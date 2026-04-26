Base44 대 Claude 코드: 어떤 것을 사용해야 할까요?

코딩 없이 MVP를 출시하려는 1인 창업자에게는 Base44가 해답입니다. 터미널에서 복잡한 코드베이스를 리팩토링하는 숙련된 개발자에게는 Claude Code가 더 적합합니다. 두 도구 모두 코드 주변의 일, 즉 사양서, StandUp 미팅, 팀 간 업무 인계, Slack 스레드에 묻혀버린 의사결정 등을 관리하지는 않습니다. 바로 그 부분에서 ClickUp이 빛을 발합니다. ClickUp은 사용자가 선택한 빌더 위에 위치하여 제품, 디자인, 엔지니어링, 운영 간의 조율 계층 역할을 수행합니다.

이 글에서는 AI 접근 방식, 배포, 협업, 대상 사용자 측면에서 Base44와 Claude Code를 비교한 후, 두 도구 모두 해결하지 못하는 공백을 ClickUp의 통합 AI 작업 공간이 어떻게 메워주는지 설명합니다.

Base44와 Claude Code 비교 요약

Base44는 평범한 영어 프롬프트를 배포 가능한 풀스택 웹 앱으로 변환해 주는 노코드 플랫폼입니다. Claude Code는 Anthropic의 터미널 기반 에이전틱 코딩 tool로, 코드베이스 전체를 스스로 읽고, 플랜하고, 편집합니다.

이 세 가지는 AI 구축 스펙트럼의 양극단에 위치하며, ClickUp은 그 사이의 조정 역할을 수행합니다.

카테고리 Base44 Claude 코드 <5>ClickUp AI 접근 방식 자연어 프롬프트로 풀스택 웹 앱을 생성하세요 파일 간에 내용을 읽고, 플랜을 작성하고, 편집하는 에이전틱 코드 ClickUp Brain을 통한 AI 기반 작업 생성, 요약, 문서, 검색 및 워크플로우 자동화 플랫폼 유형 비주얼 에디터가 탑재된 브라우저 기반 AI 앱 빌더 터미널, IDE, 데스크톱 앱 및 브라우저 기반 코딩 보조 도구 웹, 데스크탑 및 모바일 작업 공간 배포 내장형 호스팅 및 원클릭 게시 로컬 레포지토리, Git 워크플로우 및 기존 배포 파이프라인과 연동됩니다 GitHub, GitLab, Bitbucket, Figma, Slack 및 Google Drive와 연결됩니다. 협업 기본 다중 사용자 앱 구축 워크플로우 코드와 Git에 연동된 개발자 중심 워크플로우 문서, 채팅, 작업, 화이트보드, 대시보드 및 팀 간 가시성 대상 독자 비기술계 창업자 및 1인 개발자 개발자 및 엔지니어링 팀 제품, 디자인, 엔지니어링, 운영 및 리더십 팀 연동 기능 Gmail, Slack, Stripe 및 기타 앱 연결 로컬 개발 도구, GitHub, MCP 및 Git 워크플로우 GitHub, Slack, Figma, Google Drive 등 1,000개 이상의 연동 기능

코드를 작성하지 않고 간단한 앱을 구축하고 배포하고 싶다면 Base44를 선택하세요. 실제 코드베이스 내에서 작업하는 개발자라면 Claude Code를 선택하세요. 팀이 소프트웨어 라이프사이클 전반에 걸친 사양, 작업, 검토, 인계, 보고를 관리해야 한다면 ClickUp을 선택하세요.

Base44란 무엇인가요?

출처: Base44

Base44는 AI 기반 노코드 플랫폼입니다. 웹 앱을 평범한 영어로 설명하기만 하면, 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 인증 기능을 갖춘 작동하는 제품을 생성해 줍니다. 이 플랫폼은 기술적 지식이 없는 창업자, 소규모 팀, 그리고 MVP나 내부 도구를 구축하는 초보자를 위해 설계되었습니다.

Base44의 장점

자연어 기반 앱 생성: 원하는 기능을 설명하기만 하면, 코드 한 줄도 작성하지 않고 풀스택 앱을 자동으로 구성해 줍니다.

원클릭 배포: 앱이 Base44의 호스팅 인프라에 즉시 배포됩니다

내장형 데이터베이스 및 인증: 모든 프로젝트에는 관리형 데이터베이스와 사용자 인증 기능이 기본 제공됩니다.

세부 조정을 위한 시각적 에디터: 드래그 앤 드롭 에디터를 사용하면 생성 후에도 레이아웃과 로직을 미세하게 조정할 수 있습니다

알고 계셨나요? 스택 오버플로우(Stack Overflow)의 개발자 설문조사에 따르면, 개발자의 69.2%는 코딩에는 AI를 적극적으로 활용하고 있음에도 불구하고 프로젝트 계획 수립에는 AI를 사용할 계획이 없는 것으로 나타났습니다.

Base44의 단점

보안 문제: AI로 생성된 앱은 특히 고객 데이터, 결제 또는 인증을 처리하는 경우 여전히 수동 보안 테스트가 필요할 수 있습니다.

제한적인 디자인 유연성: 시각적 에디터는 맞춤형 스타일을 수동 코딩 방식에 비해 제한합니다.

내장된 테스트 또는 디버깅 기능 없음: 내장된 테스트 프레임워크를 통해 출시 전에 문제를 발견할 수 없습니다.

잠재적인 벤더 종속성: 코드는 Base44의 서버에 저장되며, 내보내기 과정이 간편하지 않습니다.

클로드 코드란 무엇인가요?

출처: Claude

Claude Code는 Anthropic의 터미널 기반 에이전틱 코딩 도구입니다. 이 도구는 전체 저장소를 인덱스하고, 다단계 변경 사항을 플랜하며, 사용자가 각 파일을 일일이 관리하지 않아도 여러 파일에 걸쳐 편집을 실행합니다. 이 플랫폼은 CLI 또는 데스크톱 앱을 통해 로컬에서 실행되며, Git 워크플로우에 직접 연동됩니다. 주요 대상은 터미널 중심 환경에 익숙한 숙련된 개발자입니다.

Claude Code의 장점

전체 코드베이스 이해: Claude Code는 파일 간 맥락을 유지하며 의존성을 종합적으로 분석합니다.

다중 파일 편집: 한 번의 작업으로 여러 파일에 걸쳐 조율된 변경 사항을 플랜하고 실행합니다.

Git 지원: 이 tool은 브랜치를 생성하고, 커밋을 스테이징하며, 기존 이 tool은 브랜치를 생성하고, 커밋을 스테이징하며, 기존 버전 관리 시스템 내에서 작업할 수 있습니다.

자율 모드: 고수준의 지시를 내리면 최소한의 소통만으로 전체 플랜을 실행합니다.

Claude Code의 코드 단점

한도 있는 디자인 기능: 고수준 시스템 설계나 UI/UX 레이아웃 일에는 어려움을 겪습니다.

코드 품질의 일관성 부족: 출력 결과가 프로젝트별 규칙이나 최고의 실행 방식을 항상 따르지 않을 수 있습니다.

학습 곡선이 가파름: 터미널 우선 인터페이스는 개발자 도구에 익숙함을 전제로 합니다

프롬프트 의존성: 모호한 지침은 방대하고 유지 관리가 어려운 결과물을 초래합니다

알고 계셨나요? 업무 수행과 협업이 서로 다른 도구에서 이루어질 경우 팀은 수 시간의 시간을 낭비하게 됩니다. Microsoft의 '2025 워크 트렌드 인덱스(Work Trend Index)' 보고서에 따르면, 직원의 48%가 업무가 혼란스럽고 단절되어 있다고 답했습니다. 이는 '워크 스프로울(work sprawl)'로, 서로 소통하지 않는 여러 개의 분리된 도구와 시스템에 걸쳐 업무가 파편화되는 현상을 말합니다.

Base44 대 Claude Code 기능 비교

각 도구가 어떤 기능을 제공하는지는 이미 알고 계실 겁니다. 이제 도구를 선택할 때 실제로 중요한 기능들을 기준으로 어떻게 비교되는지 살펴보겠습니다.

기능 #1: AI 기반 코딩 및 앱 생성

Base44

Base44의 워크플로우는 간단합니다: 프롬프트 입력, 생성, 배포. 자연어로 앱을 설명하면 AI가 UI, 데이터베이스 스키마, API 엔드포인트, 백엔드 로직을 포함한 전체 스택을 구축합니다. 심지어 이미지-투-코드(image-to-code) 기능도 지원하여, 스크린샷을 업로드하면 바로 작동하는 인터페이스를 얻을 수 있습니다.

Claude 코드

Claude Code는 다른 방식으로 작동합니다. 전체 코드베이스를 분석하여 단계별 플랜을 수립한 후, 여러 파일의 변경 사항을 자동으로 실행합니다. 사용자는 터미널을 통해 작업하며, 심층적인 추론을 위해서는 Claude Opus를, 빠른 반복 작업을 위해서는 Sonnet을 선택하여 전환할 수 있습니다.

더 나은 프롬프트를 작성하는 데 도움이 되는 간단한 가이드입니다:

기능 #2: 플랫폼 접근 및 배포

Base44

Base44는 완전히 브라우저 기반입니다. 단 한 번의 클릭으로 호스팅된 인프라에서 프로젝트를 구축하고 배포할 수 있습니다. 단점: 코드와 데이터는 Base44 서버에 저장되며, 내보내기 한도가 있습니다.

Claude 코드

Claude Code는 로컬에서 실행됩니다. 코드는 사용자의 컴퓨터에 저장되며, 레포지토리에 보관되고 버전 관리 하에 있습니다. Anthropic은 Claude Code SDK도 출시했으므로, 이를 확장하거나 맞춤형 워크플로우에 통합할 수 있습니다. 배포는 기존 파이프라인을 통해 이루어집니다.

알고 계셨나요? ClickUp 통합 기능은 웹, 데스크탑, 모바일에서 모두 작동합니다. GitHub, GitLab, 커뮤니케이션을 위한 Slack, 디자인 인계용 Figma 등 1,000개 이상의 통합 기능을 통해 이미 사용 중인 도구들과 연동됩니다. 기존 개발 스택을 대체하는 대신, 이를 아우르는 조정 계층으로서 작동합니다.

기능 #3: 협업 및 팀 워크플로우

Base44

Base44는 기본적인 다중 사용자 접근을 지원하지만, 실시간 공동 편집, 스레드형 토론, 또는 부서 간 가시성 기능은 부족합니다. 이 도구는 한 팀이 아이디어를 중심으로 협업하기보다는, 한 사람이 아이디어를 구현하기 위해 설계되었습니다.

Claude 코드

Claude Code는 1인 개발자용 tool입니다. 팀원 간에 컨텍스트를 공유하거나, Git 히스토리 이외의 방법으로 누가 무엇을 변경했는지 추적할 수 있는 내장 기능은 없습니다.

ClickUp 인사이트: 응답자의 33%는 기술 개발을 가장 관심 있는 AI 활용 사례 중 하나로 꼽았습니다. 예를 들어, 비기술직 근로자들은 AI 도구를 사용하여 웹 페이지용 코드 스니펫을 만드는 방법을 배우고 싶어 할 수 있습니다. 이러한 경우, AI가 사용자의 일에 대해 더 많은 맥락을 파악할수록 더 나은 응답을 제공합니다. 업무용 올인원 앱인 ClickUp의 AI는 이 부분에서 탁월합니다. 현재 진행 중인 프로젝트를 파악하여 구체적인 단계를 제안하거나, 코드 스니펫 생성 같은 작업을 손쉽게 수행할 수도 있습니다.

기능 #4: 목표 사용자 및 최적의 활용 사례

Base44

이 플랫폼은 기술적 지식이 없는 창업자가 아이디어를 빠르게 검증하거나, 소규모 팀이 재고 추적이나 승인 워크플로우를 위한 내부 tools를 구축하는 데 매우 유용합니다. 또한 코딩 없이도 작동하는 웹 앱을 만들고자 하는 초보자에게도 적합합니다.

Claude 코드

Claude Code는 프로덕션 환경의 문제를 디버깅하거나, 레거시 코드를 리팩토링하거나, 복잡한 다중 파일 코드베이스에 기능을 추가하는 숙련된 개발자를 위한 AI 코딩 도우미입니다. 이는 노코드 빌더가 아닌 AI 페어 프로그래머입니다.

Base44나 Claude Code가 있는데도 팀에 ClickUp이 여전히 필요한 이유는 무엇일까요?

Base44나 Claude Code 모두 그 적용 범위에 있어 틀린 것은 아닙니다. 이 도구들은 소프트웨어를 구축합니다. 다만 소프트웨어와 관련된 일 자체를 관리하지는 않는데, 사실 대부분의 프로젝트가 막히는 지점은 바로 이 부분입니다. 핵심 결정 사항이 아무도 찾을 수 없는 스레드 속에 묻혀 있어 마감일이 지연되기도 합니다. 사양이 누군가의 머릿속에만 존재했기 때문에 엔지니어들이 잘못된 결과물을 출시하기도 합니다. QA 팀은 Jira에 이미 등록되었지만 PR(プルリクエスト)과 연결되지 않은 버그를 발견하기도 합니다.

ClickUp은 Base44나 Claude Code를 대체하는 도구가 아닙니다. 여러분이 선택한 도구와 함께 사용되며, 해당 도구들이 다루지 않는 영역, 즉 계획 수립, 문서화, 커뮤니케이션, 검토 및 보고 기능을 담당합니다. ✨

아이디어를 체계적인 일로 전환하세요

ClickUp Brain의 AI 태스크 빌더는 원시 입력 데이터를 구조화되고 실행 가능한 작업으로 변환합니다. 대략적인 제품 아이디어, 클라이언트 요청 또는 회의 노트를 입력하기만 하면, 소유자, 마감일 및 배경 정보가 포함된 ClickUp 작업을 생성해 줍니다.

ClickUp Brain의 AI 태스크 빌더가 여러분을 대신해 플랜을 세워드립니다

제품 관리자가 “사용자가 맞춤형 브랜딩이 적용된 PDF로 보고서를 내보낼 수 있어야 한다”와 같은 기능 요청을 붙여넣기하면, ClickUp은 이를 백엔드 내보내기 로직, UI 업데이트, QA 검증으로 세분화하여 각 항목을 적절한 팀원에게 할당합니다.

ClickUp의 장점: ClickUp Docs 내의 AI Writer를 사용하여 제품 요구 사항 문서를 구체화하거나, 제품 사양을 작성하거나, 내부 기술 문서를 다듬을 수 있습니다. 기존 작업 공간 컨텍스트를 반영하므로 모든 내용이 일관성을 유지합니다. 실행이 이루어지는 바로 그 자리에서 AI 라이터에게 문서 초안을 작성하도록 프롬프트를 보내세요

결정 사항이 잊혀지기 전에 기록해 두세요

ClickUp AI 노트테이커는 회의 내용을 기록하고, 결정 사항을 추출하여 이를 작업과 문서로 변환합니다. 스프린트 계획 회의 중에는 "API 엔드포인트 확정"이나 "온보딩 흐름 업데이트"와 같은 내용을 마감일이 지정된 할당된 작업으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 내용을 실행 가능한 결과물로 전환하세요

스택 전반에서 원하는 모든 것을 찾아보세요

이 부분에서 ClickUp은 Base44와 Claude Code가 할 수 없는 일을 해냅니다. Claude Code는 여러분의 레포지토리를 이해합니다. Base44는 자신이 구축한 앱을 이해합니다. 하지만 둘 다 여러분의 전체 조직적 맥락, 즉 디자이너가 만든 Loom 영상, 최신 사양이 담긴 Figma 파일, 범위를 확정했던 Slack 스레드 등을 이해하지는 못합니다.

ClickUp 기업 AI 검색을 사용하면 "모바일 리디자인에 대한 최신 업데이트는 무엇인가요?"라고 질문하면, 작업, 문서, 채팅은 물론 GitHub 및 Google Drive와 같은 연동된 앱 전반에서 답변을 찾아줍니다.

ClickUp AI Enterprise 검색을 통해 팀의 진행 상황을 실시간으로 확인하세요

Super Agents로 다단계 워크플로우를 실행하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트는 여러 단계의 워크플로우를 자율적으로 실행하는 AI 팀원입니다. 제품 팀은 에이전트를 구축하여 접수된 기능 요청을 영향도와 긴급도에 따라 분류할 수 있습니다. 인사 팀은 에이전트를 활용해 역할 요건에서 일관된 직무 설명서를 생성할 수 있습니다. 에이전트가 접근할 수 있는 항목과 행동 방식을 평이한 영어로 직접 정의하면 됩니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트가 간단한 프롬프트를 기반으로 다단계 워크플로우를 실행하도록 하세요

워크플로우를 자동화할 첫 번째 AI 에이전트를 만들어 보세요:

AI 기반 보고 기능을 통해 업무의 완결성을 확보하세요

ClickUp 대시보드는 작업, 프로젝트 및 타임라인의 데이터를 하나의 시각적 인터페이스로 통합합니다. AI 카드는 대시보드를 정적인 보고서에서 지능형 요약으로 바꿔줍니다. AI 프로젝트 업데이트 카드는 상태 개요를 생성하고, AI 요약 보고서는 계획대로 진행 중인 사항, 지연된 사항, 주의가 필요한 부분을 한눈에 보여줍니다.

ClickUp 대시보드로 진행 상황, 병목 현상, 성과를 한눈에 파악하세요

솔직한 한도

ClickUp은 코드 편집기, 노코드 빌더, 또는 배포 플랫폼이 아닙니다. Base44와 Claude Code는 소프트웨어 생성이나 편집에 더 적합합니다. ClickUp은 코딩 전후의 단계, 즉 계획 수립, 문서화, 업무 소유권 지정, 스프린트 추적, QA 조정, 릴리스 보고, 이해관계자 협의 등에서 가장 강점을 발휘합니다.

실제 사용자의 사례를 통해 ClickUp이 어떤 가치를 제공하는지 알아보세요:

저희는 사내 소프트웨어 개발 프로젝트 추적을 위해 ClickUp을 사용하고 있습니다. 여러 프로젝트와 팀을 관리하는 데 큰 도움이 되며, 스크럼 및 현대적 애자일 프로젝트를 처리하는 데 있어 지금까지 사용해 본 tool 중 최고 중 하나입니다.

저희는 사내 소프트웨어 개발 프로젝트 추적을 위해 ClickUp을 사용하고 있습니다. 여러 프로젝트와 팀을 관리하는 데 큰 도움이 되며, 스크럼 및 현대적 애자일 프로젝트를 처리하는 데 있어 지금까지 사용해 본 도구 중 최고 중 하나입니다.

워크플로우 예시: Base44 또는 Claude 코드로 구축하고, ClickUp으로 관리하기 창업자는 Base44를 사용하여 MVP를 제작한 후, ClickUp을 통해 기능 요청, 고객 피드백, 출시 관련 작업, 투자자 업데이트 등을 추적할 수 있습니다. 엔지니어링 팀은 Claude Code를 사용하여 코드베이스를 리팩토링한 후, ClickUp을 활용해 스프린트 작업, PR 검토 노트, QA 버그, 릴리스 승인 및 이해관계자 보고를 관리할 수 있습니다.

Base44, Claude Code, ClickUp 중 무엇을 선택해야 할까요?

선택하세요:

Base44는 코딩 지식이 없는 창업자나 소규모 팀 이 코드를 작성하지 않고도 아이디어를 실제 웹 앱으로 구현하고자 할 때 적합합니다. 개념을 검증하거나 MVP를 출시하는 데 빠른 방법입니다.

Claude Code는 개발자 로서 복잡하고 터미널 기반의 코딩 작업을 도와줄 AI 페어 프로그래머를 원할 때 적합합니다. 다중 파일 리팩토링이나 로서 복잡하고 터미널 기반의 코딩 작업을 도와줄 AI 페어 프로그래머를 원할 때 적합합니다. 다중 파일 리팩토링이나 프로덕션 환경의 문제 디버깅 에 탁월한 선택지입니다.

ClickUp으로 완벽한 워크플로우 관리, 계획 수립, 구축, 문서화, 커뮤니케이션, 반복 작업을 , 계획 수립, 구축, 문서화, 커뮤니케이션, 반복 작업을 AI 기반 통합 작업 공간에서 수행하세요. Base44나 Claude Code를 사용하든, 직접 코드를 작성하든, ClickUp은 코드와 관련된 모든 작업을 체계적으로 정리하고, 추적하며, 결과물을 출시할 수 있는 곳입니다.

실용적인 관점

Base44와 Claude Code 중 하나를 선택한다는 것은, 사실상 “코드를 전혀 작성하지 않겠다”와 “코드를 많이 작성하겠다” 중 하나를 선택하는 것과 같습니다. 이는 명확한 질문이며, 답도 분명합니다.

더 어려운 질문은 팀에 코드 이외의 모든 것—사양, 의사 결정, 팀 간 협업, 실제 출시 가시성 등—을 관리할 체계가 마련되어 있는지 여부입니다. Base44와 Claude Code는 이를 해결하지 못합니다. ClickUp은 해결합니다.

ClickUp에서 무료로 소프트웨어 워크플로우 구축을 시작하세요.

자주 묻는 질문

Base44는 내부적으로 Claude Code를 사용하나요?

아니요. Base44와 Claude Code는 별개의 제품입니다. Base44는 자연어 프롬프트를 풀스택 앱으로 변환하는 반면, Claude Code는 코드베이스를 편집하고 작업할 수 있는 Anthropic의 에이전틱 코딩 tool입니다. `

Base44나 Claude Code가 ClickUp과 같은 프로젝트 관리 tool을 대체할 수 있을까요?

아니요, 두 도구 모두 스프린트 계획, 작업 할당, 진행 상황 추적, 팀 간 협업을 지원하지 않습니다. 이러한 기능은 ClickUp과 같은 전용 작업 공간이 필요합니다.

Base44나 Claude Code를 사용하려면 코딩 경험이 필요한가요?

Base44는 원하는 내용을 평범한 영어로 설명하기만 하면 되므로 코딩 경험이 전혀 필요하지 않은 반면, Claude Code는 터미널, Git, 코드베이스에 대한 개발자 수준의 이해도를 전제로 합니다.

비개발자에게 Claude Code 구독은 가치가 있을까요?

Claude Code의 터미널 중심 인터페이스는 코딩 지식이 없으면 사용하기 어려우므로, 개발자가 아닌 사용자는 Base44와 같은 노코드 플랫폼을 통해 더 큰 가치를 얻을 수 있습니다.