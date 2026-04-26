용량 계획을 위한 Smartsheet와 유사한 8가지 tool

Smartsheet는 구조화된 프로젝트 데이터를 잘 처리하지만, 실시간 용량 관리가 아닌 스프레드시트 논리를 기반으로 구축되었습니다. 팀원들이 여러 프로젝트에 시간을 분배하고 있으며, 누군가 작업을 재배정하는 순간 플랜이 현실과 맞지 않게 된다면, Smartsheet는 더 이상 적합하지 않은 것입니다.

이 가이드에서는 8가지 대안을 다룹니다. 간단한 결론: 고객 작업 시간을 청구하는 에이전시는 Float 또는 Productive를 고려해 볼 만합니다. 복잡한 리소스 계산을 수행하는 중견 기업 팀은 Wrike 또는 Runn이 적합합니다. 실제 업무와 동일한 워크스페이스 내에서 용량 계획을 관리하고자 하는 팀은 ClickUp을 살펴보세요. 이미 Asana나 monday.com을 사용하고 있는 팀에게는 이 두 서비스가 중간 정도의 선택지가 될 수 있습니다. 공유 가능한 가용성 보기 기능만 필요하다면 Resource Guru가 가장 간단합니다.

아래에는 비교 테이블, 이러한 tools를 평가할 때 실제로 중요한 5가지 요소, 그리고 각 tools의 솔직한 단점을 포함한 개별 리뷰가 수록되어 있습니다.

용량 계획 소프트웨어란 무엇인가요?

용량 계획 소프트웨어는 팀이 현실적으로 감당할 수 있는 일량을 파악해 주고, 그 한도를 초과하지 않도록 새로운 일을 배정할 수 있도록 도와줍니다. 이 소프트웨어는 가용성, 휴가, 현재 배정된 일, 그리고 (고급 도구의 경우) 역량을 종합적으로 분석하므로, "이 프로젝트를 맡을 수 있을까?"라는 질문에 직감 대신 데이터에 기반한 답변을 얻을 수 있습니다.

이 문제가 예전보다 더 중요해진 이유: 하이브리드 근무 일정, 계약직 업무, 그리고 한 사람이 3~5개의 프로젝트에 시간을 분배하는 상황으로 인해 업무량이 불투명해졌습니다. 스프레드시트로는 누가 어떤 업무를 맡고 있는지 추적할 수 있습니다. 하지만 두 개의 마감일이 같은 화요일로 겹치면서 프리야의 업무량이 다음 주에 110%에 달한다는 사실은 알려주지 못합니다.

ClickUp 인사이트: 관리자 중 단 15%만이 새로운 작업을 배정하기 전에 업무량을 확인합니다. 또 다른 24%는 프로젝트 마감일만을 기준으로 작업을 배정합니다. 그 결과 팀은 과로에 시달리고, 팀원들은 업무가 부족하며, 해결하기에는 이미 3주가 지나버린 후유증이 나타납니다. 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약함으로써 업무 효율을 12% 향상시켰습니다.

용량 계획을 위한 Smartsheet 대안 한눈에 보기

Tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격 솔직한 한도 ClickUp 용량, 작업, 문서를 하나의 작업 공간에서 관리하고자 하는 팀 실시간 작업과 연동된 작업량 보기; AI 기반 할당 및 우선순위 지정 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 기능의 복잡성은 소규모 팀에게는 학습 곡선이 될 수 있습니다 Monday.com 비기술 팀을 위한 시각적 용량 추적 업무량 위젯, 색상으로 구분된 과부하 무료; 유료 요금제는 사용자당 월 9달러부터 고급 업무량 기능은 상위 요금제에 포함됩니다 Wrike 노력 기반 스케줄링을 활용한 기업 자원 계획(ERP) 리소스 플래너, 백분율 기반 할당 무료; 유료 요금제는 사용자당 월 10달러부터 학습 곡선이 가파르고, UI가 복잡함 Asana 여러 프로젝트에 걸친 포트폴리오 수준의 용량 작업량 보기, 포트폴리오, 타임라인 무료; 유료 요금제는 사용자당 월 13.49달러부터 업무량 정확도는 일관된 노력 추정에 의존합니다 Float 대행사 전용 리소스 스케줄링 시각적 스케줄러, 수익성을 고려한 자원 할당 월 8.50달러부터(사용자당) 제한적인 프로젝트 관리 기능 Resource Guru 휴가 관리를 포함한 간편한 팀 일정 관리 가용성 막대, 일정 충돌 감지 월 5달러(사용자당)부터 기본적인 보고 기능, 제한된 연동 기능 Runn 서비스 팀을 위한 실시간 용량 예측 시나리오 계획, 잠정 프로젝트 월 9달러(사용자당)부터 소규모 사용자 커뮤니티, 템플릿 한도 생산성 예산과 연계된 에이전시 리소스 관리 프로젝트 마진과 연계된 활용도 월 10달러부터(사용자당) 서비스업이 아닌 비즈니스에게는 과도한 기능

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 내용이 실제 제품의 가치를 반영한 것임을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

알고 계셨나요? 기업의 50%는 실시간 프로젝트 KPI를 갖추지 못하고 있어, 매월 최소 하루는 수동 보고 작업에 낭비하고 있습니다.

팀이 용량 계획을 위해 Smartsheet 대안을 찾는 이유

리소스 데이터가 행과 열로 관리하기에는 너무 동적으로 변할 때, 팀들은 대개 용량 계획을 위해 Smartsheet를 넘어서는 경우가 많습니다. 용량 계획에는 실시간 작업 업데이트, 휴가 가시성, 업무량 예측, 시나리오 계획, 그리고 플랜이 자동으로 업데이트되는 배정 변경 기능이 필요합니다.

Smartsheet는 구조화된 프로젝트 데이터를 효과적으로 추적할 수 있지만, 업무량이 매일 변동하거나 구성원들이 여러 프로젝트에 시간을 분배해야 하거나, 관리자가 계획된 용량을 실제 업무량과 비교해야 하는 경우 팀은 종종 더 긴밀하게 연결된 시스템이 필요합니다.

모든 도구가 여러분이 필요로 하는 해결책이라고 주장하기 때문에, 선택이 생각보다 어렵습니다. 다음은 반드시 확인해야 할 필수 요소들입니다:

실시간 업무량 가시성: 타임라인이 변경될 때마다 자동으로 업데이트되어 현재 과부하 상태인 팀원과 여유 자원이 있는 팀원을 한눈에 확인할 수 있는 tool이 필요합니다.

시나리오 계획: 훌륭한 도구를 사용하면 실행에 옮기기 전에 "가상" 시나리오를 모델링하여, 새로운 프로젝트가 팀의 업무량에 어떤 영향을 미칠지 정확히 파악할 수 있습니다.

이용률 추적: 청구 가능 시간과 청구 불가 시간을 모니터링하여 문제가 발생하기 전에 자원 과다 할당 상황을 파악하세요

역량 기반 작업 배정: 우수한 도구는 과거 작업 실적, 역할, 가용성을 바탕으로 누가 해당 작업을 맡아야 할지 추천해 줍니다. 대부분의 관리자는 이러한 데이터를 바로 확인할 수 없기 때문에 기본적으로 "가장 가까운 사람"을 선택하게 됩니다.

기존 도구와의 연동: 용량 데이터의 정확도는 이를 입력하는 업무 데이터의 정확도에 달려 있습니다. 달력, 시간 추적, 프로젝트 관리 시스템과 연동되는 도구를 찾아보세요.

1. ClickUp

ClickUp이 작업량 보기를 활용하여 팀 용량을 균형 있게 조정하는 방법

ClickUp의 용량 계획 수립의 장점은 구조적인 데 있습니다. '작업량 보기(작업량 보기)'는 실시간 작업 데이터를 사용하므로, 작업이 이동하면 용량도 자동으로 변경됩니다. 이를 통해 대부분의 스프레드시트 기반 계획 수립에서 문제가 되는 수동 동기화 단계를 없앨 수 있습니다.

'작업량 보기'는 각 구성원의 할당된 업무를 시간, 작업 수, 또는 스토리 포인트와 같은 사용자 지정 필드로 설정된 정의된 용량과 대조하여 표시합니다. 이 보기에서 직접 구성원이나 시간대 간에 작업을 드래그할 수 있으며, 작업을 이동하면 작업량 막대가 자동으로 재계산됩니다. 이는 단순한 보고서가 아닌 계획 수립 도구로 기능합니다.

대시보드는 작업 공간에 이미 있는 시간 추적, 작업 진행 상황 및 사용자 지정 필드의 데이터를 가져옵니다. 계획된 용량을 기록된 노력량과 비교하고, 팀별 배포를 확인하며, 별도의 내보내기 작업 없이도 이해관계자와 실시간 화면을 공유할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 작업, 문서, 대시보드 전반에 걸쳐 활용됩니다. 이 도구는 프로젝트 진행 상황을 요약하고, 업무량 패턴을 파악하며, 과거 업무 기록과 현재 업무량을 바탕으로 업무 배정을 제안할 수 있습니다.

ClickUp Brain이 팀의 업무량을 모니터링하고 주요 동향을 알려드립니다

용량 계획 수립 시, AI Assign은 가용성, 작업량, 작업 맥락을 바탕으로 작업 담당자를 추천합니다.

솔직한 평가: ClickUp은 다양한 기능을 제공하지만, 그 폭넓은 기능에는 대가가 따릅니다. 단순히 가용성을 공유할 필요가 있고 광범위한 작업 공간을 익히고 싶지 않은 팀이라면, Resource Guru나 Float과 같은 더 가벼운 도구를 사용하는 것이 설정하기 더 빠를 것입니다. 또한 모바일 버전의 '작업량 보기' 기능은 데스크탑 버전보다 더 제한적입니다.

ClickUp의 주요 기능

ClickUp Goals를 사용하여 목표를 설정하고 이를 작업에 연결하여 계획된 용량이 실제 성과로 어떻게 이어지는지 추적하세요

작업 간 의존성을 파악하고 ClickUp 간트 보기를 활용하여 지연이 타임라인과 팀 업무량에 어떤 영향을 미치는지 파악하세요

팀의 업무 플랜 방식에 맞는 사용자 지정 필드를 사용하여 노력량을 정의하세요

ClickUp의 내장형 프로젝트 시간 추적 기능을 사용하면 시간 추정과 실제 추적된 시간을 비교하여 향후 용량 계획을 개선할 수 있습니다.

시간 경과에 따른 용량 변화를 보여주는 15가지 이상의 유연한 ClickUp 보기를 활용해 타임라인 전반에 걸쳐 일을 계획하세요

작업 진행 상황에 따라 자동화 기능을 활용해 작업 배정 및 워크플로우 업데이트를 처리하세요

ClickUp의 장단점

장점:

통합 작업 공간을 통해 컨텍스트 분산을 해소하세요. 용량 데이터, 작업, 커뮤니케이션을 한곳에 모아두면 수동 동기화 없이도 실제 상황을 정확히 반영한 업무량 가시성을 확보할 수 있습니다.

AI 기반 인사이트가 숨겨진 패턴을 찾아냅니다. ClickUp Brain은 업무 배정을 추천하고 위험 요소를 알려줌으로써, 사후 대응적인 문제 해결에서 사전 예방적인 최적화로 전환할 수 있도록 도와줍니다.

유연한 용량 단위로 어떤 워크플로우에도 완벽하게 적용됩니다. 시간, 스토리 포인트, 작업 수 등 어떤 단위를 사용하든 작업량 보기는 팀의 업무 방식에 맞춰 조정됩니다.

단점:

올인원 플랫폼을 처음 접하는 팀에게는 기능의 복잡성이 상당한 학습 곡선을 형성합니다

모바일 작업량 보기는 데스크탑 버전보다 상호작용이 적습니다.

Float와 같은 전용 스케줄러에 비해 초기 설정에 더 많은 시간이 소요됩니다.

ClickUp 요금

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 G2 사용자의 후기:

ClickUp에서 모든 것을 통합 관리할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 덕분에 업무가 어떻게 진행되는지, 그리고 매주 팀원들이 어떤 작업을 하고 있는지 파악하는 데 큰 도움이 됩니다. 특히 저희와 같은 에이전시에서 프로젝트 관리를 할 때는 용량과 문서에 대한 가시성을 확보하는 것이 정말 중요합니다. 모든 것을 ClickUp에 통합해 놓음으로써 놓치는 부분이 없다는 점이 정말 좋습니다. 또한 초기 설정도 저에게는 정말 쉬웠습니다.

ClickUp에서 모든 것을 통합 관리할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 덕분에 업무가 어떻게 진행되는지, 그리고 매주 팀원들이 어떤 작업을 하고 있는지 파악하는 데 큰 도움이 됩니다. 특히 저희와 같은 에이전시에서 프로젝트 관리를 할 때는 용량과 문서에 대한 가시성을 확보하는 것이 정말 중요합니다. 모든 것을 ClickUp에 통합해 놓음으로써 놓치는 부분이 없다는 점이 정말 좋습니다. 또한 초기 설정도 저에게는 정말 쉬웠습니다.

또 다른 TrustRadius 사용자의 후기 공유:

저는 Trello, Jira, Smartsheet, monday.com, Basecamp를 사용해 보았고 다른 여러 도구도 살펴보았지만, 일부 작업만 공유하는 여러 팀과 동일한 도구에서 제 일을 관리할 수 있도록 해주는 유연성과 체계성을 모두 갖춘 것은 ClickUp뿐이었습니다.

저는 Trello, Jira, Smartsheet, monday.com, Basecamp를 사용해 보았고 다른 여러 도구도 살펴보았지만, 일부 작업만 공유하는 여러 팀과 동일한 도구에서 제 일을 관리할 수 있도록 해주는 유연성과 체계성을 모두 갖춘 것은 ClickUp뿐이었습니다.

Monday.com은 스프레드시트 중심의 인터페이스 없이 시각적인 업무량 추적을 원하는 팀에게 훌륭한 Smartsheet 대안입니다. 이 플랫폼의 시각적 보드를 통해 업무량 배포를 한눈에 쉽게 파악할 수 있으며, 색상으로 구분된 막대가 타임라인 전반에 걸쳐 각 구성원의 용량이 목표치 이내인지, 미달인지, 초과인지 보여줍니다.

업무 재배분도 간편합니다. 관리자는 '작업량' 위젯에서 직접 작업을 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.

또한 monday.com의 자동화 레시피를 활용하여 문제를 사전에 예방할 수 있습니다. 예시로, 팀원의 업무량이 임계값을 초과할 때 알림이 발송되도록 자동화를 설정하면, 팀원이 과부하 상태에 빠지기 전에 미리 개입할 수 있습니다.

솔직한 평가: Monday.com의 요금제는 사용자 '단위'(3명, 5명, 10명)로 구성되어 있어, 해당 단계에 딱 맞지 않는 팀의 경우 비용이 급격히 증가할 수 있습니다. 가장 유용한 업무량 기능들은 Pro 플랜에서만 이용할 수 있습니다.

Monday.com의 주요 기능

업무량 위젯: 시각적 막대 그래프로 팀의 용량을 표시하며, 색상 코딩을 통해 과부하 상태인 팀원을 즉시 파악할 수 있습니다.

타임라인 및 간트 보기: 프로젝트 일정을 팀의 가용성과 대조하여 잠재적인 리소스 충돌이 발생하기 전에 파악할 수 있도록 도와줍니다.

연결 기능: Slack, Google 캘린더, Zoom 등의 도구와 연결됩니다.

장점:

직관적인 인터페이스, 쉬운 사용법

유연한 보드 구조로 다양한 워크플로우에 대응

용량 알림을 위한 강력한 자동화 기능

단점:

사용자 그룹별 요금제는 티어 간 팀에 불이익을 줍니다

고급 용량 기능은 상위 플랜에서만 이용할 수 있습니다

복잡한 추적 워크플로우에서는 사전에 상당한 수준의 맞춤형 설정이 필요합니다

Free

기본 요금제: 사용자당 월 $9

스탠다드: 사용자당 월 $12

Pro: 사용자당 월 $19

Enterprise: 영업 팀에 문의하세요

Monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (15,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기 공유:

Monday Work Management에서 가장 마음에 드는 점은 프로젝트를 정리하고 작업을 추적하는 모든 과정을 한 곳에서 간편하게 처리할 수 있다는 것입니다. 인터페이스가 시각적이고 직관적이라 팀원 모두가 진행 상황, 마감일, 담당 업무를 한눈에 파악하기 쉽습니다. 또한 자동화 기능과 연동 기능을 통해 수작업을 줄이고 팀원 간의 협업을 원활하게 유지할 수 있어 매우 만족스럽습니다. 전반적으로 협업이 더욱 매끄러워지고 프로젝트 추적 효율이 크게 향상됩니다.

Monday Work Management에서 가장 마음에 드는 점은 프로젝트를 정리하고 작업을 추적하는 모든 과정을 한 곳에서 간편하게 처리할 수 있다는 것입니다. 인터페이스가 시각적이고 직관적이라 팀원 모두가 진행 상황, 마감일, 담당 업무를 한눈에 파악하기 쉽습니다. 또한 자동화 기능과 연동 기능을 통해 수작업을 줄이고 팀원 간의 협업을 원활하게 유지할 수 있어 매우 만족스럽습니다. 전반적으로 협업이 더욱 매끄러워지고 프로젝트 추적 효율이 크게 향상됩니다.

함께 읽어보세요: 일이 Monday처럼 느껴져서는 안 됩니다

3. Wrike

Wrike 제공

Wrike는 자원 배분이 매우 복잡한 대규모 조직을 위해 설계되었습니다. 이 솔루션의 차별화된 특징은 '노력 기반 스케줄링'입니다. 관리자는 작업 수 대신 시간 비율을 기준으로 팀원을 배정하므로, 팀원이 여러 프로젝트에 분산되어 있을 때 용량을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.

통합된 시간 추적 기능을 통해 계획된 작업량과 실제 소요 시간을 비교할 수 있으므로, 주기마다 향후 용량 추정치가 더욱 정확해집니다.

솔직한 평가: 이 플랫폼은 학습 곡선이 가파릅니다. 전체 리소스 관리 기능은 비즈니스 플랜 이상에서만 이용할 수 있습니다. 일부 사용자는 인터페이스가 복잡하다고 느낍니다.

Wrike의 주요 기능

리소스 관리 모듈: 역할 기반 액세스 제어를 지원하여 팀 전반에 걸쳐 적절한 인력이 적절한 리소스를 관리할 수 있도록 합니다.

업무량 차트: 프로젝트, 팀 또는 개인별로 할당 현황을 필터링하여, 병목 현상이 납품에 영향을 미치기 전에 정확히 어디에서 발생하고 있는지 파악하세요.

보고 및 분석: 부서 전반에 걸친 심층적인 활용도 보고서를 통해 경영진은 비효율적인 부분을 파악하고 데이터 기반의 인력 배치 결정을 내릴 수 있습니다.

Wrike의 장단점

장점:

자동 작업 타이머가 수동 입력 없이도 작업 시간을 기록합니다

Resource Planner를 사용하면 관리자가 일을 배정하기 전에 일정 시나리오를 테스트해 볼 수 있습니다

리소스 요청은 체계적인 승인 워크플로우를 통해 처리됩니다

단점:

기업용 업무 관리 도구를 처음 접하는 팀에게는 학습 곡선이 가파릅니다

전체 리소스 기능은 비즈니스 플랜 이상에서만 이용 가능합니다.

인터페이스가 다소 복잡해 보일 수 있습니다

Wrike 가격

Free

팀: 사용자당 월 $10

비즈니스: 사용자당 월 $25

기업용: 영업 팀에 문의하세요

Pinnacle: 영업 팀에 문의하기

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기 공유:

Wrike를 효과적으로 활용하기 위해 모든 고급 기능을 다 사용할 필요는 없습니다. 우선 마감일과 담당자 관리 도구로만 최소한으로 시작해서, 소프트웨어 사용법을 익히면서 점차 추적 기능을 추가해 나가면 됩니다. 이 도구는 단계별로 활용하고 필요에 따라 발전시켜 나갈 수 있도록 정말 훌륭하게 설계되었습니다.

Wrike를 효과적으로 활용하기 위해 모든 고급 기능을 다 사용할 필요는 없습니다. 우선 마감일과 담당자 관리 도구로만 최소한으로 시작해서, 소프트웨어 사용법을 익혀가며 점차 추적 기능을 추가해 나가면 됩니다. 이 도구는 단계별로 활용하고 필요에 따라 발전시켜 나갈 수 있도록 정말 훌륭하게 설계되었습니다.

팀원들이 업무 과부하로 지쳐 있나요? 용량 계획 전략에 관한 이 비디오를 시청하고, 건강한 업무 환경을 위해 팀의 업무량을 최적화하세요:

4. Asana

여러 프로젝트를 관리하다 보면 전체적인 상황을 놓치기 쉽고, 결국 팀에 과도한 업무량이 부과될 수 있습니다. Asana의 '작업량 보기'를 활용하면 전체 포트폴리오에 걸쳐 업무 배분을 균형 있게 조정할 수 있어, 팀의 소진을 방지하고 가장 중요한 이니셔티브에 적절한 자원이 배정되도록 하는 데 도움이 됩니다.

작업에 대해 설정한 작업량 추정치를 바탕으로 용량을 시각적으로 한눈에 파악할 수 있습니다. 하지만 바로 여기에 함정이 있습니다. 팀원들이 작업량 추정치를 엄격하게 관리하지 않는다면, 작업량 보기에는 허구의 수치가 표시될 것입니다.

솔직한 평가: Asana의 포트폴리오 수준 기능은 Business 플랜 이상에서만 제공되는데, 이 가격대는 부담스러울 수 있습니다. 용량 한도는 시간 또는 포인트로만 설정되어 있어 그 이상의 유연성이 거의 없습니다.

Asana의 주요 기능

보고 대시보드: 용량 사용량, 기록된 시간, 업무량 추세와 같은 실시간 메트릭을 제공하여 데이터 기반의 의사결정을 지원합니다.

Portfolios: 여러 프로젝트의 용량을 동시에 모니터링하여 전략적인 리소스 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다

타임라인 보기: 프로젝트 일정을 팀의 가용성과 대조하여, 지연이 발생하기 전에 리소스 충돌을 파악하세요

Asana(Asana)의 장단점

장점:

용량 계획은 부서 및 팀 수준의 보기를 동시에 지원합니다

200개 이상의 tools와 연결됩니다

용량 계획이 업무량 및 포트폴리오와 자동으로 동기화됩니다

단점:

용량 계획은 일관된 노력 추정에 의존합니다

고급 업무량 및 포트폴리오 기능을 이용하려면 상위 플랜이 필요합니다.

Runn이나 Float 같은 전용 tool보다 세부적인 리소스 예측에 있어 유연성이 떨어집니다.

Asana(Asana) 요금

개인용: 무료

스타터: 월 $13.49/사용자

고급: 사용자당 월 $30.49

기업: 영업 팀에 문의하세요

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,000건 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 G2 사용자:

포트폴리오 수준에서 추가된 AI 기능은 대규모 프로젝트에 대한 흥미로운 통찰력을 제공합니다. 초기 테스트 결과는 포트폴리오 보고를 표준화하는 방안으로서 유망해 보입니다.

포트폴리오 수준에서 추가된 AI 기능은 대규모 프로젝트에 대한 흥미로운 통찰력을 제공합니다. 초기 테스트 결과는 포트폴리오 보고를 표준화하는 방안으로서 유망해 보입니다.

재미있는 사실: 벌집에는 겉보기에는 한가해 보이는 예비 벌들이 상주하고 있습니다. 연구 결과에 따르면, 이 벌들은 실제로는 수색 수요가 갑자기 급증하거나 작업반에 손실이 발생할 때 활성화되는 주문형 용량 완충 장치 역할을 합니다. 자연은 대기 자원 풀이라는 개념을 독자적으로 고안해 냈습니다!

5. Float

만약 가장 큰 고민이 누가 어떤 업무를 맡을 수 있는지 파악하는 것뿐이라면, 본격적인 프로젝트 관리 플랫폼은 지나치게 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

Float는 주로 리소스 스케줄링 도구로 설계되었으며, 이러한 특성이 뚜렷하게 드러납니다. 시각적 스케줄러는 깔끔한 타임라인에 가용성과 할당 내역을 표시합니다. 드래그 앤 드롭으로 인력을 프로젝트에 배정하면 모든 사람의 업무량에 미치는 영향이 즉시 표시됩니다. 용량 보고서에는 활용률, 리소스 예측, 워크로드 배포 정보가 포함됩니다. 통합된 휴가 추적 기능은 휴가 및 공휴일을 용량에 자동으로 반영하므로, 부재 중인 직원에게 실수로 업무를 배정하는 일을 방지할 수 있습니다.

솔직한 평가: 프로젝트 관리 기능은 다소 부족합니다. Float을 별도의 작업 관리 tool과 함께 사용하게 될 가능성이 높습니다. 또한 보고 기능은 올인원 플랫폼에 비해 덜 포괄적이며, 모바일 사용 경험은 웹 앱에 비해 뒤처집니다.

Float의 주요 기능

기술 및 역할 필터링: 기본값 비용 및 청구 요율로 역할을 표준화하고, 위치, 기술, 경력 등 맞춤형 태그를 추가하여 필터 한 번으로 해당 업무에 적합한 인재를 바로 찾을 수 있습니다.

시각적 리소스 스케줄러: 깔끔한 타임라인 인터페이스로 팀의 가용성을 쉽게 확인하고 프로젝트에 인력을 배정할 수 있습니다.

용량 보고서: 활용률 및 가용성 예측에 대한 보고서를 생성하여 향후 수요를 계획하는 데 도움을 받으세요

Float의 장단점

장점:

실제 비용과 청구 단가를 바탕으로 프로젝트 비용을 산출하고, 플랜이 변경될 때마다 수익성을 실시간으로 추적합니다

실시간 활용도 보기를 통해 과잉 용량 및 마진 위험을 한눈에 확인하세요

ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google 캘린더, Outlook과 연동됩니다.

단점:

제한적인 프로젝트 관리 기능

올인원 플랫폼에 비해 보고 기능이 다소 제한적입니다

웹 버전보다 뛰어난 모바일 사용자 경험

Float 요금제

스타터: 사용자당 월 $8.50

Pro: 사용자당 월 $14

Enterprise: 영업 팀에 문의하세요

Float 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Float에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 G2 사용자의 후기:

저는 이 플랫폼이 프로젝트 타임라인을 계획하고 관리할 수 있는 기능을 갖추고 있어 매우 만족합니다. 이 플랫폼은 업무 효율성을 높여주며, 팀원들이 더 원활하게 협업하여 정해진 기간 내에 프로젝트를 완료할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼에서 가장 마음에 드는 점은 조직 운영에 필수적인, 더 나은 정보에 기반한 의사결정을 가능하게 해주는 보고 기능입니다. 또한 사용자 인터페이스가 복잡하지 않아 사용하기 편리합니다. 이 외에도 이 플랫폼을 통해 프로젝트 라이프사이클을 매우 효율적으로 추적하고 관리할 수 있습니다.

저는 이 플랫폼이 프로젝트 타임라인을 계획하고 관리할 수 있는 기능을 갖추고 있어 매우 만족합니다. 이 플랫폼은 업무 효율성을 높여주며, 팀원들이 더 원활하게 협업하여 정해진 기간 내에 프로젝트를 완료할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼에서 가장 마음에 드는 점은 조직 운영에 필수적인, 더 나은 정보에 기반한 의사결정을 가능하게 해주는 보고 기능입니다. 또한 사용자 인터페이스가 복잡하지 않아 사용하기 편리합니다. 이 외에도 이 플랫폼을 통해 프로젝트 라이프사이클을 매우 효율적으로 추적하고 관리할 수 있습니다.

6. Resource Guru

Resource Guru는 가용성에 중점을 둔 인터페이스를 통해 팀 일정 관리를 간소화합니다. 가장 두드러진 기능은 가용성 막대, 이를 통해 각 팀원의 예약된 시간과 사용 가능한 시간을 한눈에 확인할 수 있습니다. 충돌 관리 기능은 일정을 커밋하기 전에 중복 예약을 자동으로 표시해 줍니다.

휴가 관리는 동일한 일정 보기 내에서 이루어지므로, 휴가, 병가, 결근 정보가 프로젝트 할당 사항과 나란히 표시됩니다.

솔직한 평가: Resource Guru는 프로젝트 관리 플랫폼이 아닌 스케줄러입니다. 보고 기능은 기본적이며, 통합 가능한 서비스 목록은 주요 경쟁사들보다 적고, 실제 작업 수행을 위해서는 별도의 도구가 필요합니다.

Resource Guru의 주요 기능

예약 예정: 팀은 확정되지 않은 일을 일정에 예약 예정으로 추가하여, 일이 공식적으로 커밋되기 전에 미리 계획을 세울 수 있습니다.

시간 추적: 팀은 간편하게 작성할 수 있는 타임시트를 통해 시간을 추적하고, 예측 시간과 실제 시간을 비교하며, 심층 분석을 위해 타임시트 데이터를 내보낼 수 있습니다.

장비 및 회의실 예약: Resource Guru를 사용하면 동일한 일정 관리 인터페이스에서 인원뿐만 아니라 장비와 회의실도 관리할 수 있습니다.

Resource Guru의 장단점

장점:

대행사, 컨설팅, 건설, 엔지니어링 및 IT 분야에서 널리 사용됩니다

승인자 기반 예약 기능을 통해 조직 계층 구조를 지원합니다

빠른 온보딩

단점:

제한적인 프로젝트 관리 기능

기본 보고 기능

대형 경쟁사들보다 통합 기능이 적음

Resource Guru 가격

Grasshopper: 사용자당 월 $5

Blackbelt: 사용자당 월 $8

마스터: 사용자당 월 $12

Resource Guru 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (리뷰 400개 이상)

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Resource Guru에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기 공유:

Resource Guru에 간편하게 로그인하여 향후 일정을 확인할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 덕분에 달력과 연간 일정을 미리 계획할 수 있죠. 특정 시간에 어디에 있어야 할지 체계적으로 파악하는 것은 우리 조직에 큰 도움이 됩니다. 또한 설정과 사용이 매우 간편합니다. 제공된 비디오는 설명이 명확해서 개인적으로도 쉽게 시작할 수 있었습니다.

Resource Guru에 간편하게 로그인하여 향후 일정을 확인할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 덕분에 달력과 연간 일정을 미리 계획할 수 있죠. 특정 시간에 어디에 있어야 할지 체계적으로 파악하는 것은 우리 조직에 큰 도움이 됩니다. 또한 설정과 사용이 매우 간편합니다. 제공된 비디오는 설명이 명확해서 개인적으로도 쉽게 시작할 수 있었습니다.

재미있는 사실: 넷플릭스 엔지니어들은 '카오스 엔지니어링'을 용량 스트레스 테스트의 일환으로 대중화했습니다. 실제 트래픽이 유입되기 전에 숨겨진 용량 한계를 파악하기 위해 운영 중인 시스템을 의도적으로 다운시키는 방식입니다.

7. Runn

팀에 미칠 영향을 파악하지 못한 채 새로운 프로젝트를 커밋하면, 결과적으로 납기일이 3개월이나 늦어지게 됩니다. Runn은 실시간 용량 예측 및 시나리오 계획 기능을 통해 이러한 문제를 해결하므로, 계약서에 서명하기 전에 자원 수요를 미리 시뮬레이션해 볼 수 있습니다.

Runn의 용량 차트는 시간 경과에 따른 팀 활용도와 가용성을 보여주며, 프로젝트 플랜이 변경될 때마다 실시간으로 업데이트됩니다. 가장 강력한 기능은 시나리오 계획으로, 이를 통해 "기존 업무에 이 프로젝트를 추가로 맡게 되면 어떤 일이 벌어질지"를 시뮬레이션할 수 있습니다.

예시로, 서비스 팀은 계약을 체결하기 전에 새로운 클라이언트 프로젝트가 6월에 디자이너에게 과부하를 주거나, 7월에 엔지니어의 업무량이 부족해지거나, 외부 인력이 필요할지 여부를 시뮬레이션해 볼 수 있습니다.

솔직한 평가: Runn의 사용자 커뮤니티는 규모가 작아 템플릿과 공유 워크플로우가 적은 편입니다. Float 및 Resource Guru와 마찬가지로 프로젝트 관리 기능이 제한적이므로, 다른 도구와 함께 사용하게 될 가능성이 높습니다. 또한 기존 플랫폼에 비해 연동 기능도 더 제한적입니다.

Runn의 주요 기능

실시간 용량 예측: Runn은 실시간 용량 예측을 제공하여 채용, 자원 재배치 및 파이프라인 관련 의사결정을 안내함으로써 활용도를 균형 있게 유지합니다.

예상 프로젝트: 팀은 예상 프로젝트를 모델링하여 향후 일이 용량, 타임라인 및 납품 리스크에 어떤 영향을 미칠지 파악할 수 있습니다.

프로젝트 단계 및 마일스톤: 할당, 프로젝트 단계, 마일스톤, 휴가 등을 활용하여 플랜을 수립할 수 있으며, 다양한 시간 범위를 자유롭게 전환할 수 있습니다.

Runn의 장단점

장점:

작업별 할당 비율에 따라 직원 스케줄을 수립하세요

설정이 간편하며 팀 전체에 쉽게 배포할 수 있습니다

맞춤형 태그를 사용하여 기술, 역할 또는 위치별로 담당자를 필터링하세요

단점:

제한적인 프로젝트 관리 기능

사용자 커뮤니티 규모가 작고, 템플릿이 적습니다

기존 경쟁사들보다 통합 기능이 적음

Runn 가격

Lite: 월 $9/사용자

스탠다드: 사용자당 월 $13

고급: 영업 팀에 문의하세요

Runn 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.8/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Runn에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자의 후기:

제품 사용, 사용 편의성, 직원/고객 지원팀/챗봇과의 소통, 그리고 비영리 단체의 플랜 수립을 지원하려는 의지 등 전반적으로 긍정적인 경험을 했습니다. 매우 만족합니다.

제품 사용, 사용 편의성, 직원/고객 지원팀/챗봇과의 소통, 그리고 비영리 단체의 플랜 수립을 지원하려는 의지 등 전반적으로 긍정적인 경험을 했습니다. 매우 만족합니다.

알고 계셨나요? 헨리 간트(Henry Gantt)는 1910~1915년경, 작업 순서를 가용한 기계 및 인력 용량에 맞춰 시간대에 걸쳐 생산 업무량을 계획하기 위한 시각적 도구로 간트 차트를 발명했습니다. 이 도구는 개념상 거의 변함없이 전 세계에서 가장 널리 사용되는 계획 도구 중 하나로 남아 있습니다.

8. 생산성

Productive는 리소스 스케줄링과 예산 편성, 수익성 추적 기능을 결합하여 재무 및 운영 현황을 한 곳에서 볼 수 있게 해줍니다. 스케줄링 도구는 프로젝트 예산과 함께 팀원의 가용성을 표시하므로, 가장 가치 있는 인력을 수익성이 가장 높은 일에 배치할 수 있습니다.

Productive는 직원들이 여러 클라이언트 프로젝트에 시간을 분배하고, 마진이 활용도 정확도에 좌우되는 에이전시를 위해 설계되었습니다. 활용도 보고서를 통해 청구 가능 시간과 청구 불가 시간을 추적할 수 있으며, 에이전시 전용 기능을 통해 리테이너 및 프로젝트 마진을 관리할 수 있습니다.

솔직한 평가: 에이전시 중심의 접근 방식이 장점이자 한계입니다. 서비스 비즈니스를 운영하지 않는다면 Productive의 기능 대부분은 불필요한 부하로 느껴질 수 있습니다. 또한 고급 보고 기능은 고가 요금제에서만 이용할 수 있습니다.

생산성을 높이는 최고의 기능

가용성 예측: Productive를 사용하면 팀이 가용성 비율을 시각화하고 예측할 수 있으며, 신규 프로젝트 수주 여부에 대한 의사결정을 지원합니다.

시간 추적 및 실적: 사용자가 Productive에 근무 시간을 기록하면 예산 소진율, 활용도 및 예측 마진이 자동으로 업데이트됩니다.

프로젝트 및 작업 관리: Productive는 작업 관리, 자원 배분, 시간 추적, 휴가 신청 관리, 예산 편성 및 CRM 기능을 통합합니다.

각 제품의 생산성 및 장단점

장점:

확정되지 않은 프로젝트에 대한 잠정 예약으로, 확정 예약으로 전환 가능

일정 관리 기능이 휴가 및 휴가 신청 기능과 연동됩니다

Slack, Google 캘린더, Outlook, Xero, QuickBooks, BambooHR, Breathe와 연결됩니다.

단점:

서비스 비즈니스가 아닌 기업에게는 에이전시 중심의 접근 방식은 지나치게 복잡합니다

통합 자원 및 재무 관리에 익숙하지 않은 팀을 위한 학습 곡선

고급 보고 기능은 고가 플랜에서만 이용 가능합니다

생산적인 가격

Essential: 사용자당 월 $10

프로페셔널: 사용자당 월 $25

Ultimate: 영업 팀에 문의하세요

유용한 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (리뷰 80개 이상)

실제 사용자들은 Productive에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 G2 사용자는 다음과 같이 멘션했습니다:

인터페이스가 직관적이고 사용자 친화적이라 정말 마음에 듭니다. 덕분에 온보딩 과정이 빠르고 수월했습니다. 또한 협업 tools가 훌륭해서 서로 다른 시간대에 있는 팀원들끼리도 긴밀하게 연결되고 의견을 조율할 수 있습니다.

인터페이스가 직관적이고 사용자 친화적이라 정말 마음에 듭니다. 덕분에 온보딩 과정이 빠르고 수월했습니다. 또한 협업 tools가 훌륭해서 서로 다른 시간대에 있는 팀원들끼리도 긴밀하게 연결되고 의견을 조율할 수 있습니다.

실제로 어떤 것을 선택해야 할까요?

순수한 스케줄러, 프로젝트 관리 기능은 배제: Float 또는 Resource Guru. 배포가 더 빠르고 좌석당 비용이 저렴하며, 기존 작업 관리 tools를 계속 사용할 수 있습니다.

대행사 또는 비즈니스 업체: 시간당 요금을 청구하고 프로젝트별 마진을 중요하게 생각한다면 생산성이 높습니다. 좀 더 가벼운 관리 방식을 원한다면 Float을 선택하세요.

복잡한 자원 계산이 필요한 중견 기업: 포트폴리오 전반에 걸쳐 백분율 기반 할당을 원한다면 Wrike를, 시나리오 계획 수립이 가장 큰 고민이라면 Runn을 선택하세요.

이미 Asana나 monday.com을 사용 중이신가요? 현재 사용 중인 도구를 계속 활용하세요. 두 도구 모두 용량 관리를 충분히 잘 처리하므로, 이 기능만을 위해 전환하는 것은 일반적으로 마이그레이션할 만한 가치가 없습니다.

실제 업무와 밀접하게 연계된 용량 계획을 원하신다면: ClickUp. 이 도구의 장점은 구조적인 데 있습니다. 작업이 이동할 때마다 작업량 보기가 자동으로 재계산되는데, 이는 두 데이터가 동일하기 때문입니다. 단점은 학습 곡선이 다소 가파르다는 점입니다.

이 8가지 도구 모두에 공통적으로 나타나는 특징은 다음과 같습니다. Float이나 Resource Guru와 같은 스케줄러는 단순히 가용성 정보만 필요한 경우에는 사용하기 쉽지만, 플랜은 실제 일과 분리되어 있습니다. 누군가가 수동으로 동기화를 유지하지 않는 한, 플랜과 실제 일은 점점 괴리감을 보이게 됩니다. 바로 이러한 격차를 ClickUp과 같은 통합 작업 공간이 설계상 자연스럽게 해소해 줍니다.

ClickUp을 무료로 시작해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

용량 계획과 자원 계획의 차이점은 무엇인가요?

용량 계획은 팀이 처리할 수 있는 총 일량을 파악하는 것이며, 자원 계획은 특정 인력을 특정 작업에 배정하는 것입니다. 용량 계획은 "처리 능력이 충분한가?"라는 질문에 답하고, 자원 계획은 "누가 이 작업을 수행해야 하는가?"라는 질문에 답합니다.

네, 팀 크기에 상관없이 사용할 수 있는 도구가 있습니다. 소규모 팀은 간단한 스케줄러로 시작할 수 있는 반면, 대규모 조직은 용량 계획과 프로젝트 관리, 보고 기능을 결합한 포괄적인 플랫폼이 필요한 경우가 많습니다.

AI 기반 용량 계획 도구는 실시간 업무량 데이터를 분석하여 소유자를 추천하고, 병목 현상을 표시하며, 용량 관련 위험 요소를 요약해 줍니다. 스프레드시트 기반 계획은 수동 업데이트에 의존하기 때문에 마감일, 업무 배정 또는 가용성이 변경되면 정보가 낡아지게 됩니다.

많은 전용 용량 계획 도구가 통합 기능을 제공합니다. 하지만 용량 계획과 작업 관리를 결합한 ClickUp과 같은 올인원 솔루션은 별도의 통합이 필요하지 않습니다. 또한 별도의 도구를 사용할 때 발생할 수 있는 데이터 동기화 문제도 방지해 줍니다.