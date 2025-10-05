2025년 팀을 위한 최고의 교육 추적 소프트웨어 10선

교육을 시행했습니다. 알림도 보냈습니다. 커피 기프트 카드까지 제공했죠. 그런데도 팀의 절반은 '진행 중' 상태고, 당신은 스프레드시트 해석에 매달려 있습니다. 😵‍💫

이것이 교육 운영의 숨겨진 비용입니다: 실제 학습 대신 끝없는 추적. 인력을 관리하거나 규정 준수를 주도하거나 L&D 프로그램을 운영한다면, 누가 진행 중인지, 누가 기한을 넘겼는지, 다음에 무엇을 해야 하는지 정확히 알려주는 시스템이 필요합니다.

이 블로그에서는 관리 업무를 간소화하고 관리자 업무가 아닌 성과에 집중할 시간을 확보해 주는 10가지 교육 추적 software tools tools를 살펴보겠습니다.

최고의 교육 추적 소프트웨어 한눈에 보기

다음은 상위 10개 교육 추적 소프트웨어입니다:

tool 주요 기능 주요 사용 사례 가격 ClickUp 중앙 집중식 문서 + AI 추적 + 대시보드 작업 완료, 알림, 규정 준수 인사이트를 통한 종단간 교육 추적 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Arlo 코스 일정 관리 + 웹사이트 동기화 + 강사 tools 실시간, 대면 또는 혼합형 교육을 대규모로 운영하기 맞춤형 가격 책정 Connecteam 모바일 우선 교육 제공 + 배지 + 설문조사 현장 근무자 및 최전선 팀을 위한 이동 중 교육 및 추적 솔루션 무료; 유료 플랜 월 $35부터 PurelyHR 휴가 추적 + 교육 인증 알림 휴가 및 규정 준수와 함께 준비 상태를 모니터링하는 소규모 HR 팀 월 $34.50부터 Trainual SOP 빌더 + 퀴즈 추적 + 게임화 부서 간 온보딩, 표준 운용 절차 (SOP), 팀 지식 체계화 맞춤형 가격 책정 Whatfix 내장형 학습 + 단계별 안내 + 스마트 팁 SaaS 플랫폼 및 디지털 채택을 위한 앱 사용자 교육 맞춤형 가격 책정 트레이닝 트래커 반복 교육 + CEU + SCORM 지원 감사 추적 기록과 인쇄 가능한 기록이 필요한 규정 준수 부담이 큰 산업 분야 사용자당 월 $34부터 Quickbase 맞춤형 워크플로우 빌더 + 모바일 교육 앱 실시간 교육 가시성을 제공하는 노코드 내부 tools 사용자당 월 $35부터 WorkRamp 내부 + 맞춤형 고객 L&D 포털 + /AI 기반 코스 빌더 확장 가능한 학습 경로로 영업 팀, 지원 팀 및 내부 팀을 교육하세요 맞춤형 가격 책정 에테나 최신 규정 준수 콘텐츠 + 모듈식 추적 현대적 팀을 위한 다양성, 괴롭힘 방지 및 규정 준수 교육 사용자당 연간 $20부터

교육 추적 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

적합한 교육 추적 소프트웨어를 선택하면 조직 전반의 학습 진행 상황, 규정 준수 상태, 기술 개발 현황에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다.

소프트웨어가 반드시 갖춰야 할 주요 기능은 다음과 같습니다. ⛏️

자동화된 교육 할당: 수동 노력 없이 역할, 부서 또는 위치에 따라 과정을 할당합니다

*맞춤형 콘텐츠 지원: 직원 교육 기록 및 자료, 정책 또는 타사 모듈을 업로드하여 조직에 맞게 학습을 맞춤화합니다

관리자용 진행 상황 대시보드: *팀 리더에게 완료 현황, 지연 사항, 학습자 성적표를 명확하게 보여줍니다

실시간 보고 및 분석:* 규정 준수 상태와 참여도를 추적하기 위한 상세 보고서 및 감사 로그를 내보냅니다

세분화된 교육 제공: 팀, 경력 수준 또는 지역에 따라 콘텐츠를 맞춤화하여 관련성과 결과를 높입니다

쉬운 확장성: 팀이 확장될 때마다 전체 시스템을 재구성하지 않고도 성장을 지원합니다

저관리 유지보수: 지속적인 감독 없이도 쉽게 출시, 관리, 업데이트할 수 있는 소프트웨어를 선택합니다

🔍 알고 계셨나요? 직원들은 기술 개발 기회, 내부 이동성, 명확한 경력 경로, 멘토링이 부족할 때 종종 정체감을 느낍니다. 고용주들은 이러한 기회를 제공한다고 말하지만, 실제로 진로를 엿볼 수 있다고 느끼는 직원은 36%에 불과합니다.

최고의 교육 추적 소프트웨어

수많은 tools가 존재하는 가운데, 모두 비슷해 보이는 기능들을 비교하다 보면 쉽게 막힐 수 있습니다. 그래서 저희가 어려운 부분을 대신 완료해 드렸습니다.

아래는 엄선된 최고의 교육 추적 소프트웨어 목록입니다. 각 소프트웨어는 팀 간 업무 학습을 관리, 제공, 모니터링하는 데 있어 독보적인 강점을 인정받아 선정되었습니다. 🎯

clickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내를 확인하세요.

1. ClickUp (올인원 교육 관리 및 추적에 최적)

오랫동안 교육 프로세스, 특히 신입사원 교육 및 기술 역량 강화 교육은 폴더, 스프레드시트, LMS 플랫폼, 수동 점검 등 여러 곳에 흩어져 관리되어 왔습니다. 한 tool은 체크리스트를 관리하고, 다른 tool은 표준 운용 절차 (SOP)와 진행 상황을 저장합니다.

ClickUp이 모든 것을 하나로 통합합니다.

프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 일용 모든 것 앱으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

ClickUp 문서에 교육 가이드를 구축하세요 ClickUp Docs로 풍부한 형식을 적용한 생생한 교육 문서를 생성하세요

정적인 표준 운용 절차 (SOP)를 생생하고 상호작용 가능한 가이드로 전환하세요

신규 소프트웨어 엔지니어를 위한 30일 온보딩 플랜을 시행한다고 가정해 보세요. 몇 주 만에 구식이 되어 버리는 PDF를 이메일로 보내거나 공유 드라이브 링크를 공유할 필요가 없습니다.

ClickUp Docs를 사용하면 wiki처럼 구조화되면서도 Google Docs처럼 유연한 풍부한 실시간 교육 가이드를 구축할 수 있습니다. Docs 내에 작업 링크, 체크리스트, 코드 블록, 비디오, 양식을 직접 삽입하여 신입 사원에게 인터랙티브한 경험을 제공하고 제품 활용도를 높일 수 있습니다.

예시, '1주차 교육 일정', '헬프 데스크 표준 운용 절차 (SOP)', '에스컬레이션 가이드라인'과 같은 페이지로 구성된 모듈식 구조를 만들 수 있으며, 이 모든 페이지는 하나의 쉽게 탐색 가능한 문서에 포함됩니다.

더욱 편리한 점은 ClickUp 작업들을 문서 내에 바로 삽입할 수 있다는 것입니다. 따라서 지침을 읽은 직원은 문서를 벗어나지 않고도 즉시 '퀴즈 완료' 항목을 체크할 수 있습니다.

몇 분 만에 교육 콘텐츠 생성하기

문서가 Docs에 저장되면 통합 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 작업, 댓글, 채팅 간 연결점을 찾아 창의력과 통찰력을 강화합니다.

하지만 문서화에 AI를 활용하는 방법은 무엇일까요?

Docs 내에서 ClickUp Brain으로 즉시 교육 모듈 생성하기

예를 들어, 제품 팀을 위한 AI tool 사용법 새 모듈을 추가한다고 가정해 보세요. 처음부터 모두 작성하는 대신 Brain을 활용해 교육 개요를 생성하고, 흥미로운 지침을 작성하며, 기술 문서를 이해하기 쉬운 단계로 요약할 수 있습니다.

또한 ClickUp Brain을 활용해 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다: '아직 GitHub 워크플로우 교육을 완료하지 않은 개발자는 누구인가요?' 작업 공간, 문서, 작업, 댓글에서 인사이트를 추출하여 명확하고 즉각적인 답변을 제공합니다.

후속 메시지 작성이나 교육 설문조사 피드백 요약 같은 반복 작업이 있으신가요? ClickUp Brain이 자동화해 드립니다. 회사가 성장함에 따라 교육 콘텐츠를 업데이트하고 현지화하며 확장하는 데 도움을 주는 당신의 어시스턴트입니다.

누가 추적 중인지, 누가 정체 상태인지 정확히 파악하세요

이제 교육 콘텐츠 제작은 단 한 단계에 불과합니다. 추적 관리에서 대부분의 팀이 가시성을 잃습니다.

ClickUp 대시보드로 직원 교육 진행 상황을 평가하세요

ClickUp 대시보드는 시각적 제어 센터를 제공합니다. 클라우드 엔지니어링 팀을 위한 AWS 인증 과정을 시작했다고 가정해 보세요. 개별 작업 진행 상황, 퀴즈 완료 현황, 마감일을 한눈에 확인할 수 있는 대시보드를 구축할 수 있습니다:

진행 막대 를 활용하여 각 엔지니어가 모듈을 얼마나 진행했는지 확인하세요 📊

계산 카드 를 추가하면 누가 목표를 달성 중인지, 뒤처졌는지, 마감일을 놓칠 위험이 있는지 자동으로 강조 표시됩니다 🔢

다가오는 평가 또는 재인증 날짜를 시각화하기 위해 타임라인 위젯을 삽입하세요 ⏰

🎥 이 비디오에서는 ClickUp에서 프로젝트 관리 대시보드 구축 방법을 배울 수 있습니다. 진행 상황, 마감일, 팀 성과를 한 곳에서 추적할 수 있는 공간이죠. 교육 프로그램의 경우, 여러 tools를 오가지 않고도 세션, 출석률, 성과를 한눈에 모니터링할 수 있습니다.

설정을 빠르게 진행하고 싶으신가요?

무료 템플릿 받기 ClickUp 교육 프레임워크 템플릿으로 교육 프로그램의 전 생애 주기를 관리하세요

ClickUp 교육 프레임워크 템플릿은 교육 목표 설정, 강의 자료 정리, 직원 진행 관리를 한 위치에서 통합적으로 수행할 수 있는 포괄적인 시스템을 제공합니다. 이를 통해 관리자는 일관된 교육을 제공하고, 각 직원의 진행을 모니터링하며, 지식이나 기술 격차를 신속하게 파악할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 교육 매트릭스 템플릿으로 기술 격차 파악하기

다음으로, ClickUp 교육 매트릭스 템플릿은 각 팀원의 기술을 포함한 직원 교육 추적, 진행 상황 모니터링, 교육 격차 파악을 지원합니다. 색상 코드화된 역할, 등급별 기술 수준, 맞춤형 보기를 통해 성과 평가와 개발 플랜 수립을 효과적으로 수행할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

초반에는 다양한 기능의 범위가 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 팀과 클라이언트를 손쉽게 한 페이지에 모아주며 소통을 원활하게 한다는 것입니다. 이 플랫폼은 칸반 보드와 간트 차트부터 문서 및 화이트보드까지 모든 것을 한곳에서 제공하므로, 여러 tools를 오가며 작업할 필요 없이 브레인스토밍, 플랜, 실행을 동시에 진행할 수 있습니다. 실시간 댓글, 간편한 @멘션, 세분화된 권한 설정 덕분에 클라이언트는 필요한 정보만 정확히 확인하면서도 작업이나 문서 내에서 직접 협업할 수 있습니다…

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 팀과 클라이언트를 손쉽게 한 페이지에 모아주며 소통을 원활하게 한다는 것입니다. 이 플랫폼은 칸반 보드와 간트 차트부터 문서 및 화이트보드까지 모든 것을 한곳에서 제공하므로, 여러 tools를 오가며 작업할 필요 없이 브레인스토밍, 플랜 수립, 실행을 동시에 진행할 수 있습니다. 실시간 댓글, 간편한 @멘션, 세분화된 권한 설정 덕분에 클라이언트는 필요한 정보만 정확히 확인하면서도 작업이나 문서 내에서 직접 협업할 수 있습니다…

📮 ClickUp 인사이트: 약 43%의 근로자가 하루에 0~10개의 메시지를 보냅니다. 이는 보다 집중적이거나 의도적인 대화를 의미할 수 있지만, 동시에 원활한 협업이 부족하여 중요한 논의가 다른 채널(이메일 등)에서 이루어지고 있음을 시사할 수도 있습니다. 불필요한 플랫폼 전환과 작업 전환을 방지하려면 ClickUp과 같은 일용 모든 것 앱이 필요합니다. 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합하고, AI로 구동되어 업무 효율성을 높여줍니다.

2. Arlo (강사 주도형 대규모 교육 관리에 최적)

via Arlo

Arlo는 다양한 형식의 학습 프로그램 플랜, 제공, 모니터링을 간소화하는 강력한 직원 교육 추적 소프트웨어입니다. 새로운 교육 과정을 손쉽게 설정하고, 반복되는 이벤트를 관리하며, 발표자와 참가자 모두와의 커뮤니케이션을 자동화할 수 있습니다.

또한 대면, 실시간 온라인 및 기타 학습 형식을 지원합니다.

또한 플랫폼은 등록 및 결제 프로세스를 간소화합니다. 맞춤형 양식, 대기자 명단, 할인, 유연한 결제 옵션을 포함한 등록 워크플로우를 자동화합니다. 추적 및 보고를 위해 등록 현황, 출석률, 과정 완료율, 재무 성과를 모니터링할 수 있는 맞춤형 tools를 제공합니다.

Arlo의 주요 기능

문서나 프롬프트를 구조화된 학습 모듈로 변환하는 AI 워크플로우를 활용해 풍부하고 상호작용적인 콘텐츠를 생성하세요

모바일 기기에서 바로 출석 확인, 등록자 정보 조회, 성적 업데이트, 직원 교육 세션 관리를 수행하세요

학습자에게 보안을 갖춘 셀프 서비스 포털을 제공하여 강의 자료를 보기, 진행 상황을 추적, 인증서에 접근, 프로필을 관리할 수 있도록 하십시오

Arlo의 사전 구축된 교육 웹사이트로 목록, 등록 및 업데이트를 동기화하거나 귀사의 플랫폼에 연결하세요

Arlo의 한도

이메일 마케팅 및 온라인 교육과 같은 키 기능을 수행하려면 여러 타사 tools가 필요합니다

일부 필드 및 템플릿 변경 사항은 전역적으로 적용되어 클래스 수준 맞춤형이 어렵습니다

Arlo 가격 정책

14일 무료 체험판

간편: 사용자당 월 $125

프로페셔널: 사용자당 월 $215

기업: *사용자당 월 285달러

규모: 맞춤형 가격 정책

Arlo 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (130개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 기업이 학습 프로그램에 투자하는 가장 큰 이유는 경력 개발입니다— 62%가 이를 최우선 동인으로 꼽았습니다. 그 다음은? 새로운 기술 습득 추진으로, 49%의 조직이 이를 우선순위로 삼고 있습니다.

3. Connecteam (현장 및 모바일 팀 교육에 최적)

via Connecteam

Connecteam은 모바일 중심의 인력 관리 플랫폼으로, 교육 제공, 개발 진행 상황 추적, 교육 규정 준수를 지원합니다. 관리자는 대면 세션이나 번거로운 스프레드시트에 의존하지 않고도 대화형 과정을 생성하고, 적절한 대상에게 할당하며, 완료됨을 추적할 수 있습니다.

산업 표준 기반의 즉시 사용 가능한 교육 자료를 활용하거나 SCORM(공유 가능 콘텐츠 객체 참조 모델) 호환 콘텐츠를 업로드하세요. 자동화된 알림과 푸시 알림은 과정 완료율을 높여 팀의 일관성과 정보 공유를 유지합니다.

Connecteam 주요 기능

교육 비디오 , PDF, 이미지를 활용한 대화형 과정을 구축하여 직원이 비동기식으로 완료함을 표시하세요

각 퀴즈 시도 시 실시간 성과 데이터를 통해 지식 유지율과 업무 적합성을 평가하세요

각 직원의 교육 마일스톤, 성과, 수강 이력을 연대순 레이아웃으로 보기

학습 성과와 연계된 디지털 배지와 기프트 카드로 직원들의 동기를 부여하세요

Connecteam의 한도

데스크탑의 관리자 인터페이스는 직관적이지 않고 체계적이지 않게 느껴집니다

모바일 앱은 일정 편집이나 위치 기능 접근과 같은 완전한 관리자 기능을 지원하지 않습니다

Connecteam 가격 정책

Free

기본: 월 35달러

고급: 월 $59

전문가: 월 119달러

기업: 맞춤형 가격

커넥팀 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (2,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Connecteam에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 이 교육 추적 소프트웨어에 대한 평가입니다:

휴가 관리 시스템은 주의하지 않으면 관리하기 까다로울 수 있습니다. 사용자가 휴가로 일자 범위를 요청할 경우, 소프트웨어는 기본적으로 주말을 유급 휴가로 포함시키므로 이후 수동으로 수정해야 합니다.

휴가 관리 시스템은 주의하지 않으면 관리하기 까다로울 수 있습니다. 사용자가 휴가로 일자 범위를 요청할 경우, 소프트웨어는 기본적으로 주말을 유급 휴가로 포함시키므로 이후 수동으로 수정해야 합니다.

🧠 재미있는 사실: NASA는 우주비행사 훈련을 위해 무중력을 시뮬레이션하는 '중립 부력 실험실(Neutral Buoyancy Lab )'이라는 거대한 수영장을 사용합니다. 이는 기본적으로 수중에서 진행되는 스페이스 임무와 같습니다.

4. PurelyHR (휴가와 연결된 교육 관리 및 직원 준비도 평가에 최적)

via PurelyHR

PurelyHR는 비즈니스 성장에 맞춰 유연하게 적용되며, HR 팀과 비즈니스 리더가 수동 추적을 버리고 인적 운영을 더 효과적으로 관리하도록 지원합니다. 특히 새로운 소프트웨어에 대한 직원 교육을 효율적으로 진행해야 할 때 유용합니다. 자격증이나 교육에 만료일을 설정하면 시스템이 자동으로 갱신 및 재교육 알림 이메일을 발송합니다.

누가 어떤 교육이 완료됨을 추적해야 하나요? 모든 직원이 마일스톤을 달성하거나 규정 준수를 유지하는지 확인하고 싶으신가요? PurelyHR가 이를 해결해 드립니다. 보안 역시 핵심 초점으로, SOC2 Type 2 및 ISO27001 인증을 획득하여 민감한 직원 데이터가 최고 수준의 기준으로 보호되도록 보장합니다.

PurelyHR 최고의 기능

'인재 관리 모듈'에서 자격증 할당, 교육 완료 추적, 마감일 및 알림과 문서 업로드를 통한 면허 갱신 관리를 수행하세요

교육 배경, 언어 능력 또는 업계별 자격증을 직원 프로필에 추가하여 팀 역량을 보다 완전하게 볼 수 있는 보기를 완료하세요

필수 교육, 읽기 자료, 문서 제출을 포함한 온보딩 흐름을 첫날부터 설정하세요

각 직원을 수동으로 추가하지 않고도 전사적 교육 계획이나 자격증 업데이트를 할당하세요

PurelyHR의 한도

한도 교육 비디오 라이브러리로 자습 학습 지원

적립 추적 기능은 모든 사용 사례에서 정상적으로 기능을 발휘하지 않을 수 있습니다

PurelyHR 가격 정책

21일 무료 체험판

월간: $34.50/월

PurelyHR 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (280개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (390개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 잊어버림 곡선에 따르면, 대부분의 사람들은 배운 내용을 짧은 기간 내에 잊어버리며, 그중 최대 70%는 24시간 이내에 사라집니다. 이는 노력 부족이 아니라 기억의 작동 방식 때문입니다. 따라서 정보를 반복하거나 곧바로 적용하지 않는 한, 일회성 교육 세션이 지속적인 가치를 제공하는 경우는 거의 없습니다.

📖 추천 자료: LMS 구현 프로젝트 플랜 수립 방법

5. Trainual (내부 지식 체계화를 위한 급성장하는 비즈니스에 최적)

via Trainual

트레뉴얼(Trainual)은 빠르게 성장하는 팀을 위해 설계된 교육, 문서화 및 지식 공유 시스템입니다. 이 플랫폼을 통해 모든 교육 자료, 표준 운용 절차 (SOP), 회사 지식을 하나의 접근 가능한 플랫폼으로 통합할 수 있습니다.

직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스로 내장 파일, 비디오, 작성 tools가 풍부한 체계적인 교육 매뉴얼을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 최신 정보를 24시간 연중무휴로 접근할 수 있습니다. 또한 Trainual은 직원들이 교육 모듈을 완료할 때마다 포인트, 성취도, 배지 등의 게임화 요소를 적용합니다.

Trainual의 주요 기능

합격 점수 이후에만 모듈을 잠금 해제하는 퀴즈 및 지식 점검을 생성하여 학습 과정에 체크포인트를 추가하세요

다양성·평등·포용성(DEI), 사이버 보안, 괴롭힘 예방 등 380개 이상의 전문가 제작 과정을 즉시 공유하세요

세부적인 교육 데이터를 보기 위해 인증서를 다운로드하고, 완료 및 규정 준수를 증명하는 인증서를 다운로드하세요

Trainual의 한도

모듈이 완료됨 후에는 미리 즐겨찾기로 등록하지 않은 경우 참조하기 어렵습니다

모든 교육 자료를 업로드하고 정리하는 데 상당한 사전 시간과 플랜이 필요합니다

Trainual 가격 정책

요청 시 데모 제공 가능

맞춤형 가격 책정*

트레이나울 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (780개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (470개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trainual에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra의 한 리뷰는 이렇게 표현합니다:

Trainual이 모든 교육 자료를 체계적으로 정리해주는 점이 마음에 듭니다. 저희는 고가의 온보딩 및 사내 교육 프로그램을 운영 중인데, Trainual이 신입 사원들이 입사 후 첫 몇 달을 무사히 보낼 수 있도록 안내해줍니다. 다만 직원들이 반드시 완료해야 할 과제가 아닌 항목에 배정되는 경우가 종종 발생합니다. 따라서 역할과 콘텐츠를 어떻게 구성해야 할지 파악하는 데 다소 혼란스러웠습니다.

Trainual이 모든 교육 자료를 체계적으로 정리해주는 점이 마음에 듭니다. 저희는 고가의 온보딩 및 사내 교육 프로그램을 운영 중인데, Trainual이 신입 사원들이 입사 후 첫 몇 달을 무사히 보낼 수 있도록 안내해줍니다. 다만 직원들이 반드시 완료해야 할 과제가 아닌 항목에 배정되는 경우가 종종 발생합니다. 따라서 역할과 콘텐츠를 어떻게 구성해야 할지 파악하는 데 다소 혼란스러웠습니다.

🔍 알고 계셨나요? 직원의 90% 이상이 직장 내 학습이 유용하다고 생각합니다—기술 교육, 멘토링, 심지어 기본적인 온보딩까지도요. 제대로 완료된다면 작은 학습도 큰 효과를 발휘합니다.

6. Whatfix (디지털 워크플로우에 인터랙티브 학습을 통합하는 데 최적)

via Whatfix

Whatfix는 디지털 도입 플랫폼(DAP)으로, 특히 새로운 업무를 시작할 때 새로운 tools과 프로세스를 더 쉽게 익힐 수 있도록 지원합니다. 작업에 방해가 되는 대신, 소프트웨어 자체에 교육을 통합하여 실시간 인앱 가이드, 대화형 워크스루, 맞춤형 지원을 제공합니다.

플로우, 작업 목록, 스마트 팁과 같은 상황별 안내 기능은 복잡한 프로세스를 단계별로 안내합니다. 이 플랫폼은 기술 전문성 없이도 교육 콘텐츠를 생성하고 업데이트할 수 있는 노코드 콘텐츠 에디터를 제공합니다.

Whatfix 주요 기능

웹 앱의 대화형 샌드박스 버전을 구축하여 직원이 실제 데이터에 접근하지 않고도 안전하게 작업을 연습할 수 있도록 하세요

코드 없이 다양한 tools 전반의 사용자 참여도를 추적하여 교육 자료 활용 현황을 측정하세요

인증 완료 또는 중요한 워크플로우 재검토를 위해 비콘 기반 컨텍스트 알림을 트리거하세요

역할, 부서 또는 앱 사용 이력에 기반하여 맞춤형 지침과 단계별 안내를 제공하여 관련성 높은 학습 경로를 보장합니다

Whatfix의 한도

초기 콘텐츠 생성은 특히 여러 맞춤형 사용자 역할이나 플랫폼에 맞춤화할 때 시간이 많이 소요됩니다

연도별 분석 보고서를 필터링할 수 없어 장기적 성과 추적이 한도입니다

Whatfix 가격 정책

요청 시 데모 제공 가능

맞춤형 가격 책정*

Whatfix 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (360개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (70개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Whatfix에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 어떤 평가를 받았는지 확인해 보세요:

필요한 모든 콘텐츠 구축에 시간이 좀 걸리겠지만, 이런 종류의 작업에서는 당연한 일입니다. 또한 일부 다양한 맞춤형 설정과 요소 선택은 자바스크립트/CSS 선택기 등에 대한 기본 이상의 지식을 요구하는데, 이는 혼자서 배우기 어려울 수 있습니다.

필요한 모든 콘텐츠를 구축하는 데는 시간이 좀 걸리겠지만, 이런 종류의 작업에서는 당연한 일입니다. 또한 일부 다양한 맞춤형 맞춤 설정과 요소 선택은 자바스크립트/CSS 선택기 등에 대한 기본 이상의 지식을 요구하는데, 이는 혼자서 배우기 어려울 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? Amazon은 직원들이 회사 외부에서 일자리를 얻을 수 있도록 지원하는 프로그램을 운영합니다. '커리어 초이스(Career Choice)' 이니셔티브는 직원들이 수요가 높은 기술을 배우기 위한 학비를 선지급하며, 이로 인해 Amazon을 떠나 다른 경력을 쌓게 되더라도 지원합니다.

7. 트레이닝 트래커 (복잡한 규정 준수 요구사항이 있는 전통 산업에 최적)

트레이닝 트래커는 조직이 학습 및 규정 준수 요건을 추적하는 방식을 간소화하는 사용자 친화적인 직원 교육 소프트웨어입니다. 맞춤형 교육 모듈 생성, 만료 예정 자격증 추적, 온라인 및 오프라인 학습 활동 기록이 가능합니다.

이 플랫폼은 SCORM 콘텐츠, 내장형 퀴즈, 비디오 및 문서와 같은 멀티미디어 리소스를 지원합니다. 자동화된 이메일 알림, 상세한 진행 보고서, 엑셀 내보내기 등의 기능을 통해 특히 엄격한 규제 요건이 있는 산업에 유용합니다.

트레이닝 트래커의 주요 기능

연간 또는 월간과 같은 정기적인 주기로 작업을 재할당하는 규칙을 설정하여 반복적인 교육 주기를 자동화하세요

부서나 위치 같은 표준 필드 외에도 태그를 활용해 직원과 교육 작업을 체계적으로 관리하고, 고급 필터링 기능을 구현하세요

시스템 내에서 직접 평생교육 단위를 기록하여 자격증 또는 면허와 연계된 직원 성장을 추적하세요

교육 추적기의 한도

모바일 접근성 부족은 이동 중 교육 추적을 방해할 수 있습니다

대량 수입 및 자동화 옵션의 한도로 인해 관리 노력が増加합니다

트레이닝 트래커 가격 정책

14일 무료 체험판

기본: 사용자당 월 34달러

Pro: 사용자당 월 $49

기업: 사용자당 월 $74

교육 추적기 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 흥미로운 사실: 학습 개발(L&D) 팀을 비즈니스 성장의 키로 보는 기업은 완료율이나 퀴즈 점수뿐만 아니라 성과 개선을 통해 성공을 측정할 가능성이 두 배나 높습니다. 경영진에게 중요한 것은 의미 있는 결과입니다.

8. Quickbase (맞춤형 내부 교육 워크플로우 구축에 최적)

via Quickbase

Quickbase는 팀이 프로세스에 맞춰 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있도록 설계된 노코드(no-code) 교육 추적 소프트웨어입니다. 디지털 제어 센터 역할을 하여 키 이니셔티브를 추적하고, 진행 상황을 모니터링하며, 여러 워크플로우 전반에 걸쳐 실시간 업데이트를 포착할 수 있습니다.

이 솔루션은 팀이 고유한 운영 과제를 해결하는 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있도록 지원하여 다양한 산업 전반에서 효율성과 협업을 향상시킵니다. 통제된 접근 권한을 유지하고 엄격한 규정 준수를 보장하면서 모든 이니셔티브에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다.

Quickbase 주요 기능

프롬프트와 자동화를 활용하여 기존 접수 양식을 스마트하고 동적인 입력 방식으로 전환하세요

필드 팀이 어떤 기기에서든 즉시 진행을 업데이트하거나 완료를 표시할 수 있도록 지원합니다

수동 작업 없이 통합된 보기를 위해 선호하는 tools와 연결하세요

Quickbase의 한도

작업 공간 편집 시 변경 사항이 없더라도 사용자는 반드시 저장 또는 취소를 해야 하므로 워크플로우가 방해받습니다

숨겨진 탭의 데이터도 사용자에게 여전히 접근 가능할 수 있어 잠재적인 프라이버시 문제가 발생할 수 있습니다

Quickbase 가격 정책

30일 무료 체험판

팀: 사용자당 월 35달러 (연간 청구)

비즈니스: 사용자당 월 $55 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

퀵베이스 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.4/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.4/5 (300개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 대부분의 기업은 역량 강화에 투자한다고 말하지만 현실은 다릅니다. LinkedIn의 직장 학습 보고서에 따르면 대규모 노력의 거의 대부분이 플랜 또는 초기 실행 단계에서 주춤하며, 영향력을 측정할 수 있는 단계까지 도달하는 경우는 5% 미만입니다. 주요 원인? 적절한 tools 없이는 효과적인 부분을 추적하기 어렵기 때문입니다.

9. WorkRamp (맞춤형 고객 대응 팀을 위한 학습 경로 구축에 최적)

via WorkRamp

워크램프(WorkRamp)는 조직이 전 직원을 대상으로 학습 계획을 수립, 제공, 추적할 수 있도록 지원하는 차세대 LMS입니다. 직관적인 플랫폼은 강사 주도 세션, e러닝, 비디오, 퀴즈, 과제 등 다양한 학습 방식을 지원하여 각기 다른 학습 선호도를 충족시킵니다.

이 솔루션은 신입사원 적응 과정, 경력 개발 트랙, 규정 준수 교육, 지속적인 역량 강화 프로그램을 통해 직원을 지원합니다. 내장형 AI와 관리자 및 학습자용 중앙 집중식 대시보드를 통해 교육 콘텐츠 배포, 과제 및 알림 자동화, 직원 학습 경험 관리를 수행할 수 있습니다.

WorkRamp 주요 기능

AI가 직접 내장된 코스 빌더로 교육 개요, 퀴즈 문제, 모듈 요약문을 즉시 생성하세요

완료됨 시 검증 가능한 인증서를 발급하고, 만료일을 추적하며, 재인증 마감일을 미리 대비하세요

드래그 앤 드롭 tools와 체계적인 게시 워크플로우를 통해 브랜드화된 학습 콘텐츠를 관리하세요

파트너 및 맞춤형 고객을 위한 중앙 집중식 포털을 통해 내부 학습을 외부 역량 강화로 확장하세요

WorkRamp의 한도

일부 사용자들은 콘텐츠 할당 해제 및 고급 자동화 규칙과 같은 핵심 기능이 여전히 기본적이라고 불만을 제기합니다

내부 및 외부 플랫폼(ELC와 CLC)을 동시에 관리하는 것은 혼란스러울 수 있습니다

WorkRamp 가격 정책

요청 시 데모 제공 가능

맞춤형 가격 책정*

WorkRamp 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.4/5 (550개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (70개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 WorkRamp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌한 한 가지 관점:

WorkRamp의 가장 두드러진 장점은 사용자 친화적인 인터페이스와 원활한 통합 기능입니다… WorkRamp는 전반적으로 훌륭한 tool이지만, 개선이 필요한 부분은 보고서의 맞춤형 설정 옵션입니다. 특정 요구사항에 맞는 맞춤형 보고서를 생성할 때 더 많은 유연성을 제공한다면 유용할 것입니다.

WorkRamp의 가장 두드러진 장점은 사용자 친화적인 인터페이스와 원활한 통합 기능입니다… WorkRamp는 전반적으로 훌륭한 tool이지만, 개선이 필요한 부분은 보고서의 맞춤형 설정 옵션입니다. 특정 요구사항에 맞는 맞춤형 보고서를 생성할 때 더 많은 유연성을 제공한다면 유용할 것입니다.

🧠 재미있는 사실: 직원이 학습 내용을 직접 선택할 수 있을 때, 회사 내에서 승진할 확률은 약 8배, 고성과자가 될 확률은 5배 이상 높아집니다. 선택권이 진정으로 진행을 이끕니다.

10. 에테나(Ethena) (현대적 업무 환경에서 값 기반 교육 확대에 최적)

via Ethena

에테나는 평범한 규정 준수 training tool이 아닙니다. 직장 내 학습을 관련성 있고 유연하며 덜 지루하게 만들기 위해 설계되었습니다.

필수 교육 자료, 정책, 비디오까지 업로드하여 Ethena의 콘텐츠와 결합해 팀에 맞춤화된 자료를 생성할 수 있습니다. 150개 이상의 모듈형 교육 주제로 구성되어 귀사의 고유한 문화, 정책, 팀 역학에 유연하게 대응합니다. 플랫폼은 과제를 자동화하고, 역할과 위치에 따라 콘텐츠를 맞춤화하며, 참여 현황의 펄스를 실시간으로 파악합니다.

에테나 최고의 기능

보안의 인식을 테스트하고 위험 기반 학습을 강화하기 위해 내장된 피싱 캠페인을 실행하세요

개별 또는 팀 단위의 진행 상황, 완료 상태, 규정 준수 여부를 신속하게 평가할 수 있는 상세한 학습자 성적표를 생성하세요

내장된 교육 플랜 템플릿을 활용하여 처음부터 교육을 구축하거나 퀴즈, 스크립트, 슬라이드로 기존 콘텐츠를 강화하세요

에테나(Ethena)의 한도

과제 중간에 맞춤형 콘텐츠를 편집하려면 사용자를 수동으로 재할당해야 하므로 비효율적입니다

반복되는 교육에 개별 사용자를 추가하려면 CSV 업로드가 필요한 경우가 많아 프로세스가 직관적이지 않습니다

에테나 가격 정책

요청 시 데모 제공 가능

표준 요금: 학습자당 연간 $20

프리미엄: 맞춤형 가격

에테나 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

📖 추천 자료: 비디오 제작을 위한 프로젝트 관리

ClickUp으로 성공에 익숙해지세요

각 직원 교육 추적 소프트웨어는 고유한 기능을 제공합니다. 키는 워크플로우에 부합하고 업무를 더 쉽게 만들어주는 솔루션을 선택하는 것입니다.

좋은 소식은? tools가 부족하지 않다는 점입니다. 문제는? 모든 기능을 갖춘 tools를 찾는 것입니다.

ClickUp은 모든 영역을 아우릅니다. ClickUp Docs로 교육 자료를 중앙 집중화하고, 대시보드로 실시간 교육 인사이트를 확인하며, Brain으로 알림 자동화와 고급 검색을 활용하세요.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅