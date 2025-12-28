인력 역량 강화를 위한 최고의 직원 개발 소프트웨어 13선

직원 개발은 더 이상 '있으면 좋은' 수준이 아닙니다. 강력한 교육 프로그램을 운영하는 팀은 생산성이 최대 17%까지 높아지지만, 대부분의 기업은 여전히 일회성 평가와 분산된 학습 tools를 넘어 성장 규모를 확장하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

역할, 목표, 기술이 팀마다 다를 때 맞춤형 개발 플랜은 금방 무너집니다. 관리자는 맥락을 잃고, 직원은 추진력을 잃으며, 진행은 멈춰 섭니다.

여기서 직원 개발 소프트웨어가 필요합니다. 적합한 플랫폼은 학습, 피드백, 후속 조치를 연결하여 개발이 단순히 문서화되는 것이 아니라 실제로 이루어지도록 합니다.

이 가이드에서는 실제 직원 개발 플랜 예시를 분석하고 대규모 성장을 지원하는 최고의 직원 개발 tool 13가지를 소개합니다.

한눈에 보는 최고의 직원 개발 소프트웨어 13선

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 통합 성과 관리 기능을 통한 직원 개발 추적 팀 크기: 개인 사업자부터 기업까지 문서, 대시보드, 작업, 지식 관리, AI 요약, 템플릿, 자동화, 목표 추적 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Lattice 목표 중심 개발 및 성과 연계 팀 크기: 중대형 OKR, 1:1 면담, 경력 경로, 참여도 설문조사, 360도 피드백, 분석 유료 플랜: $11/사용자/월 15Five 지속적인 피드백과 코칭 기반 개발 문화 팀 크기: 모든 크기 체크인, OKR, 1:1 템플릿, 참여도 설문조사, 하이파이브, 성과 평가 유료 플랜: $4/사용자/월부터 트레뉴얼 표준화된 교육 및 프로세스 문서화 팀 크기: 중소 규모 표준 운용 절차 (SOP), 신입사원 온보딩 절차, 퀴즈, 비디오 교육, 템플릿, 역할 기반 업무 배정 맞춤형 가격 책정 도체보(Docebo) 기업 규모에 맞춘 AI 기반 맞춤형 학습 팀 크기: 기업 AI 학습 경로, 코스 마켓플레이스, 게임화, 보고, SSO, 글로벌 지원 맞춤형 가격 책정 Culture Amp 직원 피드백을 의미 있는 행동으로 전환 팀 크기: 중견기업부터 대기업까지 참여도 설문조사, 성과 관리, 360도 평가, 스킬 코치, 벤치마크 맞춤형 가격 책정 Zavvy by Deel AI 기반 팀 개발 및 성과 관리 팀 크기: 중소기업(SMB)부터 기업까지 AI 기반 경력 경로, 자동화된 평가, Slack 워크플로우, 학습 경로, 분석 도구 $20/사용자/월부터 TalentLMS 설정 최소화로 빠르고 확장 가능한 교육 배포팀 크기: 소규모부터 기업까지 드래그 앤 드롭 방식의 과정, 자동화 기능, 모바일 앱, 다국어 지원, 맞춤형 보고서 월 $149부터 시작하는 플랜 Mesh AI AI 기반 성장 플랜 및 지속적인 성과 지원 팀 크기: 모든 크기 맞춤형 성장 플랜, 동기 부여 알림, 역할 기대치, 대시보드, 지속적인 평가 $4/사용자/월부터 시작하는 플랜 iSpring Learn 신속한 과정 배포 및 모바일 친화적 교육팀 크기: 중소기업부터 기업까지 SCORM 생성, 기술 체크리스트, 오프라인 접근, 템플릿, 역할극 시뮬레이션 맞춤형 가격 책정 LearnUpon 단일 플랫폼에서 다양한 대상군 교육 팀 크기: 중대형 다중 포털 LMS, 자동화, 경력 설계, 통합 분석, HRIS 동기화 맞춤형 가격 책정 Rise 360 (Articulate) 디자인 기술 없이도 신속하고 반응형으로 강좌 생성 가능 팀 크기: 모든 규모의 L&D 팀 모듈형 코스 빌더, AI 어시스턴트, 템플릿, 반응형 디자인, 협업 기능 $1,499/사용자/년부터 Coursera for Business 기업 규모에 맞는 역량 강화: 최고 수준의 학술 콘텐츠 제공 팀 크기: 소규모부터 대기업까지 9,200개 이상의 과정, 인증서, 아카데미, 기술 평가, AI 추천 팀 플랜 $399/사용자/년; Enterprise 맞춤형

⭐ 기능 템플릿 ClickUp 직원 개발 계획 템플릿은 인사팀이 분기마다 동일한 개발 플랜을 처음부터 다시 작성하지 않고도 직원 개발 목표, 기술 개발 우선순위, 다음 단계 실행 계획을 일관되게 문서화할 수 있는 방법을 제공합니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 개발 플랜 템플릿으로 모든 직원 개발 플랜, 피드백 루프, 진행 상황 점검을 체계적으로 관리하세요.

직원 개발 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

최고의 직원 교육 소프트웨어를 선택한다는 것은 개인의 성장과 조직의 목표를 모두 지원하는 플랫폼을 찾는 것을 의미합니다.

직원 개발 플랜 예시에서 우선시해야 할 사항은 다음과 같습니다:

✅ 직원 개발 목표, 기술 격차, 현재 및 미래 역할에 기반한 맞춤형 학습 경로 제공 ✅ 동료 피드백, 토론 포럼, 지식 공유 커뮤니티를 통한 사회적·협업적 학습 지원 ✅ 실시간 대시보드, 성과 평가, 분석을 통한 진행 상황 추적으로 직원 참여도와 교육 프로그램 개선✅ 직관적인 인터페이스와 모바일 접근성을 제공하여 직원이 자신의 속도에 맞춰 교육을 완료할 수 있도록 지원✅ HR 시스템과의 원활한 연동 지원 및 맞춤형 옵션 제공

최고의 직원 개발 소프트웨어 13선

직원 개발 플랜이 문서, 스프레드시트, 채팅 메시지 등에 흩어져 관리될 경우, 인사팀은 동일한 일을 두 번 수행하게 됩니다: 성과 평가 후 업데이트를 수집하고 "다음 단계"를 재작성하는 작업이 반복됩니다. 이는 업무 분산 현상으로, 조직의 효율성에 심각한 영향을 미칩니다.

우수한 시스템은 개발 계획, 학습 자료, 후속 조치를 유기적으로 연결합니다. 예를 들어, 인사 관리용 ClickUp을 사용하면 팀이 동일한 작업 공간에서 교육 문서를 작성하고, 피드백을 할당된 작업으로 전환하며, 대시보드에서 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

다음은 인사팀이 맞춤형 교육 프로그램을 제공하고 경력 성장 및 개발을 지원하는 데 도움이 되는 13가지 직원 개발 소프트웨어 플랫폼입니다.

1. ClickUp (통합 성과 관리 기능을 통한 직원 개발 추적에 최적)

ClickUp으로 목적 중심의 직원 개발 워크플로우를 구축하고 추적하며 성장시켜 팀의 역량을 강화하세요

ClickUp은 HR 팀이 목표 추적, 지식 체계화, 업무 관리가 가능하며, 체계적이고 실행 가능한 워크플로우를 통해 직원들이 자신의 경력 성장을 주도할 수 있도록 지원하는 종합적인 직원 개발 소프트웨어입니다.

자세한 내용을 살펴보겠습니다.

ClickUp 문서로 학습 콘텐츠, 협업, 지식 공유를 중앙 집중화하세요

ClickUp 문서를 활용하여 교육 프로그램, 온보딩, 개발 플랜을 위한 생생한 지식 기반을 구축하세요

ClickUp Docs는 실시간 검색이 가능한 지식 기반 기능으로, 직원 교육 및 온보딩을 지원합니다.

신규 영업 사원은 제품 데모, 이의 처리 스크립트, 성과 평가 템플릿 라이브러리를 한 곳에서 이용할 수 있습니다. 관리자와 팀원은 의견을 남기고 공동 편집할 수 있으며, 인사이트를 실행 항목으로 전환할 수도 있습니다.

예를 들어, 데이터 분석 분야로 전환을 원하는 직원은 관리자와 협력하여 소프트 스킬 교육과 내부 프로젝트를 포함한 맞춤형 개발 플랜을 수립할 수 있습니다.

그러나 교육 콘텐츠는 사람들이 실제로 찾을 수 있을 때만 효과를 발휘합니다. ClickUp 문서 허브는 HR 및 L&D 팀이 문서와 wiki를 체계적으로 정리하고 검색하며 생성할 수 있는 단일 공간을 제공하여, 조직 전체를 위한 온보딩 가이드와 문서를 보다 쉽게 관리할 수 있게 합니다.

💡 전문가 팁: 성과 평가 메모가 긴 작업 스레드에 묻히면, HR 팀은 피드백을 관리자가 실제로 활용할 수 있는 형태로 전환하는 데 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp에서는 ClickUp Brain을 활용해 평가 작업에서 변경된 내용(핵심 코멘트 및 하위 작업 포함)을 요약한 후, 해당 요약본을 직원의 개발 계획 문서에 직접 붙여넣기하세요. 이를 "교육 모듈 완료"나 "이번 달에 이해관계자 업데이트 2회 실행"과 같은 다음 단계 작업으로 전환할 수도 있습니다. 이는 산발적인 직원 피드백을 명확한 후속 조치로 전환하는 간단한 방법으로, 매주 추적할 수 있습니다. ClickUp Brain으로 최근 리뷰 및 업데이트에 대한 상세한 요약 정보를 확인하세요 하지만 문서화가 잘 되어 있어도 팀원들은 정책이나 프로세스의 '최신 버전'을 찾아 헤매며 시간을 낭비할 수 있습니다. ClickUp 지식 관리 기능은 작업 공간 전반에 AI 기반 답변을 제공하여 문서, 작업, 채팅에 저장된 정보에 대한 질문을 빠르게 명확하게 해결할 수 있게 합니다. 이는 특히 신입사원 교육 FAQ 및 정책 설명과 같은 인사 워크플로우에 유용합니다.

사용자 정의 가능한 ClickUp 대시보드로 진행 상황을 모니터링하세요

ClickUp 대시보드로 팀별 기술 개발 및 성과 추이를 실시간으로 시각화하세요

ClickUp 대시보드를 통해 HR 및 L&D 전문가들은 학습자의 진행 상황을 추적하고 장애 요인을 조기에 파악할 수 있습니다.

예를 들어, 리더십 개발 프로그램을 완료한 직원 수, 소요 시간, 이탈 지점을 보여주는 대시보드를 생성할 수 있습니다.

이러한 통찰력은 개발 프로그램을 개선하고 직원 개발 목표 및 비즈니스 요구사항과 더 잘 부합하도록 조정하는 데 도움이 됩니다.

대시보드와 개요 화면에 AI 기반 보고 기능을 직접 추가하고자 한다면 ClickUp AI 카드가 해결책이 될 수 있습니다. AI 스탠드업™ 및 AI 팀 스탠드업 카드를 추가해 선택한 기간의 최근 활동을 요약하거나, AI 경영진 요약 및 AI 프로젝트 업데이트를 활용해 현재 상태와 다음 우선순위에 대한 최신 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp BrainGPT로 성과 평가 노트를 추적 가능한 개발 플랜으로 전환하세요. ClickUp BrainGPT는 "좋은 피드백"에서 팀원이 실제로 달성할 수 있는 직원 개발 목표로 더 빠르게 전환하는 데 도움을 줍니다. 음성 입력 기능을 통해 1:1 노트나 코칭 관찰 내용을 나중에 타이핑하지 않고 바로 음성으로 기록할 수 있으며, 추가 맥락이 필요할 때는 연결된 업무 앱과 웹을 가로지르는 검색도 가능합니다. 세부사항을 놓치지 않고 즉시 피드백 기록하기: 1:1 면담이나 성과 평가 직후, 텍스트 입력 으로 핵심 사항, 다음 단계, 역량 개발 격차를 기록한 후 이를 개발 플랜과 작업으로 전환하세요.

인적 데이터 전반의 패턴을 분석해 보세요: BrainGPT에 다음과 같은 프롬프트를 제시하세요. "지난 분기 평가에서 가장 많이 나타난 소프트 스킬 격차는 무엇인가요?" 또는 "이 팀에서 성과 향상에 가장 크게 연결된 교육 콘텐츠는 무엇인가요?"

기업 검색 으로 과거 피드백을 빠르게 찾으세요: 문서, 작업, 노트 전반에서 "고객 에스컬레이션", "프레젠테이션 기술", "리더십 개발"과 같은 특정 순간을 검색하세요

업무에 최적화된 모델 선택: 전문성 개발 플랜 수립을 위한 명확한 글쓰기부터 경력 성장 대화 구성의 창의적 접근까지, 필요에 따라 ClickUp BrainGPT 내 다양한 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하세요.

ClickUp 작업으로 성과 피드백을 실행으로 전환하세요

ClickUp 작업을 통해 피드백을 실행 가능한 작업으로 전환하여 지속적인 직원 성장을 주도하세요

성과 평가 시 직원에게 '관계자 커뮤니케이션 개선'과 같은 피드백이 제공되면, 즉시 "다음 달 동안 주당 1회의 크로스-기능 회의 참석"과 같은 작업을 생성할 수 있습니다.

ClickUp 작업은 달력 및 알림과 연동되어 후속 조치의 우선순위를 보장합니다. 이를 통해 직원 개발이 일회성 평가에 국한되지 않고 지속적이고 추적 가능하게 관리됩니다.

업무 일정을 더 효율적으로 계획하기 위한 ClickUp 작업 우선순위 설정 방법에 대한 간단한 시각적 가이드입니다:

ClickUp의 피드백 템플릿으로 입력을 표준화하세요

직원 피드백이 문서, 이메일 스레드, 채팅 노트 등 다양한 형식으로 제공될 경우 성과 평가를 비교하거나 공통적인 역량 개발 격차를 파악하기 어렵습니다.

이러한 시나리오를 위해 ClickUp의 교육 플랜 템플릿은 성과 평가, 동료 평가 또는 자기 평가를 위한 반복 가능한 피드백 템플릿을 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.

ClickUp 직원 참여도 설문조사 템플릿을 활용해 일관된 직원 참여도 데이터를 수집한 후, ClickUp 성과 평가 템플릿으로 체계적인 평가 주기를 운영하세요. 이를 통해 자기 평가와 관리자 피드백이 동일한 흐름을 따르도록 합니다.

입력 사항을 확보한 후에는 ClickUp 직원 개발 플랜 템플릿을 활용하여 해당 인사이트를 실제 개발 플랜으로 전환하고, 이를 지속적으로 추적할 수 있습니다.

이 개인 개발 플랜 템플릿을 사용하면 성과 평가와 동료 피드백을 작업 관리 소프트웨어에 통합하여 맞춤형 개발 플랜을 수립할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 직원 개발 플랜 템플릿으로 미래를 대비한 인재를 양성하고 경력 성장을 지원하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

신입 사원을 위한 30/60/90일 개발 플랜을 수립하여 교육 프로그램 및 초기 업무 목표와 연계하세요.

성과 평가 피드백을 기술 마일스톤과 성과물로 전환하는 프로모션 준비 플랜을 수립하세요.

현재 및 미래 역할에 필요한 역량 개발을 명확한 타임라인과 함께 제시하여 역할 전환을 지원하세요.

관리자 점검, 동료 피드백, 진행 상황 점검을 통해 리더십 개발 프로그램을 운영하세요.

ClickUp 최고의 기능

사용자 지정 필드 , 상태, 보기를 활용하여 직원 개발 계획을 체계화하여 각 팀원이 명확한 플랜과 타임라인을 갖도록 하세요.

ClickUp 지식 관리 로 반복되는 HR 질문에 더 빠르게 답변하세요 문서, 작업, 채팅 전반에 걸친로 반복되는 HR 질문에 더 빠르게 답변하세요

ClickUp Clips로 비동기식 교육 데모와 코칭 워크스루를 녹화하고 녹화본에 직접 코멘트를 달 수 있습니다.

ClickUp 문서 허브 를 통해 정책, 온보딩, 교육 자료를 한 곳에서 빠르게 찾으세요.

ClickUp Enterprise 검색 을 사용하여 일과 연결된 도구 전반을 빠르게 검색하고 필요한 맥락을 즉시 확인하세요.

ClickUp Forms의 맞춤형 템플릿으로 피드백 프로세스를 표준화하세요

ClickUp의 한도

초보 사용자에게는 학습 곡선이 가파릅니다

기본적인 직원 개발 tool만 원한다면 불필요한 기능이 포함될 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5.0 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5.0 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

ClickUp은 모든 작업, 문서, 목표, 시간 추적을 하나의 통합된 작업 공간으로 모읍니다. 2018년부터 사용해 온 이 도구는 내부 워크플로우와 클라이언트 프로젝트 관리 모두에 놀라울 정도로 유연합니다.

ClickUp은 모든 작업, 문서, 목표, 시간 추적을 하나의 통합된 작업 공간으로 모읍니다. 2018년부터 사용해 온 이 도구는 내부 워크플로우와 클라이언트 프로젝트 관리 모두에 놀라울 정도로 유연합니다.

2. Lattice (목표 중심의 직원 개발 및 성과 연계에 최적)

via Lattice

인사 담당자들이 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 직원 성장과 비즈니스 우선순위를 연계하는 것입니다. 피드백 루프가 서로 연결되지 않은 tools에 분산되어 있기 때문에, 개발 관련 대화는 일관성이 없습니다.

Lattice는 성과 관리와 직원 참여를 목표 추적 앱으로 통합하여 이 문제를 해결합니다. 관리자는 체계적인 1:1 면담을 진행하고, 명확한 OKR을 바탕으로 개발 플랜을 수립하며, 360도 피드백을 수집할 수 있으며, 이 모든 작업을 중앙 집중화된 스페이스에서 수행할 수 있습니다.

Lattice의 주요 기능

개인의 경력 목표와 회사 목표를 연계하는 맞춤형 개발 플랜을 수립하세요.

시각적 진행률 표시기와 팀 차원의 목표 정렬을 통해 OKR 및 개인 목표를 설정하고 추적하세요.

360도 피드백과 실시간 인정을 활성화하여 개선 영역을 쉽게 파악하세요

자동화된 일정 관리 및 노트 기록 기능을 통해 맞춤형 성과 평가와 1:1 면담을 진행하세요.

직원 펄스 설문조사와 참여도 분석을 활용하여 교육 프로그램과 개발 우선순위를 수립하세요.

역할이나 부서별로 팀을 세분화하여 맞춤형 개발 경로를 제공하고 진행 상황을 정확히 측정하세요.

Lattice의 한도점

성과 평가 템플릿의 맞춤형 설정 옵션은 한도가 있습니다.

모바일 앱 기능은 데스크톱에 비해 제한적입니다.

통합 설정에는 추가적인 시간과 노력이 필요할 수 있습니다.

Lattice 가격 정책

인재 관리 : 사용자당 월 $11

Foundations: 사용자당 월 $11

Lattice 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5.0 (4,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5.0 (190개 이상의 리뷰)

사용자들이 Lattice에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 포착한 내용:

이 시스템은 매우 유용하다고 생각합니다. 1:1 회의 관리를 위한 훌륭한 구조를 제공하며, 팀 회원들의 피드백이 귀하와 상사 모두에게 접근 가능하도록 보장합니다.

이 시스템은 매우 유용하다고 생각합니다. 1:1 회의 관리를 위한 훌륭한 구조를 제공하며, 팀원들의 피드백이 귀하와 상사 모두에게 접근 가능하도록 보장합니다.

3. 15Five (지속적인 피드백 및 코칭 기반 개발 문화 구축에 최적)

via 15Five

인사 담당자에게 성과 평가를 지속적인 개발로 전환하는 것은 일에서 가장 큰 과제 중 하나입니다.

이러한 불일치는 피드백이 산발적이고, 인정은 불규칙하며, 코칭이 종종 비효율적이기 때문에 발생합니다.

15Five는 성과 관리를 지속적이고 협업적인 프로세스로 전환하여 이 문제를 해결합니다. 참여도 설문조사, 코칭 도구, OKR 추적, 인정 기능을 결합하여 인사팀과 관리자가 직원 개발을 일상 업무와 연계할 수 있도록 지원합니다.

이 플랫폼에는 1:1 면담 및 역할 명확화를 위한 내장 템플릿도 포함되어 있어 기대치를 정의하고 정기적인 피드백을 제공하는 것이 더 쉬워집니다.

15Five 주요 기능

주간 1:1 면담과 성장 중심 템플릿을 통해 명확한 경력 경로와 개발 플랜을 수립하세요.

팀 전반에 걸쳐 OKR과 개인 목표를 추적하고, 진행 상황을 성과 평가 및 피드백과 연결하세요.

관리자가 직원들의 도전과 성과를 함께 이끌어갈 수 있도록 지원하는 체크인 tools로 지속적인 코칭을 가능하게 하세요.

직원 참여도 설문조사와 히트맵을 활용하여 이탈 조짐을 조기에 포착하고 피드백에 기반한 조치를 취하세요.

공개적인 "하이파이브"로 동료 간 인정을 장려하여 성과를 축하하고 사기를 높여보세요.

자기 평가, 동료 평가, 관리자 평가를 포함한 체계적이고 투명한 성과 평가를 운영하여 종합적인 발전을 지원하세요.

15Five의 한도

급여 관리나 복리후생 관리 같은 핵심 HRIS 기능이 부족합니다.

자주 이메일 알림을 보내는데, 일부 사용자는 이를 방해 요소로 여깁니다

기본적인 피드백이나 직원 참여도 메트릭만 필요한 소규모 팀에게는 비용이 많이 들 수 있습니다.

15Five 가격 정책

Engage : 사용자당 월 $4 (연간 결제)

Perform : 사용자당 월 $11 (연간 결제)

Total Platform: 사용자당 월 $16 (연간 결제)

15Five 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5.0 (1,840개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (890개 이상의 리뷰)

15Five에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰에서 공유한 내용:

주간 체크인은 개인적, 직업적 측면에서 모든 구성원의 상태를 파악하는 간단하지만 효과적인 방법입니다. 관리자는 팀 사기와 과제에 대한 실시간 통찰력을 얻어 더 적극적으로 지원할 수 있게 되었습니다.

주간 체크인은 개인적, 직업적 측면에서 모든 구성원의 상태를 파악하는 간단하지만 효과적인 방법입니다. 관리자는 팀 사기와 과제에 대한 실시간 통찰력을 얻어 더 적극적으로 지원할 수 있게 되었습니다.

4. Trainual (표준화된 교육 및 프로세스 문서화에 최적)

Trainual을 통해

빠르게 성장하는 팀은 종종 일관성 없는 온보딩과 산발적인 표준 운용 절차 (SOP)로 어려움을 겪으며, 이는 반복적인 질문으로 이어집니다.

중앙 집중식 지식 기반이 부재할 경우, 가치 있는 전문성은 비즈니스와 함께 성장하기보다는 개인의 머릿속에 갇힌 채로 남게 됩니다.

트레이나울은 모든 프로세스, 정책, 역할별 책임을 검색 및 추적 가능한 문서로 전환하여 이 문제를 해결합니다. 신입사원 온보딩부터 업데이트된 프로토콜 배포까지, 팀은 일관된 교육을 제공하고 책임성을 확보하며 관리자의 직접적인 개입을 줄일 수 있는 반복 가능한 시스템을 확보합니다.

Trainual의 주요 기능

비디오, 퀴즈, 체크리스트가 포함된 단계별 교육 매뉴얼을 생성하세요.

역할, 부서 또는 팀별로 콘텐츠를 할당하여 관련성 있는 접근과 진행 추적을 보장하세요.

마감일과 알림 기능을 통해 신입 사원 온보딩 절차를 자동화하세요

평가 및 과정 완료를 통해 지식 유지율을 추적하세요

정책, 역할 책임, 표준 운용 절차 (SOP), 규정 준수 워크플로우를 위한 템플릿을 활용하세요.

Slack, BambooHR, Gusto와 같은 도구와 통합하여 역할과 사용자를 원활하게 동기화하세요.

Trainual의 한도

보고 대시보드의 맞춤형 설정 한도

문서를 최신 상태로 유지하려면 지속적인 노력이 필요할 수 있습니다.

중소규모 팀에 가장 적합하며, 대기업은 고급 분석 기능이 필요할 수 있습니다.

Trainual 가격 정책

맞춤형 가격 책정

트레이나울 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5.0 (950개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5.0 (490개 이상의 리뷰)

사용자들이 Trainual에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 언급했습니다:

비공식적 지식을 공식적이고 체계적인 콘텐츠로 전환함으로써, 조직 전반에 걸쳐 일관성과 품질을 지원하는 반복 가능한 프로세스를 구축할 수 있었습니다. Trainual은 이제 저희의 일상적인 tool이 되었습니다.

비공식적 지식을 공식적이고 체계적인 콘텐츠로 전환함으로써, 조직 전반에 걸쳐 일관성과 품질을 지원하는 반복 가능한 프로세스를 구축할 수 있었습니다. Trainual은 이제 저희의 일상적인 tool이 되었습니다.

5. Docebo (기업 규모에 최적화, AI 기반 맞춤형 학습 제공)

Docebo를 통해

인사 및 학습 개발 팀이 부서 간 또는 글로벌 팀을 대상으로 교육을 확대하려 할 때, 종종 콘텐츠가 분산되고 프로그램 영향력에 대한 통찰력이 제한되는 문제에 직면합니다. 기존 LMS 플랫폼은 실제 비즈니스 성과와 연계된 맞춤형 확장형 학습을 지원할 수 없습니다.

도체보는 각 직원의 여정 지도에 맞춰 조정되는 모듈식 AI 기반 플랫폼으로 이 문제를 해결합니다.

신규 입사자 교육 및 규정 준수부터 영업 팀 역량 강화 및 인재 개발에 이르기까지, 이 인재 관리 소프트웨어는 자동화 및 분석 기술을 활용하여 대규모로 매력적이고 측정 가능한 학습을 제공합니다.

도체보의 주요 기능

직원의 역할, 기술 격차, 일 관련 전문적 목표에 맞춰 개인화된 AI 기반 학습 경로를 생성하세요.

Docebo의 마켓플레이스, 내부 라이브러리 및 사용자 생성 리소스를 활용하여 확장 가능한 콘텐츠를 제공하세요.

배지, 리더보드, 보상 등을 통한 게임화 구현으로 참여도를 높여보세요

고급 보고, 대시보드 및 비즈니스 성과 매핑을 통해 학습 효과를 추적하세요.

글로벌 팀 전반에 걸쳐 접근성과 보안을 보장하기 위해 다국어 지원 및 SSO(단일 로그인)를 제공합니다.

Salesforce, Microsoft Teams, HRIS 플랫폼과 같은 tools와 통합하여 연결된 학습 경험을 제공하세요.

도체보의 한계점

가격 정책이 투명하지 않으며 소규모 팀에게는 비쌀 수 있습니다

제3자 교육 유통업체보다 내부 기업 교육에 더 최적화됨

일부 보고 및 관리자 설정 기능은 학습 곡선이 가파릅니다.

도체보 가격 정책

맞춤형 가격 책정

도체보 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5.0 (730개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5.0 (230개 이상의 리뷰)

사용자들이 Docebo에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰의 기능:

이 플랫폼은 학습 경험을 제공하는 방식에 유연성을 부여하며, 빈번한 버그나 충돌 없이 상당히 안정적으로 작동합니다. 조직 내에서 안정성은 정말 중요합니다.

이 플랫폼은 학습 경험을 제공하는 방식에 유연성을 부여하며, 빈번한 버그나 충돌 없이 상당히 안정적으로 작동합니다. 조직 내에서 안정성은 정말 중요합니다.

6. Culture Amp (직원 피드백을 의미 있는 조치로 연결하는 데 최적)

Culture Amp 제공

많은 기업이 참여도 설문조사를 실시하지만, 피드백 루프를 효과적으로 마무리하는 데 어려움을 겪습니다. 명확한 소유권, 후속 조치 플랜, 실시간 가시성이 부재하면 설문조사 결과는 대시보드에 묻혀버리기 일쑤입니다. 이는 직원 신뢰를 훼손하고 피드백을 변화의 동력이 아닌 형식적인 절차로 전락시킵니다.

Culture Amp는 이러한 공백을 메웁니다. HR 팀이 고품질 피드백을 수집하고, 개발, 성과 관리, 목표 설정을 위한 내장 tools를 통해 이를 실행에 옮길 수 있도록 지원합니다.

결과: 직원들의 감정을 측정 가능한 진행으로 전환하는 플랫폼.

Culture Amp 주요 기능

과학적으로 입증된 참여도, 온보딩 및 DEI(다양성, 형평성, 포용성) 설문조사를 맞춤형 템플릿으로 시작하세요

성과 관리 모듈을 통해 관리자 주도 1:1 면담, 목표 연계 및 지속적인 피드백을 구현하세요.

체계적인 360도 피드백과 맞춤형 실행 플랜을 통해 개발 목표를 추적하세요

컬처 앰프의 스킬스 코치 마이크로러닝 라이브러리를 통해 선별된 학습 콘텐츠를 이용하세요.

다양한 산업 및 인구통계학적 그룹을 대상으로 참여도 점수를 벤치마킹하여 강점과 위험 요소를 파악하세요.

Culture Amp의 한도

보고서 맞춤 설정은 기존 BI tools들에 비해 한도가 있습니다.

대기업의 경우 도입에 상당한 시간이 소요될 수 있습니다

고급 학습 제공을 위한 내장형 LMS 없음 (통합 필요)

Culture Amp 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Culture Amp 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5.0 (1,510개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5.0 (150개 이상의 리뷰)

사용자들이 Culture Amp에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 공유된 내용:

저는 직원 참여, 목표 설정, 성과 관리, 조직 문화 개선을 위한 기능을 하나의 포괄적인 개발 영역으로 통합하려는 Culture Amp의 목적에 공감합니다.

저는 직원 참여, 목표 설정, 성과 관리, 조직 문화 개선을 위한 기능을 하나의 포괄적인 개발 영역으로 통합하려는 Culture Amp의 목적에 공감합니다.

7. Zavvy by Deel (AI 기반 팀 개발 및 성과 관리에 최적)

Zavvy를 통해

대부분의 HR 플랫폼은 관리자가 개발을 주도할 것이라고 가정합니다. Deel의 Zavvy는 그들이 종종 그렇지 않다는 것을 알고 있습니다.

지연된 성과 평가, 모호한 경력 경로, 생략된 1:1 면담 등 인재 개발의 가장 큰 걸림돌은 소극적인 실행입니다.

Deel의 Zavvy는 내장된 AI로 이 문제를 해결합니다: 경력 경로 설계, 평가 주기 자동화, 피드백 루프 촉진, 지속적인 인사팀 후속 조치 없이 설문조사 생성 등 복잡한 작업을 대신 수행합니다.

Zavvy는 백지 상태의 마찰을 제거하고 Slack에 직접 연동하여 팀이 성장을 운영화할 수 있도록 지원합니다. 실시간 데이터, 참여도 인사이트, 실제로 실행되는 체계적인 학습 프로그램을 제공합니다. 시스템이 이를 운영하기 때문입니다.

참고: 이후 Deel의 HR 플랫폼인 Engage로 리브랜딩되었습니다.

Deel의 Zavvy 주요 기능

성과 평가, 360도 피드백, 실시간 인정을 자동화하세요

AI로 생성된 경력 경로, 교육 모듈 및 설문조사를 구축하세요

내부 이동성을 추적하고 역량 기반 성장 프레임워크를 정의하세요

동료 간 학습 및 규정 준수 추적을 통한 맞춤형 학습 경로 구축

휴가 관리, 칭찬 시스템, 조직 차트, 추천 프로그램, 설문조사를 위한 HR Slack 플러그인을 활용하세요.

Deel의 Zavvy 한도

AI 기능은 콘텐츠 관련성을 보장하기 위해 감독이 필요할 수 있습니다.

복잡한 다중 모듈 요구사항을 가진 팀의 경우 가격이 빠르게 상승합니다

일부 고급 기능은 Deel Compensation이나 Workforce Planning과 같은 애드온을 통해 이용 가능합니다.

Deel의 Zavvy 가격 정책

Deel Engage: 사용자당 월 $20

Deel의 Zavvy 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (12,340개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (3,890개 이상의 리뷰)

Deel의 Zavvy에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰에서 공유한 내용:

Deel은 문제 해결을 위한 정보와 지원을 쉽게 얻을 수 있도록 하며, 각 사용 사례에 대해 사용자로부터 실시간 피드백을 활용합니다.

Deel은 문제 해결을 위한 정보와 지원을 쉽게 얻을 수 있도록 하며, 각 사용 사례에 대해 사용자로부터 실시간 피드백을 활용합니다.

8. TalentLMS (최소한의 설정으로 빠르고 확장 가능한 교육 배포에 최적)

TalentLMS를 통해

많은 LMS 플랫폼은 강력하지만 실용적이지 않습니다. 관리자와 학습자 모두에게 몇 주간의 설정, 전문 IT 지원, 가파른 학습 곡선을 요구합니다. 빠르게 움직이는 HR 및 L&D 팀에게 이러한 복잡성은 지연을 초래하여 직원 온보딩, 규정 준수 교육, 기술 개발을 지연시킵니다.

TalentLMS는 첫날부터 직관적인 플랫폼으로 이러한 과제를 해결합니다. 기술적 전문성 없이도 몇 분 만에 매력적인 과정을 생성, 할당 및 시작할 수 있습니다.

AI 기반 콘텐츠 도구, 모바일 접근성, 강력한 자동화 기능을 통해 소규모 팀부터 대규모 기업까지 확장 가능한 지원을 제공합니다.

TalentLMS 주요 기능

드래그 앤 드롭 콘텐츠, AI 생성 테스트, 자동 번역 기능으로 빠르게 과정을 구축하고 출시하세요.

내장된 자동화 기능을 활용하여 사용자 역할, 활동 또는 기술 격차에 따라 교육을 자동으로 할당하세요.

iOS 및 Android용 반응형 모바일 앱으로 이동 중에도 훈련을 지원하세요

맞춤형 보고서, 필터 및 진행 상황 대시보드를 활용하여 학습자 성과를 모니터링하세요.

40개 이상의 언어 지원, 브랜드화된 서브도메인(브랜치), SSO 통합을 통해 글로벌 확장을 실현하세요.

TalentLMS의 한계점

Free Plan

하위 플랜은 맞춤형 설정 및 브랜딩 옵션을 제한합니다

라이브 채팅 및 전화 지원은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

TalentLMS 가격 정책

Core : 월 149달러

성장 : 월 $299

Pro : 월 579달러

기업용: 맞춤형 가격

TalentLMS 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5.0 (790개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (580개 이상의 리뷰)

사용자들이 TalentLMS에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 포착한 내용:

처음부터 과정을 시작할 수 있고, 다양한 미디어 도구를 통해 콘텐츠를 맞춤형으로 설정하며, 학습자의 진도를 추적하고, 시험을 구성하며 규칙이나 권한을 설정할 수 있습니다. 사용법이 익숙하지 않아도 정말 사용하기 쉽습니다.

처음부터 과정을 시작할 수 있고, 다양한 미디어 tools를 통해 콘텐츠를 맞춤형으로 설정하며, 학습자의 진행을 추적하고, 시험을 구성하며 규칙이나 권한을 설정할 수 있습니다. 사용법이 익숙하지 않아도 정말 사용하기 쉽습니다.

9. Mesh AI (AI 기반 성장 플랜 및 지속적인 성과 향상을 위한 최적의 솔루션)

via Mesh AI

개발 플랜은 종종 관리자가 거의 다시 보지 않는 스프레드시트나 HR 시스템에 보관됩니다.

그 결과, 직원 개발 목표는 모호하게 남고 성과 평가 대화는 일관성을 잃으며, 경력 성장은 일상 업무와 단절된 느낌을 받게 됩니다.

Mesh AI는 직원 개발의 핵심에 AI를 접목하여 이 문제를 해결합니다. 관리자가 맞춤형 성장 플랜을 공동으로 수립하고, 진행 상황을 지속적으로 추적하며, 일상적인 피드백을 장기적인 경력 목표와 연계할 수 있도록 지원합니다.

메쉬는 넛지, 정기 점검, AI 기반 제안 기능을 통해 HR 팀이 관리자 부담 없이 직원 개발을 확장할 수 있도록 지원합니다.

Mesh AI의 주요 기능

현재 및 미래 역할에 부합하는 맞춤형 성장 플랜을 공동으로 수립하세요

직원의 경력 목표에 기반하여 AI가 학습 목표, 프로젝트 및 역할 기대치를 제안하도록 활용하세요.

개발 관련 대화를 지속적인 성과 평가, 1:1 면담 및 동료 피드백에 통합하세요.

개발 플랜이 지속적으로 활성화되고 관련성을 유지하도록 관리자를 위한 지능형 알림을 생성하세요.

팀, 관리자 또는 기능별로 세분화된 대시보드를 통해 직원 성장 가시성을 확보하세요.

Mesh AI의 한계

광범위한 HRIS 생태계와의 통합 측면에서는 아직 성숙 단계에 있습니다.

지속적 성과 관리 워크플로우에 익숙하지 않은 관리자의 경우 초기 코칭이 필요할 수 있습니다.

커리어 트랙 맞춤형 설정 옵션이 진화하고 있습니다

Mesh AI 가격 정책

Foundations : 사용자당 월 $4

성장 : 사용자당 월 $8

Excellence: 사용자당 월 $12

Mesh AI 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5.0 (350개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 말하는 Mesh AI

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

자기 평가 기능을 제공하여 스스로를 분석할 수 있게 하며, 평가를 받고 싶은 사람을 추천할 수 있게 합니다. 이를 통해 평가 과정이 편리해지고 동료들을 공정하게 평가할 수 있습니다.

자기 평가 기능을 제공하여 스스로를 분석할 수 있게 하며, 평가를 받고 싶은 사람을 추천할 수 있게 합니다. 이를 통해 평가 과정이 편리해지고 동료들을 공정하게 평가할 수 있습니다.

10. iSpring Learn (신속한 과정 배포 및 모바일 친화적인 직원 교육에 최적)

iSpringLearn을 통해

많은 인사 팀은 한도가 있는 콘텐츠, 느린 출시 주기 또는 교육 설계 자원 부족으로 인해 직원 개발 프로그램을 신속하게 시작하는 데 어려움을 겪습니다.

이로 인해 신입사원 적응 과정이 지연되고, 교육 경험이 일관성을 잃으며, 직원 개발 목표 추적이 제대로 이루어지지 않습니다.

iSpring Learn은 플러그 앤 플레이 방식의 학습 관리 시스템으로 이 문제를 해결하며, 내장된 저작 도구인 iSpring Suite와 완벽하게 연동됩니다.

인사 및 학습 개발 팀은 파워포인트를 SCORM 호환 과정으로 변환하고, 인터랙티브 퀴즈를 제작하며, 단 몇 시간 만에 교육 콘텐츠를 배포할 수 있습니다.

iSpring Learn 주요 기능

파워포인트를 SCORM으로 변환하는 기능과 내장 템플릿을 활용해 교육 프로그램을 신속하게 시작하세요

기술 체크리스트와 실무 멘토링 추적을 통한 맞춤형 개발 플랜 수립

실시간 진행 상황 동기화를 지원하는 네이티브 모바일 앱을 통한 오프라인 접근 지원

연중무휴 기술 지원을 통해 중단 없는 직원 교육 제공을 보장하세요.

사전 제작된 템플릿과 역할극 시뮬레이션을 통해 규정 준수 교육, 신입사원 교육, 소프트 스킬 콘텐츠를 제공하세요.

iSpring Learn의 한도

작성 기능은 iSpring Suite 데스크탑 tool이 필요합니다.

엔터프라이즈급 플랫폼에 비해 한도 있는 통합 기능

UI 디자인은 기능적이지만 현대 사용자에게는 다소 구식으로 느껴질 수 있습니다.

iSpring Learn 가격

맞춤형 가격 책정

iSpring Learn 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5.0 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (180개 이상의 리뷰)

사용자들이 iSpring Learn에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 언급했습니다:

사용자 인터페이스가 우수하고, 고품질 강좌를 제작할 기회가 많으며, 직원 진행 상황을 추적하기 편리합니다. 또한 제품군을 구매하여 훌륭한 자료를 제작할 수 있다는 점이 매우 좋습니다.

사용자 인터페이스가 우수하고, 고품질 강좌를 제작할 기회가 많으며, 직원 진행 상황을 추적하기 편리합니다. 또한 제품군을 구매하여 훌륭한 자료를 제작할 수 있다는 점이 매우 좋습니다.

11. LearnUpon (단일 자동화 플랫폼으로 다양한 대상군 교육에 최적)

via LearnUpOn

성장 중인 많은 기업들은 숨겨진 과제에 직면합니다: 내부 교육, 파트너 역량 강화, 고객 교육을 위한 별도의 시스템을 관리해야 하는 필요성 때문에 직원 개발 목표가 종종 좌초되기 때문입니다.

이러한 분산된 설정은 HR 팀의 역량을 한계까지 끌어올립니다.

LearnUpon은 모든 교육 요구사항을 하나의 직관적인 플랫폼으로 통합하여 해결합니다. 신입 사원 온보딩, 파트너 교육, 고객 아카데미 구축 등 어떤 업무든 LearnUpon으로 한 곳에서 모든 것을 관리하세요.

LearnUpon의 주요 기능

단일 플랫폼에서 별도의 학습 포털을 통해 직원, 고객, 파트너를 교육하세요

직원 부서, 관리자 또는 위치 데이터를 활용하여 교육 과정 배정을 자동화하세요

경력 지도 템플릿으로 학습 여정과 경력 경로를 맞춤형으로 설정하여 콘텐츠 생성 속도를 높여보세요.

통합 분석을 통해 학습자의 진행, 참여도 및 성과 평가를 추적하세요

HRIS 도구와 통합하여 사용자 데이터를 동기화하고 관리자 업무량을 줄이세요

LearnUpon의 한도점

내장된 과정 라이브러리가 없으며, 콘텐츠는 별도로 제작하거나 구매해야 합니다.

프리미엄 가격 정책은 예산 한도가 있는 소규모 비즈니스에는 적합하지 않을 수 있습니다.

400명 이상의 직원을 보유한 기업에 가장 효과적입니다.

LearnUpon 가격 정보

맞춤형 가격 책정

LearnUpon 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5.0 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5.0 (130개 이상의 리뷰)

LearnUpon에 대한 사용자 평가

이 Capterra 리뷰는 다음과 같이 언급했습니다:

LearnUpon은 직원, 클라이언트, 파트너를 위한 온보딩, 지속적인 개발, 규정 준수 교육을 위한 플랫폼을 제공했습니다. 이를 통해 온보딩 기간을 몇 개월에서 몇 주로 단축했습니다.

LearnUpon은 직원, 클라이언트, 파트너를 위한 온보딩, 지속적인 개발, 규정 준수 교육을 위한 플랫폼을 제공했습니다. 이를 통해 온보딩 기간을 몇 개월에서 몇 주로 단축했습니다.

12. Articulate의 Rise 360 (디자인 전문 지식 없이도 신속하고 반응형 코스 생성에 최적)

Rise 360을 통해

대부분의 L&D 팀은 전담 디자이너 없이도 매력적이고 모바일 환경에 최적화된 교육을 만드는 데 어려움을 겪습니다. 기존 저작 도구는 지나치게 복잡할 수 있으며, 아웃소싱은 제공 속도를 늦춥니다.

그 결과는 종종 현대적 학습 요구를 충족시키지 못하는 구식이고 일관성 없는 교육으로 이어집니다.

Articulate의 Rise 360은 반응형 디자인이 내장된 간단한 웹 기반 빌더를 제공하여 이 문제를 해결합니다. 블록 기반 인터페이스로 기술적 지식 없이도 인터랙티브하고 미디어가 풍부한 콘텐츠를 쉽게 구성할 수 있습니다.

또한 AI 기능을 활용해 강의 초안 작성, 퀴즈 생성, 이미지 제작이 가능해 팀이 더 빠르고 일관성 있게 완성도 높은 교육 콘텐츠를 구축할 수 있습니다.

Articulate의 Rise 360 주요 기능

텍스트, 미디어, 상호작용을 위한 모듈식 블록으로 반응형 과정을 구축하세요

AI 어시스턴트를 활용하여 콘텐츠 초안 작성, 이미지 생성, 소스 파일로부터 지식 점검 자료 제작을 수행하세요.

온보딩, 규정 준수 및 소프트 스킬 교육을 위한 1,000개 이상의 목표 설정 템플릿 중에서 선택하세요.

브랜드에 맞춰 코스 테마와 스타일을 맞춤형으로 설정하세요

팀원과 실시간으로 협업하고 맥락에 맞는 이해관계자 피드백을 수집하세요.

모든 과정이 데스크탑, 태블릿, 모바일에서 원활하게 작동하도록 보장하세요

Articulate의 Rise 360 한도

스토리라인에 비해 고급 상호작용 기능의 유연성이 낮음

사용 가능한 블록의 한도 내에서 시각적 레이아웃에 대한 제한된 제어

Articulate 360 전체 구독이 필요합니다.

Articulate의 Rise 360 가격 정보

Articulate 360 Standard : 사용자당 연간 $1,499

Articulate 360 AI: 사용자당 연간 $1,749

Articulate의 Rise 360 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5.0 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (690개 이상의 리뷰)

사용자들이 Articulate의 Rise 360에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰의 기능:

가장 마음에 드는 점은 다용도성과 사용 편의성입니다. 초보자든 노련한 교육 설계자든, Articulate 360 사용법은 직관적이고 간단합니다.

가장 마음에 드는 점은 다용도성과 사용 편의성입니다. 초보자든 노련한 교육 설계자든, Articulate 360 사용법은 직관적이고 간단합니다.

13. Coursera for Business (기업 규모 업스킬링에 최적화된 엘리트 학술 콘텐츠 제공)

Coursera for Business를 통해

많은 기업 학습 프로그램이 진화하는 업계 표준을 따라잡지 못하고 있습니다. 콘텐츠가 일반적이고 구식이며 실제 업무 기술과 동떨어져 느껴질 때 직원들은 종종 참여를 꺼리게 됩니다.

교육과 실무 적용 간의 이러한 격차는 특히 대규모로 진행할 때 효과를 한도로 제한합니다.

Coursera for 비즈니스는 Google, 스탠퍼드, IBM 등 최고의 대학 및 기업에서 제공하는 9,200개 이상의 강좌에 대한 접근을 제공함으로써 이를 해결합니다.

모든 크기의 팀을 위해 설계된 이 솔루션은 기업이 맞춤형 학습 경로, 지도형 프로젝트, 전문 자격증을 제공할 수 있도록 지원합니다.

Coursera for Business 주요 기능

선도 기관의 9,200개 이상의 과정, 1,500개 이상의 프로젝트, 150개 이상의 인증서에 대한 접근 권한을 제공합니다.

AI 기반 도구와 직무별 아카데미로 맞춤형 학습 경로를 구축하세요

주요 LMS 플랫폼, SSO 및 HRIS tools와 통합하여 원활한 배포를 실현하세요.

AI 기반 코칭 및 기술 평가를 활용하여 학습을 개인화하세요

습득한 기술과 비즈니스 성과를 연결한 대시보드로 진행 상황을 추적하세요

다국어 콘텐츠와 모바일 접근성을 통해 학습을 현지화하세요

Coursera for Business의 한도

타사 과정 콘텐츠의 편집 또는 맞춤형 맞춤 설정 한도가 있습니다.

내부 LMS 솔루션 대비 높은 가격

관리자 대시보드는 첫 사용자에게 온보딩이 필요할 수 있습니다

Coursera for 비즈니스 가격 정책

팀 : 사용자당 연간 $399

Enterprise: 맞춤형 가격

Coursera for Business 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5.0 (460개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5.0 (18개 이상의 리뷰)

Coursera for Business에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰에서 공유한 내용:

가장 마음에 드는 점은 CourseBuilder를 활용해 고품질 교육 과정을 신속하게 기획, 브랜딩 및 배포할 수 있다는 것입니다. Coursera의 교육 과정 카탈로그는 AI와 같은 신흥 주제에 대한 글로벌 전문성을 제공하며, 학습자의 동기 부여와 취업 가능성을 높여주는 공인 마이크로 자격증을 제공합니다.

가장 마음에 드는 점은 CourseBuilder를 활용해 고품질 교육 과정을 신속하게 기획, 브랜딩 및 배포할 수 있다는 것입니다. Coursera의 교육 과정 카탈로그는 AI와 같은 신흥 주제에 대한 글로벌 전문성을 제공하며, 학습자의 동기 부여와 취업 가능성을 높여주는 공인 마이크로 자격증을 제공합니다.

이미 논의된 플랫폼의 기능과 연계되는 추가적인 직원 개발 tools 세 가지를 소개합니다.

Bridge : 학습 관리, 경력 개발, 성과 평가 tools를 단일 플랫폼으로 통합합니다.

Leapsome : 인사팀이 OKR, 성과 평가, 직원 참여도 설문조사, 학습 모듈을 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다.

eloomi : 유연한 학습 경로, 피드백 도구 및 진행 상황 점검 기능을 제공합니다. 사용자 친화적이고 확장 가능하며, 역량 강화 및 규정 준수 교육에 중점을 둡니다.

복사하여 맞춤형 설정할 수 있는 직원 개발 플랜 예시 1) 신입 사원을 위한 30/60/90일 플랜 목표: 90일차까지 독립적인 업무 수행 능력 확보

필수 역량: 역할 기본 이해, tool 활용 능력, 이해관계자 기본 지식

실행 항목: 1주차 온보딩 체크리스트 → 3건의 통화 동행 → 30일차까지 주당 1건의 소규모 결과물 출력

성공 메트릭: 90일 이내에 3개 결과물 출력 + 관리자 평가 점수 ≥ "기준 충족" 2) 프로모션 준비 플랜 (IC → 선임 IC) 목표: 다음 단계에서 범위와 소유권을 입증하기

필수 역량: 프로젝트 리더십, 우선순위 설정, 팀 간 영향력 행사

주요 업무: 1개의 크로스-기능적 프로젝트 주도, 분기별 메트릭 관리, 팀원 1명 멘토링

성공 메트릭: 프로젝트 기한 내 완료 + 측정 가능한 지표 영향력 + 동료 피드백을 통한 리더십 확인 3) 역할 전환 플랜 (지원 → 고객 성공) 목표: 사후 대응적 지원에서 선제적 계정 소유권으로 전환

필수 역량: 계정 플랜, 갱신 리스크 관리, 이해관계자 커뮤니케이션

실행 항목: 제품 인증 완료, 5개 계정 공동 관리, 관리자와 함께 분기별 비즈니스 검토(QBR) 2회 진행

성공 메트릭: 고객 만족도 유지 + 갱신 위험 조기 발견 + 분기별 비즈니스 검토(QBR) 품질에 대한 관리자 승인

ClickUp과 함께라면 성장은 결코 멈추지 않습니다

학습에 투자하는 기업들은 생산성, 직원 유지율, 참여도 측면에서 경쟁사를 앞섭니다. 하지만 문제는 대규모로 맞춤형 개발 여정을 구축하는 것이 어렵다는 점입니다.

목표는 문서 속에 묻히고, 교육은 산발적으로 진행되며, 피드백은 스프레드시트 속에서 사라집니다.

바로 그 점에서 ClickUp이 두각을 나타냅니다.

ClickUp은 OKR 설정과 교육 자료 구축부터 대시보드에서의 진행 상황 추적, 성과 평가 자동화에 이르기까지 개발 목표를 일상 업무와 연결합니다. 모든 것이 한곳에 있습니다. 도구 전환 없이, 맥락 전환 없이, 더 스마트한 성장을 경험하세요.

팀이 성장할 수 있는 체계와 지원을 제공할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!