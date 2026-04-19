Claude 코드 vs. Copilot: 어떤 것이 여러분의 워크플로우에 더 적합할까요?

Claude Code와 Copilot 중 하나를 선택하는 것은 올해 팀이 내릴 가장 중요한 결정 중 하나입니다. 연구 결과에 따르면 AI 도입률이 25% 증가할 때마다 릴리스 안정성이 7.2% 감소하며, 이로 인해 팀은 스프린트마다 수 시간의 시간을 낭비하게 됩니다.

이 분석에서는 각 도구가 실제 워크플로우에서 어떻게 작동하는지 살펴보고, 팀에 가장 적합한 도구를 선택할 수 있도록 도와드립니다. 또한, 이러한 AI 도구를 사용할 때 ClickUp이 어떻게 맥락의 간극을 메워주는지 살펴봅니다. 🪄

Claude 코드와 GitHub Copilot 비교 요약

Claude Code는 Anthropic의 터미널 기반 코딩 에이전트입니다. 사용자는 일반적인 영어로 작업을 설명하기만 하면, Claude Code가 전체 코드베이스를 분석하여 플랜을 수립하고, 바로 병합할 수 있는 코드 변경 사항을 제공합니다.

GitHub Copilot은 코드 에디터 내에 통합된 GitHub의 AI 페어 프로그래머로, 사용자가 코드를 입력할 때 줄을 제안하고 기능을 완료해 줍니다.

두 도구의 핵심적인 차이점은 실행 환경, 작동 방식, 그리고 가장 뛰어난 기능이라는 세 가지로 요약됩니다. 👀

기능 Claude 코드 GitHub Copilot 주요 인터페이스 터미널 CLI IDE 내장형 (VS Code, JetBrains, Neovim) 컨텍스트 창 전체 레포지토리 인덱싱과 최대 100만 토큰 지원 32k–128k 토큰 (모델에 따라 다름) 인라인 자동 완성 아니요 네 에이전트 모드 터미널 기반의 다단계 자율 실행 VS Code 에이전트 모드에서 자동 복구 루프 여러 파일 변경 전체 저장소에서 플랜 및 실행 에이전트 모드를 통한 개발자 주도형 GitHub 연동 터미널을 통한 Git 명령어 기본 제공 PR, 문제, 액션, 코딩 에이전트 MCP 지원 300개 이상의 연동 기능 GitHub 생태계 확장 기능 가장 적합한 대상 복잡한 자율 작업, 대규모 리팩토링 일일 코드 속도, 에디터 중심 팀

🧠 재미있는 사실: AI 코딩은 더 이상 예외가 아닌, 이미 표준이 되었습니다. 개발자의 약 84%가 워크플로우에서 AI 도구를 사용 중이거나 사용할 계획이며, 이는 AI 코딩이 실험 단계에서 주류로 자리 잡았음을 보여줍니다.

Claude 코드란 무엇인가요?

Claude Code는 터미널에서 실행되는 Anthropic의 에이전트 기반 코딩 도구입니다. 자연어로 지시하면, 이 도구는 리포지토리를 분석하고 아키텍처를 파악한 뒤 다단계 변경 작업을 스스로 수행합니다. 또한 커밋하기 전에 사용자의 승인을 요청합니다.

장점

에이전트 기반 실행: 전체 작업을 위임하면 Claude Code가 레포지토리를 분석하고, 플랜을 수립하며, 관련 파일들을 수정하고, 사용자의 승인을 기다리는 변경 내역을 제공합니다.

100만 토큰 컨텍스트 윈도우: 인증 계층, API 게이트웨이, 데이터베이스 스키마, 테스트 스위트 전체를 단일 세션에 담아두면서도 이들 간의 연결 관계를 추적합니다.

에이전트 팀: 전용 컨텍스트 창을 갖춘 병렬 서브 에이전트를 생성하여 마이그레이션의 서로 다른 부분을 동시에 처리할 수 있습니다

SWE-bench 성능: 실제 GitHub 문제를 자율적으로 해결하는 능력을 측정하는 실제 GitHub 문제를 자율적으로 해결하는 능력을 측정하는 SWE-bench Verified with Opus 4. 6에서 80.86%의 점수를 기록했습니다.

MCP 지원: 300개 이상의 300개 이상의 Model Context Protocol (MCP) 통합 기능을 통해 실행 중에 Slack, Sentry, Linear, PostgreSQL 및 기타 tools에서 실시간 데이터를 가져올 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 19%가 프로젝트 워크플로우 관리를 도와줄 AI 에이전트를 원한다고 답했습니다. 하지만 프로젝트 관리 워크플로우는 단순히 체크리스트가 아닙니다. 이는 상충되는 요소, 업무 인계, 그리고 변화하는 우선순위가 끊임없이 움직이는 시스템으로, 어제의 플랜이 오늘의 현실을 반영하는 경우는 거의 없습니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트는 단순한 지시 사항뿐만 아니라 일의 현황에 맞춰 대응하도록 설계되었습니다. 사용자가 설정한 일정에 따라 일을 수행하고, 질문이 제기되거나 새로운 작업이 생성되거나 양식이 제출되는 등의 트리거를 감지하여 문제를 사전에 파악하고 알림을 보낼 수 있습니다!

단점

인라인 자동 완성 기능 없음: 에디터에서 실시간 코드 제안 기능이 제공되지 않습니다

더 가파른 학습 곡선: ‘AI의 도움을 받아 코드를 작성하는 것’에서 ‘AI의 도움을 받아 코드를 작성하는 것’에서 ‘AI 코딩 에이전트에게 작업을 위임하는 것’으로 전환하게 됩니다.

저가 플랜의 속도 제한: 에이전트 기반 워크플로우를 많이 사용하는 경우 고가 플랜이 필요합니다

Claude 모델 전용: ChatGPT, Gemini 또는 다른 모델로 전환할 수 없습니다 ChatGPT, Gemini 또는 다른 모델로 전환할 수 없습니다

🔍 알고 계셨나요? 오픈소스 연구에 따르면 개별 개발자의 생산성은 5.5% 증가에 그쳤으며, 이는 일상적인 코딩 작업이 실험실 작업보다 더 복잡하다는 것을 보여줍니다.

GitHub Copilot이란 무엇인가요?

GitHub 제공

GitHub Copilot은 코드 에디터 내에 통합된 GitHub의 AI 코딩 어시스턴트입니다. 입력하는 즉시 코드를 제안해 주고, 다양한 AI 모델을 지원하며, GitHub 생태계와 직접 연동되어 PR 검토 및 백그라운드 작업 처리가 가능합니다.

장점

인라인 자동 완성: 입력하는 즉시 실시간 제안을 제공하며, 현재 파일과 코드 패턴을 학습합니다

다중 모델 지원: 에디터를 벗어나지 않고도 작업별로 Claude Opus, ChatGPT, Gemini 등 21가지 채팅 모델 간에 자유롭게 전환할 수 있습니다.

에이전트 모드 및 전용 에이전트: 4가지 전용 에이전트(탐색, 작업, 코드 검토, 플랜)와 문제를 할당할 수 있는 백그라운드 코딩 에이전트

GitHub 생태계 통합: 네이티브 PR 검토, 커밋 설명, 코드 스캔 자동 수정, Actions 통합

광범위한 IDE 지원: VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim 및 GitHub Mobile에서 모두 사용 가능합니다.

코딩용 AI 에이전트가 개발 워크플로우를 어떻게 변화시킬 수 있는지 더 잘 이해하려면, 현대 소프트웨어 팀에서 코딩 에이전트의 기능과 실제 적용 사례를 살펴보는 이 개요 영상을 시청해 보세요.

단점

제한된 유효 컨텍스트: 대부분의 설정은 32k~128k 토큰 범위에서 작동하므로, 대규모 모노레포 전반에 걸친 추론에 한도가 있습니다

복잡한 작업을 위한 개발자 주도 방식: 에이전트 모드에서도 여러 파일을 다루는 작업의 경우 여전히 각 주기를 직접 관리해야 합니다

독립적인 SWE-bench 점수 없음: 성능 메트릭은 자율적인 작업 완료가 아닌 속도에 중점을 둡니다

프리미엄 요청 한도: 에이전트 모드와 코드 검토 기능은 누적되는 프리미엄 요청을 소모합니다

📖 함께 읽어보세요: 개발자들이 분산된 팀 간에 풀 리퀘스트를 관리하는 방법

Claude 코드와 GitHub Copilot 기능 비교

각 도구의 기능을 파악하셨다면, 다음 질문은 이러한 차이점이 일상 업무에서 실제로 어떤 영향을 미치는지입니다. 다음은 6가지 측면에서 두 도구를 비교한 결과입니다. 🛠️

기능 #1: AI 및 에이전트 기능

Claude 코드

에이전트 추론 기술을 기반으로 하는 Claude Code는 레포지토리를 분석하여 실행 계획을 수립하고 변경 내역을 제공한 후, 사용자의 승인을 기다린 뒤 커밋합니다. '에이전트 팀(Agent Teams)' 기능을 사용하면 대규모 작업의 서로 다른 부분을 담당하는 하위 에이전트들을 동시에 병렬로 실행할 수 있습니다.

GitHub Copilot

VS Code의 코파일럿 에이전트 모드는 여러 파일의 변경 사항을 반복 처리하고, 터미널 명령어를 실행하며, 테스트가 실패할 경우 자동으로 복구합니다.

개발자는 각 주기를 주도하며 진행 상황을 파악합니다. 백그라운드 코딩 에이전트에는 GitHub 문제를 할당할 수 있으며, 비동기적으로 일하여 완료 시 PR을 생성합니다.

🏆 결론: Claude Code는 작업을 넘겨두고 떠나도 되는 자율적인 작업 완료 측면에서 우위를 점합니다. 반면 Copilot은 개발자가 주도권을 유지하며 상호작용하는 지원 방식에서 더 뛰어난 성능을 보여줍니다.

기능 #2: 컨텍스트 창 및 코드베이스 인식

Claude 코드

Claude Code는 100만 토큰 규모의 처리 창을 지원하여, 단일 세션 내에서 전체 코드베이스와 설계 문서, 오류 로그를 모두 처리할 수 있습니다. 또한 컨텍스트 압축(즉, 기존 컨텍스트를 요약하여 새로운 정보를 위한 공간을 확보하는 방식)을 사용하여, 스레드를 잃지 않고 장시간 진행되는 세션을 관리합니다.

GitHub Copilot

Copilot의 32k~128k 범위는 파일 단위 및 기능 단위 코딩에 적합합니다. 새로운 기능을 작성하거나, 단일 파일의 버그를 수정하거나, 모듈에 대한 테스트를 생성하는 작업은 이 범위 내에서 충분히 수행할 수 있습니다.

🏆 결론: Claude Code는 대규모 모노리포지토리 및 서비스 간 디버깅에 있어 구조적인 이점을 가지고 있습니다. Copilot은 파일 한두 개를 다루는 일상적인 코딩 작업의 대부분을 커버합니다.

기능 #3: 다중 파일 및 레포지토리 전체 변경

Claude 코드

Claude Code는 변경이 필요한 모든 파일을 식별하고, 의존성을 고려한 플랜을 수립한 뒤 순차적으로 변경 사항을 적용합니다. Teams는 병렬 에이전트를 활용해 프레임워크 마이그레이션의 서로 다른 부분을 동시에 처리해 왔습니다.

GitHub Copilot

Copilot의 에이전트 모드는 여러 파일을 순차적으로 처리하며 테스트를 실행하지만, 일반적으로 사용자가 작업 범위를 지정하고 각 주기를 검토합니다. 코딩 에이전트는 GitHub 문제가 할당되면 보다 구체적인 작업을 처리합니다.

🏆 결론: Claude Code는 전체 아키텍처에 대한 깊은 이해가 필요한 레포지토리 규모의 변경 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. Copilot은 여러 파일을 다루는 일을 할 수 있지만 개발자의 추가적인 조정이 필요합니다.

기능 #4: IDE 통합 및 개발자 경험

Claude 코드

Claude 코드 사용을 위해서는 터미널을 열고 자연어로 작업을 설명해야 합니다. 이미 명령줄에서 git, Docker, make를 사용하고 있는 개발자에게는 이 방식이 매우 자연스럽게 느껴집니다.

이 VS Code 확장 프로그램은 에디터에 일부 기능을 제공하지만, 핵심 기능은 여전히 CLI에 있습니다.

GitHub Copilot

Copilot은 VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim, GitHub Mobile 등 다양한 플랫폼에 원활하게 통합되어 기존 워크플로우에 자연스럽게 녹아듭니다. 확장 프로그램을 설치하기만 하면 바로 제안 기능을 이용할 수 있습니다. 별도의 에디터 변경은 필요하지 않습니다.

🏆 결론: Copilot은 IDE 도입 과정의 번거로움이 없다는 점에서 우위를 점합니다. Claude Code는 작업 위임을 중시하는 백엔드 및 터미널 기반 개발자에게 안성맞춤입니다.

고객 사례: Atrato AI 코딩 도구는 구현 속도를 높일 수 있지만, 실제 출시 여부는 팀이 요구사항, 업무 인계, 코드 가시성을 얼마나 잘 관리하느냐에 달려 있습니다. Atrato는 ClickUp을 활용해 제품 개발을 중앙화하고, 부서 간 협업을 개선하며, 더 안정적인 출시 프로세스를 구축했습니다. 그 결과, 제품 개발 속도가 30% 향상되었고, 개발자의 업무 과부하가 20% 감소했으며, 티켓 평균 해결 시간(MTTR)이 24시간 단축되었습니다. ClickUp은 프로젝트를 계획대로 추적하고 위험 요소를 조기에 파악할 수 있게 해줄 뿐만 아니라, 개인 기여자로서 제가 매일 수행하는 작업에도 큰 도움이 됩니다. ClickUp은 프로젝트를 계획대로 추적하고 위험 요소를 조기에 파악할 수 있게 해줄 뿐만 아니라, 개인 기여자로서 제가 매일 수행하는 작업에도 큰 도움이 됩니다.

ClickUp이 AI 코딩 에이전트의 맥락 격차를 어떻게 해소하는지 알아보세요

AI 코딩 도구는 훌륭한 코드를 작성할 수 있습니다. 하지만 변경 사항이 왜 중요한지—수락 기준, 연결된 사양, 범위를 변경하게 만든 이해관계자의 피드백 등—을 모른다면, 마치 눈감고 비행하는 것과 다름없습니다.

코딩 도구와 프로젝트 맥락 사이의 이러한 괴리를 '컨텍스트 스프롤( Context Sprawl)'이라고 하며, 팀은 티켓을 프롬프트로 변환하는 데 시간을 낭비하게 됩니다.

ClickUp은 문서, 작업, 개발 워크플로우를 하나의 작업 공간으로 통합합니다. 엔지니어링 관련 정보가 코드 작업과 바로 연결되어 있어, 프로젝트가 진행됨에 따라 업데이트 내용이 즉시 반영됩니다.

이제 소프트웨어 팀을 위한 ClickUp이 실제 코딩 워크플로우를 어떻게 지원하는지 자세히 살펴보겠습니다. 👇

내 일과 관련된 질문은 무엇이든 AI에게 물어보세요

현재 부서별 프로세스에 대해 ClickUp Brain에 문의하세요

ClickUp Brain은 작업 공간의 컨텍스트 기반 AI 레이어로, 모든 기능을 아우릅니다. 작업, 문서, 채팅, 회의 및 GitHub와 같은 타사 앱을 연결하여, 일상적인 언어로 질문을 하면 실제 작업 공간 데이터에서 추출한 정확한 답변을 얻을 수 있습니다.

개발자가 스프린트 도중에 프로젝트에 합류한다고 가정해 봅시다.

현재 배포 프로세스를 파악하기 위해 5개의 스레드를 일일이 뒤지는 대신, ‘@Brain 우리 모바일 앱 배포 프로세스는 어떻게 되나요?’라고 입력하면 몇 초 만에 문서, 과거 작업 댓글, 팀 토론 내용을 바탕으로 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp Brain은 또한 아무도 수동으로 하고 싶어 하지 않는 수많은 운영 관련 업무를 처리해 줍니다:

로그인하면 그날의 작업과 장애 요인을 요약한 AI 스탠드업™ 보고서를 생성합니다

업무량, 기술 역량, 과거 프로젝트 이력을 바탕으로 작업을 자동으로 배정합니다

작업 요구 사항에 따라 ChatGPT, Claude Opus, Gemini 등 다양한 모델 간에 전환할 수 있습니다

작업 공간의 맥락을 바탕으로 프롬프트에서 코드를 작성합니다

ClickUp Brain에게 프로젝트용 코드를 작성해 달라고 프롬프트로 요청하세요

에이전트를 사용하여 풀 리퀘스트 자동화하기

소프트웨어 개발 작업을 ClickUp Codegen Agent에 직접 할당하세요

브레인이 답하고, 코드젠이 실행합니다. ClickUp의 코드젠 에이전트는 작업 공간 내에 상주하는 AI 개발자입니다. 이 에이전트에게 작업을 할당하거나 댓글에서 @멘션하면, 코드 한 줄을 작성하기 전에 해당 작업의 모든 내용을 읽어 듭니다. 여기에는 설명, 연결된 문서, 기존 댓글 등이 포함됩니다. 그런 다음 즉시 프로덕션에 적용 가능한 PR을 생성하고 팀원들에게 진행 상황을 지속적으로 알립니다.

이것이 독립형 AI 코딩 도구와의 진정한 차이점입니다. Claude Code나 Copilot 같은 도구는 처음부터 시작해야 합니다. 반면 Codegen은 이미 할당된 작업에 필요한 요구 사항을 갖추고 있습니다.

예를 들어, QA 엔지니어가 모바일에서 체크아웃 실패와 관련된 버그를 등록했다고 가정해 봅시다. 이 엔지니어는 해당 버그를 Codegen Agent에 할당하면, Agent는 연결된 기술 사양서를 읽고, 문제의 원인을 추적하며, 수정 코드를 작성하고, 엔지니어가 별도의 tool에 컨텍스트를 붙여넣기할 필요 없이 PR을 생성합니다.

사양을 최신 상태로 유지하세요

문서가 최신 상태이고 수행 중인 작업과 연결되어 있을 때 코딩 에이전트의 일 효율이 더욱 높아집니다.

ClickUp Docs에서 제품 문서를 관리하세요

ClickUp Docs는 PRD, 기술 사양서, API 참조 문서, 아키텍처 노트 등을 보관하는 공간입니다. 이러한 문서들은 해당 문서가 지원하는 작업 및 스프린트와 직접 연결되어 있습니다. 따라서 사양이 변경되면 문서의 맥락도 함께 업데이트됩니다. Codegen이 이를 자동으로 반영하고, 엔지니어들은 해당 내용을 바로 확인할 수 있습니다. 3주 전에 이메일로 받은 PDF 파일을 참고하며 작업하는 일은 이제 없습니다.

개발 팀에게 특히 중요한 몇 가지 사항:

한 번의 클릭으로 추적 가능한 작업으로 변환되는 인라인 코멘트

코드 블록, 테이블, 중첩된 하위 페이지, 삽입된 미디어를 모두 지원합니다

ClickUp Brain이 통합되어 문서를 작성하고, 요약하고, 문서에 대한 질문에 답변할 수 있습니다

다음은 ClickUp을 실제로 사용해 본 사용자의 후기를 공유합니다:

ClickUp은 다양한 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100%의 맥락을 제공해 주므로, 저에게 매우 유용합니다. 이러한 통합 덕분에 프로젝트 관리가 간소화되어 효율성과 명확성이 향상되었습니다. 특히 Brain AI 기능이 마음에 드는데, 이는 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 제 대신 작업을 효과적으로 수행해 줍니다. 이러한 자동화 기능은 워크플로우를 간소화하고 수작업 노력을 줄여주므로 매우 유용합니다. 또한, ClickUp의 초기 설정은 매우 직관적이어서 다른 도구에서 원활하게 전환할 수 있었습니다. 또한 Slack, OpenAI, GitHub 등 제가 사용하는 다른 도구들과 연동되어 일관된 업무 환경을 조성해 준다는 점도 마음에 듭니다. 전반적으로 이러한 이유들로 인해, 저는 다른 분들께도 ClickUp을 적극 추천합니다.

ClickUp은 다양한 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100%의 맥락을 제공해 주므로, 저에게 매우 유용합니다. 이러한 통합 덕분에 프로젝트 관리가 간소화되어 효율성과 명확성이 향상되었습니다. 특히 Brain AI 기능이 마음에 드는데, 이는 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 제 대신 작업을 효과적으로 수행해 줍니다. 이러한 자동화 기능은 워크플로우를 간소화하고 수작업 노력을 줄여주므로 매우 유용합니다.

또한, ClickUp의 초기 설정은 매우 직관적이어서 다른 도구에서 원활하게 전환할 수 있었습니다. 또한 Slack, OpenAI, GitHub 등 제가 사용하는 다른 도구들과 연동되어 일관된 업무 환경을 조성해 준다는 점도 마음에 듭니다. 전반적으로 이러한 이유들로 인해, 저는 다른 분들께도 ClickUp을 적극 추천합니다.

PR을 프로젝트 관리와 연결하세요

ClickUp의 GitHub 연동 기능을 사용하면 GitHub 레포지토리에 연결되어, 브랜치 이름, 커밋 메시지 또는 풀 리퀘스트 설명에 ClickUp 작업 ID를 포함하면 커밋, 브랜치 및 풀 리퀘스트가 작업과 자동으로 연결됩니다.

이제 팀원들은 작업 화면 내에서 바로 PR 상태, 리뷰어 배정, 코드 변경 내역, 병합 상태를 확인할 수 있어 작업 전환 없이도 모든 정보를 파악할 수 있습니다.

연결된 ClickUp 작업 내에서 GitHub PR 상태 및 검토자 세부 정보를 보십시오

또한 이를 기반으로 ClickUp 자동화 기능을 구축할 수도 있습니다. 예시:

관련 PR이 생성되는 즉시 작업을 ‘검토 중’ 상태로 이동하세요

PR이 메인 브랜치로 병합되면 자동으로 '완료됨'으로 표시하세요

ClickUp 버그 양식 제출 내용을 바탕으로 GitHub 문제 생성하기

또한 ClickUp Brain은 GitHub 활동을 파악할 수 있으므로, ‘이 작업과 연결된 커밋은 무엇인가요?’와 같은 질문을 하면 정확한 답변을 얻을 수 있습니다.

워크플로우 자동화에 대한 자세한 내용은 이 비디오를 시청하세요:

어떤 AI 코딩 도구를 선택해야 할까요?

복잡한 작업을 맡기고 검토할 준비가 된 diff를 확인하려면 Claude Code가 최적의 선택입니다.

반면, 워크플로우를 전혀 변경하지 않고도 에디터에 AI 제안을 자연스럽게 통합하고 싶다면, GitHub Copilot이 사용 편의성과 도입 측면에서 더 유리합니다.

하지만 어떤 도구를 선택하든, 코드의 품질은 그 배경이 되는 맥락에 따라 결정됩니다. ClickUp은 AI 에이전트에게 부족한 모든 것—사양, 요구사항, 의사결정, 그리고 전체 프로젝트 이력까지—을 한곳에서 제공합니다. 지금 바로 무료로 가입하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

GitHub Copilot 내에서 Claude 코드(코드)를 사용할 수 있나요?

네. Claude Code는 Copilot Pro+ 및 엔터프라이즈 플랜 내에서 타사 에이전트로 사용할 수 있지만, 많은 팀이 다양한 워크플로우에 맞춰 Claude Code의 대안을 모색하기도 합니다.

Cursor는 Claude Code 및 GitHub Copilot과 어떻게 비교될까요?

Cursor는 인라인 자동 완성 기능과 에이전트 기반의 다중 파일 편집 기능을 결합한 AI 네이티브 코드 에디터(VS Code의 포크)로, Copilot의 IDE 통합 기능과 Claude Code의 자율적인 심도 있는 기능 사이의 중간 지점에 위치합니다.

코딩 작업에는 어떤 Copilot 모델이 가장 적합할까요?

복잡한 추론 작업에는 Copilot 내의 Claude Opus가 뛰어난 성능을 발휘하며, 빠른 인라인 자동 완성 기능의 경우 GPT 기반 모델이 더 신속한 반응을 보이는 경향이 있습니다. 또한 Copilot을 사용하면 작업별로 모델을 전환할 수 있습니다.

네, 코파일럿(Copilot)은 일상적인 코딩을 위해 IDE 내에서 실행되는 반면, 클로드 코드(Claude Code)는 복잡한 터미널 작업을 처리합니다. 또한 ClickUp의 Codegen Agent를 통해 작업을 할당하면 두 tool 모두 프로젝트의 전체 맥락을 자동으로 파악할 수 있습니다.