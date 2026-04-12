무료 청구서 연체 추적기 템플릿 5가지

청구서 추적을 위해 서로 연결되지 않은 스프레드시트를 사용하는 팀은 매주 3~5시간을 추가로 들여 결제 내역을 정리해야 합니다. 이는 실제로 대금을 회수하는 데 사용할 수 있는 소중한 시간입니다.

업무 주도권을 되찾을 수 있도록, 5가지 무료 청구서 연체 추적기 템플릿을 엄선했습니다. 팀의 일상 작업과 연결되는 tools를 원하시든, 시작하기에 적합한 간단한 스프레드시트를 원하시든, 이 옵션들은 업무의 복잡함을 해소하고 제때 대금을 수금하는 데 도움이 될 것입니다.

한눈에 보는 5가지 무료 청구서 연체 추적기 템플릿

🔎 알고 계셨나요? 연방준비제도(Fed)의 데이터에 따르면, 미국 고용주 기업의 51%가 미수금 회수가 너무 어려워 단순히 현금 흐름의 불균형으로 어려움을 겪고 있습니다.

청구서 연체 추적기 템플릿이란 무엇인가요?

청구서 연체 추적기는 미지급 청구서를 '연체 기간'이라는 시간 기반 범주로 분류하는 전문 도구입니다. 이 도구는 각 청구서가 얼마나 오래 미지급 상태인지 정확히 보여줍니다. 어떤 결제는 안전하고 어떤 결제에 즉각적인 조치가 필요한지 알려주는 재무 지도라고 생각하시면 됩니다.

일반적으로 훌륭한 청구서 연체 추적기 템플릿에는 다음이 포함됩니다:

클라이언트 정보: 후속 조치를 위해 필요한 이름 및 연락처 정보

청구서 세부 정보: 청구서 번호, 발행일, 결제 조건

연체 기간 구간: 각 청구서의 연체 기간을 시간 단위로 분류한 항목(예: 현재, 1~30일, 31~60일)

금액 추적: 원금, 결제한 금액, 미납 잔액

🧠흥미로운 사실: 중소기업의 56%가 미수금 청구서를 보유하고 있으며, 기업당 평균 미수금 액수는 17,500달러에 달합니다. 이러한 결제를 사후 대응 방식으로만 추적한다면 현금 흐름 예측은 불확실해질 수밖에 없으며, 중요한 청구서 처리는 필연적으로 뒷전으로 밀리게 됩니다.

이러한 체계적이지 못한 방식은 업무가 산만해지는 결과를 초래하여, 여러 스프레드시트와 이메일 스레드에서 정보를 찾느라 시간을 낭비하게 만듭니다. 실제로 Microsoft의 '워크 트렌드 인덱스(Work Trend Index)' 조사에 따르면, 직원의 62%가 데이터를 찾는 데 소요되는 시간에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.

미수금 추적기 템플릿을 활용하면 미수금 관리에 체계성을 부여하여, 정확히 어떤 계정이 연체되었는지 파악할 수 있으므로 효과적인 채권 회수 우선순위를 정할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 일반 직장인은 업무 관련 정보를 찾는 데 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 여기저기 흩어진 파일을 뒤지는 데 연간 120시간 이상을 낭비한다는 뜻입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이러한 상황을 바꿀 수 있습니다. 바로 ClickUp Brain입니다. 이 기능은 몇 초 만에 필요한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아내어 즉각적인 통찰력과 답변을 제공하므로, 더 이상 검색에 시간을 낭비하지 않고 바로 업무에 집중할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 매주 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 일주일분의 생산성을 추가로 확보한다면 팀이 어떤 성과를 낼 수 있을지 상상해 보세요!

🔎알고 계셨나요? 미지급 청구서는 미국 기업의 크레딧 기반 B2B 영업 팀의 매출의 평균 43%에 영향을 미쳤습니다. 이는 수금 시스템이 처리량을 감당하지 못해 기업들이 유동성 문제에 시달리는 분열된 현실을 보여줍니다.

최고의 청구서 연체 추적 템플릿 5가지

핵심은 귀사의 워크플로우에 맞고, 팀원들이 사용하기 쉬우며, 사업 성장에 따라 맞춤형으로 수정할 수 있는 템플릿을 찾는 것입니다.

결정을 돕기 위해 최고의 청구서 연체 추적기 템플릿 5가지를 선택했습니다. 그중 3개는 ClickUp 내에서 구축되어 연결된 워크플로우를 생성하며, 나머지 2개는 간단하고 다운로드 가능한 옵션을 선호하는 팀을 위한 전통적인 스프레드시트 형식입니다.

1. ClickUp의 청구서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 청구서 템플릿으로 제때 대금을 받고 재무를 효율적으로 관리하세요

ClickUp 청구서 템플릿을 사용하면 청구서를 단순한 기록에서 추적 가능한 단위로 전환할 수 있습니다. 모든 청구서를 수동으로 확인하는 대신, 명확한 단계와 모든 클라이언트에 대한 가시성을 갖춘 연결된 워크플로우를 활용할 수 있습니다. 매월 새로운 시스템을 처음부터 구축할 필요 없이, 결제 상태를 기준으로 분류하고 클라이언트별로 그룹화하며 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요:

클라이언트, 상태 또는 마감일별로 청구서를 정리하여 주요 계정의 가시성을 높이세요

결제 내역을 명확한 단계별로 분류하여 미결제, 결제 완료, 지연된 항목을 항상 파악하세요

매번 워크플로우를 다시 구축하지 않고도 반복되는 청구 주기를 관리하세요

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 청구서 데이터를 수집하고 필터링하여 추적 및 보고 기능을 강화하세요

보드 보기 나 달력 뷰 와 같은 다양한 ClickUp 뷰를 전환하여 타임라인과 결제 흐름을 모니터링하세요

💰적합한 대상: 여러 클라이언트와 다양한 결제 주기에 걸쳐 증가하는 청구서 처리량을 관리하는 팀.

🦸🏻‍♀️ 청구서 처리 업무로 팀 업무가 지체되고 있나요? '청구서 처리 자동화 에이전트 '를 활용해 보세요! 'Invoice Processing Automator Agent'로 재무 업무를 자동화하세요

ClickUp에는 일을 효율적으로 확장하는 데 도움이 되는 650개 이상의 미리 구축된 슈퍼 에이전트가 있습니다. 직접 만들어 볼 수도 있습니다. 방법을 확인해 보세요.

2. ClickUp의 미지급금 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 미지급금 템플릿으로 미지급금을 추적하고, 알림을 설정하며, 제때 결제를 진행하세요.

지급 업무는 대개 일괄적으로 처리되는 경우가 많습니다. 주로 주말이나 마감일 직전에 검토하죠. 이 때문에 조기 결제 할인 혜택을 놓치거나, 청구서를 중복 결제하거나, 현금 흐름을 제대로 추적하지 못하는 경우가 생기기 쉽습니다.

하지만 ClickUp 미지급금 템플릿을 사용하면 단계별 프로세스를 통해 미지급금을 체계적으로 관리할 수 있습니다. 각 청구서는 명확한 체크포인트가 설정된 검증, 승인, 결제 단계를 거치게 됩니다.

수동적인 후속 조치나 흩어진 기록에 의존하지 않고도, 결제가 어디서 막혀 있는지, 누가 조치를 취해야 하는지, 그리고 다음 단계는 무엇인지 추적할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요:

수취, 검증, 결제와 같은 정의된 단계를 통해 공급업체 청구서를 추적하여 업무 병목 현상을 방지하세요

지연 수수료나 급한 처리를 방지하기 위해 계정별 마감일과 승인 상태를 기준으로 미지급금을 일정 관리하세요

청구서 검토 및 승인 절차를 표준화하여 필수 확인 단계가 누락되지 않도록 하세요

ClickUp 대시보드를 활용해 예정된 결제와 완료된 결제에 대한 개요 보기를 파악하고, 더 나은 계획을 수립하세요

ClickUp 의존성 기능을 사용하여 작업 간의 관계를 설정하고 재무 관련 작업의 순서를 조정하여, 결제가 수입과 일치하도록 하세요.

💰적합한 대상: 지연이나 오류 없이 공급업체 청구서를 관리하기 위해 체계적인 승인 및 결제 워크플로우가 필요한 재무 및 운영 팀.

💡전문가 팁: 시간이 지남에 따라 미지급금 데이터에서 대응할 수 있는 패턴이 드러나기 시작합니다. 예를 들어, 지속적으로 청구서를 늦게 발행하는 공급업체나 지급액이 급증하는 달 등이 있습니다. 문제는 누군가가 정기적으로 데이터를 추출하여 분석하지 않는 한 이러한 통찰력이 묻혀버린다는 점입니다. ClickUp 대시보드는 데이터를 손쉽게 확인할 수 있는 형식으로 정리해 줍니다. 각 공급업체에 대해 시간 경과에 따른 결제 내역을 추적하고, 미결제 금액과 결제 완료 금액을 실시간으로 파악할 수 있습니다. 이를 통해 매번 분석을 다시 수행할 필요 없이, 협상이나 예산 계획 수립 시 참고할 수 있는 체계적인 기록을 확보할 수 있습니다. AI 카드를 사용하여 ClickUp 대시보드에 AI 기반 보고 및 분석 기능을 추가하세요 AI 카드를 사용하면 더 빠르게 답변을 얻을 수 있습니다. 검토 회의 전에 공급업체 성과 요약 보고서를 생성하거나, ‘지난 분기에 청구액이 증가한 공급업체는 어디인가요?’와 같은 구체적인 질문을 할 수 있습니다. 결과물은 실제 결제 데이터와 연동되므로, 추정치가 아닌 정확한 사실에 기반하여 일을 처리할 수 있습니다. 이는 예산 수립, 공급업체 협상, 결제 일정 수립 시 유용합니다. 압박감 속에서 상황을 재구성하려 애쓰는 대신, 지금까지의 상황을 명확히 본 상태에서 이러한 결정을 내릴 수 있습니다.

📚 함께 읽어보세요: 재무 계획을 세우는 데 도움이 되는 무료 현금 흐름 예측 템플릿

3. ClickUp의 결제 내역 템플릿

ClickUp 결제 내역 템플릿을 사용하여 모든 결제 트랜잭션에 대한 통합 관리 시스템을 구축하세요

명확한 결제 기록이 없다면 청구서, 은행 거래 내역, 오래된 메시지 등을 일일이 대조하며 타임라인을 파악해야 할 수도 있습니다. ClickUp 결제 내역 템플릿을 사용하면 이러한 기록을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 모든 결제 내역을 해당 청구서, 날짜, 배경 정보와 함께 한곳에 체계적으로 관리할 수 있습니다. 클라이언트의 과거 결제 내역을 빠르게 확인하고, 부분 결제 여부를 점검하며, 필요할 때 정확한 트랜잭션 내역을 참조할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요:

각 트랜잭션에 대한 정확한 기록을 통해 부분 결제, 지연 결제, 완료된 결제를 추적하세요

청구서와 연결된 결제 내역을 중앙 집중식으로 관리하여 신속하게 검증하세요

ClickUp 타임라인 보기로 계절별 추세를 파악하세요

ClickUp Brain을 사용하여 과거 트랜잭션 내역이나 클라이언트별 결제 패턴을 필터링하고 분석해 보세요

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 결제 방법, 참조 번호, 노트 등의 결제 세부 정보를 기록하세요

💰적합한 대상: 신뢰할 수 있는 결제 내역이 필요하여 클라이언트와의 대화, 분쟁 해결, 결제 플랜을 자신 있게 처리하고자 하는 프리랜서 및 팀.

Launch Control의 고객 지원 매니저인 Arnold Rogers는 ClickUp을 활용해 재무 업무를 관리합니다:

“저희는 Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell 등과 연동했습니다. 이를 통해 사용 중인 모든 도구에서 정보를 가져와 ClickUp에 통합할 수 있어, 모든 부서를 동원하거나 일정을 조정할 필요 없이 한 곳에서 재무 현황, 고객 유지율, 보고 및 고객 세부 정보를 편리하게 관리할 수 있습니다.”

“저희는 Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell 등과 연동했습니다. 이를 통해 사용 중인 모든 도구에서 정보를 가져와 ClickUp에 통합할 수 있어, 모든 부서를 동원하거나 일정을 조정하는 데 시간을 들이지 않고도 한 곳에서 재무 현황, 고객 유지율, 보고 및 고객 세부 정보를 관리할 수 있습니다.”

4. Vertex42의 Excel용 청구서 추적 템플릿

모든 팀이 청구서를 관리하기 위해 완벽한 시스템을 필요로 하는 것은 아닙니다. 때로는 우선순위가 간단할 수 있습니다. 모든 청구서를 한곳에 모아두고, 연체된 항목을 확인하며, 프로세스를 지나치게 복잡하게 만들지 않는 것이죠.

이 경우, Excel용 Vertex42 청구서 추적 템플릿이 이상적인 해결책이 될 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 별도의 워크플로우를 설정하거나 새로운 소프트웨어를 배울 필요 없이 체계적으로 청구서를 기록하고, 마감일을 추적하며, 미수금 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 내장된 수식과 필터링 기능을 통해 클라이언트별로 정렬하고, 연체된 결제를 강조 표시하며, 필요할 때 빠르게 요약 보고서를 생성할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요:

파일마다 흩어져 있는 기록을 방지하기 위해 단일 워크북에서 모든 청구서를 추적하세요

내장된 연체 기간 구간과 자동 계산 기능을 사용하여 연체된 결제를 모니터링하세요

클라이언트나 상태별로 청구서를 필터링하여 특정 계정을 빠르게 검토하세요

클라이언트별 데이터를 분리하여 간단한 청구서를 생성하세요

보고서 작성이나 오프라인 사용을 위해 깔끔하고 바로 인쇄 가능한 기록을 관리하세요

⚠️하지만 몇 가지 제한 사항이 있다는 점을 유의해야 합니다. 실시간 협업 기능이 없으며, 모든 데이터를 수동으로 입력해야 하고, 후속 조치를 위한 워크플로우 자동화 기능을 사용할 수 없습니다. 익숙한 스프레드시트 작업 방식을 선호하고 연결된 자동화 기능이 필요하지 않다면 신뢰할 수 있는 선택지입니다.

💰적합한 대상: 복잡하지 않은 간단한 스프레드시트 기반 시스템을 선호하는 프리랜서나 소규모 팀.

💡ClickUp Brain MAX를 사용하여 미수금 관리 워크플로우를 가속화하세요. 특정 청구서 금액과 연체 기간(30일, 60일, 90일 이상)에 대한 후속 이메일을 작성해 달라고 요청하세요. 'Talk to Text' 기능을 사용하여 문맥을 음성으로 입력하면("Acme Corp에 대한 두 번째 미납 알림 이메일 작성, $4,200, 60일 연체") 몇 초 만에 발송 준비가 된 이메일을 받을 수 있습니다. ClickUp Brain MAX로 맞춤형 후속 조치 이메일을 빠르게 작성하세요

5. CFI의 미수금 기간 보고서 템플릿

이해관계자들에게 미수금 데이터를 보고해야 하는 재무 전문가라면, CFI의 미수금 기간별 템플릿이 딱 맞습니다.

이 템플릿은 미수금을 표준 연체 구간으로 분류하고 일반적인 회계 형식에 맞춰 데이터를 정리하므로, 검토와 조치에 용이한 형태로 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 대손예상액과 같은 계산 기능을 지원하여 단순한 추적에서 재무 평가 단계로 나아갈 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요:

미수금을 연체 기간별로 분류하여 연체 위험을 명확히 파악하세요

이해관계자 또는 감사 검토에 바로 사용할 수 있는 체계적인 보고서를 작성하세요

미지급 기간을 기준으로 대손예상액을 산정하세요

시간대별 클라이언트 잔액을 비교하여 고위험 계정을 파악하세요

일관된 재무 보고를 위해 깔끔하고 표준화된 형식을 유지하세요

⚠️이 솔루션의 장단점은 다른 스프레드시트 기반 솔루션과 유사합니다. 수동으로 업데이트해야 하는 정적 템플릿이며, 워크플로우 관리 기능이 없고 실시간 팀 협업도 지원하지 않습니다. 그러나 시각적 표현과 회계 기준 준수가 우선순위라면 훌륭한 선택이 될 수 있습니다.

💰적합 대상: 의사 결정, 감사 또는 이해관계자 프레젠테이션을 위해 체계적인 미수금 기간 보고서가 필요한 재무 팀 및 분석가.

청구서 연체 추적기 템플릿 사용 방법

템플릿을 다운로드하는 것은 쉬운 일입니다. 진정한 값은 연체된 청구서를 추적하고, 검토하며, 이에 대응하기 위해 템플릿을 얼마나 꾸준히 활용하느냐에 달려 있습니다. 몇 가지 간단한 설정만으로도 이 템플릿을 팀이 매주 의존하는 체계로 만들 수 있습니다.

연체 기간 범위 설정: 결제 조건에 따라 '현재', '1~30일', '31~60일', '60일 초과'와 같은 명확한 범위를 설정하세요.

세부 청구서 정보 입력: 클라이언트 정보, 청구서 발행일, 마감일, 금액을 입력하여 정확하게 추적하세요

연체 계산 설정: 연체 기간 계산 과정을 자동화하여 수작업으로 인한 오류와 불일치를 방지하세요

역할별 보기 생성: 클라이언트, 금액 또는 상태별로 청구서를 필터링하여 각 팀원이 중요한 정보만 확인할 수 있도록 하세요

알림 자동화: 기억에만 의존하지 말고, 청구서가 연체 기준 기간을 초과하면 자동으로 후속 조치를 취하세요. 트리거는 청구서가 연체 기준 기간을 초과하는 경우입니다.

매주 검토하기: 연체 보고서를 정기적으로 확인하여 문제가 커지기 전에 지연된 건을 파악하세요

AI로 후속 조치 속도 높이기: 알림 이메일과 요약 보고서를 생성하여 일관된 커뮤니케이션을 유지하세요

📌 ClickUp의 장점: 후속 조치 워크플로우 자동화 대부분의 팀은 단순히 알림만 보내는 데 그칩니다. 여전히 누군가가 청구서를 확인하고, 다음 조치를 결정하며, 추적기를 업데이트해야 합니다. ClickUp 자동화 기능은 바로 이런 상황에서 빛을 발합니다. 다음과 같은 규칙을 설정할 수 있습니다: 청구서가 31~60일 구간에 진입하면 계정 소유자에게 할당하고, 우선순위를 높이며, 후속 조치 댓글을 남기도록 설정할 수 있습니다. 60일이 초과되면 상급자에게 보고하거나 자동 이메일 알림을 트리거하세요. 이러한 알림 기능을 통해 수동 단계 없이도 일을 원활하게 진행할 수 있습니다. 미리 구축된 자동화 템플릿이나 AI 자동화 빌더를 사용하면 몇 분 만에 설정을 완료할 수 있습니다. 일단 시스템이 가동되면, 청구서는 검토 단계에서 방치되지 않습니다. 실제 조건에 따라 후속 조치, 소유권, 에스컬레이션 과정을 거치며, 누군가가 모든 단계를 일일이 추적할 필요 없이 자동으로 처리됩니다.

📚 함께 읽어보세요: ClickUp으로 청구서 후속 조치를 완벽하게 관리하는 법

ClickUp으로 청구서를 추적하고 더 빨리 대금을 받으세요

청구서 추적의 진짜 문제는 단순히 추적 자체에 있는 것이 아니라, 서로 연결되지 않은 여러 tools에 일이 분산되어 있다는 점입니다. 이러한 분산으로 인해 항상 전체적인 맥락을 파악하지 못한 채 일을 처리하게 됩니다.

이러한 끊임없는 업무 전환은 채권 회수 프로세스를 지연시키고, 중복 업무를 유발하며, 단일 정보 소스를 유지하는 것을 불가능하게 만듭니다. 결국 팀은 실제로 결제를 회수하는 것보다 정보를 찾는 데 더 많은 시간을 소비하게 됩니다.

ClickUp은 통합 AI 작업 공간을 통해 이러한 복잡함을 해소합니다. 프로젝트, 문서, 대화, 분석 데이터가 여러분의 일을 이해하는 컨텍스트 기반 AI와 함께 공존하는 단일 플랫폼입니다.

단순한 연체 내역 목록 대신, 서로 연결되고 자동화된 워크플로우를 활용하세요. ClickUp을 벗어나지 않고도 연체된 청구서를 확인하고, 관련 작업을 조회하며, 클라이언트와의 소통 내역을 검토하고, 원본 계약서를 확인할 수 있습니다. 이것이 바로 수동적인 대금 추심에서 능동적인 현금 흐름 관리로 전환하는 방법입니다.

지금 바로 ClickUp을 무료로 시작하여 전체적인 맥락을 파악하며 현금 흐름을 관리해 보세요.

자주 묻는 질문

매출 계정 연체 추적과 매입 계정 연체 추적의 차이점은 무엇인가요?

매출채권 만기 추적은 고객이 비즈니스에 지불해야 할 금액을 추적하여 현금 유입을 관리하는 데 도움을 줍니다. 매입채무 만기 추적은 비즈니스가 공급업체에 지불해야 할 금액을 추적하여 현금 유출을 관리하고 연체료를 피하는 데 도움을 줍니다.

팀은 청구서 미수금 보고서를 얼마나 자주 검토해야 할까요?

대부분의 재무 팀은 연체된 청구서가 심각한 문제로 번지기 전에 이를 파악하기 위해 매주 연체 보고서를 검토합니다. 하지만 트랜잭션량이 많은 비즈니스의 경우 매일 검토하는 것이 더 효과적일 수 있습니다.

엑셀 스프레드시트 없이도 청구서 연체 기간을 추적할 수 있을까요?

네, ClickUp과 같은 업무 관리 플랫폼에서 스프레드시트에는 없는 강력한 기능을 갖춘 청구서 연체 추적기 템플릿을 이용할 수 있습니다. 여기에는 알림 자동화 기능, 팀원 간의 실시간 협업, 그리고 워크플로우를 가속화하는 AI 기반 인사이트가 포함되어 있습니다.