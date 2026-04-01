프로젝트 관리에 Claude를 활용하는 방법 (단계별 가이드)

클로드와 채팅할 때마다 “배경 설명부터 다시 해야 하나…”라고 생각한다면, 시간과 품질 면에서 손해를 보고 있는 것입니다.

Claude의 '프로젝트' 기능은 지속적인 맥락을 제공합니다. 관련 파일을 업로드하고, 결정 사항을 핀하며, 맞춤형 지침을 한 번만 작성하면 모든 후속 작업이 동일한 범위 내의 작업 공간에서 이루어집니다.

또한, 높은 컨텍스트 창 덕분에 Claude는 방대한 문서나 여러 차례 이어지는 대화도 맥락을 놓치지 않고 추적할 수 있습니다.

이 가이드에서는 Claude를 활용해 프로젝트 관리를 실용적으로 수행하는 방법과 여러 팀원과 안전하게 프로젝트를 공유하는 방법을 알아보실 수 있습니다. 그 결과, 재작업이 줄어들고 여러분이 무엇을 만들고 있는지 실제로 기억해 주는 AI 파트너를 얻게 됩니다.

⭐ 기능 템플릿 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿은 작업, 프로젝트 타임라인, 팀 협업을 관리하는 직관적이고 효율적인 방법을 제공합니다. 각 기능은 팀이 일관된 방향으로 나아가고, 작업을 효율적으로 우선순위화하며, 실시간 업데이트를 통해 마일스톤을 모니터링할 수 있도록 도와줍니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 프로젝트 관리 템플릿으로 프로젝트의 모든 단계를 관리하세요

Claude란 무엇이며, 왜 프로젝트 관리에 사용해야 할까요?

Claude는 Anthropic에서 개발한 고급 AI 모델 및 챗봇 제품군으로, 유용하고 정직한 것으로 유명합니다. 글쓰기, 코딩, 요약, 추론과 같은 자연어 처리 작업에 탁월합니다. Claude는 AI 안전성과 윤리 지침(Constitutional AI)을 중시하여 개인과 비즈니스 모두에게 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. '프로젝트' 기능을 사용하면 일회성 채팅 대신 관련 문서와 맞춤형 지침이 포함된 Claude 프로젝트 범위 내에서 작업할 수 있으므로, 계획, 업데이트, 의사결정을 한곳에서 관리할 수 있습니다.

복잡한 작업을 처리할 때 별도의 관리 tools를 추가하지 않고도 속도와 체계성을 확보해야 할 때 활용할 수 있습니다.

Claude의 키 프로젝트 관리 기능

지속적인 맥락을 위한 프로젝트 기능: 브리프, 프로젝트 관련 지식, 채팅 내용을 하나의 프로젝트 페이지에 저장하는 독립적인 작업 공간을 생성하세요. 프로젝트별로 맞춤형 지침을 추가하면 Claude가 팀의 목소리로 답변하고 해당 프로젝트에 집중할 수 있습니다.

실용적인 결과물: 문서, 차트, 심지어 복사, 편집, 다운로드가 가능한 프론트엔드 코드 스니펫까지 생성할 수 있어 사양서, PRD(제품 요구사항 정의서), 또는 빠른 모형 제작에 안성맞춤입니다.

원본 스크린샷 및 파일 우선 흐름: 탭을 캡처한 다음 관련 파일(PDF, CSV, 스타일 가이드)을 업로드하면, Claude가 회의록과 보고서에서 실행 항목, 위험 요소, 타임라인을 추출할 수 있습니다.

대화형 대시보드 및 분석: 복잡한 PDF/CSV 파일을 시각적인 요약 자료와 가벼운 대시보드로 변환하여 검토 시간을 단축하고 전략적 의사결정을 지원합니다.

글쓰기 스타일 및 콘텐츠 지원: 저장된 스타일을 적용하여 브랜드 톤에 맞는 업데이트, 브리핑 또는 소셜 미디어 게시물을 빠르게 작성하세요.

심층 실행 훅: VS Code 또는 가벼운 명령줄 tool에서 VS Code 또는 가벼운 명령줄 tool에서 Claude Code를 사용하여 엔지니어링 콘텐츠 스트림 전반에 걸쳐 특정 작업에 대한 검토, 리팩토링 또는 검사를 실행하세요.

👀 알고 계셨나요? 가트너(Gartner)는 2030년까지 프로젝트 관리 작업의 80%가 AI에 의해 처리될 것으로 전망합니다. 이는 인간을 대체하기 위함이 아니라, 프로젝트의 다양한 측면을 효율화하여 전반적인 생산성을 높이기 위함입니다.

📖 함께 읽어보세요: 프로젝트 관리에 유용한 최고의 AI 도구

프로젝트에 Claude를 사용하기 전에 준비해야 할 사항

사전 준비를 조금만 해도 Claude AI 프롬프트의 정확도가 높아지고 출력 결과의 신뢰도가 향상됩니다.

관련 문서(브리핑, 로드맵, 회의 노트)를 수집하고 자주 참조할 관련 파일을 업로드하세요

프로젝트별로 목표, 이해관계자, 브랜드 톤, 그리고 Claude가 무시해야 할 "범위 외" 항목과 같은 간단한 맞춤형 지침을 작성하세요.

권한 수준과 공유 규칙을 설정하여, 권한이 있는 사람만 프로젝트를 공유하거나 아티팩트를 편집할 수 있도록 하세요

프라이버시를 염두에 두고 데이터를 선별하세요. 민감한 데이터는 표시하고, 규제 대상인 모든 정보는 승인된 시스템에 보관하세요.

클로드의 컨텍스트 창에서 값을 얻을 수 있도록 용량을 계획하세요. 클로드가 전체 상황을 파악할 수 있도록 방대한 사양서나 대본을 미리 준비해 두세요.

여러 팀 회원이 협업할 경우 팀 플랜을 선택하고, 일관성을 위해 명명 규칙과 폴더 구조를 통일하세요.

이러한 기본 사항을 숙지하면, 클로드는 첫날부터 유능한 팀원처럼 일할 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 프로젝트 추적의 핵심: 효과적인 프로젝트 관리를 위한 길

프로젝트 관리에 Claude를 활용하는 방법 (단계별 가이드)

프로젝트 기능은 Free Plan을 포함한 모든 Claude 사용자가 이용할 수 있습니다. Free 계정에서는 최대 5개의 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

1) 프로젝트 만들기

왼쪽 사이드바에서 '프로젝트'를 열거나(또는 claude.ai/projects 로 이동하세요)

“+ 새 프로젝트”를 클릭하고, 이름을 지정한 다음 설명을 추가하세요.

팀 플랜에서 권한 수준을 설정하세요: 개인용 또는 조직 내 공유

프로젝트 페이지 내에서 채팅을 시작하여 일을 한곳에 모아 관리하세요

2) 프로젝트 지식베이스에 콘텐츠 추가하기

프로젝트 지식 기반에 콘텐츠를 추가하려면

“+” 버튼을 클릭하여 프로젝트에 콘텐츠를 추가하세요

관련 문서, 텍스트 파일 또는 코드 스니펫을 업로드하세요

Claude는 이 정보를 처리하여 프로젝트 내 채팅에서 컨텍스트로 활용합니다.

유료 Claude 플랜을 사용 중이라면, 프로젝트 데이터가 컨텍스트 창 한도에 가까워지면 Claude가 자동으로 RAG 모드를 활성화하여 프로젝트 용량을 확장합니다.

프로젝트 지식 기반에 프로젝트 지침을 추가하려면

“프로젝트 지침 설정”을 클릭하세요

Claude가 어떻게 행동하고 응답하기를 원하는지에 대한 지침을 추가한 후, “지침 저장”을 클릭하세요.

Claude는 프로젝트 내의 모든 채팅에서 이 지침을 따릅니다

참고: 프로젝트 지식에 콘텐츠나 지침이 추가되지 않는 한, 채팅 간에 컨텍스트가 공유되지 않습니다.

📖 함께 읽어보세요: 프로젝트 관리 대시보드 예시 및 템플릿

3) 프로젝트 공유하기

프로젝트 공유하기

프로젝트를 열고 "프로젝트 공유"를 클릭하세요.

이름이나 이메일 주소로 사람을 추가하세요(리스트를 붙여넣기하여 일괄 추가 가능)

사용자별 권한 수준 설정: '사용 가능': 프로젝트 콘텐츠, 지식, 지침을 볼 수 있고 프로젝트 내에서 채팅할 수 있지만, 설정이나 지식을 편집할 수는 없습니다. '편집 가능': 프로젝트 지침/지식을 업데이트하고, 회원들을 관리하며, 적극적으로 기여할 수 있습니다.

사용 가능 기능: 프로젝트 콘텐츠, 지식, 지침을 보기 및 프로젝트 내에서 채팅할 수 있지만, 설정이나 지식을 편집할 수는 없습니다.

편집 가능: 프로젝트 지침/지식 업데이트, 회원 관리 및 적극적인 기여

“공유”를 클릭하세요

사용 가능 기능: 프로젝트 콘텐츠, 지식, 지침을 보기 및 프로젝트 내에서 채팅할 수 있지만, 설정이나 지식을 편집할 수는 없습니다.

편집 가능: 프로젝트 지침/지식 업데이트, 회원 관리 및 적극적인 기여

액세스 관리

권한 변경: 공유 메뉴를 열고 회원의 역할을 변경하세요

접근 권한이 있는 회원 확인: 공유 메뉴에는 모든 회원과 그들의 현재 권한 목록이 있습니다

회원 제거: 프로젝트 제작자가 해당 회원의 역할을 선택한 후 → 접근 권한 제거

나와 공유된 프로젝트 찾기

프로젝트 페이지에서 ‘나와 공유된 항목’ 탭으로 이동하세요

누군가 프로젝트를 공유하면 이메일 알림을 받게 됩니다

4) 빠른 접근을 위해 프로젝트에 별표 표시하기

'프로젝트' 탭이나 프로젝트 내부에서 점 세 개 또는 별표 아이콘을 클릭하세요

별표 표시된 항목은 왼쪽 패널에 표시되어 한 번의 클릭으로 바로 확인할 수 있습니다

📖 함께 읽어보세요: Claude AI 리뷰: 꼭 알아야 할 사항

5) 채팅을 프로젝트로 이동하기

어떤 채팅에서든 제목 옆의 드롭다운 메뉴를 열고 → “프로젝트에 추가”를 선택한 다음, 대상 프로젝트를 선택하세요

채팅 기록에서 여러 항목을 선택하여 올바른 프로젝트로 일괄 이동하세요

6) 채팅을 이동하여 Claude의 메모리를 관리하세요

Claude는 프로젝트별로 별도의 메모리 요약본을 유지하며, 그 외의 내용은 전체 요약본으로 관리합니다. 대화 내용이 해당 프로젝트와 관련이 없다면, 프로젝트에서 해당 대화를 제거하여 해당 프로젝트의 메모리에서는 제외되지만 전체 채팅 기록에는 그대로 남도록 하세요.

참고: 메모리 기능은 웹, 데스크탑, 모바일의 Pro, Max, 팀, 엔터프라이즈 플랜에서 모두 이용 가능합니다.

🎥 다음 Claude 프롬프트를 활용해 빠르게 시작해 보세요 👇

📮ClickUp 인사이트: 사용자의 34%는 AI 시스템을 완전히 신뢰하며 사용하는 반면, 그보다 약간 더 많은 비율(38%)은 “신뢰하되 검증하라”는 접근 방식을 취하고 있습니다. 업무 맥락을 잘 모르는 독립형 도구는 부정확하거나 만족스럽지 못한 응답을 생성할 위험이 더 높은 경우가 많습니다.

📖 함께 읽어보세요: Claude AI 대 ChatGPT: 어떤 AI 어시스턴트가 더 좋을까요?

프로젝트 관리에서 Claude를 활용하는 예시

소프트웨어, 마케팅 캠페인, 커뮤니티 이벤트 등 새로운 프로젝트 아이디어가 있다고 가정해 봅시다. 프로젝트 플랜을 수립하거나 작업을 배정하기 전에, 먼저 아이디어를 구체화하는 것이 중요합니다. 이때 Claude가 여러분의 브레인스토밍 파트너가 되어 줄 수 있습니다.

1) 안내형 질문을 통해 새로운 계획을 브레인스토밍해 보세요

플랜을 세우기 전에, Claude를 전문적인 협업 파트너로 활용하세요. 새로운 프로젝트를 시작하고, 목표, 위험 요소, 목표 고객을 명확히 하는 체계적인 브레인스토밍을 진행해 보세요.

다음 프롬프트를 사용해 보세요(사용 분야에 맞게 수정하세요):

“클로드, [한두 문장으로 요약한 프로젝트 내용]을 검토 중입니다. 시니어 프로젝트 관리자이자 전략가 역할을 해주세요. 범위, 이해관계자, 제약 조건, 성공 기준을 명확히 정의할 수 있도록 한 번에 한 가지씩 핵심적인 질문을 던져주세요. 각 답변 후에는 제가 고려해야 할 간결한 제안을 덧붙여 주세요.”

이 대화 흐름을 통해 일을 시작하기 전에 사각지대를 파악하고 일 범위를 명확히 정할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 프롬프트 엔지니어링 기법에 대한 연구에 따르면, 구조화된 프롬프트를 사용하면 복잡한 추론 작업에서 AI의 정확도가 0%에서 90%까지 향상된다고 합니다.

2) 브레인스토밍을 간결한 개요로 정리하세요

목표를 합의했다면, Claude에게 인사이트를 공유 가능한 깔끔한 초안으로 정리해 달라고 요청하세요.

사용할 프롬프트:

“우리의 논의 내용을 바탕으로 요약, 목표, 대상, 결과물, 그리고 대략적인 타임라인을 포함한 상세한 개요를 작성해 주세요. 한눈에 파악하기 쉽고 실행 가능한 내용으로 구성해 주세요.”

단 몇 분 만에 체계적인 플랜의 토대를 마련할 수 있으며, 이는 팀 협업, 이해관계자 검토, 또는 킥오프 블로그 게시물이나 브리프로 게시하기에 이상적입니다.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 Claude AI 대안

3) 프로젝트 내에서 작업 분해 구조(WBS) 생성하기

Claude의 프로젝트 기능에 “[프로젝트 이름] – 기획”이라는 이름의 프로젝트를 생성하고, 관련 파일(브리프, 시장 조사 자료, 사양서, 회의록, 심지어 코드 스니펫까지)을 업로드하세요.

다음과 같은 맞춤형 지침을 추가해 보세요: “당신은 전문 프로젝트 관리자입니다. 결과물은 명확하고 간결하며 실행 가능해야 합니다.”

WBS를 구축하기 위한 프롬프트:

“제공된 개요 및 프로젝트 파일을 바탕으로 작업 분해 구조(WBS)를 작성하세요: 단계 → 작업. 각 작업에 대한 간략한 설명을 포함하고 단계별로 그룹화하세요. 부서 간 협업이 필요한 작업이나 복잡한 작업은 표시해 두세요.”

프로젝트는 지속적인 컨텍스트를 유지하므로, Claude는 추가 정보가 들어올 때마다 WBS를 정교하게 다듬을 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 프로그래밍 지원을 위해 Claude AI를 사용하는 방법

4) 일정 및 간트 차트용 CSV 파일(의존성 포함) 생성하기

WBS가 마련되었다면, Claude가 일정을 지도하도록 하세요.

실행할 프롬프트:

“각 작업의 기간(일)을 추정하고, 의존성을 파악한 후, 시작 날짜와 종료 날짜가 포함된 타임라인 테이블을 작성하세요.”

💡 전문가 팁: 프로젝트 진행 상황을 제대로 관리하는 데 어려움을 겪고 계신가요? ClickUp의 프로젝트 일정 템플릿을 사용하면 모든 프로젝트 일정을 계획하고, 시각화하며, 완벽하게 관리할 수 있습니다.

다음으로, 어떤 간트 차트 도구에도 바로 적용할 수 있는 파일을 생성해 보세요:

CSV 프롬프트:

“일정을 ‘작업명, 시작 날짜, 종료 날짜, 의존성’ 열이 포함된 CSV 형식으로 작성하세요.”

출력 결과를 원하는 tool에 붙여넣기하면 플랜을 즉시 시각화할 수 있습니다. 또한 클로드에게 PM 플랫폼의 가져오기 형식에 맞게 CSV를 조정하거나, 우선순위가 변경될 때마다 날짜를 수정해 달라고 요청할 수도 있습니다.

🎯보너스: 대규모 프로젝트의 경우, 각 업무 흐름(workstream)마다 이 절차를 반복하세요. 각 흐름을 별도의 Claude 프로젝트에 저장하여 독립적인 작업 공간을 구성한 다음, 권한 수준을 설정해 프로젝트를 공유하면 실무진은 업무에 집중할 수 있고 경영진은 정기적으로 진행 상황을 검토할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 슈퍼 에이전트는 항상 대기 중인 프로젝트 팀원으로, Claude를 통해 생성된 맥락과 의사결정을 실제적이고 추적 가능한 진행 상황으로 전환해 드립니다: 후속 조치 및 일상 업무 자동화 : Claude의 제안 사항을 검토하거나 프로젝트 회의를 마친 후, ClickUp AI 슈퍼 에이전트를 사용하여 트리거에 따라 자동으로 작업을 생성하고, 소유자를 지정하거나, 상태를 업데이트하세요. 예를 들어, Claude 요약에서 새로운 리스크가 식별되면 에이전트가 이를 적절한 팀원에게 배정하고 마감일을 자동으로 설정할 수 있습니다.

작업 공간의 동기화 유지 : ClickUp AI 슈퍼 에이전트는 프로젝트의 진행 상황을 모니터링하여 매일 또는 매주 현황 보고서를 보내고, 장애 요인을 파악하며, 심지어 프로젝트 상태에 대한 팀의 질문에도 답변해 줍니다. 이 모든 작업은 ClickUp Tasks, ClickUp 문서 또는 ClickUp 채팅 내에서 바로 이루어집니다.

워크플로우에 맞게 에이전트 맞춤형 설정하기 : 버그 분류, 릴리스 노트 초안 작성, 프로젝트 관련 FAQ 답변 등 어떤 업무가 필요하든, 트리거, 지침, 지식 소스를 자유롭게 조정할 수 있습니다. 에이전트가 관련 문서, 작업, 심지어 외부 소스까지 접근할 수 있도록 허용하여, 모든 맥락을 파악한 상태에서 업무를 수행할 수 있게 하세요.

Claude 및 기타 AI 모델과의 원활한 통합: ClickUp의 MCP (Model Context Protocol )를 사용하여 Claude를 작업 공간에 직접 연결하세요. 이를 통해 워크플로우를 조정하고, 질문에 답변하며, 작업을 자동화할 수 있어 AI 인사이트와 실제 프로젝트 수행 간의 격차를 해소할 수 있습니다.

린 팀을 위한 최고의 실행 방식 및 팁

인력이 부족하신가요? 품질을 저하시키지 않으면서도 더 빠르게 업무를 진행할 수 있도록, Claude를 믿음직한 팀원처럼 설정해 보세요.

명확한 역할과 맞춤형 지침을 제공하세요: Claude에게 어떤 역할을 맡을지("PMO 리더 역할 수행")와 "좋은 결과"가 무엇인지 알려주세요. 결과물이 프로젝트 지식과 스타일 가이드에 부합하도록 승인 기준, 어조, 제약 조건을 공유하세요.

일방적인 지시가 아닌 반복적인 대화로 프롬프트를 작성하세요 : 플랜과 초안을 'V1' 버전으로 간주하세요. 두 가지 대안을 요청하고, 장단점을 비교한 후 수정하세요. 이러한 상호 소통은 팀 협업을 가속화하고 재작업량을 줄여줍니다.

작업 전환 시 컨텍스트 재설정: Claude Code에서 새로운 작업으로 넘어가기 전에 /clear 명령어(일명 “미니 리셋”)를 사용하세요. 이 명령어는 지속적인 컨텍스트가 현재 목표에 집중되도록 유지하며, 이전 스레드의 내용이 새어 들어오는 것을 방지합니다.

CLAUDE.md 파일 관리: 명령어, 스타일 규칙, 테스트 단계가 포함된 README 형식의 CLAUDE.md 파일을 추가하세요. Claude가 이를 자동으로 참조하므로, 일관된 결정, 코드 스니펫, 사람에 의한 검토 체크포인트가 필요한 특정 프로젝트에 매우 유용합니다.

Claude를 사용하여 반복적인 작업을 자동화하세요: 목록 작성, 노트를 실행 항목으로 변환, 회의 요약, 일정용 CSV 파일 생성 등의 작업이 포함됩니다. 판단이 필요한 작업은 사람이 직접 처리하고, 변환, 형식 지정, 명령줄 도구 스캐폴딩은 모델이 처리하도록 하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 사용하면 Claude로 생성한 모든 맥락 정보를 한곳에 모아두고, 실제 일상 업무에서 유용하게 활용할 수 있습니다. 클로드의 제안을 검토하거나 StandUp 미팅에 참석 중일 때, Brain MAX의 'Talk to Text' 기능을 사용하여 진행 상황을 말로 전달하세요. 그러면 해당 내용이 구조화된 노트나 작업 업데이트로 변환되어 해당 ClickUp 목록, 문서 또는 작업 항목 내에 바로 저장됩니다. ClickUp Brain MAX Chrome 확장 프로그램을 설치하여 어디서 일하든 Claude 옆에 이 프로젝트 브레인을 항상 곁에 두세요

Claude 사용 시의 한계와 과제

프로 사용자조차도 클로드의 메시지 전송 제한에 대해 논의하는 레딧 스레드가 현재 진행 중입니다.

최근의 한 댓글이 이러한 답답함을 잘 요약해 줍니다:

"이게 아직도 문제라니 말도 안 돼. 도대체 왜 매달 20달러씩 내고 있는 거지?"

"이게 아직도 문제라니 말도 안 돼. 도대체 왜 매달 20달러씩 내고 있는 거지?"

📝핵심 정보: 사용 한도는 Anthropic의 토큰 예산 변경을 반영합니다. 동일한 플랜을 사용하더라도 주마다 생성되는 결과물의 양이 줄어들 수 있습니다. 이는 할당량이 토큰이 아닌 Sonnet 또는 Opus 버전의 "시간" 단위로 책정되기 때문입니다. Sonnet 4.5 버전이 출시된 이후, 사용량이 크게 늘지 않았음에도 한도에 더 빨리 도달한다는 보고가 많이 접수되고 있습니다.

프로젝트 관리를 위해 Claude를 검토 중이라면 다음 한도를 유의하세요:

사용 한도가 불투명하고 예기치 않게 급증합니다: 한 사용자는 단 한 번의 프롬프트로 진행된 채팅이 한 사용자는 단 한 번의 프롬프트로 진행된 채팅이 5시간 한도의 94%를 소모했다고 보고했습니다. 일상 업무에 Claude Code에 의존하는 팀은 예상보다 빨리 한도에 부딪힐 수 있습니다. 이는 여러 명의 기여자가 참여하는 팀 플랜에서 특히 문제가 됩니다.

복잡한 시나리오에서의 미묘한 뉘앙스 한도: 논의에 다층적인 추론, 미묘한 단서, 또는 여러 문서의 종합적인 분석이 필요한 경우, Claude는 일반적인 답변을 내놓을 수 있습니다. 이는 사양서, 연구 자료, 또는 다중 이해관계자 간 스레드에서 비롯된 심층적이고 지속적인 맥락에 의존하는 의사결정의 의존성을 떨어뜨립니다.

특정 분야의 성능 불균형: 고도로 전문화된 주제(고급 법률, 과학 또는 역사 분석)의 경우 답변의 질이 들쑥날쑥할 수 있습니다. 신중하게 선별된 관련 문서와 명확한 맞춤형 지침이 없다면, 사람의 검토와 해당 분야 전문가의 개입이 필요한 공백이 발생할 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 효율적이고 정확한 코드를 작성하기 위해 Claude AI를 활용하는 방법

프로젝트 관리에 있어 ClickUp이 Claude보다 더 나은 대안인 이유

스프린트 도중에 Claude의 사용 한도에 도달했다면, 다음으로 무엇을 해야 할까요? 여전히 결과물을 출시해야 하므로 여러 AI 도구 사이를 오가게 됩니다. 초안 작성에는 한 앱을, 코드 작성에는 다른 앱을, 노트 작성에는 또 다른 앱을 사용하게 되면 업무가 산만해집니다. 문제는 이들 도구 중 어느 것도 맥락이나 이력을 공유하지 않는다는 점입니다. 작업이 탭마다 흩어지고, 반복적인 작업은 AI 도구들의 무분별한 사용 으로 이어집니다. Claude는 추론 능력은 뛰어나지만, 불투명한 사용 한도와 특정 주제에 대한 깊이 있는 이해의 부족으로 인해 엔드투엔드(end-to-end) 프로젝트 관리 워크플로우를 운영하기 어렵습니다.

ClickUp은 프로젝트, 문서, 화이트보드, 채팅, 목표, 대시보드를 하나로 통합한 AI 통합 작업 공간으로 이러한 과제를 해결합니다. 프로젝트 관련 지식, 플랜, 업데이트 및 의사결정을 한곳에 모아두면, 여러 팀원이 여러 도구를 오가며 정보를 찾을 필요 없이 업무를 원활하게 수행할 수 있습니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼은 팀이 프로젝트를 계획하고, 문서화하며, 실행하는 방식을 혁신합니다.

📽️ 비디오 보기: AI가 프로젝트 관리 문제를 해결해 주길 기대했지만, 기대했던 결과를 얻지 못하고 계신가요? 프로젝트 관리를 위한 ClickUp AI를 소개합니다.

AI로 작업을 간소화하고 가속화하세요

ClickUp Brain은 ClickUp 내에서 항상 함께 하는 팀원입니다. 작업, ClickUp 문서, 댓글 전반에 걸쳐 작동하며 프로젝트 관련 정보를 일관성 있게 관리할 수 있도록 도와줍니다.

Brain은 작업 공간과 통합된 타사 도구 전반에 걸쳐 프로젝트 관리, 지식 관리, 협업을 연결해 줍니다. 번거로운 토글 과정 없이 상황에 맞는 답변을 얻을 수 있으며, 업무 효율이 2~3배 향상됩니다. 다음 용도로 활용해 보세요:

회의 노트나 긴 댓글 스레드를 다음 단계로 요약하세요

프로젝트 개요, 보고서, 표준 운용 절차 (SOP), 문서 등을 빠르게 작성하고 배포할 수 있습니다

간략한 설명을 바탕으로 하위 작업과 작업 내용을 제안하세요

프로젝트 진행 상황을 작성하여 이해관계자에게 전달하세요

ClickUp 내에서 작업하는 바로 그 자리에서 상황에 맞는 답변을 얻으려면 @멘션 Brain을 사용하세요

손쉽게 회의를 녹음하고 텍스트로 변환하세요

ClickUp의 AI 노트 테이커를 통해 회의 녹화본, 회의록, 실행 항목을 받은 편지함에 받아보세요

ClickUp AI Notetaker는 Zoom, Meet 또는 Teams 화상 회의에 참여하여, 실행 가능한 요약이 포함된 검색 가능한 회의록으로 변환해 줍니다.

이 기능은 회의명, 날짜, 참석자 등 회의 세부 정보를 자동으로 기록하므로 항상 전체적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 또한 녹화본(1시간 이내 회의는 비디오, 그 이상인 경우 음성)을 통해 중요한 순간을 다시 확인하거나 공유할 수 있습니다.

체계적인 노트는 빠른 개요, 핵심 내용, 다음 단계 체크리스트를 통해 명확한 이해를 돕습니다. 한 번의 클릭으로 작업을 할당하고, 결정 사항을 강조하며, 인사이트를 공유할 수 있으며, 확장 가능한 대화록을 통해 쉽게 검색하거나 내용을 더 깊이 살펴볼 수 있습니다.

회의가 끝난 후, ClickUp AI에게 인사이트를 도출하거나, 실행 항목을 명확히 하거나, 요약문을 생성해 달라고 요청하기만 하면 됩니다. 이 기능은 거의 100개 언어를 지원하며, 선호하는 노트 스타일에 맞게 맞춤형 설정할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드의 AI 카드를 활용한 프로젝트 진행 상황 추적

ClickUp 대시보드를 활용하면 수작업으로 보고서를 작성하는 데 드는 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 이 대시보드는 실시간 프로젝트 메트릭, 팀 업무량, 여러 프로젝트의 진행 상황을 한곳에서 모두 추적하므로, 중요한 사항에 대한 최신 동향을 항상 파악할 수 있습니다.

필터와 위젯을 사용하여 특정 팀, 우선순위 또는 상태를 집중적으로 확인하면, 작업을 일일이 훑어보지 않고도 진행을 방해하는 요소나 기한이 지난 업무를 즉시 파악할 수 있습니다. 실시간 보기와 대시보드를 내보내거나 이해관계자와 공유하면, 버전 관리의 번거로움 없이 모든 사람이 동일하고 최신 정보를 바탕으로 작업할 수 있습니다.

또한, ClickUp의 간트 보기나 타임라인 뷰와 같은 사용자 정의 가능한 뷰를 활용하면, 의존성, 마일스톤, 마감일을 시각화하여 일정상의 위험 요소를 파악하고 선제적으로 일정을 조정할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 사용하여 ClickUp AI의 강력한 기능을 플랫폼 밖으로 확장해 전용 AI 데스크톱 환경에서 활용하세요. 이 도구는 엔지니어링 스택 전반에 걸쳐 검색 기능, 다양한 AI 모델, 실시간 프로젝트 디렉토리 컨텍스트를 통합해 줍니다. 도구 간 통합 검색 : Brain의 : Brain의 Enterprise 검색을 통해 문서에서 요구 사항을, 작업 댓글에서 결정 사항을 즉시 확인하세요.

실제 업무에 기반한 상황 인식형 답변 : ‘이 프로젝트에 영향을 미치는 결정은 무엇인가요?’와 같은 질문을 하면, ClickUp(및 Google Drive, Slack과 같은 연결 앱)에서 기록, 프로젝트 지침, 팀 토론 내용을 바탕으로 답변을 얻을 수 있습니다.

엔지니어링 업무를 위한 다중 모델 활용 : 워크플로우를 벗어나지 않고도 Claude로 심층적인 추론을, ChatGPT로 명확성과 구조를, Gemini로 연구를 수행하세요

통찰에서 실행으로, 즉시: 요약, 위험 요소, 미해결 질문을 바로 작업, 댓글 또는 후속 조치로 전환하세요

반복적인 작업을 자동화하여 효율성을 극대화하세요

ClickUp Automations로 맞춤형 자동화 설정하기

ClickUp Automations를 사용하여 자연어로 노코드 자동화를 구축하세요. 상태 변경, 업무 배정 또는 마감일 규칙을 자동화할 수 있으므로, 팀이 더 중요한 문제에 집중하는 동안 일상적인 업무는 자동으로 처리됩니다.

여러 작업(할당, 우선순위 업데이트, 댓글 추가)을 하나의 자동화 작업으로 결합하여 복잡한 워크플로우를 간소화하세요. 자동화 기능을 스페이스, 폴더 또는 목록 수준에서 적용하여 프로세스를 표준화하거나 특정 팀에 맞게 조정할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: ClickUp Brain은 Claude를 포함한 여러 AI 모델을 지원하므로, 작업 공간을 떠나지 않고도 AI에게 시각적 자산이나 개념도를 생성하도록 프롬프트를 보낼 수 있습니다.

ClickUp의 '고수준 프로젝트 플랜 템플릿'을 사용하여 청사진을 작성해 보세요

무료 템플릿 받기 ClickUp의 '고수준 프로젝트 플랜 템플릿'을 사용하여 대규모 프로젝트 개요를 원활하게 수립하세요

대규모 프로젝트라고 해서 복잡하고 혼란스러울 필요는 없습니다. ClickUp의 '고수준 프로젝트 계획 템플릿'은 깔끔한 시작점을 제공하여, 프로젝트 관리자가 매번 구조를 새로 구축할 필요 없이 일을 계획하고, 팀을 조정하며, 신속하게 진행할 수 있도록 도와줍니다.

다음과 같은 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다:

누구나 한눈에 범위, 마일스톤, 소유권을 파악할 수 있도록 명확하고 포괄적인 개요를 작성하세요

단계, 마감일, 간단한 체크포인트를 설정하여 플랜을 실행 가능한 작업으로 전환하고 진행 상황을 추적하세요

사전부터 목표와 기대치를 명확히 설정하여 기능 간 의사 결정과 업무 인계가 원활하게 이루어지도록 하세요

초기 단계의 프로젝트든 복잡한 출시 프로젝트든, 이 템플릿을 사용하면 프로젝트 관리를 체계적으로 진행하고 모든 프로젝트 데이터를 하나의 페이지에 정리할 수 있습니다. 템플릿을 불러와 몇 가지 필드를 조정하기만 하면 플랜 관리를 시작할 준비가 완료됩니다.

Pontica Solutions의 계정 디렉터인 Dayana Mileva가 ClickUp에 대해 다음과 같이 말합니다:

“프로젝트 관리 플랫폼을 찾고 있었는데, 최고의 서비스를 발견했습니다. ClickUp은 우리의 모든 문제를 해결해 줄 뿐만 아니라, 제가 상상조차 하지 못했던 방식으로 우리에게 도움이 될 혁신적인 솔루션을 즉시 제공해 줄 것 같았습니다. ”

“프로젝트 관리 플랫폼을 찾고 있었는데, 최고의 서비스를 발견했습니다. ClickUp은 우리의 모든 문제를 해결해 줄 뿐만 아니라, 제가 상상조차 하지 못했던 방식으로 우리에게 도움이 될 혁신적인 솔루션을 즉시 제공해 줄 것 같았습니다. ”

ClickUp은 프로젝트의 모든 단계를 관리하는 여러분의 방식에 딱 맞습니다

Claude는 특히 넓은 컨텍스트 창을 통해 강력한 성능을 발휘하지만, 실행을 위한 기반이 여전히 필요합니다. 소유자를 지정하고, 진행 상황을 추적하며, 프로젝트 관련 지식을 체계화하고, 의사 결정 내용을 가시적으로 관리해야 합니다.

이 부분에서 ClickUp이 진가를 발휘합니다. ClickUp은 명확한 권한 수준과 작업과 연동된 업데이트 기능을 통해 팀이 한 곳에서 일을 계획하고, 실행하고, 검토할 수 있도록 지원합니다.

도구 간 전환을 줄이고 업무 추진력을 높이고 싶다면, ClickUp을 hub로 삼고 필요한 곳에 Claude를 활용하세요. 다음 팀 플랜을 수립하고, 관련 문서를 한곳에 모아 효율적으로 업무를 진행해 보세요. ClickUp을 무료로 체험해 보세요.

자주 묻는 질문

Claude는 프로젝트 관리를 지원할 수 있지만, 인간 프로젝트 매니저를 대체해서는 안 됩니다. Claude를 업데이트 내용을 요약하고, 플랜을 초안으로 작성하며, 반복적인 작업을 자동화하는 스마트 어시스턴트로 활용하되, 우선순위 결정, 타협점 모색, 이해관계자 간 의견 조정은 여전히 여러분이 주도해야 합니다.

Claude는 사용자가 입력한 정보만큼 정확합니다. 목표, 제약 조건, 관련 문서 등 확실한 프로젝트 정보를 제공하면 Claude가 플랜을 초안으로 작성해 줍니다. 하지만 가정을 검토하고, 의존성을 확인하며, 팀과 함께 실행 가능성을 검증해야 합니다.

Claude는 특히 관련 프로젝트를 상세히 설명할 경우, 타임라인을 개요로 정리하고, 마일스톤을 파악하며, 명백한 의존성을 표시해 줄 수 있습니다. 하지만 Claude 자체적으로 일정을 실행하지는 않으므로, 진행 상황 추적 및 자원 변경 사항은 여전히 기존 프로젝트 관리 도구를 활용해야 합니다.

Claude를 활용해 아이디어를 구상하고 초안을 작성한 후, 실제 실행은 프로젝트 관리 플랫폼에 맡기세요. 예시: Claude 프로젝트로 위험 요소나 요구 사항을 브레인스토밍한 다음, 승인된 결과를 tool 내에서 작업, 소유자, 마감일로 전환하고 관련 문서를 연결하세요.

다른 업무 처리 시스템과 마찬가지로 Claude를 다룬다면 안전하게 사용할 수 있습니다. 플랜에 명시된 경우를 제외하고는 민감한 데이터를 붙여넣지 말고, 접근 권한을 제한하며, 프로젝트 관리 환경 내에서 반복적인 작업을 자동화하는 보안 도구와 Claude를 함께 사용하세요.