지, 또는 프로젝트가 납기 지연으로 치닫고 있는지 한눈에 파악할 수 있어, 마감일이 늦어지기 전에 방향을 조정할 수 있습니다.

ClickUp 시간 대시보드에서 성과를 시각화하세요

ClickUp 대시보드로 복잡한 데이터를 쉽게 시각화하세요

얼마나 많은 심도 있는 업무 시간을 되찾았는지, 또는 어떤 프로젝트가 예산을 잡아먹고 있는지 파악하려면 완벽한 가시성이 필요합니다. ClickUp 대시보드는 산발적인 시간 기록을 직관적인 시각 자료로 변환하여, 전체 운영을 관리할 수 있는 실시간 지휘 센터를 제공합니다.

대시보드 카드를 사용하여 복잡한 데이터를 시각화하고 반복되는 패턴을 파악하세요:

타임시트 카드: 날짜, 담당자 또는 프로젝트별로 그룹화된 총 근무 시간을 확인할 수 있는 맞춤형 보기를 생성하여 자원 배분을 더 자세히 파악하세요

계산 카드: 현재 진행 속도를 바탕으로 향후 납기일을 예측하여, 클라이언트에게 더 정확한 예상 일정을 설정할 수 있도록 도와줍니다.

필터링 및 정렬: 상태, 우선순위 또는 태그별로 시간을 분류하여 진행 속도를 늦추는 병목 현상을 찾아보세요

💡 전문가 팁: 스프레드시트에서 총 근무 시간을 계산하거나 청구 가능한 시간의 공백을 찾는 작업에는 종종 복잡한 SUMIFS나 VLOOKUP 수식이 사용되는데, 키를 한 번만 잘못 눌러도 오류가 발생할 수 있습니다. ClickUp Brain은 이러한 번거로운 작업을 대신해 데이터 위에 대화형 레이어를 형성합니다. 보고서를 처음부터 새로 만들 필요 없이, '이번 주에 용량을 채우지 못한 팀원은 누구인가요?'와 같이 평범한 영어로 질문하기만 하면, 데이터에 기반한 답변을 즉시 받을 수 있습니다. ClickUp Brain은 작업 공간 전반의 모든 시간 기록, ClickUp 사용자 지정 필드, 작업 상태에 대한 신경망 기반 접근 기능을 제공하며, 정적인 Google 스프레드시트로는 파악할 수 없는 연관성을 연결해 줍니다. 이를 통해 숨겨진 추세를 파악하고, 수동 데이터 관리에 소비되던 시간을 절약하여 집중적인 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

Google 스프레드시트 트래커가 업무 효율을 떨어뜨리고 있지는 않나요?

Google 스프레드시트는 첫 번째 추적 도구를 만드는 데 훌륭한 연습장 역할을 하지만, 앞서 살펴본 바와 같이 연습장에는 한도가 있습니다. 지금까지 다룬 수식과 템플릿은 현재 프로세스의 빈틈을 메우는 데 도움이 되겠지만, 수동 입력의 근본적인 문제인 '인적 오류'를 해결할 수는 없습니다.

잘못된 =SUM 수식을 수정하는 데 소비하는 매 순간은 비즈니스 성장을 위한 일에 투자하지 못하는 시간입니다. 데이터에 따르면, 이러한 사소한 부정확성이 바로 급여 계산 오류를 초래하는 주된 원인이라는 점을 기억하십시오.

ClickUp을 사용하면 수작업의 번거로움을 완전히 없앨 수 있습니다. 작업 내부에 내장된 타이머, 마감일을 예측하는 AI 기반 예상 시간, 그리고 계산을 대신 해주는 자동화된 대시보드를 활용할 수 있어 VLOOKUP 함수가 필요 없습니다.

월급을 운에 맡기는 일은 이제 그만두시겠습니까? 지금 바로 ClickUp을 무료로 시작하세요 시간 추적을 경쟁 우위로 전환해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

Google 스프레드시트에 내장된 시간 추적기가 있나요?

Google 스프레드시트에는 기본적으로 내장된 스톱워치나 자동화 시간 추적 기능이 없습니다. 셀에 시작 시간과 종료 시간을 직접 입력하거나, 타사 Google Workspace 애드온을 사용하여 실시간 타이머를 스프레드시트와 동기화할 수 있습니다. 이러한 외부 도구가 없다면 Google 스프레드시트 타임시트는 여전히 수동 데이터 입력 시스템에 불과합니다.

여러 직원이 동일한 Google 스프레드시트 타임시트 템플릿을 사용할 수 있나요?

'공유' 기능을 사용하여 편집 권한을 부여하면 여러 직원이 동일한 Google 스프레드시트 타임시트를 사용할 수 있습니다. 그러나 데이터 덮어쓰기 및 프라이버시 문제를 방지하려면 직원별로 개별 탭을 생성하거나 보기 필터를 사용하는 것이 최고의 실행 방식입니다. 이렇게 하면 한 사람의 편집 내용이 다른 팀원의 기록에 대한 보기나 데이터 무결성을 방해하지 않도록 할 수 있습니다.

Google 스프레드시트 타임시트에 30분을 입력하려면 어떻게 해야 하나요?

Google 스프레드시트의 타임시트에 30분을 입력할 때는 HH:MM 형식을 사용하여 0:30을 입력해야 합니다. 소프트웨어가 이를 계산에 사용할 시간으로 인식하도록 하려면, 서식 메뉴에서 해당 셀의 형식을 '시간' 또는 '기간'으로 설정하세요. 이 입력값을 바탕으로 급여를 계산해야 하는 경우, 총 시간을 24로 곱하여 소수점으로 변환해야 합니다.

Google 스프레드시트는 청구 가능한 클라이언트 업무 시간을 추적하는 데 충분히 정확할까요?

수식이 올바르게 구성되고 셀 형식이 일관되게 적용된다면, Google 스프레드시트는 청구 가능한 근무 시간을 추적하는 데 있어 수학적 정확성을 보장합니다. 정확성을 저해하는 주된 위험 요소는 소프트웨어 자체가 아니라 수동 입력 오류, 실수로 인한 셀 삭제, 또는 기록 누락입니다. 중요한 클라이언트 청구 및 입증 가능한 감사 추적을 지원하려면 ClickUp과 같은 자동화 시스템으로 전환하여 인적 오류로 인한 불일치를 제거하십시오.