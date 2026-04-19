세계경제포럼(WEF)의 '미래의 일자리 보고서'에 따르면, 고용주의 63%가 기술 격차를 비즈니스 혁신의 주요 장애물로 꼽고 있습니다. 그러나 직원 전체의 보유 기술을 명확하고 최신 상태로 보는 기업은 극히 드뭅니다.

이때 기술 학습 추적기가 도움이 될 수 있습니다.

이 글에서는 바로 사용할 수 있는 10가지 무료 기술 학습 추적기 템플릿을 소개합니다. 개인 개발 플랜부터 팀 전체의 기술 및 역량 매트릭스에 이르기까지 모든 것을 다룹니다. 또한 팀의 가시성을 항상 명확하게 유지하고 실행에 옮길 수 있도록 템플릿 활용 방법도 안내해 드립니다.

무료 기술 학습 추적기 템플릿 한눈에 보기

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기술 학습 추적기 템플릿이란 무엇인가요?

기술 학습 추적기 템플릿은 개인과 팀이 새로운 기술을 습득하는 과정을 기록하고, 모니터링하며, 진행 상황을 측정할 수 있도록 돕는 미리 만들어진 프레임워크입니다.

대부분의 조직은 직원의 기술과 역량에 관한 데이터가 산재되어 있어 어려움을 겪습니다. 정보는 스프레드시트와 폴더 곳곳에 흩어져 있어, 관리자들은 누가 어떤 교육을 받았는지 추적하기 어렵습니다.

이러한 분산된 상황은 프로젝트 계획 수립, 프로모션 결정, 또는 교육 투자 시 막대한 사각지대를 초래합니다. Teams는 데이터 부족으로 인해 교육 노력을 중복하게 되고, 중요한 기술 격차를 놓치게 됩니다.

체계적인 템플릿을 활용하면 누가 어떤 역량을 가지고 있는지 추측할 필요가 없습니다. 이 기술 매트릭스를 사용하면 현재 역량을 파악하고, 학습 마일스톤을 추적하며, 개발이 필요한 부분을 정확히 파악할 수 있습니다. 👀

💡 전문가 팁: ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 도구 과다 사용을 줄이고 인력 개발 데이터를 통합하세요. 숙련도 수준을 위한 드롭다운 메뉴를 만들거나 자격증 추적을 위한 날짜 필드를 추가하여 작업의 형식을 지정하고, 정리하며, 맥락을 더할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 33%가 가장 관심 있는 AI 활용 사례 중 하나로 기술 개발을 꼽았습니다. 예를 들어, 비기술직 직원들은 AI 도구를 사용하여 웹 페이지용 코드 스니펫을 작성하는 방법을 배우고 싶어 할 수 있습니다. 이러한 경우, AI가 일에 대해 더 많은 맥락을 파악할수록 더 나은 응답을 제공할 수 있습니다. 업무용 올인원 앱인 ClickUp의 AI는 이 분야에서 탁월합니다. 현재 진행 중인 프로젝트를 파악하여 구체적인 단계를 추천해 주거나, 코드 스니펫 생성 같은 작업을 손쉽게 수행해 줄 수 있습니다.

🎥 꾸준한 학습 습관을 기르는 것은 기술 개발에 필수적이며, AI 기반 추적 도구를 활용하면 이 과정을 자동화할 수 있습니다. 이 비디오를 통해 AI 습관 추적기가 매일의 진행 상황을 모니터링하고 책임감을 고취함으로써 기술 학습 시스템을 어떻게 보완하는지 확인해 보세요.

Teams를 위한 무료 기술 학습 추적기 템플릿 10선

추적 시스템을 처음부터 구축하려면 일반적으로 4~8시간의 설정 시간이 소요되며, 지속적인 유지 관리도 필요합니다. 게다가 대부분의 직접 만든 스프레드시트는 3개월 이내에 방치되기 일쑤입니다.

대신 ClickUp 템플릿을 사용하여 즉시 역량 추적을 시작하세요. 스페이스, 폴더, 목록용 미리 만들어진 프레임워크를 살펴보고, 여러분의 워크플로우에 딱 맞게 맞춤형 설정을 적용하세요. ✨

1. ClickUp의 기술 매핑 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 기술 매핑 템플릿을 사용하여 직원의 기술을 체계적으로 관리하고 추적하세요

ClickUp의 '스킬 매핑 템플릿'을 사용하면 팀의 스킬 세트를 한눈에 파악할 수 있습니다. 부서, 역할 또는 프로젝트별로 역량을 정리하여 부족한 부분을 즉시 파악할 수 있습니다.

엔지니어링 매니저는 이 템플릿을 활용하여 성장하는 팀 전체의 기술 역량을 파악하고, 교육 우선순위를 신속하게 설정할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 사용해야 하는 이유:

맞춤형 숙련도 척도를 설정하여 팀이 어떤 분야에서 뛰어난지 정확히 파악하세요

다양한 ClickUp 뷰를 활용해 개인 단위 추적에서 팀 전체 추적으로 즉시 전환하세요

사용자 지정 필드를 활용하여 일을 배정할 때 자격증을 보유한 직원이나 고숙련 직원을 필터링하세요

ClickUp Brain을 사용하여 기술 분포를 자동으로 요약하고 부족한 부분을 강조 표시하세요

🚀 적합한 대상: 부서나 역할 전반에 걸친 기술 개요를 시각적으로 파악해야 하는 팀.

💟 보너스: ClickUp Brain MAX를 활용해 기술 추적기를 실시간 '기술 지휘 센터'로 전환하세요. Brain MAX를 사용하면 기술 및 역량 매트릭스를 검색 가능한 시스템처럼 활용할 수 있습니다. 수동으로 필터링하는 대신 다음과 같은 질문을 던져보세요: “어디에 단일 장애 지점이 있나요?”

“이번 달에 React 프로젝트를 맡을 수 있는 사람은 누구인가요?”

“팀 전체에서 중급 수준 미만에 머무르는 핵심 역량은 무엇인가요?” Brain MAX는 귀하의 작업, 필드, 문서를 분석하여 즉각적인 답변을 제공합니다. 이를 통해 이 트래커는 인력 배치, 프로모션, 교육 우선순위 결정과 같은 실제 의사결정에 활용할 수 있는 도구가 됩니다.

2. ClickUp의 교육 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 교육 매트릭스 템플릿으로 팀 전체의 현재 기술 역량을 평가하세요

누가 어떤 필수 교육을 완료했는지 파악하는 데 탐정 같은 수고가 필요하지 않습니다. ClickUp의 교육 매트릭스 템플릿만 있으면 충분합니다.

이 템플릿은 직원별 및 과정별 교육 상태(진행 상황)를 추적하며, 책임 소재를 명확히 합니다. 인사팀은 이를 활용하여 수동적인 후속 조치 없이도 모든 직원이 연간 규정 준수 교육을 완료하도록 할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 사용해야 하는 이유:

인증 추적 및 재인증 알림을 한 곳에서 관리하세요

ClickUp 자동화 기능을 설정하여 자격증 만료 전에 관리자에게 알림을 보내 규정 준수 위험을 줄이세요

원형 차트 카드와 같은 ClickUp 대시보드 위젯을 추가하여 완료율을 한눈에 확인하세요

감사가 문제가 되기 전에 업무 지연 직원이나 병목 현상을 파악하세요

마스터 목록 보기를 통해 모든 교육 자료와 리소스를 한눈에 추적하세요

🚀 적합한 대상: 필수 교육 및 규정 준수를 추적하는 조직.

💡 전문가 팁: L&D 목표를 지원하는 AI 팀원을 구성해 보세요. ClickUp에서 나만의 '슈퍼 에이전트'를 만들어 다음을 수행하세요: 직원에게 학습 경로 추천하기

기술 평가 자동화

체계적인 교육 아젠다 초안 작성

팀원의 미이수 교육 요건 표시하기

그 밖에도 다양한 내용이 준비되어 있습니다

지금 바로 나만의 '슈퍼 에이전트'를 양성하는 방법을 확인해 보세요:

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3. ClickUp의 기술 역량 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 기술 역량 매트릭스 템플릿으로 팀의 기술 전문성을 체계적으로 관리하세요

팀이 클라우드 마이그레이션을 수행할 수 있는지 확인해야 할 때, ClickUp의 '기술 역량 매트릭스 템플릿'이 신속하게 해답을 제공합니다. 이 템플릿은 엔지니어링 또는 제품 부서의 구체적인 기술 역량을 평가합니다. 🛠️

이 템플릿은 CTO가 마이그레이션 프로젝트를 시작하기 전에 팀에 충분한 클라우드 전문 지식이 있는지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 사용해야 하는 이유:

프로그래밍 언어, tools, 프레임워크를 위한 열을 생성하세요

팀 회원을 초보자부터 전문가까지 등급별로 분류하고, 숙련도 수준에 따라 그룹화하세요

ClickUp의 의존성 기능을 사용하여 기술 격차를 특정 학습 활동이나 과정과 직접 연결하세요

ClickUp Brain이 기술 요약 정보를 생성하고 프로젝트에 가장 적합한 팀원을 추천해 드립니다

🚀 적합한 대상: 기술 역량을 평가하는 IT, 엔지니어링 또는 제품 팀.

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4. ClickUp의 IT 기술 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp IT 기술 매트릭스 템플릿을 사용하여 IT 팀 내 구성원의 기술 보유 현황을 파악하세요.

IT 부서는 사이버 보안 및 네트워킹과 같이 급변하는 전문 기술을 다루게 되는데, 이때 ClickUp의 IT 기술 매트릭스 템플릿이 유용합니다. 이 템플릿은 이러한 전문 분야를 체계적으로 정리하여 팀의 현재 역량을 항상 파악할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿을 사용하여 교차 교육을 플랜하고, 핵심 시스템의 단일 장애 지점을 줄이세요.

🌻 이 템플릿을 사용해야 하는 이유:

네트워킹 및 보안과 같은 특정 기능 및 역할별로 IT 역량을 분류하세요

ClickUp 맞춤형 상태 필드를 사용하여 역량이 '활성', '완료됨', 또는 '닫힘' 상태인지 추적하세요

ClickUp 통합 기능을 사용하여 작업 목록에서 바로 기존 HR 시스템과 동기화하세요

인증된 전문가를 즉시 찾거나 비효율을 초래하는 중복된 기술을 파악하세요

🚀 적합한 대상: 사이버 보안이나 시스템 관리와 같은 전문 역량을 관리하는 IT 팀.

5. ClickUp의 보드 스킬 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이사회 기술 매트릭스 템플릿을 사용하여 이사회 회원의 기술에 대한 상세한 요약서를 작성하세요.

이사회 구성은 거버넌스 팀과 비영리 단체에 있어 매우 중요하며, 바로 그 이유로 ClickUp의 '이사회 역량 매트릭스 템플릿' 이 존재합니다.

이 템플릿을 활용하면 보드가 이미 보유한 전문성과 다음 채용 주기에서 보강해야 할 부분을 평가할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 사용해야 하는 이유:

재무, 법무, 산업 전문성 및 DEI 역량 추적

부족한 역량을 파악하여 채용 노력에 집중하세요

ClickUp 개인정보 보호 설정을 사용하여 스페이스, 폴더, 목록 및 ClickUp 작업을 비공개로 설정하면, 특정 사용자만 민감한 정보에 접근할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 보드 구성 현황을 요약하고 우선순위가 높은 인력 공백을 파악하세요

🚀 적합한 대상: 이사회 구성을 평가하는 거버넌스 팀 및 비영리 단체.

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6. ClickUp의 직원 개발 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 개발 플랜 템플릿을 활용해 미래의 후임자들에게 맞춤형 교육을 제공하세요

개발 플랜이 없는 기술 추적은 단순한 기록에 불과합니다. ClickUp의 '직원 개발 템플릿'은 직원의 현재 위치와 목표 지점을 연결해 줍니다.

팀 매니저는 이 템플릿을 활용하여 유망한 직원을 위한 리더십 개발 플랜을 수립할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 사용해야 하는 이유:

경력 개발을 위한 성장 마일스톤과 마감일을 계획하세요

직원들이 플랜을 수행해 나가는 동안 완료율을 모니터링하세요

작업에 ClickUp 댓글을 추가하여 질문을 하고, 피드백을 받고, 성과 관련 대화를 맥락에 맞게 진행하세요

ClickUp Brain을 활용하여 기술 격차에 기반한 관련 학습 자료를 추천받으세요

🚀 적합한 대상: 체계적인 경력 개발 플랜을 수립하는 관리자.

📮ClickUp 인사이트: 직원의 32%에게 성과 평가는 실질적인 성장을 이끌어냅니다. 하지만 나머지 32%에게는 그저 배경 소음에 불과합니다. 이는 전체 평가의 절반이 실질적인 성과를 내지 못하고 있다는 신호입니다. 수시간에 걸친 대화와 서류 작업에도 불구하고, 그 결과물은 거의 없는 셈입니다. 업무의 모든 것을 해결해 주는 앱, ClickUp을 사용하면 모든 평가 회의를 의미 있게 활용할 수 있습니다. AI 노트테이커는 평가 통화 내용을 기록하고, 실행 항목을 추출하여 즉시 목표와 연결된 작업으로 전환해 줍니다. 모든 단계에서 진행 상황을 추적할 수 있으며, AI 기반 카드를 통해 언제든지 직원의 성과 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 직원의 32%에게 성과 평가는 실질적인 성장을 이끌어냅니다. 하지만 나머지 32%에게는 그저 배경 소음에 불과합니다. 이는 전체 평가의 절반이 실질적인 성과를 내지 못하고 있다는 신호입니다. 수시간에 걸친 대화와 서류 작업에도 불구하고, 그 결과물은 거의 없는 셈입니다. 업무의 모든 것을 해결해 주는 앱, ClickUp을 사용하면 모든 평가 회의를 의미 있게 활용할 수 있습니다. AI 노트테이커는 평가 통화 내용을 기록하고, 실행 항목을 추출하여 즉시 목표와 연결된 작업으로 전환해 줍니다. 모든 단계에서 진행 상황을 추적할 수 있으며, AI 기반 카드를 통해 언제든지 직원의 성과 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

7. ClickUp의 역량 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 역량 매트릭스 템플릿으로 각 팀원의 역량을 파악하세요

때로는 개별 기술에서 한 걸음 물러나 부서 전체가 무엇을 할 수 있는지 살펴봐야 할 때가 있습니다. ClickUp의 역량 매트릭스 템플릿은 개별 역량을 종합하여 더 큰 그림을 보여줍니다.

예를 들어, 운영 팀이 신제품 출시를 지원할 준비가 되어 있는지 평가하는 데 도움이 됩니다.

🌻 이 템플릿을 사용해야 하는 이유:

개인의 전략적, 운영적, 기술적 역량을 평가하세요

시간이 지남에 따라 조직 역량이 어떻게 발전하는지 추적하세요

집계 뷰를 사용하여 개별 기술을 통합하여 팀 인사이트로 활용하세요

부서 간 역량을 비교하여 투자가 가장 큰 효과를 낼 수 있는 분야를 파악하세요

🚀 적합한 대상: 팀 또는 부서 차원의 역량을 평가하는 조직.

👀 알고 계셨나요? 향후 몇 년 동안 AI와 디지털화로 인해 8,000만 개 이상의 일자리가 사라지고 약 7,000만 개의 새로운 일자리가 창출될 것입니다. 이러한 변화에 발맞추기 위해 근로자의 약 44%가 기술을 업데이트해야 할 것입니다.

8. HiBob의 기술 매트릭스 템플릿

HiBob의 '스킬 매트릭스 템플릿'은 HiBob의 인사 관리 플랫폼을 보완하도록 설계되었습니다.

이 스프레드시트 형식의 레이아웃은 HiBob의 광범위한 HR 생태계 내에서 직원 단위의 기술 기록을 중점적으로 다룹니다. HR 전문가들에게 친숙하며, 간단한 역량 추적에 효과적입니다.

🌻 이 템플릿을 사용해야 하는 이유:

익숙한 HR 워크플로우를 반영한 스프레드시트 스타일의 레이아웃으로 학습 곡선을 단축하세요

한곳에서 상세한 인력 기록을 관리하세요

기술 데이터를 광범위한 직원 관리 프로세스와 연계하세요

이 템플릿은 HiBob 생태계에 완전히 의존하는 조직에 가장 적합하지만, 더 심층적인 프로젝트 관리 통합을 원할 경우 유연성이 다소 떨어집니다.

🚀 적합한 대상: HiBob을 사용하여 인력 관리를 수행하는 HR 팀.

9. Smartsheet의 교육 매트릭스 템플릿

Smartsheet 교육 매트릭스 템플릿은 익숙한 그리드 레이아웃을 사용하며, 조건부 형식을 통해 상태를 시각적으로 표시합니다. 이 템플릿은 간단한 교육 이수 추적을 효과적으로 처리합니다.

🌻 이 템플릿을 사용해야 하는 이유:

비기술 팀도 쉽게 이해할 수 있는 간단한 그리드 기반 트래커를 설정하세요

조건부 형식을 사용하여 기한이 지난 교육이나 완료된 교육을 시각적으로 표시하세요

요구가 단순한 소규모 팀을 위한 규정 준수 추적 간소화

이 템플릿은 수동 업데이트가 필요하며 AI 기반 인사이트 기능이 없어, 복잡한 개발 프로그램보다는 간단한 추적 기능만 필요한 팀에 더 적합합니다.

🚀 적합한 대상: 간단한 스프레드시트 기반 추적을 선호하는 팀.

10. AG5 기술 매트릭스 템플릿

AG5 기술 매트릭스 템플릿은 업계별 기술 범주를 전문으로 다루며, 감사 대비가 가능한 문서 구조를 갖추고 있습니다. 귀사가 엄격한 규제 요건을 준수해야 하는 경우, 이 템플릿이 바로 그 해결책입니다.

🌻 이 템플릿을 사용해야 하는 이유:

감사 대비 문서화 구조 구축하기

업종별 역량 범주를 구축하여, 추적이 규제 요건에 부합하도록 하세요

매우 구체적인 제조 또는 의료 분야 자격증 추적

규정 준수를 위한 도구로는 강력하지만, 일반적인 비즈니스 용도로는 지나치게 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

🚀 적합한 대상: 제조업이나 의료 분야와 같은 규제 산업.

📚 함께 읽어보세요: ClickUp으로 HR 규정 준수 추적 마스터하기

기술 학습 추적기 템플릿 사용 방법

다양한 팀 구성원 전체에 걸쳐 템플릿을 적용할 표준화된 프로세스가 없다면 템플릿은 무용지물입니다. 명확한 실행 전략이 없다면, 이 추적 도구는 거의 업데이트되지 않는 정적인 문서로 전락하고 맙니다.

이로 인해 데이터는 실시간 의사 결정에 전혀 도움이 되지 않게 됩니다. 또한 직원들은 자신의 성장이 실제로 모니터링되고 있지 않다고 느끼게 됩니다.

ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간 으로 이 문제를 해결하세요. 플랫폼에 통합된 AI인 ClickUp Brain은 작업, 문서, 구성원, 그리고 회사의 지식을 하나로 연결합니다. 작업 공간 콘텐츠에 대해 질문하면, 수동으로 수많은 데이터를 일일이 필터링할 필요 없이 인사이트를 얻을 수 있습니다.

이렇게 하면 트래커가 살아 숨 쉬는 시스템으로 거듭납니다. 기술 요약 정보를 즉시 확인하고, 부족한 부분을 파악하며, 단 몇 초 만에 전략적인 인력 배치 결정을 내릴 수 있습니다. 🤩

기술 및 역량 매트릭스를 최대한 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

추적해야 할 기술 정의하기: 기술 역량, 소프트 스킬, 자격증 등 팀과 관련된 역량을 목록으로 작성하세요. 숙련도 수준 설정: 초급부터 전문가까지와 같은 일관된 평가 척도를 마련하여 팀 전체에서 숙련도 평가 결과를 비교할 수 있도록 하세요. 현재 기술 데이터 입력: 팀 회원들이 스스로 평가하여 기본 기술 수준을 기록하도록 하세요 역량 격차 및 우선순위 파악: 현재 보유 역량을 향후 프로젝트에 필요한 역량과 비교하여 , 가장 시급히 개발이 필요한 부분을 파악하세요. 스킬과 학습 활동을 연계하세요: 스킬 격차를 구체적인 교육, 강좌 또는 멘토링 기회와 연결하세요 정기적으로 검토하고 업데이트하세요: 분기별 기술 검토 일정을 수립하여 새로 취득한 자격증과 완료된 교육을 파악하세요 AI를 활용해 인사이트 도출하기: "팀원 중 파이썬 경험이 있는 사람은 누구인가요?"와 같은 질문을 AI 어시스턴트에게 던져 즉시 답변을 받아보세요

⭐️ AI가 오늘날 HR 팀의 업무 방식을 어떻게 변화시키고 있는지 확인해 보세요!

실질적인 성과를 이끌어내는 기술 가시성 구축

대부분의 팀은 교육 부족으로 어려움을 겪는 것이 아니라, 명확성 부족으로 어려움을 겪습니다. 누가 어떤 역량을 갖추고 있는지 신뢰할 수 있는 보기가 없다면, 교육은 추측에 그치고, 채용은 사후 대응에 그치며, 성장 속도는 둔화됩니다.

체계적으로 구성된 기술 학습 추적 도구가 이를 해결해 줍니다. 이 템플릿들은 산발적인 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다. 이를 통해 팀은 프로젝트 인력을 더 효율적으로 배치하고, 교육 투자를 계획하며, 직원들의 성장 과정 가시성을 높입니다.

또한 ClickUp Brain과 같은 도구를 통해 AI를 활용하면, 수동 노력 없이도 정적인 추적에서 실시간 인사이트로 전환할 수 있습니다.

기술이 인력 계획의 핵심 요소로 부상함에 따라, 이를 추적하고 개발할 수 있는 시스템을 갖추는 것은 필수적입니다. ClickUp을 무료로 시작하여 전사적인 기술 개발을 더욱 체계적으로 진행해 보세요.

기술 습득 추적에 관한 자주 묻는 질문

기술 학습 추적기와 기술 매트릭스의 차이점은 무엇인가요?

스킬 매트릭스는 특정 시점에 누가 어떤 기술을 보유하고 있는지 보여주는 현황도입니다. 스킬 학습 추적기는 시간적 요소를 더해, 시간 경과에 따른 진행 상황, 학습 활동, 그리고 기술 개발 과정을 모니터링할 수 있게 해줍니다.

대부분의 팀에는 분기별 업데이트가 효과적이며, 누군가 교육을 완료할 때마다 수시로 업데이트하는 것도 좋습니다. 변화가 빠른 산업이나 역량 강화 활동이 활발한 팀은 데이터를 즉시 활용하기 위해 월별 검토를 실시해야 합니다.

기술 학습 추적기 템플릿으로 기술적 역량과 소프트 스킬을 모두 추적할 수 있나요?

네, 대부분의 템플릿은 맞춤형 기술 카테고리를 지원합니다. 프로그래밍 언어와 같은 기술적 역량과 의사소통과 같은 소프트 스킬을 동일한 시스템에서 함께 추적할 수 있습니다.

기술 학습 추적기 템플릿을 사용하면 기술 격차를 파악하는 데 어떻게 도움이 될까요?

이 템플릿은 현재 기술 수준을 요구 역량과 대조하여 기록함으로써, 부족한 부분을 한눈에 가시적으로 파악할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 구성원 개개인의 부족한 부분이 정확히 어디인지, 그리고 교육 투자를 어디에 집중해야 하는지 명확히 알 수 있습니다.