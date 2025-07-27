2025년 최고의 코딩용 AI 에이전트 11가지

오늘만 벌써 세 번째로 이해하기 어려운 오류 메시지를 디버깅하고 계십니까? 우리 모두 그런 경험을 해본 적이 있습니다. 여러 번의 시도에도 오류가 해결되지 않고, 명백한 오류를 놓치고 있는 것이 아닌지 의심이 들며, 많은 시간을 낭비하게 됩니다.

하지만 정신적 부담이 그만한 가치가 있을까요?

코딩이 수수께끼처럼 느껴질 필요는 없습니다. AI 코딩 에이전트는 잠재적인 해결책을 제시하고, 버그의 원인을 정확히 찾아내며, 버그를 수정하기 위한 코드 수정 사항까지 제안할 수 있습니다. 또한 표면적인 수정에서 나아가 오류가 발생한 원인을 이해하는 데도 도움이 됩니다.

이 목록은 코딩 및 고품질 코드 작성을 위한 최고의 AI 에이전트 11개를 소개합니다. 이 블로그가 소프트웨어 팀에 적합한 AI를 선택하고 궁극적으로 시간을 절약하는 데 도움이 되기를 바랍니다!

코딩에 가장 적합한 AI 에이전트 한눈에 보기

코딩에 가장 적합한 11가지 AI 에이전트를 요약한 간결한 테이블을 소개합니다.

도구 이름 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 코드 스니펫 생성, 프로젝트 관리, AI 어시스턴트(Brain), 맞춤형 에이전트, 문서, 대시보드, 코드 블록 형식 지정, GitHub/GitLab 통합 코드/프로젝트 관리, 자동화, 스타트업, 중소기업, 기업 무료 플랜, 기업용 맞춤 설정 가능 Auto-GPT 자율 작업 실행, 플러그인 지원, 파일/코드 관리, 코드 생성, 인터넷 액세스 코딩 작업 자동화, Python 사용자, 개별 개발자, 스타트업 무료 (API 사용에는 비용이 발생할 수 있습니다) GitHub Copilot 다중 에디터 지원, 버그 수정, 테스트 케이스 생성, 자체 호스팅 및 AI 채팅 코드 완성, 학습, 디버깅, 개별 개발자, 소규모 팀 무료 월 4달러/사용자부터 시작 Codeium 다중 에디터 지원, 버그 수정, 테스트 케이스 생성, 자체 호스팅, AI 채팅 다국어, 보안 코딩, 버그 수정, 소규모 팀, 중소기업 무료, 월 $15부터 시작 Tabnine 데이터 보관 없음, 온프레미스/VPC/SaaS, 문서 생성, 코딩 표준 시행 안전한 코드 생성, 규정 준수, 중소기업, 기업 무료, 월 $9부터 시작 Cursor AI AI 기반 코드 편집, 대화형 인터페이스, VS Code 확장 지원, 분리된 환경 코드 편집, 자연어 명령어, 개별 개발자, 소규모 팀 무료, 월 20달러부터 시작 DeepCode AI 보안 스캔, 취약점 자동 수정, SAST, IDE 통합, AI 생성 패치 보안, 취약점 수정, 중소기업, 기업 무료, 월 $25부터 시작 Amazon CodeWhisperer 코드 완성, 보안 스캔, AWS/클라우드 통합, 작업량 마이그레이션 클라우드 네이티브 개발, 보안, 스타트업, 중소기업, 기업 무료, Pro: 월 $19 Replit AI 로우/노코드 앱 구축, 스크린샷에서 앱으로, 실시간 팀워크, 호스팅 신속한 프로토타이핑, 비코더, 협업, 소규모 팀, 스타트업 무료, 월 $25부터 시작 AskCodi 전문 개발 도구(SQL, Docker, Regex, CI/CD), 코드 리팩토링, 버그 탐지 전체 개발 라이프사이클, 자동화, 소규모 팀, 스타트업 월 $14.99부터 시작합니다 Blackbox AI 비주얼에서 코드 추출, 멀티 모델 지원, 오픈 소스 코드 검색 코드 추출, 문제 해결, 개별 개발자, 소규모 팀 무료 플랜 (고급 기능은 맞춤형 가격)

AI 에이전트란 무엇일까요?

AI 에이전트는 인간의 지속적인 개입 없이 작업을 수행하고, 결정을 내리고, 환경과 상호 작용하는 자율 또는 반자율 소프트웨어 프로그램입니다. AI 에이전트는 동적으로 사고하고 목표와 관련된 복잡한 작업에 대해 조치를 취할 수 있습니다.

지능, 자율성 및 적응성의 수준이 다양한 여러 유형의 AI 에이전트가 있습니다.

반응형 AI 에이전트 : 실시간으로 입력에 응답하지만 메모리가 부족합니다(예: FAQ에 응답하는 챗봇)

제한된 메모리 AI 에이전트 : 과거의 상호 작용을 통해 학습하여 성능을 개선합니다(예: 자율주행 자동차)

자율 AI 에이전트 : 최소한의 인적 감독으로 독립적으로 작동하여 워크플로우를 최적화합니다(예: AI 기반 코딩 어시스턴트)

다중 에이전트 시스템 (MAS): 여러 에이전트와 협력하여 복잡한 문제를 해결합니다 (예: 금융 분야의 트레이딩 봇)

👀 알고 계셨나요? AI는 3개의 업무 중 2개를 대체하는 것이 아니라 보완하고 자동화할 수 있습니다.

코딩용 AI 에이전트에서 무엇을 찾아야 할까요?

AI 코딩 도구는 개선되고 안정적인 소프트웨어 개발 프로세스를 제공하기 때문에 필요합니다. 이 도구는 반복적인 작업을 자동화하여 개발자의 생산성을 높이고 보안 취약점을 지적하여 코드 품질을 개선합니다.

이것은 단지 빙산의 일각에 불과합니다.

이러한 대규모 언어 모델의 이점을 활용하려면 아래에 언급된 기준을 확인하시기 바랍니다.

광범위한 호환성 또는 특정 기술 스택에 맞춤화된 전문 에이전트를 찾으세요. AI 어시스턴트는 귀사가 사용하는 언어 및 프레임워크를 지원해야 합니다

자연어 또는 보다 구조화된 프롬프트에 기반한 사양에 따라 코드 스니펫, 전체 기능 또는 더 큰 모듈을 생성할 수 있는 에이전트를 선택하세요

버그 식별 및 수정, 오류 메시지 분석, 잠재적 해결책 제안, 잠재적 문제 발생 예측과 같은 기능을 위해 대규모 언어 모델을 평가하세요

AI 어시스턴트가 기존 통합 개발 환경(IDE), 버전 관리 시스템 및 기타 개발 도구와 통합될 수 있는지 확인하세요

도구를 연구하여 코딩 스타일과 선호도를 시간이 지남에 따라 이해할 수 있는 견고한 학습 메커니즘이 있는지 확인하세요

📚 관련 기사: 소프트웨어 개발자의 하루

코딩에 가장 적합한 AI 에이전트

다음 프로젝트에 가장 적합한 소프트웨어 개발 도구를 찾으실 준비가 되셨나요? 코드를 작성하고, 사용자 피드백을 분석하고, 고급 알고리즘으로 작업할 수 있는 11개의 자율 에이전트 목록을 확인해보세요.

이러한 도구는 일반적인 개발 작업을 해결하거나 복잡한 워크플로우를 처리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 목록을 살펴보고, 적합한 도구를 선택하고, 소프트웨어 엔지니어링 트렌드를 따르세요!

1. ClickUp (코드 스니펫 생성 및 소프트웨어 프로젝트 관리에 가장 적합)

ClickUp의 AI 에이전트로 더 많은 일을 완료하세요

모든 일을 위한 앱인 ClickUp은 코더와 소프트웨어 개발자에게 확실한 선택이 될 수 있습니다. 이 앱은 기존 도구와 통합되어 완벽한 소프트웨어 프로젝트 관리를 지원하는 개발자 친화적인 작업 공간입니다.

예를 들어, ClickUp의 소프트웨어 팀 프로젝트 관리를 사용하면 엔지니어링 팀이 백로그 상태를 실시간으로 업데이트하는 자동화된 스프린트 프로세스를 설정할 수 있습니다. 또한 Kanban, Scrum 등과 같은 유연하고 민첩한 워크플로우를 만들어 스프린트를 관리할 수도 있습니다.

ClickUp 맞춤형 자동 조종 장치 에이전트

작업 업데이트부터 코드 검토에 이르기까지 일상적인 작업을 ClickUp 맞춤형 에이전트로 자동화하여 소프트웨어 제공을 간소화할 수 있습니다.

ClickUp 맞춤형 에이전트, 코드 검토 자동화 및 버그 추적을 통해 소프트웨어 제공을 가속화하세요

다음은 이러한 에이전트를 사용하고 맞춤화하는 방법입니다.

업무량 또는 병합된 풀 리퀘스트와 같은 트리거에 따라 작업을 자동 할당 및 업데이트

팀 및 이해 관계자를 위한 스탠드업 요약 및 스프린트 보고서를 생성하세요

FAQ에 답변하고 내부 지식에서 관련 문서를 찾아보세요

코드 검토를 추적하고, 검토자에게 알리고, 후속 알림을 보내세요

기본적으로, 귀하의 팀은 구축에 집중할 수 있으며 ClickUp이 바쁜 업무를 처리합니다!

Clickup에서 맞춤형 에이전트를 처음부터 구축하는 방법에 대한 간단한 비디오 튜토리얼을 확인해보세요!

ClickUp Brain

ClickUp Brain을 사용하여 수동 노력 없이 코드를 작성하고, 오류를 찾고, 개선하세요

팀은 AI 기반의 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 전략적으로 사용하여 수동으로 해결책을 검색하는 대신 코딩 관련 질문을 하고 프로젝트의 기록 및 문서를 기반으로 상황에 맞는 답변을 받을 수도 있습니다.

Brain은 또한 필요에 따라 코드 스니펫을 생성하고, 복잡한 알고리즘을 설명하고, 리팩토링 개선 사항을 제안할 수 있어 소프트웨어 팀에 귀중한 조력자가 될 수 있습니다.

✨ 보너스: ClickUp Brain MAX로 코딩 작업의 효율성을 한 단계 업그레이드하세요. ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 제품 설명서, 사양, StandUp 요약 등을 즉시 검색하세요

Talk to Text를 사용하여 음성으로 질문, 지시, 업무 실행을 할 수 있습니다

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 서로 연결되지 않은 AI 도구를 단일한 컨텍스트 기반의 엔터프라이즈급 솔루션으로 대체하여, 모든 코딩 작업에 대한 지원을 제공합니다 ClickUp Brain MAX는 여러분의 일을 이해하기 때문에 여러분을 진정으로 이해하는 초강력 데스크탑 AI 도우미입니다. AI 도구가 너무 많아서 혼란스럽다면, 음성을 사용하여 일을 완료하고, 문서를 작성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요. ClickUp Brain MAX의 Talk to Text를 사용하여 아이디어를 캡처하고, 지침을 공유하고, 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요

ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿

ClickUp에서 코드 문서 템플릿 등을 찾아 간편한 솔루션을 찾을 수도 있습니다.

예를 들어, Scrum 또는 Kanban 방법론을 사용하는 ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿은 개발자가 제품 로드맵, 기능 제공 및 버그 추적을 위한 워크플로우를 구성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

제품, 디자인, 엔지니어링, QA 등 다양한 팀이 단일 스페이스에서 협업하여 원활한 스프린트 주기를 보장하고 문제를 효율적으로 해결할 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

GitHub 및 GitLab과 긴밀하게 통합된 ClickUp을 사용하여 ClickUp 작업 내에서 커밋, 브랜치 및 풀 리퀘스트를 직접 동기화하세요

ClickUp Docs의 내장 형식, 템플릿 및 실시간 협업을 통해 구조화된 기술 문서, API 참조 및 코딩 지침을 작성하세요

ClickUp 대시보드를 사용하여 개발자의 생산성, 완료된 작업, 시간 추적 및 스프린트 속도에 대한 인사이트를 수집하여 데이터 기반의 의사 결정을 내리세요

구문 강조 표시를 사용하여 코드를 논의하거나 검토할 때 명확성을 확보하고, ClickUp의 도움으로 가독성과 협업을 개선하세요. 코드 블록 형식

ClickUp Brain을 사용하여 코드 스니펫, 복잡한 알고리즘에 대한 설명, 리팩토링 개선을 위한 제안을 생성하세요

ClickUp의 한도

광범위한 기능으로 인해 초보자는 어려움이 있을 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

당사는 ClickUp을 사용하여 사내 소프트웨어 개발 프로젝트를 추적합니다. 여러 프로젝트와 팀을 관리하는 일이 훨씬 쉬워졌으며, 스크럼 및 최신 애자일 프로젝트를 처리하기 위해 지금까지 사용한 최고의 도구 중 하나입니다.

당사는 ClickUp을 사용하여 사내 소프트웨어 개발 프로젝트를 추적합니다. 여러 프로젝트와 팀을 관리하는 일이 쉬워졌기 때문에, 스크럼 및 최신 애자일 프로젝트를 처리하는 데 지금까지 사용한 도구 중 가장 유용한 도구 중 하나입니다.

👀 알고 계십니까? 소프트웨어 개발자의 84%는 GitHub, GitLab 및 Bitbucket을 소스 코드 협업 도구로 사용합니다.

2. Auto-GPT (Python에 능숙한 사용자에게 가장 적합)

autoGPT를 통해

코딩에 ChatGPT를 사용하십니까? 그렇다면 이제 AutoGPT로 전환할 때입니다. AutoGPT는 GPT-4 및 GPT-3. 5-터보 기능을 인간의 개입 없이 작동하도록 시도합니다.

예를 들어, 목표를 설정하면 자율 AI가 이를 관리 가능한 부분으로 분할합니다. 이 기능은 개발 소프트웨어 경험과 Python에 능숙한 사용자에게 이상적입니다.

Auto-GPT의 최고의 기능

플러그인을 사용하고 인터넷 및 기타 앱에 액세스하여 정보를 처리하세요

코드, 문서 및 기타 데이터로 작업하기 위해 파일을 만들고, 편집하고, 관리하세요

자연어 설명을 기반으로 코드 스니펫, 기능 또는 전체 모듈을 생성하여 반복적인 작업을 줄이세요

Auto-GPT의 한도

AutoGPT는 무료로 다운로드 및 설치할 수 있지만, 사용하려면 API 코드를 구매해야 합니다

클라우드에서 AI 에이전트를 생성하고 배포하려면 대기자 명단에 등록해야 합니다

Auto-GPT 가격 정책

Free

Auto-GPT 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📚 또한 읽기: 최고의 소프트웨어 개발 도구

3. GitHub Copilot (실시간 코드 완성 및 제안에 가장 적합)

gitHub Copilot을 통해

GitHub Copilot은 개발자의 워크플로우에 쉽게 통합됩니다. AI 기반 코딩 어시스턴트는 전체 코드 줄이나 블록을 실시간으로 제안하여 생산성을 높입니다. 코더는 구문이나 상용구 코드 이외의 다른 문제에 집중할 수 있습니다.

개발자가 웹 애플리케이션을 구축하거나, 코드를 디버그하거나, 새로운 프로그래밍 언어를 배우는 등 어떤 작업을 하든 Copilot은 지능적이고 상황에 맞는 추천을 제공합니다.

GitHub Copilot의 최고의 기능

지능형 코드 수정 및 최적화를 제공하여 오류를 더 빠르게 식별하고 해결하세요

코드 스니펫의 의미와 코딩 표준에 대한 최고의 실행 방식을 알아보세요

Visual Studio Code, Neovim, JetBrains와 같은 인기 있는 IDE에서 작업하여 원활한 워크플로우 통합을 보장하세요

포럼, 토론 및 오픈 소스 협업을 위해 GitHub 개발자 커뮤니티에 액세스하세요

GitHub Copilot의 한도

지속적인 모니터링이 필요하며, 잘못된 응답을 생성할 수 있습니다

Visual Studio에서 전체 코드베이스를 분석할 수 없습니다

고객 지원이 응답이 느리고 신뢰할 수 없을 수 있습니다

GitHub Copilot 가격

영구 무료

팀: 사용자당 월 4달러

Enterprise: 사용자당 월 21달러

GitHub Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 GitHub Copilot에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면,*

XML 문서 추가, 단위 테스트 및 자주 반복되는 작업과 같은 반복적인 문제 해결에 도움이 됩니다.

XML 문서 추가, 단위 테스트 및 자주 반복되는 작업과 같은 반복적인 문제 해결에 도움이 됩니다.

4. Codeium (다중 에디터 통합에 가장 적합)

codeium을 통해

의도를 평이한 영어로 설명하면 Codeium이 이를 기능적인 스니펫으로 변환합니다. 따라서 신속한 프로토타이핑에 유용하고 상용 코드에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 70개 이상의 프로그래밍 언어를 지원하고 40개 이상의 최고의 코드 에디터와 통합됩니다.

Codeium의 최고의 기능

기업을 위한 자체 호스팅 옵션을 사용하여 코드 보안 및 내부 정책 준수를 보장하세요

대화형 AI 채팅을 통해 버그를 식별하고 수정하여 디버깅을 보다 직관적으로 진행할 수 있습니다

테스트 케이스를 생성하여 수동 노력을 최소화하면서 코드 신뢰성을 개선하세요

Codeium의 한도

응답이 잘못되거나 버그가 있는 경우가 있습니다

인터페이스가 응답하지 않을 수 있습니다

Codeium 가격 정책

Free Forever

Pro: 사용자당 월 15달러

Pro Ultimate: 사용자당 월 60달러

Teams: 사용자당 월 35달러(최대 200명 회원)

Teams Ultimate: 사용자당 월 90달러(최대 200명 회원)

Enterprise SaaS: 맞춤형 가격

Codeium 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

⚡️템플릿 아카이브: 무료로 사용할 수 있는 소프트웨어 개발 플랜 템플릿

5. Tabnine (데이터 보존이 전혀 없는 코드 생성에 가장 적합)

tabnine를 통해

Tabine은 플랜, 코딩, 테스트, 검토 및 코드 유지 관리에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 풀스택 SLDC 지원을 제공합니다. 데이터 보존 정책이 전혀 없으므로 코드의 보안과 기밀이 보장되지만, 이 도구는 단기 메모리에서 작동합니다.

Tabnine의 최고의 기능

온프레미스, VPC 및 안전한 SaaS 배포 옵션을 통해 무단 액세스를 방지하세요

AI 기반 인사이트를 통해 코딩 표준을 유지하고 최고의 실행 방식을 적용하세요

유지 관리성을 높이기 위해 코드와 함께 문서를 작성하세요

AI로 생성된 코드가 무면허 또는 위험한 외부 소스에서 유래되지 않았음을 확인하세요

Tabnine의 한도

대규모 데이터 세트에서 성능 및 메모리 문제가 발생할 수 있습니다

때때로 도구를 수동으로 트리거해야 할 수도 있습니다

Tabnine 가격 정책

기본: 영구 무료

개발자: 사용자당 월 9달러

Enterprise: 사용자당 월 39달러

Tabnine 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Tabnine에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

우리가 사용하는 프로그래밍 언어에 따라 코드 제안을 제공합니다. 개발자로서 저는 여러 언어를 사용하기 때문에 구문에 혼란을 느끼지만, 이 도구는 많은 도움이 됩니다.

우리가 사용하는 프로그래밍 언어에 따라 코드 제안을 제공합니다. 개발자로서 저는 여러 언어를 사용하기 때문에 구문에 혼란을 느끼지만, 이 도구는 많은 도움이 됩니다.

🧠 흥미로운 사실: 미국 소프트웨어 개발자들은 일부 자료에 따르면 평균 $255k의 연봉을 받는 가장 높은 급여를 받는 직업 중 하나입니다.

6. Cursor AI (AI 기반 코드 편집 및 대화 지원 통합에 가장 적합)

cursor AI를 통해

Cursor AI는 편집을 예측하고 사용자의 코드베이스를 이해하며, 개발자가 자연어 명령어를 사용하여 코드를 수정할 수 있도록 지원합니다. 또한 프라이버시에 중점을 둔 기능을 제공하여 민감한 코드의 보안을 유지합니다.

학습 곡선을 최소화하기 위해 이 툴은 확장, 테마 및 키 바인딩을 지원합니다.

Cursor AI의 최고의 기능

기존 VS Code 확장, 테마 및 바로 가기에 액세스하세요

메인 프로젝트에 영향을 주지 않고 격리된 환경에서 코드를 반복하세요

수동 편집 대신 간단한 영어 명령어로 전체 기능을 수정하세요

Cursor AI의 한도

복잡하고 방대한 코드베이스는 부정확한 응답을 프롬프트로 표시할 수 있습니다

대규모 팀에서 작업할 때 다른 팀 회원이 실시간으로 편집한 내용을 건너뛰고 제안을 생성할 수 있습니다

Cursor AI 가격

Free Forever

Pro: 사용자당 월 20달러

Business: 사용자당 월 40달러

Cursor AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📮 ClickUp Insight: 응답자의 33%는 가장 관심이 있는 사용 사례 중 하나로 기술 개발을 꼽았습니다. 예를 들어, 기술에 익숙하지 않은 직원은 AI 도구를 사용하여 웹 페이지용 코드 스니펫을 만드는 방법을 배우고 싶을 수 있습니다. 이러한 경우 AI가 귀하의 업무에 대해 더 많은 컨텍스트를 알고 있을수록 더 나은 응답을 할 수 있습니다. 업무용 앱의 모든 것을 갖춘 ClickUp Brain은 이 부분에서 탁월합니다. 귀하가 진행 중인 프로젝트를 파악하고 특정 단계를 추천하거나 코드 스니펫을 쉽게 생성하는 등의 작업을 수행할 수도 있습니다.

7. DeepCode AI (취약점 자동 수정 기능에 가장 적합)

deepCode AI를 통해

Snyk Code 플랫폼에 내장된 DeepCode AI는 보안을 최우선으로 하는 AI 기반 코드 분석 도구입니다. 이 도구는 기호 AI, 생성 AI 및 기계 학습을 결합한 하이브리드 AI 접근 방식을 사용하여 고정밀 보안 스캔을 제공하고 코드를 안전하게 보호합니다.

고객 데이터 대신 오픈 소스, 검증된 수정 사항을 교육에 사용합니다.

DeepCode AI의 최고의 기능

정적 애플리케이션 보안 테스트(SAST) 및 실시간 자동 취약점 수정 기능에 집중하세요

IDE 내에서 실시간 보안 인사이트를 제공하여 한 번의 클릭으로 즉시 문제를 해결할 수 있습니다

IDE에서 AI로 생성된 보안 패치를 직접 적용하세요

Snyk의 IDE 플러그인에서 실시간 취약점 탐지 기능을 사용하여 일하세요

DeepCode AI의 한도

코드 리팩토링이나 논리 개선에는 도움이 되지 않습니다

DeepCode AI를 최대한 활용하려면 Snyk Code와 통합해야 하며, 독립형 사용은 한도가 있습니다

DeepCode AI 가격

영구 무료

팀: 사용자당 월 25달러

Enterprise: 맞춤형 가격

DeepCode AI 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

⚡️템플릿 아카이브: 버그 추적을 위한 무료 버그 보고서 템플릿 및 양식

8. Amazon CodeWhisperer (보안 스캔을 코드에 직접 통합하는 데 가장 적합)

amazon CodeWhisperer를 통해

이제 Amazon Q Developer의 일부로, Amazon CodeWhisperer는 클라우드 운영을 최적화하면서 소프트웨어 개발을 가속화하도록 설계된 생성형 AI 기반 코딩 어시스턴트입니다. AWS와 깊이 통합되어 클라우드 네이티브 개발과 호환됩니다.

코드를 생성 및 리팩토링하고, 실시간 보안 스캔, 인프라 가이던스, AI 기반 작업량 변환(예: Windows에서 Linux로 .NET 앱 마이그레이션)을 제공합니다.

Amazon CodeWhisperer의 최고의 기능

코딩 패턴 및 주석을 기반으로 여러 줄의 코드 완성 기능을 제공합니다

Slack, Microsoft Teams 및 GitLab에서 일하여 팀 기반 개발 및 디버깅을 촉진하세요

작업량을 마이그레이션하고, JavaScript를 업그레이드하고, 레거시 코드를 최적화하세요

Amazon CodeWhisperer의 한도

다국어 지원은 제공되지 않습니다

때로는 잘못된 출력을 생성할 수 있습니다

Amazon CodeWhisperer 가격

Amazon Q Developer Free Tier: 무료 플랜

Amazon Q Developer Pro Tier: 사용자당 월 19달러

Amazon CodeWhisperer 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Amazon CodeWhisperer에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

제공하는 코드에 대한 설명이 마음에 듭니다. 솔루션의 각 단계를 설명하는 방식과 솔루션이 매우 깔끔한 점이 마음에 듭니다.

제공하는 코드에 대한 설명이 마음에 듭니다. 솔루션의 각 단계를 설명하는 방식과 솔루션이 매우 깔끔한 점이 마음에 듭니다.

🧠 재미있는 사실: 소프트웨어 개발자는 대부분 JavaScript(62%) 와 HTML/CSS(53%) 를 사용합니다.

9. Replit AI (수동 코딩 없이 앱을 개발하는 데 가장 적합)

replit AI를 통해

Replit AI는 빠른 앱 생성, 반복 및 배포를 지원하는 로우코드/노코드 플랫폼입니다. 이 도구를 사용하면 코드에 대한 문서를 작성하는 방법을 알 필요가 없습니다. 자연어 프롬프트에서 전체 앱/웹사이트를 구축합니다.

사용자는 아이디어를 설명하면 Replit AI가 자동으로 애플리케이션을 구축, 디버그 및 배포합니다. 이 도구는 프로토타이핑 속도를 높이고자 하는 비코더 및 개발자도 지원합니다.

Replit AI의 최고의 기능

코딩, 디버깅, 테스트 및 호스팅을 단일 통합 플랫폼에서 결합하세요

앱의 스크린샷을 업로드하면 Replit AI가 그 기능을 재현합니다

프로젝트의 편집, 디버깅 및 개선을 위한 실시간 팀워크에 액세스하세요

Replit AI의 한도

외부 브라우저로 이동할 수 없기 때문에 프로젝트를 미리 볼 수 없습니다

Python 옵션은 포용적이지 않다고 느껴질 수 있습니다

Replit AI 가격

스타터: 무료

Replit Core: 사용자당 월 25달러

Teams: 사용자당 월 40달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Replit AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. AskCodi (전체 소프트웨어 개발 라이프사이클에서 AI 지원에 가장 적합)

via AskCodi

Codi Apps라는 전문 개발자 도구 모음을 통해 AskCodi는 코드 생성 및 리팩토링, 버그 감지, 언어 번역과 같은 코딩 작업을 간소화합니다. 각 앱은 특정 과제를 해결하도록 설계되어 워크플로우를 더 빠르고 효율적으로 만듭니다.

AskCodi의 최고의 기능

쿼리 작성기 를 사용하여 복잡한 SQL 및 NoSQL 쿼리를 작성하고 데이터 조작 및 검색 작업을 최적화하세요

Dockerfile Writer 를 사용하여 프로젝트의 특정 요구 사항에 맞는 Dockerfile을 생성하여 컨테이너화 프로세스를 관리하세요

코드 리팩토링 도구 를 사용하여 기존 코드베이스를 재구성하여 가독성, 유지 관리성 및 성능을 개선하세요

Regex Generator 를 사용하여 고급 텍스트 처리 및 유효성 검사 작업을 위한 정규식을 만드세요

CI/CD Pipeline Writer를 사용하여 CI/CD 파이프라인의 생성 및 구성을 자동화하세요

AskCodi의 한도

광범위한 도구 및 기능은 AI 지원 코딩 플랫폼에 익숙하지 않은 개발자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

입력 또는 출력이 너무 길면 AI가 작동을 중지할 수 있습니다

AskCodi 가격 정보

프리미엄: 사용자당 월 14.99달러

Ultimate: 사용자당 월 34.99달러

AskCodi 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

AskCodi에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

사용하기 쉽고 UI도 이해하기 쉽습니다.

사용하기 쉽고 UI도 이해하기 쉽습니다.

👀 알고 계십니까? AI를 사용하는 조직의 7%가 프롬프트 엔지니어링 역할을 위한 채용을 시작했습니다.

11. Blackbox AI (비주얼에서 코드 추출에 가장 적합)

blackbox AI를 통해

Blackbox AI는 비디오에서 코드를 추출하고, 이미지에서 코드를 분석하며, 1억 개 이상의 오픈 소스 리포지토리에 즉시 액세스할 수 있는 기능을 제공하므로 다양한 프로젝트를 진행하는 개발자에게 적합합니다.

단일 AI 시스템에 제한되지 않고, 사용자는 GPT-4, Claude 등 여러 모델을 전환하여 출력을 비교하고, 코드 제안을 개선하고, 문제를 해결할 수 있습니다.

Blackbox AI 기능

비디오 튜토리얼에서 화면상의 코드 스니펫을 캡처하여 편집 가능한 코드로 변환하세요

코드 스크린샷이나 사진을 스캔하여 사용 가능한 텍스트로 변환하세요

거대한 오픈 소스 데이터베이스에서 관련 코드 스니펫을 몇 초 만에 찾으세요

Blackbox AI의 한도

AI 도구는 때때로 모호한 정보를 생성할 수 있습니다

사용자 온보딩 프로세스는 복잡합니다

Blackbox AI 가격

무료 플랜: 맞춤형 가격

Blackbox AI 리뷰 및 평가

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

ClickUp으로 코딩을 위한 맞춤형 AI 에이전트를 맞춤 설정하세요

코드 생성 및 버그 수정에서 데이터 처리 및 진행 추적에 이르기까지 AI 기반 도구는 수동 노력을 줄이고 개발자가 다른 작업에 집중할 수 있도록 해줍니다. 이것이 바로 소프트웨어 개발에 AI를 사용하는 것이 미래에 대비하고 규모를 확장하는 데 중요한 키가 되는 이유입니다.

개발자의 작업 공간에 통합하고, 실시간 협업을 지원하며, 지능형 인사이트를 제공하고, 보안과 유연성을 유지하면서 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

ClickUp은 코드 스니펫 생성, 버전 관리를 위한 GitHub/GitLab 통합, 가독성 향상을 위한 코드 블록 형식 지정, 프로젝트 진행 상황 추적 등 AI 기반의 기능을 통해 이러한 비전에 부합합니다.

지금 ClickUp에 무료로 가입하고 코딩을 시작하세요!