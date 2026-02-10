VS Code에서 GitHub Copilot 사용 방법 (2026 가이드)

GitHub의 생산성 연구에 따르면, 통제된 실험 환경에서 GitHub Copilot을 사용한 개발자들은 코딩 작업을 약 56% 더 빠르게 완료했습니다.

하지만 AI가 생성한 오류를 디버깅하거나, 무엇을 구축해야 하는지 파악하기 위해 흩어진 tools를 뒤지는 데 소요되는 시간을 고려하면, 그 속도 향상 효과 대부분이 사라집니다.

이 가이드는 설치부터 인라인 제안, 채팅 기능 및 맞춤형 설정 옵션에 이르기까지 VS Code에서 GitHub Copilot을 사용하는 방법을 단계별로 안내합니다. 품질을 저하시키지 않으면서 더 빠르게 코드 작성하는 데 도움이 되길 바랍니다. 🧑🏻‍💻

VS Code에서 GitHub Copilot이란 무엇인가요?

GitHub Copilot은 AI 기반 코딩 어시스턴트로, 흔히 AI 페어 프로그래머라고 불리며 Visual Studio Code 에디터 내에서 직접 실행됩니다. GitHub와 OpenAI가 공동 개발한 이 도구는 개발자들이 일상 업무에서 겪는 지속적인 마찰과 작업 전환 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다.

왜 VS Code에서 GitHub Copilot이 필요할까요?

상상해 보세요: 까다로운 비동기 함수 디버깅을 시작한 지 3시간 만에 Promise.allSettled()의 정확한 구문을 찾아봐야 한다는 걸 깨닫습니다. MDN 문서를 찾아보고, 스택 오버플로우 스레드 세 개를 훑어본 뒤 에디터로 돌아왔을 때쯤이면, 이미 생각의 흐름을 완전히 잃어버린 상태입니다.

매번 직접 찾아보고 입력하는 대신, Copilot이 코드 컨텍스트(주석 및 기능명 포함)를 분석하여 실시간으로 전체 코드 줄이나 블록을 제안합니다.

이는 단순히 다음 몇 문자를 예측하는 자동 완성보다 소프트웨어 개발에서 AI를 활용하는 보다 고급 사례입니다. Copilot은 머신러닝 모델을 활용해 개발자의 의도를 파악하여 코드 작성을 가속화하고 팀 전체의 일관성을 유지하도록 지원합니다. 에디터 내에서 작업할 수 있게 하여 지루한 반복 작업이 아닌 개발에 집중할 수 있게 합니다.

🧠 재미있는 사실: 개발자의 85%가 GitHub Copilot 사용 시 코드 품질에 대한 자신감이 높아진다고 느낍니다.

VS Code에서 GitHub Copilot 사용을 위한 필수 조건

Copilot 설정을 몇 분 만에 간편하게 완료하고 싶으신가요? 다음이 필요합니다:

GitHub 계정: Copilot은 GitHub 제품이므로 인증을 위해 필수적입니다.

활성 Copilot 구독: 유료 플랜(개인, 비즈니스 또는 엔터프라이즈) 구독이 필요하거나 활성 무료 체험판 중이어야 합니다.

VS Code 설치: 최적의 경험과 완벽한 호환성을 위해 최신 안정 버전 사용을 권장합니다.

안정적인 인터넷 연결: Copilot은 제안 사항을 생성하기 위해 코드 컨텍스트를 클라우드 기반 모델로 전송하므로 일하려면 온라인 상태여야 합니다.

🤝 친절한 알림: Copilot은 아직 모든 지역에서 이용 가능하지 않습니다. 또한 일부 기업 네트워크의 방화벽이 Copilot API 연결을 차단할 수 있습니다. 따라서 Copilot 사용을 위해 IT 부서의 설정 변경이 필요할 수 있습니다.

VS Code에서 GitHub Copilot 설정 방법

좋은 소식: Visual Studio Code에서 GitHub Copilot 설정하기는 사람들이 말하는 것처럼 정말 쉬운 몇 안 되는 "AI 기능" 중 하나입니다.

이미 VS Code를 사용하고 GitHub 계정이 있다면, AI 보조 프로그래머가 조용히 곁에서 함께 작업해 주는 환경을 약 5분 만에 구축할 수 있습니다.

1. GitHub Copilot 확장 프로그램 설치

먼저, VS Code 설치 환경에 Copilot 확장 프로그램을 추가해야 합니다. 이는 내장된 확장 프로그램 마켓플레이스를 통해 완료됩니다.

Visual Studio Code를 실행하세요. 왼쪽의 작업 막대에서 확장 아이콘을 클릭하거나 키보드 바로 가기(Windows/Linux: Ctrl+Shift+X, Mac: Cmd+Shift+X)를 사용하세요. 확장 프로그램 보기 상단의 검색 창에 "GitHub Copilot"을 입력하세요. GitHub에서 공식 출시한 확장 프로그램을 찾아 파란색 설치 버튼을 클릭하세요

via GeeksforGeeks

👀 알고 계셨나요? GitHub Copilot 확장 프로그램은 이제 코드 제안과 채팅 기능을 하나의 패키지로 제공합니다. 설치하면 대화형 채팅 인터페이스를 포함한 모든 Copilot 기능을 자동으로 이용할 수 있습니다(활성 구독이 있는 경우!).

2. GitHub 계정에 로그인하세요

설치가 완료되면 Copilot은 구독을 확인하기 위해 GitHub 계정에 연결해야 합니다. 이 과정은 확장 프로그램에 대한 보안을 보장하기 위해 표준 OAuth 흐름을 사용합니다.

VS Code 오른쪽 하단에 로그인 요청 알림이 표시됩니다.

"GitHub에 로그인" 버튼을 클릭하세요. 그러면 브라우저에 새 탭이 열립니다.

Visual Studio Code를 통해

브라우저에서 GitHub Copilot 확장 프로그램이 계정 정보에 접근할 수 있도록 권한을 부여하세요.

인증이 완료되면 VS Code로 돌아가라는 프롬프트가 표시되며, 인증 과정이 자동으로 완료됩니다.

💡 프로 팁: 팝업 창을 놓치거나 표시되지 않을 경우 수동으로 로그인 절차를 트리거하세요. 명령 팔레트(Ctrl+Shift+P 또는 Cmd+Shift+P)를 열고 "GitHub Copilot: Sign In"을 입력한 후 Enter 키를 누르세요.

3. Copilot이 활성화되었는지 확인하세요

로그인 후 Copilot이 정상적으로 실행 중인지 확인하세요. 상태는 다음과 같이 확인할 수 있습니다:

에디터 창 오른쪽 하단의 상태 막대에서 Copilot 아이콘을 찾으세요.

아이콘에 취소선이나 경고 기호가 표시되지 않도록 확인하십시오.

아이콘 위에 마우스를 올려 상태 툴팁을 확인하세요. "GitHub Copilot: 준비됨"이라고 표시되어야 합니다.

Visual Studio Code를 통해

마지막 테스트는 코드 파일을 열고 타이핑을 시작하는 것입니다. 커서 앞에 밝은 회색의 "고스트 텍스트"가 나타나면 Copilot이 활성화되어 제안 사항을 생성 중입니다. 아이콘에 경고가 표시되면 구독 상태와 인터넷 연결을 다시 확인하세요.

인라인 코드 제안 사용 방법

코딩 작업의 상당 부분은 반복적인 타이핑으로 귀결됩니다. 이미 알고 있지만 매번 직접 작성해야 하는 상용구, 일반적인 패턴, 간단한 구문 등을 생각해 보세요. 이러한 반복 작업은 느리고 지루할 뿐만 아니라 오류 발생 가능성이 높아, 개발 중인 기능의 핵심 로직에 집중하는 데 방해가 됩니다.

Copilot의 인라인 제안 기능이 이 문제를 직접 해결합니다. 입력하는 동안 Copilot은 현재 파일의 컨텍스트, 열려 있는 다른 탭, 심지어 주석까지 분석하여 작성하려는 내용을 예측합니다. 이러한 예측 결과는 커서 바로 앞에 밝은 회색의 "유령 텍스트"로 표시됩니다.

Visual Studio Code를 통해

제안 사항은 변수 이름의 나머지 부분을 완료하는 간단한 것부터 여러 줄로 구성된 기능 전체를 생성하는 복잡한 것까지 다양합니다. 어떤 형태이든, 흐름을 유지하고 반복적인 일을 줄이도록 설계되었습니다.

제안 수락

Copilot이 마음에 드는 제안을 보여줄 때:

Tab 키를 눌러 제안된 전체 코드 블록을 받아들이세요 수락된 코드는 커서 위치에 바로 삽입되어 파일의 일부가 됩니다. 단어 하나씩만 제안 사항을 수락하려면 키보드 바로 가기 Ctrl+오른쪽 화살표(Mac에서는 Cmd+오른쪽 화살표)를 사용하세요. 이 바로 가기는 사용 중인 OS에 따라 다를 수 있습니다.

🤝 친절한 알림: 제안 내용을 수락한 후에도 커밋하거나 푸시하기 전에 정확성과 스타일을 빠르게 검토하세요. AI 코드는 유용하지만 여전히 사람의 검토가 필요합니다.

대체 제안 주기

첫 번째 제안이 원하는 것과 조금 다르다면, Copilot은 보통 다른 아이디어를 준비해 두고 있습니다.

제안의 가시성이 높으면 Alt+] (Mac에서는 Option+] )를 눌러 다음 대안으로 주기합니다. 이전 제안 중 마음에 들었던 것으로 돌아가려면 Alt+[ (Mac에서는 Option+[)를 누르세요.

다양한 옵션을 순환해 보면 특정 요구사항에 가장 적합한 선택지를 찾을 수 있습니다. 다른 구현 방식을 원하든 단순히 다른 코딩 스타일을 원하든 상관없습니다. 다만 모든 자동 완성 항목에 대안이 있는 것은 아니라는 점에 유의하세요. 단순한 완성 항목은 하나의 옵션만 제공할 수 있습니다.

제안 사항을 거부하거나 수정하세요

Copilot은 협력자이지 지시자가 아닙니다. 제안이 틀리거나 의도한 바와 다를 경우, 이를 무시하고 직접 작업을 계속할 수 있습니다.

제안을 완전히 닫으려면 Esc 키를 누르기만 하면 됩니다. 또는 그냥 계속 입력하세요. 새 입력 내용이 제안 사항을 덮어쓰면 Copilot이 작성한 내용을 바탕으로 새로운 제안을 생성합니다. 제안을 수락한 후에는 해당 코드를 자유롭게 편집할 수 있습니다. 고정된 것이 아니며, 직접 작성한 다른 코드와 마찬가지로 편집 가능합니다.

VS Code에서 GitHub Copilot 채팅 사용 방법

코딩 세션에 깊이 몰두하다가 난관에 부딪혔을 때—예를 들어 난해한 오류, 복잡한 레거시 코드, 유닛 테스트 작성 필요성 같은 경우—가장 먼저 하고 싶은 건 에디터를 닫고 새 탭을 열어 온라인 검색을 시작하는 것입니다. 이런 맥락 전환은 사소해 보이지만, 시간이 쌓이면 큰 차이를 만듭니다.

GitHub Copilot 채팅은 대화형 AI를 IDE에 직접 통합하여 복잡한 문제에 빠지지 않도록 도와줍니다. VS Code를 벗어나지 않고도 코드에 대해 자연스러운 대화를 주고받을 수 있습니다. 코드 설명 요청, 디버깅 지원, 리팩토링 제안 등을 통해 집중력을 필요한 곳에 유지하세요.

채팅 보기 열기

작업 방식에 따라 Copilot 채팅을 여는 방법은 다음과 같습니다:

VS Code 창 좌측 끝의 활동 막대에서 Copilot 채팅을 엽니다. 또는 명령어 팔레트(Ctrl+Shift+P 또는 Cmd+Shift+P)를 열고 "GitHub Copilot: 채팅"을 검색하세요.

via VS Code

이렇게 하면 사이드바에 채팅 패널이 열리며, Copilot이 현재 대화를 추적하여 진행 중에도 이전 답변을 다시 확인할 수 있습니다.

코드에 대한 질문을 하세요

Copilot 채팅은 여러분이 작업 중인 내용을 볼 수 있는 팀원처럼 대할 때 가장 효과적입니다.

다음과 같은 질문을 할 수 있습니다:

"이 선택된 함수의 기능을 설명해 주세요"

"이 코드가 왜 null 참조 오류를 발생시킬까요?"

"이 루프를 더 효율적으로 리팩토링하려면 어떻게 해야 할까요?"

"Jest 프레임워크를 사용하여 이 메서드에 대한 세 개의 유닛 테스트를 생성하세요"

💡 프로 팁: 질문하기 전에 코드 블록을 선택하면 AI에 직접적인 맥락을 제공할 수 있습니다.

인라인 채팅으로 빠르게 편집하세요

특정 코드 블록에 대한 변경을 수행할 때는 전체 사이드바 패널을 사용하는 것보다 인라인 채팅 기능이 더 빠른 경우가 많습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다:

에디터에서 직접 코드 블록을 선택하세요 Ctrl+I(Mac에서는 Cmd+I)를 눌러 선택 영역 바로 위에 작은 인라인 채팅 창을 열어보세요. "JSDoc 주석 추가" 또는 "이 코드를 async/await 기능으로 변환"과 같은 요청을 입력하세요. Copilot은 제안된 변경 사항의 차이점 미리보기를 보여줍니다. 이후 이를 수락하거나 무시할 수 있습니다.

via VS Code

이 방법은 시각적 흐름을 깨지 않고 신속한 리팩토링과 코드 변환을 수행하기에 완벽합니다.

🧠 재미있는 사실: 신규 GitHub 개발자의 약 80%가 첫 주 안에 Copilot 사용을 시작합니다.

자율 코딩을 위한 Copilot 에이전트 활용 방법

인라인 제안과 채팅은 단일 파일 내에서 작업할 때 유용합니다. 하지만 기능 구현이나 여러 파일에 걸친 버그 정리 같은 대규모 작업은 일반적으로 여러 파일과 연계된 변경을 수반합니다.

여기서 Copilot의 새로운 에이전트 스타일 기능이 빛을 발합니다.

단순히 질문에 답하는 것을 넘어, 이 tools는 Copilot이 더 높은 수준의 목표를 이해하고 더 넓은 범위에서 변경 사항을 제안하도록 돕습니다. 여러분의 판단을 대체하지는 않지만, 설정 및 검색 작업을 획기적으로 줄여줍니다.

🎥 AI 에이전트가 코딩 워크플로우를 어떻게 혁신하고 자율적인 개발을 가능케 하는지 궁금하신가요? 코딩을 위한 최고의 AI 에이전트와 그 실용적인 적용 사례를 소개하는 이 개요 영상을 시청하세요.

이러한 새로운 에이전트 기능을 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

@workspace 에이전트: Copilot 채팅 보기에서 @workspace 다음에 "인증 로직은 어디에 정의되어 있나요?"와 같은 질문을 입력하면 열려 있는 파일뿐만 아니라 전체 코드베이스에 기반한 답변을 얻을 수 있습니다.

Copilot 편집: 변경 사항을 자연어로 설명하면 Copilot이 관련 파일을 식별하고 검토할 수 있도록 조정된 편집 세트를 제안합니다.

GitHub Copilot 코딩 에이전트: GitHub에서 Copilot에 직접 문제를 할당하면, Copilot이 브랜치를 생성하고 변경 사항을 구현한 후 검토를 위한 풀 리퀘스트를 열어줍니다. 이 모든 작업은 백그라운드에서 실행되므로 다른 일에 집중할 수 있습니다.

via VS Code

유의사항

Copilot의 에이전트 기능은 강력하지만, 여전히 보조 역할일 뿐 "한 번 설정하면 신경 쓰지 않아도 되는" 자율적 기능은 아닙니다.

다음과 같은 경우에 가장 효과적입니다:

명확하고 범위가 정해진 지침을 제공하세요

변경 사항을 신중하게 검토하세요

이들을 의사 결정자가 아닌 가속기로 활용하세요

이러한 기능들은 빠르게 발전 중이며, 일부 기능은 Copilot Pro 또는 Enterprise 구독이 필요할 수 있습니다.

워크플로우에 맞게 GitHub Copilot을 맞춤형으로 설정하는 방법

Copilot이 너무 시끄럽거나 지나치게 적극적이라거나 프로젝트 스타일과 동기화가 되지 않는다고 느껴진다면, 이는 대개 설정 문제일 뿐 포기할 이유가 아닙니다. Visual Studio Code는 GitHub Copilot의 동작 방식을 조정할 수 있는 여러 내장 기능을 제공하므로, 워크플로우를 방해하지 않고 지원하도록 설정할 수 있습니다.

몇 가지 간단한 설정만으로 Copilot은 필요 없을 때는 배경으로 사라지고, 필요할 때 정확히 나타납니다.

VS Code 설정에서 다음 옵션을 조정할 수 있습니다:

특정 언어에 대한 활성화/비활성화: Markdown 또는 JSON 파일에서 제안 기능을 원하지 않는 경우, 해당 언어에 대해서는 Copilot을 비활성화하고 다른 언어에서는 계속 활성화된 상태로 유지할 수 있습니다.

제안 동작 조정: 입력 시 자동으로 제안 사항을 표시하거나 키보드 바로 가기(Alt+\ 또는 Option+)로 수동 트리거 시에만 표시하도록 Copilot을 설정할 수 있습니다.

키보드 바로 가기 설정: Copilot의 기본값 바로 가기가 익숙하지 않다면 그대로 사용할 필요 없습니다. 제안 수락, 대안 주기, 채팅 열기 등 모든 Copilot 명령어는 VS Code의 키보드 바로 가기 설정을 통해 재매핑할 수 있습니다.

콘텐츠 제외: 기업 사용자의 경우 관리자가 특정 파일이나 저장소의 콘텐츠가 Copilot의 컨텍스트로 사용되는 것을 차단할 수 있어 규정 준수에 유용합니다.

Copilot 지침 파일 생성: 저장소에 `.github/copilot-instructions.md` 파일을 추가하여 프로젝트의 코딩 표준이나 선호하는 라이브러리에 대한 구체적인 지침을 Copilot에 제공할 수 있습니다.

코딩에 GitHub Copilot을 사용할 때의 한계점

AI 도구의 약점을 이해하지 못한 채 지나치게 의존하는 것은 위험할 수 있습니다. 버그가 있거나, 보안 취약점이 있거나, 라이선스 요건을 준수하지 않는 코드를 배포하고 싶지는 않을 것입니다. 기술적 부채와 조직에 발생할 수 있는 법적 문제에 대해서는 말할 필요도 없습니다.

항상 Copilot의 출력 결과를 다음 사항에 대해 검증하세요:

논리와 경계 사례

성능 영향

보안 문제

Copilot의 한도를 인지하고, 재능은 있지만 실수도 하는 협력자로 대하십시오:

제한 사항 워크플로우에 미치는 영향 정확성은 보장되지 않습니다 Copilot은 기능적으로 잘못되었거나 미묘한 버그를 포함할 수 있는, 그럴듯해 보이는 코드를 생성할 수 있습니다. 항상 출력 결과를 테스트하세요. 실시간 인터넷 접속 불가 Copilot은 인터넷이나 실시간 문서에 실시간으로 접근할 수 없습니다. 기본 모델에는 지식 제한이 있어, 해당 컨텍스트가 코드베이스에 존재하지 않는 한 최신 API나 보안 업데이트를 인식하지 못할 수 있습니다. 컨텍스트 창 한도 매우 크거나 복잡한 프로젝트에서는 관련 코드 전체를 "인식"하지 못해 제안 정확도가 떨어질 수 있습니다. 라이선스 고려 사항 생성된 코드는 공개 리포지토리의 패턴이나 스니펫과 유사할 수 있으며, 이는 준수해야 할 라이선스 의무가 있을 수 있습니다. 프라이버시 및 데이터 처리 Copilot은 처리 목적으로 관련 코드 컨텍스트를 GitHub 서버로 전송합니다. 이는 사용 중인 플랜 및 설정에 따라 민감하거나 규제 대상 프로젝트의 경우 우려 사항이 될 수 있습니다. 다양한 언어 지원 Python, JavaScript 같은 대중적인 언어에서 최적의 성능을 발휘합니다. 틈새 언어에 대한 지원은 다소 취약할 수 있습니다.

ClickUp으로 개발 워크플로우를 간소화하세요

GitHub Copilot으로 더 나은 코드를 더 빠르게 작성하는 것은 큰 이점입니다. 하지만 모든 개발자가 알다시피, 코딩은 퍼즐의 한 조각에 불과합니다. 해당 기능을 작성하거나 수정한 후에도 여전히 다음 작업이 필요합니다:

일 추적 (티켓 및 스프린트 보드 업데이트)

변경 사항 전달 (Slack, Teams, 이메일)

작업 내용을 문서화하세요 (사양서, API 문서, 릴리스 노트)

티켓 관리는 Jira, 채팅은 Slack, 문서 작업은 Confluence 등 여러 tool 사이를 오가는 것은 단순히 성가신 수준을 넘어섭니다. 이는 흐름을 끊고, 정신적 에너지를 소모하며, 결과물 전달 속도를 늦춥니다.

ClickUp은 개발 작업과 컨텍스트가 함께 존재하는 통합 AI 작업 공간을 팀에 제공함으로써 이 문제를 정확히 해결합니다. 이를 통해 작업 생성부터 전달까지 원활한 워크플로우를 유지할 수 있습니다.

20개 이상의 도구를 ClickUp 내 하나의 강력한 작업 공간으로 대체하세요

방법을 살펴보겠습니다:

코드 스니펫과 작업을 연결하세요

실제 개발에서는 작업이 종종 여러 시스템에 걸쳐 진행됩니다: 여기서는 GitHub PR, 저기서는 Jira 티켓, 또 다른 곳에서는 문서 작업이 이루어지죠.

ClickUp에서는 모든 일을 상태, 담당자, 우선순위가 지정된 실행 가능한 항목으로 구성하세요.

ClickUp 작업과 ClickUp-GitHub 연동을 통해 풀 리퀘스트, 커밋, 브랜치를 ClickUp의 관련 작업에 직접 연결할 수 있습니다.

ClickUp-GitHub 통합을 통해 작업에서 직접 새 문제, 브랜치, 풀 리퀘스트 생성

이 연결은 다음과 같은 이점을 제공합니다:

어떤 코드 변경 사항이 어떤 작업과 연결되어 있는지 한눈에 확인하세요

계획 단계부터 병합된 코드까지의 이력을 추적하세요

환경 간 컨텍스트 손실을 방지하세요

작업 항목은 개발 중인 기능이나 버그에 대한 단일 정보 원천이 됩니다.

ClickUp 스프린트로 전체 애자일 워크플로우를 한곳에서 관리하세요. 백로그에서 작업을 추가하고, 번다운/번업 차트를 보여주는 ClickUp 대시보드로 팀의 속도를 모니터링하며, 미완성 작업을 다음 스프린트로 손쉽게 이동하세요.

ClickUp 대시보드의 AI 카드를 활용하여 스프린트 성과를 요약하세요

이는 커밋 후 매번 다른 시스템에서 티켓을 수동으로 업데이트할 필요가 없다는 의미입니다. ClickUp의 보기는 실제 진행 상황을 자동으로 반영합니다.

사양, 문서, 코드를 나란히 배치하세요

ClickUp Docs로 모든 프로젝트 및 코드 문서 (아키텍처 결정부터 API 가이드까지)를 생성하고 저장하세요. 관련 작업과 바로 함께 저장됩니다.

ClickUp Docs는 코드 블록 형식 지정과 중첩된 페이지도 지원하여 기술 문서를 체계적이고 가독성 있게 유지하는 데 완벽합니다. Docs의 버전 기록 및 실시간 협업 기능을 통해 팀은 항상 올바른 것을 구축하는 데 필요한 정보를 확보할 수 있습니다.

ClickUp 문서 내에서 조직 지식 기반을 구축하여 정보를 실행으로 연결하세요

자연어와 AI로 더 많은 작업을 더 빠르게 수행하세요

개발자를 위한 대부분의 AI 도구는 코드 작성에 집중합니다. 유용하지만, 이는 업무의 일부에 불과합니다.

일이 정말로 느려지는 부분은 코드 주변의 모든 작업입니다: 요구사항 이해, 컨텍스트를 구현으로 전환, 문서 업데이트 유지, 문제, PR, 티켓 전반에 걸쳐 반복되는 질문에 답변하기 등이 바로 그것입니다.

ClickUp AI는 맥락이 흔히 사라지는 그 복잡한 중간 단계에서 작동하도록 설계되었습니다.

맥락 속에서 코드를 생성하세요, 고립된 상태가 아닌

ClickUp AI 코드 생성은 단순히 "프롬프트를 붙여넣기하고 코드를 얻는" 일반적인 경험이 아닙니다. 작업, 문서, 코멘트 내부에서 작동하도록 설계되어 생성된 코드가 실제 일 내용을 정확히 반영합니다.

클릭업 Brain의 상황 인식 AI로 코드를 생성하고 디버깅하며 평이한 영어로 설명하세요.

📌 사용 사례 예시:

수락 기준이 이미 포함된 작업 내부에서 직접 API 핸들러 템플릿을 생성하세요.

버그 리포트를 검토하면서 정규 표현식, 유틸리티 기능 또는 검증 스니펫을 생성하세요

작업 설명을 바탕으로 테스트 케이스나 모의 데이터를 초안 작성하여 처음부터 시작하지 마세요

프롬프트가 작업 컨텍스트와 함께 존재하기 때문에, 스니펫이 필요할 때마다 요구사항을 다시 설명할 필요가 없습니다.

모호한 요구사항을 개발자 준비 완료 상태의 시작점으로 전환하세요

ClickUp Brain을 사용하면 에디터를 열기도 전에 AI로 제품 또는 이해관계자의 언어를 실행 가능한 내용으로 번역할 수 있습니다.

📌 사용 사례 예시:

긴 작업 설명을 간결한 실행 체크리스트로 요약하세요

모호한 피드백을 구체적인 승인 기준으로 전환하세요

기능 요청을 기술적 요구사항이나 극한 사례로 재구성하세요

ClickUp Brain을 사용하여 기능 요청을 기술적 요구사항이나 극한 사례로 재구성하세요.

작업의 진정한 의미를 추측하는 대신, 더 명확한 플랜으로 시작하세요. 그러면 코딩을 시작할 때 Copilot의 효과가 더욱 높아집니다.

전체 IDE 검색 없이 질문에 답변하세요

ClickUp Brain을 사용하면 작업 공간 전반에 걸쳐 다음과 같은 자연어 질문을 할 수도 있습니다:

"이 기능의 인증은 어디에서 처리되나요?"

"이 엔드포인트와 관련된 작업은 무엇인가요?"

"이 버그는 이전에 해결된 적이 있나요?"

ClickUp에서 작업, 문서, 채팅을 검색하고 ClickUp Brain으로 자연어 질문을 해보세요.

티켓, Slack 스레드, 오래된 문서를 일일이 찾아볼 필요 없이 작업, 댓글, 문서에서 추출한 맥락에 맞는 답변을 즉시 얻을 수 있습니다.

범위 지정 및 검토 가능한 일을 위해 Codegen을 사용하세요

ClickUp의 Codegen Agent는 단순한 제안이 아닌 실행에 대한 도움을 원하지만 여전히 통제권을 유지하고 싶은 상황을 위해 설계되었습니다.

코드 생성 에이전트를 작업에 할당하거나 코멘트에서 호출하여 다음을 수행할 수 있습니다:

작업 컨텍스트를 기반으로 초기 구현안을 생성하세요

명확하게 범위가 정의된 버그를 수정하세요.

병합 전에 검토할 수 있는 PR 준비 완료 변경 사항 생성

ClickUp Codegen으로 팀 워크플로우 전반에 걸쳐 AI 제안에서 실제 풀 리퀘스트로의 인계를 자동화하세요.

IDE 전용 AI와의 핵심 차이점은 무엇일까요? 에이전트는 단일 파일이 아닌 작업, 코멘트, 연결된 문서, 승인 기준을 이해합니다.

이는 다음과 같은 경우에 더 적합합니다:

명확한 경계를 가진 소규모 기능들

특정 티켓과 연결된 리팩토링

관련 파일 전반에 걸친 정리 또는 일관성 작업

⚠️ 자동 병합되는 내용은 없습니다. 출력물은 검토 및 편집이 가능하며, 다른 기여와 동일하게 처리됩니다.

예전에는 속도를 늦추던 일상적인 일을 자동화하세요

작업 상태 업데이트, QA 단계 포함, PR 병합 후 이해관계자 알림 등은 모두 필수적이지만 매번 사람의 판단이 필요한 작업은 아닙니다.

ClickUp 자동화 기능을 활용해 이러한 업데이트를 자동으로 처리하는 조건부 규칙을 구축하세요. 다음을 수행할 수 있습니다:

풀 리퀘스트가 병합되면 작업을 자동으로 검토 중 상태로 이동

작업이 스테이징 환경에 배포될 때 QA 엔지니어를 할당하세요

기능이 테스트 또는 승인 준비가 되면 이해관계자에게 알림을 보내세요.

게다가 AI 슈퍼 에이전트는 맥락이 중요할 때 개입할 수 있습니다. 단순히 상태만 변경하는 대신 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

최근 작업 활동을 기반으로 명확한 상태 업데이트 생성

검토자나 비기술적 이해관계자를 위해 변경된 내용을 요약하세요.

일이 다음 단계로 넘어가기 전에 누락된 정보를 표시하세요

슈퍼 에이전트가 여러분을 위해 워크플로우를 처음부터 끝까지 자동화하는 모습을 확인하세요:

전체 이야기: 아이디어에서 출시까지, 하나의 작업 공간

VS Code의 GitHub Copilot은 코드 구상 및 작성을 지원합니다. ClickUp은 해당 작업의 전체 라이프사이클을 지원합니다: 요구사항 파악부터 진행 상황 추적, 스니펫 또는 기능 프로토타입 생성, 코드 연결, 문서 저장, 상태 변경 자동화에 이르기까지.

이렇게 하면 빠른 코드가 빠른 출시로 이어집니다.

소프트웨어 개발 라이프사이클의 '왜', '무엇', '어떻게'가 한곳에 모여 있는 공간을 원하신다면, 지금 바로 ClickUp을 무료로 사용해 보세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

Microsoft Copilot은 Word 및 Excel과 같은 Microsoft 365 앱에서 생산성을 높이는 범용 AI 어시스턴트인 반면, GitHub Copilot은 코드 에디터 내에서 소프트웨어 개발자를 위해 특별히 구축된 전문 도구입니다.

Copilot은 대부분의 프로그래밍 언어를 지원하지만, 훈련 데이터에 방대한 공개 코드가 포함되어 있어 Python, JavaScript, TypeScript, Go, Ruby와 같은 인기 언어에서 가장 우수한 성능을 발휘합니다.

많은 팀에게 그렇습니다. 신규 개발자의 온보딩을 가속화하고, 반복적인 보일러플레이트 코드 작성에 소요되는 시간을 줄이며, 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 코딩 패턴을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

가장 흔한 원인은 구독 또는 체험판 만료, 로그아웃 후 재로그인으로 해결 가능한 인증 문제, API 요청을 차단하는 네트워크 방화벽, 또는 확장 프로그램의 구식 버전 사용입니다.