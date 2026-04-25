팀을 위한 10가지 ClickUp 대시보드 예시

ClickUp 대시보드는 프로젝트 데이터를 경영진, 프로젝트 관리자, 영업 팀, 마케터, 대행사, HR 팀, 개발자 및 개별 기여자를 위한 실시간 보고 보기로 변환합니다.

Microsoft의 '워크 트렌드 인덱스(Work Trend Index)'에 따르면, 직원의 48%가 업무가 혼란스럽고 단편적으로 느껴진다고 답했습니다. 프로젝트 상태가 여러 작업, 스프레드시트, 채팅, 업데이트 등에 흩어져 있으면 팀은 금세 집중력을 잃게 됩니다.

이 가이드에서는 10가지 ClickUp 대시보드 예시와 그 기반이 되는 위젯, 그리고 대시보드를 유용하게 만드는 디자인 원칙을 소개합니다.

ClickUp 대시보드 예시 한눈에 보기

각 대시보드가 하나의 명확한 비즈니스 질문에 답할 때 ClickUp 대시보드의 효과가 가장 큽니다. 아래 테이블에서는 각 팀에 적합한 대시보드, 사용해야 할 위젯, 그리고 이를 통해 어떤 의사결정을 내리는 데 도움이 되는지 보여줍니다.

대시보드 예시 가장 적합한 분야 주요 위젯 지원하는 의사결정 경영진 대시보드 경영팀 포트폴리오, 원형 차트, 업무량, AI 카드 어떤 이니셔티브에 주의를 기울여야 할까요? 프로젝트 관리 대시보드 프로젝트 관리자 작업 목록, 상태 막대 차트, 타임라인, 계산 지연되거나, 진행이 멈췄거나, 위험에 처한 항목은 무엇인가요? 영업 팀 대시보드 영업 팀 관리자 파이프라인 단계, 매출 카드, 추세 차트 어떤 거래에 후속 조치가 필요한가요? 마케팅 대시보드 마케팅 팀 막대 차트, 작업 목록, 위젯 삽입 어떤 캠페인이 지연되거나 실적이 저조한가요? 시간 추적 대시보드 대행사 및 서비스 팀 시간 추적, 청구 가능 보고서, 계산 어떤 클라이언트나 프로젝트가 예산을 초과했나요? 팀 업무량 대시보드 팀 리더 작업량, 담당자별 작업 수 누가 업무 과부하를 겪고 있고, 누가 업무가 부족한가요? 클라이언트용 대시보드 대행사 및 클라이언트 팀 필터링된 작업 목록, 상태 차트, 임베드 내부적인 잡음 없이 클라이언트는 무엇을 확인할 수 있을까요? 인사(HR) 대시보드 인사 운영 팀 채용 파이프라인, 양식, 계산 채용이나 온보딩이 어디서 블록이 걸리고 있나요? 제품 대시보드 제품 및 엔지니어링 팀 스프린트 번다운, 버그 심각도, 벨로시티 출시 일정은 여전히 순조로운가요? 개인 생산성 대시보드 개인 기여자 동적 작업 목록, 시간 막대 차트, AI 우선순위 인사이트 다음에는 어떤 일을 해야 할까요?

ClickUp 대시보드란 무엇인가요?

ClickUp 대시보드는 사용자 정의가 가능한 보고 페이지로, ClickUp 작업, 목표, 시간 입력, 스프린트 및 사용자 지정 필드를 실시간 시각화 위젯으로 변환해 줍니다.

정적인 스프레드시트나 독립형 보고 도구와 달리, ClickUp 대시보드는 실제 업무와 항상 연결됩니다. 팀은 업무가 진행되는 동일한 작업 공간에서 태스크, 목표, 시간, 작업량, Sprints, 양식 및 사용자 지정 필드를 추적할 수 있습니다.

팀들은 ClickUp 대시보드를 사용하여 프로젝트 상태, 작업량, 영업 파이프라인 상태, 캠페인 성과, 시간 추적, 채용 진행 상황, 스프린트 속도 및 개인 생산성을 추적합니다.

ClickUp 대시보드를 사용하여 메트릭과 목표를 추적할 수 있는 맞춤형 대시보드를 만들어 보세요.

대시보드를 사용하면 다양한 유형의 정보를 표시하는 모듈형 구성 요소인 위젯을 통해 ClickUp 작업 공간 전반의 데이터를 하나의 화면으로 통합할 수 있습니다. 개별 작업과 목록을 일일이 확인하는 대신, 가장 중요한 사항을 한눈에 파악할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드는 다음 네 가지 핵심 보고 요구 사항을 지원합니다:

맞춤형: Teams는 위젯을 드래그하고, 크기를 조정하고, 배열할 수 있습니다.

실시간 업데이트: 작업 데이터가 변경되면 위젯이 자동으로 갱신됩니다

공유: 팀은 게스트, 클라이언트 또는 내부 이해관계자와 대시보드를 공유할 수 있습니다.

스페이스 간 보고: 대시보드는 여러 스페이스, 폴더 및 목록에서 데이터를 가져올 수 있습니다.

재미있는 사실: “대시보드(dashboard)”라는 단어는 소프트웨어나 자동차에서 유래한 것이 아닙니다. 원래는 말이 끄는 마차에 설치된 나무나 가죽 보드를 뜻했는데, 이 보드는 말의 발굽에 의해 진흙이 “튀어오르는(dashed)” 것을 막아주는 역할을 했습니다.

어떤 ClickUp 대시보드를 먼저 구축해야 할까요?

가장 시급한 의사결정과 연계된 대시보드부터 시작해 보세요. 마감 기한을 지키지 못해 어려움을 겪는 팀에는 프로젝트 대시보드가 필요합니다. 예측 가시성이 낮은 영업 팀에는 파이프라인 대시보드가 필요합니다. 마진이 줄어들고 있는 대행사에는 시간 추적 대시보드가 필요합니다.

팀에서 다음과 같은 작업이 필요하다면… 먼저 이 대시보드를 만들어 보세요 도움이 되는 이유 지연되거나 차단된 일 파악하기 프로젝트 관리 대시보드 기한이 지난 작업, 진행이 중단된 상태, 타임라인 리스크를 보여줍니다 경영진의 상태 확인 요청을 줄이세요 경영진 대시보드 이니셔티브 진행 상황, 업무량 및 비즈니스 현황을 요약합니다 영업 팀의 후속 조치 개선 영업 팀 대시보드 거래 단계, 기한이 지난 연락 사항, 매출 추이를 추적합니다 대행사 마진 보호 시간 추적 대시보드 청구 가능 시간, 청구 불가 일 및 예상 비용을 비교합니다 번아웃 방지 팀 업무량 대시보드 업무 과부하 상태인 팀원과 활용되지 않은 용량을 보여줍니다 클라이언트 가시성 향상 클라이언트용 대시보드 내부 업무 내용을 노출하지 않고 마일스톤과 결과물을 공유합니다 채용 프로세스 가속화 인사(HR) 대시보드 지원자 단계, 채용 소요 시간 및 온보딩 작업을 추적합니다 릴리스 타임라인을 보호하세요 제품 대시보드 스프린트 번다운, 버그 심각도 및 속도 추세를 보여줍니다

누가 ClickUp 대시보드를 사용해야 할까요?

ClickUp 대시보드는 프로젝트, 인력, 타임라인, 성과 메트릭에 대한 실시간 가시성이 필요한 팀에 유용합니다.

다음과 같은 경우 ClickUp 대시보드를 사용해 보세요:

여러 리스트, 폴더 또는 스페이스에 걸쳐 프로젝트 진행 상황을 추적하세요

담당자별 작업량 및 용량 모니터링

영업 파이프라인, 캠페인, 스프린트 또는 채용 진행 상황을 보고하세요

내부 일 내용을 노출하지 않고 클라이언트에게 업데이트 내용을 공유하세요

사용자 지정 필드를 차트, 테이블 및 계산으로 변환하세요

모든 팀을 위한 10가지 ClickUp 대시보드 예시

가장 적합한 ClickUp 대시보드는 팀이 내려야 할 결정에 따라 달라집니다. 경영진은 포트폴리오 현황을 파악해야 하고, 프로젝트 관리자는 위험 요소와 마감일을 추적해야 하며, 영업 팀은 파이프라인 상태를 확인해야 하고, 마케팅 팀은 캠페인 실행 및 성과 데이터를 필요로 하며, HR 팀은 채용 및 온보딩 현황을 파악해야 합니다. 아래의 모든 예시는 ClickUp 기본 위젯을 사용하여 구축할 수 있으며, 각각 특정 기능을 목표로 합니다.

1. 경영진 대시보드

경영진 대시보드는 리더들에게 이니셔티브, 리스크, 업무량 및 비즈니스 현황을 실시간으로 보여줍니다. 이 대시보드는 모든 부서의 데이터를 단일 정보 소스로 통합하여, 상위 수준의 '미션 컨트롤' 기능을 수행합니다.

ClickUp에서는 다음을 활용할 수 있습니다:

ClickUp 대시보드로 이니셔티브 진행 상황과 팀 역량을 모니터링하세요

전문가 팁: AI가 핵심 내용을 즉시 파악해 줄 수 있는데, 굳이 대시보드를 한 줄 한 줄 읽느라 시간을 낭비할 필요가 있을까요? ClickUp AI 카드를 추가하면 대시보드 내에서 실시간 프로젝트 활동을 간결한 요약으로 확인할 수 있습니다. 리더들은 주요 동향, 새롭게 대두되는 위험 요소, 그리고 다음에 주의를 기울여야 할 부분을 신속하게 파악할 수 있습니다. ClickUp AI 카드를 사용하여 대시보드 인사이트와 잠재적 위험 요소를 요약해 보세요

2. 프로젝트 관리 대시보드

프로젝트 관리자에게는 더 많은 업데이트가 필요하지 않습니다. 그들에게 필요한 것은 프로젝트의 현재 진행 상황을 명확하게 보는 것입니다.

ClickUp에서 프로젝트 관리 대시보드에는 다음이 포함될 수 있습니다:

ClickUp 대시보드를 통해 기한이 지난 일, 프로젝트 진행 속도, 지연된 작업을 추적하세요

이 설정은 각 부분이 서로 다른 질문에 답하기 때문에 효과적입니다. 무엇이 지연되고 있나요? 무엇이 막혀 있나요? 타임라인은 잘 지켜지고 있나요? 실제로 우리는 어느 정도 진행되었나요?

예를 들어, 제품 출시 일정이 지연되기 시작하면 프로젝트 대시보드가 해당 문제를 즉시 강조 표시합니다. 기한이 지난 승인 건이 가장 먼저 눈에 띄게 표시됩니다. 상태 차트에는 검토 대기 중인 작업이 쌓여 있는 것이 나타나고, 타임라인에서는 지연이 후속 작업에 영향을 미치기 시작하는 지점을 확인할 수 있습니다. 이러한 개요를 통해 프로젝트 관리자는 조기에 개입하여 업무를 재배정하고 마감일을 지킬 수 있습니다.

ClickUp 자동화는 마감일이 지나면 알림을 보내줍니다. 이를 활용하여 대시보드를 더욱 정교하게 다듬을 수 있습니다. 또한 처음부터 직접 만들지 않으시려면 자동화 템플릿을 기반으로 시작하여 원하는 대로 맞춤형 설정을 적용할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 적절한 조치를 자동으로 실행하고 업무를 원활하게 진행하세요.

15분 이내에 프로젝트 관리 대시보드를 구축하고 싶으신가요? 이 안내서를 통해 방법을 확인해 보세요:

전문가 팁: ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용해 상태 보고서를 자동화하세요 대시보드는 변경된 사항을 보여줍니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 이러한 변경 사항을 팀을 위한 정기 상태 보고서로 전환해 드립니다. 예를 들어, '주간 업데이트 담당자'는 매주 월요일 아침 스프린트 진행 상황, 기한이 지난 업무, 장애 요인 및 완료된 작업을 요약한 후 해당 보고서를 적절한 팀 채널로 자동으로 전송할 수 있습니다. ClickUp Super Agents를 사용하여 주간 대시보드 보고서를 자동으로 생성하고 발송하세요

3. 영업 팀 대시보드

영업 관리자는 일반적으로 성사율, 평균 거래 크기, 거래 속도, 단계별 전환율, 파이프라인 커버리지, 예측 정확도 등의 메트릭을 모니터링합니다. 이러한 수치는 파이프라인이 실제로 건전한 상태인지, 아니면 겉으로만 바빠 보이는 것인지 여부를 보여줍니다.

ClickUp 영업 대시보드는 팀이 거래 단계, 기한이 지난 후속 조치, 매출 목표, 파이프라인 동향 및 AI가 우선순위를 지정한 위험 요소를 추적할 수 있도록 지원합니다.

파이프라인 단계 보기: 각 단계에 몇 건의 거래가 있는지 확인하세요

지연된 후속 조치 목록: 기회가 무산되기 전에 중단된 영업 활동을 파악하세요

매출 및 거래 건수 카드: 데이터를 일일이 찾아보지 않고도 목표 달성 가시성을 한눈에 확인하세요

추세 차트: 파이프라인 이동, 계약 체결 속도 또는 단계별 전환율을 시간 경과에 따라 추적하세요

AI 인사이트 및 자동화: ClickUp Brain과 자동화 기능을 활용하여 위험 요소를 파악하고, 거래의 우선순위를 정하며, 후속 조치를 원활하게 진행하세요.

ClickUp의 영업 파이프라인 대시보드를 사용하여 거래 단계 및 파이프라인을 추적하세요

예를 들어, 대시보드를 열었을 때 거래량이 많지만, 여전히 상당수의 잠재 고객이 협상 단계에 머물러 있는 것을 확인할 수 있습니다. 게다가 후속 조치가 계속 지연되고 있으며, 예측 매출도 감소하기 시작했습니다. 이 시점에서 문제는 더 명확해집니다. 팀에 필요한 것은 상위 단계의 파이프라인을 더 늘리는 것이 아닙니다. 영업 담당자가 진행 중인 거래를 최종 단계로 이끌고 성사시킬 수 있도록 지원해야 합니다.

알고 계셨나요? 가트너(Gartner)는 올해 말까지 기업용 앱의 40%가 업무별 AI 에이전트를 기능으로 탑재할 것으로 전망합니다. ClickUp에서는 이미 이러한 현실을 경험하고 있습니다. 저희는 데모 준비와 후속 조치를 처리하는 자율 운영 엔진으로 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하여, 성공에 집중할 수 있습니다. 아래에서 AI 에이전트의 실제 작동 모습을 확인해 보세요:

4. 마케팅 대시보드

마케팅 팀은 캠페인 작업, 파일, 승인 절차, 성과 데이터가 서로 다른 도구들에 흩어져 있을 때 '컨텍스트 스프롤(Context Sprawl )' 현상에 직면하게 됩니다. ClickUp 마케팅 대시보드는 캠페인 실행 현황과 실시간 성과 데이터를 하나의 보고 화면에 통합하여 제공합니다.

그리고 ClickUp에서 이 대시보드는 다음과 같은 기능을 의미합니다:

막대 차트: 캠페인을 기준으로 작업을 그룹화하여 어떤 이니셔티브가 마무리 단계에 접어들었는지, 어떤 이니셔티브가 지연되고 있는지 확인하세요

작업 목록: “콘텐츠 유형”(예: 비디오, 블로그, 광고 문안)으로 필터링하여 모든 채널에 걸쳐 크리에이티브 파이프라인이 균형 있게 운영되도록 하세요.

위젯 삽입: 실시간 Google Analytics 또는 Looker Studio 보기를 불러와 성과 데이터를 해당 데이터를 생성하는 업무 바로 옆에 배치하세요.

ClickUp 대시보드의 맞춤형 임베드 기능을 사용하여 일 현황과 실시간 성과 데이터를 함께 보십시오.

이 설정을 통해 사용자 지정 필드를 통해 추적되는 채널, 퍼널 단계 및 형식이 모든 시각적 분석의 기반이 됩니다.

마케팅 이사가 트래픽 감소 현상을 감지했다고 가정해 봅시다. 이사는 대시보드를 확인하여 '소셜 미디어' 상태 막대가 정체되어 있음을 확인하고, 내장된 분석 데이터를 통해 유입 트래픽이 감소했음을 파악합니다. 이사는 크리에이티브 자산이 여전히 '법무 검토' 단계에 있다는 사실을 즉시 인지하여, 별도의 '진행 상황 점검' 회의 없이 캠페인을 시작할 수 있게 됩니다.

실제 사례: Finastra는 ClickUp 대시보드를 활용해 전 세계 각 지역의 마케팅 가시성을 한곳에서 파악할 수 있도록 했습니다. 이를 통해 팀은 수동 보고 업무를 줄이고 경영진이 캠페인 현황을 실시간으로 확인할 수 있도록 했습니다. 해결 방안: 그들은 실시간 '단일 정보 소스' 역할을 수행하기 위해 ClickUp 대시보드로 전환했습니다. 캠페인 데이터를 중앙 집중화함으로써 수동 보고와 이메일 연쇄 전달의 필요성을 없앴습니다. 결과: 보고 업무 부담 감소: 팀은 지역별 데이터를 수동으로 정리하는 데 몇 시간을 소비하던 일을 중단하고, 업무 실행에 집중하기 시작했습니다.

즉시 확인: 경영진은 이제 전사적 캠페인 현황을 실시간으로 모니터링할 수 있어, 매주 동기화 결과를 기다릴 필요가 없습니다. 저희의 신조는 ‘ClickUp에 없다면 존재하지 않는 것’입니다. 따라서 오늘날 모든 마케팅 활동을 ClickUp에 입력하여 모든 이해관계자의 가시성을 확보하는 것이 필수적입니다. 저희의 신조는 ‘ClickUp에 없다면 존재하지 않는 것’입니다. 따라서 오늘날 모든 마케팅 활동을 ClickUp에 입력하여 모든 이해관계자에게 가시성을 보장하는 것이 필수적입니다.

5. 시간 추적 대시보드

시간 단위로 요금을 청구하는 대행사는 마진을 확보하기 위해 정확한 데이터가 필요합니다. ClickUp 시간 추적 기능은 대시보드 위젯에 데이터를 직접 전송하여 타사 도구로 인한 동기화 지연을 줄여줍니다.

ClickUp 프로젝트 시간 추적 기능을 사용하여 청구 가능 시간, 청구 불가 시간 및 시간 추정을 보십시오.

담당자별 시간 추적: 막대 차트를 통해 누가 어떤 작업을 기록했는지 확인하세요

프로젝트별 시간 추적: 클라이언트 계정별 소요 시간을 비교하세요

ClickUp 청구 가능 보고서: 수익을 창출하는 작업과 내부 작업을 구분하세요

계산 위젯: 예상 시간과 실제 시간을 비교하여 범위 확장( 예상 시간과 실제 시간을 비교하여 범위 확장( scope creep )을 파악하세요

예를 들어, 대시보드를 열었을 때 특정 클라이언트 계정의 시간 추정치 대부분이 이미 소진되었고, 청구 가능한 시간이 예상보다 빠르게 증가하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 초과가 더 악화되기 전에 범위를 재검토하거나, 플랜을 조정하거나, 클라이언트와 대화를 나눌 필요가 있다는 신호입니다.

보너스: ClickUp 슈퍼 에이전트는 용량이 한계에 다다르기 전에 클라이언트 업무량을 재조정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예시로는 리소스 할당 관리자 AI 에이전트가 업무량 신호를 모니터링하고, 과부하를 감지하여, 계정 간 작업 재배분을 제안할 수 있습니다. 에이전트의 권한, 지식, 메모리는 여전히 Teams가 관리합니다. 이 슈퍼 에이전트 실행하기 리소스 할당 관리자 AI 에이전트를 사용하여 용량이 한계에 다다르기 전에 클라이언트 업무량을 재조정하세요

6. 팀 업무량 대시보드

팀 업무량 대시보드는 과부하 상태이거나 업무가 부족한 직원, 또는 긴급 업무를 처리 중인 직원을 보여줍니다. 직원별 작업량을 표시하는 '작업량 위젯'을 통해 추측에 의존하는 상황을 없애세요. 팀원별로 작업량 한도를 설정하면, 과부하 상태이거나 여유가 있는 직원을 대시보드에서 바로 확인할 수 있습니다.

ClickUp의 '작업량 보기'를 활용해 번아웃을 예방하고, '지도 보기'를 통해 위치 기반 작업을 더 스마트하게 계획해 보세요.

예를 들어, 대시보드를 열어보면 한 디자이너가 긴급한 일의 대부분을 담당하고 있는 반면, 다른 팀원은 여유 시간이 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이때 데이터를 바탕으로 바로 일 분배를 재조정할 수 있습니다.

7. 클라이언트용 대시보드

투명성은 신뢰를 쌓아 주지만, 과도한 정보 공유는 혼란을 초래합니다. ClickUp의 클라이언트용 대시보드는 이해관계자들에게 마일스톤, 결과물, 프로젝트 단계 및 내장된 자산을 읽기 전용으로 확인할 수 있는 가시성을 제공합니다.

ClickUp 클라이언트 포털 대시보드를 사용하여 작업 및 결과물에 대해 협업할 수 있는 클라이언트 포털을 생성하세요.

ClickUp에서는 다음과 같이 대시보드를 구성할 수 있습니다:

필터링된 작업 목록: 상위 수준의 “마일스톤”과 최종 결과물만 표시됩니다. 불필요한 정보가 섞이는 것을 방지하기 위해 내부 하위 작업과 “검토 중” 단계는 숨겨집니다.

상태 막대 차트: 주요 프로젝트 단계의 완료 현황을 보여주는 전체적인 시각화 자료

위젯 삽입: 실시간 Figma 프로토타입 또는 Loom 데모 영상. 클라이언트는 대시보드에서 직접 최신 일(작업물)을 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 복잡한 빌드를 관리하는 한 소프트웨어 에이전시는 이 대시보드를 사용하여 400개가 넘는 기술 지원 티켓을 클라이언트에 노출하지 않습니다. 클라이언트에게는 "개발", "QA", "실행"이라는 세 가지 단계만 표시된 원형 차트가 보입니다. 클라이언트가 "QA" 섹션이 늘어나는 것을 확인하면, 프로젝트 관리자가 보안 패치 작업이 마무리 단계에 있다는 내용을 이미 노트해 둔 텍스트 위젯을 참조하게 됩니다.

클라이언트용 대시보드를 만들고 싶으신가요? 다음 단계별 가이드를 확인해 보세요:

8. 인사 및 인력 운영 대시보드

채용 업무가 이메일, 스프레드시트, 양식, 면접 노트 등 여러 곳에 흩어져 있으면 인사 운영 팀은 지원자를 놓치기 쉽습니다. ClickUp 인사 대시보드를 사용하면 지원자 단계, 지원 접수 현황, 채용 소요 시간, 온보딩 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다.

ClickUp에서는 다음과 같이 대시보드를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다:

막대 차트 (채용 파이프라인): “지원”, “심사”, “면접”, “제안”과 같은 사용자 지정 필드별 지원자 수를 시각화합니다.

양식-작업 연동: ClickUp 양식을 통해 접수된 신청서는 “신규 신청자” 위젯으로 바로 전송됩니다.

계산 위젯: “채용 소요 시간” 또는 “공석 대 충원 현황”을 모니터링하여 채용 속도를 측정합니다.

ClickUp 계산 위젯으로 채용 속도를 측정해 보세요

예를 들어, 퍼널 상단에는 지원자가 많지만 심사 단계에서 통과하는 사람은 극소수라는 사실을 발견할 수 있습니다. 또는 온보딩 작업이 첫 주에 정체되어 있다는 것을 알 수 있습니다. 이는 채용 속도나 신입 사원의 경험에 영향을 미치기 전에 프로세스를 개선해야 한다는 분명한 신호입니다.

9. 제품 및 개발 대시보드

정시에 코드를 출시하려면 릴리스가 차질을 빚기 전에 문제점을 미리 파악해야 합니다. ClickUp 제품 대시보드는 스프린트 진행 상황, 버그 심각도, 속도, 차단된 작업 및 릴리스 위험을 추적합니다.

다음과 같이 ClickUp 대시보드를 구성해 보세요:

스프린트 번다운 차트: "이상적인" 선을 기준으로 포인트를 추적하여 스프린트가 끝나기 전에 발생할 수 있는 "금요일 막바지 작업"을 미리 파악하세요.

버그 심각도 분석: 사용자 지정 필드를 활용한 원형 차트로, UI 수정과 같은 쉬운 작업에 치중하여 “중요(Critical)” 버그가 간과되지 않도록 합니다.

스프린트 벨로시티 차트: 최근 스프린트의 과거 성과를 시각화하여 이해관계자에게 데이터 기반의 로드맵 예상치를 제공합니다.

ClickUp 대시보드를 통해 스프린트 상태, 버그 심각도, 전달 속도를 추적하세요

예를 들어, 벨로시티 추세는 여전히 안정적으로 보이지만 스프린트 중반에 버닝다운 곡선이 평평해지기 시작한다고 가정해 봅시다. 그러다 중대한 버그가 집중적으로 발생하고 차단된 항목 목록이 늘어나는 것을 발견하게 됩니다. 대시보드를 활용하면 릴리스를 보호할 시간이 아직 남아 있는 시점에 이러한 변화를 조기에 포착할 수 있습니다.

10. 개인 생산성 대시보드

개인 생산성 대시보드에는 할당된 작업, 마감일, 시간 사용 내역, 완료된 작업, AI가 추천한 우선순위가 표시됩니다. 이 개인용 "지휘 센터"는 조직 내 불필요한 정보를 걸러내고, 즉시 주의가 필요한 사항만을 맞춤형으로 보여줍니다.

생산성 대시보드를 다음과 같이 맞춤형으로 설정할 수 있습니다:

동적 작업 목록: 본인에게 할당된 작업만 표시하며, 마감일 순으로 정렬하여 가장 먼저 처리해야 할 우선순위 작업을 상단에 배치합니다.

주간 시간 막대 차트: 프로젝트별 시간 배포 현황을 보여주는 개인별 분석 자료로, 시간 낭비 요인을 파악하는 데 도움이 됩니다.

완료된 작업 선 차트: 일일 성과를 시각화하여 생산성 추세를 명확하게 파악할 수 있는 추적 도구

AI 우선순위 분석: ClickUp Brain을 사용하여 마감일과 삭제된 의존성을 분석하고, 다음에 어떤 작업을 시작해야 할지 정확히 제안합니다.

예를 들어, 주중이 되면 할 일 목록은 꽉 차 보일 수 있지만, 실제로는 노력이 어디에 집중되고 있는지 거의 알 수 없는 경우가 많습니다. 개인 대시보드는 이러한 문제를 해결해 줍니다. 조치가 필요한 마감일을 파악하고, 업무를 방해하는 의존성을 확인하며, 이번 주가 단순한 활동으로 채워졌는지 아니면 실질적인 진행이 있었는지 점검해 보세요. 이러한 가시성은 단순히 급박함만이 아닌, 더 명확한 목적 의식을 가지고 일할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp 인사이트: 눈에 보이지 않는 일로 인한 “사소한 방해 요소”가 별일 아니라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다. 직원의 28%는 사소한 방해와 끊임없는 작업 전환으로 인해 집중적인 일 수행 시간이 점차 줄어들고, 이로 인해 전반적인 생산성이 저하되며 정신적 부담이 가중된다고 느낍니다. ClickUp의 대시보드와 맞춤형 홈 화면을 활용하면, 눈에 보이지 않는 작업까지 포함해 모든 일을 한눈에 명확하게 파악할 수 있는 개인용 생산성 대시보드를 구축할 수 있습니다. 시간이 실제로 어디에 쓰이고 있는지 파악하고, 현명하게 우선순위를 정할 수 있는 역량을 갖추세요.

ClickUp 인사이트: 눈에 보이지 않는 일로 인한 “사소한 방해 요소”가 별일 아니라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다. 직원의 28%는 사소한 방해와 끊임없는 작업 전환으로 인해 집중적인 일 수행 시간이 점차 줄어들고, 이로 인해 전반적인 생산성이 저하되며 정신적 부담이 가중된다고 느낍니다. ClickUp의 대시보드와 맞춤형 홈 화면을 활용하면, 눈에 보이지 않는 작업까지 포함해 모든 일을 한눈에 명확하게 파악할 수 있는 개인용 생산성 대시보드를 구축할 수 있습니다. 시간이 실제로 어디에 쓰이고 있는지 파악하고, 현명하게 우선순위를 정할 수 있는 역량을 갖추세요.

ClickUp 대시보드에 자주 사용되는 위젯

ClickUp 대시보드 위젯은 작업 공간 데이터를 차트, 목록, 테이블, 임베드 및 AI 요약으로 변환합니다. 어떤 위젯이 가장 적합한지는 대시보드가 지원해야 하는 목적에 따라 달라집니다.

카테고리별 가장 유용한 예시는 다음과 같습니다:

시간 추적 위젯

담당자별 시간 추적: 1인당 시간을 보여주는 막대 차트

프로젝트별 시간 추적: 시간 사용 내역을 자세히 살펴보세요

청구 가능 보고서: 청구 가능한 입력과 청구 불가능한 입력을 구분합니다.

ClickUp 시간 보고 테이블 : 스페이스, 폴더, 목록, 또는 사용자별로 그룹화 스페이스, 폴더, 목록, 또는 사용자별로 그룹화

상태 및 진행 상황 위젯

상태 원형 차트: 각 상태별 작업의 비율

상태 막대 차트: 위치별 상태별 작업 수

ClickUp 누적 흐름도: 시간이 지남에 따라 각 단계를 거치는 일의 흐름을 시각화하세요

작업량 및 담당자 위젯

작업량 위젯: 한도를 초과했거나 미달한 팀원을 보여주는 용량 보기

담당자별 작업 수: 담당자별 작업 배포를 보여주는 막대 차트 또는 원형 차트

담당자별 ClickUp 기한 초과 작업: 지연이 발생하는 부분을 집중 조명합니다

스프린트 위젯

스프린트 번다운 차트: 한 스프린트 내에서 남은 일을 이상적인 진행 속도와 비교하여 추적합니다.

ClickUp 스프린트 번업 차트: 단일 스프린트 내에서 범위 변경 사항과 완료된 작업을 추적합니다

스프린트 벨로시티 차트: 3~10개의 스프린트에 걸쳐 커밋된 작업량과 완료된 작업량을 비교합니다.

맞춤형 및 임베드 위젯

위젯 삽입: Google 스프레드시트, Figma, Loom 또는 외부 URL을 표시하세요

리치 텍스트 위젯: 맥락을 설명하는 노트, 지침 또는 섹션 라벨을 추가하세요

ClickUp 사용자 정의 필드 차트: 사용자 정의 필드 데이터를 활용해 막대, 원형 또는 선 차트를 생성하세요

AI 카드를 사용하여 대시보드 활동을 요약하세요

ClickUp AI 카드는 팀이 대시보드 데이터를 쉬운 언어로 요약할 수 있도록 도와줍니다. 팀은 모든 차트를 수동으로 일일이 살펴볼 필요 없이, AI 카드를 사용하여 실시간 ClickUp 작업 공간 데이터에서 프로젝트 업데이트, 팀 진행 상황, 장애 요인 및 다음 단계를 요약할 수 있습니다.

ClickUp AI 카드를 사용하여 대시보드 인사이트, 프로젝트 업데이트 및 장애 요인을 요약해 보세요

ClickUp에서 대시보드를 만드는 방법

시작하기 전에, 작업 공간 내에서 생성 및 편집에 필요한 권한이 있는지 확인하세요. 그런 다음 다음 단계를 따르세요:

1. 왼쪽 사이드바에서 대시보드를 클릭하거나, 스페이스, 폴더 또는 리스트에서 + 버튼을 사용하세요.

대시보드 클릭

2. 처음부터 만들기를 선택하거나 대시보드 템플릿을 선택하세요

템플릿을 선택하거나 ClickUp 대시보드를 처음부터 직접 만들어 보세요

3. + 카드를 클릭하여 위젯 라이브러리를 엽니다.

'+ 카드'를 클릭하여 ClickUp 대시보드의 위젯 라이브러리를 열어보세요.

4. 위젯 카테고리를 선택하고 데이터 소스를 구성하세요. 데이터를 가져올 스페이스, 폴더 또는 목록을 선택하세요.

5. 캔버스에서 위젯을 드래그하고 크기를 조정하여 레이아웃을 구성하세요

ClickUp 대시보드에서 위젯을 드래그하여 크기를 조정하세요

6. 각 위젯 내의 필터를 사용하여 담당자, 상태, 날짜 범위, 태그 또는 사용자 지정 필드별로 데이터를 필터링하세요.

7. 대시보드 이름을 지정하고 공유 권한(비공개, 팀 전체, 공개 링크)을 설정하세요.

위젯에 "데이터 없음"이 표시되면 데이터 소스가 올바르게 선택되었는지, 그리고 작업에 관련 필드가 입력되어 있는지 확인하세요. 대시보드는 기본적으로 30분마다 자동으로 새로 고쳐지며, 언제든지 수동으로 새로 고칠 수도 있습니다.

ClickUp 인사이트: 근로자의 45%가 자동화 도입을 고려해 본 적이 있지만, 아직 실행에 옮기지 못하고 있습니다. 제한된 시간, 최적의 도구에 대한 불확실성, 그리고 너무 많은 선택지 등은 사람들이 자동화를 향한 첫 단계를 내딛는 것을 주저하게 만들 수 있습니다. ⚒️ 구축이 간편한 AI 에이전트와 자연어 기반 명령어를 갖춘 ClickUp을 사용하면 자동화 기능을 손쉽게 시작할 수 있습니다 . 작업 자동 할당부터 AI가 생성한 프로젝트 요약까지, 복잡한 학습 과정 없이도 강력한 자동화 기능을 활용하고 단 몇 분 만에 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF는 ClickUp의 동적 대시보드와 자동화 차트를 활용해 보고 시간을 40% 단축했으며, 수시간에 걸리던 수작업 과정을 실시간 인사이트로 전환했습니다.

신중하게 설계된 ClickUp 대시보드는 팀이 진행 상황을 추적하고, 업무의 우선순위를 정하며, 일관된 방향으로 나아가는 방식을 변화시킬 수 있습니다. 올바른 활용 방법은 다음과 같습니다 👇

ClickUp 대시보드 디자인을 위한 최고의 실행 방식

신중하게 설계된 ClickUp 대시보드는 팀이 진행 상황을 추적하고, 업무의 우선순위를 정하며, 일관된 방향으로 나아가는 방식을 변화시킬 수 있습니다. 올바른 활용 방법은 다음과 같습니다 👇

대시보드 대상 사용자 및 데이터 스토리를 정의하세요

위젯을 하나도 추가하기 전에 다음 두 가지 질문에 답해 보세요:

“이 대시보드는 마케팅 책임자가 이번 분기에 어떤 캠페인이 계획대로 진행되고 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.”와 같은 한 문장짜리 목적 문구를 작성해 보세요. 만약 작성할 수 없다면, 아직 대시보드를 만들 준비가 되지 않은 것입니다.

적합한 KPI와 위젯을 선택하세요

데이터 유형에 맞는 위젯 유형을 선택하세요:

비율 (상태별 작업 비율) 원형 차트 비교 (팀 회원별 시간) 막대 차트 시간 경과에 따른 추세 (주별 완료된 작업 수) 선 차트 처리해야 할 항목(기한이 지난 작업, 진행이 막힌 작업) 작업 목록 단일 메트릭(총 시간, 작업 수) 계산 위젯

메트릭이 의사결정에 영향을 미치지 않는다면 제외하세요.

시각적 계층을 위해 위젯을 구성하세요

가장 중요한 메트릭을 왼쪽 상단 모서리에 배치하여 명확한 시각적 계층 구조를 구축하세요. 이곳이 시선이 가장 먼저 닿는 곳입니다. 관련 위젯을 그룹으로 묶고 텍스트 위젯을 섹션 구분선으로 활용하세요.

위젯 크기를 조정하여 레이아웃을 손쉽게 맞춤형으로 설정하세요. 메인 차트는 크게, 지원 정보는 작게 조정할 수 있습니다. 크기가 바로 중요도를 반영하기 때문에 ClickUp을 사용하면 모든 것을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

오늘 바로 첫 번째 ClickUp 대시보드를 만들어 보세요

분산된 프로젝트 데이터는 의사 결정을 늦춥니다. ClickUp 대시보드는 작업, 목표, 시간 입력, 업무량, 스프린트 및 사용자 지정 필드를 하나의 실시간 보고 보기로 통합합니다.

팀은 ClickUp 대시보드를 활용하여 경영진의 우선순위, 프로젝트 리스크, 영업 파이프라인, 캠페인 성과, 청구 가능 시간, 채용 진행 상황, 스프린트 현황, 개인 생산성 등을 추적할 수 있습니다.

ClickUp을 무료로 시작하고 몇 분 만에 첫 번째 대시보드를 만들어 보세요.

자주 묻는 질문

ClickUp 보기와 ClickUp 대시보드의 차이점은 무엇인가요?

ClickUp 뷰(목록, 보드, 간트, 달력)는 특정 위치 내에서 작업을 정리하고 표시하며, 실제로 업무를 수행하는 공간입니다. ClickUp 대시보드는 여러 데이터 소스의 데이터를 통합하여 보고 및 모니터링을 위한 시각적 위젯으로 제공하며, 전체적인 상황을 파악할 수 있는 공간입니다.

ClickUp 계정이 없는 클라이언트와도 ClickUp 대시보드를 공유할 수 있나요?

네, 모든 대시보드에 대해 공유 가능한 공개 링크를 생성할 수 있으며, 이를 통해 ClickUp 계정이 없는 외부 사용자도 읽기 전용으로 접근할 수 있습니다.

팀은 ClickUp에서 대시보드를 몇 개나 만들어야 할까요?

각기 다른 대상이나 의사 결정 사항에 대해 하나씩 적용하는 것이 확실한 출발점입니다. 대부분의 팀은 두세 개로 시작하여 점차 확장해 나갑니다.

네, 위젯은 작업 공간에서 실시간 데이터를 가져오며, 대시보드는 30분마다 자동으로 새로 고침됩니다. 또한 언제든지 수동으로 새로 고침을 트리거할 수 있습니다.